Comment automatiser le recrutement grâce à l'IA pour un recrutement efficace et gratuit

Publiez une offre d'emploi et votre boîte de réception sera soudainement submergée. Trier les CV un par un prend des heures, retarde le processus de recrutement et risque d'introduire des biais.

L'IA examine les CV en quelques secondes, signale les meilleurs candidats et permet aux recruteurs de rester gratuits pour se concentrer sur les discussions réelles plutôt que sur la paperasse. Le résultat ? Un recrutement plus rapide, plus équitable et plus intelligent.

Voici comment automatiser le recrutement grâce à l'IA et enfin faire en sorte que ce processus travaille pour vous.

🔍 Le saviez-vous ? La valeur mondiale du recrutement par IA était évaluée à plus de 617 millions de dollars en 2024 et est projetée pour presque doubler d'ici 2033, pour atteindre plus de 1,1 milliard de dollars. Cela représente une évaluation annuelle constante de 7,2 %, ce qui montre à quelle vitesse l'IA transforme la manière dont les entreprises trouvent des talents dans le monde entier.

⭐️ Fonctionnalité présentée Le modèle de plan ClickUp 30-60-90 jours permet aux équipes et aux nouvelles recrues de mapper des objectifs clairs, des jalons clés et les étapes précises à prendre pour avoir un impact dès les trois premiers mois. Il garantit une intégration en douceur, un alignement précis des objectifs et une prise de fonction rapide dans le rôle. Obtenez un modèle gratuit Atteignez plus rapidement vos objectifs grâce au modèle de forfait à 30, 60 et 90 jours de ClickUp

pourquoi automatiser le recrutement grâce à l'IA ?*

La journée d'un recruteur consiste souvent à traiter de nombreuses candidatures, ce qui fait que les candidats éligibles peuvent facilement passer inaperçus. Entre le tri des CV, le filtrage des candidatures non conformes et le suivi, il ne reste pratiquement plus de temps pour ce qui compte vraiment : recruter les bonnes personnes.

C'est précisément pour cette raison que de plus en plus d'entreprises se tournent vers l'IA. En fait, 88 % des organisations utilisent déjà l'IA pour effectuer des tâches telles que la présélection. De la recherche des candidats les plus adaptés à l'accélération de la présélection, l'IA prend en charge le travail fastidieux afin que les recruteurs puissent se concentrer sur un recrutement intelligent et stratégique pour trouver la personne idéale pour le poste.

Il analyse des milliers de CV en quelques secondes et identifie les candidats les plus adaptés en fonction de leurs compétences et de leur expérience. Au lieu de passer des heures à effectuer une sélection manuelle, les recruteurs peuvent rapidement cibler les candidats qualifiés et les faire progresser plus rapidement.

principaux processus de recrutement clés que vous pouvez automatiser grâce à l'IA *

Les outils d'IA destinés au recrutement ne visent pas à remplacer les recruteurs. Ils sont là pour faciliter votre travail, le rendre plus rapide et plus intelligent. L'IA prend en charge les tâches répétitives et en coulisses qui ralentissent les équipes RH. Voici les clés des processus de recrutement à automatiser grâce à l'IA :

*sélection des CV : les outils de suivi des candidats basés sur l'IA analysent rapidement les CV afin d'identifier les candidats qui rencontrent vos critères de sélection en reconnaissant le contexte au-delà des mots-clés

*optimisation des descriptions de poste : il est essentiel de rédiger des offres d'emploi claires, inclusives et attrayantes pour attirer les meilleurs talents. Les outils de recrutement basés sur l'IA sont également dotés de fonctionnalités pratiques qui suggèrent des modifications, signalent le jargon ou les termes biaisés et vous aident à personnaliser les descriptions

correspondance des candidats :* au-delà des mots-clés, les outils d'IA évaluent également automatiquement dans quelle mesure un candidat correspond à un rôle en fonction d'aspects tels que son parcours, ses comportements, etc

première prise de contact : *Une fois les candidats prometteurs identifiés, utilisez des chatbots IA pour gérer les premières interactions avec eux. Ils peuvent répondre aux questions fréquentes, guider les candidats tout au long du processus et les garder engagés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

planification des entretiens : *Fini les échanges interminables d'e-mails. Les outils d'IA peuvent coordonner automatiquement les horaires des entretiens en fonction de la disponibilité de chacun

*accompagnement des candidats : les outils d'IA suivent l'engagement des candidats, par exemple lorsqu'ils ouvrent un e-mail, cliquent sur une offre d'emploi ou interrompent leur candidature. Ils utilisent cette information pour envoyer les messages appropriés au bon moment

*analyse prédictive : /IA peut prédire quels candidats sont les plus susceptibles de réussir dans un rôle, en se basant sur les données relatives aux embauches passées et aux modèles de performance

*avantages de l'automatisation du recrutement grâce à l'IA

🔍 Le saviez-vous ? Selon les responsables du recrutement, la principale raison d'utiliser l'IA dans le recrutement est le gain de temps, 67 % d'entre eux citant cet avantage comme le plus important. Parmi les autres avantages clés, citons la suppression des préjugés humains (43 %), l'amélioration de l'adéquation entre les candidats et les postes (31 %) et la réduction des coûts de recrutement (30 %). Voilà une bonne raison de laisser l'IA se charger du travail fastidieux pendant que vous vous concentrez sur la décision finale !

Intégrer l'IA dans votre processus de recrutement ne permet pas seulement de gagner du temps. Cela vous aide à adopter une approche plus ciblée, plus réactive et plus fiable pour trouver les bonnes personnes. Voici en quoi cela fait la différence :

*réduction du délai de recrutement : l'IA examine rapidement les CV, assure le suivi et planifie les entretiens dès que les candidats sont prêts. Cela vous aide à pourvoir les rôles plus rapidement et réduit le risque de perdre des candidats solides

une sélection plus cohérente :* les candidats sont évalués selon les mêmes critères, quel que soit le moment où ils postulent ou la personne qui examine leur candidature. De nombreux outils d'IA anonymisent également les candidatures et appliquent des barèmes de notation structurés, ce qui permet de réduire plus facilement les préjugés et de rester en conformité avec les exigences de l'EEOC et du RGPD en matière de recrutement

*une meilleure expérience de recrutement : grâce à des réponses plus rapides, des étapes claires et moins de retards, les candidats se sentent valorisés tout au long du processus. Même ceux qui n'obtiennent pas le poste sont plus susceptibles de repartir avec une impression positive de votre entreprise

*moins de travail manuel pour les recruteurs : l'IA se charge des tâches répétitives telles que le filtrage des CV, l'envoi de rappels et la coordination des calendriers. Votre équipe de recrutement peut ainsi se concentrer sur l'établissement de relations et la prise de décisions éclairées en matière d'embauche

Des informations plus précises sur le recrutement : les outils d'IA suivent également les tendances tout au long de votre processus de recrutement. Ils indiquent à quel stade les meilleurs candidats abandonnent, quels canaux sont les plus performants et combien de temps dure chaque étape, ce qui vous aide à améliorer le processus au fil du temps.

*réduction des coûts de recrutement : chaque jour où un rôle reste vacant, les frais de recrutement augmentent. En accélérant la présélection des candidats, en automatisant la prise de contact et en réduisant le temps consacré à un administrateur, l'IA contribue à réduire le coût global par recrutement

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils d'IA pour les startups

*conformité, équité et contrôle des risques (ce que les RH doivent à faire)

L'IA moderne peut fournir une assistance à une embauche plus équitable, mais uniquement si elle est soumise à des contrôles appropriés. Ajoutez ces mesures de protection à votre processus :

Sélection à l'aveugle/basée sur les compétences : supprimez les noms, photos, années d'obtention du diplôme et établissements scolaires dès les premières étapes afin que les examinateurs se concentrent sur les compétences et l'expérience. Cela réduit le risque de biais inconscients

Entretiens structurés + fiches d'évaluation : utilisez des questions liées à l'emploi avec des rubriques fixes et plusieurs intervieweurs afin d'améliorer la cohérence et la validité prédictive

*surveillance des effets négatifs (règle des 4/5) : suivez les taux de sélection par groupe ; vérifiez si certains taux tombent en dessous de 80 % du taux du groupe le plus élevé . Il s'agit d'un signal d'alerte, et non d'une conclusion juridique

*confidentialité et consentement : obtenez le consentement des candidats, réduisez au minimum la collecte de données et assurez-vous que vos fournisseurs fournissent l'assistance nécessaire pour respecter les droits des personnes concernées conformément aux directives du RGPD/EEOC

Auditez vos outils : documentez l'objectif du modèle, les entrées, les sorties et la supervision humaine. Désignez un propriétaire chargé d'examiner les résultats chaque trimestre et de remédier aux problèmes. Les régulateurs surveillent

*rappel : /IA peut réduire les biais lorsqu'elle est bien configurée, mais elle n'est pas à l'abri de tout biais. Impliquez toujours des humains dans les décisions finales d'embauche.

comment automatiser le recrutement grâce à l'IA*

Considérez l'IA comme une série de mises à niveau intelligentes : chacune d'entre elles est conçue pour soulager votre équipe et vous aider à prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Voici comment automatiser le recrutement grâce à l'IA :

Lorsque les CV commencent à affluer, le véritable défi n'est pas de trouver des candidats, mais de trouver rapidement les bons. /IA accélère la première sélection en analysant les candidatures selon des critères clairs (compétences, certifications et expérience), afin que les recruteurs puissent se concentrer en priorité sur les profils les plus pertinents.

Pour tirer le meilleur parti de la sélection des CV par IA, vous devez :

définissez les critères indispensables :* déterminez dès le Front les compétences, les certifications, l'expérience professionnelle et l'expérience dans le domaine requis

Classement à grande échelle : évaluez automatiquement les candidats en fonction de critères prédéfinis ; examinez d'abord les meilleurs candidats à l'aide d'une piste d'audit

Apprenez et affinez : réintégrez les embauches/refus dans les règles afin de réduire les faux négatifs au fil du temps

*guide pratique ClickUp: Suivez les candidats sous forme de tâches à l'aide des champs personnalisés pour les critères indispensables ; utilisez les automatisations pour les taguer/les acheminer en fonction de leur score ; utilisez ClickUp Brain pour résumer les CV en points forts structurés.

💡 Conseil de pro : combinez l'IA et le jugement humain. L'IA excelle dans le traitement rapide des données, mais les recruteurs humains sont les fournisseurs d'empathie et de contexte indispensables à la prise de bonnes décisions en matière d'embauche. Si vous découvrez les plateformes ATS, découvrez ici les meilleurs logiciels de suivi des candidats!

🔍 Le saviez-vous ? 58 % des recruteurs trouvent l'IA très utile lors de la recherche de candidats.

Trouver des candidats solides ne signifie pas toujours attendre que les candidatures arrivent. /IA élargit votre champ d'action en repérant les candidats qualifiés sur toutes les plateformes, même ceux qui ne sont pas activement à la recherche d'un emploi, mais qui sont ouverts à la bonne offre.

Pour utiliser efficacement /IA dans le sourcing :

*recherchez au-delà des mots-clés : incluez les compétences connexes, les titres équivalents et les expériences transférables

Centralisez les pipelines : regroupez les tableaux, les recommandations et les anciens candidats dans une seule vue pour afficher

Donnez la priorité à la prospection : classez les candidats par adéquation/propension afin que les recruteurs commencent par les prospects les plus prometteurs

*guide pratique ClickUp : organisez votre sourcing dans une liste/un tableau ; déplacez automatiquement les cartes grâce aux automatisations (Nouveau → Contacté → Suivi) ; suivez les performances de vos sources dans un tableau de bord.

ClickUp Automatisations permet d'organiser les pipelines de sourcing. En exemple, lorsqu'une nouvelle demande d'emploi est ouverte, le système peut automatiquement assigner un recruteur, générer une checklist de sourcing et mettre à jour le statut des candidats au fur et à mesure qu'ils progressent dans le processus de recrutement.

Utilisez ClickUp Automatisations pour mettre à jour instantanément le statut des tâches

Si un recruteur étiquette un candidat comme « Contacté » ou « À suivre », son statut est instantanément mis à jour, sa carte est déplacée vers la colonne suivante, voire le responsable du recrutement en est informé.

De plus, vous pouvez définir des règles basées sur le temps, comme l'envoi d'un rappel si aucun contact n'est établi dans les trois jours suivant la recherche, ou créer des alertes lorsque des candidats à fort potentiel sont ajoutés.

Ces automatisations réduisent les suivis manuels, évitent que certaines tâches ne passent entre les mailles du filet et facilitent la gestion de votre pipeline de sourcing.

📖 Pour en savoir plus : pour un forfait à plus long terme de votre équipe, comparez les différentes plateformes dans ce guide sur les logiciels de gestion des talents.

🎥 Voici une brève vidéo présentant les automatisations ClickUp :

Une offre d'emploi donne le ton à l'ensemble de l'expérience candidat. Mais rédiger une offre claire, inclusive et attrayante prend du temps, en particulier lorsque vous recrutez pour plusieurs rôles.

Voici comment automatiser le processus grâce à l'IA :

*rédigez plus rapidement : générez des descriptions de poste claires et sans jargon gratuites à partir du titre et des compétences requises

Réduisez les préjugés : signalez les propos discriminatoires ou code ; suggérez des alternatives inclusives

adaptez votre ton au rôle :* passez d'un style technique à un style formel ou à un style de discussion

*guide pratique ClickUp : utilisez ClickUp Brain pour rédiger/modifier (« soyez concis », « utilisez un langage inclusif »), puis Automatisation pour créer la tâche JD, la transmettre pour approbation et publier la checklist.

Un outil d'IA tel que ClickUp Brain rend ce processus transparent au sein de votre environnement de travail. Vous pouvez rédiger de nouvelles descriptions de poste ou effectuer une modification en cours sur celles qui existent déjà à l'aide de simples invites.

Il vous permet d'affiner le ton et la clarté sur le champ. En exemple, demandez-lui de « rendre cela concis », « d'utiliser un langage inclusif » ou « de rendre le ton plus de discussion », et il s'exécute.

Il résume également les commentaires laissés par les responsables du recrutement. Il en extrait les points essentiels afin que vous n'ayez pas à les rassembler manuellement.

ClickUp Brain rédige et effectue la modification en cours des descriptions de poste à l'aide d'invites telles que « rendez ce texte plus inclusif » ou « adoptez un ton plus de discussion », et résume les commentaires ou les notes d'entretien. Pour la création et le déplacement des tâches, les Teams peuvent utiliser ClickUp Automations afin de définir automatiquement des règles qui mettent à jour les flux de travail des candidats.

Utilisez ClickUp Brain pour rédiger des descriptions de poste, les effectuer en modification en cours et les adapter à vos besoins

⚡ ClickUp Brain Max pour le recrutement : embauchez plus rapidement et plus équitablement Utilisez Talk to Text pour saisir à la volée vos notes d'admission, les exigences indispensables pour chaque rôle et vos comptes rendus. ClickUp Brain Max les transforme en tâches structurées avec des assignés, des dates d'échéance et des checklists. Associez-le à Enterprise Search pour faire apparaître en quelques secondes toutes les descriptions de poste, profils de candidats, CV ou notes d'entretien associés dans votre environnement de travail. Superposez les automatisations (changements de statut → prise de contact, « présélection » → planification) et les résumés Brain pour dédupliquer les commentaires et repérer les lacunes. Vous pourrez ainsi faire passer les meilleurs talents de la candidature à l'entretien puis à l'offre plus rapidement, avec moins de biais et sans travail fastidieux. essayez ClickUp Brain Max et prenez chaque décision d'embauche en vous appuyant sur des données.

Contacter les candidats prend souvent beaucoup de temps, surtout lorsque vous essayez de personnaliser chaque message. /IA génère des e-mails personnalisés en fonction du parcours, de l'emplacement, des compétences ou des intérêts partagés du candidat.

Voici comment l'IA vous aide à rester efficace et humain :

Personnalisez le premier contact : faites référence à des compétences, des projets ou des résultats spécifiques tirés du profil

séquencez intelligemment :* planifiez vos suivis en fonction des ouvertures/réponses pour éviter les relances génériques

Restez humain : adoptez un ton chaleureux, concis et adapté au rôle, sans tomber dans la lassitude du copier-coller

*guide pratique ClickUp : rédigez des e-mails avec ClickUp Brain ; enregistrez les dates du dernier contact dans les champs personnalisés ; déclenchez des suivis et des rappels avec Automatisation ; suivez les réponses dans une vue e-mail.

La prospection ne se résume pas à appuyer sur « envoyer » : elle repose sur le timing, le ton et la ténacité. Les recruteurs jonglent quotidiennement avec des dizaines de discussions, des présentations chaleureuses aux suivis qui risquent de paraître robotiques. C'est pourquoi une bonne prospection s'apparente davantage à l'établissement de relation qu'à l'envoi d'e-mails à froid. vous êtes curieux de savoir à quoi ressemble cet équilibre dans la vie réelle ? Jetez un œil dans les coulisses de notre blog Une journée dans la vie d'un recruteur, qui offre un aperçu franc de ce numéro de jonglage (et explique comment des outils tels que ClickUp permettent de le rendre moins chaotique).

Étape 5 : Planification des entretiens : réduisez les frais généraux liés à la coordination

La coordination des entretiens implique de synchroniser les disponibilités de chacun. Cela prend souvent beaucoup de temps et ralentit l'ensemble du processus. L'IA prend en charge les tâches répétitives, ce qui facilite la planification et la rend plus fluide. En fait, une planification réfléchie des ressources humaines est essentielle pour mettre en place des systèmes dans lesquels des outils tels que l'IA peuvent rationaliser efficacement des tâches telles que la planification et la communication.

Voici ce qu'ils font, à faire, pour les RH:

*trouvez rapidement les disponibilités communes : synchronisez les calendriers et proposez les créneaux horaires mutuellement disponibles les plus proches

*réduisez les absences : envoyez automatiquement des confirmations, des préparatifs et des rappels le jour même

reprogrammez vos rendez-vous en toute élégance :* gérez les conflits sans fils interminables

*guide pratique ClickUp : planifiez à partir du Calendrier ; lancez les automatisations lors d'un changement d'étape (« Entretien » → envoyer une invitation + un rappel) ; informez les parties prenantes via les intégrations e-mail/chat.

ClickUp Calendrier offre à toute votre équipe de recrutement une vue d'ensemble claire des entretiens à venir et des disponibilités. Chaque entretien avec un candidat apparaît sous forme de tâche dans le calendrier, indiquant l'heure, les personnes chargées de l'entretien et les liens vers la réunion en un coup d'œil.

Associé à ClickUp Brain, les recruteurs peuvent facilement visualiser les tâches liées aux entretiens, synchroniser avec des calendriers externes et gérer les disponibilités en un seul endroit. Les automatisations permettent de gérer les rappels et les mises à jour afin de faciliter la planification.

📮 ClickUp Insight : 18 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. À faire, une IA doit être capable de : comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster des tâches, et mettre en place des flux de travail automatisés. La plupart des outils permettent de réaliser une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp a aidé ses utilisateurs à regrouper plus de 5 applications grâce à notre plateforme ! Découvrez la planification assistée par l'IA, qui permet d'attribuer facilement des tâches et des réunions aux créneaux disponibles dans votre calendrier en fonction de leur niveau de priorité. Vous pouvez également configurer des règles d'automatisation personnalisées via ClickUp Brain pour gérer les tâches routinières. Dites adieu au travail fastidieux !

Étape 6 : Évaluation des compétences : allez au-delà du CV

Les CV vous indiquent où une personne a travaillé, mais pas comment elle réfléchit ou résout les problèmes. C'est là que les évaluations basées sur l'IA font toute la différence. Elles vous aident à évaluer les compétences de manière cohérente, objective et pertinente par rapport au rôle.

Voici ce que fait l'IA :

*adaptez-vous au rôle : attribuez des tâches de code, de rédaction, de conception ou de logique qui reflètent le travail réel

Mesurez comment : Évaluez l'approche, la communication et la rapidité, et pas seulement les réponses finales

*protéger l'intégrité : détecter les copier-coller et normaliser les barèmes de notation

*guide pratique ClickUp : hébergez les briefs dans Docs, suivez les tentatives sous forme de tâches avec des checklists ; faites avancer automatiquement les étapes avec Automatisation ; utilisez ClickUp Brain pour résumer les notes des évaluateurs dans des tableaux de bord.

Étape 7 : Commentaires sur les entretiens : recueillez des informations sans vous encombrer

Après les entretiens, les commentaires peuvent se retrouver à différents endroits, tels que des fils de discussion par e-mail, des chats privés ou la mémoire. L'IA permet de transformer ces commentaires en quelque chose de structuré, traçable et utile pour la prise de décision.

Voici comment l'utiliser :

Structurez les données saisies : utilisez des tableaux de bord ancrés par compétence pour réduire les commentaires vagues

Synthétisez rapidement : transformez de longues notes en points forts/risques/thèmes pour les décideurs

Harmonisez le panel : mettez en évidence les divergences d'opinion dès le début afin de les résoudre avant le débriefing

guide pratique ClickUp : *collectez des évaluations dans les champs personnalisés ; demandez à ClickUp Brain de générer des résumés de débriefing ; comparez les candidats dans un tableau de bord (notes, risques, SLA par étape).

➡️ En savoir plus : Une journée dans la vie d'un responsable des ressources humaines

exemples rapides d'automatisation *

Processus Exemple d'automatisation Outils ClickUp Résultats mesurés Rédaction JD Invite « créer un SDR inclusif de niveau intermédiaire » → générer une description de poste + une checklist clickUp Brain* + modèles de tâches Réduction des délais de traitement des descriptions de poste Sourcing Nouvelle demande → attribution automatique d'un recruteur + checklist pour le sourcing Automatisation Réduction du délai avant la première prise de contact Sensibilisation Étiquette « Shortlist » → projet de communication à examiner *cerveau + Automatisation Meilleure réactivité, moins d'erreurs Planification Passez à « Entretien » → invitation calendrier + rappel afficher Calendrier + Automatisation* Réduisez le nombre de rendez-vous manqués Débriefings Collectez des fiches d'évaluation → résumé automatique des points forts/risques Brain (résumer les commentaires) Des décisions plus rapides Conformité Rapport hebdomadaire d'étape → signaler le seuil 4/5 tableau de bord + afficher enregistrée* Détection précoce des préjugés

*utilisez un modèle de forfait sur 30, 60 et 90 jours pour guider le déploiement du recrutement par IA

La mise en place de l'IA dans le processus de recrutement ne se résume pas à l'activation de fonctionnalités : elle nécessite un plan structuré et peu risqué. Le modèle de forfait sur 30, 60 et 90 jours de ClickUp offre aux équipes de recrutement un cadre prêt à l'emploi pour suivre ces jalons et attribuer la propriété.

Obtenez un modèle gratuit Assurez la réussite de la transition et de l'intégration des nouveaux employés grâce au forfait 30-60-90 jours

jours 0 à 30 (phase pilote) :* concentrez-vous sur 1 à 2 rôles. Utilisez le modèle pour définir clairement les compétences indispensables, enregistrer les dérogations à la sélection et suivre les indicateurs clés de performance de base, tels que le délai de sélection et le taux d'absentéisme aux entretiens

Jours 31 à 60 (Développement) : ajoutez des automatisations de sourcing , des kits d'entretien structurés et des contrôles mensuels des biais. Le modèle vous aide à attribuer des tâches aux recruteurs, aux juristes et aux HRBP, afin que les responsabilités soient clairement définies

*jours 61 à 90 (mise en œuvre) : étendez le processus à d'autres rôles, publiez des procédures opératoires normalisées et créez un tableau de bord KPI. Dans ClickUp, ce modèle est directement lié aux tableaux de bord afin que les responsables puissent visualiser en temps réel la santé et la conformité de l'entonnoir

Pourquoi cela vous aide : au lieu de jongler entre des feuilles de calcul et des notes, vous disposez d'un seul endroit pour mapper les tâches de déploiement, les échéances et les propriétaires, ce qui vous permet de vous assurer que chaque étape de l'adoption se déroule comme prévu.

Prêt à révolutionner votre forfait des ressources humaines et votre processus de recrutement ? Voici les meilleurs outils logiciels de recrutement à utiliser :

clickUp (idéal pour gérer l'ensemble du flux de travail de recrutement en un seul endroit)*

Organisez les candidats, les candidatures et le recrutement avec ClickUp

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, offre aux équipes RH un espace unique pour gérer le recrutement, de la rédaction des descriptions de poste à la planification des entretiens. Grâce à l'automatisation intégrée, vous pouvez éliminer les tâches administratives répétitives et assurer le bon déroulement du recrutement, de l'intégration et de la gestion des talents. Pour les équipes qui souhaitent rationaliser davantage ces processus, ClickUp pour les équipes RH propose des outils sur mesure pour gérer l'ensemble du cycle de vie des employés en un seul endroit.

Ses fonctionnalités puissantes facilitent le suivi des échéances, la collaboration entre les Teams et la maintenance organisée de la documentation, tout en réduisant les tâches répétitives grâce à des automatisations intelligentes.

Vous pouvez également suivre les objectifs et visualiser les tâches dans tous les services. De plus, ClickUp offre une connexion avec plus de 1 000 outils, dont Slack, Outlook et Google Agenda, aidant ainsi les recruteurs à synchroniser les évènements, les messages et les tâches tout au long du processus de recrutement.

*les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Visualisez chaque étape de votre processus de recrutement, des entretiens aux dates limites pour les offres, à l'aide du Calendrier ClickUp

Créez et organisez des descriptions de poste, centralisez les documents d'intégration et les guides de formation à l'aide de ClickUp Docs , avec des contrôles d'accès, la modification en cours et les tâches liées pour que tout reste connecté

Créez des flux de travail personnalisés pour chaque étape du processus de recrutement, suivez les candidats sous forme de tâches et ajoutez des détails tels que leur CV, vos notes d'entretien, vos commentaires, etc

2. Turing (idéal pour recruter des développeurs logiciels présélectionnés)

via Turing

Turing est une plateforme de recrutement basée sur l'IA destinée à la recherche et à l'embauche de développeurs de logiciels. Elle exploite l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour analyser les CV, les tableaux d'emploi et les profils techniques afin de trouver les meilleurs candidats.

Les meilleures fonctionnalités de Turing

Accédez à des milliers d'ingénieurs présélectionnés à travers le monde, prêts à occuper des rôles à temps plein ou sous contrat

Utilisez l'IA pour analyser les descriptions de poste et les profils des développeurs afin de trouver ceux qui correspondent le mieux en termes de compétences, de fuseau horaire et d'expérience

Suivez la productivité des développeurs, fixez des objectifs et communiquez efficacement grâce à des fonctionnalités telles que l'espace de travail virtuel et le Manager Bot de Turing

via Findem

Findem modernise l'acquisition de talents en mettant l'accent sur la profondeur, l'intelligence et l'automatisation de discussion. S'appuyant sur des données 3D sur les candidats, il va au-delà des CV pour créer des « profils enrichis » en extrayant des informations vérifiées telles que l'impact réel des projets, l'activité de code et la trajectoire professionnelle à partir de plus de 100 000 sources de données.

les meilleures fonctionnalités de Findem*

Utilisez Copilot for Sourcing, l'assistant de discussion IA de Findem, pour transformer une description de poste en une recherche active dans les ATS, les tableaux d'emploi et les bases de données internes

Automatisez la prise de contact, l'envoi d'e-mail et la planification des entretiens

Exploitez des données structurées sur les compétences, les projets, les résultats et les parcours professionnels pour aller au-delà de ce qui est listé dans un CV

4. Workable (idéal pour les recrutements à grande échelle grâce à l'automatisation et à la présélection prédictive)

via Workable

Workable est une plateforme de recrutement robuste, alimentée par l'IA, conçue pour simplifier chaque étape du processus d'embauche. En un seul clic, elle vous permet de publier des offres d'emploi sur plus de 200 tableaux d'emploi et utilise l'IA pour rechercher activement les candidats actifs et passifs qui correspondent le mieux à votre description de poste.

les meilleures fonctionnalités de Workable*

Publiez instantanément vos offres d'emploi sur les principales plateformes afin d'élargir votre audience et d'attirer des candidats diversifiés

Utilisez l'IA pour examiner les CV, prédire les performances et trouver les candidats à fort potentiel

Stockez toutes les données des candidats dans un CRM consultable et utilisez des fiches d'évaluation structurées et des kits d'entretien pour prendre des décisions impartiales

5. Juicebox (idéal pour transformer des données RH complexes en informations de discussion)

via Juicebox

Juicebox, optimisé par son moteur PeopleGPT, est un outil d'IA intelligent et intuitif conçu pour faciliter la recherche de candidats et l'analyse des talents. Il met en avant des candidats de grande qualité parmi plus de 800 millions de profils et traduit les analyses de la main-d'œuvre en informations visuelles faciles à comprendre.

les meilleures fonctionnalités de Juicebox*

Décrivez votre candidat idéal en termes simples, et Juicebox analyse instantanément les sources de données mondiales pour vous proposer des profils correspondant précisément à vos critères

Accédez à des diagrammes et des analyses interactifs qui montrent les lacunes en matière de compétences, les intervalles d'expérience et les indicateurs de diversité au sein de votre pipeline

Utilisez les informations générées par l'IA pour éclairer votre stratégie de recrutement, améliorer la représentation et aligner la planification des talents sur les objectifs de l'entreprise

✨ Mentions spéciales zoho Recruit : *Idéal pour un recrutement évolutif grâce à des fonctionnalités ATS et CRM basées sur l'IA qui rationalisent la recherche, la sélection et l'engagement des candidats

Fetcher: Idéal pour automatiser la recherche et l'engagement des candidats afin d'élargir efficacement votre vivier de talents Idéal pour automatiser la recherche et l'engagement des candidats afin d'élargir efficacement votre vivier de talents

humanly : Idéal pour l'engagement des candidats grâce à l'IA et la présélection automatisée afin de rationaliser le recrutement à grande échelle

Toptal: Idéal pour trouver les meilleurs talents freelance à l'échelle mondiale grâce à une mise en correspondance intelligente des compétences et à des informations sur les performances Idéal pour trouver les meilleurs talents freelance à l'échelle mondiale grâce à une mise en correspondance intelligente des compétences et à des informations sur les performances

travaillez plus intelligemment, recrutez mieux avec ClickUp*

Aujourd'hui, recruter consiste à trouver plus rapidement les bonnes personnes, à garder une longueur d'avance sur la concurrence et à constituer des équipes durables. C'est une commande difficile lorsque vous devez gérer des dizaines de candidats, de discussions et de délais.

Mais l'IA n'est plus seulement un mot à la mode. Elle aide de plus en plus les recruteurs à faire le tri, à dénicher les talents les plus adaptés et à rester concentrés sur ce qui compte le plus : les personnes.

Que vous recherchiez des candidats dans le domaine technologique à l'échelle mondiale, que vous automatisiez les flux d'entretien ou que vous transformiez les données d'embauche en informations exploitables, les bons outils font toute la différence. Et si vous recherchez une plateforme qui rassemble toutes ces fonctionnalités, ClickUp est faite pour vous.

Grâce à l'IA intégrée à vos tâches quotidiennes, à des automatisations qui facilitent le travail et à des documents, tableaux de bord et calendriers clairs, ClickUp AI aide votre équipe à travailler plus intelligemment à chaque étape du processus de recrutement. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui !

Foire aux questions

l'IA réduit-elle réellement les préjugés dans le recrutement ?*

Cela est à faire si vous combinez une présélection aveugle, des entretiens structurés, des fiches d'évaluation et un suivi des résultats pour détecter tout impact négatif. L'IA seule n'est pas une garantie.

*/IA dans le recrutement est-elle légale ?

Oui, mais vous devez vous conformer aux lois sur la confidentialité et l'égalité des chances (par exemple, consentement, conservation et accès au titre du RGPD ; équité au titre de l'EEOC). Documentez votre processus et auditez vos fournisseurs.

que doivent automatiser en premier lieu les petites équipes ?*

Commencez par la rédaction des offres d'emploi, le tri des CV et la planification des entretiens (gain de temps maximal, risque minimal).

comment vérifier l'absence de résultats injustes ?*

Comparez les taux de sélection étape par étape entre les groupes et examinez tout résultat inférieur au seuil de 4/5 (80 %). Enquêtez et corrigez le tir.