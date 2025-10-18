les 10 meilleurs modèles de feuille de route Miro pour les équipes en 2025

Lorsque vos idées de produits, vos campagnes ou vos fonctionnalités n'existent que dans votre esprit ou sont dispersées dans des documents et des feuilles de calcul, le chaos s'installe rapidement.

Les délais sont dépassés. Les équipes dérivent. Les priorités s'affrontent.

C'est là que les feuilles de route visuelles entrent en jeu. Elles permettent d'aligner tout le monde.

Pour un chef de produit qui lance de nouvelles fonctionnalités, un fondateur qui présente son projet à des investisseurs ou une équipe marketing qui planifie des campagnes, les feuilles de route permettent de structurer leurs objectifs commerciaux.

Miro, l'outil de collaboration visuelle populaire utilisé par des millions de personnes, facilite le mapping de votre plan et est collaboratif. Grâce au modèle de planification de feuille de route Miro, vous n'avez pas besoin de partir de zéro.

Ce guide explore les 10 meilleurs modèles de feuille de route Miro pour aider votre équipe à mieux planifier ensemble.

Les meilleurs modèles de feuille de route Miro en un coup d'œil

Voici un tableau de résumé des meilleurs modèles de feuille de route Miro et ClickUp :

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de feuille de route Miro ?

Un modèle de feuille de route de projet Miro bien conçu aide votre équipe à rester alignée, concentrée et prête à passer à l'action. Il transforme les idées en actions et simplifie la complexité.

Voici les éléments clés à rechercher dans les meilleurs modèles de feuille de route Miro :

Structure claire de la chronologie : recherchez un modèle de chronologie Miro qui présente les initiatives du projet sur une chronologie visuelle afin de faciliter le suivi des jalons et de l'avancement du projet en un coup d'œil.

Objectifs et buts définis : sélectionnez des modèles de feuille de route Miro et harmonisez votre équipe en indiquant clairement ce que chaque phase vise à accomplir.

Disposition personnalisable : choisissez un modèle de feuille de route de projet qui vous aide à adapter facilement la feuille de route à votre projet, votre équipe ou votre flux de travail sans perdre de temps à la reconstruire.

Éléments collaboratifs : choisissez un modèle de feuille de route Miro qui facilite l'invitation de votre équipe à commenter, taguer et mettre à jour en temps réel afin que tout le monde reste engagé et synchronisé.

Jalons : choisissez un modèle de feuille de route Miro indiquant les évènements clés, les échéances ou les points de décision qui aideront l'équipe à rester sur la bonne voie.

Étiquettes de responsabilité : optez pour un modèle qui vous permet d'attribuer la propriété des tâches ou des sections afin que chacun sache qui fait quoi.

📚 À lire également : Comment exporter depuis Miro : partagez facilement vos tableaux et cartes Miro

10 modèles de feuille de route Miro

Voici 10 modèles de feuille de route Miro pour guider efficacement votre équipe :

1. Modèle de feuille de route produit Miro par Caterine Greif

via Miro

Le modèle de feuille de route produit Miro de Caterine Greif vous aide à élaborer une feuille de route produit stratégique, qui va au-delà d'une simple liste à faire. Il clarifie votre vision du produit et aligne les parties prenantes sur les objectifs et les étapes clés, garantissant ainsi un partage de la compréhension de l'orientation de votre produit.

Le modèle de feuille de route met l'accent sur la communication stratégique plutôt que sur la simple gestion des tâches, vous aidant ainsi à prendre des décisions éclairées en matière de développement de produits.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez les objets stratégiques de vos initiatives produit

Suivez l'étape de développement de chaque fonctionnalité du produit

Communiquez efficacement l'orientation du produit aux parties prenantes

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les propriétaires de produit et les équipes de développement de tous les secteurs qui cherchent à visualiser et à communiquer leur stratégie produit de manière efficace et collaborative.

2. Modèle de partage de feuille de route asynchrone Miro

via Miro

Le modèle de partage de feuille de route asynchrone Miro rationalise la communication pour les organisations à grande échelle. Il permet aux équipes de partager visuellement leurs priorités, leurs feuilles de route et leurs plans, garantissant ainsi transparence et facilité d'utilisation.

Ce modèle facilite l'apprentissage asynchrone pour les parties prenantes et les dirigeants, en permettant des retours et des commentaires directs. En tant que fournisseur, ce modèle propose un guide étape par étape et une explication talktrack, garantissant ainsi une communication efficace et efficiente au sein de votre organisation, vous faisant ainsi gagner un temps précieux.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

Recueillez directement les commentaires et les remarques des autres

Réduisez le temps passé dans les réunions de planification synchronisées

Créez une présentation claire de vos plans

🔑 Idéal pour : les organisations à grande échelle, les équipes produit et les départements interfonctionnels qui souhaitent améliorer la communication et l'alignement sur les plans stratégiques de manière asynchrone.

📮 ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent principalement l'IA pour le brainstorming et la conceptualisation. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là que vous avez besoin d'un tableau blanc alimenté par l'IA, tel que ClickUp Whiteboards, qui vous aide à convertir instantanément les idées issues d'une session de brainstorming en tâches. Et si vous n'arrivez pas à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de ClickUp Brain de créer un visuel à partir de votre invite, instructions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, visualiser et exécuter plus rapidement !

3. Modèle de feuille de route produit Miro

via Miro

Le modèle de feuille de route produit Miro vous aide à suivre et à harmoniser efficacement les contributions de l'équipe tout au long du cycle de vie de votre produit, du lancement à la maturité. Adaptez-le à différents publics, notamment les cadres, les clients et les équipes de développement internes.

Ce modèle vous guide dans la définition de votre stratégie produit, l'implication des parties prenantes interfonctionnelles, la hiérarchisation des exigences et la création d'un échéancier flexible.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez votre stratégie produit, répondez aux questions commerciales clés et résolvez les points faibles des utilisateurs

Ajoutez des parties prenantes interfonctionnelles, utilisez des couleurs pour améliorer la visualisation de l'équipe et la propriété

Hiérarchisez les exigences, organisez les fonctionnalités par thèmes, liées à la stratégie globale du produit

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les équipes de développement et les responsables interfonctionnels qui ont besoin de planifier, de suivre et de communiquer efficacement leur stratégie produit.

📚 À lire également : Comment élaborer une feuille de route produit efficace – avec des modèles !

4. Modèle de feuille de route agile pour les produits Miro (Maintenant, Ensuite, Plus tard)

via Miro

Le modèle de feuille de route agile Miro (Maintenant, Ensuite, Plus tard) aide les équipes à passer à un modèle opérationnel basé sur les résultats. Il s'agit d'une feuille de route thématique, différente des approches traditionnelles, qui met l'accent sur l'agilité en utilisant des préfixes tels que « probablement » et « peut-être »

Ce modèle aide les équipes à élaborer des feuilles de route hautement fiables, à s'adapter à l'évolution des priorités et à définir des attentes réalistes en matière de résultats pour les produits.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des feuilles de route produit thématiques axées sur les résultats souhaités

Adoptez l'agilité, en reconnaissant que les éléments ne seront pas toujours livrés

Passez efficacement à un modèle opérationnel axé sur les produits

🔑 Idéal pour : les équipes produit et les organisations qui adoptent un modèle opérationnel agile ou basé sur les résultats, et qui recherchent clarté et flexibilité dans leurs feuilles de route produit.

5. Modèle de feuille de route produit agile SMART Miro

via Miro

Le modèle de feuille de route produit agile SMART de Miro vous aide à élaborer un plan produit axé sur les objectifs.

Il met l'accent sur la réalisation d'objectifs bien définis plutôt que sur la simple énumération de fonctionnalités, ce qui réduit les conflits et garantit l'alignement entre les parties prenantes et les équipes agiles. En appliquant les critères SMART (spécifique, mesurable, atteignable, pertinent, limité dans le temps), ce modèle vous permet de définir des objectifs produits efficaces, clairs et réalisables.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

Exprimez clairement l'orientation du produit et justifiez efficacement les investissements

Encouragez l'apprentissage et facilitez les changements dans votre plan produit

Faites passer les discussions des fonctionnalités à des objectifs communs de haut niveau

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les équipes agiles et les parties prenantes qui souhaitent définir, communiquer et s'aligner sur des feuilles de route produit claires et axées sur les objectifs.

🔎 Le saviez-vous ? Certaines entreprises procèdent à des « pré-autopsies », au cours desquelles elles imaginent que leur feuille de route produit a échoué avant même d'avoir commencé. Cela les aide à identifier et à atténuer les risques de manière proactive, ce qui leur évite bien des maux de tête à long terme. 🚧🔮 Cependant, si vous souhaitez adopter une approche traditionnelle et faire une analyse rétrospective, demandez à un agent IA dans ClickUp à faire pour vous :

6. Modèle de feuille de route pour le développement de produits Miro

via Miro

Le modèle de feuille de route pour le développement de produits Miro aide les grandes équipes interfonctionnelles à s'aligner sur leur feuille de route produit. Il couvre tout, du développement des concepts au lancement sur le marché, en passant par la mise en contexte et la définition des objectifs à court et à long terme.

Le modèle offre des conseils pour trouver le juste équilibre entre innovation et besoins des clients. Il vous aide à communiquer votre vision à toutes les parties prenantes, en veillant à ce que chacun se concentre sur la réalisation des objectifs de l'équipe.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

Accompagnez efficacement votre produit, de sa conception à son lancement sur le marché

Définissez des objectifs à court et à long terme pour les équipes et les parties prenantes

Équilibrez l'innovation produit tout en gardant à l'esprit les besoins des clients

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les équipes de développement et les services interfonctionnels qui ont besoin de lancer des stratégies de gestion de produit.

➡️ En savoir plus : Stratégies et conseils en gestion de produits pour maximiser la réussite de vos produits

7. Modèle de feuille de route pour plusieurs produits Miro

via Miro

Le modèle de feuille de route pour plusieurs produits Miro vous permet de suivre plusieurs sujets ou feuilles de route de produits tout au long de l'année. Son design coloré et logique permet de différencier les sujets et de regrouper les éléments de travail connexes pour une visualisation claire de la feuille de route.

Ce modèle fournit une vue d'ensemble complète, y compris le statut de chaque sujet ou produit (terminé, en cours ou refusé). Gérez et communiquez efficacement votre portefeuille de produits, en garantissant l'alignement et la transparence de vos initiatives clés.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez efficacement plusieurs feuilles de route produit tout au long de l'année

Différenciez les sujets en utilisant la couleur pour plus de clarté

Organisez de manière logique les produits et les éléments de travail connexes

🔑 Idéal pour : les gestionnaires de portefeuille de produits, les gestionnaires de programmes et les équipes de direction qui supervisent chaque année plusieurs initiatives de produits ou projets complexes.

8. Modèle de feuille de route produit priorisée Miro

via Miro

Le modèle de feuille de route produit priorisée Miro vous aide à créer une feuille de route produit claire et stratégique en hiérarchisant efficacement les fonctionnalités. Il facilite le brainstorming de nouvelles idées et leur affinage grâce à des informations détaillées sur les « cartes » Miro, garantissant ainsi une planification minutieuse.

Ce modèle s'intègre à un tableau Kanban pour le suivi des progrès, garantissant ainsi que votre feuille de route est à la fois stratégique et réalisable.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

Réfléchissez facilement à de nouvelles fonctionnalités pour vos produits à l'aide des « cartes » Miro

Affinez les détails des fonctionnalités grâce à des informations complètes et des échéances

Organisez des sessions avec les parties prenantes pour hiérarchiser les fonctionnalités de manière stratégique

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les stratèges et les équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'une méthode structurée pour réfléchir, hiérarchiser et suivre les fonctionnalités des produits de manière collaborative.

📚 À lire également : Comment gérer un backlog de produit ? Avec des exemples et des modèles

9. Modèle de feuille de route produit Miro par IASA

via Miro

Le modèle de feuille de route produit Miro de l'IASA aide les architectes de solutions et les équipes produit à visualiser la vision, les objectifs, les initiatives stratégiques et les échéanciers des produits. Il s'adapte aussi bien aux solutions agiles qu'aux solutions en cascade, et offre des espaces dédiés aux éléments d'entreprise, technologiques et pédagogiques.

Le modèle de feuille de route technologique facilite la collaboration efficace entre les parties prenantes en vous guidant dans la définition des objectifs d'entreprise, la compréhension des besoins de l'utilisateur, la création de récits d'utilisateurs et la hiérarchisation des initiatives.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez des objectifs d'entreprise spécifiques, mesurables et limités dans le temps

Comprenez parfaitement les besoins et les difficultés des utilisateurs cibles

Rédigez des récits d'utilisateurs décrivant les interactions avec le produit et sa valeur ajoutée

🔑 Idéal pour : les architectes de solutions, les chefs de produit, les concepteurs et les équipes interfonctionnelles à la recherche d'un canevas complet pour la planification stratégique des produits.

📚 À lire également : Feuille de route produit : exemples et comment en créer une

10. Modèle de feuille de route Miro Mountain

via Miro

Le modèle Miro Roadmap Mountain offre une approche très visuelle de la planification de projets. Il vous aide à définir votre ambition ultime, votre statut, les jalons clés, les ressources nécessaires et le chemin à suivre pour atteindre les objectifs de votre projet.

La métaphore de la montagne utilisée dans ce modèle encourage une perspective adaptable et de haut niveau, reconnaissant que les plans évoluent.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

Identifiez les pics et les jalons de vos projets pour garantir leur réussite

Définissez les ressources et l'équipement d'escalade nécessaires pour le voyage

Conservez un aperçu de haut niveau et faites preuve de flexibilité lorsque les choses changent

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les chefs d'équipe et les propriétaires de projet à la recherche d'excellents outils visuels pour planifier et communiquer sur des projets complexes.

💟 Bonus : Brain MAX est votre assistant de bureau alimenté par l'IA qui rend la planification de route des produits rapide et intuitive. Vous pouvez demander à Brain MAX de rassembler des études de marché, des commentaires de clients ou des analyses de la concurrence, et il synthétisera ces informations pour vous aider à hiérarchiser les fonctionnalités et à fixer des délais réalistes. Grâce à plusieurs modèles d'IA de pointe, Brain MAX peut même suggérer les prochaines étapes, signaler les risques potentiels et générer des calendriers visuels ou des résumés pour les présentations aux parties prenantes. Tout étant regroupé sur une seule plateforme, vous pouvez mettre à jour, partager et affiner votre feuille de route au fur et à mesure que votre produit évolue, ce qui rend la planification stratégique fluide et collaborative.

Limites de Miro

Si vous avez déjà utilisé Miro pour planifier des feuilles de route ou réfléchir à des idées, vous savez à quel point cet outil est riche, flexible et collaboratif.

Cependant, à mesure que votre équipe s'agrandit ou que vos projets deviennent plus complexes, vous pourriez commencer à rencontrer quelques obstacles. Voici quelques limites de Miro que vous devriez garder à l'esprit lorsque vous élaborerez votre prochain grand forfait :

courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs : *la flexibilité de Miro est incroyable, mais pour les nouveaux membres de l'équipe, l'interface peut sembler intimidante. Il faut du temps pour que tout le monde se mette à niveau

*fonctionnalités de gestion de projet limitées : Miro excelle dans la planification et la visualisation, mais présente des lacunes dans la gestion des tâches, le suivi des échéances et l'attribution des charges de travail. Vous devrez probablement l'intégrer à un autre outil

peut rapidement devenir encombré :* une fois que votre tableau commence à se remplir de notes autocollantes, de formes et de texte, les choses peuvent sembler désordonnées. Sans un système approprié en place, votre feuille de route peut perdre de sa clarté

problèmes de performances avec les grands tableaux : *Si vous travaillez avec beaucoup de contenu ou collaborez en temps réel avec une grande équipe, vous pouvez rencontrer des ralentissements ou des temps de chargement longs

Ne convient pas aux flux de travail linéaires : Miro excelle dans les sessions créatives ouvertes. Cependant, si votre équipe a besoin de structure, de séquences ou de dépendances, vous trouverez peut-être qu'il manque quelque chose

les permission peuvent prêter à confusion : *Gérer qui peut afficher, modifier ou commenter les tableaux n'est pas toujours simple dans Miro, en particulier lorsque vous travaillez avec des équipes plus importantes

➡️ En savoir plus : Meilleures alternatives et concurrents de Miro

*modèles de feuille de route Miro alternatifs

Si les modèles intégrés de Miro sont parfaits pour une planification visuelle rapide et la mise en forme d'idées sur un tableau blanc, ils ne sont pas toujours conçus pour une exécution de bout en bout.

Si vous êtes chef de produit, fondateur de startup, responsable marketing ou membre d'une équipe agile, vous avez probablement besoin de plus que de simples post-it sur un tableau. Vous avez besoin de structure, d'automatisation et de responsabilité.

C'est là que ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, prend tout son sens. Avec plus de 1 000 modèles personnalisables, elle vous aide à planifier, exécuter et suivre votre feuille de route en un seul endroit, vous évitant ainsi d'avoir à changer d'outil.

Du lancement de produits à la planification de sprints en passant par les campagnes marketing, les modèles de feuille de route visuels et gratuits de ClickUp sont conçus pour favoriser la collaboration, respecter les échéanciers et obtenir des résultats concrets !

Voici quelques modèles de feuille de route performants proposés par ClickUp pour vous aider à passer plus rapidement de la vision à terminé :

1. Modèle de feuille de route produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Plannez votre stratégie produit et vos jalons à l'aide du modèle de feuille de route produit ClickUp

Le modèle de feuille de route produit ClickUp offre un espace visuel et structuré pour hiérarchiser les fonctionnalités, fixer des délais et suivre les étapes de développement. Conçu pour fournir de l'assistance aux chefs de produit et aux responsables techniques, ce modèle s'intègre parfaitement aux tâches et à l'échéancier pour créer une expérience de planification dynamique.

Plus qu'un simple calendrier, le modèle de feuille de route produit ClickUp comprend des vues filtrées pour chaque trimestre, chaque propriétaire et chaque catégorie. Alternative évolutive aux modèles de feuille de route Miro, il permet aux équipes de connecter les objectifs au travail réel en cours.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

Hiérarchisez les fonctionnalités en fonction de leur valeur d'entreprise et de leur impact

Utilisez des codes couleur et des statuts personnalisés pour plus de clarté et pour le suivi des dépendances et des obstacles

Suivez la progression et restez vigilant tout au long des cycles de développement

Améliorez la transparence entre les équipes et avec les parties prenantes

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les équipes d'ingénieurs et les fondateurs de start-ups qui développent et lancent de nouveaux produits.

2. Modèle de tableau blanc pour la feuille de route de développement de produits ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez le cheminement de votre équipe vers la réussite du produit grâce au modèle de tableau blanc ClickUp Product Development Roadmap

La collaboration visuelle pendant le développement d'un produit permet d'éviter les goulots d'étranglement et les désalignements. Comme son nom l'indique, le modèle de tableau blanc ClickUp Product Development Roadmap permet aux équipes d'esquisser, de planifier et d'itérer à toutes les étapes, de la conception au lancement, dans un espace de partage.

Ce modèle offre la flexibilité propre à Miro, avec en plus les fonctionnalités de ClickUp, notamment la conversion des tâches, le suivi des personnes assignées et les mises à jour de statut. Chaque phase de développement est représentée visuellement, ce qui facilite l'organisation de réunions debout, la synchronisation des produits ou la révision des feuilles de route.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez visuellement la progression pour détecter les problèmes à un stade précoce et corriger le tir

Convertissez instantanément vos notes autocollantes en tâches réalisables

Créez et modifiez les étapes de votre feuille de route grâce à la flexibilité du tableau blanc

Collaborez sur la stratégie produit grâce à des mises à jour et des commentaires en temps réel

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les start-ups technologiques et les équipes interfonctionnelles travaillant sur des lancements, des refontes ou des améliorations itératives de produits qui nécessitent une planification collaborative et une coordination en temps réel.

🔎 Le saviez-vous ? Le piège de la « feature factory » est un écueil courant dans le développement de produits, où les équipes produisent sans cesse de nouvelles fonctionnalités sans objectif stratégique clair. Ne laissez pas votre feuille de route devenir un tapis roulant ! 🏃‍♀️⚙️

3. Modèle ClickUp pour le développement de nouveaux produits

Obtenir un modèle gratuit Forfait, exécutez et lancez vos projets en toute clarté et maîtrise grâce au modèle ClickUp New Product Development Template

Le modèle ClickUp New Product Development Template vous aide à rationaliser chaque étape de la création et du lancement d'un nouveau produit. De la définition d'objectifs commerciaux clairs à la gestion des échéanciers et à la facilitation de la collaboration interfonctionnelle, il vous permet de passer en toute confiance du concept au lancement.

Que vous créiez une solution logicielle, un produit physique ou une offre de services, ce modèle de développement de produit vous permet d'organiser votre projet, de le maintenir en suivi et de le rendre totalement transparent pour toutes les parties prenantes clés.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

Divisez le processus de développement en phases claires et gérables

Suivez les tâches à l'aide des vues Gantt, Liste et Tableau

Faites la connexion entre vos recherches, les commentaires des utilisateurs et les spécifications dans un hub

Visualisez l'ensemble de votre échéancier pour éviter les surprises de dernière minute

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les équipes de R&D, les startups et les entreprises manufacturières qui lancent de nouveaux produits ou services nécessitant des feuilles de route claires, une collaboration agile et une exécution sans faille.

Voici ce que Bazza Gilbert, chef de produit chez AccuWeather, a à dire à propos de ClickUp :

ClickUp a rendu l'alignement asynchrone beaucoup plus simple et efficace. En créant un cadre permettant de définir et de structurer les objectifs et les résultats, les équipes à distance sont en mesure de comprendre les attentes et de fournir des mises à jour fluides sur l'état d'avancement des projets. Le brainstorming avec des tableaux blancs est facile, la réorganisation des priorités est facile, et l'ajout d'images de référence, etc. , est très fluide.

ClickUp a rendu l'alignement asynchrone beaucoup plus simple et efficace. En créant un cadre permettant de définir et de structurer les objectifs et les résultats, les équipes à distance sont en mesure de comprendre les attentes et de fournir des mises à jour fluides sur l'état d'avancement. Le brainstorming avec des tableaux blancs est facile, la réorganisation des priorités est facile, et l'ajout d'images de référence, etc. , est très fluide.

4. Modèle de tableau blanc pour feuille de route produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez votre stratégie et avancez plus rapidement grâce au modèle de tableau blanc ClickUp Product Roadmap

La planification de l'orientation des produits bénéficie d'un brainstorming créatif. Le modèle de tableau blanc ClickUp Product Roadmap fournit une interface visuelle pour explorer les fonctionnalités à venir, les versions et les objectifs de l'équipe. Chaque section est interactive, transformant les plans en tâches liées qui alimentent directement votre pipeline d'exécution.

Grâce à ce modèle, vous pouvez hiérarchiser les initiatives, planifier les sprints et vous assurer que tout le monde sait ce qui va se passer ensuite et pourquoi c'est important. Par rapport aux modèles de feuille de route Miro traditionnels, ce modèle permet le suivi des progrès grâce à des documents intégrés, des vues des tâches et une collaboration en temps réel.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez vos initiatives par sprint, catégorie ou flux de valeur

Ajoutez des notes, des liens et des commentaires d'utilisateurs dans les nœuds de planification

Collaborez en temps réel pour coordonner les équipes et les fonctions

Adaptez rapidement la feuille de route en fonction des commentaires et de l'évolution des besoins

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les équipes SaaS, les startups technologiques et les équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'un espace partagé pour élaborer, suivre et ajuster leur feuille de route produit de manière collaborative et transparente.

➡️ En savoir plus : Meilleurs logiciels de feuille de route (fonctionnalités, tarifs)

5. Modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez chaque étape et lancez votre produit en toute confiance à l'aide du modèle de checklist pour le lancement de produit ClickUp

Le modèle de checklist pour le lancement de produit ClickUp est votre guide de référence pour planifier, organiser et exécuter un lancement de produit sans faille. Il rassemble toutes les activités de lancement, le marketing, la conception, l'aide à la vente et bien plus encore en un seul endroit pour que vous ne manquiez jamais rien.

Grâce à une approche étape par étape pour le lancement de nouvelles fonctionnalités, plateformes ou services, ce modèle de feuille de route marketing vous permet de mapper chaque phase de lancement à l'aide de checklist, de délais et de champs propriétaires. Il vous permet de respecter le calendrier de lancement et d'assurer la coordination de votre équipe dès le premier jour jusqu'à la mise en service.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

Affectez les parties prenantes et intégrez des documents d'assistance ou des liens

Utilisez les options de tâches récurrentes pour les futurs cycles de production

Déléguez et suivez toutes les tâches impliquées dans les phases du projet

Suivez la progression et identifiez rapidement les obstacles pour éviter les retards

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les chefs de produit, les startups et les entreprises SaaS qui lancent de nouveaux produits ou des mises à jour majeures au sein d'équipes interfonctionnelles et qui ont besoin d'une checklist détaillée et structurée pour rester sur la bonne voie.

6. Modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Comparez, évaluez et hiérarchisez les fonctionnalités pour créer des produits que vos utilisateurs adorent à l'aide du modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp

Vous comparez les fonctionnalités des produits entre différentes versions, niveaux ou concurrents ?

Le modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp vous aide à prendre des décisions plus éclairées en matière de produits en vous offrant un espace centralisé pour évaluer, comparer et hiérarchiser les fonctionnalités des produits.

Grâce à ce modèle complet de matrice de feuille de route, identifiez en toute confiance les fonctionnalités à forte valeur ajoutée, collaborez entre équipes et assurez-vous de ne rien manquer d'important. C'est un outil indispensable si vous cherchez à rationaliser le développement de produits et à aligner les équipes sur les priorités en matière de fonctionnalités.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

Associez directement vos commentaires ou demandes aux lignes de fonctionnalités

Utilisez des filtres pour comparer des segments ou des profils d'utilisateurs

Évaluez et notez les fonctionnalités en fonction de leur valeur pour le client et de leur impact

Organisez et comparez facilement les fonctionnalités de plusieurs produits

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les entreprises SaaS et les équipes matérielles/logicielles qui ont besoin d'analyser, de comparer et de gérer les fonctionnalités de différents produits ou gammes de produits.

➡️ En savoir plus : Meilleurs outils logiciels de gestion de produits

7. Modèle de document sur les exigences produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez le développement de produits et harmonisez les équipes à l'aide du modèle de document sur les exigences produit ClickUp

Le modèle de document sur les exigences produit ClickUp décrit qui, quoi, pourquoi, quand et comment du développement d'un produit ou d'une fonctionnalité. Il s'agit donc d'un document mis à jour en continu tout au long du cycle de développement, qui s'adapte à mesure que de nouvelles informations apparaissent.

Le modèle utilise des sections personnalisables et des champs intelligents pour relier chaque exigence à la tâche, au sprint ou au jalon correspondante, offrant ainsi une meilleure coordination qu'un espace de travail Miro statique.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

Documentez les exigences du produit grâce à la mise en forme intégrée

Communiquez efficacement les priorités à votre équipe, en veillant à ce que tout le monde travaille à la réalisation d'objectifs partagés

Liez les tâches, les fichiers et les objectifs à des sections spécifiques des exigences

Collaborez avec les services d'ingénierie et d'assurance qualité pour obtenir des éclaircissements plus rapidement

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les équipes de conception et les départements d'ingénierie qui ont besoin d'un document complet et évolutif pour guider le développement des produits et maintenir l'alignement des équipes.

👋🏾 Vous recherchez un espace centralisé pour conserver toutes vos connaissances de manière consultable et intacte ? ClickUp Knowledge Management peut vous aider.

8. Modèle de stratégie produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Stimulez la croissance grâce à une stratégie adaptée à votre produit à l'aide du modèle de stratégie produit ClickUp

Une vision produit sans stratégie n'est qu'un vœu pieux. Le modèle de stratégie produit ClickUp vous permet de définir des objectifs, l'adéquation au marché, les utilisateurs cibles et les propositions de valeur dans un tableau de bord unique et intuitif. Il intègre des OKR, des résumés de recherche et des boucles de rétroaction des utilisateurs pour faciliter la planification à long terme et la prise de décision.

De la recherche à la définition des objectifs en passant par le suivi des résultats, ce modèle de feuille de route alternatif à Miro vous offre un hub centralisé pour élaborer, gérer et ajuster votre stratégie à mesure que votre produit évolue.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez et hiérarchisez les tâches pour atteindre vos objectifs stratégiques

Recueillez des analyses de la concurrence, des profils d'utilisateurs et des documents de positionnement

Créez des feuilles de route trimestrielles et ajoutez-y une pièce jointe contenant les résultats de vos recherches

Suivez l'exécution de la stratégie parallèlement au travail réel sur le projet

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les fondateurs de start-ups et les équipes interfonctionnelles dans les secteurs de la technologie, du SaaS et des produits qui souhaitent élaborer une feuille de route produit évolutive et axée sur les objectifs.

➡️ En savoir plus : Modèles de stratégie produit pour les équipes produit

9. Modèle de positionnement de produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Positionnez votre produit pour attirer l'attention et stimuler la croissance à l'aide du modèle de positionnement de produit ClickUp

La manière dont vous décrivez votre produit façonne sa adoption. Le modèle de positionnement de produit ClickUp permet aux équipes de définir les piliers de leur message, leurs facteurs de différenciation, leurs moteurs de valeur et leurs arguments de vente dans une mise en forme structurée.

Il vous guide à travers l'analyse de la concurrence, l'étude de la clientèle et l'élaboration d'un positionnement unique, et fournit l'assistance pour les révisions, la gestion des versions et l'intégration avec les projets de branding. Vous gagnez ainsi en concentration et en efficacité dans vos efforts, qui auraient pu se perdre dans des cadres Miro disparates.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des cadres de messagerie avec des blocs de texte et des étiquettes d'audience

Documentez les cas d'utilisation et les preuves dans des champs dédiés

Collaborez avec le marketing produit pour affiner vos propositions de valeur

Stockez les références et les commentaires pour les modifications itératives

🔑 Idéal pour : les stratèges marketing, les spécialistes du marketing produit et les responsables de marque dans les domaines de la technologie, du commerce électronique, du SaaS ou tout autre secteur nécessitant des messages produits précis, cohérents et personnalisés.

10. Modèle d'analyse des lacunes des produits ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Découvrez les faiblesses de vos produits et transformez vos connaissances en actions grâce au modèle d'analyse des lacunes des produits ClickUp

Le modèle d'analyse des lacunes des produits ClickUp est idéal pour identifier ce qui manque dans votre gamme de produits et mettre en œuvre des améliorations éclairées et fondées sur des données. Que vous réorganisiez un produit ou planifiiez de nouvelles fonctionnalités, ce modèle vous aide à évaluer les commentaires, à suivre vos concurrents et à mapper des solutions concrètes pour combler les lacunes.

Tout étant organisé dans un seul espace collaboratif, vous pouvez facilement coordonner votre équipe, hiérarchiser les idées en fonction de leur impact et passer de la réflexion à l'exécution plus rapidement que jamais.

⭐ Pourquoi vous allez l'adorer :

Identifiez les lacunes dans les fonctions, l'assistance ou l'expérience utilisateur de vos produits

Liez les résultats aux éléments du backlog ou aux initiatives de la feuille de route

Comparez les performances des produits pour identifier leurs forces et leurs faiblesses

Hiérarchisez les solutions en fonction de leur urgence, de leur valeur et de leur faisabilité

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les responsables de l'innovation et les équipes UX dans les domaines du SaaS, du commerce électronique et des start-ups qui souhaitent identifier les lacunes de leurs produits, répondre aux difficultés des utilisateurs et rester compétitifs sur des marchés en constante évolution.

💡 Conseil de pro : La matrice d'Eisenhower (urgent/important) ne sert pas seulement pour les tâches quotidiennes ; elle peut être votre arme secrète pour hiérarchiser les éléments essentiels de votre feuille de route produit ! Décidez, déléguez, faites ou supprimez pour atteindre la réussite ! ⏱️🎯

*améliorez votre stratégie produit avec ClickUp !

Vous en avez assez de jongler entre les feuilles de calcul, les documents et les notes autocollantes pour déterminer la prochaine étape de votre produit ? Avec ClickUp, ce n'est plus nécessaire.

Cette plateforme de productivité tout-en-un permet aux chefs de produit, aux fondateurs de start-ups, aux équipes marketing et aux équipes agiles d'identifier les lacunes des produits, d'élaborer des stratégies de positionnement gagnantes et de les mettre en œuvre avec clarté et confiance.

Vous pouvez visualiser votre feuille de route, hiérarchiser les fonctionnalités, collaborer en temps réel et mettre tout le monde sur la même page, du brainstorming au lancement du produit.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp pour construire ensemble de manière plus intelligente, plus rapide et plus stratégique !

Foire aux questions

Pour rédiger une feuille de route, commencez par définir vos principaux objectifs et objectifs. Décomposez-les en jalons clés et en livrables, puis organisez-les sur un échéancier. Attribuez les responsabilités, fixez des délais et utilisez des outils visuels (tels que des diagrammes ou des tableaux) pour communiquer clairement le plan à votre équipe ou aux parties prenantes.

Commencez par identifier votre objectif final et les étapes nécessaires pour l'atteindre. Dressez la liste des tâches principales, classez-les par ordre de priorité et organisez-les dans un ordre logique. Utilisez un modèle ou un outil numérique pour mapper votre échéancier, ajouter des jalons et mettre à jour votre progression au fur et à mesure.

Oui, PowerPoint propose plusieurs modèles de feuille de route. Vous pouvez les trouver en recherchant « feuille de route » dans la galerie de modèles PowerPoint ou en téléchargeant des modèles de feuille de route gratuits en ligne. Ces modèles comprennent généralement des échéanciers, des jalons et des graphiques personnalisables pour vous aider à visualiser votre plan.

Une feuille de route doit inclure vos principaux objectifs, les jalons clés, les livrables, les délais, les parties responsables et toutes les dépendances ou tous les risques. Les éléments visuels tels que les échéanciers, les diagrammes ou les sections codées par couleur contribuent à rendre la feuille de route facile à comprendre et à suivre.