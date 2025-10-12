Modèles gratuits d'accords de paiement pour des conditions financières juridiquement contraignantes

Paiements manqués. Conditions mal comprises. Clients qui disparaissent. Il suffit d'un vague « nous réglerons cela plus tard » pour perturber votre flux de trésorerie.

C'est là que les modèles d'accord de paiement peuvent vous aider.

Un calendrier écrit définit des conditions claires : montant, date d'échéance, mode de paiement et conséquences en cas de retard de paiement. Que vous proposiez des services, louiez un bien immobilier ou gériez un prêt, un contrat de paiement protège votre temps, votre travail et votre tranquillité d'esprit.

Si vous continuez à vous fier à des discussions informelles ou à des e-mails, ce n'est qu'une question de temps avant qu'un problème ne survienne. Remédiez à cela grâce à ces modèles.

*que sont les modèles d'accord de paiement ?

Un modèle de paiement est un document prêt à l'emploi qui décrit les conditions dans lesquelles une partie s'engage à payer une autre partie. Il comprend généralement des détails tels que le montant du paiement, la date d'échéance, le mode de paiement, le taux d'intérêt, les frais de retard et la loi applicable.

Ces modèles vous aident à créer des contrats juridiquement contraignants pour divers arrangements financiers, qu'il s'agisse d'un prêt, d'un contrat de service, d'un paiement de loyer ou d'un plan de paiement échelonné.

Pourquoi un accord de paiement est-il important ?

Un accord de paiement définit clairement les attentes financières entre deux parties : le montant dû, la date d'échéance et les conséquences en cas de non-paiement.

Il protège les deux parties en transformant les promesses verbales en conditions écrites et exécutoires. Cela réduit les risques de litiges, de retards et de non-paiement, et constitue une preuve documentée, même si une action en justice s'avère nécessaire.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'accord de paiement ?

Un bon modèle d'accord de paiement est clair, détaillé et structuré de manière à protéger les deux parties. Il doit permettre d'éviter les malentendus et faciliter l'application en cas de litige.

Recherchez ces fonctionnalités clés :

Détails du paiement : indiquez le montant total, les dates d'échéance et le mode de paiement

Informations sur les parties : Indiquez les noms légaux complets et les adresses postales

Conditions et calendrier : précisez le forfait de remboursement, les dates des versements et toute flexibilité éventuelle

conditions de retard de paiement : *définissez les frais de retard, les pénalités et l'intérêt

Remboursement anticipé : expliquez les règles de remboursement anticipé (pénalités ou réduction)

par défaut : précisez les recours possibles en cas de manquement ou de défaut de paiement d'une partie

Aspects juridiques : identifiez la loi applicable, la juridiction compétente et le mode de résolution des litiges

avertissement légal :Ce guide fournit des informations générales et des échantillons de modèles et ne constitue pas un avis juridique. Les lois varient selon les juridictions. Avant d'utiliser un modèle (y compris des options tierces telles que Signaturely ou Signeasy), vérifiez qu'il est conforme aux exigences de votre État/pays (par exemple, limites d'usure/d'intérêt, périodes de préavis, informations obligatoires). Envisagez de faire examiner les accords par un avocat, en particulier pour les prêts garantis, les conditions d'intérêt/de frais ou les baux spécifiques à un État. *

À voir ensuite : Vous avez besoin de conditions de paiement claires et cohérentes, sans vous battre avec une page blanche ? Ce guide vous montre comment utiliser l'IA dans ClickUp pour rédiger, mettre en forme et peaufiner vos accords et procédures opératoires normalisées, afin de définir rapidement les conditions et de réduire les allers-retours.

Aperçu des modèles d'accord de paiement

Les meilleurs modèles d'accord de paiement (20 sélections)

Les modèles gratuits sont légion, mais tous ne sont pas adaptés lorsqu'il s'agit d'argent, de délais non respectés ou d'un client qui disparaît après la première facture. Les modèles d'accord de paiement suivants ont été conçus pour vous faire gagner du temps, éviter le chaos et garantir le bon déroulement des aspects financiers de votre contrat :

1. Modèle d'accord de paiement simple ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez, gérez et signez facilement vos conditions de paiement grâce au modèle d'accord de paiement simple ClickUp.

Il ne s'agit pas simplement d'un document Word à remplir. Le modèle d'accord de paiement simple ClickUp s'intègre dans votre flux de travail, et non en dehors.

Cela signifie que vous pouvez aller au-delà de la simple saisie de noms et de nombres : vous pouvez attribuer des tâches, fixer des dates d'échéance, automatiser les rappels et suivre chaque statut de paiement en temps réel. Tout reste organisé, connecté et exploitable, de sorte que vos accords ne restent pas simplement dans un dossier, mais sont réellement respectés.

Vous pouvez transformer votre contrat de paiement en un document vivant et traçable, lié à des projets, des rappels, des automatisations et des flux de travail clients. Il est conçu pour garantir clarté, cohérence et visibilité.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez des tâches récurrentes pour vérifier les calendriers de remboursement

Utilisez les champs personnalisés pour les montants, les méthodes et les notes

Ajoutez des parties prenantes pour afficher et collaborer avec vos clients en temps réel

Déclenchez des rappels ou des alertes automatiques par e-mail pour les dates d'échéance à venir

🔑 Idéal pour : les freelances, les petites équipes ou les fournisseurs, prestataires gérant plusieurs clients qui ont besoin d'un suivi en temps réel de tous les accords de paiement.

📮ClickUp Insight : 39 % des personnes interrogées déclarent que l'instabilité financière est leur plus grande crainte lorsqu'elles envisagent une carrière portfolio : l'incertitude est le principal obstacle. Au lieu de deviner où vont votre temps et votre argent, ClickUp vous permet de suivre chaque heure consacrée à chaque projet grâce à son système intégré de suivi du temps. Vous pouvez étiqueter les tâches par client ou par source de revenus, enregistrer les heures facturables et utiliser des champs personnalisés pour enregistrer les tarifs ou les paiements. Grâce aux tableaux de bord de ClickUp, vous voyez exactement combien de temps vous investissez, ce que cela vaut et quels sont les projets les plus rentables, le tout en temps réel.

2. Modèle de lettre d'accord ClickUpe

Obtenir un modèle gratuit Plannez les conditions et les responsabilités du projet à l'aide du modèle de lettre d'accord ClickUp.

Contrairement aux modèles génériques qui se limitent à des conditions de base, ce modèle de lettre d'accord ClickUp vous aide à établir des attentes claires entre les parties tout en conservant une approche collaborative.

Vous ne vous contentez pas de saisir des conditions dans un document, vous définissez des responsabilités, des échéanciers et des conditions directement dans un flux de travail traçable et modifiable au fur et à mesure de l'évolution du projet. Cela s'avère particulièrement utile lorsque vous vous engagez dans un nouveau partenariat ou projet et que vous souhaitez éviter toute confusion du type « Je pensais que nous étions d'accord... ».

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Ajoutez des clauses de paiement spécifiques à chaque projet grâce aux champs personnalisés

Suivez les étapes de l'accord à l'aide de statuts personnalisés

Recueillez les signatures électroniques et suivez les approbations via ClickUp Automatisations

Créez des vues visuelles des responsabilités à l'aide de la vue Tableau

🔑 Idéal pour : les petites entreprises ou les entrepreneurs qui gèrent plusieurs contrats et qui souhaitent gagner en clarté sans avoir à rechercher les mises à jour dans leurs e-mails ou leurs dossiers.

3. Modèle de contrat de prêt ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la sécurité des détails du prêt et gérez les conditions de remboursement grâce au modèle de contrat de prêt ClickUp

Il n'y a pas de place pour les malentendus lorsque vous prêtez ou empruntez de l'argent. Le modèle d'accord de prêt ClickUp vous offre bien plus qu'un simple document à remplir : il met en place un flux de travail structuré pour tout, du taux d'intérêt au calendrier de remboursement.

Ce modèle vous aide à formaliser un accord juridiquement contraignant tout en suivant chaque étape du prêt en temps réel. Qu'il s'agisse d'un prêt unique ou de paiements mensuels récurrents, chaque mise à jour, révision ou changement de statut est documenté et offre visibilité.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les détails des prêts, le montant des dettes et les informations sur les emprunteurs à l'aide des champs personnalisés

Attribuez des tâches à chaque partie pour examiner ou mettre à jour les conditions de paiement

Utilisez des statuts personnalisés pour suivre le prêt depuis sa création jusqu'à sa signature et son achevé

Suivez l'évolution des prêts et le respect du paiement grâce à des tâches récurrentes et des tableaux de bord

🔑 Idéal pour : les particuliers ou les entreprises qui gèrent des prêts internes, des financements de partenaires ou des avances de clients et qui ont besoin de clarté sans avoir à faire des allers-retours pour obtenir des informations.

🔎 Le saviez-vous ? Aux États-Unis, 55 % des factures B2B sont en retard de paiement. Sans accord de paiement écrit, il devient plus difficile de faire respecter les délais.

4. Modèle de contrat d'achat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez, suivez et signez vos contrats en un seul endroit grâce au modèle de contrat d'achat ClickUp

Si vous avez déjà perdu des conditions d'achat dans un fil de discussion par e-mail ou un contrat enfoui dans vos dossiers sur votre bureau, ce modèle est fait pour vous. Le modèle de contrat d'achat de ClickUp vous aide à gérer l'ensemble du processus d'achat, de la négociation à la signature, sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre.

Il fournit un emplacement unique pour définir les conditions, attribuer les responsabilités et suivre les étapes d'approbation, en particulier lorsque plusieurs parties sont impliquées ou que les conditions sont susceptibles de changer.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez les champs personnalisés pour enregistrer les modalités de paiement, les conditions générales ou les informations sur les fournisseurs

Attribuez des tâches pour la révision des contrats, l'approbation juridique et les signatures

Créez un document de partage pour les deux parties concernées, avec des mises à jour en temps réel

Automatisez les rappels de date limite ou le partage de documents après la date d'entrée en vigueur

🔑Idéal pour : les entreprises qui travaillent avec des fournisseurs, des prestataires ou des partenaires B2B et qui souhaitent disposer d'un système numérique reproductible pour gérer leurs achats sans goulots d'étranglement ni confusion.

5. Modèle de contrat d'achat et d'équipe commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rédigez, gérez et finalisez rapidement vos conditions de vente grâce au modèle d'accord d'achat et de vente ClickUp

Ce modèle de contrat d'achat et de vente de ClickUp ne se contente pas de liste les éléments vendus, il est conçu pour rationaliser l'ensemble du cycle contractuel des ventes et des achats. Vous disposez d'un système centralisé pour rédiger les termes, examiner les détails de paiement, définir les conditions et gérer les signatures.

Plus besoin de passer d'un PDF à l'autre, d'une boîte de réception à l'autre ou d'un dossier à l'autre sur votre bureau. Chaque élément de la transaction, du montant du paiement aux jalons de livraison, se trouve exactement là où votre équipe en a besoin.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez les détails des produits ou services à l'aide des champs personnalisés

Attribuez des étapes de révision et d'approbation à l'aide de statuts personnalisés

Définissez des jalons de livraison et des échéances liées aux dates d'échéance

Collaborez entre services en temps réel sans quitter la plateforme

Suivez la progression et les modifications de tous les accords en cours dans un tableau de bord unique

🔑Idéal pour : les entreprises qui effectuent régulièrement des achats et des ventes de biens ou de services ont besoin d'une structure reproductible pour leurs contrats de vente, facilitant la collaboration et le suivi des versions.

6. Modèle de contrat de sous-traitance ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez clairement les rôles et les échéanciers à l'aide du modèle d'accord avec un prestataire ClickUp

Embaucher des sous-traitants sans accord écrit est un risque que la plupart des entreprises ne peuvent pas se permettre. Le modèle d'accord de sous-traitance de ClickUp simplifie la rédaction des conditions, la définition du champ d'application, la fixation des délais et la conclusion des modalités de paiement, sans perdre le suivi des détails.

Au lieu de jongler entre les contrats dans des documents Word et des boîtes de réception, vous disposez d'un espace de travail centralisé pour tout organiser, des dates d'entrée en vigueur aux clauses d'action en justice, le tout suivi en temps réel.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez les responsabilités et les conditions de paiement à l'aide des champs personnalisés

Créez des échéanciers pour les livrables à l'aide de diagrammes de Gantt et de jalons

Automatisez les rappels pour les retards de paiement, les renouvellements de contrat ou les vérifications de statut

Collectez et stockez les accords signés dans un tableau de bord partagé

Suivez les parties impliquées et la progression des tâches grâce à la gestion visuelle des tâches

🔑Idéal pour : les entreprises qui travaillent avec des freelances, des consultants ou des sous-traitants tiers et qui ont besoin d'un accord transparent et exécutoire avec une responsabilité claire.

💡 Conseil de pro : Lorsque vous utilisez un modèle de demande de devis, standardisez la mise en forme et vos critères afin de faciliter la comparaison des réponses des fournisseurs.

7. Modèle de gestion des contrats ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Centralisez, suivez et automatisez tous vos contrats grâce au modèle de gestion des contrats ClickUp

Ce modèle de gestion des contrats de ClickUp est plus qu'un simple outil de suivi : c'est votre tableau de bord pour tous les contrats actifs, qu'ils concernent des clients, des fournisseurs ou des parties prenantes internes. Au lieu de perdre de vue les dates de renouvellement, les obligations légales ou les conditions de paiement, ce modèle présente un système complet qui rationalise la gestion des contrats.

Ce modèle de gestion des contrats comprend des vues telles qu'une liste principale des contrats, un formulaire de demande et un suivi de progression, conçus pour simplifier le cycle de vie de vos contrats, de la rédaction à l'archivage.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez vos contrats par type, service ou statut à l'aide des champs personnalisés

Surveillez les délais et les dates d'échéance à l'aide de diagrammes de Gantt et de balises de date limite

Créez des flux de travail avec des statuts tels que « Rédaction », « Révision », « Négociation », etc

Définissez des alertes pour les renouvellements à venir, les échéances ou les révisions requises

Conservez tous les documents, instructions de paiement et notes des parties prenantes dans un hub de partage unique

🔑 Idéal pour : les équipes juridiques, les responsables des achats et les responsables des opérations qui gèrent plusieurs contrats et ont besoin d'un système centralisé pour tout gérer sans aucune approximation.

🔎 Le saviez-vous ? 25 % des faillites en Europe sont liées à des retards de paiement des clients. Les accords de paiement formels peuvent servir de bouclier préventif, assurant aux entreprises des bases juridiques pour agir avant que les retards de paiement ne deviennent incontrôlables.

8. Modèle de contrat de location ClickUp pour le Texas

Obtenir un modèle gratuit Créez des contrats de location prêts à l'emploi pour le Texas grâce au modèle de contrat de location ClickUp

Les baux au Texas ont leurs propres règles, et ce modèle de contrat de bail ClickUp pour le Texas vous aide à rester en conformité sans vous perdre dans des conjectures juridiques. Il est conçu pour simplifier tout, des conditions de location et des pénalités de retard de paiement aux responsabilités fondamentales de chaque partie.

Vous pouvez stocker les dossiers des locataires, suivre les dates d'échéance des loyers, définir des rappels pour les renouvellements et conserver toutes les versions des baux, le tout dans un environnement de travail collaboratif.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez les principales conditions du bail et les calendriers de paiement à l'aide des champs personnalisés

Attribuez des rappels pour les renouvellements de contrat et les dates d'échéance

Créez des profils de locataires et liez-les à des documents de location spécifiques

Suivez les accords spécifiques à un bien immobilier pour plusieurs locataires ou unités

Automatisez les notifications en cas de retard de paiement, de pénalités de remboursement anticipé ou de mises à jour juridiques

🔑 Idéal pour : les propriétaires, les gestionnaires immobiliers ou les agents immobiliers qui gèrent des locations au Texas et qui souhaitent protéger leur intérêt et rester en conformité avec la loi sans se perdre dans la paperasserie.

9. Modèle de contrat de services ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les prestations, les échéanciers et les conditions de paiement à l'aide du modèle de contrat de services ClickUp

Toute entreprise de services doit se protéger, et le modèle d'accord de services ClickUp est conçu précisément à faire cela. Il s'agit de bien plus qu'un simple document à télécharger : c'est un environnement de travail en direct où vous pouvez définir le périmètre, gérer les attentes et synchroniser votre calendrier de paiement tout en collaborant avec les parties prenantes.

Qu'il s'agisse d'un projet ponctuel ou d'une relation basée sur des honoraires forfaitaires, ce modèle garantit que les deux parties sont d'accord avant le début du travail.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez l' étendue du travail , les livrables et les échéanciers à l'aide de documents personnalisés

Définissez et suivez les conditions de paiement, y compris le recouvrement des paiements ou des frais ponctuels

Suivez la progression des tâches à l'aide des vues de tâches et des mises à jour de statut

Affectez des membres de l'équipe à différentes sections pour faciliter la collaboration et les modifications en temps réel

Centralisez les jalons de modification en cours, l'historique des versions et les jalons de validation

🔑 Idéal pour : les freelances, les agences et les fournisseurs, prestataires de services qui ont besoin d'un moyen clair et traçable pour formaliser leur travail avec leurs clients et éviter les surprises ou les litiges de dernière minute.

➡️ En savoir plus : Externalisation de la gestion de projet : les avantages de l'externalisation pour gérer votre entreprise

10. Modèle d'accord fournisseur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Clarifiez les conditions, les livrables et les paiements avec le modèle d'accord fournisseur ClickUp

Que vous intégriez un nouveau fournisseur ou renouveliez un partenariat existant, des attentes vagues peuvent se transformer en erreurs coûteuses. Le modèle d'accord fournisseur de ClickUp permet de définir clairement tous les détails clés, notamment les conditions de paiement, les délais de livraison, les niveaux de service et les clauses juridiques.

Au lieu de chercher les différentes versions des contrats dans vos boîtes de réception ou vos dossiers, vous bénéficiez d'une visibilité totale sur les responsabilités, les dates d'échéance et toutes les révisions effectuées.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez les conditions de paiement des fournisseurs, les modèles de tarification et les délais de livraison à l'aide des champs personnalisés

Attribuez des tâches de révision et d'approbation internes avec des dates d'échéance et des étiquettes de priorité

Suivez les modifications et la progression grâce à des statuts personnalisés tels que « En cours de rédaction » ou « En cours d'examen »

Utilisez les commentaires et l'automatisation pour signaler les retards, l'information incomplète ou les suivis juridiques

Créez une vue partagée pour les deux parties concernées afin de rester alignées sur le statut de l'accord

🔑 Idéal pour : les responsables des achats, les directeurs des opérations ou toute personne travaillant avec des fournisseurs externes qui ont besoin de structure, de clarté et d'un contrôle achevé sur les flux de travail des contrats.

🔎 Le saviez-vous ? Les propriétaires d'entreprises passent 10 % de leur journée à courir après les factures impayées. Disposer de conditions de paiement écrites permet de réduire les allers-retours en définissant clairement les attentes dès le départ.

11. Modèle ClickUp pour les comptes fournisseurs

Obtenir un modèle gratuit Gardez une longueur d'avance sur les dates d'échéance et les paiements aux fournisseurs grâce au modèle ClickUp Accounts Payable Template

Poursuivre les factures et fouiller dans les feuilles de calcul est le meilleur moyen de manquer une date d'échéance ou d'encourir des frais de retard. Le modèle ClickUp Accounts Payable vous offre une installation simplifiée pour le suivi des obligations de paiement, la surveillance du statut des factures et l'automatisation des tâches récurrentes, sans avoir à microgérer chaque fournisseur ou transaction.

Ce modèle vous permet de passer des méthodes manuelles à un processus plus évolutif, plus facile à suivre et plus rapide.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez les factures par date d'échéance initiale, type de paiement et nom du fournisseur à l'aide des champs personnalisés

Visualisez les paiements à venir et en retard dans des vues calendrier ou liste

Automatisez les rappels de paiement et les e-mails de suivi grâce aux automatisations de ClickUp

Organisez l'ensemble de votre processus de comptes fournisseurs en étapes telles que le codage des intitulés, la vérification et l'acheminement

Suivez les opportunités de soldes réduits ou les frais supplémentaires pour établir des prévisions précises

🔑 Idéal pour : les comptables, les équipes financières ou les propriétaires d'entreprises qui ont besoin d'un système structuré pour gérer les dettes, réduire les erreurs manuelles et satisfaire les fournisseurs.

➡️ En savoir plus : Types de contrats et comment les gérer efficacement

12. Modèle de contrat de location ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des conditions de location claires et juridiquement contraignantes grâce au modèle de contrat de location ClickUp

Gérer des locations sans contrat solide revient à conduire sans assurance : c'est risqué et coûteux. Le modèle de contrat de location ClickUp offre aux propriétaires et aux gestionnaires immobiliers une structure fiable et prête à l'emploi pour définir les conditions de paiement, les règles et les responsabilités dès le premier jour.

Tout, des décompositions de loyer aux dépôts de garantie, en passant par les droits d'accès et les pénalités de retard de paiement, peut être documenté et suivi dans un tableau de bord collaboratif unique.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez les montants des loyers, les dates d'échéance, les frais et les dépôts à l'aide des champs personnalisés

Attribuez des tâches pour la rédaction des baux, la communication avec les locataires et les mises à jour des contrats

Définissez des rappels pour les renouvellements de bail et les révisions de routine grâce à l'automatisation

Conservez les accords signés, les photos des biens immobiliers et les mises à jour au même endroit

Utilisez Docs, la vue Liste et les diagrammes de Gantt pour suivre les délais des accords

🔑 Idéal pour : les propriétaires indépendants, les gestionnaires immobiliers ou les agents de location qui ont besoin d'une installation de location claire, organisée et applicable, sans avoir à tout réinventer à chaque fois.

🔎 Le saviez-vous ? Seules 44 % des entreprises ont automatisé ne serait-ce que quelques tâches liées aux comptes clients. Associer un accord de paiement solide à l'automatisation permet d'accélérer les suivis, de réduire les erreurs et de mieux suivre les créances.

13. Modèle de facture pour freelance ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Facturez vos clients plus rapidement et suivez chaque paiement grâce au modèle de facture pour freelance ClickUp

Les retards de paiement et les feuilles de calcul désordonnées peuvent nuire à votre élan en tant que freelance. Le modèle de facture freelance ClickUp vous permet de garder votre processus de facturation précis, simple et centralisé.

Ce système vous permet d'enregistrer les services, de suivre les dates d'échéance, d'envoyer des rappels et d'assurer le suivi sans avoir à passer constamment d'une plateforme à l'autre. Tout, des conditions de paiement aux informations sur les clients, reste organisé et accessible à tout moment.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Faites en sorte que chaque facture soit personnalisée avec les coordonnées du client, les tarifs et le résumé des services

Configurez des rappels automatisés pour les factures impayées ou les retards de paiement

Suivez l'évolution des factures à l'aide des statuts « En attente », « Payé » ou personnalisés

Suivez les échéanciers et envoyez des rappels sans quitter ClickUp

Conservez un archivage achevé de vos factures et de tous vos paiements passés dans un seul et même endroit

🔑 Idéal pour : les freelances et les entrepreneurs indépendants qui souhaitent garder un processus de facturation professionnel, efficace et totalement sous contrôle, quel que soit le nombre de clients qu'ils gèrent.

💡Conseil de pro : lorsque vous gérez des transactions en ligne, ne vous fiez pas uniquement à votre passerelle de paiement, utilisez un logiciel de gestion d'entreprise qui s'intègre directement à vos systèmes de test et de paiement. ClickUp rationalise les opérations et aide à identifier en temps réel les incohérences entre les équipes financières, d'assistance et de produits.

14. Modèle de facture pour entrepreneur indépendant ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Envoyez des factures claires et précises grâce au modèle de facture pour entrepreneur indépendant de ClickUp

Si vous jonglez entre plusieurs clients et projets, la dernière chose dont vous avez besoin est un processus de facturation chaotique qui vous ralentit. Le modèle de facture pour entrepreneur indépendant ClickUp vous permet de facturer facilement votre travail, de tout organiser et d'être payé à temps.

Tout, des conditions de paiement aux ventilations fiscales et aux dates d'échéance, est intégré dans un flux de travail simple qui s'adapte à l'augmentation de votre charge de travail.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Remplissez et suivez vos factures grâce à des champs personnalisés pour les services, les tarifs, les taxes et les frais

Utilisez les statuts « En attente » et « Payé » pour le suivi des montants encore dus

Automatisez les rappels par e-mail pour les factures impayées et les changements de statut

Stockez tous vos contrats, factures et information client dans un environnement de travail partage

Accédez facilement à l'historique financier de tous vos projets grâce aux vues et filtres intégrés

🔑 Idéal pour : les entrepreneurs indépendants et les consultants qui souhaitent garder le contrôle de leur processus de facturation sans avoir à microgérer chaque transaction ou à relancer leurs clients pour obtenir le paiement.

➡️ En savoir plus : Modèles de demande de devis (en Word et Excel) pour simplifier les achats

15. Modèle d'accord de paiement Signaturely

via Signaturely

Le modèle d'accord de paiement de Signaturely est conçu dans un souci de simplicité et d'intégrité juridique. Il est parfait pour les freelances, les prêteurs ou les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin d'un contrat à télécharger et remplissable.

Disponible aux mises en forme PDF et Word, il couvre tous les aspects clés : montant de la dette, calendrier de remboursement, par défaut, modifications et droit applicable. Il est idéal lorsque vous avez besoin d'un contrat rapide et concis à envoyer, signer et stocker immédiatement.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez clairement les conditions de paiement, le montant dû et les dates d'échéance

Précisez ce qui se passe si le débiteur est par défaut sur l'une quelconque de ses obligations de paiement

Ajoutez des clauses personnalisées concernant la résiliation, le règlement des litiges ou le droit applicable

Recueillez les signatures de toutes les parties concernées pour obtenir un contrat juridiquement contraignant

Téléchargez et effectuez la modification en cours dans Word pour une personnalisation flexible

🔑 Idéal pour : toute personne ayant besoin d'un accord de paiement simple et professionnel peut le télécharger, le modifier et l'envoyer en quelques minutes, sans avoir à se connecter à une plateforme achevée.

💡Conseil de pro : au lieu de compter sur le silence après l'envoi d'une facture, ajoutez une clause qui oblige le débiteur à accuser réception de la demande de paiement dans les 48 heures. Cette petite ligne crée un déclencheur juridique pour confirmer l'engagement.

16. Modèle d'accord de paiement Signeasy

via Signeasy

Le modèle d'accord de paiement de Signeasy ne se limite pas à la simple saisie de nombres : il s'agit d'un outil complet permettant de gérer les conditions de remboursement, les signatures et les documents numériques.

Que vous traitiez des prêts, des contrats de location ou des paiements de services, ce modèle offre aux créanciers et aux débiteurs un cadre juridique pour gérer les dettes et prévenir les litiges. Vous pouvez le personnalisé, le signer et l'envoyer, le tout à partir d'une seule plateforme.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez les détails du prêt, la fréquence du paiement, le taux d'intérêt et les conditions en cas de manquement

Définissez clairement les pénalités de retard de paiement et les clauses de résiliation

Personnalisez les champs personnalisés pour le mode de paiement, les signatures et la législation applicable

Joignez un calendrier de remboursement détaillé en annexe

Suivez le statut des documents, envoyez des rappels et recueillez des signatures électroniques juridiquement contraignantes

🔑 Idéal pour : les start-ups, les propriétaires de petites entreprises ou les particuliers qui souhaitent éviter les formalités administratives, éviter toute confusion en matière de paiement et formaliser leurs accords de dette dans un flux entièrement numérique.

17. Modèle d'accord de paiement simple PandaDoc

via PandaDoc

Le modèle d'accord de paiement simple de PandaDoc est destiné à tous ceux qui ont besoin d'un contrat prêt à l'emploi, rapide, imprimable et juridiquement valable.

Qu'il s'agisse d'un prêt personnel, d'une transaction d'entreprise ou d'un accord de paiement structuré, ce modèle gratuit décrit tout, du montant du prêt et du taux d'intérêt au mode de paiement, en passant par les frais de retard et les clauses de litige. De plus, vous pouvez ajouter une signature électronique directement dans la plateforme.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Documentez clairement le montant de la dette, le calendrier de remboursement et les dates d'échéance

Définissez les éléments qui déclenchent des pénalités de paiement tardif ou d'autres frais

Incluez les sections juridiques essentielles telles que la divisibilité, la résiliation et le droit applicable

Ajoutez des signatures numériques à l'aide de l'outil eSign intégré à PandaDoc

Téléchargez ou imprimez l'accord selon vos besoins pour vos dossiers personnels ou pour une utilisation hors ligne

🔑 Idéal pour : les freelances, les propriétaires ou les petites entreprises qui souhaitent disposer d'un accord juridiquement structuré, avec la possibilité d'exporter au format PDF et de disposer d'une signature en ligne.

💡 Conseil de pro : Ajoutez une clause de suspension de service stipulant que si un paiement est en retard de plus de X jours, tous les services ou livrables seront temporairement suspendus jusqu'à ce que le paiement soit réglé. Cette clause n'est pas agressive, mais elle fixe des limites et vous donne un certain pouvoir.

18. Modèle d'accord forfait de paiement eSignMyDocuments

via eSign

Si vous travaillez avec des remboursements échelonnés, ce modèle d'accord de plan de paiement de eSign.com est conçu pour gérer tous les éléments essentiels d'un calendrier de remboursement structuré, qu'il soit mensuel, hebdomadaire ou personnalisé.

Idéal pour les prêts personnels, les financements informels ou les accords d'entreprise où la clarté autour des paiements récurrents et des pénalités potentielles est une clé.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Précisez le montant du prêt, le taux d'intérêt et la fréquence des remboursements

Définissez des conditions claires en matière de défaut par défaut, de frais de retard et de pénalités de remboursement anticipé

Ajoutez des clauses facultatives telles que le solde avec réduction, le cosignataire ou les conditions de remboursement anticipé

Incluez des instructions spécifiques sur le mode de paiement et les dates d'échéance

Téléchargez-les au format PDF, Word ou ODT pour la modification en cours et l'utilisation hors ligne

🔑 Idéal pour : les particuliers, les amis ou les prêteurs de petites entreprises qui souhaitent disposer d'un accord flexible et imprimable, avec des attentes claires et des garanties juridiques intégrées.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de propositions de projet dans Word, Excel et ClickUp

19. Modèle d'accord de paiement Contractbook

via Contractbook

Le modèle d'accord de paiement Contractbook offre une structure détaillée et personnalisable pour définir les obligations financières entre un créancier (cédant) et un débiteur.

Grâce à l'assistance intégrée des signatures électroniques et des champs intelligents, ce modèle permet aux particuliers et aux entreprises de formaliser facilement leurs plans de remboursement.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez le montant de la dette, le mode de paiement et un forfait de paiement personnalisé dans l'annexe A

Définissez une clause d'accélération claire en cas de retard de paiement (par exemple, le solde total devient exigible après 15 jours de retard)

Incluez des clauses d'indemnisation, de cession de droits, de renonciation et de résolution des litiges

N'apportez des modifications qu'avec le consentement écrit des deux parties

Enregistrez et effectuez le suivi du contrat dans Contractbook pour pouvoir le consulter ultérieurement

⚖️ Note juridique : Les clauses d'accélération peuvent être soumises à des restrictions par la législation locale ; vérifiez leur applicabilité avant de les appliquer.

🔑 Idéal pour : les freelances, les propriétaires de petites entreprises ou les prêteurs qui ont besoin de formaliser et de gérer des forfaits de paiement structurés.

💡 Conseil de pro : si vous proposez des services, que vous soyez freelance ou agence à part entière, il est indispensable de savoir rédiger un contrat de service solide. Un contrat clair et bien structuré vous protège contre les dérives, les retards de paiement et les attentes mal alignées. Apprenez à rédiger un contrat de service et découvrez les clauses indispensables qu'il doit contenir.

20. Modèle d'accord de paiement SignWell

via SignWell

Le modèle d'accord de paiement de SignWell permet de rester concis et précis, grâce à une disposition simple conçue pour fixer rapidement les conditions entre le créancier et le débiteur. Le langage utilisé est suffisamment formel pour avoir une valeur juridique, mais suffisamment simple pour être compris par des non-juristes.

Il n'est pas surchargé de mise en forme ou de remplissage excessif, mais contient uniquement l'essentiel : le montant de la dette, le forfait de paiement, les conditions par défaut et les protections juridiques, telles que les clauses de libération et les notes de juridiction. Le document est prêt à être signé électroniquement dès le départ, ce qui le rend particulièrement utile si vous souhaitez finaliser des accords en ligne en quelques minutes sans avoir à manipuler des fichiers PDF.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez et documentez le montant du prêt, les conditions et les responsabilités

Ajoutez des clauses relatives à la juridiction, à l'indemnisation et au défaut par défaut sans avoir à vous poser de questions d'ordre juridique

Envoyez le document pour signature et recevez une notification lorsque les deux parties l'auront signé

Téléchargez ou enregistrez l'accord en sécurité une fois qu'il est achevé

🔑 Idéal pour : les freelances, les propriétaires de petites entreprises ou les particuliers qui ont besoin d'un accord de paiement juridiquement valable et rapide à signer sans avoir à faire appel à un avocat.

*rendez vos conditions de paiement infaillibles avec ClickUp

Des conditions de paiement manquantes ou des attentes vagues ne font pas que semer la confusion, elles vous coûtent du temps, de l'argent et de la confiance. Ces 20 modèles de contrats de paiement ont été conçus pour éviter précisément cela.

Que vous gériez les factures de vos clients, mettiez en place un prêt ou rédigiez un contrat pour un entrepreneur ou un fournisseur, un modèle ClickUp (et quelques extras) vous permet de créer, de suivre et de gérer plus facilement vos engagements financiers, tant sur le plan juridique qu'opérationnel.

Tout est intégré, de l'automatisation aux signatures électroniques et du suivi des tâches. Oubliez les PDF et les e-mails éparpillés et rationalisez votre processus de paiement du début à la fin.

Prêt à garder le contrôle de vos conditions de paiement ? Commencez dès maintenant avec ClickUp gratuitement.

Foire aux questions sur les modèles d'accord de paiement

Oui, lorsqu'ils sont signés par les deux parties et conformes à la législation locale.

Souvent oui, mais les taux et les informations à fournir sont réglementés : vérifiez la législation en vigueur dans votre juridiction.

Votre contrat doit préciser les recours possibles (frais de retard, accélération, suspension des services ou recouvrement).

Ce n'est pas toujours nécessaire, mais il est judicieux de faire vérifier les contrats par un juriste lorsqu'il s'agit de sommes importantes, de prêts garantis ou de baux spécifiques à un État.