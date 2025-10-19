Modèles gratuits de documents de suivi de vos réalisations

Vous est-il déjà arrivé d'arriver à un entretien d'évaluation et d'avoir complètement achevé toutes les choses incroyables que vous avez accomplies ? C'est frustrant, n'est-ce pas ? *

Vous savez que vous avez travaillé dur, mené à bien de grands projets et peut-être même sauvé la mise à plusieurs reprises, mais votre esprit se vide lorsque vient le moment d'en parler.

C'est là qu'intervient le document de présentation. Il vous aide à assurer le suivi de vos réussites afin que vous soyez toujours prêt lorsque cela compte le plus.

Et le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez pas besoin de partir de zéro. Nous avons rassemblé 13 modèles gratuits de documents pour vous aider à suivre vos réalisations sans effort et à toujours vous présenter bien préparé.

Explorons-les ensemble !

Mais avant cela, passons rapidement en revue les bases des modèles de documents de présentation.

Que sont les modèles de documents de présentation ?

Un document de présentation est un recueil de vos réalisations, des commentaires positifs et des preuves de votre travail acharné, enregistrés en toute sécurité au même endroit.

Au lieu de vous efforcer de vous souvenir de tout lors d'un entretien d'évaluation ou d'une discussion sur une promotion, les documents de présentation organisent tous ces moments.

Cet e-mail de votre patron qui loue votre leadership ? Ajoutez-le. Le projet qui a dépassé les attentes et reçu des commentaires positifs de votre responsable? Ajoutez-le. Au fil du temps, ces petites victoires constituent des arguments solides en faveur de votre évolution et de votre reconnaissance.

Un bon modèle de document permet de tout structurer afin que les mises à jour se fassent sans effort. Les sections consacrées aux objectifs professionnels atteints, aux indicateurs, aux moments de leadership et aux commentaires garantissent que rien ne soit oublié.

🧠 Fait amusant : une reconnaissance régulière ne fait pas seulement plaisir aux employés, elle aide également les entreprises à conserver leurs meilleurs talents. Les employés qui sont régulièrement reconnus sont deux fois plus engagés et plus productifs, et ont un sentiment d'appartenance plus fort que ceux qui ne le sont pas.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de document de présentation ?

Un modèle de document de présentation bien conçu permet de tout organiser, ce qui facilite le suivi de la progression et la mise en valeur de la croissance.

Les meilleurs modèles sont les suivants :

Réalisations clés ayant un impact mesurable : un document de présentation efficace met en avant les principales réussites avec des résultats concrets plutôt qu'une liste vague de tâches. Des détails tels que la résolution d'un problème critique ou la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie permettent de brosser un tableau clair de vos contributions.

Commentaires positifs et reconnaissance : le modèle doit offrir un espace pour recueillir les compliments des responsables, des collègues et des clients afin de renforcer les points forts. le modèle doit offrir un espace pour recueillir les compliments des responsables, des collègues et des clients afin de renforcer les points forts. Les messages de remerciement des employés , les e-mails contenant des commentaires positifs et les notes issues des évaluations de performances constituent des preuves indéniables de la valeur de chacun.

Objectifs et progression en matière de développement de carrière : un bon modèle comprend un espace pour le suivi un bon modèle comprend un espace pour le suivi des objectifs de développement de carrière à court et à long terme.

Évolution personnelle et leçons apprises : un document de présentation doit également rendre compte des moments d'évolution. Noter les clés d'enseignement et l'auto-évaluation tirés de projets difficiles, les compétences qui se sont améliorées ou les nouvelles responsabilités assumées peut aider à montrer une évolution continue.

Commentaires des collègues et des supérieurs hiérarchiques : l'ajout des commentaires issus l'ajout des commentaires issus des formulaires d'évaluation par les collègues et des entretiens avec les supérieurs hiérarchiques permet d'afficher une vision globale des performances.

Meilleurs modèles de documents pour vous mettre en valeur

Voici quelques-uns des modèles de documents de présentation les plus efficaces pour vous aider au suivi de vos réussites, à mettre en avant votre impact et à être prêt à tout, qu'il s'agisse d'une évaluation de performance, d'une promotion ou d'une recherche d'emploi :

1. Modèle d'évaluation des performances ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rendez vos évaluations de performance efficaces et faciles grâce au modèle d'évaluation de performance de ClickUp.

les évaluations de performance sont cruciales, mais leur organisation peut s'avérer difficile. Le modèle d'évaluation de performance de ClickUp rend ces évaluations plus efficaces et moins stressantes.

Ils permettent le suivi des performances des employés, de fixer des objectifs clairs et de recueillir des commentaires complets provenant de diverses sources. Ce document prêt à l'emploi simplifie les évaluations de performance et garantit que chacun reçoive rapidement des commentaires

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez et évaluez efficacement les performances de vos employés

Fixez des objectifs et des échéances clairs

Organisez des évaluations à 360° par les employeurs, les pairs et les employés eux-mêmes

Utilisez des champs personnalisés tels que la satisfaction professionnelle, la croissance et les performances pour une gestion précise des évaluations

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines et les managers à la recherche d'une approche organisée pour les évaluations de performance.

➡️ À lire également : Comment rédiger un message de remerciement à un employé (+ exemple)

2. Modèle de formulaire d'évaluation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Réalisez des évaluations équitables et cohérentes grâce au modèle de formulaire d'évaluation de ClickUp

Les évaluations permettent aux équipes de progresser et fournissent un mapper de développement clair, mais comment en créer une à partir de zéro ? Le modèle de formulaire d'évaluation de ClickUp facilite les évaluations de performance grâce à son format facile à utiliser.

Du suivi des progrès à l'identification des domaines à améliorer, ils garantissent des commentaires clairs, organisés et exploitables. Assurez la cohérence entre les services en utilisant le même mise en forme, en suivant la progression des employés et en veillant à ce que toutes les évaluations soient objectives et équitables.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Recueillez rapidement des commentaires en créant et en partageant un formulaire personnalisé avec les responsables et les employés

Utilisez la liste d'évaluation des employés pour vérifier les résultats de tous les employés évalués affichés

Ajoutez des champs personnalisés, tels que « Récompenses et jalons franchis », « Points à améliorer » et « Travaille bien avec une équipe »

🔑 Idéal pour : les responsables RH et les managers d'équipe qui souhaitent mener des évaluations complètes.

🔎 Le saviez-vous ? Les entreprises qui se concentrent sur les performances de leurs employés ont 4,2 fois plus de chances de surpasser leurs concurrents. Cela se traduit par un résultat de croissance du chiffre d'affaires supérieure de 30 % !

3. Modèle de formulaire d'évaluation des performances des employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Réalisez des évaluations complètes et équitables grâce au modèle de formulaire d'évaluation des performances des employés de ClickUp

Le modèle de formulaire d'évaluation des performances des employés de ClickUp offre une approche structurée et complète des évaluations. Il vous aide à définir des objectifs et des attentes clairs, à faciliter les commentaires constructifs et à identifier les points forts et les domaines à améliorer.

Assurez-vous que vos évaluations sont cohérentes, équitables et alignées sur les objectifs de l'organisation en partageant le formulaire d'évaluation avec les parties prenantes concernées.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Fixez des objectifs et des attentes clairs pour vos employés

Fournissez des commentaires constructifs pour vous améliorer

Mettez à jour le statut de l'évaluation afin de vous assurer que les parties prenantes sont informées du processus d'évaluation

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines et les managers qui cherchent à rationaliser les évaluations de performance des employés.

Regardez la vidéo pour découvrir comment gérer vos OKR à l'aide des statuts, des champs personnalisés et des vues dans ClickUp.

4. Modèle ClickUp pour la recherche d'emploi

Obtenir un modèle gratuit Trouvez l'emploi idéal grâce au modèle de recherche d'emploi de ClickUp

Se lancer dans la recherche d'un emploi est à la fois passionnant et intimidant. Le modèle de recherche d'emploi de ClickUp transforme ce processus chaotique en un processus rationalisé et facile à gérer.

Ils vous permettent de suivre méticuleusement les candidatures, de surveiller les offres d'emploi, d'évaluer l'évaluation des entreprises et d'organiser les ressources pour les entretiens au sein d'une plateforme conviviale.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez facilement le statut des candidatures grâce à des statuts tels que « ouverte », « postulée », « entretien téléphonique », « entretien en personne », « pas d'offre » et « offre acceptée »

Listez l'information pertinente sur les entreprises, notamment les évaluations, les points de contact, l'assurance maladie et les notes, dans la vue Liste

Organisez systématiquement vos documents de préparation aux entretiens et surveillez les entretiens à venir grâce à la vue Calendrier

🔑 Idéal pour : Les demandeurs d'emploi qui souhaitent organiser et optimiser leur processus de recherche d'emploi.

💡 Astuce bonus : Vous en avez assez de fouiller dans d'anciens documents et messages Slack pour vous souvenir de ce que vous avez fait au cours du dernier trimestre ? Laissez ClickUp Brain vous rafraîchir la mémoire ! Voici comment l'utiliser : Résumer vos réalisations avec ClickUp Brain Résumer vos réussites hebdomadaires, vos mises à jour, vos notes de réunion ou vos réalisations pour obtenir les points forts de vos performances que vous auriez pu oublier

Générez des ébauches de points clés pour votre document de présentation. Il vous suffit d'utiliser une invite IA telle que « Résumer les réussites clés du troisième trimestre »

Utilisez l'IA pour préparer votre prochain entretien ou votre prochaine promotion en lui demandant de générer des questions

Créez ou reformulez votre travail dans un langage clair et confiant afin de vous assurer de raconter votre histoire comme vous le souhaitez

Générez des transcriptions de réunions et convertissez la voix en texte

5. Modèle de CV ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Décrochez l'emploi de vos rêves grâce au modèle de CV de ClickUp

Vous cherchez à décrocher votre prochain rôle technologique, mais vous n'êtes pas sûr que votre CV se démarque ? Le modèle de CV technique de ClickUp vous aide à mettre en valeur vos compétences de manière à vous faire remarquer.

Grâce à une disposition conviviale spécialement conçue pour les professionnels de la technologie, il met en valeur votre expertise technique, vos projets, vos certifications et vos réalisations, permettant ainsi aux responsables du recrutement de voir votre valeur en un coup d'œil.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Mettez en avant vos compétences techniques et vos aptitudes clés dans un document bien conçu

Rendez les sections personnalisées en fonction des différents rôles techniques

Partagez votre CV à l'aide de liens publics ou privés afin de recevoir les commentaires de vos pairs, amis et experts dans le champ

Mettez-les rapidement à jour à mesure que vos compétences et votre expérience évoluent en accédant au document depuis n'importe où

🔑 Idéal pour : les professionnels de la technologie qui souhaitent un CV clair et optimisé.

➡️ En savoir plus : Modèles de CV techniques pour vous démarquer auprès des recruteurs

6. Modèle de lettre de motivation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rédigez une lettre de motivation convaincante grâce au modèle de lettre de motivation de ClickUp

Rédiger une lettre de motivation parfaite qui attire l'attention est un véritable défi, surtout si vous postulez à plusieurs emplois. Le modèle de lettre de motivation de ClickUp vous facilite la tâche !

Ce document prêt à l'emploi et entièrement personnalisable est le fournisseur d'une disposition professionnelle pour mettre en valeur vos qualifications et votre enthousiasme pour le rôle. Grâce à lui, il est plus facile que jamais d'exprimer de manière convaincante vos expériences et vos compétences et de vous assurer que votre candidature se démarque auprès des responsables du recrutement.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Personnalisez facilement les sections pour refléter vos expériences uniques

Partagez la lettre de motivation avec vos collègues et votre famille pour obtenir leur avis

Mettez en avant vos réalisations clés et compétences de manière efficace

🔑 Idéal pour : Les demandeurs d'emploi qui souhaitent faire forte impression avec une lettre de motivation bien rédigée.

➡️ À lire également : Meilleur logiciel de gestion des compétences

7. Modèle de plan d'action pour les objectifs SMART de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que tous vos objectifs sont à votre portée grâce au modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp

Le modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp vous aide à décomposer des objectifs ambitieux en étapes réalisables, en veillant à ce que chaque objectif soit spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps.

Pour suivre efficacement vos progrès, utilisez des statuts personnalisés tels que « Non commencé », « Planification », « Exécution », « Évaluation » et « Terminé ». Tirez parti des champs personnalisés tels que « Santé de l'objectif », « Résultat », « Obstacles » et « Service » pour obtenir des informations détaillées sur le statut de chaque objectif.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Décomposez les grands objectifs en tâches gérables et fixez des délais pour maintenir la responsabilité

Suivez vos progrès grâce à des statuts et des champs personnalisables

Visualisez votre plan d'action grâce à plusieurs façons d'afficher, telles que le tableau blanc de planification des objectifs SMART, l'échéancier et l'état d'avancement des objectifs

🔑 Idéal pour : les personnes et les équipes qui souhaitent rendre leur processus de définition d'objectifs plus efficace grâce à un modèle de définition d'objectifs.

8. Modèle de matrice des compétences techniques ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez les lacunes en matière de compétences et les personnes les plus aptes à accomplir chaque tâche grâce au modèle de matrice des compétences techniques de ClickUp.

Il est essentiel de comprendre les points forts techniques et les domaines à améliorer de votre équipe pour garantir la réussite d'un projet. Le modèle de matrice des compétences techniques de ClickUp offre un aperçu clair des capacités de chaque membre, ce qui vous permet d'attribuer efficacement les tâches et d'identifier les besoins en formation.

Utilisez cet outil de gestion des compétences pour le suivi des compétences, de l'intervalle du développement logiciel à la gestion des risques. Obtenez des informations utiles pour orienter votre développement professionnel et élaborez un career mapper à partir de plusieurs affichages, telles que les compétences clés et l'analyse des lacunes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez clairement les compétences et les aptitudes de votre équipe afin de vous assurer que chaque employé est bien adapté à la tâche qui lui est assignée.

Identifiez et comblez de manière proactive vos lacunes en matière de compétences, par exemple en apprenant un nouveau langage de programmation.

Obtenez une vue d'ensemble des compétences des membres de votre équipe à l'aide de la liste des compétences techniques affichée.

🔑 Idéal pour : les chefs d'équipe qui cherchent à optimiser les capacités de leur personnel et à planifier des initiatives de formation à la cible.

📮ClickUp Insight : 33 % de nos répondants citent le développement des compétences comme l'un des cas d'utilisation de l'IA qui suscite le plus d'intérêt. Par exemple, les employés non techniques peuvent souhaiter apprendre à créer des extraits de code pour une page web à l'aide d'un outil d'IA. Dans ce cas, plus l'IA dispose d'informations sur votre travail, meilleures seront ses réponses. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, l'IA de ClickUp excelle dans ce domaine. Elle sait sur quel projet vous travaillez et peut vous recommander des étapes spécifiques ou même effectuer des tâches telles que la création d'extraits de code en toute simplicité.

9. Modèle de journal quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Consignez vos activités quotidiennes à l'aide du modèle de journal quotidien de ClickUp.

Le modèle de journal quotidien de ClickUp offre une plateforme centralisée pour enregistrer et suivre vos tâches quotidiennes, vos priorités et votre progression.

Consignez les activités quotidiennes, attribuez des tâches avec des dates d'échéance et définissez des priorités pour vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet. Utilisez des visuels en temps réel pour mieux comprendre votre progression, ce qui vous aidera à rester organisé et responsable.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez et organisez rapidement vos tâches quotidiennes grâce à des champs personnalisés tels que Type de tâche, Dépenses et Détails.

Attribuez des dates d'échéance et définissez des priorités pour chaque tâche.

Identifiez les tâches qui prennent le plus de temps et de ressources, et planifiez en conséquence.

🔑 Idéal pour : les particuliers et les professionnels qui cherchent à booster leur productivité.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de matrice de compétences dans Excel et ClickUp

10. Modèle de document de présentation par Dev. To

Suivre vos réalisations tout au long de l'année sans les noter, c'est un peu comme essayer de se souvenir de ce que vous avez mangé au déjeuner il y a trois mardis. Pas très pratique, n'est-ce pas ? Le modèle de document de présentation de Dev. Pour vous faciliter la tâche.

Ce modèle de plan de développement vous offre un espace pour réfléchir à ce que vous avez accompli et à votre évolution. Qu'il s'agisse de détailler des projets spécifiques ou d'esquisser des plans de développement personnel, utilisez-le pour vous assurer que vos efforts soient reconnus à leur juste valeur.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Décomposez clairement vos réalisations en mettant en forme le format Situation-Comportement-Impact.

Réfléchissez à la manière dont chaque objectif est lié aux résultats réels de l'entreprise.

Mettez en avant vos progrès et les domaines dans lesquels vous vous investissez activement.

🔑 Idéal pour : les professionnels qui souhaitent suivre et communiquer leur impact tout au long de l'année.

💡 Astuce bonus : stockez vos réussites comme un pro avec ClickUp Docs. C'est l'outil de collaboration sur document ultime pour organiser et mettre à jour votre document de présentation. Voici comment l'utiliser pour le travail : Créez des pages imbriquées pour organiser vos réalisations avec ClickUp Document Créez un document évolutif en tant que principal collaborateur pour suivre vos réussites tout au long de l'année.

Associez les tâches, les objectifs et les commentaires directement à votre document.

Utilisez des pages imbriquées pour organiser vos informations par trimestre, projet ou principe de leadership.

Tirez parti de ClickUp Brain pour rédiger ou peaufiner vos textes.

Ajoutez des commentaires, des points forts et des rappels pour faciliter les mises à jour.

Collaborez avec votre responsable ou votre mentor en temps réel.

Utilisez le contrôle de version des documents pour revenir à une mise en forme antérieure si nécessaire.

11. Modèle de document de présentation des principes de leadership par Dev. To

Si votre entreprise prend les principes de leadership au sérieux, le modèle de document de présentation des principes de leadership de Dev. To est l'outil qu'il vous faut. Il vous aide à aligner vos réalisations sur les valeurs fondamentales du leadership, afin que vous ne vous contentiez pas de faire une liste de tâches, mais que vous racontiez une histoire sur votre façon de diriger, de penser et d'agir.

Passez en revue les moments clés à l'aide d'un cadre situation-comportement-impact, en reliant chacun d'entre eux à un principe spécifique. Utilisez l'espace à la fin pour vous auto-évaluer, afin d'être prêt à discuter de la promotion le moment venu.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez la connexion directe entre vos réalisations et des principes de leadership tels que l'obsession du client ou le goût de l'action.

Réfléchissez profondément à vos objectifs grâce au format structuré SBI (Situation-Comportement-Impact).

Tenez votre responsable informé grâce à des progrès clairs et documentés.

🔑 Idéal pour : les professionnels hautement performants évoluant dans des environnements axés sur le leadership et souhaitant documenter leurs réalisations.

12. Modèle de journal de travail pour ingénieur logiciel par Pragmatic Engineer

via Pragmatic Engineer

Vous souhaitez suivre vos contributions hebdomadaires en tant qu'ingénieur logiciel ? Le modèle de journal de travail de Pragmatic Engineer offre une méthode simple pour documenter les éléments clés de votre travail, tels que les modifications de code, les révisions de code, les documents de conception et les efforts de collaboration.

Créez un dossier complet de vos activités professionnelles et clarifiez vos priorités et la gestion de votre charge de travail. Planifiez et optimisez votre emploi du temps pour éviter de vous surcharger.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Documentez vos réalisations et vos tâches hebdomadaires.

Clarifiez vos priorités et gérez efficacement votre charge de travail.

Facilitez les évaluations de performance et les discussions relatives à la promotion.

Réfléchissez à vos objectifs professionnels , à votre évolution et aux domaines à améliorer.

🔑 Idéal pour : les ingénieurs logiciels qui souhaitent consigner systématiquement leurs contributions de travail.

13. Modèle de document de présentation par Notion

via Notion

Le modèle de document de présentation de Notion est un moyen intuitif de documenter vos réalisations au fur et à mesure qu'elles se produisent. Il vous permet d'enregistrer les commentaires positifs, les projets de réussite et les jalons, vous garantissant ainsi un historique complet de votre évolution professionnelle.

En mettant régulièrement à jour votre document de présentation, vous pouvez mettre en avant vos contributions et votre progression en toute confiance lorsque l'occasion se présente.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Documentez et organisez facilement vos réalisations professionnelles.

Liste les commentaires positifs et vos plus grandes réussites dans le modèle.

Utilisez l'afficheur « Quarterly Rewind » pour passer en revue vos réalisations de la semaine écoulée.

Réfléchissez à votre évolution et fixez-vous des objectifs de carrière pour l'avenir.

🔑 Idéal pour : les professionnels qui recherchent un moyen organisé de suivre et de mettre en valeur leurs réalisations professionnelles.

Mettez en avant vos réussites à la manière de ClickUp

Un bon modèle de document de présentation vous évite d'avoir à vous souvenir de tout ce que vous avez accompli et vous aide à le présenter de manière confiante et positive. Que ce soit pour préparer un entretien d'évaluation ou simplement pour le suivi de votre évolution, une structure adéquate fait toute la différence.

Avec ClickUp, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit (document, IA, modèle, etc.) pour enregistrer vos réussites au fur et à mesure et réfléchir facilement à votre progression.

