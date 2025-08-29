les 10 meilleurs outils de part de partage pour le suivi de la visibilité de votre marque

Même le meilleur produit n'a que peu d'intérêt si votre public cible ignore son existence. Sans visibilité, votre marque pourrait tout aussi bien être invisible.

C'est là que les bons outils de part de voix réussissent à vous aider à mesurer la visibilité de votre marque, à comparer votre marque à celle de vos concurrents et à suivre la part des discussions en ligne dont votre marque est réellement propriétaire.

Dans cet article, nous vous présentons les meilleurs outils pour mesurer le partage de voix sur les canaux numériques et améliorer les stratégies de marketing numérique, les performances marketing et la part de marché de votre marque.

Voici une comparaison côte à côte des meilleurs outils de part de voix pour vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins en matière de surveillance et de rapports de marque :

Outil Idéal pour *principales fonctionnalités Tarifs* évaluations* ClickUp Gestion complète des campagnes de sensibilisation pour les agences et les équipes marketing internes de toutes tailles Forfait de campagne, Document, Calendrier, Tableau de bord, Assistant IA, plus de 200 intégrations Forfait Free disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises G2 : 4,7/5, Capterra : 4,6/5 Semrush Partage de la part de recherche avec des données SEO et PPC pour les grandes agences et les grandes entreprises Market Explorer, Keyword Gap, part d'impression Google Ads, analyse du trafic Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 139,95 $/mois G2 : 4,5/5, Capterra : 4,6/5 Mention Alertes en temps réel sur la marque et suivi des campagnes pour les agences de relations publiques et les grandes entreprises Mentions sur toutes les plateformes, analyse des sentiments, alertes personnalisables, outils de publication Pas de forfait gratuit ni d'essai ; forfaits payants à partir de 49 $/mois par utilisateur G2 : 4,3/5, Capterra : 4,7/5 Brand24 Surveillance en temps réel de la marque et analyse des sentiments pour les grandes agences de marketing et les entreprises Mentions, détection du sentiment, informations sur les influenceurs, alertes par mot-clé Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 199 $/mois par utilisateur G2 : 4,6/5, Capterra : 4,7/5 Awario Suivi précis de la voix avec recherche booléen pour les entreprises de taille moyenne à grande Recherche booléen, sentiment par région/canal, suivi des influenceurs, rapports sur la voix Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/mois par utilisateur G2 : 4,0/5, Capterra : 4,3/5 Meltwater Analyse des médias et de la voix de niveau Enterprise pour les agences Analyse vocale par IA, couverture médiatique et sociale, tableaux de bord personnalisables, suivi des campagnes Tarification personnalisée G2 : 4,0/5, Capterra : 4,0/5 Sprout Social Analyse comparative de la concurrence sur les réseaux sociaux pour les agences de marketing sur les réseaux sociaux Suivi de marque, benchmarking, tableaux de bord unifiés, sentiment, rapports sur la part d'impression Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 199 $/mois par utilisateur G2 : 4,4/5, Capterra : 4,4/5 Google Trends Suivi en temps réel de l'intérêt du public pour les recherches individuelles et les petites équipes Tendances en temps réel, informations régionales, comparaisons de marques au fil du temps Free G2 : 4,6/5, Capterra : 4,7/5 Digimind Informations concurrentielles approfondies et connaissances du marché pour les grandes marques axées sur les consommateurs Écoute sociale, identifiant des influenceurs, suivi des tendances, surveillance de la réputation, retour sur investissement des campagnes Tarification personnalisée G2 : 4,5/5, Capterra : 4,4/5 Hootsuite Planification des publications sur les réseaux sociaux et suivi des mentions de la marque pour les entreprises de taille moyenne et les agences Calendrier de contenu, gestion de la boîte de réception, veille sociale, analyses, intégration de Canva et Drive Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 149 $/utilisateur/mois G2 : 4,2/5, Capterra : 4,4/5

Une marque est une voix, et un produit est un souvenir.

Les meilleurs outils de part de voix effectuent le suivi des mentions de marque avec leur contexte pour vous indiquer si votre marque gagne du terrain, comment sa présence se compare à celle des autres marques de votre espace et à quoi ressemblent les indicateurs de voix sur l'ensemble des canaux marketing, y compris les résultats de recherche et la publicité payante.

Voici comment choisir le bon outil de part de voix. Vous devez rechercher certaines fonctionnalités essentielles :

Suivez les mentions sur les SERP, les réseaux sociaux, les blogs et les sites d'actualités pour une couverture vocale complète

Fournisseur d'une analyse en temps réel pour repérer les changements de visibilité dès qu'ils se produisent

Comparez directement le partage de votre marque à celui de vos concurrents pour obtenir des informations plus précises sur les parts de marché

Propose des tableaux de bord personnalisables pour des indicateurs tels que la part d'impression, le sentiment et les données vocales

Comprend une analyse des sentiments pour évaluer le ton des discussions sur la marque à travers les différentes plateformes

👀 Anecdote amusante : Burger King a déjà ciblé géographiquement les restaurants McDonald's, en proposant des coupons Whopper uniquement lorsque les utilisateurs se trouvaient à proximité d'un emplacement McDonald's.

Dans la liste ci-dessous, nous vous présentons quelques outils spécialisés qui vous aideront à calculer votre part de partage, à surveiller les mentions de votre marque et à suivre les discussions en ligne afin d'obtenir des informations précieuses.

1. ClickUp (idéal pour la gestion de projet marketing en collaboration avec une équipe)

Créez la connexion entre le travail de votre équipe marketing et des résultats tangibles en passant à ClickUp

Si vos efforts marketing sont bien forfaités mais mal exécutés, la voix de votre marque peut se perdre avant même d'atteindre votre cible.

attribuez des tâches avec des délais pour améliorer la productivité grâce à ClickUp tâches*

ClickUp aide les équipes marketing en leur offrant un espace partagé pour forfait, exécuter et suivre chaque étape d'une campagne sur différents canaux marketing.

Créez des flux de travail à l'aide de tâches ClickUp , où les tâches sont attribuées aux rédacteurs, éditeurs, concepteurs et responsables SEO

Divisez les grandes campagnes marketing en tâches plus petites et réalisables, par exemple en affectant une équipe à la rédaction du contenu du blog et une autre à la préparation des annonces Google Ads

Étiquette, planifiez et surveillez les tâches afin que chacun sache ce dont il est responsable et quand cela doit être fait

Travaillez sans goulots d'étranglement et bénéficiez d'une meilleure visibilité grâce à la tâche ClickUp

suivez facilement votre progression et ajustez vos objectifs à tout moment grâce aux tableaux de bord ClickUp*

De plus, au lieu de passer d'une feuille de calcul à un message pour vérifier la progression, vous pouvez utiliser les tableaux de bord de ClickUp pour créer des vues en direct des indicateurs clés de notoriété de la marque et obtenir des informations plus approfondies.

Instance, un gestionnaire de contenu peut intégrer un tableau de bord Google Analytics pour suivre le trafic de recherche organique ou la part d'impression d'une seule campagne. Il est ainsi plus facile de connecter le travail de votre équipe aux résultats réels en termes de trafic sur le site web, de mentions de la marque et de part de voix.

ClickUp est compatible avec des outils tels que Google Analytics, HubSpot et les plateformes d'écoute sociale, ce qui vous offre plus de flexibilité pour établir la connexion entre les sources de données qui comptent pour votre stratégie de notoriété de marque.

Voici un guide visuel étape par étape pour créer un tableau de bord de gestion de projet marketing

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Forfaitez et gérez vos campagnes marketing cross-canal grâce à des flux de travail personnalisés

Suivez les performances de vos campagnes à l'aide de tableaux de bord en temps réel intégrant des analyses

Collaborez entre Teams grâce à des outils intégrés tels que ClickUp Document ClickUp Discuter et ClickUp Tableau blanc qui vous aident à réfléchir, créer et gérer du contenu

Automatisez les processus, créez du contenu et tirez des enseignements de vos données grâce à l'assistance IA de ClickUp Brain

Attribuez des tâches avec des dépendances et des priorités pour garantir le respect des délais des campagnes

Intégrez plus de 200 outils, dont Google Analytics, HubSpot et Slack, pour unifier les données de voix

ClickUp limites

L'installation initiale peut sembler fastidieuse pour les équipes qui découvrent les logiciels de gestion de projet

Certains utilisateurs rapportent que les performances mobiles sont inférieures à celles du bureau

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de ClickUp

Cet utilisateur de G2 a noté :

En tant que PDG gérant plusieurs initiatives médiatiques et une académie de formation, ClickUp est devenu ma plateforme de référence pour tout coordonner. Je l'utilise pour gérer les flux de travail éditoriaux, automatiser les tâches routinières, gérer les pipelines CRM pour la prospection de clients et même suivre la progression des cours de formation. Sa polyvalence est inégalée.

En tant que PDG gérant plusieurs initiatives médiatiques et une académie de formation, ClickUp est devenu ma plateforme de référence pour tout coordonner. Je l'utilise pour gérer les flux de travail éditoriaux, automatiser les tâches routinières, gérer les pipelines CRM pour la prospection de clients et même suivre la progression des cours de formation. Sa polyvalence est inégalée.

📖 À lire également : Outils marketing pour les petites entreprises

2. Semrush (idéal pour combiner les données SEO et PPC afin de mesurer le partage de recherche d'une marque)

via Semrush

Si votre équipe a du mal à comprendre quelle part des discussions sur les moteurs de recherche revient réellement à votre marque, les outils Keyword Gap et Market Explorer de Semrush vous permettent de voir la visibilité en quelques secondes.

Ces fonctionnalités vous indiquent précisément où se situe votre marque dans les pages de résultats des moteurs de recherche par rapport à vos concurrents, jusqu'aux mots-clés pertinents pour lesquels ils sont classés et au contenu qui génère les mentions de leur marque.

Au lieu de simplement afficher les nombres de trafic, Semrush décompose la part de votre marque entre les recherches organiques, les campagnes PPC et même le partage d'impression Google Ads.

Les meilleures fonctionnalités de Semrush

Analysez le partage de recherche d'une marque dans les résultats naturels et payants, les LLM et Google Shopping

Comparez le référencement naturel (SEO) de votre marque à celui de vos concurrents en utilisant les écarts de trafic, de mots-clés et de backlinks

Suivez les données relatives à la voix de la marque à travers les sentiments, les fonctionnalités SERP et les groupes de mots-clés générés par /IA

Mesurez le partage d'impression et les tendances d'engagement via Market Explorer et EyeOn

Découvrez les recoupements entre les mots-clés de recherche organique et PPC afin d'harmoniser vos messages sur tous les canaux

Limites de Semrush

Les estimations de trafic peuvent différer des données GA4, en particulier pour les sites de niche

La courbe d'apprentissage peut être raide pour les débutants en raison de la grande richesse des fonctionnalités

Les prix peuvent augmenter avec des modules complémentaires tels que la gestion de contenu et la gestion de projet sur les réseaux sociaux

Tarifs Semrush

Pro : 139,95 $/mois par utilisateur

Guru : 249,95 $/mois par utilisateur

Entreprise : 499,95 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Semrush

G2 : 4,5/5 (plus de 2 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 200 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Semrush

Cet utilisateur de Capterra a souligné :

J'utilise principalement Semrush pour ses fonctions d'aperçu de domaine et de mots-clés. Cela m'aide à évaluer rapidement les concurrents et les clients potentiels, ainsi qu'à rechercher des sujets à traiter sur la page.

J'utilise principalement Semrush pour ses fonctions d'aperçu de domaine et de mots-clés. Cela m'aide à évaluer rapidement les concurrents et les clients potentiels, ainsi qu'à rechercher des sujets à traiter sur la page.

💡 Conseil de pro : vous avez du mal à prouver ce qui fonctionne dans vos campagnes ? Les indicateurs clés de performance marketing à suivre vous montrent exactement les indicateurs qui comptent, afin que vous puissiez prendre des décisions plus intelligentes, plus rapidement, sans avoir à fouiller dans des feuilles de calcul.

3. Mention (idéal pour la surveillance en temps réel de la marque sur tous les canaux)

via mention

Lorsqu'il y a une augmentation soudaine des mentions de la marque, qu'elles soient positives ou négatives, la rapidité est essentielle.

L'une des fonctionnalités les plus précieuses de Mention est ses alertes en temps réel, qui vous informent dès que votre marque est mentionnée sur les réseaux sociaux, les blogs, les forums ou les sites d'actualités.

Cette rapidité agit en tant que fournisseur, prestataire, d'un avantage pour votre équipe marketing et vos responsables des relations publiques, leur permettant de tirer parti d'un buzz soudain ou de gérer un éventuel retour de bâton.

Mentions les meilleures fonctionnalités

Suivez les mentions de votre marque sur les réseaux sociaux, les blogs, les forums et les médias d'information en temps réel

Détectez le sentiment et l'émotion derrière les mentions à l'aide d'une analyse basée sur l'IA

Utilisez des alertes personnalisables et la recherche booléen pour affiner la précision de la surveillance

Publiez et planifiez vos publications sur Facebook, Instagram, LinkedIn et X à partir d'un seul tableau de bord

Analysez l'engagement, la portée et l'influence des mentions grâce à des outils d'analyse sociale intégrés

Limites des Mentions

L'interface peut sembler intimidante pour les nouveaux utilisateurs

L'analyse des sentiments peut parfois mal classer le ton émotionnel

Le filtrage des mentions en double n'est pas cohérent à des niveaux de volume élevés

Prix des mentions

Solo : 49 $/mois par utilisateur

Pro : 99 $/mois par utilisateur

Pro Plus : 179 $/mois par utilisateur

entreprise : *Tarification personnalisée

Mentions, notes et avis

G2 : 4,3/5,0 (plus de 440 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 290 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Mention

Cet utilisateur de G2 a souligné :

*J'apprécie particulièrement la capacité de Mention à rechercher les mentions sans marque dans les articles et à trouver les backlinks (sinon) cachés vers mon site web, ce qui m'aide au suivi de mes efforts de communication. Il fournit également une liste de sites web, ce qui est parfois utile lorsqu'un article traitant de votre marque est protégé par un paywall

J'apprécie particulièrement la capacité de Mention à rechercher les mentions sans marque dans les articles et à trouver les backlinks (sinon) cachés vers mon site web, ce qui m'aide au suivi de mes efforts de communication. Il fournit également une vue sur des sites web, ce qui est parfois utile lorsqu'un article traitant de votre marque est protégé par un paywall.

✨ Conseil bonus ClickUp Brain, la puissante IA intégrée à ClickUp, fait tout, de la recherche sur le Web à l'analyse des mentions de la marque pour la semaine, en passant par l'analyse des tickets d'assistance pour générer des résumés des sentiments. Utilisez ClickUp Brain pour obtenir des informations et analyser les sentiments à l'égard de votre marque à partir des mentions en ligne

4. Brand24 (idéal pour mesurer l'influence d'une marque et son impact médiatique)

via Brand24

Lorsque les mentions de votre marque augmentent, il est facile de s'enthousiasmer pour l'intérêt des consommateurs, mais toutes les mentions n'ont pas le même poids.

L'Influence Score de Brand24 vous aide à identifier non seulement qui parle de votre marque, mais aussi quelle est leur influence. L'outil fait la distinction entre un tweet d'un créateur de niche avec 200 abonnés et une mention d'un journaliste technologique de premier plan, vous permettant ainsi de donner la priorité au contenu qui a un réel impact sur votre marque.

Grâce à l'analyse des sentiments intégrée et aux diagrammes visuels de partage de voix, il est également plus facile de présenter des rapports aux parties prenantes.

Les meilleures fonctionnalités de Brand24

Identifiez les principaux influenceurs qui mentionnent votre marque sur les comptes sociaux à l'aide de l' Influence Score exclusif

Surveillez en temps réel les mentions de votre marque sur les réseaux sociaux, les forums, les blogs et les sites d'avis

Suivez le sentiment à l'égard de la marque et filtrez les mentions par émotion ou portée

Générez des rapports d'analyse visuelle de la voix, y compris des diagrammes sur la part d'impression et la portée

Tirez parti des outils d'IA pour mettre en évidence les tendances et les anomalies, générer des informations, et plus encore

Exportez les données pour une analyse plus approfondie ou pour établir des rapports destinés aux parties prenantes

Limites de Brand24

Les options de filtrage avancées ont une limite dans les forfaits inférieurs

La classification des sentiments peut parfois mal interpréter le sarcasme ou l'argot

Les intégrations Slack et Teams nécessitent une installation manuelle

Tarifs Brand24

individuel* : 199 $/mois par utilisateur

Équipe : 299 $/mois par utilisateur

Pro : 399 $/mois par utilisateur

*business : 599 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Brand24

G2 : 4,6/5,0 (plus de 320 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 150 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Brand24

Ce commentaire sur Reddit a souligné :

Brand24 vous permet le suivi de n'importe quel mot-clé sur Internet, mais les filtres supplémentaires proposés sont vraiment utiles. Instance, je garde également un œil sur certains influenceurs lorsqu'ils mentionnent ce mot-clé spécifique.

Brand24 vous permet de suivre n'importe quel mot-clé sur Internet, mais les filtres supplémentaires proposés sont vraiment utiles. Instance, je garde également un œil sur certains influenceurs lorsqu'ils mentionnent ce mot-clé spécifique.

📮 ClickUp Insight : 24 % des employés affirment que les tâches répétitives les empêchent d'accomplir un travail significatif, tandis que 24 % estiment que leurs talents ne sont pas pleinement exploités. Près de la moitié des employés se sentent ainsi bloqués et négligés. 💔 ClickUp recentre l'attention sur ce qui importe le plus : un travail efficace. Ses agents IA se chargent des tâches routinières grâce à des automatisations simples basées sur des déclencheurs. Instance, une fois qu'une tâche est achevée, l'IA peut attribuer la suivante, envoyer des rappels en temps opportun ou mettre à jour l'avancement du projet, sans aucune étape manuelle. 💫 Impact réel : STANLEY Sécurité a réduit le temps consacré aux rapports de plus de 50 % grâce aux fonctionnalités flexibles de ClickUp, permettant ainsi à ses Teams de passer plus de temps à analyser et moins de temps à mettre en forme.

📖 À lire également : Exemple et modèle de tableau de bord pour la gestion de projet

5. Awario

via Awario

Qu'y a-t-il de pire que l'absence de mentions de votre marque ? Imaginez que vous constatiez une augmentation soudaine des mentions de votre marque, pour découvrir ensuite que la moitié d'entre elles n'ont aucune connexion avec votre marque. C'est là qu'Awario prouve toute sa valeur.

Sa fonctionnalité de recherche booléenne avancée vous permet de contrôler précisément ce que vous suivez et ce que vous ignorez. Pour les Teams qui surveillent les discussions autour de la marque dans des espaces très concurrentiels ou bruyants, ce niveau de contrôle est essentiel.

Vous pouvez définir des règles pour le suivi des hashtags de campagne, filtrer par sentiment et regrouper les informations par emplacement ou canal.

Les meilleures fonctionnalités d'Awario

Utilisez la recherche booléen pour filtrer et affiner avec précision les mentions en ligne

Surveillez les discussions relatives à votre marque sur les réseaux sociaux, les blogs, les forums et les sites d'information

Suivez le sentiment à l'égard de la marque, les données démographiques et les tendances basées sur l'emplacement

Identifiez les influenceurs en fonction de leur portée et de leur engagement afin d'évaluer les performances de votre marque

Générez des rapports de part de voix en marque blanche sur vos concurrents, vos campagnes ou vos régions

Limites d'Awario

L'accès aux données historiques est limité dans les forfaits de base

La précision de l'analyse des sentiments varie selon la langue

Aucun outil de publication ou d'engagement intégré

Tarifs Awario

Starter : 29 $/mois par utilisateur

Pro : 89 $/mois par utilisateur

Enterprise : 249 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Awario

G2 : 4,0/5,0 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,3/5,0 (plus de 45 avis)

Ce que les utilisateurs pensent d'Awario

Cette évaluation G2 note :

L'un des principaux atouts d'Awario est sa surveillance à 360° des réseaux sociaux. Sa technologie assure le suivi de toutes les mentions provenant de multiples plateformes de réseaux sociaux telles que Twitter, Reddit, Meta, etc.

L'un des principaux atouts d'Awario est sa surveillance à 360° des réseaux sociaux. Sa technologie assure le suivi de toutes les mentions provenant de multiples plateformes de réseaux sociaux telles que Twitter, Reddit, Meta, etc.

💡 Conseil de pro : vous perdez le suivi de l'échéancier de vos campagnes et des attentes de vos clients ? Notre guide sur la gestion des campagnes marketing vous montre comment planifier, exécuter et obtenir des résultats.

6. Meltwater (le meilleur pour l'analyse de la voix à l'échelle Enterprise dans les actualités et les réseaux sociaux)

via Meltwater

Alors que la plupart des outils assurent le suivi des réseaux sociaux, Meltwater va plus loin en combinant les mentions de marque provenant à la fois des sites d'information et des plateformes sociales.

De plus, l'analyse de la voix alimentée par l'IA de Meltwater superpose le sentiment, la portée et la fréquence pour montrer non seulement qui parle, mais aussi dans quelle mesure cela est important. Vous pouvez filtrer par zone géographique, type de média, niveau d'influence ou étiquettes de campagne, ce qui facilite la mesure du partage et des performances de la marque dans différentes régions et différents secteurs verticaux.

Par exemple, lors du lancement mondial d'un produit, une marque peut comparer les mentions sur les réseaux sociaux à la couverture médiatique traditionnelle et suivre en temps réel les canaux marketing qui ont le plus d'impact.

Les meilleures fonctionnalités de Meltwater

Combinez les plateformes de réseaux sociaux, les blogs et les sites d'actualités dans un seul système de surveillance

Utilisez l'analyse vocale alimentée par l'IA pour suivre le ton, la portée et l'évolution des tendances au fil du temps

Filtrez par langue, région ou type de média pour localiser le suivi du sentiment à l'égard de la marque

Comparez le partage de la marque par rapport à ses concurrents à l'aide de tableaux de bord marketing personnalisables

Exploitez les données historiques pour établir des rapports sur les tendances à long terme et planifier votre stratégie

Limites de Meltwater

Les tarifs sont personnalisés et peuvent s'avérer coûteux pour les petites équipes

L'interface peut sembler complexe pour les Teams habitués à des outils plus simples

L'installation nécessite une assistance pour configurer entièrement le suivi et les rapports

Tarifs Meltwater

*tarification personnalisée

Évaluations et avis Meltwater

G2 : 4,0/5,0 (plus de 2 200 avis)

Capterra : 4,0/5,0 (plus de 90 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Meltwater

Cet avis partagé sur G2 indique :

Meltwater est un excellent outil que j'utilise principalement pour écouter les réseaux sociaux et pour le suivi des mentions dans les médias. La possibilité de suivre les mentions, de programmer des publications sur les réseaux sociaux et de développer des termes de recherche ciblés a changé la donne.

Meltwater est un excellent outil que j'utilise principalement pour écouter les réseaux sociaux et pour le suivi des mentions dans les médias. La possibilité de suivre les mentions, de programmer des publications sur les réseaux sociaux et de développer des termes de recherche ciblés a changé la donne.

📖 À lire également : Modèles gratuits de rapports de marketing numérique pour des informations basées sur les données

7. Sprout Social (idéal pour l'analyse comparative de la concurrence sur les réseaux sociaux)

via Sprout Social

Imaginons que votre campagne ait obtenu 50 000 mentions « J'aime ». C'est formidable, mais si votre principal concurrent en a obtenu 150 000 le même jour, il y a clairement matière à analyse. Sprout Social vous aide à mesurer la part de voix dans son contexte, et non de manière isolée.

Les outils d'analyse comparative de la concurrence de ce logiciel d'analyse marketing vous aident à suivre les performances de votre marque par rapport à celles de vos concurrents, en vous offrant un aperçu en temps réel de la visibilité de votre marque, de votre part d'impression et de vos taux d'engagement.

De l'analyse des sentiments aux rapports partageables et aux outils de publication, Sprout Social est conçu pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos objectifs marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Sprout Social

Évaluez les performances de votre marque par rapport à celles de vos concurrents sur les principaux réseaux sociaux

Suivez les mentions de votre marque, les tendances d'engagement et le sentiment en temps réel

Tirez parti des informations fournies par l'IA pour analyser plus en détail les performances

Affichez en un coup d'œil les informations relatives au contenu, à l'audience et aux canaux grâce à des tableaux de bord unifiés

Automatisez vos rapports sociaux grâce à des résumés de données prêts à être exportés

Surveillez l'impact de vos campagnes à l'aide du partage d'impression et des analyses d'engagement

Limites de Sprout Social

Les fonctionnalités premium telles que l'analyse comparative de la concurrence sont réservées aux forfaits supérieurs

Peut s'avérer coûteux pour les petites équipes gérant plusieurs profils

L'accès aux données historiques est limité dans les forfaits d'entrée

Tarifs Sprout Social

Standard : 199 $/mois par utilisateur

Professionnel : 299 $/mois par utilisateur

Avancé : 399 $/mois par utilisateur

*enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sprout Social

G2 : 4,4/5,0 (plus de 2 400 avis)

Capterra : 4,4/5,0 (plus de 530 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Sprout Social

Cet avis publié sur G2 indique :

Il est très facile d'ajouter de nouveaux canaux et de découvrir des mots-clés à surveiller, très facile de filtrer pour obtenir exactement le bon contenu, l'interface de réponse et de publication est assez intuitive, et l'assistance technique m'a toujours semblé très fiable.

Il est très facile d'ajouter de nouveaux canaux et de découvrir des mots-clés à surveiller, très facile de filtrer pour obtenir exactement le bon contenu, l'interface de réponse et de publication est assez intuitive, et l'expérience d'assistance a été solide d'après mon expérience.

💡 Conseil de pro : vous ne savez pas quoi dire, quand et où ? Créer une stratégie de communication marketing percutante vous aidera à rédiger des messages qui auront un réel impact et convertiront vos prospects.

8. Google Trends (idéal pour le suivi de l'intérêt du public en matière de recherche en temps réel)

via Google

Lorsque votre marque est tendance, Google Trends est souvent le premier endroit où vous le remarquerez.

Cet outil gratuit d'analyse de la part de voix exploite directement les résultats des moteurs de recherche mondiaux pour montrer ce que le monde recherche, minute par minute.

Contrairement aux outils qui s'appuient sur l'écoute sociale ou le suivi manuel, Google Trends offre un aperçu basé sur les recherches de la visibilité de la marque, de la demande des consommateurs et du buzz sur le marché dans l'écosystème de recherche Google, y compris YouTube.

Les meilleures fonctionnalités de Google Trends

Visualisez en temps réel l'intérêt des recherches par pays, région et ville

Comparez le partage de recherche d'une marque par rapport à ses concurrents au fil du temps

Analysez la demande pour vos produits en observant les tendances saisonnières et à long terme

Découvrez les requêtes tendance, les pics d'actualité et les intérêts émergents

Utilisez les données historiques pour analyser l'impact des campagnes passées ou forfait pour les campagnes futures

Limites de Google Trends

Ne dispose pas d'analyse des sentiments ni d'indicateurs spécifiques à la voix

Aucune mention des réseaux sociaux ou de la marque en dehors des données de recherche

Pas d'API pour l'automatisation personnalisée ou l'intégration de tableaux de bord

Tarifs Google Trends

Free

Évaluations et avis Google Trends

G2 : 4,6/5,0 (plus de 230 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 30 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Google Trends

Cette évaluation G2 a mis en évidence :

Google Trends est le fournisseur d'informations en temps réel sur les recherches effectuées par les internautes à travers le monde. J'apprécie la facilité avec laquelle il est possible de comparer les termes de recherche, d'identifier les tendances émergentes et d'explorer l'intérêt par région ou par période. L'interface est claire, interactive et conviviale, même pour les utilisateurs qui n'ont pas de connaissances en matière de données.

Google Trends est le fournisseur d'informations en temps réel sur les recherches effectuées par les internautes à travers le monde. J'apprécie la facilité avec laquelle il est possible de comparer les termes de recherche, d'identifier les tendances émergentes et d'explorer l'intérêt par région ou par période. L'interface est claire, interactive et conviviale, même pour les utilisateurs qui n'ont pas de connaissances en matière de données.

👀 Anecdote : Adidas et Puma ont été fondées par deux frères qui se sont brouillés, Adolf et Rudolf Dassler. Leur querelle familiale s'est transformée en une guerre mondiale des baskets.

9. Digimind (aujourd'hui Onclusive Social) (Idéal pour une veille concurrentielle approfondie)

via Digimind

Lorsque les marques tentent d'évaluer leur présence sur le marché, les données ont une limite aux mentions, aux mentions et au nombre d'abonnés. Cependant, la notoriété d'une marque dépend également de son image.

Digimind (qui fait désormais partie d'Onclusive Social) aide les entreprises à décoder ces couches à l'aide d'une combinaison d'outils de veille sociale et d'intelligence économique qui vont au-delà des indicateurs de vanité. Grâce à cet outil, vous pouvez surveiller ce que les clients, les concurrents et l'ensemble des secteurs disent dans les actualités, les blogs, les forums et les plateformes sociales.

Mais la principale force de la plateforme réside dans sa capacité à combiner l'analyse des sentiments, le suivi des influenceurs, la gestion de la réputation et la prévision des tendances pour offrir la possibilité d'afficher une vue à 360 degrés de la visibilité de votre marque.

Les meilleures fonctionnalités de Digimind

Surveillez les discussions sur les réseaux sociaux, les blogs, les forums et les sites d'actualités en temps réel

Analysez les sentiments, les principaux influenceurs et les tendances de l'audience à l'aide d'informations basées sur IA

Suivez la réputation de votre marque et identifiez les premiers signes de crise grâce au suivi

Comparez l'impact des campagnes, les retombées médiatiques et le partage de voix par rapport à vos concurrents

Créez des tableaux de bord personnalisables et exportez des rapports dans plusieurs mises en forme

Limites de Digimind

Les tarifs ne sont pas transparents et nécessitent un devis personnalisé

Certains utilisateurs ont fait rapport de ralentissements occasionnels avec les intégrations LinkedIn

Courbe d'apprentissage plus raide pour les utilisateurs novices des plateformes de veille sociale d'entreprise

Tarifs Digimind

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Digimind

G2 : 4,5/5 (plus de 210 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 15 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Digimind

Cette critique de Capterra note :

Sans Digimind, il serait pratiquement impossible de suivre les publications scientifiques. Je le recommande vivement.

Sans Digimind, il serait pratiquement impossible de suivre les publications scientifiques. Je le recommande vivement.

📖 À lire également : Les meilleurs outils de notoriété de marque pour accroître votre visibilité

10. Hootsuite (idéal pour l'analyse comparative de la concurrence et les informations évolutives sur les réseaux sociaux)

via Hootsuite

Lorsque vos performances sur les réseaux sociaux stagnent, ce n'est souvent pas parce que votre contenu est médiocre, mais parce que vous ne mesurez pas les bons indicateurs.

Hootsuite vous aide à comprendre pourquoi certaines publications ont du succès tandis que d'autres passent inaperçues, grâce à des analyses puissantes et à des comparaisons avec vos concurrents.

Cet outil de veille sociale aide les Teams à comparer leurs performances par rapport aux moyennes du secteur, à suivre les meilleurs moments pour publier et à repérer les tendances avant qu'elles n'atteignent leur apogée.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Analysez les performances de vos concurrents sur Instagram, Facebook et X à l'aide d'outils de benchmarking

Suivez le sentiment, l'engagement et la croissance de votre audience grâce à des analyses personnalisées

Utilisez /IA pour générer des légendes, des hashtags et des idées de publications en fonction des tendances actuelles

Centralisez les messages provenant de toutes les plateformes dans une boîte de réception unifiée grâce à des règles d'automatisation

Surveillez les mentions de votre marque et le sentiment de votre audience sur une période de 7 à 30 jours, selon le forfait choisi

Limites de Hootsuite

Les forfaits peuvent rapidement devenir coûteux pour les Teams en pleine croissance

Certains utilisateurs rapportent une courbe d'apprentissage avec les fonctionnalités d'analyse avancées

L'écoute sociale a une limite dans les forfaits inférieurs

Tarifs Hootsuite

Standard : 149 $/mois par utilisateur

Avancé : 399 $/mois par utilisateur

*enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Hootsuite

G2 : 4,2/5 (plus de 6 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 3 800 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Hootsuite

Cette évaluation G2 présente la fonctionnalité suivante :

*J'apprécie particulièrement l'analyse approfondie qu'il fournit, qui le rend très facile à utiliser et me permet également de publier à plusieurs endroits à partir d'un seul et même endroit sans avoir à me connecter à plusieurs canaux. Il me fournit également des outils d'écoute qui facilitent la compréhension du sentiment personnalisé

*J'apprécie particulièrement l'analyse approfondie qu'il fournit, qui le rend très facile à utiliser et me permet également de publier à plusieurs endroits à partir d'un seul et même endroit sans avoir à me connecter à plusieurs canaux. Il me fournit également des outils d'écoute qui facilitent la compréhension du sentiment personnalisé

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Hootsuite

👀 Anecdote amusante : la fidélité à une marque peut l'emporter sur la logique. Lors de tests à l'aveugle, de nombreux consommateurs préfèrent le goût du Pepsi, mais choisissent tout de même le Coca-Cola en raison de leur perception de la marque.

Voici quatre outils supplémentaires utiles qui complètent ou étendent les capacités des outils de part de voix déjà évoqués :

BrandMentions : surveille les mentions de la marque sur les blogs, les forums, les sites d'actualités et les sites d'avis, et inclut une évaluation du sentiment et de l'influence

Zignal Labs : suit en temps réel le sentiment, la portée et les informations erronées concernant une marque particulière à la télévision, à la radio, dans les actualités en ligne et sur les réseaux sociaux

Socialbakers (qui fait désormais partie d'Emplifi) : propose des analyses approfondies sur le comportement de l'audience, les tendances en matière de contenu et l'analyse comparative de la concurrence pour les équipes marketing qui élaborent des stratégies à long terme sur les réseaux sociaux

📖 À lire également : Indicateurs clés de performance (KPI) de notoriété de marque : maximiser votre impact marketing

Devenez le sujet de conversation de la ville avec ClickUp

Toutes les équipes marketing souhaitent que leur marque soit au premier plan, mais cela n'est possible que si vous êtes le premier dans la discussion.

Les outils de part de voix vous aident à mesurer cette présence, à analyser la façon dont les gens parlent de votre marque et à comparer votre visibilité à celle de vos concurrents, ce qui, au final, stimule la croissance de votre Business.

Mais la plupart des outils se contentent d'« écouter ». C'est là que ClickUp se démarque. Écoutez ce qu'en dit l'équipe marketing de ClickUp. 👇

ClickUp établit la connexion entre votre stratégie marketing et sa mise en œuvre concrète : il ne se contente pas de suivre ce que les gens disent, mais aussi ce que votre équipe fait à ce sujet.

Qu'il s'agisse d'attribuer des mises à jour de contenu, d'enregistrer les suivis des influenceurs ou d'intégrer des tableaux de bord GA4, ClickUp fournit aux Teams le contexte complet derrière les nombres.

Vous souhaitez mener vos campagnes en toute connaissance de cause ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!