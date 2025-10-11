Modèles gratuits de plans de dissertation pour une écriture structurée et efficace

Avant même de commencer à écrire, il y a une chose qui peut sauver votre note et votre santé mentale : un modèle de plan de dissertation solide. Que vous rédigiez une dissertation d'analyse littéraire, une dissertation universitaire ou que vous cherchiez à structurer une dissertation persuasive pour le travail, un plan sert de schéma directeur.

Cela permet d'organiser vos idées principales, vos phrases thématiques et vos paragraphes afin que votre écriture ne sombre pas dans le chaos. La plupart des étudiants écrivent mieux et plus rapidement lorsqu'ils savent exactement où placer chaque élément. Bien sûr, différents devoirs peuvent nécessiter une structure différente, mais la mise en forme de base d'un essai reste la même.

Si vous avez déjà ouvert un document vierge et vous êtes senti bloqué, vous êtes au bon endroit. Ces modèles vous aideront à vous lancer rapidement.

Que sont les modèles de plan de dissertation ?

Un modèle de dissertation est un guide pré-structuré qui aide à organiser les principales parties d'une dissertation avant de commencer à écrire. Il décompose le processus de rédaction d'une dissertation en introduction, thèse, paragraphes et conclusion.

Chaque section comporte un espace pour les phrases thématiques, les détails d'assistance et les exemples, ce qui permet à l'auteur de mapper clairement ses idées principales.

Ces modèles suivent une structure standard, ce qui les rend utiles pour rédiger tout type d'essai : persuasif, analyse littéraire, narratif ou universitaire. Ils aident les étudiants à écrire avec une structure claire, à réduire les répétitions et à rester concentrés sur le point principal de chaque paragraphe.

🔍 Le saviez-vous ? Le format de dissertation en cinq paragraphes (introduction, trois paragraphes de développement et conclusion) s'est généralisé au milieu du XXe siècle, en particulier aux États-Unis.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan de dissertation ?

Un modèle de dissertation bien structuré donne une orientation claire à votre écriture et vous aide à organiser vos idées avant de rédiger. Il doit vous offrir une assistance à chaque étape du processus de rédaction, de la planification à la structuration des arguments. Voici quelques fonctionnalités que vous devez rechercher :

Structure d'introduction intégrée : un bon modèle doit offrir suffisamment d'espace pour structurer votre accroche, vos informations générales et votre thèse en un seul endroit afin de créer une introduction percutante

disposition avec la thèse en premier : *choisissez un modèle qui positionne la thèse au début, afin que votre argumentation reste au centre de l'attention tout au long de l'essai

Sections définies du corps du texte : recherchez des blocs distincts qui vous invitent à remplir des phrases thématiques, à ajouter des preuves à l'appui et à expliquer votre raisonnement étape par étape

points clés à vérifier :* Le modèle doit vous aider à identifier et à suivre l'idée centrale de chaque paragraphe afin d'éviter les répétitions ou les digressions

*assistance à la transition : utilisez des modèles qui suggèrent où placer les phrases de liaison, afin que le flux de vos paragraphes s'enchaîne de manière fluide

Invites, instructions pour structurer la conclusion : optez pour des mises en forme qui vous guident dans la reformulation de la thèse, le résumé des arguments clés et la conclusion avec une réflexion finale

Espace pour les citations et les notes : un modèle utile prévoit un espace pour noter les références, les citations ou les sources au fur et à mesure que vous planifiez, ce qui facilite ensuite le processus de rédaction

Les meilleurs modèles de plan de dissertation en un coup d'œil

Modèles de plan de dissertation

Un modèle de dissertation prêt à l'emploi vous aide à éviter le désordre mental et à passer directement à la structuration de vos idées. Le bon modèle rend le processus d'écriture plus précis et mieux organisé. Passons donc à la pratique :

1. Modèle de plan de récit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et structurez l'ensemble de votre essai à l'aide du modèle de plan de récit ClickUp

Le modèle ClickUp Story Outline est idéal pour les rédacteurs qui préfèrent construire leurs essais comme des projets. Il ne s'agit pas seulement d'un document, mais d'un système complet de dossiers dans lequel vous pouvez décomposer la structure de votre essai en plusieurs parties, telles que l'introduction, les paragraphes du corps et la conclusion, le tout à l'aide de cartes glisser-déposer.

Vous obtenez une mapper visuelle et modifiable des arguments centraux de votre essai, du flux des caractères (s'il s'agit d'un récit) ou de la progression des thèmes. Cela rend cet outil particulièrement utile pour les essais d'analyse littéraire ou tout autre essai convaincant comportant plusieurs niveaux d'argumentation.

⭐ Bonus : ClickUp Brain vous aide à générer, organiser et affiner instantanément vos plans de dissertation grâce à des suggestions basées sur l'IA, ce qui rend votre processus d'écriture plus rapide et plus structuré. Grâce à sa compréhension contextuelle de votre environnement de travail, il peut résumer vos recherches, suggérer des titres et même rédiger des sections afin que vos dissertations soient claires et efficaces.

C'est comme avoir un assistant de recherche intégré qui trouve des réponses dans vos propres documents, suggère des améliorations en matière de structure et de rédaction, et génère des résumés rapides, le tout en fonction du contexte. Pas besoin de changer d'onglet, pas de perte de temps.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Organisez les points de votre essai à l'aide de cartes de tâche et de tableaux

Créez un échéancier en utilisant des jalons pour les dates limites

Suivez votre progression grâce à huit statuts personnalisables

🔑 Idéal pour : planifier un essai bien structuré qui comporte plusieurs arguments, des recherches approfondies ou un flux complexe entre les paragraphes.

📮 ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, les lacunes en matière de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre espace de travail et était déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, rend cela possible. Il comprend les invites en langage clair, résolvant ainsi les trois préoccupations liées à l'adoption de l'IA tout en assurant la connexion de vos discuter, de vos tâches, de vos documents et de vos connaissances dans tout l'espace de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

2. Modèle de rapport de recherche ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez des recherches complexes en un essai structuré et bien assisté grâce au modèle de rapport de recherche ClickUp

Le modèle ClickUp Research Report est conçu pour les rédacteurs qui traitent des essais allant au-delà de l'opinion personnelle, comme les essais argument, les analyses littéraires ou les travaux riches en données et citations.

Conçu pour les essais basés sur des données et les devoirs universitaires détaillés, il vous permet d'organiser vos résultats de recherche, vos sources et les sections de votre essai dans un seul document fluide. Et comme il est basé sur ClickUp Docs, vous bénéficiez d'une collaboration en temps réel, de pages imbriquées, de fils de commentaires et même d'éléments visuels intégrés, le tout sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Créez, organisez et collaborez sur l'ensemble de votre plan de dissertation en toute simplicité avec ClickUp Docs

Ce qui le différencie d'un éditeur de documents classique, c'est sa capacité à transformer vos recherches en un système d'écriture dynamique et traçable. Vous pouvez effectuer la modification en cours sur le contenu généré par l'IA, joindre des pièces jointes, attribuer des tâches de révision, suivre le nombre de mots et même automatiser les suivis, le tout dans le même document.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Divisez les sujets complexes en sections portant un libellé tel que contexte, conclusions et analyse

Intégrez des sources, des citations et des données visuelles dans le document pour faciliter la consultation

Suivez votre progression, de la recherche à la version finale, à l'aide de statuts personnalisés

🔑 Idéal pour : structurer des essais où la recherche, les preuves et la clarté sont tout, en particulier dans les essais universitaires, les cours avancés et les devoirs basés sur des données.

3. Modèle de rédaction de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez votre flux de travail rédactionnel et respectez vos délais grâce au modèle de rédaction de contenu ClickUp

Le modèle de rédaction de contenu de ClickUp est spécialement conçu pour les rédacteurs qui doivent jongler avec plusieurs échéances, des idées dispersées et des commentaires éditoriaux. Conçu comme un document prêt à l'emploi, il prend en charge la rédaction de textes longs, les plans et le suivi des versions, ce qui en fait un choix idéal pour la rédaction d'essais, en particulier les essais persuasifs et les devoirs universitaires qui nécessitent des révisions en plusieurs étapes ou la contribution d'une équipe.

Contrairement aux documents simples, celui-ci vous offre un avantage axé sur les tâches : brainstorming, rédaction, révision et publication, le tout dans un espace de travail connecté. Vous pouvez intégrer des plans de dissertation, attribuer des modifications en cours, laisser des commentaires et même joindre des pièces jointes, sans quitter le document.

Voici ce que Knight Campbell, PDG de Cairn Leadership Strategies, LLC, a à dire à propos de ClickUp :

Ces modèles sont parfaits pour les tâches répétitives complexes.

Ces modèles sont parfaits pour les tâches répétitives complexes.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Convertissez les sections de votre plan en tâches et suivez les révisions à l'aide des statuts

Structurez des arguments complexes à l'aide de pages imbriquées et d'en-têtes repliables

Associez les recherches ou les médias pertinents à des fichiers et des visuels intégrés

🔑 Idéal pour : les rédacteurs qui traitent des tâches riches en contenu nécessitant une planification, une ébauche et plusieurs cycles de révision — parfait pour les étudiants, les rédacteurs publicitaires ou toute personne souhaitant rédiger un essai bien structuré avec les commentaires de son équipe.

➡️ En savoir plus : Modèles IA pour gagner du temps et améliorer la productivité

4. Modèle de plan de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Décomposez les grandes idées en étapes concrètes grâce au modèle de plan de projet ClickUp

Le modèle de plan de projet travaille particulièrement bien lorsque votre essai ou votre devoir s'apparente davantage à un petit projet. Il offre une structure sans être rigide, vous laissant la possibilité de définir des objectifs, de dresser la liste des livrables et de présenter la progression réalisée à plusieurs étapes clés.

Ce qui rend ce modèle si efficace, c'est qu'il imite le plan d'un projet. Au lieu de fixer une page blanche, vous pouvez structurer le flux de votre dissertation, de la thèse à la conclusion, suivre les arguments à l'appui comme des livrables et définir des tâches à mesure que vous rédigez chaque paragraphe ou examinez vos sources.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Définissez les objectifs de votre essai et décomposez-les en étapes faciles à suivre

Organisez les arguments d'assistance, tels que les livrables avec leurs dates d'échéance

Attribuez différentes sections ou sources à vos collaborateurs

🔑 Idéal pour : les rédacteurs qui s'attaquent à des essais complexes en plusieurs étapes qui nécessitent une planification similaire à celle d'un projet, comme les essais collectifs, les plans riches en arguments ou les travaux de recherche comportant plusieurs sections.

🔊 Témoignage client ClickUp : RevPartners a accéléré la prestation de ses services de 64 % en utilisant des guides de prestation client créés à l'aide des modèles ClickUp, ce qui a considérablement réduit le temps consacré à l'organisation et à la mise en œuvre du travail.

5. Modèle de blog ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez chaque article de blog, de l'idée à la promotion, grâce au modèle de blog ClickUp

Le modèle de blog ClickUp est un système complet de gestion du contenu de blog, et pas seulement un espace où écrire. Il est structuré de manière à vous aider à gérer la conception des sujets, la rédaction, l'optimisation SEO et les flux de travail de publication dans un pipeline fluide.

Au-delà de la rédaction, le modèle met l'accent sur la dynamique. Vous pouvez planifier votre calendrier éditorial, automatiser la création de contenu, taguer vos collaborateurs, attribuer des tâches pour les visuels ou les révisions, et suivre l'état d'avancement de chaque publication : plan, brouillon, révision et publication.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Mettez en place un flux de travail de rédaction reproductible pour les essais de type blog

Créez un calendrier de contenu et attribuez des tâches avec des dates d'échéance

Organisez le contenu en fonction des thèmes, des auteurs ou des lecteurs cibles à l'aide de champs personnalisés

🔑 Idéal pour : les rédacteurs qui créent des blogs personnels, des travaux basés sur du contenu ou tout essai destiné à être publié, en particulier lorsque la structure, le timing et la visibilité sont essentiels.

➡️ En savoir plus : Comment utiliser l'IA pour la documentation

6. Modèle de directives de rédaction ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Standardisez la qualité de votre contenu grâce au modèle de directives de rédaction ClickUp

Le modèle de directives de rédaction de ClickUp permet de garantir la cohérence du ton, de la mise en forme et du style entre plusieurs auteurs ou types de contenu. Que vous fassiez partie d'une équipe de rédaction ou que vous documentiez les règles de structure des essais pour la rédaction académique, il permet d'éliminer les approximations et de clarifier les attentes.

Vous pouvez structurer des exemples, organiser les sections par type de contenu (par exemple, essais, articles de blog, études de cas), attribuer des mises à jour et effectuer la maintenance comme un document évolutif. Si votre équipe ou votre classe produit régulièrement du contenu, ce modèle sert de référence fiable et évolue au fur et à mesure que vos besoins changent.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Répartissez les attentes en matière d'écriture en catégories telles que le ton, la mise en forme, la grammaire et les citations

Incluez des exemples concrets de ce qu'il faut faire et ne pas faire afin de renforcer la cohérence

Attribuez des mises à jour ou des révisions aux parties prenantes à mesure que vos normes rédactionnelles évoluent

🔑 Idéal pour : les enseignants, les responsables de contenu ou les groupes d'étudiants qui ont besoin de définir des normes d'écriture claires et de s'assurer que chaque dissertation, devoir ou publication correspond aux attentes de partage.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de calendrier de contenu pour les réseaux sociaux dans Excel et Sheets

7. Modèle de plan de dissertation TemplateLab

via Templatelab

Le modèle de plan de dissertation de TemplateLab est une mine d'or pour les étudiants, les enseignants et les rédacteurs qui souhaitent disposer de structures prêtes à l'emploi sans avoir à mettre en place tout un flux de travail numérique. Il se distingue par sa profondeur extensible.

Au lieu de vous enfermer dans une mise en forme rigide en cinq paragraphes, il vous donne la liberté d'ajouter autant de paragraphes d'assistance que votre argument le nécessite, sans en affecter la structure.

Chaque section est clairement libellée, avec des invites pour les transitions, la répétition de la thèse et les références. Cela vous aidera à forfaiter un essai bien structuré, à la fois cohérent et adaptable.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Choisissez parmi 37 structures de dissertation mises en forme différentes

Téléchargez-les instantanément et imprimez-les pour les utiliser hors ligne

Idéal pour les enseignants qui donnent des plans à leurs élèves ou pour les étudiants qui ont besoin d'une structure rapide

🔑 Idéal pour : les lycéens et les étudiants, en particulier ceux qui préfèrent planifier sur papier ou qui ont besoin de plans imprimables pour leurs devoirs, leurs activités en classe ou leurs premières ébauches.

➡️ En savoir plus : Les meilleures applications qui rédigent des essais pour vous (gratuites et payantes)

8. Template. net Modèle de plan de dissertation

Ce modèle de plan de dissertation modifiable de Template.net est conçu pour offrir une grande flexibilité. Il est idéal pour les étudiants qui préfèrent un format à compléter pouvant être personnalisé avant de commencer à rédiger.

Contrairement aux fichiers PDF statiques à télécharger, ce modèle peut être modifié directement dans votre navigateur ou téléchargé aux mises en forme Word, Google Docs ou Apple Pages. Il vous guide à travers tous les éléments essentiels (introduction, thèse, phrases thématiques, arguments à l'appui et conclusion) tout en laissant de l'espace pour vos notes et références.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Remplissez votre thèse, vos phrases thématiques et vos points clés directement dans chaque section

Ajoutez de l'assistance sous forme de preuves et d'invites de références pour que votre essai soit prêt à être utilisé comme source

Réorganisez facilement les sections pour tester différentes structures de dissertation

🔑 Idéal pour : les étudiants qui recherchent un plan professionnel et modifiable qu'ils peuvent adapter pour leurs dissertations universitaires, leurs textes persuasifs ou tout autre devoir nécessitant une structure claire avant la rédaction du brouillon complet.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils de création de contenu IA

9. Template. net Modèle de plan pour essai narratif

Ce modèle de plan pour essai narratif proposé par Template.net est conçu pour vous aider à raconter une histoire captivante sans perdre le fil conducteur. Il est idéal pour les étudiants qui travaillent sur des essais narratifs suivant une structure chronologique, mais qui ont néanmoins besoin de transitions fortes, d'arcs émotionnels et d'un point principal bien défini.

Le mettre en forme vous guide à travers chaque partie essentielle du flux narratif, de la mise en place du décor à la réflexion sur l'expérience, afin que votre histoire reste cohérente et significative.

Il est entièrement en modification en cours, ce qui vous permet de le personnaliser pour chaque section avant de commencer à écrire. Que vous rédigiez une anecdote personnelle, un texte réflexif ou un récit, ce plan vous fournit la structure adéquate.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Divisez votre introduction, votre conflit, votre climax et votre résolution en sections structurées

Ajoutez une touche émotionnelle et une leçon apprise pour relier les différents éléments de votre histoire

Utilisez les invites de section pour rester concentré sur le flux de l'intrigue et la structure narrative

🔑 Idéal pour : les étudiants qui rédigent des récits personnels, des essais réflexifs ou des travaux narratifs qui doivent être percutants, bien rythmés et logiquement séquencés.

➡️ En savoir plus : Les meilleures invitations d'écriture IA pour les spécialistes du marketing et les rédacteurs

10. Template. net Modèle de plan pour un essai sur les causes et les effets

Ce modèle de plan de dissertation sur les causes et les effets est conçu pour vous aider à établir la connexion entre vos idées avec clarté et précision. Il vous guide pour décomposer une idée principale en ses causes, ses effets, ou les deux, ce qui le rend parfait pour les devoirs qui nécessitent un raisonnement logique, un flux d'argument structuré et une analyse détaillée.

Cette disposition garantit que vos arguments suivent un enchaînement logique, que vous écriviez sur des évènements historiques, des problèmes sociaux ou des phénomènes scientifiques.

Disponible pour modification en cours dans le navigateur ou pour télécharger, ce modèle est mis en forme de manière claire pour un usage académique et peut être personnalisé pour des essais courts ou des analyses approfondies en plusieurs paragraphes.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Séparez clairement les causes et les effets pour éviter les chevauchements et la confusion

Utilisez des sections dédiées pour la thèse, les informations générales et la conclusion

Ajoutez des invitations de transition pour renforcer le flux entre les paragraphes

🔑 Idéal pour : les étudiants qui travaillent sur des essais analytiques, des devoirs avec une structure logique ou des essais explorant les raisons et les conséquences d'un évènement ou d'un sujet spécifique.

➡️ En savoir plus : Contenu généré par l'IA ou par des humains : avantages et inconvénients

11. Template. net Modèle de plan de dissertation

Ce modèle de plan de dissertation proposé par Template.net est conçu pour vous aider à développer un argument ciblé et à mapper le contenu qui le soutient.

La structure met l'accent sur la clarté de la thèse, avec des sections désignées pour les phrases thématiques, les preuves à l'appui et les contre-arguments. Cela la rend particulièrement utile pour les essais argumentatifs, les essais persuasifs ou les écrits de niveau universitaire où une position claire est requise.

La disposition encourage une réflexion disciplinée. Elle vous oblige à tenir compte de votre thèse et garantit que chaque paragraphe du corps du texte l'assiste de manière significative.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Élaborez une thèse solide et renforcez-la à l'aide d'invites et d'instructions de paragraphes cohérents

Incluez des contre-arguments et des réfutations pour renforcer votre argument

Utilisez la structure intégrée pour éviter les digressions ou les affirmations non étayées

🔑 Idéal pour : les étudiants qui rédigent des essais argumentatifs, des travaux de recherche ou des essais de position dans lesquels la thèse détermine toute la structure et où chaque détail d'assistance doit être lié à une affirmation centrale.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils d'écriture IA pour le contenu

12. Template. net Modèle de plan pour un essai comparatif et contrasté

Ce modèle de plan de dissertation comparative vous offre une mise en forme claire et organisée pour présenter deux ou plusieurs idées côte à côte. Que vous évaluiez des œuvres littéraires, des évènements historiques ou des arguments contradictoires, ce modèle vous aide à clarifier les points clés et à identifier avec précision les schémas ou les contradictions.

Il prend en charge les méthodes par blocs et point par point, vous offrant ainsi une grande flexibilité en fonction des exigences de votre devoir. Le modèle est prêt à subir une modification en cours en ligne ou à être exporté dans plusieurs mises en forme, ce qui facilite son adaptation pour une utilisation au lycée, à l'université ou dans le cadre professionnel.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Utilisez des sections distinctes pour les similitudes et les différences afin d'éviter les chevauchements de contenu

Ajoutez des titres pour chaque sujet et de l'assistance à l'appui sous chaque comparaison

Insérez des phrases de transition pour améliorer le flux entre les points comparatifs

🔑 Idéal pour : les étudiants qui comparent des théories, des textes, des idées ou des évènements, en particulier dans le cadre de dissertations littéraires, de devoirs d'histoire ou de dissertations universitaires qui nécessitent une comparaison et un contraste détaillés.

➡️ En savoir plus : Comment utiliser l'IA pour les documents Word afin de rationaliser la création de contenu

13. Template. net Modèle de plan pour essai sur une analyse de rentabilité

Ce modèle de plan de dissertation sur une étude de cas est conçu pour vous aider à construire un argument solide, fondé sur des données, à la fois logique et convaincant. Il vous guide à travers différentes sections telles que le résumé, l'énoncé du problème, l'analyse des solutions et la conclusion.

Ce modèle garantit la clarté de votre raisonnement, l'organisation de vos preuves et la force de persuasion de votre proposition. Conçu pour être clair et concis, il permet de présenter facilement des idées commerciales complexes de manière structurée et facile à lire.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Structurez votre essai en sections dédiées au problème, à la solution et à l'analyse coûts-avantages

Présentez vos conclusions dans un ordre logique qui reflète la réalité du monde de l'entreprise

Terminez par un résumé convaincant qui renforce vos recommandations clés

🔑 Idéal pour : les étudiants ou les professionnels qui rédigent des essais axés sur l'entreprise, des analyses de cas ou des arguments structurés qui nécessitent une logique claire, des résultats mesurables et une pertinence dans le monde réel.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs correcteurs d'essais basés sur l'IA pour gagner du temps et améliorer la précision

organisez-vous, écrivez plus vite et restez sur la bonne voie avec ClickUp*

Vous n'avez plus besoin de passer d'une application à l'autre, d'un format à l'autre ou de fichiers Word aléatoires. Que vous structuriez un essai universitaire, rédigiez une analyse littéraire ou mapperiez un argument convaincant, l'utilisation du bon modèle d'essai peut complètement changer votre façon d'écrire.

Les modèles fonctionnels ci-dessus vous donnent un avantage, mais en les associant à ClickUp, une application tout-en-un pour le travail, vous passerez au niveau supérieur.

De la réflexion sur votre idée principale à la mise au point de votre conclusion, ClickUp vous permet d'écrire, de faire de la modification en cours, de collaborer, d'attribuer des tâches et de suivre la progression, le tout en un seul endroit. Pas de distractions, pas de chaos, juste une plateforme simplifiée pour que tout soit terminé.

✍️ Écrivez plus intelligemment, restez concentré et gérez votre processus d'écriture comme un pro.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui