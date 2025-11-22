Les 10 meilleurs modèles de planification Monday.com pour les équipes

En matière de réussite commerciale, le timing est tout. Mais comment vous assurer que votre équipe ne se retrouve pas à courir pour respecter les délais ?

Des études ont montré que jusqu'à 80 % des projets informatiques échouent à atteindre leurs objectifs, subissent des retards ou dépassent considérablement leur budget. Sans un calendrier clair, même les projets les mieux planifiés peuvent s'effondrer plus vite que vous ne pouvez dire « réunion à 15 h ».

C'est là que les modèles de planification de monday.com entrent en jeu, tels des super-héros de votre productivité personnelle. Ces modèles facilitent plus que jamais la planification des tâches, le suivi de leur progression et la définition de délais clairs.

Dans cet article, nous allons passer en revue 10 modèles de planification gratuits sur Monday.com. En bonus, nous explorerons ensuite les alternatives utiles proposées par ClickUp, qui offrent encore plus de valeur ajoutée !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planification ?

Un bon modèle de planification est un outil qui permet à votre équipe de rester organisée, à vos tâches de rester sur la bonne voie et à votre projet de se dérouler sans encombre. Il doit être facile à modifier, personnalisable en fonction de vos besoins et suffisamment flexible pour s'adapter aux changements de délais ou de tâches.

Recherchez des modèles qui offrent :

✅ Une structure claire et organisée pour une gestion facile des tâches

✅ Champs modifiables pour les attributions de tâches, les échéances et les tâches spécifiques

✅ Sections codées par couleur pour hiérarchiser les tâches importantes

✅ Blocs horaires pour gérer les heures de travail et les quarts de travail

✅ Intégration avec les vues du calendrier pour des mises à jour en temps réel

Grâce à ces fonctionnalités clés, un modèle de planification monday.com devient un véritable atout pour votre équipe, vous aidant à suivre l'avancement des tâches et à surveiller les progrès sans effort.

Aperçu des modèles de planification

Voici un tableau de résumé de tous les modèles Monday.com et ClickUp :

10 modèles de planification Monday.com

Disposer des processus et des outils de planification adaptés peut faire la différence entre respecter les délais et voir les tâches s'accumuler. L'un des moyens les plus simples de rester sur la bonne voie consiste à utiliser des modèles de planification (encore mieux s'ils sont gratuits et faciles à utiliser !).

Voici 10 modèles gratuits de monday.com pour vous aider à gérer votre flux de travail, rester productif et tirer le meilleur parti de votre temps !

1. Modèle de planning de travail hebdomadaire

Nous sommes Monday, il est 9 h 02, et le compte rendu est déjà en retard : deux personnes ont échangé leurs horaires, l'une d'elles a oublié de transférer un client, et le tableau de couverture ressemble à une œuvre d'art abstrait.

Pour y parvenir, le modèle de planning hebdomadaire de Monday.com est conçu pour apporter clarté et efficacité à l'un des aspects les plus négligés des opérations de l'entreprise, à savoir les horaires de travail des employés.

Les responsables et les membres de l'équipe peuvent accéder au planning en temps réel, ce qui permet à tout le monde d'être sur la même page en ce qui concerne les horaires de travail, l'attribution des tâches et les heures de travail.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez des plannings hebdomadaires détaillés avec des éléments d'action, des tâches et des priorités.

Affectez des tâches spécifiques aux membres de votre équipe et surveillez les heures de travail à chaque étape.

Importez et exportez facilement vers Excel pour des mises à jour simplifiées.

✨ Idéal pour : les responsables RH, les chefs d'équipe et les responsables des opérations qui cherchent à optimiser la planification des équipes et à garantir la couverture pendant les heures de travail.

💡 Conseil de pro : vous avez besoin d'aide pour rester productif tout en travaillant à domicile? Aménagez un environnement de travail dédié et fixez des limites claires pour minimiser les distractions et maximiser votre concentration. Mieux encore, utilisez la vue Accueil de ClickUp pour organiser vos priorités et tâches quotidiennes en un seul endroit, afin de toujours savoir sur quoi vous concentrer ensuite.

2. Modèle de planning de chantier

Considérez ce modèle comme le décor d'un film de braquage : chaque scène a un emplacement, une équipe, des accessoires et un timing précis. Si un élément dérape, toute la séquence doit être réécrite.

Ce modèle de planning de construction de Monday.com fournit un échéancier dynamique pour suivre la progression, surveiller les dépendances et s'assurer que les jalons sont atteints dans les délais. Cela peut vous aider à gérer votre projet de construction en le divisant en plusieurs parties, ce qui facilite considérablement l'allocation du budget et la gestion des tâches.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Décomposez votre projet de construction en phases gérables, attribuez des tâches et suivez le budget en temps réel.

Plannez les jalons et établissez des dépendances pour vous assurer que les tâches sont achevées dans l'ordre.

Partagez des tableaux et accédez à des vues du tableau de bord avec vos clients et vos équipes pour des mises à jour en temps réel.

✨ Idéal pour : les chefs de projet dans le secteur de la construction, les entrepreneurs et les équipes de conception qui doivent respecter les calendriers, les budgets et les jalons.

📖 À lire également : Techniques de gestion du temps : 11 méthodes à essayer dès aujourd'hui

3. Modèle de planning pour le télétravail

La gestion d'une équipe à distance dispersée peut s'avérer difficile, en particulier lorsqu'il s'agit de veiller à ce que tout le monde reste aligné et à la productivité.

Le modèle de planning de télétravail de Monday.com vous aide à établir un planning de télétravail clair et structuré pour votre équipe dispersée, afin que chacun sache quand se connecter, quelles sont ses tâches et comment collaborer efficacement depuis n'importe quel emplacement.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez les horaires de travail des membres de votre équipe dans différents fuseaux horaires.

Hiérarchisez les tâches et créez des éléments d'action pour une meilleure gestion des tâches.

Les mises à jour en temps réel permettent une collaboration fluide entre les équipes, même à l'autre bout du monde.

✨ Idéal pour : les managers d'équipes à distance et les freelances qui cherchent un moyen d'optimiser les plannings virtuels et d'améliorer le flux des tâches.

💡 Conseil de pro : la planification de projets peut être complexe, car elle implique de concilier les délais, les dépendances, les ressources et les mises à jour sur plusieurs plateformes. ClickUp Brain MAX agit comme votre assistant de planification alimenté par l'IA. Voici comment : Recherche unifiée : effectuez des recherches instantanées dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et TOUTES vos applications de connexion + le Web pour localiser des fichiers, des documents et des pièces jointes.

Créez et planifiez des tâches à la voix : il suffit de dire « Planifier la révision du design pour mardi prochain et l'attribuer à Sarah » pour que la fonctionnalité il suffit de dire « Planifier la révision du design pour mardi prochain et l'attribuer à Sarah » pour que la fonctionnalité Talk to Text configure instantanément la tâche, la date limite et l'assigné.

Créez et organisez des flux de travail complexes : décrivez votre projet à Brain MAX, qui générera, liera et planifiera automatiquement toutes les tâches dépendantes, du début à la fin.

Remplacez plusieurs outils d'IA déconnectés et tirez parti de modèles d'IA externes prémontés tels que ChatGPT, Claude et Gemini grâce à une solution prête pour l'entreprise qui comprend votre contexte de travail. Capturez vos idées, partagez vos instructions et terminez vos tâches 4 fois plus rapidement grâce à la fonction Talk to Texte de ClickUp Brain MAX. Essayez ClickUp Brain MAX, la super application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Abandonnez l'IA tentaculaire, utilisez votre voix pour accomplir votre travail, créer des documents, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et bien plus encore.

4. Modèle d'échéancier de gestion de projet

La plupart des échéanciers commencent par être clairs et finissent par devenir confus. Le secret ne réside pas dans la multiplication des réunions, mais dans un plan évolutif qui se met à jour automatiquement et vous indique ce qui a changé, quand et pourquoi.

Restez au fait des échéances de vos projets et de l'avancement des tâches grâce à ce modèle d'échéancier de gestion de projet proposé par Monday.com. Il vous permet d'attribuer des tâches, de gérer les dépendances et de suivre le flux de travail de votre équipe du début à la fin, tout en vous offrant la possibilité de choisir différents affichages pour gérer votre projet.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez l'échéancier de votre projet à l'aide de différents moyens d'afficher, tels que les diagrammes de Gantt ou les tableaux Kanban.

Suivez les dépendances entre les tâches et hiérarchisez efficacement vos projets.

Gérez facilement les fichiers, les ressources et les budgets associés aux tâches.

✨ Idéal pour : les chefs de projet et les équipes qui ont besoin d'un échéancier simple, organisé et visuel pour le suivi de leurs projets.

💡 Conseil de pro : mettre en place les éléments essentiels pour le travail à domicile peut faire toute la différence. Investissez dans du mobilier ergonomique et des outils technologiques pour créer un environnement propice à la concentration, au confort et à l'efficacité.

5. Modèle de calendrier de contenu

Les équipes marketing et les créateurs de contenu savent à quel point il peut être difficile de respecter les délais de publication et de jongler avec plusieurs tâches à la fois.

Le modèle de calendrier de contenu de Monday.com garantit le respect des délais de contenu et permet à tout le monde de rester sur la bonne voie. Ce modèle vous permet d'organiser entièrement tout, des articles de blog aux campagnes sur les réseaux sociaux, en passant par l'attribution des tâches et le flux de travail du contenu.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez le contenu depuis sa création jusqu'à sa publication grâce à des dates d'échéance claires et à l'avancement des tâches.

Utilisez la couleur pour organiser le contenu par type ou par campagne.

Configurez des rappels automatisés pour être sûr de ne jamais manquer vos échéances.

✨ Idéal pour : les équipes marketing, les responsables des réseaux sociaux et les créateurs de contenu qui doivent assurer le bon flux des projets sans manquer de délais.

👀 Anecdote amusante : Créée par Francesco Cirillo à la fin des années 1980, la technique Pomodoro consiste à travailler pendant 25 minutes, puis à faire une courte pause. Cette méthode de planification simple permet d'améliorer la productivité en divisant la journée de travail en intervalles gérables, ce qui vous permet de rester concentré et dynamique.

📖 À lire également : Logiciels de gestion des tâches : le guide ultime

6. Modèle de calendrier de travail

Imaginez : nous sommes en milieu de semaine et trois échéances se chevauchent : votre appel client, une livraison à l'usine et cette facture freelance que vous aviez promis d'envoyer « hier ». Sans système de partage, les plannings deviennent des conjectures.

Le modèle de calendrier de travail permet à chaque membre de l'équipe de savoir clairement ce qui doit être fait, quand et qui en est responsable. Il offre une vue centralisée du calendrier où vous pouvez attribuer des dates d'échéance, définir des délais et synchroniser avec des outils tels que Google Agenda. Grâce aux colonnes glisser-déposer, vous pouvez personnaliser les flux de travail, suivre les statuts et harmoniser les projets.

Les automatisations intégrées éliminent les suivis répétitifs, tandis que les intégrations garantissent que les tâches, les fichiers et les réunions sont regroupés en un seul endroit pour un accès facile.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez vos tâches hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles avec des échéances claires.

Visualisez les charges de travail à l'aide de plusieurs vues telles que Calendrier, diagramme de Gantt ou échéancier.

Automatisez les rappels et les mises à jour pour respecter le calendrier des projets.

Synchronisez-les avec des outils tels que Google Agenda et Zoom pour une planification centralisée.

✨ Idéal pour : les freelances qui coordonnent plusieurs clients et les équipes de fabrication qui gèrent les échéanciers de production et qui ont besoin d'une visibilité sur les horaires changeants.

🎥 Regarder : Comment utiliser l'IA pour les tâches quotidiennes

7. Modèle de conception des tâches hebdomadaires

Les designers plaisantent en disant que les commentaires viennent toujours par trois : « Rendez-le plus grand, rendez-le plus accrocheur, et pouvons-nous essayer une autre version ? » Sans système, ces itérations s'accumulent rapidement. Ce modèle aide les équipes créatives à maintenir un flux de révisions sans perdre de vue les délais.

Le modèle de tâches hebdomadaires de Monday.com aide les équipes de conception à organiser leurs tâches, à suivre les itérations de conception et à s'assurer que toutes les échéances sont respectées avec style.

Vous pouvez utiliser des vues visuelles telles que des échéanciers ou des diagrammes pour voir quand les brouillons doivent être rendus et si les projets prennent du retard. Tous les fichiers de conception, des maquettes aux exportations finales, peuvent être conservés dans un seul environnement de travail, ce qui réduit les interminables chaînes d'e-mail « latest_version_FINAL_v3 ».

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Filtrez les tâches par membre de l'équipe pour éviter de surcharger ou de sous-charger vos designers.

Utilisez les vues Gantt pour gérer les échéances et les diagrammes de progression pour suivre les tâches.

Conservez tous vos éléments de conception au même endroit pour y accéder facilement.

✨ Idéal pour : les équipes de conception, les directeurs créatifs et les chefs de projet de projet qui cherchent à rationaliser leurs flux de travail créatifs.

8. Modèle « Flux de travail gagnants grâce à l'automatisation »

Chaque bureau connaît ce problème récurrent : les demandes s'accumulent dans les boîtes de réception, les approbations disparaissent dans les fils de discussion et personne ne sait qui s'occupe de quoi. Le modèle « Workflows gagnants grâce à l'automatisation » met fin à ce chaos en transformant les demandes en un processus rationalisé et automatisé.

Ce modèle vous permet de collecter, gérer et suivre les demandes internes à partir d'un tableau centralisé. Les formulaires saisissent toutes les informations nécessaires à l'avance, tandis que les automatisations attribuent les demandes, envoient des rappels et déclenchent des mises à jour sans effort manuel.

Grâce à plusieurs affichages tels que Tableau, Calendrier et Diagramme, vous pouvez analyser la provenance des demandes, repérer les goulots d'étranglement et ajuster les flux de travail en conséquence.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Recueillez instantanément des demandes structurées à l'aide de formulaires et effectuez le suivi dans un seul et même hub.

Acheminez automatiquement les approbations et les affectations vers les bonnes personnes.

Analysez les tendances des demandes par service ou par type à l'aide de diagrammes visuels.

Assurez la transparence de vos progrès grâce à des mises à jour et des notifications automatisées.

Les intégrations avec Gmail, Dropbox et SurveyMonkey permettent de synchroniser les fichiers et les communications associés.

✨ Idéal pour : les équipes opérationnelles, les responsables RH et les chefs de service qui cherchent à centraliser et à automatiser la gestion des demandes à grande échelle.

👀 Anecdote amusante : le calendrier maya, qui remonte au moins au Ve siècle avant notre ère, était un système très précis qui surpassait le calendrier grégorien moderne. En 900 après J.-C., il avait été affiné pour atteindre une précision encore plus grande, offrant un exemple impressionnant du génie antique en matière de planification.

9. Modèle de contextualisation des sprints

Les sprints sont censés créer un rythme, mais sans le bon contexte, ils donnent l'impression de tourner en rond.

Le modèle Contextualizing Sprints de Monday.com vous aide à organiser votre feuille de route produit, à suivre la progression et à garantir la cohésion de votre équipe. Il permet également aux équipes produit d'avoir une vue d'ensemble, en montrant comment chaque sprint est lié à la feuille de route et fournit l'assistance aux objectifs à long terme.

Vous pouvez ici mapper les jalons sur un échéancier visuel, ce qui facilite l'alignement des tâches quotidiennes sur les cibles stratégiques. Les dépendances peuvent être mapperées afin de garantir qu'un sprint s'intègre parfaitement au suivant.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez la feuille de route de votre produit à l'aide de diagrammes de Gantt pour plus de clarté et d'harmonisation.

Suivez les sprints, les dépendances entre les tâches et les progrès de l'équipe dans tous les services.

Utilisez des tableaux de bord en temps réel pour surveiller les performances et prendre des décisions basées sur les données.

✨ Idéal pour : les chefs de produit, les équipes de développement et les équipes Scrum qui ont besoin de suivre et de hiérarchiser leurs sprints de produit.

10. Modèle de projet unique

Combien de fois les gestionnaires de projet disent-ils à haute voix : « La moitié de mon travail consiste à rechercher des mises à jour, l'autre moitié à réaliser que j'aurais dû demander hier » ? Un tableau de projet unique élimine cette recherche : tout se trouve dans un seul échéancier.

Le modèle de projet unique de Monday.com est parfait pour gérer des projets individuels du début à la fin. Grâce aux rappels automatisés des dates d'échéances, vous ne perdrez pas de vue les tâches critiques, et les multiples options d'afficher permettent aux parties prenantes de voir le même plan sous forme de tableau Kanban, de calendrier ou de diagramme de Gantt.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez les jalons de vos projets et suivez l'avancement des tâches grâce à plusieurs vues personnalisables.

Classez les tâches par priorité et statut pour une visibilité en temps réel.

Automatisez les rappels et les dates d'échéance pour des tâches spécifiques et assurez-vous qu'aucun détail du projet ne soit oublié.

✨ Idéal pour : les chefs de projet, les responsables d'équipe et toute personne chargée d'un projet nécessitant une répartition claire des tâches et des échéanciers.

Limites de Monday.com

Bien que Monday.com offre une multitude de modèles de planification personnalisables et de fonctionnalités de gestion des tâches, il existe quelques limites que les entreprises doivent garder à l'esprit, en particulier lorsqu'elles travaillent sur des projets ou avec des équipes plus importants et plus complexes.

Bien qu'il permette le suivi de la progression des tâches, il manque d'outils de rapports avancés , ce qui nécessite le recours à des outils externes pour obtenir des informations détaillées.

À mesure que vous vous développez, la maintenance des plannings de travail ou des tableaux de projet devient de plus en plus complexe et nécessite davantage d'effort manuel pour garantir la cohérence.

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver difficile de naviguer parmi les nombreuses fonctionnalités de Monday.com, en particulier lors de la configuration des attributions de tâches et des échéances.

Le forfait Free offre des fonctionnalités d'automatisation limitées, ce qui peut réduire les possibilités de gain de temps pour les petites équipes.

Contrairement à ses concurrents, monday.com ne dispose pas de fonctionnalités dédiées basées sur l'IA pour la planification prédictive et la hiérarchisation intelligente des tâches.

L'exportation d'horaires de travail ou de tableaux complexes pour des rapports détaillés peut s'avérer fastidieuse et nécessiter des outils supplémentaires.

💡 Conseil de pro : le calendrier alimenté par ClickUp AI vous aide à planifier plus intelligemment en suggérant automatiquement les moments optimaux pour les tâches et les réunions. Il peut analyser votre charge de travail, détecter les conflits et recommander des ajustements pour que vos plans restent sur la bonne voie. Grâce aux rappels alimentés par l'IA et à la replanification intelligente, vous ne manquerez plus jamais une échéance.

Modèles alternatifs à Monday.com

Le problème lié à l'utilisation des modèles Monday.com ne réside pas seulement dans la difficulté d'installation. Il s'agit d'un problème plus vaste, celui de la dispersion du travail. Les tâches sont regroupées à un endroit, les commentaires à un autre, et les idées de campagne dans un autre outil encore. 😖

En peu de temps, vous passez d'une feuille de calcul à un fil de discussion, puis à un document à moitié terminé, essayant de répondre à des questions simples telles que « Quelle est la dernière mise à jour ? ». C'est ce qu'on appelle la dispersion contextuelle.

ClickUp adopte une meilleure approche. Au lieu de disperser votre plan marketing entre différents outils déconnectés, les modèles de ClickUp s'intègrent dans un environnement de travail IA convergent où les tâches, les documents, les tableaux blancs et les automatisations sont tous connectés.

Vous pouvez commencer avec un modèle prêt à l'emploi, l'adapter à votre processus précis et savoir que votre contexte de travail reste au même endroit.

Voici quelques modèles ClickUp qui peuvent constituer de bonnes alternatives à Monday :

1. Modèle de planning sur 24 heures ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez votre journée heure par heure avec le modèle de planning 24 heures sur 24 de ClickUp.

Avez-vous déjà remarqué qu'une journée peut sembler à la fois interminable et beaucoup trop courte ? C'est le paradoxe de la productivité. Le modèle de planning 24 heures ClickUp vous aide à prendre le contrôle de chaque bloc de temps afin que la journée ne vous contrôle pas.

Ce modèle vous offre un calendrier quotidien par tranches horaires dans lequel vous pouvez noter tout ce que vous voulez, des échéances professionnelles à vos routines personnelles. Les statuts personnalisés vous permettent de suivre les tâches comme « à faire », « en cours » ou « achevées », tandis que les champs pour les notes et les priorités ajoutent du contexte.

Grâce aux vues calendrier et Tableau, vous pouvez passer d'un planning détaillé à une vue d'ensemble, ce qui vous permet de voir plus facilement où va votre énergie et où des ajustements sont nécessaires.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Divisez votre journée en blocs de temps consacrés à des tâches et des routines spécifiques.

Suivez la progression grâce à des statuts personnalisés et marquez les réalisations en temps réel.

Ajoutez des notes personnelles ou des catégories de tâches pour maintenir un équilibre entre le travail et la vie privée.

Visualisez votre charge de travail quotidienne grâce aux vues Calendrier, Liste et Tableau.

✨ Idéal pour : les étudiants, les freelances et les professionnels très occupés qui ont besoin d'optimiser chaque heure de leur journée et de concilier plusieurs priorités.

💡 Conseil de pro : vous aimez le côté old school des post-it ? Vous pouvez utiliser des post-it en ligne pour organiser vos idées et vos tâches de manière numérique, en conservant tout au même endroit sans encombrer votre espace. Mieux encore, vous pouvez essayer ClickUp Tableaux blancs pour faire du brainstorming visuel, créer des notes autocollantes numériques et mapper vos idées de manière collaborative. Vous pouvez ensuite le compléter avec ClickUp Documents pour saisir des notes, des listes de contrôle et des éléments à entreprendre, afin que vos idées soient toujours organisées et accessibles.

2. Modèle de planning de développement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez le lancement de vos produits et suivez leur progression grâce au modèle de calendrier de développement ClickUp.

Les lancements de produits se déroulent rarement aussi bien que le promettent les présentations commerciales. Une fonctionnalité prend plus de temps que prévu, une autre dépendance bloque le processus et, soudain, les délais ne sont plus respectés. C'est pourquoi les équipes de développement sont plus efficaces lorsqu'elles disposent d'un calendrier clair et visuel qui permet d'aligner les projets du lancement à la mise en production.

Le modèle de calendrier de développement ClickUp offre aux équipes un flux de travail structuré pour la création et les mises à jour de produits. Grâce à des champs personnalisés permettant d'enregistrer l'étape, la durée et les remarques, ainsi qu'à plusieurs vues telles que diagramme de Gantt et échéancier, il garantit que chaque activité a sa place.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Décomposez les grands objectifs de développement en tâches plus petites et faciles à suivre.

Planifiez votre temps et vos ressources à l'aide de champs personnalisés pour les estimations et les données réelles.

Planifiez vos échéances et vos jalons grâce aux vues Gantt et Échéancier.

Tenez les parties prenantes informées grâce à des mises à jour en temps réel sur l'avancement et l'état d'avancement des projets.

L'intégration de documents facilite la mise en relation des objectifs du projet et des références techniques.

✨ Idéal pour : les développeurs de logiciels, les chefs de produit et les responsables techniques qui gèrent le développement de produits en plusieurs étapes avec des délais stricts.

📮 ClickUp Insight : Des études montrent que les équipes qui utilisent plus de 10 outils de collaboration sont trois fois plus susceptibles de subir des retards dans leurs projets. Plus vous utilisez d'outils, plus vous passez de temps à passer de l'un à l'autre, et moins vous consacrez de temps au travail lui-même. Cela entraîne une prolifération inutile des tâches. Avec ClickUp, vous pouvez regrouper vos tâches, vos documents, vos calendriers et vos communications sur une seule et même plateforme. De l'automatisation des tâches basée sur l'IA aux flux de travail personnalisables, ClickUp vous garantit d'avoir tout ce dont vous avez besoin au même endroit.

3. Modèle de matrice de planification ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Hiérarchisez et gérez les tâches en fonction de leur urgence grâce au modèle de matrice de planification ClickUp.

Nous connaissons tous ce sentiment, à la fin de la journée, de se demander ce que l'on a accompli. Une matrice de planification permet de réduire ce gaspillage en vous montrant où se croisent l'urgence et l'importance, afin que vous consacriez votre temps à ce qui compte le plus.

Le modèle de matrice de planification ClickUp organise les tâches en quadrants : urgentes vs non urgentes et importantes vs moins importantes. Cela permet de hiérarchiser plus facilement les tâches en un coup d'œil et de décider ce qui peut être planifié, délégué ou supprimé.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez et hiérarchisez les tâches en fonction de leur urgence.

Identifiez les dépendances et optimisez l'allocation des ressources.

Suivez la progression et assurez-vous que l'équipe est sur la même longueur d'onde grâce à une répartition claire de la propriété des tâches.

✨ Idéal pour : les chefs de projet qui jonglent entre plusieurs tâches ou équipes et qui ont besoin de rester coordonnés et de maintenir une productivité élevée.

4. Modèle de bloc de planning ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Restez concentré grâce au modèle de bloc de planning ClickUp.

Le livre Deep Work de Cal Newport a popularisé l'idée du « time blocking », qui consiste à réserver du temps pour les tâches nécessitant une grande concentration. Ce modèle met cette philosophie en pratique, transformant un calendrier en un outil permettant de se concentrer plutôt que de se laisser distraire.

Le modèle de blocage de planning ClickUp vous aide à allouer des plages horaires spécifiques à différentes tâches, vous permettant ainsi de rester concentré sur les tâches de priorité élevée sans vous laisser distraire. Un code couleur permet de distinguer les différentes catégories telles que les réunions, le travail créatif ou les tâches administratives. Le résultat : un calendrier équilibré qui préserve un espace pour le travail approfondi sans ignorer les exigences quotidiennes.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Réservez un bloc de temps pour les tâches importantes et évitez les distractions.

Visualisez votre journée dans une disposition simple et intuitive.

Évitez la surcharge de planning et prévoyez des pauses.

✨ Idéal pour : les propriétaires d'entreprise et les managers qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur journée grâce à un planning ciblé et organisé par blocs horaires.

5. Modèle de planning de gestion de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les phases et les jalons de vos projets grâce au modèle de planning de gestion de projet ClickUp.

Les délais ne sont pas dépassés d'un seul coup, ils s'érodent petit à petit jusqu'à ce que, soudainement, un jalon soit dépassé de plusieurs semaines. Un tableau de planification de projet vous aide à repérer cette érosion à un stade précoce et à remettre l'équipe sur les rails.

Le modèle de planification de projet ClickUp structure les projets en phases et en jalons, afin que chaque étape ait une visibilité claire. Les vues Gantt et Échéancier affichent les dépendances, ce qui facilite le transfert des ressources en cas de goulots d'étranglement.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Fixez des délais et suivez la progression des tâches grâce à des vues personnalisées telles que le diagramme de Gantt et l'échéancier.

Organisez les tâches par phase de projet pour garantir clarté et efficacité.

Recevez des notifications automatiques à l'approche des échéances.

✨ Idéal pour : les chefs de projet à la recherche d'un outil pour aider à maintenir les projets sur la bonne voie et à coordonner plusieurs équipes.

6. Modèle de planification par blocs ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez votre journée en blocs horaires grâce au modèle de planification par blocs ClickUp.

Certaines journées peuvent sembler être un cycle sans fin où vous passez d'une tâche à l'autre, vous laissant peu de temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Le modèle de planification par blocs de ClickUp vous permet de diviser la journée en blocs de temps consacrés à des tâches spécifiques ou à des priorités.

Attribuez des durées aux blocs afin de mieux estimer la charge de travail, puis affichez-les à l'aide des vues Échéancier ou vue Gantt pour plus de clarté. En allouant du temps à l'avance, vous minimisez les changements de contexte et créez une marge de manœuvre pour le travail et les pauses.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez votre journée en blocs de temps pour différentes tâches et priorités.

Attribuez un temps estimé à chaque tâche et surveillez la charge de travail.

Visualisez votre planning à l'aide de diagrammes de Gantt ou d'échéanciers de tâches.

✨ Idéal pour : les personnes qui ont besoin de consacrer du temps spécifique à un travail nécessitant de la concentration et qui souhaitent éviter la surcharge de tâches.

Voici comment hiérarchiser vos tâches en quelques étapes simples :

7. Modèle de checklist hebdomadaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Restez au top de vos objectifs hebdomadaires grâce au modèle de checklist hebdomadaire ClickUp.

Considérez ce modèle comme la version numérique de votre agenda traditionnel, mais en plus intelligent, plus clair et beaucoup moins susceptible de se perdre dans votre sac. Le modèle de checklist hebdomadaire ClickUp vous aide à hiérarchiser vos tâches, à fixer des délais et à rester concentré sur vos objectifs.

Vous pouvez regrouper les tâches par niveau de priorité et les cocher au fur et à mesure que vous faites progresser la semaine. Les rappels intégrés vous permettent de ne rien oublier, tandis que les mises à jour de statut vous indiquent ce qui est terminé et ce qui nécessite encore votre attention.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez vos tâches par niveau de priorité et cochez-les au fur et à mesure que vous les accomplissez.

Définissez des rappels pour vous assurer que chaque tâche est achevée dans les délais impartis.

Vérifiez vos progrès et mesurez votre productivité semaine après semaine.

✨ Idéal pour : toute personne qui a besoin d'un moyen simple et efficace d'organiser ses tâches hebdomadaires et de rester sur la bonne voie.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez prendre de meilleures décisions quant aux tâches à accomplir en priorité ? Utilisez une liste de priorité pour classer vos tâches en fonction de leur urgence et de leur importance, ce qui vous aidera à rester concentré sur ce qui compte vraiment.

8. Modèle de liste à faire quotidienne ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Hiérarchisez vos tâches quotidiennes et restez organisé grâce au modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp.

Nous avons tous déjà connu ce sentiment désagréable de terminer la journée avec une liste à faire plus longue qu'au début. Avec le modèle de liste à faire quotidienne ClickUp, vous disposez d'un outil de suivi quotidien structuré qui change la donne, transformant des tâches éparpillées en un plan clair que vous pouvez réellement mener à bien.

Des délais peuvent être attribués à chaque élément, tandis que le suivi de la progression offre une visibilité instantanée sur la charge de travail. Les rappels vous aident à maintenir votre élan, vous permettant ainsi de terminer la journée avec moins d'éléments inachevés et plus de petites victoires.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Hiérarchisez vos tâches quotidiennes à l'aide de statuts personnalisés tels que « À faire », « En cours » et « Achevé ».

Fixez des délais pour chaque tâche et effectuez le suivi des progrès tout au long de la journée.

Utilisez des rappels pour rester au fait de votre emploi du temps quotidien.

✨ Idéal pour : les personnes qui souhaitent rester organisées et terminer plus chaque jour sans se sentir dépassées.

💡 Conseil de pro : vous vous sentez dépassé par votre liste à faire ? Divisez-la en tâches plus petites et réalisables. Une liste à faire complète vous aidera à rester au fait de vos responsabilités et à faire de la progression une tâche à la fois.

9. Modèle de planning des horaires de travail ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez les horaires de travail de vos employés et effectuez le suivi de leur couverture grâce au modèle de planning de travail ClickUp.

Imaginez votre travail sans planning des équipes : c'est comme gérer un restaurant sans menu. Le chaos est garanti. Le modèle de planning des équipes ClickUp simplifie les choses, pour que vous ne vous noiez pas dans les feuilles de calcul ou les transferts manqués.

Ce modèle vous offre un calendrier visuel clair où les horaires, les rôles et les absences sont tous suivis au même endroit. Les responsables peuvent modifier les horaires par glisser-déposer, attribuer rapidement des horaires et partager les mises à jour en temps réel avec leurs équipes.

Les champs personnalisés permettent de saisir les motifs d'absence ou les remarques, tandis que les vues codées par couleur permettent de repérer facilement les quarts de jour et de nuit en un coup d'œil.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez les horaires par rôle, heure et membre de l'équipe affecté dans une seule liste.

Suivez les absences et les appels avec des champs dédiés pour plus de transparence.

Effectuez des modifications en cours instantanément sur vos plannings grâce à la fonction glisser-déposer.

Partagez des affichages en temps réel pour assurer la cohésion de votre personnel, quel que soit son emplacement.

✨ Idéal pour : les responsables des opérations, les équipes RH et les chefs d'équipe dans les entreprises de vente au détail, d'hôtellerie ou de services qui ont besoin d'une planification rapide, flexible et claire.

💡 Conseil utile : la gestion des tâches personnelles peut s'avérer difficile lorsque vous jonglez avec votre travail. Créez un système de gestion des tâches personnelles qui vous permette de hiérarchiser, planifier et suivre vos tâches, afin de ne rien oublier. Avec la liste personnelle de ClickUp, vous pouvez séparer toutes vos tâches personnelles de vos projets professionnels, définir des priorités, ajouter des dates d'échéance et même créer des rappels. Cet espace dédié vous aide à organiser vos tâches, à visualiser votre charge de travail et à rester au fait de vos responsabilités personnelles et professionnelles, le tout en un seul endroit.

10. Modèle de disponibilité de planning personnel ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez vos engagements personnels grâce au modèle de disponibilité de planning personnel ClickUp.

Gérer votre semaine ne devrait pas ressembler à une partie de Tetris en mode difficile. Un outil de suivi de disponibilité personnelle transforme ce casse-tête en une grille claire, indiquant exactement où vous avez du temps gratuit et où vous êtes déjà pris.

Le modèle de disponibilité de planning personnel ClickUp vous aide à planifier vos engagements sur un calendrier hebdomadaire pour une vue d'ensemble structurée. Les conflits sont faciles à repérer et la fonction glisser-déposer facilite la modification en cours. En combinant les obligations personnelles et professionnelles dans un seul affichage, il garantit que rien ne passe entre les mailles du filet, qu'il s'agisse d'un appel client ou d'un dîner en famille.

🌻 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez vos rendez-vous et vos engagements de manière claire et structurée.

Visualisez les disponibilités et évitez les conflits de planification.

Ajustez votre planning selon vos besoins grâce à une fonction simple de glisser-déposer.

✨ Idéal pour : les freelances, les étudiants et les professionnels très occupés qui gèrent de multiples engagements personnels et professionnels.

Choisissez les modèles ClickUp pour optimiser votre planification

Une planification efficace est la clé de la productivité et du gain de temps.

Si les modèles de planification de Monday.com fournissent une grande flexibilité pour gérer vos emplois du temps hebdomadaires, ClickUp comprend cette philosophie et va encore plus loin en proposant une suite complète d'outils collaboratifs qui vous aident à atteindre vos objectifs personnels et professionnels.

Grâce à des modèles de planning hebdomadaire personnalisables, des modèles de calendrier de travail, des mises à jour en temps réel et une gestion facile des tâches, cet outil vous aide à répondre aux exigences dynamiques des environnements de travail modernes.

Prêt à prendre le contrôle de votre temps et à terminer plus grâce à des modèles faciles à utiliser et personnalisables ? Inscrivez-vous sur ClickUp et atteignez vos objectifs de productivité !