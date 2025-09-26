Wispr Flow vs Superwhisper : lequel est le meilleur pour la transcription en temps réel ?

Les applications de dictée vocale sont de plus en plus populaires pour le travail et les tâches personnelles, car la saisie vocale vous évite d'avoir à taper sans faire d'erreur tout en suivant le rythme rapide de vos pensées.

Wispr Flow et Superwhisper sont deux des principaux concurrents. Contrairement aux anciens outils de transcription mot à mot, ils vous permettent de dicter des phrases complètes, ce qui rend la saisie vocale plus rapide et plus naturelle, et facilite une communication accessible et fluide.

La question est donc la suivante : quelle application offre la meilleure dictée IA : Wispr Flow ou Superwhisper ?

Qu'est-ce que Wispr Flow ?

via Wispr Flux

Wispr Flow transcrit votre discours en temps réel (dans plus de 100 langues) pour présenter un texte soigné dans une mise en forme structurée. Il fonctionne dans n'importe quelle application (où vous pouvez taper), en utilisant une technologie avancée pour effectuer des modifications en cours et des améliorations automatiques dans le ton.

L'outil s'adapte à votre vocabulaire en créant un dictionnaire personnalisé qui recense les termes et acronymes spécifiques à votre secteur d'activité. Vous pouvez même créer des remplacements de texte personnalisés pour les phrases fréquemment utilisées afin de ne pas avoir à répéter de longues explications ou à effectuer des tâches répétitives.

Fonctionnalités de Wispr Flux

Passons en revue les fonctionnalités clés de Wispr Flow et voyons en quoi il diffère des outils de dictée traditionnels.

Fonctionnalité n° 1 : mise en forme intelligente

Wispr Flow interprète votre discours et applique un formatage contextuel afin que le texte corresponde au style de votre message.

En exemple, Flow structure automatiquement votre message pour lui donner un ton professionnel lorsque vous l'utilisez dans un e-mail ou un document. Mais il adopte un ton plus décontracté et de discussion si vous envoyez un texte à un ami.

Lorsque vous dites « premier, deuxième, troisième » en énumérant des éléments, l'application crée automatiquement des listes numérotées. Et si vous changez d'avis au milieu d'une phrase (par exemple, « faisons une soirée tacos pour le dîner... en fait, faisons plutôt des pizzas »), Wispr Flow réécrit le message pour refléter votre dernière idée : « faisons des pizzas pour le dîner »

👀 Le saviez-vous ? Le laboratoire Volta d'Alexander Graham Bell a développé la technologie d'enregistrement vocal à la fin des années 1800, ouvrant ainsi des possibilités qui ont finalement conduit à l'enregistrement de la marque « Dictaphone » en 1907.

Fonctionnalité n° 2 : Notes flux

Flow Notes vous permet de capturer vos idées spontanées et de transcrire vos mémos vocaux en notes structurées. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez dicter des notes (sur n'importe quel appareil) et elles seront automatiquement synchronisées sur tous vos appareils Wispr Flow.

Cette fonctionnalité vous permet de capturer votre inspiration en cours de tâche sans changer d'application ni perdre votre concentration sur votre travail principal.

Wispr Flow conserve également l'historique des transcription de texte, ce qui permet aux utilisateurs de se référer facilement aux sessions de dictée précédentes et d'apporter rapidement des modifications en cours au flux.

Fonctionnalité n° 3 : mode commande

Le mode Commande permet aux utilisateurs de procéder à une modification en cours du texte généré à l'aide de commandes vocales. Il suffit de sélectionner le texte que vous souhaitez modifier et de prononcer des commandes telles que :

« Pouvez-vous me résumer cela ? »

« Qu'est-ce que cela signifie ? »

« Pouvez-vous transformer cela en liste à puces ? »

« Pouvez-vous traduire cela en espagnol ? »

Cette fonctionnalité a le potentiel de créer une expérience de modification en cours cohérente contrôlée par la voix, quelle que soit votre plateforme de flux de travail.

🧠 Anecdote amusante : en 1877, Thomas Edison a créé le phonographe, la première machine capable d'enregistrer et de reproduire des sons. Son tout premier enregistrement était la comptine « Mary had a little lamb » (Marie avait un petit agneau). »

Fonctionnalité n° 4 : modifications automatiques par IA

Wispr Flow nettoie automatiquement le texte dicté pendant que vous parlez. Il supprime les mots de remplissage, corrige les erreurs de base et met en forme le résultat en phrases achevées.

De plus, grâce à la bibliothèque de snippets, vous pouvez enregistrer des phrases ou des blocs de texte couramment utilisés sous forme de snippets. Il suffit de prononcer une phrase déclencheuse pour insérer l'intégralité du texte enregistré dans votre transcription.

Tarifs Wispr

flux Basic : gratuit

flux Pro : 15 $/mois

Flux Teams : 12 $/utilisateur/mois (3 places ou plus)

flux Enterprise : Tarification personnalisée

📮 ClickUp Insight : Seuls 10 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent des assistants vocaux (4 %) ou des agents automatisés (6 %) pour les applications d'IA, tandis que 62 % préfèrent les outils d'IA de discussion tels que ChatGPT et Claude. La faible adoption des assistants et des agents pourrait s'expliquer par le fait que ces outils sont souvent optimisés pour des tâches spécifiques, telles que le fonctionnement mains libres ou des flux de travail particuliers. ClickUp vous offre le meilleur des deux mondes. ClickUp Brain est un assistant conversationnel basé sur l'IA qui peut vous aider dans un large intervalle de cas d'utilisation. D'autre part, les agents basés sur l'IA des canaux ClickUp Chat peuvent répondre à des questions, trier les problèmes ou même gérer des tâches spécifiques !

Qu'est-ce que Superwhisper Flow ?

via Superwhisper

Superwhisper, une application de dictée vocale alimentée par l'IA, est conçue dans une optique de confidentialité avant tout. Grâce à sa fonctionnalité hors ligne, vos données audio sont traitées localement sur l'appareil (sans wifi) afin d'assurer une confidentialité et une sécurité achevées.

Superwhisper est compatible avec les modèles locaux et cloud. Il offre un accès illimité à des modèles d'IA tels que OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq et d'autres outils. En tant que tel, vous pouvez traiter des dictées précises à l'aide de modèles linguistiques avancés, avec pour résultat que cela se fasse sans frais supplémentaires.

Superwhisper prend en charge plus de 100 langues et dialectes, offre une modification en cours contrôlée par la voix, des options personnalisées étendues et une compatibilité universelle avec les applications. Cependant, Superwhisper ne fonctionne en mode natif que sur les appareils macOS et iOS.

Fonctionnalités de Superwhisper

De la traduction de textes dictés en textes organisés au traitement de transcriptions de fichiers volumineux, voici ce qui fait de Superwhisper un outil de dictée IA très apprécié.

Fonctionnalité n° 1 : modes intelligents

L'application Superwhisper propose des modes prédéfinis pour les messages, les e-mails, les notes et les réunions. Vous pouvez créer vos propres modes personnalisés avec des instructions IA personnalisées

Vous définissez vos exigences exactes (mettre en forme et style), et l'outil traite la dictée dans vos modèles de note de réunion ou documents techniques personnalisés. En termes plus simples, vous obtenez un texte structuré qui correspond à vos exigences en matière de flux de travail.

Fonctionnalité n° 2 : remplacement de texte

Superwhisper inclut une fonctionnalité robuste de remplacement de texte qui travaille de manière transparente avec le contenu dicté. Pour réduire le temps de dictée, vous pouvez créer des raccourcis pour les phrases fréquemment utilisées, les termes techniques ou les explications longues.

L'outil vous permet également de créer un dictionnaire personnalisé des mots que vous utilisez souvent, afin d'éviter les erreurs répétitives.

🧠 Anecdote amusante : Avant l'apparition des répondeurs téléphoniques et des téléphones portables, les gens envoyaient des messages vocaux sur de petits disques personnalisés, comme des lettres audio.

Fonctionnalité n° 3 : prise en compte du contexte

Le mode Super de Superwhisper capture le contexte de votre travail et affine le résultat en conséquence.

Voici comment le mode Super utilise les API d'accessibilité pour recueillir trois types de contexte :

Type de contexte Ce qu'il fait Contexte d'application – Identifie votre application active – Lit le texte des champs de saisie actuels ou de l'éditeur de texte Contexte du texte de sélection – Lit tout texte que vous avez surligné – Utilise la sélection pour informer le traitement IA Contenu du bloc-notes – Intègre le texte copié dans les 3 secondes suivant la dictée ou pendant la dictée

Fonctionnalité n° 4 : transcription de fichiers

Vous pouvez télécharger des fichiers audio et vidéo, tels que des conférences, des réunions et des interviews préenregistrées, pour les transcrire. L'outil les traite en texte structuré en appliquant les instructions de l'IA du mode actif et les préférences de mise en forme.

Cela dit, vous pouvez modifier votre mode actif pour appliquer un ensemble d'instructions différent.

👀 Le saviez-vous ? Avant les années 2000, la plupart des transcriptions étaient terminées manuellement par des dactylographes humains portant des écouteurs et utilisant des pédales pour mettre en pause/reproduire les enregistrements.

Tarifs Superwhisper

Free

Pro : 8,49 $/mois

À vie : 249,99 $

🌟 Bonus : Wispr Flow et Superwhisper vous fournissent une transcription, mais s'arrêtent là. Vous devez encore transférer manuellement les notes dans vos outils de projet. ClickUp Brain MAX conserve tout dans le même environnement de travail, ce qui vous permet de transformer instantanément vos idées dictées en tâches, documents ou commentaires sans avoir à copier-coller entre différents outils.

Wispr Flow vs Superwhisper pour la dictée vocale : comparaison des fonctionnalités

Wispr Flow et Superwhisper se sont tous deux taillé une place de choix en tant qu'outils de transcription IA. Alors que le premier est connu pour sa rapidité de transcription, le second a bâti sa réputation sur ses fonctionnalités hors ligne.

Entre Wispr Flux et Superwhisper, le choix se résume souvent à des différences de nuances.

Avant d'explorer cela, voici un bref aperçu pour vous :

Fonctionnalités Wispr Flux Superwhisper Mode mains libres Dictée continue avec détection automatique des pauses Modes Push-to-talk et enregistrement continu Modèles vocaux Modèle de transcription propriétaire unique Plusieurs modèles vocaux : Ultra (cloud), Nova (cloud), Ultra Turbo V3 (local), LM studio Connaissance du contexte Adaptation automatique du ton en fonction de l'application Collecte avancée de contexte grâce aux API d'accessibilité Assistance hors ligne Traitement basé sur le cloud (nécessite une connexion Internet) Traitement hors ligne achevé avec des modèles locaux Approche en matière de confidentialité Conformité SOC 2 Type II et HIPAA Conformité au RGPD et au CCPA Transcription de fichiers Non disponible Assistance pour le téléchargement de fichiers audio/vidéo pour la transcription Intégrations API Connexions limitées à des modèles d'IA tiers Accès API extension à plusieurs fournisseurs d'IA Accès au modèle IA Modèle de transcription propriétaire avec intégrations à ChatGPT et Perplexity OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq (modèles cloud et locaux) Prise en charge audio/fichier Ne prend pas en charge le téléchargement de fichiers/la transcription à partir de fichiers audio/vidéo Assistance au traitement de fichiers audio et vidéo externes : audio MP3, vidéo MP4, WAV mono avec un taux d'échantillon de 16 kHz Options d'exportation Conçu principalement pour la dictée en direct et l'écriture directement dans les applications, plutôt que pour l'exportation de fichiers par lots Permet d'exporter les transcriptions/textes au format TXT, DOCX, PDF. Permet également de traiter des fichiers (audio/vidéo) puis de générer la transcription sous forme de texte Cas d'utilisation Cible les développeurs, étudiants, écrivains, créateurs, avocats et entreprises Se concentre sur la transcription professionnelle, le traitement des fichiers et les flux de travail critiques pour la confidentialité

Functionalité n° 1 : facilité d'utilisation et compatibilité avec les plateformes

Wispr Flow fonctionne sur les appareils Windows, macOS, iOS et Android avec une synchronisation transparente. Il fonctionne comme un bureau et comme une application iOS, s'intégrant à toutes les applications dans lesquelles vous pouvez taper. Wispr Flow est facile à utiliser et offre une courbe d'apprentissage fluide.

Superwhisper, quant à lui, fonctionne exclusivement sur les appareils macOS et iOS. L'application fonctionne à l'échelle du système grâce à des raccourcis globaux personnalisables et s'intègre profondément aux API d'accessibilité macOS 13+. Superwhisper nécessite une installation approfondie et présente une courbe d'apprentissage.

🏆 Gagnant : Égalité. Choisissez Wispr Flux si vous êtes débutant, Superwhisper pour des besoins de transcription plus avancés.

Fonctionnalité n° 2 : service client

Récemment, Wispr Flow a fait l'objet de nombreuses critiques sur Reddit en raison de la médiocrité de son service client. Cela dit, vous pouvez vous référer à la documentation du centre d'aide.

Superwhisper propose une documentation complète sur son site web. Le forfait Pro offre également une assistance avec priorité.

🏆 Gagnant : Superwhisper, d'après les commentaires Reddit sur Wispr Flow, où les utilisateurs se plaignent de ne pas recevoir de réponse de la part de l'équipe.

Functionalité n° 3 : tarification

Le forfait gratuit de Wispr Flow offre 2 000 mots par semaine, ce qui convient bien aux utilisateurs occasionnels, mais limite les flux de travail de dictée intensifs. Le forfait Pro coûte 15 $ par mois et comprend un nombre illimité de mots, le mode Command pour l'édition vocale et un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités.

En ce qui concerne les Flow Teams, vous devez disposer d'au moins 3 places, et le forfait Enterprise propose des tarifs personnalisés.

Superwhisper, quant à lui, vous offre une utilisation illimitée de petits modèles vocaux, même dans le cadre du forfait gratuit. L'offre Pro coûte 8,49 $ par mois et donne un accès illimité aux modèles d'IA cloud et locaux, ainsi qu'à une assistance avec priorité.

L'outil propose également un forfait à vie à 249,99 $, ce qui en fait une option intéressante pour les utilisateurs à long terme qui souhaitent éviter les coûts d'abonnement récurrents.

🏆 Gagnant : Superwhisper, avec son offre gratuite généreuse et son option à vie, est le fournisseur de meilleure valeur.

Fonctionnalité n° 4 : assistance linguistique et modèles d'IA

Wispr Flow prend en charge plus de 100 langues avec détection automatique de la langue, ce qui vous permet de passer d'une langue à l'autre pendant la dictée. Le modèle de transcription sous-jacent reste propriétaire, mais les utilisateurs peuvent connecter l'application à des modèles linguistiques IA tels que ChatGPT ou Perplexity.

Superwhisper prend également en assistance plus de 100 langues et propose des modèles d'IA locaux et cloud pour une flexibilité maximale. La version Pro inclut des fonctionnalités de traduction directe de n'importe quelle langue vers l'anglais.

Vous pouvez choisir des modèles vocaux en fonction de priorités spécifiques : Ultra (cloud) pour la transcription la plus rapide, Nova cloud pour les enregistrements plus longs et Ultra Turbo V3 (local) pour un équilibre optimal entre vitesse et qualité tout en préservant une confidentialité totale.

🏆 Gagnant : Cette fois encore, c'est ex æquo. Choisissez Wispr Flow pour une transition fluide entre les langues et Superwhisper pour sélectionner des modèles vocaux spécialisés en fonction de besoins spécifiques.

Fonctionnalité n° 5 : précision des résultats

Wispr Flow transcrit avec précision vos pensées lorsque vous parlez naturellement à votre rythme, tout en supprimant les mots de remplissage et les mots superflus. Ses capacités de modification en cours intelligente s'adaptent au contexte sans nécessiter d'installation de mode. L'application affine automatiquement le ton et la structure en fonction de l'application utilisée.

Superwhisper privilégie la précision de la transcription et ne génère ni n'ajoute de mots, d'expressions ou de phrases qui n'ont pas été prononcés. Cependant, il produira des phrases grammaticalement correctes et des paragraphes cohérents à partir de votre contenu dicté.

🏆 Gagnant : cela dépend de vos besoins. Choisissez Wispr Flow pour son mise en forme intelligente sans aucune installation et Superwhisper pour une transcription fiable sans hallucination.

💡 Conseil de pro : Allez au-delà de la transcription grâce aux agents automatisés. Alors que Wispr Flow et Superwhisper se contentent de fournir des transcriptions propres, ClickUp Autopilot Agents transposent votre sortie vocale jusqu'à l'exécution. Voici comment ils ajoutent une couche que ni l'un ni l'autre des outils n'offre : : convertissez instantanément les transcriptions de réunions en listes de tâches, rappels de suivi ou mises à jour de statut Agents Autopilot préconfigurés: convertissez instantanément les transcriptions de réunions en listes de tâches, rappels de suivi ou mises à jour de statut

: concevez une logique qui correspond exactement à vos flux de travail, comme l'étiquetage des notes par projet, la mise à jour des enregistrements CRM ou le déclenchement d'approbations lorsque des phrases spécifiques sont mentionnées pendant la dictée Agents Autopilot personnalisés: concevez une logique qui correspond exactement à vos flux de travail, comme l'étiquetage des notes par projet, la mise à jour des enregistrements CRM ou le déclenchement d'approbations lorsque des phrases spécifiques sont mentionnées pendant la dictée

Wispr Flux vs Superwhisper sur Reddit

Pour conclure le débat, nous l'avons porté sur Reddit. Voici quelques avis d'utilisateurs sur les deux outils.

Selon un utilisateur de Reddit en colère, la qualité de Wispr Flow s'est dégradée ces derniers temps :

Ce produit était super cool, je l'adorais, je l'ai même recommandé à trois amis qui ont également souscrit un forfait pro et qui sont maintenant légèrement agacés contre moi parce qu'ils rencontrent les mêmes problèmes... Au cours des dernières semaines, c'est devenu un vrai cauchemar. Les connexions se coupent sans cesse de manière aléatoire, le système se fige au milieu d'une phrase ou indique qu'il est hors ligne même lorsque ma connexion Internet est stable. Je me suis déconnecté en pensant qu'il s'agissait peut-être d'un problème de cache, mais bon sang, je n'ai pas pu me reconnecter pendant trois jours entiers. Aucun message d'erreur, rien, juste un blocage achevé. Et bonne chance pour joindre l'assistance, ils ont littéralement un agent IA qui, curieusement, ne fonctionne même pas la moitié du temps

Une personne satisfaite mentionne sur Reddit:

Cela aurait dû être fait depuis longtemps, mais j'ai enfin essayé Wispr Flow, et je dois dire que j'ai été achevé. Je m'attendais à quelque chose de plus proche de l'ancienne Siri, mais c'est d'un tout autre niveau. Si vous connaissez d'autres outils qui valent la peine d'être essayés, faites-le-moi savoir ! Cela m'a fait réaliser que je devrais probablement prendre plus au sérieux le test de nouveaux outils si je veux rester au fait des dernières tendances.

Même Superwhisper reçoit des avis mitigés.

Comme le note un utilisateur frustré:

J'utilisais Super Whisper pour la conversion voix-texte, mais j'ai épuisé mes crédits et je n'ai pas pu accéder aux nouveaux modèles. Il s'avère que le modèle gratuit Whisper Large V3 n'est pas non plus disponible gratuitement dans Mac Whisper, ce qui était frustrant.

Un autre utilisateur de Reddit mentionne que Superwhisper lui convient car il regroupe plusieurs flux de travail en un seul endroit.

J'adore Superwhisper, mais je ne pense pas qu'il convienne à tous les utilisateurs. Pour moi, sa valeur réside dans l'accès illimité au LLM et sa flexibilité d'utilisation. Il a remplacé la plupart des applications d'IA pour les tâches de texte et certains codages, et pas seulement les applications de dictée. Donc, si vous ne prévoyez pas de l'utiliser de cette manière, je pense que le modèle « apportez votre propre clé » de VoiceInk peut suffire. J'utilise tellement les LLM que l'utilisation de mes propres clés aurait pour résultat un abonnement similaire à l'application « officielle ».

Rencontre ClickUp : la meilleure alternative à Wispr Flow et Superwhisper

Les outils de dictée vocale tels que Wispr Flow et Superwhisper gèrent la transcription. Ils convertissent votre discours en texte et disposent de fonctionnalités de modification en cours.

Cependant, ces outils créent ce que nous appelons un problème de transfert.

Ils peuvent créer des notes à partir de vidéos , mais vous devez toujours transformer manuellement ces notes en tâches

Ils transcrivent les discussions des réunions, mais quelqu'un doit extraire les éléments à entreprendre et les attribuer aux membres de l'équipe

Ils capturent les idées à travers la parole, mais établir la connexion entre ces idées et des projets en cours nécessite un travail distinct

ClickUp élimine complètement cette étape. L'application tout-en-un pour le travail regroupe la gestion de projet, l'automatisation des tâches, la collaboration en équipe et la gestion des connaissances dans un espace de travail convergent basé sur l'IA (capable de gérer efficacement la transcription voix-texte) tout en assurant une connexion instantanée à vos processus de travail réels.

Intéressant, n'est-ce pas ?

Voyons comment ClickUp répond à ces besoins :

ClickUp's One Up n° 1 : ClickUp Notetaker

Obtenez des transcriptions consultables de vos enregistrements de réunions avec ClickUp AI Notetaker

Les meilleures discussions ont lieu lorsque tout le monde participe. Mais si vous ne prenez pas frénétiquement des notes, les discussions intéressantes que vous avez eues risquent de se transformer en éléments oubliés.

ClickUp AI Notetaker s'en charge en participant à vos réunions et en transcrivant la discussion. Il crée ensuite des transcriptions consultables afin que vous puissiez toujours retrouver qui a dit quoi et revoir les sujets et décisions importants.

Cet outil de résumé de réunion basé sur l'IA résout le problème du transfert en s'intégrant à l'ensemble de votre environnement de travail ClickUp. Il établit la connexion entre les discussions de vos réunions et le travail en cours, créant automatiquement des tâches et mettant à jour les échéanciers des projets en fonction de ce qui a été discuté.

Voici comment l'intégration de l'espace de travail Notetaker transforme les discussions lors des réunions :

Type d'intégration Ce qu'il fait Exemple note de réunion + Documents* Enregistre automatiquement les transcriptions et les résumés IA dans vos documents privés pour référence future Les notes de la session sur la stratégie marketing apparaissent automatiquement dans le document « Campagne T4 », classées par thèmes de discussion et attribuées aux intervenants Note de réunion + tâches Identifie les validations verbales et crée automatiquement des tâches assignées avec des délais Lorsque Jake mentionne « Je terminerai les maquettes fonctionnelles d'ici jeudi », Notetaker crée une tâche assignée à Jake avec une date d'échéance fixée à jeudi note de réunion + discuter* Publiez les résumés d'appels directement dans les canaux de discuter pertinents de l'équipe à l'aide de l'analyse IA Après un appel avec un client, un résumé apparaît automatiquement dans le canal #client-projects avec les décisions clés et les prochaines étapes

Le preneur de notes ajoute également des horodatages à votre transcription, et vous pouvez annoter ou surligner les sections importantes. Chaque transcription est enregistrée sous forme de texte consultable et exploitable.

Vous pouvez l'utiliser pour transcrire des réunions, des notes vocales et même des enregistrements d'écran.

ClickUp's One Up #2 : ClickUp Brain

ClickUp Brain agit comme la mémoire intelligente de votre espace de travail. Il va au-delà de la simple transcription des discussions ; ClickUp Brain les comprend, établit des connexions entre elles et agit en conséquence.

Transformez vos enregistrements en informations exploitables grâce à la transcription automatique de ClickUp

Chaque résumé de réunion, note ou décision que vous enregistrez devient partie intégrante d'une base de connaissances vivante qui s'étend à l'ensemble de votre espace de travail.

Par exemple, lorsque vous exprimez vos idées, Brain les transforme en listes de tâches avec des assignés, des délais et des descriptions.

Brain peut également rédiger des briefs de projet à partir de notes vocales, résumer des transcriptions en points clés ou extraire des informations pertinentes de discussions éparses en quelques secondes.

Au lieu de passer d'un outil à l'autre pour coller des informations, vous pouvez simplement demander « Qu'avons-nous décidé concernant l'échéancier de lancement ? » et Brain récupère la réponse à partir des tâches, des documents et des transcriptions passées.

Vous bénéficiez d'un système vocal qui organise les discussions et les transforme en travail exploitables sans aucun frottement.

Voici comment transcrire des fichiers audio et vidéos avec ClickUp Brain :

💡 Conseil de pro : Avec Brain, vous avez accès à des modèles d'IA haut de gamme (Claude, OpenAI GPT, Gemini, DeepSeek, etc.).

ClickUp One Up n° 3 : ClickUp document

Transformez les commentaires de vos documents ClickUp en tâches

Voici comment fonctionnent les méthodes de dictée autonomes :

Dicter → Enregistrer la transcription → Copier dans le document du projet → Créer des tâches manuellement

mais voici comment la dictée évolue dans ClickUp :*

Dictée → Mise en forme automatique dans le document du projet → Tâches créées à partir des mentions → Équipe informée

Grâce à ce flux de travail simplifié, vos entrées vocales sont immédiatement intégrées à votre espace de travail. Lorsque vous dictez des notes de réunion ou des mises à jour de projet, celles-ci sont automatiquement converties en documents ClickUp structurés avec une mise en forme riche.

Au-delà de la transcription vocale, Docs fournit des fonctionnalités complètes de gestion de documents que les outils de dictée autonomes ne peuvent tout simplement pas égaler :

Références entre documents : reliez les idées enregistrées vocalement entre les différentes phases d'un projet, les discussions avec les clients et les sessions de planification en équipe

capture vocale basée sur des modèles* : dictez directement dans des mises en forme structurées pour le contenu récurrent tel que les mises à jour de projet, les résumés clients ou les rétrospectives d'équipe

collaboration en direct sur le contenu dicté* : les membres de l'équipe peuvent partager des notes en temps réel et peuvent immédiatement répondre, effectuer une modification en cours ou développer des idées

Organisation des pages imbriquées : structurez le contenu dicté vocalement dans des hiérarchies de projets, en conservant l'organisation contextuelle des sessions de brainstorming et des discussions stratégiques

Pièces jointes intégrées : ajoutez des captures d'écran, des fichiers PDF ou des fichiers de référence directement dans les documents générés par la voix pour un contexte achevé

*création de tâches à partir de texte : convertissez n'importe quelle partie de votre contenu dicté en tâches ClickUp traçables avec des assignés et des dates d'échéance directement à partir du document

Connectez votre voix à un travail réel avec ClickUp

Certes, Wispr Flow et Superwhisper facilitent la dictée et la transcription en temps réel. Cependant, leurs fonctions s'arrêtent là. Ils laissent un fossé entre ce qui est dit et ce qui est fait.

Avec ClickUp, vous pouvez passer de la dictée des notes de réunion à l'attribution de tâches et à la collaboration avec les membres de votre équipe, le tout depuis votre environnement de travail. Avec des fonctionnalités de reconnaissance vocale et d'IA intégrées à la même plateforme que vos tâches, vos documents et vos discussions d'équipe, ClickUp est la seule et unique plateforme de travail IA dont vous avez besoin.

Inscrivez-vous de manière gratuite dès maintenant et transformez vos idées enregistrées vocalement en résultats concrets.

Foire aux questions (FAQ)

Aucun de ces outils n'est conforme à la norme HIPAA pour une utilisation médicale. Wispr Flow traite les données dans le cloud, tandis que le traitement local de Superwhisper offre une meilleure confidentialité, mais ne dispose toujours pas des certifications de sécurité de niveau médical.

Wispr Flow traite les fichiers audio via des serveurs cloud, ce qui soulève des questions de confidentialité pour les contenus sensibles. Il propose SOC 2 Type II et SSO/SAML uniquement dans les forfaits Entreprise. Superwhisper privilégie la confidentialité grâce à un traitement local qui conserve vos données audio sur votre appareil.

Les deux outils gèrent assez bien les bruits de fond modérés, mais leurs performances diminuent en cas d'interférences importantes. Le traitement cloud de Wispr Flow lui confère un léger avantage dans les environnements bruyants, tandis que les modèles locaux de Superwhisper fonctionnent mieux dans des paramètres plus calmes.

Wispr Flow se concentre sur la dictée vocale sans effort, mais ne fournit pas d'assistance pour le téléchargement de fichiers. Superwhisper accepte divers formats de fichiers audio et vidéo pour la transcription, ce qui le rend plus polyvalent pour le traitement de contenu préenregistré tel que des réunions ou des interviews.