Les 11 start-ups spécialisées dans les agents IA à surveiller en 2025

Près de 8 cadres supérieurs sur 10 affirment que les agents IA sont déjà utilisés au sein de leur entreprise, transformant la manière dont les équipes gèrent les projets, les décisions et les flux de travail quotidiens. Deux tiers d'entre eux ont même signalé des gains de productivité mesurables.

Avec cette adoption croissante, de nombreuses start-ups spécialisées dans les agents IA développent des outils pour aider à automatiser les entreprises et optimiser les flux de travail.

Pour les fondateurs, les investisseurs et les leaders technologiques, suivre cette vague de start-ups signifie comprendre le titre de l'avenir des logiciels autonomes.

Dans cet article, nous mettrons en avant certaines des startups IA les plus intéressantes à suivre ! C'est parti. 👀

Que sont les agents IA ?

Un agent IA est un système logiciel qui perçoit de manière autonome son environnement, traite des données et prend des décisions pour atteindre des objectifs spécifiques.

Les agents IA (ou agents IA agentifs) combinent perception, raisonnement et action, recueillant des informations, les analysant et exécutant des tâches pour atteindre des objectifs prédéterminés tout en apprenant à partir des retours d'expérience et des expériences.

🧠 Anecdote amusante : les agents IA destinés à l'automatisation peuvent fonctionner dans des environnements simulés afin d'apprendre des stratégies complexes. L'exemple est AlphaStar de DeepMind, qui a été formé en tant qu'agent autonome pour jouer à StarCraft II et a fini par battre des joueurs professionnels dans l'un des jeux de stratégie les plus complexes au monde.

Pourquoi les start-ups sont-elles à la pointe de la vague des agents IA ?

Les start-ups occupent le devant de la scène dans le domaine des agents IA, et les nombres le prouvent. Selon CB Insights, les start-ups spécialisées dans les agents IA ont levé 3,8 milliards de dollars l'année dernière, soit près de trois fois plus que l'année précédente.

Ce niveau d'investissement témoigne de la curiosité et de la confiance des sociétés de capital-risque et des entreprises, qui considèrent que les agents passent du stade expérimental à celui d'outils indispensables.

Une partie de leur attrait réside dans leur rapidité. Contrairement aux grandes entreprises établies, les start-ups peuvent itérer rapidement, adopter des architectures axées sur les agents et tester des cas d'utilisation directement auprès des premiers utilisateurs. Cette agilité en fait les pionniers naturels dans la transition de l'IA d'assistants passifs à des solveurs de problèmes autonomes.

Écoutez KPMG:

Les agents IA sont rapidement mis en production, et leur essor s'accélère. Les dirigeants les affichent non seulement comme des outils de réduction des coûts, mais aussi comme des moteurs de croissance et de création de valeur. Cette transformation rapide intensifie la pression sur la confiance, la gouvernance, les données, l'alignement du leadership et la préparation de la main-d'œuvre. Les premiers investisseurs dans ces fondations se développent avec confiance, se positionnant pour prendre la tête.

Startups spécialisées dans les agents IA et entreprises de sélection en bref

Voici un aperçu des principales start-ups spécialisées dans les agents IA :

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Productivité d'équipe tout-en-un pour les particuliers, les équipes des moyennes entreprises et les grandes entreprises ClickUp Brain pour des réponses contextuelles, AI Agents pour l'automatisation des flux de travail, Automatisations avec plus de 100 modèles, Brain MAX pour l'IA à l'échelle du système d'exploitation, Docs, Tableau blanc, Discuter Free Forever ; personnalisable pour les entreprises Adept IA Automatisation des tâches complexes liées aux logiciels et aux navigateurs pour les équipes d'entreprise Compréhension des interfaces multimodales, Adept Workflow Language (AWL), automatisation de la chaîne d'approvisionnement, traitement des documents financiers et conformité dans le domaine de la santé Tarification personnalisée Crew IA Orchestration multi-agents conviviale pour les développeurs pour les flux de travail des équipes distribuées « Équipes » multi-agents pour la recherche/le contenu/l'assurance qualité, orchestration avec Flows, déploiement dans le cloud ou auto-hébergé, plus de 1 200 intégrations, indicateurs de performance en temps réel Tarification personnalisée Lindy IA Automatisation des flux de travail sans code pour les petites entreprises et les équipes en pleine expansion grâce à des agents IA Créez des agents dotés d'un langage naturel, de plus de 2 500 intégrations d'applications, d'un triage des boîtes de réception, d'une fonction de participation aux réunions et de résumer, ainsi que d'une automatisation des actions de l'équipe commerciale Gratuit ; forfaits payants à partir de 49,99 $/mois Glean Recherche d'entreprise intelligente et assistant IA pour les flux de travail internes liés aux connaissances Recherche sémantique dans un graphe de connaissances, assistant IA pour les questions-réponses, assistance automatisée à l'intégration, gestion des services informatiques, flux de travail de conformité Tarification personnalisée Au crayon Automatisation du front office alimentée par l'IA pour les cliniques de physiothérapie Planification automatisée + rappels, intégration des dossiers médicaux électroniques (WebPT), communication en temps réel avec les patients, gestion des annulations sur les listes d'attente Tarification personnalisée Enhans Déploiement d'agents IA axés sur le commerce de détail pour la prise de décisions opérationnelles Déployez des agents IA personnalisés en 7 jours, personnalisation Action Transformer, prise de décision multimodèle, surveillance en temps réel des données du marché et des opérations Tarification personnalisée Naratix Enrichissement du catalogue e-commerce et suivi des concurrents pour les détaillants en ligne Nettoyage et enrichissement des données brutes sur les produits, descriptions optimisées pour le référencement, personnalisation du contenu en fonction des profils, surveillance de la concurrence, intégration Shopify/ERP Tarification personnalisée Pixel Robotics Logistique d'entrepôt autonome pour les flottes hybrides AMR-humaines Robots de transport de palettes PIXEL PT, détection et mapper 3D, gestion de flotte pour AMR + manuelle, intégration d'entrepôts hybrides, 16 heures d'opérations autonomes Tarification personnalisée LangChain Création d'applications et d'automatisations basées sur le LLM pour les équipes de R&D et de développement Débogage/surveillance LangSmith, plus de 600 intégrations d'outils, orchestration des flux de travail avec LCEL, collaboration mémoire + agent Niveau développeur gratuit ; les forfaits Pro commencent à partir de 39 $/place/mois Enso Marché d'agents IA abordables pour les PME dans les domaines de l'équipe commerciale, du marketing, de l'administrateur et de l'assistance plus de 300 agents pré-formés, plus de 70 automatisations industrielles, couverture marketing/équipe commerciale/administrateur/juridique, intégration LangChain, adaptation du contenu et des flux de travail 49 $/mois par utilisateur

Startups prometteuses spécialisées dans les agents IA et entreprises à surveiller

Découvrons quelques-uns des meilleurs outils d'agent IA que vous pouvez utiliser pour accélérer les flux de travail et booster la productivité.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. ClickUp (Idéal pour une productivité d'équipe tout-en-un avec une IA contextuelle)

Utilisez ClickUp Brain pour obtenir des réponses riches en contexte provenant de l'ensemble de votre environnement de travail

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe, le tout sur une seule plateforme, optimisée par l'automatisation et la recherche IA de nouvelle génération.

Elle dispose d'un excellent écosystème où chaque composant IA établit sa connexion et complète les autres.

Votre infrastructure IA contextuelle

ClickUp Brain est une couche d'IA contextuelle intégrée à votre environnement de travail. Elle peut accéder à vos tâches, documents, discuter et intégrations externes telles que Google Drive, GitHub, Jira, etc. Cela signifie que vous pouvez poser des questions spécifiques à un rôle ou à un projet et obtenir instantanément des réponses riches en contexte.

Instance, vous n'avez plus besoin de parcourir des dizaines de documents pour comprendre le processus de déploiement de votre application mobile. Il vous suffit de demander : « Quel est notre processus de déploiement d'applications mobiles ? » pour obtenir une réponse claire et synthétique tirée de la documentation, des tâches passées et des discussions connexes.

Des automatiseurs qui pensent et agissent

Créez des agents IA ClickUp personnalisés ou utilisez ceux déjà créés pour automatiser votre environnement de travail

S'appuyant sur l'intelligence de ClickUp Brain, les agents ClickUp AI exécutent activement du travail à votre place :

agents préconfigurés : *Gérer les flux de travail courants des agents IA , tels que l'envoi de mises à jour aux clients, l'attribution de tâches ou le routage pour la conformité

agents personnalisés : *vous permettent de créer des flux de travail automatisés sans code, adaptés aux besoins spécifiques de votre équipe

Supposons qu'un client soumette une demande d'assistance en remplissant un formulaire. Un agent IA préconfiguré pourrait détecter cette demande, créer des tâches et des sous-tâches pour chaque action, les attribuer en fonction de la charge de travail de l'équipe et envoyer automatiquement des mises à jour résumées.

Voici comment fonctionne l'installation :

La super application d'IA pour ordinateur de bureau

Alors que ClickUp Brain et les agents IA fonctionnent au sein de l'outil, ClickUp Brain MAX étend la portée de l'IA en tant que compagnon de bureau. Il résout le problème de la prolifération de l'IA en unifiant la recherche, l'automatisation, les commandes vocales et les modèles d'IA dans tous vos outils pour vous offrir :

*recherche contextuelle universelle : une seule barre de recherche pour tout trouver, que ce soit dans ClickUp, Google Drive ou SharePoint

productivité grâce à la conversion de la parole en texte : *Dictez vos tâches, vos e-mails et vos messages naturellement et quatre fois plus vite qu'en les tapant

confidentialité de niveau entreprise : *les modèles d'IA tiers ne s'entraînent pas sur les données de votre entreprise

Unifiez tous vos outils d'IA avec ClickUp Brain MAX

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

*éliminez le travail manuel chronophage : automatisez vos tâches répétitives et fastidieuses à l'aide de plus de 100 modèles prédéfinis et d'un générateur d'automatisation du flux de travail basé sur l'IA qui crée des règles à partir d'invites en langage naturel

documentez clairement les processus : *Créez des wikis, des procédures opératoires normalisées et des notes de réunion évolutifs avec ClickUp Docs , grâce à la liaison des tâches et à la collaboration en temps réel

générez et peaufinez vos textes : *Utilisez l'IA intégrée dans les tâches ClickUp et les documents ClickUp pour rédiger rapidement des mises à jour, affiner le ton et effectuer la modification en cours sur des textes maladroits

communiquez en toute transparence : *Conservez les discussions, les fichiers et les mises à jour liés à vos projets dans un même espace de travail grâce à ClickUp Chat , qui utilise des résumés de fils de discussion alimentés par l'IA pour vous aider à rester sur la bonne voie

tenez les parties prenantes informées : *utilisez des diagrammes, des indicateurs et des rapports pour afficher une vue d'ensemble de la progression grâce aux tableaux de bord ClickUp

*rendez vos réunions plus productives : capturez et transcrivez automatiquement les notes de réunion avec ClickUp AI Notetaker , puis partagez les éléments d'action et les résumés avec les parties prenantes

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte en raison de ses fonctionnalités étendues et de ses options personnalisées

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un bref extrait d'un utilisateur réel :

ClickUp offre une gamme impressionnante de fonctionnalités qui facilitent la personnalisation des flux de travail, la gestion des tâches et le suivi des progrès en un seul endroit. J'apprécie particulièrement la possibilité de créer des vues adaptées à chaque projet, de définir des automatisations et de l'intégrer à d'autres outils que j'utilise déjà. Il est très polyvalent, que ce soit pour le suivi de tâches personnelles ou pour des opérations commerciales complexes. Les modèles et les tableaux de bord sont particulièrement utiles pour tout organiser et faciliter le suivi.

2. Adept IA (idéal pour automatiser les tâches bureautiques complexes)

via Adept IA

Adept est une plateforme d'IA agentique qui fournit aux organisations des agents fiables qui assurent l'automatisation des flux de travail sur les sites web et les applications logicielles.

Sa base de données de formation exclusive est unique. Elle a alimenté ses modèles avec des milliards de jetons provenant d'interfaces web et d'utilisations logicielles réelles, donnant ainsi aux agents une compréhension intuitive du fonctionnement pratique des outils numériques.

La force de la plateforme réside dans son approche multimodale. Ces agents peuvent analyser visuellement les interfaces, comprendre les relations spatiales entre les éléments et raisonner sur des dispositions complexes.

Les meilleures fonctionnalités d'Adept IA

Contrôlez votre ordinateur comme un humain en permettant à Adept IA de percevoir visuellement l'écran et d'imiter les actions humaines : cliquer, taper et naviguer

Personnalisez l'automatisation de la gestion de projet avec Adept Workflow Language (AWL), en composant des interactions multimodales ou en rédigeant des étapes en langage naturel

Assurez l'automatisation de la logistique de la chaîne d'approvisionnement, traitez les documents financiers et gérez les flux de travail liés à la conformité dans le domaine de la santé

Répondez à des questions provenant de sources complexes, notamment des fichiers PDF, des diagrammes et des tableaux, grâce à sa fonctionnalité Web VQA

Limites de l'IA experte

Nécessite souvent un développement ou une personnalisation supplémentaires

Dépend fortement de données d'entraînement de qualité, qui peuvent être biaisées ou incomplètes

Tarification Adept IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Adept IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

3. Crew IA (Idéal pour l'orchestration d'IA multi-agents conviviale pour les développeurs)

via Crew IA

Crew AI fournit l'assistance à l'automatisation des entreprises en orchestrant différents types d'agents IA spécialisés qui collaborent comme des équipes de projet humaines. Au lieu de s'appuyer sur une seule IA pour tout gérer, elle crée des « équipes » dans lesquelles chaque agent apporte une expertise distincte. Cela signifie qu'un agent peut s'occuper de la recherche, tandis qu'un autre gère la création de contenu et qu'un troisième supervise le contrôle qualité.

Ce qui est fascinant, c'est à quel point cela semble naturel par rapport à l'automatisation traditionnelle. Ces agents coordonnent de manière transparente des flux de travail complexes, s'adaptent aux changements et prennent des décisions collectivement.

Cette plateforme prête à l'emploi pour l'entreprise offre des options de déploiement flexibles, s'intègre à plus de 1 200 applications et propose des outils sans code.

Les meilleures fonctionnalités de Crew IA

Orchestrez les flux de travail avec « Flows », qui permet un contrôle précis basé sur les évènements et les conditions logiques

Déployez-les sur le cloud, en auto-hébergement ou dans des environnements locaux, pour un contrôle achevé sur l'infrastructure et la confidentialité des données

Suivez les performances et le retour sur investissement des agents IA grâce à des indicateurs, des journaux et un suivi en temps réel, permettant une optimisation continue et une transparence totale

Accélérez le développement grâce à une vaste communauté active de plus de 100 000 développeurs certifiés qui apportent leur assistance et partagent leurs ressources

Limites de Crew IA

La coordination de plusieurs agents spécialisés ayant des rôles bien définis est complexe

La configuration des flux de travail et l'intégration des agents dans des systèmes plus vastes prennent beaucoup de temps

Tarifs de Crew IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Crew IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? 51 % des organisations déploient actuellement des agents IA, tandis que 35 % prévoient de le faire dans les deux prochaines années.

💡 Conseil de pro : pourquoi rédiger de longues instructions à l'intention de votre assistant IA alors que vous pouvez simplement les dicter à voix haute ? Avec la fonction Talk to Texte de ClickUp Brain MAX, c'est possible !

4. Lindy IA (Idéal pour l'automatisation des flux de travail des agents IA sans code)

via Lindy IA

Lindy rend l'automatisation par l'IA accessible en permettant aux entreprises de créer des « employés IA » à partir de simples descriptions en langage naturel. Il suffit de dire à Lindy ce que vous voulez terminé, et elle crée des agents IA personnalisés capables de tout gérer, de la prospection commerciale à la planification des réunions.

Ce qui est impressionnant, c'est la profondeur de l'intégration : la plateforme se connecte à plus de 2 500 applications. Ainsi, les agents IA peuvent travailler de manière transparente sur l'ensemble de votre infrastructure technologique. Lindy gère tout cela tout en maintenant une sécurité de niveau entreprise grâce à la conformité SOC 2 et HIPAA.

De plus, ce système est indépendant du modèle, vous pouvez donc choisir le LLM qui alimentera vos agents.

Plusieurs agents IA peuvent collaborer sur des flux de travail complexes, à l'instar des employés humains, tout en gardant les humains dans la boucle pour les approbations ou les escalades. Vous pouvez même intégrer ces agents directement sur votre site web ou y accéder via une application mobile.

Les meilleures fonctionnalités de Lindy IA

Créez des agents personnalisés et partagez-les entre les équipes

Automatisez l'ensemble des flux de travail sur plusieurs applications, du suivi des prospects ou de la génération de rapports à la planification des réunions et au service client

Ajoutez une logique basée sur l'IA et plusieurs déclencheurs à vos flux de travail

Formez votre assistant en lui montrant simplement comment vous achevez vos tâches, sans avoir besoin de code

Créez des applications prêtes à l'emploi à l'aide d'invites en langage naturel

Limites de Lindy IA

Les utilisateurs se plaignent des tutoriels et des connaissances à la limite

L'initialisation de nouvelles tâches peut prendre jusqu'à 20 secondes, ce qui peut être considéré comme lent pour les besoins d'automatisation en temps réel

Les outils de débogage de la plateforme sont limités, ce qui rend difficile le dépannage et la résolution efficace des problèmes

Tarifs de Lindy IA

Free

Pro : 49,99 $/mois

Entreprise : 199,99 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lindy IA

G2 : 4,9/5 (plus de 100 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lindy IA ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

Lindy AI a changé la donne pour moi. Il rend la création et la gestion d'agents IA simples, intuitives et même amusantes... Cela dit, il y a deux ou trois choses que j'aimerais améliorer. J'aimerais qu'il y ait plus de tutoriels ou d'exemples pour aider les nouveaux utilisateurs à débloquer tout le potentiel des agents. De plus, le fait de devoir payer peut sembler être un obstacle, même si je pense que la valeur en vaut la peine une fois que l'on voit tout ce qu'il est possible de faire.

📮 ClickUp Insight : 43 % des personnes interrogées affirment que les tâches répétitives fournissent une structure utile à leur journée de travail, mais 48 % les trouvent épuisantes et les détournent de travail plus important. Si la routine peut donner un sentiment de productivité, elle limite souvent la créativité et vous empêche de réaliser une progression significative. ClickUp vous aide à sortir de ce cycle en automatisant les tâches routinières grâce à des agents IA intelligents, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail. Automatisez les rappels, les mises à jour et l'attribution des tâches, et laissez des fonctionnalités telles que le bloc automatique du temps et les priorités des tâches protéger vos heures de travail les plus productives. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

5. Glean (Idéal pour la recherche intelligente en entreprise)

via Glean

Glean s'attaque à l'un des principaux freins à la productivité des entreprises : la recherche incessante d'informations dispersées dans des dizaines d'applications et de systèmes. Vous n'avez plus besoin de passer sans cesse de Gmail à Slack, Jira, Salesforce et d'innombrables autres outils.

Elle crée une expérience de recherche intelligente qui comprend l'ensemble de l'écosystème de connaissances de votre entreprise tout en respectant toutes les permission et tous les protocoles de sécurité existants.

L'assistant IA de la plateforme peut répondre à des questions complexes, rédiger du contenu et même automatiser des flux de travail en plusieurs étapes. Vous avez besoin de rechercher un prospect ? Ou vous souhaitez traiter automatiquement les tickets d'assistance courants en puisant dans votre base de connaissances ? Les agents autonomes de Glean gèrent ces tâches complexes en toute transparence.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Tirez parti de la recherche sémantique avancée grâce à un graphe de connaissances qui comprend le jargon, les projets et les rôles spécifiques à chaque entreprise

Créez facilement des agents IA à l'aide du langage naturel et déployez-les pour des tâches allant d'intervalles de la gestion des services informatiques à l'intégration des employés

Choisissez parmi les modèles prédéfinis de la bibliothèque d'agents pour démarrer rapidement

Configurez les agents pour qu'ils s'activent en fonction de calendriers, de mises à jour de contenu ou de déclencheurs spécifiques

Utilisez une technologie de raisonnement agentique intelligente pour adapter dynamiquement les réponses aux processus d'entreprise

Intégrez des agents dans n'importe laquelle de vos applications connectées à l'aide de l'API de Glean

Identifiez les limites

Les résultats de recherche sont trop généraux et il faut plusieurs clics pour trouver ce que l'on cherche

Des analyses rigides qui ne peuvent être modifiées

La plateforme propose un nombre limité de modèles de flux de travail prédéfinis pour différents secteurs, qui peuvent nécessiter des efforts de personnalisation supplémentaires

Obtenir les tarifs

Tarification personnalisée

Consultez les évaluations et les avis

G2 : 4,7/5 (plus de 130 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Glean ?

Voici ce qu'un critique de G2 avait à dire :

Ce que j'apprécie le plus chez Glean, c'est la facilité avec laquelle il m'aide à trouver et à accéder aux informations dans toutes mes applications professionnelles. Il me fait gagner du temps, réduit le travail redondant et rend la collaboration plus efficace.

Ce que j'apprécie le plus chez Glean, c'est la facilité avec laquelle il m'aide à trouver et à accéder à des informations dans toutes mes applications professionnelles. Il me fait gagner du temps, réduit le travail redondant et rend la collaboration plus efficace.

🧠 Anecdote amusante : les agents IA sont également testés dans le domaine de la recherche scientifique. En 2022, des chercheurs de Carnegie Mellon et Meta ont formé un agent à suggérer de nouvelles réactions chimiques. Le système a découvert des réactions qui n'avaient jamais été documentées auparavant, démontrant ainsi que l'IA peut ouvrir la voie à des recherches dans des domaines inexplorés.

6. Penciled (Idéal pour l'automatisation des services administratifs basée sur l'IA dans le domaine de la kinésithérapie)

via Penciled

Penciled révolutionne la gestion des rendez-vous dans les cliniques de kinésithérapie en leur fournissant un assistant d'accueil IA infatigable.

Cet outil gère de manière proactive l'ensemble du cycle de communication avec les patients. Il permet d'envoyer des textes aux patients pour les informer des rendez-vous manqués, de gérer les rappels, de remplir les annulations à partir des listes d'attente et même de traiter les frais de retard.

Son intégration poussée avec des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) tels que WebPT le rend unique. Il lit les données de vos patients et les documents relatifs à leur forfait en temps réel, afin de déterminer qui doit être pris en charge, quand et pour quelle raison.

En cas d'annulation, Penciled contacte immédiatement les patients en liste d'attente et réserve le premier à répondre, le tout sans aucune intervention humaine.

Les meilleures fonctionnalités de Penciled

Extrayez et suivez le forfait de soins achevé par les différents fournisseurs, prestataires afin de garantir la conformité et d'optimiser les parcours de soins des patients

Libérez le personnel d'accueil en réduisant les appels et les textes répétitifs, ce qui lui permettra de se concentrer sur les soins prodigués aux patients en personne

Surveillez les communications avec les patients en temps réel, en vous assurant qu'aucun message n'est manqué et en permettant au personnel clinique de superviser les réponses de l'IA

Limites prévues

Manque de compréhension nuancée nécessaire pour traiter avec les patients

L'efficacité repose sur une intégration transparente avec les systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME)

Prix estimés

Tarification personnalisée

Évaluations et avis griffonnés

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Modèles de cartes de processus pour ClickUp, Excel et Word

7. Enhans (Idéal pour les plateformes d'agents IA axées sur le commerce de détail)

via Enhans

Enhans comble le fossé entre les technologies prometteuses et leur mise en œuvre pratique dans le monde réel. L'entreprise a développé une plateforme spécialement conçue pour déployer rapidement des agents IA intelligents qui peuvent être opérationnels en seulement sept jours.

Le système observe les actions des utilisateurs dans des outils tels que les e-mails, les CRM et les feuilles de calcul afin d'apprendre les habitudes de travail individuelles. Il peut ensuite recevoir des instructions avec des objectifs de haut niveau, tels que « préparer le rapport de ventes hebdomadaire » ou « suivre toutes les nouvelles pistes d'hier », qu'il exécute en naviguant et en utilisant de manière autonome les logiciels nécessaires pour le compte de l'utilisateur.

Les agents identifient activement les défis et adaptent leur approche de résolution de problèmes en fonction des besoins réels des utilisateurs et des facteurs environnementaux.

Améliorez les meilleures fonctionnalités

Collectez et surveillez automatiquement les données opérationnelles et de marché en temps réel, ce qui permet une personnalisation personnalisée de l'utilisateur

Prenez des décisions multimodèles en exploitant plusieurs modèles d'IA de manière collaborative afin d'optimiser les prix, les stocks et les promotions

Transformez les interactions grâce à Action Transformer , qui personnalise les réponses en fonction du comportement de l'utilisateur

Exécutez des tâches complexes en plusieurs étapes à partir d'instructions simples en langage naturel

Améliorez les limites

L'exécution d'une IA multimodèle complexe nécessite une puissance de calcul élevée

L'intégration d'agents IA à une infrastructure informatique héritée peut s'avérer difficile

Peut rencontrer des difficultés avec les tâches qui nécessitent une compréhension contextuelle approfondie ou un jugement subjectif

Améliorez votre tarification

Tarification personnalisée

Améliorez les évaluations et les avis

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Dans des environnements multi-agents tels que les simulations de cache-cache, les robots ont développé une coopération émergente grâce à des stratégies de travail d'équipe intelligentes que personne ne leur avait explicitement enseignées, comme bloquer les portes avec des boîtes virtuelles pour piéger leurs adversaires.

📖 À lire également : Les meilleurs agents IA pour la gestion de projet

8. Naratix (Idéal pour l'automatisation et l'enrichissement des catalogues de commerce électronique)

via Naratix

Naratix transforme les données désordonnées des fournisseurs en catalogues de produits clairs et commercialisables. Au lieu de passer des heures à se débattre avec des descriptions de produits incomplètes et des listes non conformes, les entreprises de commerce électronique peuvent désormais télécharger leurs données brutes et les voir se transformer en catalogues soignés et optimisés pour le référencement naturel (SEO) du jour au lendemain.

L'IA enrichit les données avec des descriptions cohérentes avec la marque, une catégorisation appropriée et un contenu localisé pour différents marchés, tout en se conformant aux exigences du marché.

La plateforme s'intègre parfaitement aux systèmes existants tels que Shopify, BigCommerce et les ERP sans nécessiter de migrations coûteuses.

Les meilleures fonctionnalités de Naratix

Générez automatiquement des descriptions de produits, des pages de marque et des pages de catégorie alignées sur votre marque à partir de données produit dans des mises en forme telles que JSON, CSV et XLX

Assurez l'automatisation de la surveillance continue de la concurrence pour connaître les tendances en matière de prix et de marché

Utilisez un moteur de création de personas clients pour adapter les descriptions et le contenu des produits aux caractéristiques démographiques et aux préférences spécifiques des acheteurs

Identifiez les écarts de stock et les risques de surstockage afin de prendre des décisions d'achat plus éclairées

Limites de Naratix

Documentation limitée disponible pour les débutants qui ne sont pas familiarisés avec les outils d'analyse IA

Difficultés avec les descriptions de produits très créatives, imaginatives ou métaphoriques

Certains utilisateurs ont fait rapport de difficultés dans la configuration et la maintenance des intégrations

Tarifs Naratix

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Naratix

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Comment automatiser votre processus d'équipe commerciale grâce à l'IA

9. Pixel Robotics (le meilleur pour les robots mobiles autonomes dans l'intralogistique)

via Pixel Robotics

Pixel Robotics fournit l'assistance pour l'automatisation des entrepôts grâce à des robots mobiles alimentés par l'IA capables de naviguer dans la réalité des environnements industriels.

La plateforme combine une vision informatique avancée, des jumeaux numériques, un apprentissage par renforcement et une localisation IA brevetée. Cela permet aux bras robotiques et aux robots mobiles d'effectuer des tâches complexes et non répétitives, telles que la sélection et le tri d'éléments variés dans un entrepôt, l'assemblage de produits présentant de légères variations ou la réalisation d'inspections de contrôle qualité.

Ces robots s'adaptent à tous les environnements dans lesquels ils sont placés, détectant à la volée la position des palettes et reconnaissant et évitant même les chariots élévateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Pixel Robotics

Bénéficiez d' outils de gestion de flotte coordonnant à la fois les AMR et les transports manuels pour une gestion hybride des entrepôts et l'automatisation des zones tampons

Visualisez et optimisez les processus logistiques à l'aide de la détection 3D et du mapper photoréaliste de l'environnement

S'adapter en temps réel aux changements de l'environnement, tels que les éléments égarés ou les nouveaux obstacles

Bénéficiez d'une autonomie pouvant atteindre 16 heures de fonctionnement continu grâce à la recharge automatique Li-Ion et à un temps d'arrêt minimal

Limites de Pixel Robotics

L'intégration de diverses données provenant de capteurs (caméras, LiDAR, radars, etc.) dans un système de contrôle homogène reste un défi

Flexibilité à la limite dans des environnements imprévisibles

Tarifs de Pixel Robotics

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Pixel Robotics

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote amusante : OpenAI a formé des agents à manipuler des objets tels que des cubes Rubik dans le cadre de simulations de mains robotiques. Les agents ont appris à s'adapter à des situations telles qu'un doigt « cassé » dans la simulation, faisant preuve d'une flexibilité surprenante dans la résolution de problèmes.

10. LangChain (idéal pour créer des application et des automatisation basées sur le LLM)

via LangChain

LangChain n'est pas un produit destiné aux utilisateurs finaux, mais un cadre open source fondamental permettant aux développeurs de créer des applications d'IA agentielle.

Elle aide à transformer des modèles linguistiques expérimentaux en applications intelligentes prêtes à être mises en production. Elle propose des outils pour créer, orchestrer et déployer des agents IA autonomes capables de gérer des flux de travail complexes en plusieurs étapes.

L'approche globale du générateur de flux de travail IA en matière de développement d'applications facilite l'orchestration des flux de travail, la gestion sophistiquée de la mémoire et la création d'agents collaboratifs.

De plus, son IDE visuel et ses modèles réutilisables permettent aux équipes de prototyper et d'itérer rapidement des solutions d'IA.

Les meilleures fonctionnalités de LangChain

Accédez à des outils avancés de débogage, de surveillance et d'évaluation via LangSmith pour obtenir des informations approfondies sur les performances de la chaîne et identifier efficacement les erreurs

Dotez les applications d'une mémoire à court et à long terme pour la maintenance du contexte

Intégrez-les de manière transparente à plus de 600 outils, notamment des bases de données, des API et des services d'IA spécialisés, afin d'étendre les capacités de votre flux de travail sans avoir à recourir à un code personnalisé complexe

Orchestrez des flux de travail complexes en plusieurs étapes à l'aide du LangChain Expression Language (LCEL), qui permet un contrôle précis de la logique et de l'exécution des composants IA et de données

Limites de LangChain

La documentation présente des lacunes pour les cas d'utilisation avancés

En tant que cadre, il nécessite de solides compétences en programmation et en ingénierie pour être utilisé efficacement ; il ne s'agit pas d'une solution « sans code »

La qualité et la fiabilité de tout agent développé avec LangChain sont en fin de compte limitées par les capacités du LLM sous-jacent utilisé

Tarifs LangChain

Développeur : Commencez gratuitement, puis payez à l'utilisation

Plus : 39 $/mois par place (puis paiement à l'utilisation)

Entreprise : Tarification personnalisée (puis paiement à l'utilisation)

Évaluations et avis sur LangChain

G2 : 4,7/5 (plus de 35 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de LangChain ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

Langchain offre une méthode modulaire et extensible pour travailler avec des modèles linguistiques de grande taille. Sa capacité à relier entre eux des LLM avec des outils, de la mémoire et des sources de données externes le rend incroyablement puissant pour les applications du monde réel... La courbe d'apprentissage peut être raide pour les nouveaux venus, en particulier ceux qui n'ont pas d'expérience dans l'utilisation des LLM ou de Python.

Langchain fournit une méthode modulaire et extensible pour travailler avec des modèles linguistiques de grande taille. Sa capacité à relier entre eux des LLM avec des outils, de la mémoire et des sources de données externes le rend incroyablement puissant pour les applications du monde réel... La courbe d'apprentissage peut être raide pour les nouveaux venus, en particulier ceux qui n'ont pas d'expérience dans l'utilisation des LLM ou de Python.

11. Enso (le meilleur marché d'agents IA abordables pour l'automatisation des PME)

via Enso

Enso est une place de marché d'agents IA et un hub d'automatisation conçu pour les petites et moyennes entreprises. Les entreprises de toutes tailles peuvent s'abonner à cet outil pour accéder à plus de 300 agents IA pré-entraînés dans les domaines du marketing, de l'équipe commerciale, de l'administrateur, du financement, du juridique, du service client, etc.

L'installation est très simple : les agents sont prêts à l'emploi, guidés par les bonnes pratiques du secteur, et s'intègrent aux outils existants tels que les e-mail, les CRM et les plateformes de gestion de projet. Les entreprises bénéficient d'une automatisation de bout en bout sans avoir besoin d'expertise technique.

Les meilleures fonctionnalités d'Enso

Gérez la génération de contenu personnalisé et cohérent avec votre marque en temps réel

Développez les opérations de votre entreprise sans effort grâce à des solutions d'IA spécifiques à chaque secteur couvrant plus de 70 industries

Évaluez et améliorez les flux de travail basés sur l'IA grâce à une expansion continue et à des partenariats, notamment l'intégration avec LangChain

Remplacez plusieurs freelances et le travail manuel par des agents IA fiables qui fournissent en permanence une assistance d'entreprise de haute qualité

Limites d'Enso

Il existe des rapports selon lesquels les utilisateurs ont signalé des difficultés techniques

Limites d'utilisation telles que l'exécution d'agents IA individuels jusqu'à 10 fois par jour et par utilisateur

Tarifs Enso

49 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Enso

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Près de 9 cadres sur 10 déclarent augmenter leur budget IA cette année en raison de l'IA agentique. Plus d'un quart d'entre eux prévoient des hausses de 26 % ou plus, ce qui montre que les entreprises se préparent à une adoption ambitieuse et à grande échelle.

Principales tendances du marché de l'IA agentique clé

Le marché mondial des agents IA connaît une croissance explosive. Il devrait atteindre 50,31 milliards dans les prochaines années, avec un taux de croissance annuel composé de 45,8 %. Cela indique une demande accrue en matière d'automatisation, des progrès dans le traitement du langage naturel et un besoin croissant d'expériences client personnalisées.

Les tendances en matière de financement reflètent cette dynamique. Les start-ups spécialisées dans les agents IA ont levé 2,8 milliards de dollars en capital-risque, et les analystes projettent que le montant total des investissements dépassera les 6,7 milliards de dollars cette année.

L'Europe s'est imposée comme un hub actif, avec plus d'un milliard d'euros levés dans le cadre de 65 transactions au premier trimestre, dépassant les totaux de l'année dernière. Cet afflux de capitaux souligne la confiance des investisseurs dans le fait que les start-ups sont à la pointe de la transformation de l'IA, qui passe d'assistants passifs à des collègues autonomes capables d'exécuter des tâches en plusieurs étapes avec une intervention humaine minimale.

L'adoption est tout aussi forte du côté des entreprises. Cependant, ce qui est frappant, c'est que l'adoption ne se limite pas aux entreprises axées sur la technologie. Les entreprises de taille moyenne dans les secteurs de la santé, de la finance et des services juridiques intègrent également des agents pour automatiser la conformité, le service client et les processus opérationnels.

Dans le même temps, l'essor rapide de l'IA agentique a entraîné de nouveaux défis. La sécurité et la fiabilité sont au premier plan, comme le souligne la récente levée de fonds de 100 millions de dollars de Noma Security visant à protéger les systèmes autonomes contre les erreurs ou les utilisations malveillantes.

Cela montre que, même si le marché connaît une expansion rapide, la réussite durable dépendra de la mise en œuvre pratique, de la confiance et de la valeur commerciale démontrable.

📖 À lire également : Outils d'orchestration IA pour les flux de travail de l'entreprise

Défis et risques liés à l'adoption des agents IA

Examinons maintenant certains problèmes liés à l'utilisation des agents IA et les stratégies permettant de les atténuer :

Défi ou risque Solution Sécurité et confidentialité des données Mettez en œuvre un chiffrement de bout en bout, des contrôles d'accès robustes, des audits de conformité et des procédures de traitement des données spécifiques à l'IA Parti pris, équité et discrimination Assurez la diversité des données d'entraînement, établissez des indicateurs d'équité et testez régulièrement les biais algorithmiques Conformité réglementaire Restez informé des lois (par exemple, le RGPD), effectuez des audits réguliers et concevez dès le départ des flux de travail IA conformes Fiabilité opérationnelle Mettez en place des boucles de supervision, une surveillance continue, des mécanismes de secours et attribuez des propriétaires opérationnels au comportement des agents Positionnement et manipulation de modèles Assurez la sécurité des pipelines de modèles, surveillez les activités malveillantes, effectuez des analyses de vulnérabilité et mettez en place une limite à l'exposition aux données non fiables Comportement imprévisible ou nuisible Utilisez des systèmes de sécurité « human-in-the-loop » pour les décisions critiques, testez les réponses des agents dans des environnements dynamiques et imposez une limite à l'autonomie Intégration avec les systèmes hérités Investissez dans des intergiciels, des couches API et des forfaits de migration par étapes ; donnez la priorité à l'interopérabilité Dépendance vis-à-vis d'un fournisseur Privilégiez les normes ouvertes, les architectures modulaires et conservez la possibilité de changer de fournisseur ou de plateforme Optimisation excessive ou désalignement des objectifs Réexaminez et mettez à jour régulièrement les objets des agents, vérifiez leur adéquation et impliquez les parties prenantes dans les critères d'optimisation Coûts et charges de maintenance continus Prévoyez un budget pour la formation continue, les mises à jour et la conformité aux exigences en constante évolution ; automatisez les tâches de maintenance dans la mesure du possible

📮 ClickUp Insight : 13 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour prendre des décisions difficiles et résoudre des problèmes complexes. Cependant, seules 28 % d'entre elles déclarent utiliser régulièrement l'IA dans leur travail. Une raison possible : les préoccupations en matière de sécurité ! Les utilisateurs peuvent ne pas vouloir partager des données sensibles relatives à la prise de décision avec une IA externe. ClickUp résout ce problème en intégrant la résolution de problèmes basée sur l'IA directement dans votre environnement de travail sécurisé. De la norme SOC 2 aux normes ISO, ClickUp est conforme aux normes de sécurité des données les plus strictes et vous aide à utiliser en toute sécurité la technologie d'IA générative dans votre espace de travail.

Perspectives d'avenir pour les agents IA

Les agents IA passent progressivement du statut d'expériences de niche à celui d'outils d'entreprise courants, redéfinissant ainsi la manière dont le travail est terminé dans tous les secteurs.

Les analystes prévoient une croissance annuelle du marché supérieure à 45 %, presque toutes les entreprises prévoyant d'accroître leur adoption au cours des 12 prochains mois. Cette dynamique est alimentée par une combinaison d'avantages pratiques, tels que des gains de productivité et une réduction du travail manuel, et la promesse d'une collaboration plus autonome entre les humains et les systèmes.

Voici quelques tendances qui définissent l'avenir :

Flux de travail autonomes : les agents évoluent, passant du statut d'« assistants » à celui de systèmes capables d'identifier les problèmes, de concevoir des solutions et les agents évoluent, passant du statut d'« assistants » à celui de systèmes capables d'identifier les problèmes, de concevoir des solutions et d'agir à l'échelle de l'ensemble des écosystèmes numériques

Hyperautomatisation : en associant la RPA, l'analyse de données et l'apprentissage automatique, les agents contribuent à en associant la RPA, l'analyse de données et l'apprentissage automatique, les agents contribuent à une véritable transformation de l'entreprise de bout en bout

iA de pointe : *attendez-vous à ce que les agents traitent les données localement pour prendre des décisions plus rapides et en temps réel, en particulier dans les domaines de la logistique, de la vente au détail et de la fabrication

🔍 Le saviez-vous ? 58 % des entreprises utilisent des agents IA pour la recherche et pour résumer, tandis que 53,5 % s'appuient sur eux pour des tâches de productivité personnelle telles que la planification et la rédaction d'e-mails.

ClickUp + IA = Une façon plus intelligente de travailler

Les start-ups spécialisées dans les agents IA que nous venons de présenter repoussent les limites de ce que les agents IA peuvent faire. Cela inclut l'automatisation de la recherche, l'optimisation de l'expérience client ou la rationalisation de l'ensemble des flux de travail.

ClickUp vous offre déjà un hub tout-en-un où des outils tels que ClickUp Brain, les agents IA et les automatisations offrent une connexion transparente à vos tâches, vos documents et vos communications d'équipe.

Si vous souhaitez aller au-delà du concept de l'IA et l'utiliser concrètement pour terminer le travail plus intelligemment et plus rapidement, ClickUp est la solution qu'il vous faut.

Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅