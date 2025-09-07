les 10 meilleurs modèles Smartsheet pour les projets de construction

gérer un projet de construction signifie assurer le suivi des échéanciers, des équipes, des budgets, des contrôles de sécurité et de l'évolution des conditions sur le chantier. * 🏗️

Lorsque les informations sont dispersées entre les e-mails, les feuilles de calcul et divers outils, la communication ralentit et les retards s'accumulent rapidement.

C'est là que les modèles Smartsheet pour la construction entrent en jeu. Ils rationalisent l'organisation, de la première offre à la visite finale, afin que vous passiez moins de temps à créer des systèmes et plus de temps à construire le projet.

Dans ce guide, nous mettrons en avant les meilleurs modèles Smartsheet pour les Teams sur le champ et présenterons une alternative plus intelligente avec des modèles dynamiques pour les Teams qui souhaitent aller plus vite et mieux collaborer.

*qu'est-ce qui fait un bon modèle Smartsheet pour la construction ?

Voici ce qui caractérise les bons modèles Smartsheet pour la construction :

Clarté des tâches et de l'échéancier : un un modèle de gestion de construction performant offre une visibilité claire sur les phases du projet, les échéances et les dépendances, ce qui permet de repérer facilement et rapidement les retards ou les chevauchements

*formules et automatisation intégrées : les bons modèles réduisent le travail manuel en utilisant des formules pour calculer automatiquement les coûts, les échéanciers ou les mises à jour de la progression

personnalisation pour différents types de projets : *des petites rénovations aux constructions en plusieurs phases, les meilleurs modèles s'adaptent à la taille et à l'ampleur de votre travail de construction et vous aident à gérer les entrepreneurs

*fonctionnalités de collaboration en temps réel : les modèles gratuits de devis de construction de Smartsheet facilitent le partage, les commentaires et les mises à jour entre les gestionnaires de projet, les superviseurs de chantier et les sous-traitants

conception adaptée aux appareils mobiles :* comme de nombreuses décisions relatives à la construction sont prises sur le chantier, les meilleurs modèles d'estimation de construction doivent être faciles à utiliser depuis une tablette ou un téléphone sans perdre en fonction

*options de rapports visuels : un modèle avec tableaux de bord, barres de progression et diagrammes intégrés vous aide à communiquer clairement les mises à jour aux parties prenantes

aperçu des modèles de construction*

*meilleurs modèles Smartsheet pour la construction

Voici les meilleurs modèles Smartsheet pour la construction à découvrir :

1. Modèle de suivi de la documentation de construction par Smartsheet

via Smartsheet

Le modèle de suivi de la documentation de construction de Smartsheet vous aide à gérer les documents administratifs du projet sans avoir à fouiller dans des dossiers ou des fils de discussion.

Il est conçu pour que les plans, les rapports d'inspection et les mises à jour du calendrier soient bien organisés et facilement accessibles. Votre équipe et les parties prenantes savent toujours exactement où trouver la dernière version de chaque document.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Stockez les forfaits, les permis et les rapports d'inspection dans un hub de recherche unique

Assurez-vous que toutes les parties prenantes obtiennent ce dont elles ont besoin dans un endroit facilement accessible

Utilisez un code de couleur pour définir le statut de chaque tâche

🔑 Idéal pour : Les équipes de projet et les managers d'équipe qui recherchent un système fiable pour gérer la documentation de construction.

🎥 Dans le domaine de la construction, la documentation n'est pas seulement une formalité administrative, c'est aussi votre filet de sécurité. Cette vidéo montre comment les outils d'IA peuvent rationaliser la documentation, réduire les erreurs et garantir l'exactitude et l'accessibilité des dossiers de projet.

2. Modèle de budget de construction par Smartsheet

via Smartsheet

Chaque projet de construction repose sur le fait que les nombres s'addent, et ce modèle de budget de construction Smartsheet vous aide à vous assurer qu'ils concordent. Il fournit une plateforme centralisée pour le suivi des coûts estimés et réels ligne par ligne.

Suivez les catégories de dépenses telles que la main-d'œuvre, les matériaux, les coûts des sous-traitants et bien plus encore, avec une visibilité en temps réel. La disposition est claire et personnalisable, et vous aide à repérer rapidement les écarts budgétaires.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Comparez les coûts réels au budget et maîtrisez vos dépenses

Classez vos dépenses par catégorie pour obtenir des rapports plus clairs

Répartissez les coûts en heures de travail, évaluations, unités et coût par unité

🔑 Idéal pour : les entrepreneurs, les chefs de chantier et les équipes financières qui gèrent les coûts de construction en temps réel.

3. Calendrier de construction avec modèle diagramme de Gantt par Smartsheet

via Smartsheet

Le modèle Smartsheet Construction Schedule with Gantt Template facilite la visualisation des échéanciers et des dépendances. Il affiche l'ensemble de votre forfait sur un diagramme de Gantt clair, vous aidant à voir quand chaque phase commence, se termine et établit la connexion.

Que vous soyez au début d'un projet de construction ou à l'approche de la livraison, ce modèle vous aide à repérer rapidement les retards et à responsabiliser votre équipe vis-à-vis du forfait.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Visualisez les phases du projet, les jalons et la durée des tâches

Ajustez les calendriers en faisant glisser les barres sur le diagramme de Gantt

Définissez les tâches, attribuez les responsabilités et ajustez les dates

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet qui recherchent un moyen simple de forfait, d'ajuster et de communiquer les échéanciers des projets.

4. Journal des incidents avec modèle de formulaire par Smartsheet

via Smartsheet

Chaque lieu de travail a besoin d'un moyen simple et fiable pour documenter les incidents, et c'est exactement ce que fournit le modèle de journal des incidents avec formulaire Smartsheet. Il est conçu pour enregistrer ce qui s'est passé, qui était impliqué, quand et où cela s'est produit, ainsi que les étapes qui ont été prises par la suite.

Mettre en forme garantit des rapports cohérents et efficaces, facilitant l'enregistrement des données pour analyser les tendances et améliorer les procédures de sécurité.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Standardisez le suivi des incidents grâce à un formulaire intégré

Affichez le journal complet de tous les incidents signalés, y compris le superviseur, les mesures de suivi et la date de révision

Partagez instantanément les mises à jour avec les Teams chargés de la sécurité ou de la conformité

🔑 Idéal pour : Les superviseurs de chantier et les responsables de la sécurité qui souhaitent gérer la documentation des incidents de manière cohérente.

5. Modèle de calendrier de maintenance des machines par Smartsheet

via Smartsheet

Le modèle de calendrier de maintenance des machines Smartsheet facilite le bon fonctionnement des équipements. Il vous aide à forfaiter et à suivre l'entretien régulier de vos machines, en filtrant les vérifications quotidiennes, les entretiens mensuels ou les révisions annuelles.

Vous pourrez ainsi attribuer chaque tâche à la personne appropriée, définir des dates de rappel et enregistrer les résultats ou les notes après chaque maintenance.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Planifiez les tâches de maintenance par machine avec des dates d'échéance claires

Enregistrez les résultats des inspections et les notes pour référence future, afin que personne ne perde de temps à rechercher des informations

Affichez le calendrier de maintenance complet sur une feuille partagée

🔑 Idéal pour : Les équipes de maintenance et les superviseurs de chantier qui recherchent la fiabilité sans temps d'arrêt des équipements.

6. Modèle d'estimation des coûts de construction dans le secteur des télécommunications par Smartsheet

via Smartsheet

Vous avez besoin d'une budgétisation précise pour vos installations de télécommunications ? Le modèle d'estimation des coûts de construction pour les télécommunications de Smartsheet est spécialement conçu pour les projets d'infrastructure de télécommunications.

Les formules intégrées gèrent les totaux et les majorations, garantissant ainsi l'exactitude de vos coûts de matériel, de main-d'œuvre et d'équipement. Elles vous permettent de ventiler les coûts par type d'installation, taux de main-d'œuvre, volume de tranchées, hauteur de tour et besoins en équipement, garantissant ainsi que chaque détail est compté avant de soumissionner ou de construire.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Utilisez des formules intégrées spécifiques aux télécommunications pour les matériaux des tours, les antennes et les systèmes électriques

Générez rapidement des résumés précis pour les appels d'offres dans le domaine des télécommunications destinés aux clients

Suivez le suivi des permis, les frais liés à la ligne et les frais réglementaires parallèlement au budget

🔑 Idéal pour : les estimateurs et les chefs de projet travaillant sur l'extension du réseau, le déploiement de la fibre optique ou la construction de tours.

7. Modèle de calendrier d'équipement par Smartsheet

via Smartsheet

Vous avez du mal à savoir où se trouve votre équipement ou s'il est disponible ? Le modèle de planification de l'équipement Smartsheet apporte de la clarté à la gestion de vos actifs de construction.

Il aide les Teams à coordonner la répartition des ressources sur les chantiers, à éviter les doubles réservations et à forfaiter les besoins en équipement. Des excavatrices et grues aux petits outils, vous pouvez enregistrer ce qui est utilisé, ce qui doit être réparé et ce qui est prêt à être utilisé.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Affectez des équipements à des tâches ou à des projets avec des dates de début et de fin claires

Suivez d'un seul coup d'œil le statut de disponibilité et les besoins en maintenance

Enregistrez les heures d'utilisation, les opérateurs, l'étape, les emplacements et les notes directement à côté de chaque actif

🔑 Idéal pour : Les chefs de chantier et les superviseurs de flotte qui souhaitent avoir une meilleure visibilité sur l'inventaire et l'utilisation des équipements.

8. Modèle de documentation des sous-traitants par Smartsheet

via Smartsheet

Le modèle de documentation des sous-traitants Smartsheet centralise tous les accords avec les fournisseurs, les statuts de conformité, les certificats et les coordonnées dans une feuille claire et partagée.

Il vous aide au suivi de qui a été approuvé, qui a une assurance à jour et quels documents sont encore en attente. Des alertes automatisées vous rappellent les dates d'expiration, garantissant ainsi des renouvellements et des intégrations sans heurts.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez les références des sous-traitants, les assurances et les dates des contrats dans un affichage unique

Filtrez ou regroupez les entrées par statut, fournisseur ou rôle pour un accès rapide

Joignez les fichiers contractuels et les documents de conformité en tant que pièces jointes à la feuille

🔑 Idéal pour : Les responsables de chantier et les responsables de la conformité qui souhaitent gérer la documentation des sous-traitants.

9. Modèle d'envoi des problèmes de sécurité par Smartsheet

via Smartsheet

Le modèle Smartsheet d'envoi des problèmes de sécurité rationalise la manière dont votre équipe effectue des rapports et effectue le suivi des risques pour la sécurité sur le chantier. À l'aide d'un formulaire, il recueille les informations essentielles, telles que l'emplacement du problème, sa gravité, sa description et des photos.

Les rapports sont envoyés aux bonnes personnes, ce qui permet d'agir rapidement. Tout ce dont vous avez besoin pour gérer les risques et suivre les résolutions se trouve au même endroit.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez les problèmes de sécurité et recueillez les commentaires des parties prenantes

Téléchargez des photos pour fournir un contexte clair sur le problème

Suivez efficacement le statut des résolutions et les dates d'échéance

🔑 Idéal pour : les responsables de la sécurité, les superviseurs de chantier et les travailleurs de première ligne qui cherchent à identifier et à corriger les dangers sur place.

10. Modèle d'estimation de construction par Smartsheet

via Sm a rtsheet

L'établissement d'estimations précises est un élément essentiel de tout projet de construction, et ce modèle Smartsheet Construction Estimator vous offre une base solide pour y parvenir à faire.

Il aide les équipes à mapper les coûts prévus de manière structurée et organisée. Les formules et catégories intégrées permettent des calculs plus rapides, tandis que les colonnes modifiables vous permettent de les adapter à vos types de projets uniques.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Élaborez des devis détaillés pour vos projets de construction

Stockez les documents connexes dans un endroit facilement accessible

Créez des devis soignés pour vos clients ou la planification interne de vos projets

🔑 Idéal pour : les entrepreneurs, les estimateurs et les gestionnaires de projet qui souhaitent rationaliser l'élaboration et le partage des devis de construction.

🔎 Le saviez-vous ? La productivité dans le secteur de la construction n'a pratiquement pas progressé en 20 ans ! Elle n'a augmenté que d'environ 10 % entre 2000 et 2022, soit environ 0,4 % par an. Ce retard est considérable par rapport à l'économie globale, qui a connu une croissance de 50 %, et au secteur manufacturier, qui a progressé de 90 % au cours de la même période. Ce défi permanent montre pourquoi il est plus important que jamais d'améliorer les processus et les outils dans le secteur de la construction.

Limites de Smartsheet

Smartsheet est un logiciel de gestion de projet largement utilisé. Mais comme tout outil, il présente des avantages et des inconvénients. Voici quelques-unes des limites auxquelles les Teams sont souvent confrontées lorsqu'elles utilisent Smartsheet :

courbe d'apprentissage abrupte : *Si les feuilles de base sont faciles à comprendre, la maîtrise de l'automatisation, des formules ou des rapports nécessite une formation ou de l'expérience, en particulier pour les utilisateurs non techniciens

*fonctionnalité hors ligne limite : Smartsheet nécessite une connexion Internet pour la plupart de ses fonctionnalités, ce qui le rend moins adapté aux équipes à distance ou sur le terrain qui peuvent avoir besoin d'y accéder dans des conditions hors ligne

fonctionnalités limitées de l'application mobile : *Les utilisateurs ont noté que l'application mobile n'offre pas la même flexibilité et la même facilité d'utilisation que la version de bureau, en particulier pour la modification en cours et la navigation dans les feuilles volumineuses

coûteux pour les équipes en pleine croissance : *Les tarifs sont par utilisateur et les fonctionnalités destinées à l'entreprise sont réservées aux forfaits premium, ce qui peut ne pas être abordable pour les petites entreprises

*smartsheet vs ClickUp : comparaison des modèles de construction

Fonctionnalité/Capacité *modèles Smartsheet modèles ClickUp* *mettre en forme du modèle Feuilles de calcul de type tableur avec formules intégrées Tâches, vues et documents entièrement personnalisables Collaboration en temps réel Partage et commentaires de base Modification en cours, @mentions, documents, discuter et communication intégrée Mises en page visuelles Diagramme de Gantt, grille, carte, calendrier Diagramme de Gantt, liste, tableau, calendrier, échéancier, charge de travail Utilisation mobile Modification en cours limitée sur l'application mobile Application mobile entièrement fonctionnelle avec assistance des tâches, des documents et du suivi du temps Accès hors ligne Très limitée Sélectionnez l'accès hors ligne pour les documents et les tâches (assistance mobile en cours d'amélioration) *fonctionnalités IA Non disponible ClickUp Brain pour la génération, le résumé et l'automatisation des tâches ClickUp *journaux quotidiens et rapports Installation manuelle requise Modèles prédéfinis pour les rapports quotidiens, les forfaits d'urgence et les registres budgétaires Gestion des documents Pièces jointes uniquement ClickUp documents, pages imbriquées, modification en cours et liens partageables Automatisation Oui (forfaits avancés uniquement) ✅ Automatisations intégrées avec déclencheurs, conditions et actions Prix Tarification par utilisateur ; fonctionnalités avancées payantes Forfait Free avec modèles de construction + formules payantes évolutives Idéal pour Teams à l'aise avec les feuilles de calcul Teams ayant besoin d'IA, de modèles et d'une flexibilité tout-en-un

*meilleurs modèles ClickUp pour la construction (alternatives à Smartsheet)

Vous recherchez des alternatives à Smartsheet plus flexibles, collaboratives et compatibles avec l'IA ? ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail, conçue pour être plus rapide que les feuilles de calcul. Des rapports quotidiens aux demandes d'informations, en passant par le suivi budgétaire et la coordination des sous-traitants, ClickUp vous permet de gérer les flux de travail de construction dans un espace unifié, sans applications tierces ni solutions de contournement hors ligne.

Avec ClickUp Docs pour les propositions, ClickUp Brain pour les mises à jour alimentées par l'IA, les automatisations et la collaboration en temps réel, ce produit transforme les modèles statiques en systèmes intelligents qui évoluent avec votre projet.

Découvrez ces modèles prêts à l'emploi de ClickUp et faites passer vos opérations de chantier au niveau supérieur. 👇

modèle ClickUp pour la gestion de projet de construction*

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que vos projets de construction progressent sans encombre grâce au modèle de gestion de projet de construction de ClickUp

Le modèle de gestion de projet de construction de ClickUp vous aide à gérer tous les aspects de votre projet de construction. Tout est regroupé au même endroit, des tâches et des échéanciers aux sous-traitants et aux permis.

Il est facile d'attribuer du travail, d'assurer le suivi des retards et de partager les mises à jour sans aller-retour. La gestion de vos projets de construction devient plus simple, car vous voyez exactement où en sont les choses et qui en est responsable.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez des détails pour chaque projet, tels que le statut, l'assigné, l'étape, la taille, le type et l'adresse du site

Organisez les demandes d'informations, les permis et les notes de chantier parallèlement aux tâches quotidiennes

Obtenez un aperçu de tous les projets actuels et collés classés dans les catégories « En avance sur le calendrier », « En bonne voie » et « À risque »

🔑 Idéal pour : Les responsables de la construction qui souhaitent regrouper tous les éléments mobiles des projets dans un seul système fluide.

*2. Modèle de diagramme de Gantt ClickUp pour la construction

Obtenir un modèle gratuit Visualisez l'avancement et les échéances grâce au modèle de diagramme de Gantt pour la construction de ClickUp

Le suivi des échéanciers de construction est-il un projet en soi ? Vous n'êtes pas seul ! Le modèle de diagramme de Gantt pour la construction de ClickUp vous aide à tout visualiser.

Il présente chaque phase de votre projet de construction dans un échéancier facile à suivre, vous évitant ainsi d'avoir à tout garder en tête (ou dans votre bloc-notes). Et comme il ne s'agit pas seulement d'un diagramme, vous pouvez y stocker des forfaits, affecter des personnes et suivre la progression des travaux.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Stockez et collaborez sur les plans de construction avec différentes Teams dans ClickUp Docs intégré

Représentez visuellement les calendriers et les échéanciers des projets

Identifiez rapidement les obstacles grâce aux dépendances et aux relations entre les tâches

🔑 Idéal pour : Les entreprises de construction qui souhaitent visualiser leur projet dans un échéancier unique.

📢 ClickUp Callout : Créez, collaborez et organisez tous les documents du projet, tels que les spécifications, les checklist et les notes de réunion, ainsi que les tâches avec ClickUp Docs. Grâce à l'édition en direct, au formatage structuré et aux liens partageables, il est facile de tenir tout le monde informé et de travailler ensemble en un seul endroit.

3. Modèle de compte rendu de réunion de chantier ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Consignez les décisions clés et les agendas grâce au modèle de compte rendu de réunion de chantier de ClickUp

Le modèle de compte rendu de réunion de chantier ClickUp vous évite d'avoir à vous souvenir qui a dit quoi (et qui a promis de le faire). Il vous permet de saisir rapidement les notes, les décisions et les éléments à faire au fur et à mesure qu'ils surviennent.

Grâce à cela, vous pouvez organiser des réunions structurées et attribuer des suivis sur place. Vous pouvez apposer des étiquettes aux membres de l'équipe, suivre les votes, fixer des délais et créer un lien public pour partager le document.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez qui était présent, ce qui a été discuté et ce qui doit être fait ensuite

Attribuez des tâches directement à partir du document avec @mentions ou des tâches connectées

Structurez vos réunions récurrentes grâce à des sections réutilisables

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet et les propriétaires qui souhaitent que chaque réunion soit productive et reste sur la bonne voie.

📮 ClickUp Insight : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils différents pour créer un contexte de travail. Une clé importante peut être enfouie dans un e-mail, développée dans un fil de discussion Slack et documentée dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de se concentrer sur leur travail. ClickUp rassemble l'ensemble de votre flux de travail sur une plateforme unifiée. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp E-mail Gestion de Projet, ClickUp Discuter, ClickUp Document et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et accessible instantanément. Dites adieu au « travail autour du travail » et récupérez votre temps de productivité. 💫 Résultats concrets : les Teams peuvent gagner plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

4. Modèle de budget de construction ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Surveillez votre budget en temps réel grâce au modèle de budget de construction de ClickUp

Le modèle de budget de construction ClickUp vous offre un espace clair et organisé pour planifier votre budget, suivre vos dépenses et comparer les coûts réels à vos prévisions.

Tout, de la main-d'œuvre et de l'équipement aux matériaux et aux permis, est répertorié ici et facile à mettre à jour au fur et à mesure de la progression du projet. Grâce aux champs personnalisés pour chaque détail, vous pouvez trier ou filtrer comme vous le souhaitez.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Utilisez l'affichage « Calendrier de construction » pour visualiser les échéanciers des différentes étapes de la construction

Comparez les coûts estimés et réels pour chaque tâche

Triez et filtrez les tâches par catégories à l'aide de statuts personnalisés tels que « Non commencé », « En cours », « Retardé » et « Achevé »

🔑 Idéal pour : les entrepreneurs et les gestionnaires de projet qui souhaitent avoir une vision claire de leurs dépenses budgétisées par rapport aux dépenses réelles.

*5. Modèle ClickUp pour la planification de projets de rénovation Accueil

Obtenir un modèle gratuit Organisez et surveillez les tâches liées à votre projet de rénovation grâce au modèle de planification de projet de rénovation de ClickUp

Rénover un espace nécessite plus qu'une simple inspiration ; cela nécessite un forfait facile à suivre. Et le modèle de planificateur de projet de rénovation ClickUp vous aide à élaborer ce forfait !

Ils vous aident à rester au fait des tâches, des échéanciers et des budgets sans avoir à passer d'une application à l'autre ou à utiliser des notes. Grâce à eux, organisez vos activités par pièce, comparez les coûts estimés et réels, et suivez votre progression.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Visualisez toutes vos activités de rénovation sous forme de cartes sur un tableau Kanban

Utilisez l'afficher Échéancier pour forfait les livraisons, les horaires de travail ou les jours fériés

Stockez vos idées, notes et mises à jour à l'aide de champs de texte long pour chaque tâche

idéal pour : *Toute personne gérant un projet de rénovation d'accueil et recherchant une visibilité achevée du début à la fin.

6. Rapport quotidien de construction adapté aux débutants ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Enregistrez les activités quotidiennes et partagez-les avec les parties prenantes à l'aide du modèle de rapport quotidien de construction de ClickUp

Le rapport quotidien de construction ClickUp, adapté aux débutants, est le fournisseur d'un moyen clair et organisé de documenter tout ce qui se passe sur le chantier, y compris les conditions météorologiques, l'utilisation des équipements, les matériaux livrés et la présence du personnel.

Contrairement aux résumés généraux, celui-ci aide les chefs de champ à consigner en temps réel des informations détaillées telles que les conditions météorologiques, les livraisons, les horaires des équipes et les contrôles de sécurité.

Grâce à des dispositions structurées et des documents intégrés, vous pouvez organiser efficacement vos journaux quotidiens et les préparer pour les audits.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Enregistrez les activités quotidiennes par site, tâche et équipe à l'aide d'entrées de type checklist

Documentez les inspections de sécurité, les registres des visiteurs et l'utilisation des équipements

Utilisez ClickUp Document et les liens publics pour le partage instantané des mises à jour

🔑 Idéal pour : Les Teams de construction qui recherchent un moyen efficace et professionnel de suivre et de favoriser le partage des activités quotidiennes sur le chantier.

7. Rapport quotidien avancé ClickUp pour la construction avec champs personnalisés

Obtenir un modèle gratuit Suivez la progression des travaux et partagez rapidement les informations grâce au modèle de rapport quotidien de construction de ClickUp

Le modèle avancé de rapport quotidien de construction ClickUp avec champs personnalisés aide les gestionnaires de projet à compiler les données de champ dans des résumés de haut niveau destinés à la direction, aux clients ou aux parties prenantes.

Il transforme ce qui s'est passé sur le chantier en un rapport structuré avec des indicateurs visuels pour la progression, les problèmes et les risques, sans avoir besoin de feuilles de calcul.

Grâce à des liens actifs et des vues centralisées, vos mises à jour quotidiennes deviennent transparentes, professionnelles et faciles à partager.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Extrayez les clés des rapports de champ et étiquetez-les par niveau de risque

Partagez des mises à jour en temps réel avec vos partenaires externes à l'aide de liens d'afficher public

Suivez les échéanciers, les problèmes et l'activité des équipes dans une mise en forme adaptée aux parties prenantes

🔑 Idéal pour : Les équipes de construction qui ont besoin de rapports quotidiens complets pour assurer la coordination des parties prenantes et le bon déroulement des projets.

8. Modèle de forfait de gestion de la construction ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et gérez votre calendrier de construction avec le modèle de forfait de gestion de la construction de ClickUp

Vous vous demandez comment harmoniser toutes les phases d'un projet de construction, respecter le budget et avancer sans confusion ? Le modèle de forfait de gestion de la construction ClickUp vous offre un aperçu de l'ensemble du projet, du début à la fin.

Utilisez-les pour gérer les permis, les matériaux, les équipes, les délais et les sous-traitants tout au long de la pré-construction, du travail actif et de la clôture du projet.

Contrairement aux listes de tâches basiques, ce modèle relie les documents, les diagrammes de Gantt et les calendriers dans un espace de travail flexible.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez votre forfait tout au long des étapes de pré-construction, de construction et de clôture

Attribuez des propriétaires à chaque tâche, demande d'informations et inspection

Suivez le statut par échéancier, coût, équipe ou priorité, selon ce qui vous convient le mieux

🔑 Idéal pour : les responsables de chantier, les entrepreneurs généraux et les chefs de projet qui recherchent un outil de planification centralisé et en temps réel.

9. Modèle de forfait d'urgence pour la construction ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des forfaits d'urgence complets grâce au modèle de forfait d'urgence pour la construction de ClickUp

Les urgences sur un chantier de construction ne sont pas seulement possibles, elles sont inévitables. C'est pourquoi il est essentiel de disposer d'un forfait d'urgence solide. Le forfait d'urgence pour la construction de ClickUp vous aide à définir des lignes directrices pour traiter les problèmes qui surviennent.

Des blessures et risques d'incendie aux conditions météorologiques extrêmes ou aux pannes d'équipement, il vous permet d'élaborer un forfait d'intervention clair et partageable, adapté à votre site et à votre projet. Il est également facile à mettre à jour à mesure que votre site évolue, afin que tout le monde reste informé et en sécurité.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez un forfait d'urgence clair et professionnel à l'aide de sections prédéfinies

Conservez les détails spécifiques à l'emplacement, les contacts et les procédures dans un seul document

Mettez facilement à jour le forfait à mesure que votre projet ou les risques évoluent et partagez-le avec votre équipe

🔑 Idéal pour : Les superviseurs de chantier et les responsables de la sécurité qui ont besoin d'un forfait d'urgence fiable.

10. Modèle de gestion de la construction ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez une collaboration fluide entre les entrepreneurs et les équipes grâce au modèle de gestion de la construction de ClickUp

Le modèle de gestion de la construction ClickUp est l'espace de travail tout-en-un de votre équipe pour planifier, programmer, suivre et gérer tout ce qui concerne vos projets de construction.

Il vous permet de classer vos projets en trois phases : préparation, construction et finalisation, chacune avec des affichages tels que liste, tableau, budget et calendrier. De cette façon, vous restez toujours au courant du statut des tâches, de la progression réalisée, des personnes responsables et des coûts de construction prévus par rapport aux coûts réels.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Planifiez les délais de construction à l'aide des vues Calendrier, Liste, Tableau et Échéancier

Organisez vos notes, concepts, conceptions et documents en temps réel

Regroupez, filtrez et triez les tâches en fonction de vos besoins : statut, rôle, budget ou phase

🔑 Idéal pour : Les équipes de construction qui gèrent plusieurs projets et recherchent un moyen simple de rester coordonnées et sur la bonne voie.

*clickUp : votre solution tout-en-un pour la gestion de la construction

Les modèles Smartsheet pour la construction structurent les flux de travail complexes, réduisent les coûts liés aux malentendus et aident les équipes à rester coordonnées à chaque étape de la construction. Du suivi de l'utilisation des équipements à la gestion de la documentation des sous-traitants, disposer des bons modèles garantit le bon déroulement de vos projets de construction.

🚀 Vous cherchez un meilleur moyen de tout gérer ? ClickUp offre aux équipes de construction des vues flexibles, des fonctionnalités basées sur l'IA et des modèles prêts à l'emploi conçus pour les chantiers. Forfait plus intelligemment, suivez la progression en temps réel et livrez en toute confiance, le tout sur une seule et même plateforme.

👉 Commencez à utiliser ClickUp gratuitement dès aujourd'hui!

Foire aux questions

les modèles Smartsheet pour la construction sont-ils gratuits ?*

Certains modèles Smartsheet sont gratuits, tandis que d'autres peuvent nécessiter un forfait payant. Veillez à vérifier le niveau d'accès pour chaque modèle spécifique.

2. Puis-je partager les modèles Smartsheet avec des sous-traitants ?*

Oui, les modèles Smartsheet peuvent être partagés avec des parties prenantes externes par e-mail ou via des liens partagés, mais l'accès peut dépendre des paramètres de permission et du type de forfait.

3. Quelle est la différence entre les modèles Smartsheet et ClickUp ?

Smartsheet propose des modèles de type tableur, tandis que ClickUp est un fournisseur d'environnements de travail personnalisables en temps réel avec des documents, des automatisations et des agents IA intégrés, idéaux pour les équipes de construction qui cherchent à se développer ou à se numériser.