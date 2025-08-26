Modèles de calendrier de collecte de fonds pour maximiser l'impact

Organiser un évènement de collecte de fonds, c'est comme résoudre un puzzle. Avec de multiples pièces à assembler, de la planification et la promotion de la campagne à la connexion avec les bénévoles et au suivi après l'évènement, tout garder sur les rails demande beaucoup de patience.

C'est là que les modèles de collecte de fonds vous aideront. Un modèle de collecte de fonds vous aide à mapper vos objectifs, vos échéanciers et vos tâches afin que vous couvrez tout. Il permet à votre équipe de rester coordonnée et à vos stratégies de collecte de fonds de rester pertinentes.

Découvrez les meilleurs modèles de calendrier de collecte de fonds dans ClickUp pour organiser vos activités de collecte de fonds.

*que sont les modèles de calendrier de collecte de fonds ?

Les modèles de calendrier de collecte de fonds vous aident à planifier, organiser et gérer toutes les activités clés liées à vos efforts de collecte de fonds. Ils servent de guides en coulisses pour maintenir les évènements sur la bonne voie et vous aider à atteindre vos cibles.

Voici les éléments standard d'un modèle de calendrier de collecte de fonds :

dates de la campagne :* dates de début et de fin, et dates limites pour les évènements et les tâches associées

*calendrier de communication : échéanciers d'envoi d'e-mails ou de newsletters et de publication de messages sur les réseaux sociaux ou de communiqués de presse

*informations sur les donateurs : sections spécifiques pour les appels aux donateurs, leurs coordonnées et les listes de donateurs

Coordination des bénévoles : intégration, recrutement, formation et horaires des bénévoles

*activités marketing : un moyen d'organiser le lancement de campagnes publicitaires, la planification de contenu et les collaborations

*détails du budget : sections permettant de noter le budget alloué, le budget estimé et d'autres dépenses clés

actions post-campagne : *Un moyen d'enregistrer les réunions de débriefing, les évaluations de performance, les rapports d'impact et l'évaluation des donateurs

💡 Conseil de pro : La définition des objets et des stratégies nécessite une approche ciblée dès le début. Utilisez ces modèles gratuits pour les organisations à but non lucratif dans Excel et ClickUp afin de maximiser les résultats de vos évènements de collecte de fonds.

aperçu des modèles de calendrier de collecte de fonds*

*12 modèles gratuits de calendrier de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif et les organisateurs d'évènements

Nous avons répertorié ici les meilleurs exemples de modèles de calendrier de collecte de fonds ClickUp pour tous vos efforts de collecte de fonds :

modèle ClickUp pour la planification d'évènements de collecte de fonds*

Obtenir un modèle gratuit Organisez les tâches, créez un échéancier et gérez les dons grâce au modèle de planification d'évènements de collecte de fonds ClickUp

L'organisation d'un évènement de collecte de fonds nécessite une planification détaillée, depuis le choix du thème jusqu'à la création des rapports final. Le modèle de planification d'évènements de collecte de fonds ClickUp vous libère du stress lié à la planification grâce à une approche structurée.

Ce modèle vous aide à créer une liste d'étapes pour une planification efficace de vos évènements, de la recherche de donateurs importants à la gestion des revenus.

Vous obtenez des informations achevées sur les noms des évènements, les dates d'échéance, le statut de priorité, etc. Vous n'avez donc plus à vous soucier des informations éparpillées ou des délais confus.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Liste toutes les dépendances pour chaque tâche, telles que la création, la modification en cours et la relecture du contenu promotionnel, avant la publication finale

Configurez des automatisations pour créer et envoyer automatiquement des invitations aux invités

Créez un forfait d'évènement pour le suivi des dates importantes, telles que la planification de l'évènement et le choix du lieu

Enregistrez les informations essentielles, notamment le nom de l'évènement, les dates, les membres de l'équipe, l'objectif et les revenus cibles

🔑 Idéal pour : les organisateurs d'évènements, les collecteurs de fonds communautaires et les coordinateurs d'évènements qui souhaitent organiser et gérer de manière fluide des évènements de collecte de fonds.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez rationaliser vos processus quotidiens, de l'automatisation des tâches à la génération de rapports financiers ? Essayez ces outils d'IA pour les organisations à but non lucratif.

2. Modèle ClickUp Donations

Obtenir un modèle gratuit Suivez les dons, organisez les données des donateurs et gérez les échéances grâce au modèle de dons ClickUp

La gestion des dons peut être compliquée, mais le modèle ClickUp Donations vous aide à collecter des fonds en toute simplicité.

Grâce à sa disposition organisée, vous pouvez suivre les détails de chaque don en un seul endroit.

Le modèle est le fournisseur d'un aperçu achevé des dates importantes et des échéances pour la planification d'évènements de collecte de fonds sur une période donnée. Vous obtenez une image claire de tous les efforts de collecte de fonds, et les donateurs bénéficient d'une transparence totale sur l'utilisation des paiements.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Liste toutes les recettes estimées provenant des donateurs et des sponsors afin de forfait vos efforts

Enregistrez et suivez les dons reçus grâce à l'afficher sécurisé des dons

Filtrez et classez les fonds collectés par grands donateurs, subventions et parrainages d'entreprises

Suivez les modes de paiement (chèque, carte de crédit ou autres) ainsi que le type de paiement

Consultez les échéances à venir et gérez votre temps grâce à l'affichage du Calendrier

🔑 Idéal pour : Les collecteurs de fonds communautaires et les professionnels du secteur à but non lucratif à la recherche d'un format structuré pour organiser les dons.

En savoir plus : Comment organiser votre calendrier : le guide de la productivité pour les travailleurs du savoir

3. Modèle de calendrier ClickUp*

Obtenir un modèle gratuit Forfaitez des évènements et des jalons, organisez des projets et gérez vos ressources grâce au modèle de calendrier ClickUp

Le suivi des dates et la gestion des échéances sont simplifiés grâce au modèle de calendrier ClickUp.

Vous affichez un échéancier de toutes les dates limites pour les évènements organisés au cours d'une période donnée. Elles sont classées par service, tel que les ressources humaines, la paie, les opérations, l'équipe commerciale et les dates des évènements. Cela vous aide à suivre si tout se déroule comme prévu.

Ce modèle de calendrier de collecte de fonds vous aide à forfaiter différentes activités de collecte de fonds et à gérer efficacement vos projets.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Fixez des objectifs et des jalons pour chaque tâche afin d'assurer un suivi précis

Obtenez un aperçu de toutes les tâches et évènements à venir grâce à la vue récapitulative et à la vue chronologique

Incluez les informations pertinentes pour les évènements et les tâches associées, telles que les références, le lieu, les coûts, les jalons, etc.

Évaluez les tâches liées à l'évènement en fonction de la productivité et des résultats de la collecte de fonds afin d'identifier les possibilités d'optimisation

🔑 Idéal pour : les professionnels du secteur à but non lucratif, les coordinateurs d'évènements et les collecteurs de fonds communautaires qui souhaitent gérer le calendrier des évènements.

💡 Conseil de pro : les équipes de collecte de fonds ont des cibles et des OKR comme toutes les autres. Voici une courte vidéo expliquant comment les gérer dans ClickUp.

🧠 Fait intéressant : environ 10 % de tous les dons sont effectués au cours des trois derniers jours de l'année.

4. Modèle ClickUp pour la planification d'évènements à but non lucratif

Obtenir un modèle gratuit Planifiez des évènements et effectuez le suivi de vos budgets de manière efficace grâce au modèle de forfait d'évènement à but non lucratif ClickUp

Le modèle ClickUp pour la planification d'évènements à but non lucratif est le fournisseur d'un ensemble complet d'outils, de la collecte de fonds à l'inscription. Grâce à ce modèle, la planification et la gestion d'évènements pour votre organisation à but non lucratif deviennent un jeu d'enfant.

Ce modèle de calendrier de collecte de fonds permet le suivi des Teams responsables de chaque tâche (informatique, organisation d'évènements, finances et création), garantissant ainsi la responsabilité de chacun.

Gérez toutes les tâches de dernière minute, y compris l'impression des documents, la mise en place des décorations et la finalisation de la logistique, sans chaos.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Utilisez les automatisations pour créer des campagnes par e-mail et contacter des sponsors potentiels

Organisez les tâches et attribuez-les aux membres de l'équipe grâce à la vue Tâches de l'évènement

Visualisez et suivez l'échéancier de l'évènement grâce à la vue en diagramme de Gantt

Suivez les étapes, les composantes et le statut d'achevé des évènements en un seul endroit

Définissez un budget clair pour la sélection du lieu, la promotion de l'évènement, etc., afin de faciliter le suivi

🔑Idéal pour : les organisations à but non lucratif, les coordinateurs d'évènements et les collecteurs de fonds communautaires qui souhaitent créer des forfaits de collecte de fonds et gérer des budgets.

5. Modèle ClickUp pour les associations de sauvetage d'animaux*

Obtenir un modèle gratuit Suivez les bénévoles, gérez les admissions d'animaux et surveillez les objectifs de collecte de fonds grâce au modèle ClickUp Nonprofit Pet Rescue

Le modèle ClickUp pour les associations de sauvetage d'animaux facilite la recherche d'accueils pour les animaux et la gestion des dons. Il vous offre une visibilité sur les admissions d'animaux, les ressources disponibles et les budgets, ce qui rend la planification simple et précise.

Le modèle simplifie la gestion des différents aspects du sauvetage et des soins des animaux de compagnie en classant les tâches dans des champs personnalisés tels que les interactions, l'adoption, les services vétérinaires, les dons et les chiens adoptables.

Ce cadre facilite le sauvetage des animaux de compagnie pour les bénévoles grâce à ses fonctionnalités de suivi du temps, d'étiquette et d'envoi d'e-mail.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Effectuez la maintenance d'une liste des fonctionnalités spécifiques, des comportements et d'autres détails concernant les animaux grâce à la fonction vue Équipe

Suivez les échéances de chaque tâche, telles que le réapprovisionnement en fournitures, les visites chez le vétérinaire et autres, en affichant la vue Calendrier

Suivez les animaux et leur statut d'adoption à l'aide du suivi des événements et du suivi « En cours », « Adopté », etc.

Organisez et effectuez le suivi des activités de collecte de fonds telles que les évènements de sauvetage d'animaux, les campagnes de dons, etc

🔑Idéal pour : les centres de sauvetage d'animaux, les bénévoles et les organisations à but non lucratif qui souhaitent gérer le sauvetage d'animaux avec succès.

Voici ce que Heath Hayden, coordinateur du développement professionnel au Tacoma Community College, pense de l'utilisation de ClickUp :

J'ai utilisé ClickUp pour organiser et gérer des évènements et des projets de grande et petite envergure dans le cadre de mon travail. J'ai trouvé la fonctionnalité de calendrier, les fonctionnalités de dépendance et les fonctions de sondage particulièrement utiles. C'est le meilleur logiciel de gestion de projet que j'ai jamais utilisé.

6. Modèle de forfait stratégique pour évènement ClickUp*

Obtenir un modèle gratuit Créez des forfaits détaillés, organisez les tâches et effectuez le suivi de la progression grâce au modèle de forfait stratégique pour évènement ClickUp

Le modèle de plan stratégique pour événements ClickUp facilite la réussite des stratégies de planification d'événements. De la budgétisation et la planification du projet à son exécution et son suivi, ce modèle vous aide à organiser chaque détail.

Le modèle classe les activités par objectif, ce qui facilite le suivi des résultats de chaque campagne de collecte de fonds. De plus, il vous permet de suivre l'état d'avancement, notamment les demandes en attente, approuvées, à réviser, etc., ce qui rend la planification et l'exécution plus efficaces.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Gérez votre audience, vos canaux de campagne et les rôles en un seul endroit pour un suivi simplifié

Ajoutez des fichiers et des hashtags pour toutes les campagnes afin d'assurer un suivi facile des forces et des faiblesses

Listez le budget alloué à chaque tâche liée à l'évènement afin de respecter la limite budgétaire

Automatisez les notifications pour les tâches liées à des évènements en retard ou celles nécessitant des ajustements

Forfait et suivez l'échéancier de chaque évènement grâce à la vue Calendrier des événements

🔑Idéal pour : les organisations à but non lucratif et les communautés de collecte de fonds qui souhaitent organiser des campagnes de sensibilisation.

En savoir plus : Modèles de calendriers gratuits et mignons pour rester organisé avec style

7. Modèle ClickUp pour le marketing d'évènement

Obtenir un modèle gratuit Organisez les informations relatives à l'évènement, coordonnez les Teams et suivez la progression grâce au modèle de marketing évènementiel ClickUp

Le marketing événementiel est une étape essentielle pour organiser des évènements réussis. Le modèle de marketing événementiel ClickUp simplifie l'organisation des informations pertinentes relatives à l'évènement, ce qui facilite la gestion et la planification des efforts de marketing.

Le modèle centralise toutes les informations, telles que la phase de l'évènement, le type d'évènement, le type de participation et le type d'emplacement, en un seul endroit. Cela garantit un suivi et un contrôle simples des évènements.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Planifiez les publications sur les réseaux sociaux pour promouvoir vos campagnes à l'aide d'automatisation

Consultez les objectifs marketing, les objectifs de prospection et les prospects capturés ensemble pour une planification fluide

Créez des checklists personnalisées pour chaque collecte de fonds, afin de vous assurer que l'ensemble du processus est achevé

Indiquez l'emplacement et la date de l'évènement à côté de celui-ci pour obtenir des informations complètes

Suivez les dépenses, les factures et les reçus pour respecter votre budget

🔑Idéal pour : Les collectes de fonds communautaires et les organisations à but non lucratif locales qui cherchent à promouvoir leurs évènements et à accroître leur notoriété.

🔎 Le saviez-vous ? 32 % des donateurs affirment que les réseaux sociaux sont leur principale source d'inspiration.

8. Modèle de liste à faire ClickUp Calendrier

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos tâches, organisez-les et centralisez les détails grâce au modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp à faire

Pour rester organisé, il faut une planification détaillée, et le modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp vous aide à y parvenir.

Classez les tâches par évènement et par rôle afin de faciliter la planification et le suivi. Affichez tous vos rendez-vous, la catégorie à laquelle appartient chaque personne et son rôle dans une vue d'ensemble complète.

Le modèle de calendrier de collecte de fonds, qui fournit des informations sur les dates de début et de fin ainsi que sur les objectifs, facilite la planification et le suivi des campagnes de collecte de fonds.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Organisez les tâches en fonction des personnes qui doivent les achever et veillez à ce que chacun tienne son compte

Évaluez les niveaux de productivité pour chaque tâche en fonction de la réussite de l'évènement, afin d'améliorer la planification future

Gérez les fichiers pour chaque tâche, tels que le déroulement des évènements, les détails de paiement et les rapports d'analyse

Créez un formulaire de demande de réunion en fonction des exigences de l'évènement pour faciliter la planification

🔑 Idéal pour : Les organisateurs d'évènements et les collecteurs de fonds communautaires qui souhaitent organiser et planifier efficacement chaque étape de l'évènement.

9. Modèle de calendrier annuel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfait les tâches, suivez les objectifs et visualisez la progression grâce au modèle de calendrier annuel ClickUp

Vous est-il déjà arrivé de manquer une échéance importante forfaitaire en début d'année ? Le modèle de calendrier annuel ClickUp vous permet de rester au courant de tous les évènements grâce à une disposition structurée.

Avec des évènements organisés par trimestre, service, catégorie et équipe assignée, le modèle de calendrier de collecte de fonds vous aide à définir vos priorités et à planifier vos tâches.

Grâce à la vue Échéancier, vous obtenez un aperçu des évènements en fonction des paramètres de temps personnalisés, ce qui vous permet de suivre la progression et d'apporter des ajustements si nécessaire.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Attribuez un budget à chaque tâche afin de gérer les fonds tout au long du calendrier annuel ou de l'exercice financier

Maintenance d'une liste de toutes les tâches à accomplir pour chaque évènement de collecte de fonds que vous organisez

Calculez automatiquement le budget global de chaque évènement classé par tâche

Téléchargez des documents pour chaque tâche, comme la création des publicités et les réunions avec l'agence de publicité pour les promotions

🔑 Idéal pour : les collecteurs de fonds communautaires, les organisateurs d'évènements et les organisations à but non lucratif qui souhaitent gérer des évènements tout au long de l'année.

💡 Conseil de pro : L'organisation d'un évènement nécessite la gestion des calendriers, l'analyse des ressources et la recherche d'idées. Utilisez l'IA pour la planification d'évènements et fluidifiez ces processus.

10. Modèle de liste de calendrier éditorial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez le suivi des articles consacrés à l'évènement de début à la fin grâce au modèle de calendrier éditorial ClickUp liste

Gérez avec réussite les calendriers de publication grâce au modèle de liste de calendrier éditorial ClickUp. Ce modèle vous aide à préparer le terrain pour la communication et à suivre chaque tâche, du brainstorming à la publication.

Faites progresser les tâches dans le pipeline à l'aide d'un processus organisé avec des étapes personnalisées. De plus, hiérarchisez les tâches et désignez les personnes assignées afin d'éviter les doublons et de garantir leur achèvement dans les délais.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Suivez le temps passé pour garantir des estimations précises pour chaque publication

Maintenance d'une liste des tâches pour chaque processus éditorial, telles que la recherche, la rédaction et la relecture, et suivez-les grâce à la vue Tableau

Téléchargez les pièces jointes pertinentes telles que les briefs, les plans, les directives de marque et les documents sources avec la carte de tâche

Notez la date d'échéance pour chaque étape éditoriale, comme la première ébauche et les dates de révision, pour toujours respecter les délais

🔑 Idéal pour : les communautés de collecte de fonds, les organisations à but non lucratif et les organisateurs d'évènements qui cherchent à concevoir et à suivre les publications éditoriales pour l'année.

💡 Conseil de pro : Vous cherchez à rationaliser la planification et la gestion des délais pour la création de contenu éditorial ? Découvrez les meilleurs outils logiciels de calendrier de contenu et visualisez les dates d'achèvement et les délais de manière transparente.

11. Modèle de calendrier mensuel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les tâches mensuelles et gérez les ressources grâce au modèle de calendrier mensuel ClickUp

Vous jonglez avec des délais non respectés ? Le modèle de calendrier mensuel ClickUp vous aide à gérer sans difficulté tous les évènements et toutes les tâches associées du mois.

Consultez la charge de travail de chaque service et les forfaits des membres de l'équipe pour la répartition des tâches. De plus, utilisez la vue Calendrier pour suivre les échéances manquées au cours du mois et apporter des ajustements.

Vérifiez les points auxquels vous devez prêter attention, les tâches qui prennent du retard et celles qui sont en bonne voie afin de ne jamais manquer d'évènements ou de détails importants.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Suivez le temps nécessaire à chaque tâche, y compris la sensibilisation, la mise en place d'évènements et les suivis

Définissez les évaluations horaires, le budget alloué et les coûts réels, et effectuez le suivi de tout en un seul endroit

Gérez et suivez les revenus et les dépenses du mois grâce à l'affichage des paiements

Utilisez la jauge de progression pour suivre les jalons, tels que le fait de réunir les cibles de dons et le suivi des confirmations

Définissez le déroulement de chaque évènement et établissez des dépendances pour faciliter la planification

🔑 Idéal pour : les organisateurs d'évènements, les collecteurs de fonds communautaires et les organisations à but non lucratif qui souhaitent créer et vérifier le calendrier mensuel.

*à lire également : Les meilleurs logiciels de gestion de projet pour la réussite des organisations à but non lucratif

12. Modèle de planning des bénévoles ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Vérifiez les disponibilités, attribuez des tâches et communiquez les changements grâce au modèle de planning des bénévoles ClickUp

Il peut être difficile de coordonner les bénévoles afin que leurs emplois du temps correspondent aux évènements prévus. Le modèle de planning des bénévoles ClickUp offre une approche complète pour gérer les bénévoles sans confusion.

Classez les donateurs et bénévoles potentiels et nouveaux, puis étiquetez-les en membres, chefs d'équipe et coordinateurs afin de garantir le bon déroulement des évènements. Consultez les rôles et compétences de chaque bénévole afin de leur attribuer des tâches en conséquence et de maintenir l'efficacité.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Organisez les coordonnées de chaque bénévole en un seul endroit

Listez les compétences et les motivations des bénévoles afin d'évaluer et d'attribuer les responsabilités avec précision

Rationalisez le processus d'intégration et de gestion des bénévoles en affichant la vue du processus des bénévoles

Effectuez le suivi des nouveaux bénévoles et envoyez-leur des messages de bienvenue grâce à l'affichage Nouveaux bénévoles

Créez un formulaire permettant aux bénévoles intéressés de postuler et de partager des informations sur leurs compétences

🔑 Idéal pour : les professionnels du secteur à but non lucratif, les équipes de développement, les coordinateurs d'évènements et les collecteurs de fonds communautaires qui cherchent à recruter des bénévoles et à gérer leurs emplois du temps.

Conseil de pro : Vous souhaitez mieux organiser votre effort pour vos événements à but non lucratif ? Utilisez ClickUp for Non-Profits pour vous aider à suivre vos objectifs, planifier et organiser vos événements. Gérez les ressources de votre équipe, créez et partagez des formulaires d'inscription, et collaborez sur des projets pour que vos événements se déroulent sans accroc.

*qu'est-ce qui fait un bon modèle de calendrier de collecte de fonds ?

Un bon modèle de calendrier de collecte de fonds vous aide à simplifier votre flux de travail. Voici les clés à prendre en compte lors du choix d'un modèle :

*personnalisation facile : choisissez un modèle avec une modification en cours facile pour l'adapter aux exigences de votre évènement de collecte de fonds et simplifier son utilisation

Structure claire : recherchez un modèle qui offre une structure claire pour organiser les détails, tels que les bénévoles, les sympathisants, les groupes de donateurs, les membres du tableau, etc. Cela permet d'éviter de jongler avec les informations

Collaboration fluide : privilégiez un modèle qui permet à toute l'équipe de rester synchronisée. Cela permet d'éviter les doublons, la confusion et de garder le flux de travail organisé

*automatisations : sélectionnez un modèle qui offre une automatisation transparente pour les délais et l'envoi d'e-mails

*organisation visuelle : choisissez un modèle doté de fonctionnalités telles que le codage couleur, les filtres, les objectifs SMART et les vues chronologiques pour identifier facilement les prochaines étapes

en savoir plus : * Modèles gratuits pour la collecte de fonds pour les évènements et les associations caritatives

simplifiez la gestion du calendrier de collecte de fonds avec ClickUp*

Les modèles de calendrier de collecte de fonds permettent de conserver les moindres détails des évènements organisés, qui pourraient autrement se perdre dans le chaos de la planification et de l'exécution.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, simplifie considérablement l'organisation d'évènements de collecte de fonds et la gestion des calendriers. Grâce au regroupement des détails de votre évènement, des tâches, des communications et des calendriers en un seul endroit, vous garderez facilement le contrôle sur vos tâches à accomplir.

Évitez que des dates éparpillées et des détails clés n'aient un impact négatif sur la réussite de votre évènement. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui sur ClickUp et planifiez, organisez et gérez votre calendrier d'évènements de collecte de fonds !