15 modèles gratuits de demandes de subvention pour les organisations à but non lucratif

Obtenir des subventions pour financer des organisations à but non lucratif peut s'avérer une tâche très compétitive. Il faut du temps et de la préparation pour trouver les bonnes opportunités, les aligner sur la mission d'un organisme de financement, planifier des projets et élaborer des propositions de subvention réussies.

Une étude menée par Grant Station a révélé que 61 % des demandeurs de subventions comptent sur une ou deux personnes seulement pour gérer l'ensemble du processus de rédaction et d'envoi des demandes d'assistance, ce qui rend la tâche encore plus difficile.

Pour se démarquer et obtenir des subventions, les organisations à but non lucratif ont besoin de propositions bien structurées et personnalisées, sans avoir à consacrer des heures de travail manuel. C'est là qu'un modèle de proposition de subvention pour les organisations à but non lucratif s'avère utile.

Dans cet article, nous partageons quelques-uns des modèles de demande de subvention les plus efficaces pour vous aider à rédiger des demandes convaincantes. Prêt à rédiger une proposition gagnante ?

Que sont les modèles de demande de subvention pour les organisations à but non lucratif ?

Les modèles de demandes de subvention pour les organisations à but non lucratif sont des documents prêts à l'emploi conçus pour aider les organisations à structurer efficacement leurs demandes de financement.

Voici tous les éléments essentiels qu'ils offrent en matière d'organisations à but non lucratif :

Lettre d'accompagnement présentant l'organisation à but non lucratif , sa mission et l'objet de la demande de subvention

résumé *résumant l'ensemble de la proposition, y compris le problème, le projet proposé et l'impact attendu

Déclaration des besoins définissant le problème auquel le projet répond, étayée par des données et un contexte pertinents

objectifs du projet* décrivant les résultats mesurables et les étapes concrètes pour les atteindre

Budget du projet détaillant les dépenses prévues, les sources de financement privilégiées, les possibilités de financement supplémentaire et démontrant une planification financière responsable

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour les organisations à but non lucratif

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de demande de subvention ?

Un modèle de demande de subvention bien conçu peut vous aider à trouver des subventions, à élaborer des forfaits de collecte de fonds diversifiés et à créer des propositions concises pour ceux-ci.

Considérez ces exemples : Une organisation à but non lucratif à la recherche de subventions pour l'éducation utilise un modèle qui comprend un énoncé clair des besoins, les éléments clés d'un plan d'action mesurable et un budget détaillé du projet, ce qui l'aide à obtenir un financement d'une grande fondation

Une organisation de santé communautaire sollicite une subvention de recherche auprès d'un organisme gouvernemental à l'aide d'un modèle structuré comprenant un résumé, une description du projet et un plan d'évaluation, démontrant ainsi une forte adéquation avec les priorités du bailleur de fonds

ces modèles de réussite ont tous en commun leur capacité à aider les organisations à but non lucratif à présenter un dossier de financement convaincant et achevé*.

Voici ce que vous devez garder à l'esprit lorsque vous choisissez votre modèle idéal :

✅ Comprend les sections essentielles telles que la lettre de motivation, le résumé, l'exposé des besoins, les objectifs du projet, la méthodologie et le budget

✅ Fournisseur de structures d'invites pour des résultats mesurables, des plans concrets et des critères d'évaluation afin de suivre la réussite

✅ Alignez les objets du projet sur la mission et les exigences de l'organisme de financement

✅ Offre un flux logique qui raconte une histoire convaincante tout en respectant les directives d'envoi

✅ Aide les rédacteurs de demandes de subvention à maintenir la clarté et la cohérence tout au long de la proposition de subvention

Aperçu des modèles de demandes de subvention pour les organisations à but non lucratif

Voici un tableau de résumé des modèles de demandes de subvention pour les organisations à but non lucratif :

les 15 meilleurs modèles de demandes de subvention

Sur Reddit, les professionnels du secteur à but non lucratif débattent souvent du temps réellement nécessaire pour rédiger des demandes de subvention.

Un utilisateur a partagé

Actuellement, cela me prendrait avec une probabilité de 30 heures par semaine

Tandis qu'un autre a noté

Je vise à soumettre 3 à 4 propositions majeures par an et 3 à 4 propositions mineures, les propositions majeures étant définies comme l'accès à une source de financement renouvelable.

Quel que soit le point idéal, tous les rédacteurs de demandes de subvention s'accordent sur un point : gagner du temps dans la rédaction des propositions signifie disposer de plus d'heures pour se concentrer sur d'autres aspects essentiels de la gestion d'une organisation à but non lucratif.

Voici 15 des modèles de demandes de subvention les plus efficaces pour les organisations à but non lucratif :

1. Modèle de proposition de subvention ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Profitez des champs intégrés pour les mesures de performance, les coûts et les sections de proposition avec le modèle de proposition de subvention ClickUp

Rédiger une proposition de subvention peut sembler être une tâche insurmontable, surtout lorsque vous devez la concilier avec le travail quotidien lié à la gestion d'une organisation à but non lucratif.

Le modèle de demande de subvention ClickUp est conçu pour vous soulager d'une partie de ce fardeau. Grâce à ce modèle, vous pouvez organiser toutes les sections de votre demande de subvention, des objectifs aux budgets, en un seul endroit. De plus, les champs personnalisables facilitent l'adaptation des demandes à différents types de subventions et d'organismes de financement.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Fournissez un espace structuré pour planifier et organiser votre proposition

Divisez la proposition en étapes plus petites et faciles à suivre afin de surveiller la progression

Créez des sections pour les détails tels que les coûts et les échéanciers afin d'éviter toute omission d'informations.

Nous vous aidons à vous concentrer sur la narration et à mettre en avant l'importance de votre cause.

✨ Idéal pour : les équipes à but non lucratif et les rédacteurs de demandes de subvention qui souhaitent disposer d'un moyen plus serein et mieux organisé pour préparer des propositions solides sans se sentir dépassés.

Regardez : Découvrez comment Kolme Group utilise ClickUp

👀 Anecdote : le mot « subvention » vient du vieux français « graanter », qui signifie « promettre ». Cette origine reflète la relation de confiance qui existe encore aujourd'hui entre les organismes de financement et les organisations à but non lucratif.

2. Modèle de proposition de projet pour organisation à but non lucratif Click Up

Obtenir un modèle gratuit Définissez les objectifs du projet, montrez l'impact que votre travail aura et mappez les ressources dont vous aurez besoin à l'aide du modèle de proposition de projet pour les organisations à but non lucratif de ClickUp.

Beaucoup pensent que les organisations à but non lucratif dépendent principalement des dons, mais la plupart de leurs revenus proviennent en réalité de services et de subventions ou contrats gouvernementaux. En fait, plus de 80 % des revenus des organisations à but non lucratif sont générés de cette manière. Cela signifie qu'une proposition de projet solide est nécessaire pour faire avancer votre mission.

Le modèle de proposition de projet pour organisations à but non lucratif de ClickUp vous offre un cadre simple et d'assistance pour le partage clair de vos idées. Avec ses sections intégrées pour les énoncés de mission, les objectifs, les jalons du projet et la ventilation du budget, ce modèle vous garantit une proposition complète et bien organisée.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Présentez un échéancier et un budget détaillés pour aider les bailleurs de fonds et les partenaires à comprendre comment leur assistance favorise le changement.

Mettez en avant l'impact de votre projet grâce à une présentation claire.

Réduisez le temps consacré à mettre en forme et à la structure pour vous concentrer sur la transmission du message.

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif qui cherchent à obtenir des subventions, des partenariats ou des dons grâce à une proposition de projet claire et sincère.

💡 Conseil de pro : rédigez vos demandes de subvention plus intelligemment et plus facilement grâce à ClickUp Brain, qui vous permet de rechercher facilement des documents de recherche, des propositions antérieures et d'autres documents importants dans votre espace de travail. Vous pouvez également générer du contenu pour vos documents à l'aide de invites simples. Essayez ClickUp Brain gratuitement Recherchez instantanément les propositions antérieures, les documents de recherche et les exigences de financement dans toutes vos applications connectées et sur le Web.

3. Modèle de forfait de collecte de fonds ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Maintenez vos efforts constants et sur la bonne voie du début à la fin grâce au modèle de forfait de collecte de fonds ClickUp.

Collecter des fonds pour une cause qui vous tient à cœur peut sembler insurmontable sans un plan clair pour vous guider. Le modèle de plan de collecte de fonds ClickUp vous aide à éliminer ce stress en vous offrant un moyen simple d'organiser vos idées et de les transformer en actions.

Ce modèle de collecte de fonds vous permet de fixer des objectifs réalistes, de mapper les étapes pour les atteindre et de suivre chaque étape de votre campagne.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Concentrez-vous sur la connexion avec vos soutiens et l'établissement d'une relation de confiance sans incertitude quant aux prochaines étapes.

Boostez vos efforts de collecte de fonds grâce à un modèle de forfait complet à télécharger.

Suivez les étapes guidées pour la planification stratégique, la définition d'objectifs et l'exécution.

Assurez-vous que votre campagne atteigne son plein potentiel grâce à une assistance structurée.

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif et les équipes de collecte de fonds qui souhaitent disposer d'un plan clair et étape par étape pour mener à bien leurs campagnes de réussite et renforcer le soutien de la communauté.

En matière de suivi des indicateurs, ClickUp Dashboards est l'outil de prédilection de nombreuses équipes. Voici un guide rapide sur son fonctionnement :

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels de gestion de projet pour la réussite des organisations à but non lucratif

4. Modèle ClickUp pour la rédaction de demandes de subvention - Étendue du travail

Obtenir une subvention peut ouvrir des portes à votre organisation, mais rédiger un cahier des charges clair semble souvent être la partie la plus difficile. Le modèle de cahier des charges pour la rédaction de demandes de subvention ClickUp est conçu pour faciliter cette étape.

Vous disposez d'une checklist pratique et d'un échéancier préétabli pour ne rien manquer lors de la planification de votre projet. Glissez, déposez et modifiez chaque section : ce modèle est suffisamment flexible pour s'adapter à la cause qui vous tient à cœur !

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Présentez clairement les objectifs, les activités et les résultats attendus du projet.

Suivez les ressources, les échéanciers et les jalons en un seul endroit.

Gardez tout bien organisé pour faciliter la planification.

Concentrez-vous sur la rédaction d'une proposition pertinente plutôt que sur la gestion de la structure.

✨ Idéal pour : les équipes à but non lucratif qui souhaitent définir clairement les détails d'un projet et présenter un travail bien organisé et professionnel aux bailleurs de fonds.

📮 ClickUp Insight : Vous pensez que votre liste à faire vous suffit ? Ce n'est peut-être pas le cas. Notre sondage a révélé que 76 % des professionnels s'appuient sur leurs propres méthodes de hiérarchisation des priorités, mais des études montrent que 65 % d'entre eux continuent de privilégier les gains rapides plutôt que les tâches à fort impact. Les priorités de tâches de ClickUp vous aident à changer cela. Grâce à des flux de travail alimentés par l'IA et à des indicateurs de priorité personnalisables, vous pouvez voir instantanément quelles tâches sont les plus importantes et vous attaquer en toute confiance à celles qui font vraiment avancer vos projets.

5. Modèle ClickUp pour la planification d'évènements à but non lucratif

Obtenir un modèle gratuit Facilitez la planification et concentrez-vous sur la connexion avec les donateurs et la réussite de l'évènement grâce au modèle ClickUp de planification d'évènements à but non lucratif

Les évènements à but non lucratif jouent un rôle important dans le rassemblement des gens pour apporter leur assistance à une cause. En effet, des études montrent que 85 % des donateurs américains donnent de leur temps, 81 % participent à des évènements de collecte de fonds à but non lucratif et beaucoup font également des dons en nature, comme de la nourriture ou des fournitures.

Le modèle ClickUp pour la planification d'événements à but non lucratif comprend des listes de tâches prêtes à l'emploi, des outils de suivi budgétaire et des outils de coordination des bénévoles pour assurer le bon déroulement de votre évènement. De la logistique du lieu à la suivi post-évènement, ce modèle permet à votre équipe de rester coordonnée et de respecter le calendrier.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Planifiez et gérez tous les aspects d'un évènement à but non lucratif à l'aide d'échéanciers, de checklist et de suivi budgétaire

Collaborez avec les membres de votre équipe pour coordonner les tâches et garantir votre réussite

Obtenez un aperçu clair de l'échéancier de l'évènement et surveillez efficacement les dépenses

Identifiez les domaines à améliorer et les économies à réaliser pour rendre vos futurs évènements plus efficaces

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif qui organisent des évènements de collecte de fonds ou des activités communautaires et qui souhaitent disposer d'un moyen clair et organisé pour planifier et gérer chaque étape du début à la fin.

💡 Conseil de pro : utilisez la fonctionnalité intégrée de suivi du temps de ClickUp pour surveiller le temps réellement consacré aux tâches dans le cadre de vos campagnes de collecte de fonds. Grâce à des fonctionnalités telles que le temps facturable, les feuilles de temps et le suivi en temps réel, vous pouvez optimiser la charge de travail de votre équipe, justifier l'utilisation des ressources et améliorer la planification des campagnes futures

6. Modèle ClickUp pour les dons

Obtenir un modèle gratuit Réduisez les tâches fastidieuses afin que votre équipe puisse consacrer plus de temps à sa véritable mission grâce au modèle ClickUp Donations

Les dons sont essentiels à la survie de nombreuses organisations à but non lucratif, mais leur suivi peut s'avérer fastidieux lorsqu'il est terminé manuellement. Le modèle ClickUp Donations vous permet de tout gérer plus facilement en un seul endroit.

Enregistrez les coordonnées des donateurs, suivez l'historique des contributions et surveillez facilement les objectifs de collecte de fonds. Le modèle vous aide également à segmenter les donateurs pour cibler vos actions de communication et à générer des rapports en quelques clics seulement.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Affichez tous les dons provenant de particuliers et d'organisations grâce à des informations organisées sur les donateurs

Restez au fait de vos objectifs et de vos échéances grâce au calendrier ClickUp

Suivez les dons obtenus et les suivis à l'aide de listes et d'affichages prioritaires

Gérez efficacement les dons afin de vous concentrer sur le développement des relations et le renforcement de l'assistance

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif qui recherchent un système organisé et riche en fonctionnalités pour le suivi des dons, la surveillance de la progression des collectes de fonds et la maintenance de solides connexions avec les donateurs sans se noyer dans les feuilles de calcul.

👀 Anecdote : L'une des plus importantes subventions jamais accordées à une organisation à but non lucratif s'élevait à 1,2 milliard de dollars et a été octroyée par la Fondation Bill & Melinda Gates pour lutter contre le paludisme, ce qui montre à quel point les subventions peuvent avoir un impact considérable sur la santé publique.

7. Modèle de lettre de don ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Grâce à un point de départ structuré, concentrez-vous sur l'explication de l'impact des dons à l'aide du modèle de lettre de don ClickUp

Demander des dons est souvent l'une des tâches les plus difficiles dans la gestion d'une organisation à but non lucratif. Vous voulez toucher le cœur des gens sans paraître forcé ou précipité. Le modèle de lettre de demande de dons ClickUp facilite grandement ce processus.

Il vous aide à rédiger des messages clairs et convaincants grâce à des sections personnalisables pour raconter votre histoire, présenter des statistiques d'impact et inciter à l'action. Que vous vous adressiez à de nouveaux donateurs ou à des soutiens de longue date, ce modèle vous garantit que chaque lettre adopte le ton approprié.

Pour les équipes à but non lucratif qui utilisent ClickUp, il s'agit d'un outil modeste mais utile qui vous aide à établir une connexion avec les donateurs de manière personnalisée et organisée.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Fournisseur, prestataire, proposez un point de départ structuré pour rédiger des lettres d'assistance claires et percutantes

Suivez toutes les demandes de dons et les réponses au même endroit pour faciliter le suivi

Simplifiez la gestion des lettres de remerciement et la communication continue avec les donateurs

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif et les équipes de collecte de fonds qui souhaitent rédiger des lettres de demande de dons sincères et professionnelles et assurer un suivi facile des communications avec les donateurs.

8. Modèle de formulaire de don ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rendez les dons faciles et significatifs pour toutes les personnes impliquées grâce au modèle de formulaire de don de ClickUp

Faciliter les dons est l'un des meilleurs moyens de soutenir la mission de votre organisation à but non lucratif. Un formulaire de don compliqué ou peu pratique peut dissuader même les donateurs les plus généreux. Le modèle de formulaire de don ClickUp vous aide à créer un moyen simple et accueillant pour vos sympathisants de contribuer.

Personnalisez facilement les champs pour les noms des donateurs, les montants, les modes de paiement et les options de dons récurrents, le tout dans une disposition claire et conviviale. Le modèle vous permet également d'attribuer des tâches pour la mise à jour des formulaires et de suivre le statut des envois.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Personnalisez les formulaires pour recueillir les coordonnées des donateurs, traiter les dons en toute sécurité et envoyer des messages de remerciement instantanés

Utilisez un modèle simple et personnalisable pour rationaliser les dons destinés à des œuvres caritatives ou à des évènements spéciaux

Fournisseur, prestataire, un système de paiement sécurisé et une confirmation automatisée pour les contributions de réussite

Simplifiez l'expérience des donateurs, recueillez les coordonnées clés et encouragez les dons grâce à des messages personnalisés

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif et caritatives qui souhaitent créer une expérience de don en ligne fluide, conviviale pour les donateurs, facile à gérer et personnalisée.

Regarder : Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles utiliser ClickUp pour la gestion de projet de bout en bout ?

Obtenir un modèle gratuit Rendez les parrainages plus avantageux pour votre organisation et vos partenaires grâce au modèle de formulaire de parrainage ClickUp

Les parrainages d'entreprises constituent une source importante d'assistance pour les organisations à but non lucratif. En effet, les marques mondiales ont récemment investi près de 100 milliards de dollars dans des parrainages, ce qui montre à quel point il est possible de nouer des partenariats solides.

Le modèle de formulaire de parrainage ClickUp vous aide à exploiter ce potentiel en vous permettant de créer une connexion facile et organisée avec vos sponsors. Grâce à ce modèle de formulaire de parrainage, vous pouvez recueillir des informations sur les sponsors, présenter les opportunités et conserver toutes les informations sur une seule et même plateforme.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Mettez en relation les sponsors avec la bonne cause à l'aide d'un formulaire de parrainage structuré

Recueillez les informations sur les sponsors et présentez clairement les opportunités de partenariat

Conservez toutes les informations relatives aux sponsors au même endroit pour faciliter leur gestion

Simplifiez le suivi des parrainages afin de nouer des partenariats plus solides et durables

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif qui recherchent un moyen simple de gérer les opportunités de parrainage et d'établir des relations durables et fructueuses avec des entreprises partenaires.

📖 À lire également : Utiliser ClickUp pour gérer une organisation à but non lucratif efficace

10. Modèle ClickUp pour la planification d'évènements de collecte de fonds

Obtenir un modèle gratuit Disposez d'un seul endroit pour attribuer des tâches, définir des échéanciers et suivre les dons grâce au modèle ClickUp de planification d'évènements de collecte de fonds

Les évènements de collecte de fonds rassemblent les gens pour apporter leur assistance à une cause, mais leur planification peut rapidement devenir fastidieuse en raison des nombreux éléments à prendre en compte.

Un utilisateur de Reddit l'a dit sans détour :

Je déteste organiser des évènements ! Dieu merci, je n'ai plus à le faire.

Je déteste organiser des évènements ! Dieu merci, je n'ai plus à les faire.

De nombreux professionnels du secteur à but non lucratif peuvent s'identifier à ce sentiment. Le modèle ClickUp pour la planification d'évènements de collecte de fonds permet d'alléger une grande partie de ce stress. Il vous permet de suivre les budgets, de gérer les contrats avec les fournisseurs et de coordonner les bénévoles grâce à des checklist intégrées et des rappels automatisés.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Attribuez des tâches, fixez des échéanciers et effectuez le suivi des dons depuis un seul et même endroit

Restez organisé sans avoir à vous précipiter à la dernière minute lors de la planification d'évènements

Concentrez-vous sur la création d'un évènement significatif qui renforce les connexions communautaires

Utilisez une planification structurée pour aligner chaque détail sur votre mission

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif et caritatives qui organisent des évènements de collecte de fonds et qui souhaitent disposer d'un moyen clair et sans stress pour planifier et gérer tous les aspects de l'évènement.

👀 Anecdote : Les premières subventions accordées par la Fondation Ford dans les années 1950 ont contribué à la création de la radiodiffusion publique aux États-Unis, ce qui a conduit à la création de PBS et NPR, qui sont encore aujourd'hui assistées par des organisations à but non lucratif et des subventions.

11. Modèle de proposition pour ONG par PandaDoc

via Panda Doc

La rédaction de propositions peut être l'une des tâches les plus difficiles dans la gestion d'une ONG, surtout lorsque vous êtes déjà débordé par votre travail sur le terrain. Le modèle de proposition PandaDoc pour les ONG vous aide à alléger cette charge en vous fournissant une structure prête à l'emploi pour partager clairement votre histoire et vos besoins de financement.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Ajoutez une lettre de motivation et des sections consacrées à votre travail antérieur, vos distinctions et vos objectifs de projet.

Nous vous aidons à expliquer pourquoi votre organisation est particulièrement adaptée au projet.

Assurez-vous de ne négliger aucun détail important, comme la justification du budget ou les objectifs d'impact.

Fournissez une méthode structurée pour présenter la justification du projet et renforcer les propositions.

✨ Idéal pour : les ONG et les équipes à but non lucratif qui recherchent un modèle achevé et facile à suivre pour présenter leurs projets, mettre en avant leur impact et obtenir des financements auprès de donateurs ou d'organismes subventionnaires.

🧠 Le saviez-vous ? : RevPartners a accéléré la prestation de ses services de 64 % en utilisant les modèles ClickUp pour créer des guides de prestation de services à ses clients. Ces modèles ont permis de réduire le temps consacré aux tâches organisationnelles et opérationnelles, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur l'obtention de résultats plus efficaces.

12. Modèle de demande de subvention au format PDF par Click NonProfit

via Cliquez sur NonProfit

Le modèle de demande de subvention au format PDF de Click NonProfit est conçu pour guider les organisations à but non lucratif étape par étape dans le processus de rédaction d'une demande de subvention. Ce modèle pour les organisations à but non lucratif vous aide à structurer vos demandes de subvention en vous guidant à travers toutes les dispositions et informations nécessaires.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Ajoutez une lettre de motivation et une disposition structurée avec des sections consacrées à l'identité, aux besoins, à la stratégie, aux résultats, aux objets et au budget.

Fournissez un espace pour mettre en avant les membres clés de votre équipe, vos réussites passées et la mesure des résultats.

Aidez à rédiger un récit convaincant qui correspond à la mission de l'organisme de financement.

Démontrez comment votre projet peut avoir un impact significatif grâce à une proposition bien rédigée.

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif qui recherchent un modèle PDF prêt à l'emploi pour rédiger des propositions professionnelles et achevées, couvrant tous les détails essentiels recherchés par les bailleurs de fonds.

📖 À lire également : Comment rédiger une proposition de projet

13. Modèle de proposition de subvention au format PDF par proposalsforNGOs

via proposalsforNGOs

De nombreuses organisations à but non lucratif ont du mal à savoir exactement comment structurer une proposition de subvention complète que les donateurs comprendront et à laquelle ils feront confiance.

Le modèle de proposition de subvention au format PDF de proposalsforNGOs est un fournisseur, un prestataire de premier ordre qui vous fournit un cadre clair et organisé qui vous guide à chaque étape du processus de rédaction d'une proposition de subvention.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Incluez les sections essentielles telles que le résumé, le contexte, la description du problème, les objectifs, l'étendue des travaux, les bénéficiaires, l'échéancier, le budget, l'évaluation et le forfait de durabilité.

Fournissez des conseils pour rendre chaque section concise mais percutante.

Aidez à aligner votre proposition sur les priorités de l'organisme de financement.

Adoptez une approche structurée qui couvre toutes les exigences essentielles en matière de financement.

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif et les ONG qui souhaitent disposer d'un modèle PDF détaillé pour créer des propositions achevées et structurées pour des subventions de toute taille ou de toute portée.

14. Modèle de proposition de subvention pour projet communautaire par Template. Net

Les projets communautaires ont souvent besoin de propositions solides et bien structurées pour montrer aux bailleurs de fonds en quoi leur assistance fera la différence. Le modèle de proposition de subvention pour projet communautaire de Template. Net aide les organisations à but non lucratif à atteindre cet objectif.

Entièrement modifiable dans leur éditeur alimenté par l'IA, vous pouvez facilement personnaliser les sections relatives aux objectifs, aux budgets, aux échéanciers et à l'impact sur la communauté.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Expliquez clairement l'objectif, les buts et l'impact communautaire de votre projet.

Incluez des sections consacrées aux objets, à la méthodologie, à la mise en œuvre par étapes et au budget détaillé.

Vous guider dans la définition des résultats attendus pour des avantages mesurables

Contribuez à démontrer des résultat positifs dans des domaines tels que l'éducation, la santé, la durabilité et l'emploi.

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif, les organisations locales et les leaders communautaires qui sollicitent des subventions pour financer des projets durables répondant à des besoins sociaux, éducatifs, sanitaires et environnementaux.

📖 À lire également : Comment gérer le budget d'un projet en 7 étapes faciles

15. Modèle de proposition pour les organismes caritatifs à but non lucratif par Template. Net

La création d'une proposition caritative solide peut aider les organisations à but non lucratif à obtenir l'assistance dont elles ont besoin pour faire une réelle différence. Le modèle de proposition caritative à but non lucratif de Template. Net offre aux organisations un cadre prêt à l'emploi pour présenter clairement leur mission et leurs besoins de financement.

Vous pouvez le personnaliser pour inclure votre nombre cible de bénéficiaires, vos besoins de financement spécifiques et vos indicateurs d'impact.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Incluez des sections pour l'introduction, le résumé, les objectifs, les activités, la cible, les besoins de financement et les résultats attendus

Aidez les organisations à but non lucratif à expliquer clairement leurs initiatives telles que le tutorat, le mentorat et la distribution de ressources

Montrez comment le financement aura un impact mesurable dans les communautés défavorisées

Fournissez la structure à vos présentations de programmes et à vos besoins de financement de manière efficace

✨ Idéal pour : les associations caritatives et les organisations à but non lucratif axées sur l'éducation, l'autonomisation des jeunes et le développement communautaire qui recherchent un modèle soigné pour assurer la sécurité des financements et créer des propositions réussies.

Il n'a jamais été aussi facile d'entrer en contact avec des bailleurs de fonds

Les subventions peuvent ouvrir des portes aux organisations à but non lucratif pour lancer de nouveaux projets, fournir de l'assistance aux communautés et maintenir des programmes essentiels.

Mais comme le savent de nombreux dirigeants d'organisations à but non lucratif, les processus de demande de subvention à partir de zéro demandent du temps, de l'énergie et des ressources qui sont souvent déjà limitées.

Disposer d'un modèle de proposition de subvention vous permet de consacrer votre temps précieux à la réalisation de votre mission.

Parmi les nombreuses options disponibles, les modèles ClickUp se distinguent car ils sont spécialement conçus pour les équipes à but non lucratif. Du suivi des dons à la planification complète des propositions, ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit pour rester organisé, collaborer sans effort et rédiger des demandes de subvention convaincantes.

Si vous êtes prêt à simplifier la rédaction de vos propres demandes de subvention et à vous concentrer sur l'obtention d'un impact plus important, inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp!