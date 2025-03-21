10 modèles d'accords commerciaux et exemples de contrats

Quelle que soit sa taille, chaque entreprise doit (malheureusement) faire de la paperasserie. Souvent, cela se traduit par des montagnes de contrats et d'accords avec les fournisseurs et les partenaires avec lesquels vous travaillez.

Heureusement, rien ne vous oblige à rédiger chaque accord à la main. Au contraire, vous pouvez vous appuyer sur des modèles d'accords commerciaux préétablis qui feront une grande partie du travail à votre place.

Pour vous aider, nous avons dressé la liste des 10 meilleurs modèles de contrats d'entreprise. Ces modèles vous permettront de gagner du temps et d'économiser des efforts en vous fournissant des accords simples et préétablis qui constituent la base de la plupart des transactions commerciales.

Vous pourrez ainsi consacrer davantage de temps à ce qui fait le succès de votre entreprise et moins aux contrats juridiques nécessaires à la création d'une entreprise moderne.

Qu'est-ce qu'un modèle d'accord commercial ?

Un modèle de contrat commercial est un modèle spécialisé conçu pour aider les entreprises de toute taille à rédiger facilement des contrats pour l'une de leurs nombreuses transactions commerciales. Ces modèles

peuvent couvrir une grande variété d'accords

y compris les contrats de service, les résiliations de contrat et les accords de partenariat.

Les modèles d'accords commerciaux sont particulièrement utiles pour les entreprises qui ne disposent pas de l'expertise interne nécessaire pour savoir par où commencer lorsqu'elles rédigent des contrats. Non seulement un modèle vous fera gagner du temps, mais il vous permettra également de ne pas oublier une clause standard qui pourrait vous coûter de l'argent à long terme.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de contrat d'entreprise ?

Lorsque vous choisissez un modèle de contrat d'entreprise, il est important de vous assurer qu'il est complet et qu'il couvre toutes vos bases. Vous ne voulez pas commettre d'erreurs ou d'omissions que vous regretteriez plus tard.

Vous devez également veiller à ce que vos accords commerciaux soient clairs pour toutes les parties concernées. Un langage clair et une présentation logique facilitent la compréhension des responsabilités de chacun. En veillant à ce que vos accords soient clairs dès maintenant, vous réduisez les risques de malentendus ultérieurs.

Ajoutez facilement votre vue de tableau personnalisée dans ClickUp Docs pour éviter les allers-retours entre une vue et un document

Enfin, un bon modèle d'accord commercial doit avoir un aspect professionnel et être bien conçu. Il doit être personnalisable et facile à adapter à vos conditions pour correspondre à votre marque spécifique.

Votre contrat d'entreprise doit être agréable à regarder parce que ces contrats sont votre marque et représentent tout ce que vous faites. C'est pourquoi vous voulez que tout contrat de service créé et signé par votre entreprise respecte la même qualité que celle que vous mettez dans votre produit ou service.

10 modèles d'accords commerciaux pour accélérer les opérations organisationnelles

Au lieu de vous demander de trier parmi nos milliers de modèles, nous avons compilé une liste de 10 modèles de contrats d'entreprise dans ClickUp qui vous faciliteront grandement la vie. De la gestion des contrats et des accords de travail aux contrats d'embauche, il y a ici quelque chose pour toute entreprise prospère.

1. Modèle de contrat commercial ClickUp

Modèle de contrat commercial ClickUp

Que vous soyez une petite entreprise vendant les derniers gadgets ou une grande entreprise proposant les services les plus sophistiqués, vous aurez besoin d'un contrat d'entreprise modèles de contrats chaque fois que vous vendez à une autre entreprise.

Les Modèle de contrat commercial ClickUp a été conçu pour rendre la rédaction de ces contrats aussi facile que possible. Ce modèle est pré-rempli avec toutes les sections les plus courantes afin que vous puissiez rédiger le contrat de service facilement et avec une mise en page pertinente l'étendue du projet .

Vous pouvez inclure dans ce document les services offerts, les prix, l'annulation, les garanties et d'autres questions connexes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous approprier le modèle en remplissant les espaces vides.

Il n'y a rien de plus simple.

Ne laissez pas votre dernière vente s'éterniser parce que vous devez rédiger le contrat. Utilisez ce modèle dès aujourd'hui et préparez-vous à sabler le champagne pour la dernière victoire de votre entreprise.

Télécharger ce modèle

2. Modèle d'accord de partenariat 50/50 ClickUp

Modèle d'accord de partenariat 50/50 ClickUp

Les accords de partenariat sont souvent négligés, mais ils ne doivent jamais être sous-estimés. Protéger à la fois votre entreprise et vous-même des litiges futurs en définissant les conditions d'un partenariat est la clé du succès.

Les accords de partenariat sont souvent négligés, mais ils ne doivent jamais être sous-estimés Modèle d'accord de partenariat 50/50 ClickUp vous aide à rédiger un accord en ce sens. Ce modèle couvre des sujets tels que :

Que se passe-t-il si l'une des parties souhaite se retirer de l'accord ?

Comment fonctionnera l'arbitrage entre les partenaires ?

Que se passe-t-il en cas de non-respect d'une clause ?

Notre modèle de contrat de partenariat est déjà pré-rédigé. Ainsi, si vous avez simplement besoin d'un contrat de partenariat 50/50 standard à rédiger immédiatement, une grande partie du travail est déjà faite pour vous. En outre, si vous souhaitez un contrat un peu plus personnalisé, ce modèle constitue un excellent point de départ et un exemple à partir duquel vous pourrez rédiger votre propre contrat.

Le fait d'avoir tout prévu à l'avance vous évitera d'éventuels maux de tête en cours de route, alors commencez dès aujourd'hui à créer un contrat de partenariat bien conçu.

Télécharger ce modèle

3. ClickUp 50/50 LLC Operating Legal Agreement Template (Modèle d'accord juridique pour l'exploitation d'une LLC)

ClickUp 50/50 LLC Operating Legal Agreement Template (modèle d'accord juridique d'exploitation de la LLC 50/50)

Un accord d'exploitation de société à responsabilité limitée (SARL) 50/50 est un accord pour l'exploitation conjointe d'une entreprise entre deux ou plusieurs parties. Ce type d'accord définit tous les aspects de la relation d'affaires, y compris la manière dont les profits et les pertes sont répartis, vos droits en matière d'accord juridique, et bien d'autres choses encore.

L'objectif de l'accord d'exploitation d'une Modèle de contrat d'exploitation de LLC 50/50 de ClickUp est de rendre la rédaction de ces documents aussi simple que possible. En utilisant ce modèle, vous devriez être en mesure de rédiger rapidement un accord qui décrit les processus commerciaux ainsi que vos obligations et droits en tant que partie prenante .

Ce modèle est très facile à utiliser pour les débutants, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter, même si vous n'êtes pas habitué à rédiger des contrats de SARL. Il contient déjà des sections sur les apports, les responsabilités de gestion et ce qui se passe lorsque l'un des associés prend sa retraite ou souhaite racheter l'autre associé.

L'établissement de ces règles à l'avance facilitera grandement la tâche de toutes les personnes impliquées dans votre entreprise commune en cas d'imprévu. Veillez donc à ce que votre contrat d'exploitation de SARL soit aussi détaillé et complet que possible, afin de ne pas avoir à vous soucier de problèmes ultérieurs.

Commencez à faire de votre nouveau partenariat LLC 50/50 une réalité avec le modèle ci-dessous.

Télécharger ce modèle

4. Modèle de gestion de contrat ClickUp

Modèle de gestion de contrat ClickUp

La gestion des contrats est un enjeu majeur pour toute entreprise. C'est pourquoi des industries entières ont été créées autour de la conception de contrats logiciel de gestion d'entreprise qui permet d'organiser toutes les données dont une entreprise a besoin pour fonctionner.

Les contrats et les documents sont essentiels pour une entreprise. Pourquoi ?

Ils permettent à votre équipe de savoir exactement ce qu'elle doit faire et comment les services ou les produits que vous fournissez doivent être fabriqués et livrés. Mais lorsque vos accords écrits sont dispersés dans d'innombrables fichiers et bases de données, cela peut rapidement devenir un désordre écrasant qui vous empêche d'atteindre vos objectifs les plus urgents objectifs commerciaux .

En fait, un récente a révélé qu'il fallait en moyenne 45 minutes pour trouver un contrat spécifique dans les bases de données de l'entreprise. Ces 45 minutes auraient pu être consacrées à autre chose.

Heureusement, le Modèle de gestion de contrat ClickUp peut vous aider à tout organiser en un seul endroit. Essentiellement, ce modèle vous permet de créer une véritable liste maîtresse pour tous les contrats et accords de l'entreprise. Vous pouvez ainsi retrouver rapidement et facilement tous vos contrats en quelques clics.

Vous pouvez également personnaliser votre liste principale comme bon vous semble. Par exemple, vous pouvez définir chaque document par type, de sorte que si vous avez besoin de trouver un certain charte de projet il est d'autant plus facile à trouver.

Avec une telle organisation, vous préparerez vos contrats en une fraction du temps qu'il fallait auparavant. Alors, organisez-vous dès aujourd'hui avec ce modèle et ne laissez plus aucun de vos contrats passer entre les mailles du filet.

Télécharger ce modèle

5. Modèle d'accord de travail ClickUp

Modèle d'accord de travail ClickUp

La création d'un espace sûr et ouvert pour que les équipes puissent travailler et collaborer est essentielle pour toute organisation. Mais cela nécessite souvent un accord définissant la manière dont les groupes doivent travailler ensemble, l'environnement de travail qu'ils préfèrent et ce qu'ils attendent les uns des autres.

L'accord Modèle d'accord de travail ClickUp facilite la création de ce type d'accord en mettant à votre disposition un tableau blanc où les équipes peuvent rédiger leurs propres conditions de travail. De cette façon, tout le monde est sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la façon dont ils veulent collaborer.

Par exemple, Sammy n'aime pas recevoir de messages le matin. Ou peut-être que Dora préfère être contactée par courrier électronique plutôt que par SMS. Ces préférences doivent être apprises et reconnues afin de tirer le meilleur parti de chaque membre de l'équipe.

De plus, vous pouvez personnaliser votre modèle de tableau blanc comme vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez ajouter une section "propositions" pour que chacun puisse partager ses idées et contribuer à la réussite des opérations de votre entreprise.

Cela permet aux membres de l'équipe de donner leur avis sur la manière d'optimiser les activités de votre entreprise Outils BPM ce qui pourrait s'avérer bénéfique à long terme. Commencez donc à utiliser ce modèle de tableau blanc dès aujourd'hui et préparez-vous à voir vos niveaux de collaboration et d'autres avantages liés à l'utilisation d'outils de BPM indicateurs d'activité montent en flèche. Télécharger ce modèle

6. Modèle de contrat de travail ClickUp

Modèle de contrat de travail ClickUp

Tout le monde doit commencer quelque part ; pour les nouveaux employés, il s'agit généralement d'un contrat de travail. Il ne s'agit peut-être pas d'un projet très excitant, mais il est en fait extrêmement important pour que la relation de travail démarre du bon pied.

Un contrat de travail solide est essentiel pour tout nouvel embauché. Il s'agit d'un document contractuel légal qui décrit les droits et les rôles d'un employé, ainsi que les responsabilités de l'entreprise à son égard en échange de ses services et de son expertise.

Le contrat de travail Modèle de contrat de travail ClickUp facilite la création de ce document écrit en vous fournissant un modèle préétabli contenant déjà les éléments nécessaires, tels que des informations sur la cessation d'emploi, le salaire et les avantages sociaux. Il comprend également des sections dans lesquelles vous pouvez décrire les attentes, les valeurs culturelles et tout ce qui fait de votre entreprise un lieu de travail spécial.

Rendez-vous donc sur le modèle ci-dessous et assurez-vous que vos nouveaux employés sont pris en charge dès le premier jour.

Télécharger ce modèle

7. Modèle de contrat de services ClickUp

Modèle de contrat de services ClickUp

Il est toujours passionnant de conclure une nouvelle vente pour votre produit. Mais un accord verbal et une poignée de main numérique ferme ne signifient pas nécessairement "mission accomplie" Vous avez besoin d'un solide document de contrat de services pour vraiment sceller l'affaire.

Le contrat de services Modèle de contrat de services ClickUp peut vous aider à élaborer un contrat de services professionnel et complet en quelques minutes. Ce modèle de premier ordre est préécrit avec tout ce dont vous avez besoin pour rédiger un accord contraignant, comme les détails de paiement et la propriété du travail produit.

Il couvre également d'autres domaines courants, tels que les garanties et les responsabilités, ce qui permet d'éviter les litiges potentiels avant même qu'ils ne commencent.

De plus, vous pouvez le personnaliser à votre guise. Si vous avez besoin d'inclure des éléments spécifiques dans votre contrat de services, ce modèle vous donnera un bon exemple de la manière de procéder.

Télécharger ce modèle

8. Modèle de contrat de consultation ClickUp

Modèle de contrat de consultation ClickUp

Tous les travaux et toutes les compétences ne peuvent pas être réalisés en interne. Lorsque vous avez besoin d'un peu d'aide extérieure, les free-lances ou les consultants peuvent être exactement ce qu'il vous faut.

Dans ces cas-là, création d'un accord de conseil et proposition de projet est essentiel si vous voulez vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. La Modèle d'accord de consultation ClickUp facilite la rédaction d'un accord juridique décrivant les modalités de rémunération des consultants, la propriété intellectuelle créée et le type de services qu'ils fourniront.

Il est également assez facile d'y ajouter tout ce dont vous avez besoin pour votre contrat particulier. Par exemple, des espaces sont prévus pour souligner les questions relatives à l'indemnisation, à l'obligation d'information et à l'obligation d'information l'étendue des travaux et si un accord de confidentialité est nécessaire.

Veillez à ce que vous et votre consultant soyez protégés tout au long du projet. Ne prenez pas de risques lorsque vous engagez un consultant - assurez-vous que tout est en ordre avant le début de votre partenariat grâce à l'accord de consultation ClickUp.

Bonus: Logiciel de suivi du temps de travail des consultants !

Télécharger ce modèle

9. Modèle de contrat de bail commercial ClickUp

Modèle de contrat de bail commercial ClickUp

La location d'une propriété pour votre entreprise peut être une entreprise passionnante et rentable, à condition de bien s'y prendre.

C'est pourquoi il est si important de disposer d'un contrat de location solide. Vous devez vous assurer que toutes les conditions du bail sont consignées par écrit afin que les deux parties sachent exactement ce dont elles sont responsables.

Le contrat de bail Modèle de contrat de bail commercial ClickUp vous offre un document tout-en-un pour gérer n'importe quel type de bail commercial. Il comprend des sections telles que le loyer, les dépôts de garantie et l'assurance - vous n'avez donc pas à vous soucier d'oublier quoi que ce soit.

Ne mettez pas vos projets d'expansion en suspens pour vous occuper de la paperasserie relative au bail. Utilisez plutôt notre modèle de contrat de bail commercial pour commencer à emménager et à développer votre entreprise.

Télécharger ce modèle

10. Modèle de contrat de résiliation ClickUp

Modèle de contrat de résiliation ClickUp

C'est dommage, mais il arrive que les partenariats les plus prometteurs ne fonctionnent pas. Dans ce cas, vous ne devez pas vous contenter de subir la situation. Utilisez plutôt un modèle de contrat de résiliation pour que ce partenariat appartienne vraiment au passé.

Avec Modèle de contrat de résiliation de ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez rapidement et facilement rédiger une lettre pour mettre fin à presque n'importe quel accord. De plus, le travail est déjà en grande partie fait pour vous - il vous suffit d'ajouter des détails tels que la date de résiliation et les raisons pour lesquelles vous avez décidé de mettre fin au partenariat.

Vous saurez ainsi que l'accord est officiellement terminé et que vous n'avez plus à vous soucier des obligations ou des malentendus qui subsistent avec votre ancien partenaire.

Ne perdez pas de temps avec un partenariat qui ne vous convient pas : rédigez une résiliation, apposez votre signature électronique et passez à autre chose.

Télécharger ce modèle

Un seul endroit pour tous vos besoins en matière d'accords commerciaux

Quel que soit le type de contrat que vous souhaitez rédiger, nous avons un modèle ClickUp prêt à vous aider. Grâce à nos modèles de documents pré-rédigés et personnalisables, vous serez en mesure de créer rapidement des contrats juridiques qui protègent à la fois votre entreprise et tous les partenaires impliqués.

N'attendez pas - inscrivez-vous à un compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui et commencez à rédiger tous les petits accords et contrats dont votre entreprise a besoin pour réussir.