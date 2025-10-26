les 11 meilleurs logiciels IDP pour l'automatisation des documents en 2025

48 % des personnes interrogées déclarent avoir des difficultés à trouver rapidement des documents, tandis que 47 % trouvent le système de classement en ligne de leur entreprise confus et inefficace. Il en résulte une perte de temps, une baisse de productivité dans tous les processus d'entreprise et une augmentation des erreurs humaines.

Un logiciel de traitement intelligent des documents (IDP) permet de remédier à ce problème en supprimant la nécessité de traiter manuellement les documents.

Il extrait automatiquement les informations clés des fichiers non structurés et les transforme en données organisées et exploitables. Ainsi, votre équipe passe moins de temps à rechercher des informations et plus de temps au travail avec des informations précises qui forment un flux fluide dans vos systèmes existants.

Dans cet article, vous trouverez un tour d'horizon des meilleurs logiciels IDP qui peuvent simplifier les tâches impliquant un volume important de documents, réduire la saisie répétitive de données et s'intégrer aux outils que vous utilisez déjà.

Les 10 meilleurs logiciels IDP en un coup d'œil

Voici une comparaison rapide des meilleures solutions logicielles IDP pour vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux en fonction de quelques fonctionnalités clés, de fonctionnalités supplémentaires, des prix et des évaluations des utilisateurs.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Gestion des documents basée sur l'IA, flux de travail automatisé et collaboration en équipe. Création de documents par IA, assistance contextuelle, intégration OCR, automatisations, modèles Forfaits gratuits ; personnalisations pour les entreprises. ABBYY Extraction de données et intelligence des processus basées sur l'IA IA pré-entraînée, OCR multilingue, exploration des processus, compétences plug-and-play Tarification personnalisée UiPath Combiner l'IDP et la RPA Bots de bout en bout, validation humaine en boucle, modèles personnalisés, outils sans code Forfaits payants à partir de 25 $/mois par utilisateur IBM Datacap Capture multicanal de niveau entreprise NLP, extraction ML, rédaction basée sur le rôle, déploiement dans le cloud/sur site Tarification personnalisée Microsoft Azure Flux de travail documentaires flexibles basés sur l'IA pour les entreprises Modèles prédéfinis et personnalisés, Power Automate, conformité en matière de sécurité Tarification personnalisée Google Document IA Extraction générative alimentée par l'IA Processeurs prêts à l'emploi, outils personnalisés, intégration BigQuery/Vertex AI Tarification personnalisée Appvia Self-service sécurisé pour les développeurs dans le cloud Guardrails, orchestration Kubernetes, visibilité multi-cloud Tarification personnalisée Rossum Flux de travail sans papier axés sur l'IA Capture gratuite, validation, extensions low-code et intégrations Tarification personnalisée Infrrd Traitement sans intervention basé sur un accord de niveau de service (SLA) traitement 24 h/24, 7 j/7, validation par IA, détection intelligente des images Tarification personnalisée Docsumo Flux de travail sans intervention humaine et extraction de grands volumes Tableaux intelligents, modèles pré-entraînés, flux de travail personnalisé, tableau de bord en temps réel Forfaits payants à partir de 199 $/mois par utilisateur Nanonets Flux de travail IA flexibles, haute précision OCR IA, moteurs de décision sans code, intégrations, retour sur investissement rapide Tarification personnalisée

Que devez-vous rechercher dans un logiciel IDP ?

Dans tout lieu de travail, les employés ont besoin d'un accès rapide et fiable à l'information. Mais sans traitement intelligent des documents, les équipes passent beaucoup de temps à fouiller dans des fichiers désorganisés.

En fait, près de deux employés sur trois ont déjà dû recréer un document qu'ils ne trouvaient pas, et beaucoup passent plus de quatre heures par semaine à rechercher des fichiers numériques.

Le bon logiciel IDP réduit ce gaspillage en utilisant l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et la reconnaissance optique de caractères pour automatiser la documentation des processus, classer les fichiers et extraire les données pertinentes avec précision.

Lorsque vous choisissez une solution de traitement intelligent des documents, recherchez les fonctionnalités suivantes dans les logiciels d'automatisation des documents:

Extraction précise des données pour les données structurées et non structurées

Intégration facile avec les systèmes existants et d'autres systèmes d'entreprise

Fonctionnalités de sécurité robustes pour protéger les données sensibles

Traitement automatisé et évolutif des documents pour les volumes importants

Installation simple et flux de travail conviviaux pour réduire le traitement manuel des documents

🧠 Le saviez-vous ? 66 % des organisations testent déjà l'automatisation. Les exemples et cas d'utilisation de l'automatisation du flux de travail vous montrent comment automatiser les tâches quotidiennes afin que votre équipe passe moins de temps sur les tâches fastidieuses et plus de temps sur ce qui compte vraiment.

Les 11 meilleurs logiciels IDP

Vous souhaitez mettre fin à la saisie manuelle fastidieuse de données obsolètes ?

Voici les 11 meilleurs logiciels IDP qui permettront à votre entreprise de progresser grâce au traitement automatisé des documents.

1. ClickUp (idéal pour l'acheminement des flux de travail et la collaboration documentaire entre les équipes)

Transformez vos notes et brouillons désordonnés en documents clairs et structurés grâce à ClickUp Docs, un outil basé sur l'IA

Un utilisateur de Reddit décrit parfaitement le logiciel IDP idéal :

Si je devais choisir une solution IDP aujourd'hui, ce serait avec une solution commerciale ayant fait ses preuves, dont l'évolution et l'adaptation aux nouvelles technologies sont constantes.

C'est précisément ce que propose ClickUp.

Premier environnement de travail IA convergent au monde, ClickUp combine le traitement intelligent des documents, le contenu alimenté par l'IA et les flux de travail automatisés. Il offre également de puissantes intégrations permettant aux équipes de traiter à la fois des données structurées et non structurées.

créez et partagez des documents optimisés par l'IA avec ClickUp Docs*

ClickUp Docs, optimisé par ClickUp Brain, transforme les fichiers statiques en documents intelligents.

Les équipes peuvent utiliser le traitement du langage naturel pour générer des brouillons, résumer les longues mises à jour de projet ou réécrire des textes techniques denses en instructions claires que tout le monde comprend.

Par exemple, une équipe produit peut transformer en quelques minutes des notes de sprint en documentation de projet structurée. De même, une équipe d'assistance peut créer instantanément des articles de base de connaissances à partir de requêtes répétitives.

Bénéficiez d'une assistance contextuelle avec ClickUp Brain

Recherchez instantanément des tâches, des commentaires et des mises à jour afin que votre équipe ne perde jamais de temps à rechercher des informations via ClickUp Brain.

Au-delà de la génération de contenu, ClickUp Brain offre des services contextuels qui font apparaître les informations pertinentes au moment où vous en avez besoin.

Que vous soyez en train de rédiger un document, de réviser un projet ou de rechercher des réponses, ClickUp Brain peut extraire les tâches, commentaires et ressources connexes de l'ensemble de votre espace de travail, vous permettant ainsi de gagner un temps précieux dans la recherche d'informations.

Voici une vidéo qui vous explique comment obtenir des réponses à vos questions en quelques secondes dans ClickUp Brain :

Et ClickUp devient encore plus puissant avec Brain Max , qui vous permet de : Recherche unifiée : trouvez instantanément des contrats, des factures et des documents importants dans ClickUp, Google Drive, SharePoint et toutes vos applications connectées, ainsi que sur le Web.

Transcription texte : utilisez les commandes vocales pour télécharger, organiser et récupérer des documents sans les mains, ce qui rend le traitement des documents plus rapide et plus accessible.

Solution IA tout-en-un : remplacez plusieurs outils disparates tels que ChatGPT, Claude et Gemini par une plateforme unique, prête pour l'entreprise, qui comprend vos flux de travail et automatise les tâches documentaires répétitives. Brain MAX est la super application d'IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Abandonnez la multitude d'outils d'IA, utilisez votre voix pour terminer votre travail, créer des documents de politique, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et plus encore. C'est votre compagnon contextuel sur votre bureau, conçu pour rationaliser la gestion des documents et augmenter la productivité.

Automatisez vos flux de travail à l'aide des automatisations ClickUp et des agents IA

Acheminez les documents, déclenchez les approbations et attribuez automatiquement les tâches afin de réduire le travail répétitif à l'aide des automatisations ClickUp.

Les transferts manuels, les fichiers perdus et les mises à jour répétitives peuvent ralentir les processus d'entreprise. ClickUp Automatisations gère automatiquement les étapes routinières. Un document soumis peut déclencher des révisions, des approbations ou des alertes aux parties prenantes sans aucune intervention manuelle.

Imaginez une équipe financière traitant des centaines de notes de frais. Avec ClickUp, lorsqu'une facture numérisée entre dans le système, l'automatisation peut l'attribuer au service financier, la marquer avec des dates d'échéance et mettre à jour le statut de paiement une fois qu'elle est approuvée. Oui, c'est aussi simple que ça !🚀

💡 Conseil de pro : ClickUp dispose également de fonctionnalités d'agents IA automatisés qui peuvent gérer les processus répétitifs, répondre aux questions et même déclencher des actions en fonction du contenu des documents ou des requêtes des utilisateurs. Ces agents travaillent en arrière-plan pour suggérer et mettre en œuvre de manière proactive les étapes suivantes. Cela permet aux équipes de se concentrer sur du travail à plus forte valeur, tandis que les tâches routinières et la recherche d'informations sont gérées automatiquement.

Essayez l'intégration OCR avec les champs personnalisés ClickUp

Extrayez les données des documents numérisés et transférez-les directement dans des tâches et des champs personnalisés pour faciliter le suivi

ClickUp s'intègre facilement aux outils OCR via Google Drive, Zapier ou d'autres applications connectées. Les équipes peuvent numériser des documents papier ou des relevés bancaires, extraire les données clés grâce à l'OCR et les transférer directement dans les tâches ClickUp ou dans les champs personnalisés pour le suivi.

Une équipe juridique, par exemple, peut stocker des contrats numérisés et capturer automatiquement les dates, les parties et les conditions sous forme de champs consultables dans ClickUp.

Accomplissez facilement votre travail grâce à la gestion des connaissances et à la recherche connectée de ClickUp.

L'un des principaux défis de l'IDP ne consiste pas seulement à extraire des données, mais aussi à les rendre instantanément accessibles et exploitables par les équipes. ClickUp Connected Search comble cette lacune en :

Extrayez des informations de Slack, d'e-mail et des outils de projet en une seule recherche grâce à la fonction Connected Search de ClickUp.

Recherche fédérée : recherche instantanée dans tous les documents téléchargés, les données extraites et les tâches ou flux de travail associés.

Questions-réponses contextuelles : les utilisateurs peuvent poser des questions en langage naturel (par exemple, « Afficher toutes les factures du fournisseur X au deuxième trimestre ») et obtenir des réponses directes, et pas seulement des listes de documents.

Connaissances intégrées : établit la connexion entre les données extraites des documents et les tâches du projet, les commentaires et les bases de connaissances, afin que les équipes puissent agir sur la base des informations recueillies sans changer d'outil.

💡 Conseil de pro : Créer des documents, c'est bien. Mais les transformer en connaissances fiables et durables, c'est ce qui distingue les meilleurs des bons. Vous voulez faire partie des premiers ? Alors tournez-vous vers les fonctionnalités de gestion des connaissances de ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Transformez vos notes éparpillées en documents soignés grâce à la rédaction assistée par IA et aux résumés intelligents.

Faites remonter instantanément les tâches et les commentaires liés à Surface grâce à l'assistance contextuelle de ClickUp Brain.

Automatisez l'acheminement des documents, les approbations et les transferts de tâches grâce à des flux de travail de gestion documentaire simples.

Intégrez des outils OCR pour capturer les données clés à partir de documents papier ou numérisés.

Utilisez des modèles tels que le document de plan de processus pour normaliser les étapes, les propriétaires et les révisions.

Limites de ClickUp

Nécessite un logiciel OCR tiers pour une extraction complète des données.

Les automatisations avancées ont une courbe d'apprentissage

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 4,7/5 (plus de 9 400 avis)

Capterra 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de ClickUp

Cet utilisateur G2 a note :

ClickUp est devenu l'application la plus utilisée au sein de notre organisation. Elle regroupe la gestion des tâches, la création de documents, le suivi du temps, les objectifs et les outils de collaboration dans une interface unifiée qui facilite la mise en œuvre.

ClickUp est devenu l'application la plus utilisée au sein de notre organisation. Elle regroupe la gestion des tâches, la création de documents, le suivi du temps, les objectifs et les outils de collaboration dans une interface unifiée qui facilite la mise en œuvre.

💡Conseil de pro : Vous en avez assez de chercher parmi des versions de fichiers désordonnées ? Le blog « Pourquoi le contrôle des versions de documents est-il important ? » vous montre comment organiser et mettre à jour chaque document afin que votre équipe ne perde plus de temps à deviner quel fichier est la version finale.

2. ABBYY (le meilleur pour l'extraction de données et l'intelligence des processus basées sur l'IA)

via ABBYY

Le traitement manuel des documents ralentit les équipes lorsque vous devez traiter des factures, des réclamations ou des documents clients dans des dizaines de mises en forme et de langues différentes. ABBYY aide les entreprises à remplacer les tâches répétitives d'entrée de données par l'extraction automatisée des données.

Par exemple, une équipe chargée des comptes fournisseurs peut utiliser ABBYY Vantage pour saisir automatiquement les données des factures, les faire correspondre aux bons de commande et signaler les exceptions à examiner. Les assureurs peuvent traiter plus rapidement des milliers de demandes d'indemnisation en classant les formulaires, en extrayant les informations clés telles que les numéros de sinistre et en les transmettant au responsable compétent avec un minimum d'interventions manuelles.

ABBYY associe cela à l'intelligence des processus, afin que les responsables des opérations puissent voir exactement où se produisent les goulots d'étranglement et les résoudre.

Les meilleures fonctionnalités d'ABBYY

Automatisez le traitement des factures, l'intégration et les réclamations en extrayant les données de tout type de document

Les modèles d'IA pré-entraînés traitent différents types de mise en forme, langues et écritures manuscrites avec une grande précision

Combinez l'exploration des processus avec l'IDP pour identifier les retards, les coûts cachés et les moyens de rationaliser les flux de travail

Utilisez ABBYY Marketplace pour télécharger des compétences documentaires prêtes à l'emploi et vous lancer rapidement

Transformez vos documents papier et vos fichiers numérisés en données structurées prêtes à être utilisées dans vos systèmes centraux

Limites d'ABBYY

Une installation spécialisée peut être nécessaire pour les flux de travail personnalisés

Optimal uniquement lorsqu'il est associé à des projets d'automatisation plus larges

Tarifs ABBYY

*tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ABBYY

G2 4,5/5 (plus de 340 avis)

Capterra 4,7/5 (plus de 420 avis)

Ce que les utilisateurs pensent d'ABBYY

Cet utilisateur G2 a souligné :

ABBYY FineReader Engine est un fournisseur de solution très élégante, épurée et facile à utiliser pour la numérisation de documents physiques. Le programme est très simple et ne propose que les options les plus utilisées.

ABBYY FineReader Engine est un fournisseur de solution très élégante, épurée et facile à utiliser pour la numérisation de documents physiques. Le programme est très simple et ne propose que les options les plus utilisées.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour la documentation

3. UiPath (idéal pour combiner l'IDP avec l'automatisation robotisée des processus)

via UiPath

Les équipes submergées par des tâches administratives répétitives et des applications déconnectées ont souvent du mal à mettre en place l'automatisation lorsque les données des documents doivent encore être vérifiées manuellement. UiPath s'attaque de front à ce problème avec Document Understanding, un module qui combine le traitement intelligent des documents, l'IA et l'automatisation robotisée des processus (RPA) dans une plateforme de sécurité.

Par exemple, une compagnie d'assurance traitant un volume important de formulaires de réclamation peut déployer les robots UiPath pour lire les envois numérisés et extraire les informations clés telles que les numéros de police, les montants des réclamations et les informations sur les clients. Toute anomalie peut être signalée pour être rapidement vérifiée par un humain.

De même, les fournisseurs de soins de santé peuvent utiliser l'analyseur PDF pour capturer les dossiers des patients à partir de mises en forme mixtes et les acheminer automatiquement vers la bonne équipe, réduisant ainsi les retards administratifs.

Les meilleures fonctionnalités d'UiPath

Automatisez des flux de travail complexes de bout en bout en combinant des robots RPA avec un logiciel de traitement intelligent des documents

Utilisez des modèles basés sur l'IA pour traiter les données non structurées, les formulaires manuscrits et les fichiers numérisés

Validez les exceptions avec Action Center afin que les équipes puissent traiter les cas particuliers sans interrompre les flux d'automatisation

Créez et formez rapidement des modèles de documents personnalisés, grâce à des outils sans code destinés aux utilisateurs d'entreprise

Intégrez-le de manière transparente aux CRM, ERP et autres systèmes d'entreprise pour un traitement direct

Limites de UiPath

Nécessite un temps initial pour former des modèles d'extraction personnalisés

Peut sembler complexe pour les équipes sans expérience en RPA

Certains modules complémentaires IA avancés peuvent nécessiter une licence distincte

Tarifs UiPath

Forfait de base : 25 $/mois par utilisateur

Standard : tarification personnalisée

*entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur UiPath

G2 4,6/5 (plus de 7 000 avis)

Capterra 4,6/5 (plus de 700 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de UiPath

Cet avis publié sur Reddit a été partagé :

Après avoir testé UiPath Studio pendant quelques jours, je suis vraiment impressionné par leurs produits. Ils sont capables d'agir comme un robot qui navigue sur le Web avec les automatisations que j'ai configurées, ainsi que de déplacer directement des informations à l'aide d'intégrations.

Après avoir testé UiPath Studio pendant quelques jours, je suis vraiment impressionné par leurs produits. Ils sont capables d'agir comme un robot qui navigue sur le Web avec les automatisations que j'ai configurées, ainsi que de déplacer directement des informations à l'aide d'intégrations.

📮ClickUp Insight : 30 % des travailleurs estiment que l'automatisation pourrait leur faire gagner 1 à 2 heures par semaine, tandis que 19 % pensent qu'elle pourrait leur permettre de débloquer 3 à 5 heures pour se consacrer à un travail approfondi et concentré. Même ces petits gains de temps s'additionnent : deux heures gagnées par semaine équivalent à plus de 100 heures par an, un temps qui pourrait être consacré à la créativité, à la réflexion stratégique ou au développement personnel. Grâce aux agents IA et à ClickUp Brain de ClickUp, vous pouvez automatiser les flux de travail, générer des mises à jour de projet et transformer vos notes de réunion en étapes concrètes, le tout au sein de la même plateforme. Pas besoin d'outils ou d'intégrations supplémentaires : ClickUp rassemble tout ce dont vous avez besoin pour automatiser et optimiser votre journée de travail en un seul endroit. 💫 Résultats concrets : RevPartners a réduit de 50 % ses coûts SaaS en consolidant trois outils dans ClickUp, obtenant ainsi une plateforme unifiée avec plus de fonctionnalités, une collaboration plus étroite et une source unique d'informations plus facile à gérer et à adapter. »

4. IBM Datacap (le meilleur pour la capture multicanal de niveau entreprise)

via IBM

Les secteurs qui utilisent beaucoup de papier passent encore trop de temps à ressaisir des formulaires et à acheminer des fichiers numérisés entre des systèmes déconnectés.

En quoi IBM Datacap fait-il différentes choses ? Il fusionne le traitement intelligent des documents, l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour capturer, classer et acheminer tous types de documents.

Par exemple, une équipe chargée du traitement des demandes d'indemnisation peut prendre des photos de formulaires manuscrits sur une tablette et laisser l'IA de Datacap extraire les champs de données clés avec une rédaction basée sur le rôle pour garantir la confidentialité. Les données traitées ont ensuite un flux direct dans leur système de gestion des dossiers.

Les meilleures fonctionnalités d'IBM Datacap

Assistance de la capture multicanal à partir de scanners, d'e-mails, d'appareils mobiles et d'applications

Utilisez le traitement du langage naturel (NLP) et l'apprentissage automatique pour extraire des données à partir de dispositions complexes ou inhabituelles

Appliquez une rédaction basée sur le rôle pour protéger les données sensibles pendant le traitement

Intégrez directement des données propres à d'autres outils d'automatisation d'entreprise IBM

Déployez-le dans le cloud avec Datacap on Cloud pour une évolutivité flexible

Limites d'IBM Datacap

Peut nécessiter une configuration avancée pour les flux de travail spécifiques à un secteur d'activité

Peut sembler lourd pour les petites équipes qui n'ont besoin que d'un traitement de base des documents

L'intégration au-delà de l'écosystème IBM peut nécessiter une installation supplémentaire

Tarifs IBM Datacap

*tarification personnalisée

Évaluations et avis sur IBM Datacap

G2 : 4,1/5 (plus de 50 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent d'IBM Datacap

Cet avis publié sur G2 souligne :

IBM Datacap est un outil low-code/no-code (pas toujours) pour la capture de contenu de documents, et il fait exactement ce qu'il promet. Il est facile à utiliser grâce à son outil de développement basé sur des règles, qui offre une multitude de fonctions pour gérer l'OCR/ICR/IA (avec ADP) afin d'extraire/identifier le contenu de documents numérisés structurés et non structurés.

IBM Datacap est un outil low-code/no-code (pas toujours) pour la capture de contenu de documents, et il fait exactement ce qu'il promet. Il est facile à utiliser grâce à son outil de développement basé sur des règles, qui offre une multitude de fonctions pour gérer l'OCR/ICR/IA (avec ADP) afin d'extraire/identifier le contenu de documents numérisés structurés et non structurés.

👀 Anecdote : la toute première tentative connue de « traitement de documents » remonte aux années 1800, lorsque Christopher Sholes, l'inventeur de la machine à écrire, a voulu accélérer la documentation manuscrite. La disposition du clavier QWERTY que vous utilisez encore aujourd'hui a été initialement conçue pour ralentir les dactylographes afin que les clés ne se bloquent pas.

5. Microsoft Azure (idéal pour les flux de travail documentaires IA flexibles de niveau entreprise)

via Microsoft

Certaines entreprises ont besoin d'un contrôle strict sur la manière dont les documents sont traités et sur leur emplacement. Microsoft Azure vous offre ce contrôle. Vous pouvez exécuter l'extraction de documents alimentée par l'IA dans le cloud, sur site ou en périphérie, en fonction de vos besoins en matière de sécurité et de conformité.

Azure AI Document Intelligence combine des modèles prêts à l'emploi pour les reçus et les factures avec des outils permettant de créer vos propres modèles personnalisés. Vous pouvez adapter l'extraction à des secteurs, mises en forme ou langues spécifiques. De plus, les équipes peuvent établir la connexion des données extraites à Power Automate et Azure Search pour créer des flux de travail achevés de bout en bout.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Azure

Exécutez l'extraction de documents par IA dans le cloud ou sur des serveurs locaux

Commencez rapidement avec des modèles prédéfinis ou formez des modèles personnalisés

Créez la connexion entre les données des documents et Microsoft Power Automate et Azure Search

Appliquez la sécurité et la conformité à chaque étape

Augmentez ou réduisez le traitement en fonction de la charge de travail

Limites de Microsoft Azure

Les coûts peuvent augmenter rapidement en cas de pic d'utilisation

Les installations personnalisées complexes nécessitent des développeurs expérimentés

Le portail Azure peut sembler intimidant pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs Microsoft Azure

*tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Microsoft Azure

G2 : 4,4 (plus de 2 080 avis)

Capterra : 4,6 (plus de 1 920 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Microsoft Azure

Cette évaluation Capterra a mis en avant la fonctionnalité suivante :

L'une des fonctionnalités remarquables de Microsoft Azure est sa suite complète de services, qui couvre tout, de l'informatique et du stockage à l'IA et à l'apprentissage automatique.

L'une des fonctionnalités remarquables de Microsoft Azure est sa suite complète de services, qui couvre tout, de l'informatique et du stockage à l'IA et à l'apprentissage automatique.

📖 À lire également : Organisation des fichiers et des dossiers : stratégies pour améliorer votre flux de travail

6. Document AI (le meilleur pour une extraction flexible basée sur l'IA générative)

via Google

La mauvaise qualité des données nuit à presque toutes les entreprises, mais seule une minorité en fait une priorité. Dans un récent sondage, 91 % des professionnels des données ont déclaré que les données de mauvaise qualité affectaient les performances, mais seulement 23 % ont déclaré qu'il s'agissait d'un véritable domaine d'intérêt.

Google Document IA comble cette lacune en transformant des fichiers désordonnés et non structurés en données propres et structurées auxquelles vous pouvez vous fier.

Les équipes peuvent démarrer rapidement grâce à des processeurs prêts à l'emploi pour les factures, les fiches de paie ou les cartes d'identité, ou créer des modèles personnalisés à partir de quelques exemples seulement. Les résultats sont directement intégrés à BigQuery pour une analyse approfondie ou intégrés aux flux de travail via Vertex AI et d'autres outils Google Cloud.

Ce qui le distingue, c'est son intégration étroite avec l'écosystème IA plus large de Google. Les équipes peuvent bénéficier d'un OCR de niveau entreprise dans plus de 200 langues, d'une reconnaissance de l'écriture manuscrite de premier ordre et d'une approche simple pour développer des applications documentaires intelligentes.

Les meilleures fonctionnalités de Google Document IA

Commencez avec des processeurs préconfigurés pour les formulaires courants

Utilisez Workbench pour créer des outils d'extraction personnalisés avec un minimum de données d'apprentissage

Effectuez une connexion à BigQuery et Vertex AI pour bénéficier d'analyses avancées

OCR puissant avec reconnaissance de l'écriture manuscrite dans plus de 50 langues

Facile à déployer via API ou Google Cloud Console

Limites de Google Document IA

Ne dispose pas d'un traitement par lots puissant pour les fichiers volumineux

Moins spécialisé que les fournisseurs IDP dédiés

Au-delà de la capture, l'automatisation nécessite souvent une installation supplémentaire avec d'autres outils

Tarifs de Google Document IA

*tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Document IA

G2 : 4,2 (plus de 35 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Google Document IA

Cette évaluation G2 note :

Document IA nous a été extrêmement utile pour la mise en œuvre de l'OCR. Il a été très simple à former, à mettre en place et à intégrer dans notre flux existant.

Document IA nous a été extrêmement utile pour la mise en œuvre de l'OCR. Il a été très simple à former, à mettre en place et à intégrer dans notre flux existant.

👀 Anecdote : depuis les années 1960, la NASA utilise des techniques avancées de traitement de documents pour numériser les notes manuscrites des astronautes, les journaux de mission et les plans de vol, préservant ainsi des millions de pages de l'histoire de l'espace.

📚 À lire également : Le meilleur logiciel PSA pour automatiser les processus d'entreprise

7. Appvia (Idéal pour une transformation cloud native sécurisée et le libre-service des développeurs)

via Appvia

Appvia aide les organisations à débloquer les opérations cloud modernes sans perdre le contrôle ni perdre le sommeil. Son objectif principal est de simplifier et de garantir la sécurité des infrastructures cloud complexes.

Avec Wayfinder (la plateforme interne en libre-service pour développeurs d'Appvia), vos développeurs peuvent déployer et gérer des ressources cloud à la demande, tandis que votre équipe plateforme maintient des garde-fous stricts.

Les meilleures fonctionnalités d'Appvia

Offrez aux développeurs un libre-service sécurisé avec des garde-fous clairs

Contrôle centralisé et visibilité sur plusieurs fournisseurs de services cloud

Automatisez le déploiement des clusters Kubernetes et la gestion du cycle de vie des documents

Améliorez les compétences de vos équipes grâce à une assistance pratique et au transfert de connaissances

Réduisez les délais de déploiement tout en respectant des normes de sécurité strictes

Limites d'Appvia

Une installation personnalisée peut être nécessaire pour les environnements hybrides très complexes

Avis communautaires avec des limites par rapport aux grands acteurs du cloud

Les meilleurs résultats dépendent souvent de l'utilisation des services de conseil d'Appvia en complément de la plateforme

Tarifs Appvia

*tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Appvia

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent d'Appvia

Cet avis publié sur G2 partage :

La fonctionnalité de libre-service de bout en bout est un atout précieux pour mes tâches de gestion du cloud, complétée par un contrôle centralisé qui améliore mon efficacité. De plus, la visibilité et l'automatisation du cloud allègent encore davantage ma charge de travail.

La fonctionnalité de libre-service de bout en bout est un atout précieux pour mes tâches de gestion du cloud, complétée par un contrôle centralisé qui améliore mon efficacité. De plus, la visibilité et l'automatisation du cloud allègent encore davantage ma charge de travail.

📖 À lire également : Meilleur logiciel d'aide à la rédaction avec IA

8. Rossum (le meilleur pour les flux de travail sans papier axés sur l'IA)

via Rossum

De nombreuses entreprises croulent encore sous la paperasse. Près de la moitié des petites et moyennes entreprises, pour être exact. Mais Rossum aide à combler cette lacune.

La plateforme cloud native de Rossum, axée sur l'IA, capture, valide et transfère des données propres directement dans vos systèmes. Grâce à la réduction des erreurs et à l'accélération des flux de travail, vos équipes peuvent se concentrer sur le travail qui fait progresser l'entreprise, sans modèles rigides ni perte de temps.

Les meilleures fonctionnalités de Rossum

Capturez les données à partir de documents transactionnels sans modèles prédéfinis

Automatisez les approbations, le suivi des fournisseurs et la validation des données grâce à des agents IA

Déployez des flux de travail documentaires de bout en bout avec la sécurité, du prétraitement au post-traitement

Intégrez-le facilement à SAP, Coupa, NetSuite, Workday, Microsoft Dynamics et bien d'autres encore

Gérez la plateforme grâce à des extensions low-code, des microservices et des solutions SaaS clés en main

Limites de Rossum

Peut nécessiter une gestion du changement pour les équipes qui découvrent l'IDP

Les besoins de personnalisation personnalisés peuvent prolonger le déploiement pour les cas particuliers

Une approche entièrement sans modèle peut nécessiter une formation pour les documents inhabituels

Tarifs Rossum

*tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Rossum

G2 : 4,5/5 (plus de 110 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent de Rossum

Cette évaluation G2 comporte la fonctionnalité :

La plateforme automatise l'ensemble du cycle de vie des documents, de leur réception à leur enregistrement dans les systèmes internes, ce qui réduit considérablement l'effort manuel. Rossum IA est conçu pour être facile à mettre en œuvre, ce qui permet aux entreprises d'intégrer rapidement et de commencer à automatiser leurs flux de travail de traitement des documents avec une installation minimale.

La plateforme automatise l'ensemble du cycle de vie des documents, de leur réception à leur enregistrement dans les systèmes internes, ce qui réduit considérablement l'effort manuel. Rossum IA est conçu pour être facile à mettre en œuvre, ce qui permet aux entreprises d'intégrer rapidement et de commencer à automatiser leurs flux de travail de traitement des documents avec une installation minimale.

9. Infrrd (idéal pour le traitement automatisé des documents basé sur les accords de niveau de service)

via Infrrd

Infrrd va au-delà de l'OCR traditionnel en proposant un traitement intelligent des documents sans intervention manuelle et basé sur des accords de niveau de service (SLA). À quoi cela ressemble-t-il ? Imaginez une équipe RH d'entreprise qui gère chaque semaine des centaines de dossiers d'employés, de contrats et de documents de conformité dans des délais très courts.

Au lieu que le personnel passe des heures à vérifier les informations manquantes ou les erreurs d'entrée manuelle, l'IA d'Infrrd automatise l'extraction, la validation et le routage du début à la fin.

Les meilleures fonctionnalités d'Infrrd

Fournissez une extraction de données conforme aux accords de niveau de service (SLA) sans aucune intervention manuelle

Traitez plus de 1 000 types de documents dans plus de 22 langues avec un taux d'erreur inférieur à 0,1 %

Automatisez les flux de travail de bout en bout grâce à des agents IA et des règles d'extraction personnalisées

Activez la détection intelligente d'images et discutez en direct sur les documents pour obtenir des informations en temps réel

Développez vos opérations avec la sécurité d'un traitement disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Limites d'Infrrd

Peut nécessiter un temps initial pour personnaliser les règles d'extraction complexes

Les tarifs sont personnalisés, il est donc nécessaire de nous consulter directement pour planifier votre budget

Les petites équipes pourraient trouver le déploiement à grande échelle plus avancé que nécessaire

Tarifs Infrrd

*tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Infrrd

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent d'Infrrd

Cette évaluation G2 a mis en évidence :

Infrrd dispose d'une équipe qui se consacre à apporter aux entreprises une compréhension des documents et une extraction des données dans l'espace unique et difficile des documents non structurés, que nous traitons en grande quantité avec les documents de construction.

Infrrd dispose d'une équipe qui se consacre à apporter aux entreprises une compréhension des documents et une extraction des données dans l'espace unique et difficile des documents non structurés, que nous traitons en grande quantité avec les documents de construction.

📖 À lire également : Modèles gratuits pour une création de contenu plus rapide

10. Docsumo (idéal pour les flux de travail sans contact et l'extraction de documents en grand volume)

via Docsumo

Docsumo élimine la fatigue liée au copier-coller et à la saisie répétitive de données en transformant les documents non structurés en tableaux clairs et structurés. Imaginez une équipe opérationnelle chargée de gérer des piles de contrats fournisseurs et de notes de frais mensuelles provenant de plusieurs services.

Plutôt que de se noyer dans la saisie fastidieuse de données, ils peuvent utiliser l'IA de Docsumo pour capturer les informations clés, signaler les anomalies pour un examen rapide et organiser tout dans des mises en forme structurées et consultables. Cela se traduit par des approbations plus rapides, moins d'erreurs manuelles et plus de temps pour les équipes qui peuvent ainsi se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Les meilleures fonctionnalités de Docsumo

Automatisez l'extraction de données complexes pour les factures, les relevés bancaires, les fiches de paie, etc

Convertissez des données désordonnées et non structurées en tableaux de type Excel prêts à être analysés

Traitez des PDF numérisés, des images, des documents longs et des formulaires manuscrits

Formez des modèles personnalisés ou utilisez plus de 100 modèles pré-entraînés pour des cas d'utilisation spécifiques à votre secteur d'activité

Créez des flux de travail personnalisés avec des règles de validation, la gestion des exceptions et des intégrations

Bénéficiez de tableaux de bord en temps réel, de journaux d'audit et d'une recherche avancée pour une visibilité totale des données

Limites de Docsumo

Certains utilisateurs notent une courbe d'apprentissage lors de la personnalisation des modèles d'extraction

La mise en œuvre pour des documents très variables peut nécessiter une installation supplémentaire

Pour en tirer pleinement parti, il faut des exemples concrets et une planification claire des processus

Tarifs Docsumo

Starter : 199 $/mois par utilisateur

Croissance : 499 $/mois par utilisation

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Docsumo

G2 : 4,8/5 (plus de 50 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs pensent de Docsumo

Cette évaluation G2 a été notée :

Il a réduit le temps nécessaire à l'extraction manuelle des données à faire de façon probabiliste de 80 à 90 %, même en incluant les vérifications d'échantillon des données de sortie.

Il a réduit le temps nécessaire à l'extraction manuelle des données, de façon à ce que la probabilité soit de 80 à 90 %, même en incluant les vérifications d'échantillon des données de sortie.

📖 À lire également : Modèles et mises en forme SOP gratuites

11. Nanonets (idéal pour des flux de travail IA flexibles et une capture de données très précise)

via Nanonets

Nanonets est conçu pour les équipes qui souhaitent automatiser le traitement fastidieux des documents sans modèles rigides ni assistance informatique complexe. Que vous automatisiez la comptabilité fournisseurs, le traitement des réclamations ou le rapprochement des commandes, Nanonets combine l'OCR, l'apprentissage automatique et des flux de travail sans code.

Cela permet à votre équipe de capturer les données provenant de documents désordonnés et de les transférer directement dans votre CRM, votre ERP ou tout autre système d'enregistrement.

Les meilleures fonctionnalités de Nanonets

Extrayez les données des factures, bons de commande, cartes d'identité, reçus et autres documents grâce à la technologie avancée d'OCR basée sur l'IA

Automatisez les flux de travail complexes liés aux documents grâce à des moteurs de décision sans code

Intégrez-le facilement à des outils tels que Slack, Salesforce, Dropbox ou Microsoft Dynamics

Validez, signalez ou enrichissez automatiquement les données avant de les exporter vers les systèmes en aval

Obtenez rapidement un retour sur investissement mesurable, avec un rendement moyen de 3,5 fois en seulement six mois

Limites de Nanonets

Peut nécessiter un temps initial pour affiner les flux de travail pour les dispositions de documents complexes ou hérités

Une vérification manuelle peut encore être nécessaire pour les cas particuliers ou les formats rares

Tarifs Nanonets

*tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Nanonets

G2 : 4,8/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 80 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Nanonets

Cet avis publié sur G2 partage :

Dès son installation, la reconnaissance OCR est très performante. L'équipe Nanonets a également effectué le travail initial de formation du modèle et fourni une logique personnalisée pour faire correspondre les champs de notre ERP en vue de l'intégration.

Dès son installation, la reconnaissance OCR est très performante. L'équipe Nanonets a également effectué le travail initial de formation du modèle et fourni une logique personnalisée pour faire correspondre les champs de notre ERP en vue de l'intégration.

💡Conseil de pro : Vous avez du mal à mettre tout le monde sur la même page ? Qu'est-ce que la collaboration en équipe ? Le blog de votre équipe présente 10 stratégies efficaces pour inspirer le travail d'équipe afin que vos projets avancent plus rapidement et plus intelligemment.

Si vous recherchez d'autres moyens d'automatiser les flux de travail documentaires, voici trois autres outils de traitement intelligent des documents qui méritent d'être pris en considération, en plus des principaux leaders que nous avons présentés :

Hyperscience : utilise l'IA pour automatiser le classement des documents et l'extraction des données tout en laissant les humains gérer les exceptions

Kofax TotalAgility : combine l'IDP avec l'orchestration des processus, l'automatisation des flux de travail et la RPA pour un traitement avancé des factures

Amazon Textract : détecte le texte imprimé, l'écriture manuscrite, les tableaux et les paires clé-valeur sans avoir besoin de modèles prédéfinis

Automatisez plus intelligemment, travaillez plus rapidement : l'avantage ClickUp

Des fichiers égarés aux heures perdues à saisir des données de manière répétitive, les équipes du monde entier perdent chaque jour un temps précieux et gagnent en précision.

Les logiciels de traitement intelligent des documents (IDP) changent la donne grâce à des données propres, consultables et exploitables. Cependant, si de nombreux outils IDP automatisent l'extraction des données ou accélèrent les validations, ils ne parviennent souvent pas à établir la connexion entre vos documents et le reste de votre travail quotidien.

C'est là que ClickUp intervient.

ClickUp réunit le traitement intelligent des documents, la rédaction assistée par IA, le routage automatisé et les flux de travail collaboratifs dans un environnement de travail unifié. Finis les allers-retours entre des applications déconnectées, les soucis liés au contrôle des versions ou la recherche d'informations perdues.

Prêt à gagner du temps ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!