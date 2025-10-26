Modèles gratuits de budget de rénovation pour le suivi de vos dépenses

Fournir un forfait de rénovation d'une maison peut être passionnant, mais sans un système budgétaire solide, les coûts peuvent rapidement devenir incontrôlables.

en fait, selon Houzz, plus d'un tiers des propriétaires dépassent leur budget de rénovation. * Cela s'explique par le fait qu'ils n'effectuent pas de suivi de leurs dépenses ou qu'ils s'appuient sur un tableur de budget de rénovation obsolète qui fait plus de mal que de bien.

C'est là que les modèles de budget de rénovation entrent en jeu. Ils vous donnent une image claire de chaque dépense, des matériaux à la main-d'œuvre, afin que vous gardiez le contrôle, preniez des décisions plus judicieuses et respectiez votre budget.

Dans ce guide, nous vous listons des modèles de budget de rénovation gratuits et prêts à l'emploi, optimisés par ClickUp, qui vous permettent de gérer vos coûts sans stress.

👀 Le saviez-vous ? Le secteur américain de la rénovation résidentielle a une valeur d'environ 509 milliards de dollars et devrait atteindre le chiffre impressionnant de 600 milliards de dollars d'ici 2027 !

Aperçu des modèles de budget de rénovation d'accueil

Voici un résumé de tous les modèles de budget de rénovation domiciliaire répertoriés dans ce blog :

Que sont les modèles de budget de rénovation domiciliaire ?

les modèles de budget de rénovation sont des outils préconfigurés qui vous aident à planifier et à suivre toutes vos dépenses de rénovation en un seul endroit. * Ils agissent comme un système de gestion des dépenses adapté à votre projet, afin que chaque centime soit compté.

Grâce à ces modèles, vous pouvez :

Repérez rapidement les coûts cachés (par exemple, les frais de livraison, les outils supplémentaires, les heures supplémentaires des entrepreneurs) avant qu'ils ne s'accumulent

Évitez les dépassements de budget en effectuant un suivi en temps réel de vos dépenses par rapport aux limites budgétaires

restez sur la page avec les entrepreneurs* en partageant des forfaits de coûts transparents

ajustez facilement votre forfait* lorsque les prix changent en cours de projet (par exemple, en cas de hausse du coût des matériaux)

hiérarchisez vos dépenses* en fonction des flux de liquidités disponibles et des phases du projet

Conservez tous vos documents au même endroit pour vos déductions fiscales, vos demandes de prêt ou vos futurs projets

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de budget de rénovation ?

Un bon modèle de budget de rénovation devrait faciliter la planification et le suivi, et non les compliquer. Voici exactement ce qu'il faut rechercher 👇

Catégories de coûts claires : séparez les matériaux, la main-d'œuvre, les permis, les appareils électroménagers et les autres dépenses imprévues

*colonnes « Estimation » et « Réel » : présente une disposition côte à côte qui compare vos dépenses forfaitaires et vos dépenses réelles

*sections modifiables : vous permet d'ajouter, de supprimer ou de renommer facilement des lignes en fonction de l'étendue unique de vos travaux de rénovation

Échéancier ou échéancier intégré : vous aide à planifier les paiements par phase du projet, comme la démolition, l'installation, la finition, etc

Calcul automatique du total : gagnez du temps et évitez les erreurs en additionnant tous vos coûts en temps réel

Note et suivi des modifications : vous aide à consigner les coûts imprévus, les modifications de portée ou les améliorations de conception pour une transparence totale

Colonne « Imprévus » : vous permet de disposer d'un budget de sauvegarde pour les réparations imprévues ou les hausses de prix

repères visuels ou codes couleur :* Permet de repérer plus facilement les dépassements, les coûts en attente ou les éléments coûteux en un coup d'œil

*options d'exportation ou d'impression faciles : idéal pour le partage hors ligne avec des entrepreneurs, des architectes ou des agents de crédit lorsque cela est nécessaire

🏡 Fun Fact : Voici les principales raisons pour lesquelles les propriétaires entreprennent des travaux de rénovation. Dans quelle catégorie vous situez-vous ? Pour réparer les dommages (35 %)

Pour améliorer le confort (35 %)

Pour améliorer la qualité de vie dans leur logement (32 %)

Pour améliorer l'esthétique de leur accueil (32 %)

Pour personnaliser leur maison (31 %)

Pour augmenter la valeur de leur maison (30 %)

Modèles de budget de rénovation domiciliaire

Les modèles gratuits de budget de rénovation suivants couvrent tout, du simple suivi des dépenses à la gestion complète du budget de construction. Chaque modèle est préconfiguré avec des vues utiles, des champs personnalisés et des intégrations pour faciliter plus que jamais le suivi des coûts de rénovation.

Découvrons ces modèles et comment ils peuvent vous aider à respecter les délais et le budget de votre rénovation.

1. Modèle ClickUp pour la rénovation domiciliaire

Obtenir un modèle gratuit Forfait chaque détail de votre rénovation à l'aide du modèle ClickUp Home Renovation Template

Rénover votre maison semble passionnant jusqu'à ce que vous soyez submergé par les discussions WhatsApp, les reçus égarés et les dix tâches qui se chevauchent. C'est exactement le désordre que vous pouvez éviter grâce au modèle de rénovation domiciliaire ClickUp.

Ils vous offrent une vue d'ensemble achevée et détaillée de l'ensemble de votre projet de rénovation, de la démolition initiale aux finitions. Vous pouvez décomposer votre projet pièce par pièce, fixer des délais pour chaque tâche et signaler les dépendances afin que vos travaux de plomberie ne commencent pas accidentellement avant que le revêtement de sol ne soit terminé.

Cela vous aidera également à coordonner toutes les personnes impliquées (entrepreneurs, fournisseurs et membres de la famille) et à garder votre projet de rénovation organisé, dans les délais et dans les limites de votre budget.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez le statut du projet à l'aide de la vue visuelle du tableau Kanban ClickUp pour repérer instantanément les obstacles et le travail achevé

Automatisez les mises à jour et les alertes régulières pour synchroniser votre équipe ou vos entrepreneurs sans suivi manuel

Regroupez le travail extérieur, le travail intérieur et la conception dans des dossiers distincts pour une meilleure organisation et une navigation plus facile

✅ Idéal pour : Les propriétaires qui gèrent des rénovations à grande échelle et qui souhaitent plus de clarté, de contrôle et moins de casse-tête avec les feuilles de calcul

🎥 Regarder : Comment utiliser ClickUp pour gérer la rénovation de votre maison :

2. Modèle ClickUp pour la gestion de projet de rénovation d'accueil

Obtenir un modèle gratuit Gérez facilement vos équipes, vos validations et vos délais grâce au modèle de gestion de projet de rénovation domiciliaire ClickUp

Saviez-vous que 12 % des propriétaires retardent leurs projets de rénovation simplement parce qu'ils n'ont pas le temps, et que 9 % les annulent pour la même raison ? Rénover une maison ne se résume pas à accomplir des tâches individuelles ; il s'agit de coordonner les entrepreneurs, d'obtenir les permis nécessaires et de mener plusieurs fronts de front.

Le modèle de gestion de projet de rénovation domiciliaire ClickUp clarifie cette confusion en agissant comme un entrepreneur général virtuel qui ne pointe jamais. Grâce à ses outils intégrés de planification et de collaboration, il garantit que chaque membre de l'équipe sait ce qu'il doit faire et que chaque autorisation est obtenue en temps voulu, afin que votre projet reste dans les délais et dans les limites prévues.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez les jalons de chaque phase de rénovation et suivez-les facilement dans l'échéancier du modèle pour vous assurer que les étapes importantes sont achevées dans les délais

Attribuez des rôles et des responsabilités clairs aux membres de l'équipe grâce à une visibilité sur la distribution de la charge de travail

Suivez les indicateurs de performance clés à l'aide du tableau de bord ClickUp intégré, spécialement conçu pour le suivi des biens immobiliers et des projets

Organisez plusieurs propriétés ou phases à l'aide de dossiers et d'étiquettes personnalisées pour une navigation rapide

✅ Idéal pour : les entrepreneurs ou les responsables de rénovation qui gèrent plusieurs équipes, fournisseurs et étapes, en particulier lorsque chaque retard coûte de l'argent

3. Modèle de budget simple ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Surveillez vos revenus et dépenses mensuels tout en assurant le suivi de vos dépenses grâce au modèle de budget simple ClickUp

Le modèle de budget simple ClickUp simplifie la budgétisation de vos travaux de rénovation en vous fournissant des vues et des catégories prêtes à l'emploi pour votre feuille de calcul budgétaire. Il est parfait si vous souhaitez simplement afficher une vue claire de vos entrées et sorties d'argent, et savoir de combien vous disposez réellement.

Ce qui le rend très utile, c'est qu'il ne se contente pas de suivre vos dépenses, mais qu'il vous montre également la forme que prennent vos coûts au fil du temps.

Ainsi, si vos dépenses en matériaux commencent à augmenter mois après mois, vous vous en rendrez compte rapidement. Cela vous permettra d'ajuster, de réduire ou de mettre en pause votre projet avant que les choses ne dégénèrent, ce qui en fait l'un des moyens les plus simples de gérer le budget d'un projet sans stress.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez vos revenus provenant de plusieurs sources grâce à des champs dédiés et des types de comptes filtrables

Passez de la vue « Forfait » à la vue « Revenus » et « Dépenses » pour obtenir une vue d'ensemble et des détails financiers

Calculez automatiquement les totaux mensuels et annuels afin de savoir combien vous économisez ou dépensez en trop

✅ Idéal pour : les propriétaires ou les rénovateurs novices à la recherche d'un outil simple de suivi budgétaire pour gérer les dépenses et les revenus mensuels liés à leur projet sans avoir à se soucier de comptabilité complexe

🎉 Anecdote amusante : Selon les données de la NARI et de REALTOR®, 43 % des propriétaires déclarent se sentir vraiment heureux après avoir achevé des travaux de rénovation, tandis que 38 % se disent satisfaits. En fait, la note moyenne attribuée aux projets de rénovation est de 8,2 sur 10 ! Alors oui, la poussière, les retards et le stress lié au budget peuvent mettre votre patience à rude épreuve, mais qu'en est-il du résultat ? Une maison que vous aimez vraiment !

4. Modèle de budget de projet ClickUp avec WBS

Obtenir un modèle gratuit Divisez votre projet en activités détaillées et surveillez efficacement vos dépenses grâce au modèle de budget de projet ClickUp avec WBS

Lorsque votre projet de rénovation concerne plusieurs pièces, chacune avec son propre entrepreneur, son échéancier et son centre de coûts, le modèle de budget de projet ClickUp avec WBS est une véritable bouée de sauvetage. WBS signifie « Work Breakdown Structure » (structure de répartition du travail) et ce modèle vous aide à diviser votre forfait en parties claires et gérables par pièce, phase ou équipe.

Vous saurez non seulement ce qui se passe, mais aussi quand, pourquoi et combien cela vous coûte. C'est comme si vous pouviez zoomer et dézoomer sur votre rénovation sans perdre le suivi de l'ensemble.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Attribuez des dates de début, des priorités et des estimations de main-d'œuvre à chaque tâche pour une planification et une programmation structurées

Suivez les heures de travail et les coûts estimés par rapport aux coûts réels dans une vue côte à côte afin d'éviter les dépassements de budget

Visualisez l'avancement par étapes et les dépendances grâce aux vues Gantt , Budget et Échéancier intégrées

✅ Idéal pour : les chefs de projet, les équipes de construction ou toute personne gérant des rénovations en plusieurs phases ou des projets à grande échelle avec des budgets stricts

💡 Conseil de pro : la plupart des problèmes liés à la rénovation d'une maison proviennent d'une seule chose : des outils de planification dispersés qui ne communiquent pas entre eux. Lorsque votre budget se trouve dans un fichier, vos tâches dans un autre et vos notes dans la boîte de réception de quelqu'un d'autre, vous passez plus de temps à coordonner qu'à créer. Ici, vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour transformer la façon dont vous planifiez et budgétisez la rénovation de votre maison. Il s'agit d'un assistant alimenté par l'IA qui connaît votre budget, votre liste de tâches, le coût des matériaux et même l'échéancier du projet. Grâce à l'IA unifiée et à la recherche dans votre environnement de travail ClickUp, vous pouvez instantanément demander : *créez un forfait de rénovation pour rénover une cuisine à moins de 20 000 $, y compris les armoires, le carrelage et la plomberie

« Résumer l'échéancier de mon projet de salle de bains et alertez-moi si nous dépassons le budget de 8 000 $ »

liste toutes les tâches marquées « en attente d'approbation » et estimez le temps nécessaire à leur achèvement si les matériaux arrivent avant vendredi »

« Quelle part du budget alloué à la rénovation de mon salon ai-je déjà utilisée, et où ai-je dépassé mon budget ? »

5. Modèle ClickUp pour la gestion de projet budgétisé

Obtenir un modèle gratuit Affichez une vue d'ensemble claire de votre projet et suivez efficacement ses performances grâce au modèle de gestion de projet budgétisé ClickUp

Près de 80 % des propriétaires dépassent leur budget lors de travaux de rénovation, et deux tiers d'entre eux s'endettent pour les financer. La raison en est un manque de planification budgétaire adéquate, et c'est là que le modèle de gestion de projet budgétisé ClickUp intervient comme filet de sécurité financière.

Ils vous fournissent un cadre pour planifier votre projet de rénovation tout en tenant compte des coûts à chaque étape. Ils vous aident à équilibrer les priorités, les ressources et les échéanciers du projet dans le cadre d'un budget défini, en veillant à ce que chaque tâche contribue à vos objectifs sans dépasser les dépenses prévues.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez les tâches de rénovation en phases structurées afin de gérer plus clairement l'échéancier et le suivi budgétaire

Suivez les coûts estimés, réels et restants en temps réel à l'aide de colonnes budgétaires dédiées

Classez les tâches par catégorie à l'aide de champs tels que la phase du projet, le statut du budget et le pourcentage d'avancement

Visualisez les calendriers et les jalons à l'aide de la vue intégrée du calendrier de projet de type diagramme de Gantt

✅ Idéal pour : Les chefs de projet et les entrepreneurs en rénovation qui doivent gérer des projets avec des budgets stricts, en s'assurant que chaque tâche et chaque achat sont justifiés

6. Modèle de gestion des coûts de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gardez le contrôle sur toutes vos dépenses et optimisez la collaboration grâce au modèle de gestion des coûts de projet ClickUp

Le modèle de gestion des coûts de projet ClickUp vous offre une visibilité totale sur toutes les dépenses liées à votre projet de rénovation, vous aidant ainsi à contrôler chaque centime dépensé. Alors que le modèle de gestion de projet budgétisé vous aide à planifier dans le cadre d'un budget défini, celui-ci est conçu pour vous aider à suivre, analyser et contrôler les dépenses à chaque étape.

Ce modèle va au-delà d'un simple tableur budgétaire et fait office de centre de commande pour le suivi des coûts en temps réel, les comparer à votre budget et corriger les écarts budgétaires avant qu'ils ne deviennent problématiques.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez les performances financières de plusieurs projets à l'aide de vues Tableurs comparant les dépenses prévues et réelles

Réaffectez les ressources sous-utilisées aux domaines de priorité en identifiant rapidement les écarts de coûts ou les inefficacités

Définissez des alertes et des seuils pour détecter à l'avance les dépassements de budget grâce à l'automatisation intégrée

Alignez vos budgets sur vos échéanciers, vos jalons et vos livrables à l'aide de vues liées telles que Calendrier, Docs et Liste de projets

idéal pour : *Les gestionnaires de projet ou les entrepreneurs qui supervisent des projets de construction ou de rénovation nécessitant un contrôle minutieux des coûts

💡 Conseil de pro : Voici quelques conseils éprouvés en matière de gestion des coûts, directement issus de professionnels de la rénovation : Établissez un budget détaillé avant de commencer, incluant les matériaux, la main-d'œuvre, les permis, les frais de subsistance et une marge de 10 à 15 % pour les imprévus

Définissez votre périmètre dès le début pendant la phase de conception afin d'éviter des modifications coûteuses en cours de projet

Donnez la priorité aux éléments indispensables plutôt qu'aux éléments souhaitables afin de couvrir vos besoins essentiels, même si les coûts varient

Suivez vos dépenses en temps réel à l'aide de tableurs ou d'outils ; enregistrez chaque facture, devis et paiement

Évitez de prendre des décisions précipitées , comme finaliser les plans et choisir les matériaux avant le début du travail, afin d'éviter les dépassements de budget

Vivez dans votre maison pendant un certain temps avant de la rénover afin de comprendre ce qui doit vraiment être changé (et ce qui ne doit pas l'être)

Méfiez-vous des coûts « cachés » tels que le transport, les équipements ou les finitions, qui sont souvent négligés

7. Modèle de proposition budgétaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des devis détaillés et professionnels pour vos travaux de rénovation grâce au modèle de devis ClickUp

Le modèle de proposition budgétaire ClickUp vous aide à créer une proposition budgétaire professionnelle et détaillée afin d'obtenir un prêt pour la rénovation de votre maison ou l'approbation de votre projet. Il détaille chaque coût, explique la valeur et montre exactement où va l'argent.

Au lieu de partir d'un document vierge, vous serez prêt à vous lancer grâce à un document qui parle votre langue et vous aide à prendre des décisions plus rapidement.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez votre proposition en sections budgétaires préstructurées qui séparent clairement les sources de revenus, les dépenses projetées et les justifications

Personnalisez les données financières grâce à des champs modifiables pour les catégories de coûts, les délais, les sources de financement et les notes adaptées à chaque projet

Attribuez des tâches de révision et d'approbation aux parties prenantes directement dans la proposition afin d'accélérer le processus de validation

Joignez les fichiers, feuilles de calcul ou documents de sauvegarde pertinents à chaque section afin de fournir un contexte achevé en un seul affichage

✅ Idéal pour : *les propriétaires, les gestionnaires de projet ou les propriétaires de petites entreprises qui doivent présenter un devis de rénovation ou de construction afin d'obtenir l'accord des parties prenantes, des investisseurs ou des prêteurs

⚡ Archive des modèles : Avez-vous déjà essayé d'obtenir un prêt pour la rénovation de votre maison avec un tableau Excel griffonné et une prière ? Spoiler : ça ne marche pas. Un modèle de proposition budgétaire clair et bien structuré montre aux prêteurs ou aux parties prenantes que vos devoirs sont terminés jusqu'au dernier dollar. Ils vous aident à présenter votre forfait avec clarté, confiance et contexte. Lorsque votre proposition utilise le langage des ventilations de coûts, des échéanciers et de la valeur, elle est prise au sérieux (et souvent approuvée plus rapidement).

8. Modèle ClickUp pour la gestion de projet de construction

Obtenir un modèle gratuit Assurez le bon déroulement de vos projets de construction grâce à des statuts, des champs et des vues personnalisés et flexibles à l'aide du modèle de gestion de projet de construction ClickUp

Vous ne serez pas surpris d'apprendre que 87 % des projets de construction connaissent des retards, et près de la moitié des entrepreneurs attribuent cela à un mauvais planning et à un manque de coordination. Le modèle de gestion de projet de construction ClickUp vous aide à prévenir ces problèmes avant qu'ils ne surviennent.

Ce modèle de budget de construction est conçu pour les entrepreneurs et les entreprises de rénovation. Il combine la gestion du calendrier avec le suivi des coûts et la gestion sur le terrain.

Il vous permet de suivre les activités sur site et les coûts des travaux, de gérer les contrôles de sécurité et la conformité, et de conserver tous vos documents de construction (tels que les devis et les factures) bien organisés. Grâce à des vues par phase du projet et des mises à jour en temps réel, vous pouvez superviser les rénovations résidentielles ou commerciales légères avec confiance et précision.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Ajoutez des données spécifiques à votre projet à l'aide de 14 champs personnalisables pour documenter des éléments tels que l'emplacement, le budget, la taille du projet et le propriétaire des tâches

Passez d'un affichage à l'autre parmi les 5 disponibles, notamment carte mentale, liste et vue Gantt, pour visualiser le travail à votre manière et planifier efficacement l'échéancier des travaux

Reliez les tâches entre elles pour créer des dépendances et recevez des alertes lorsque les échéanciers sont compromis

Organisez votre espace avec des étapes personnalisées qui reflètent les activités réelles sur le chantier, telles que les permis, les achats et l'architecture

✅ Idéal pour : Les chefs de chantier ou les entreprises de rénovation qui gèrent plusieurs projets de rénovation à gros budget en même temps et qui ont besoin d'un espace de travail collaboratif pour coordonner le travail sur le terrain, la conformité aux normes de sécurité et le suivi du budget

🎥 Regarder : Comment utiliser ClickUp pour la gestion de la construction

⚡ Bonus : Lorsque vous gérez plusieurs fournisseurs ou que vous lancez un grand projet de rénovation, les bons outils font toute la différence. Utilisez un logiciel de gestion de projet de construction pour mettre fin aux « urgences » et démarrer un véritable flux de projet. Le plus grand avantage est que cela vous évite les appels constants, les malentendus et les surprises de dernière minute. Et lorsque vient le moment de présenter votre forfait, ne laissez pas une proposition mal présentée vous ralentir. Choisissez parmi les meilleurs modèles de propositions de construction pour présenter clairement votre projet, la répartition des coûts, l'échéancier et les conditions.

9. Modèle de plan de projet de rénovation domiciliaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez les inspections, les validations de conception et les jalons clés de la rénovation grâce au modèle de plan de projet de rénovation domiciliaire ClickUp

Le modèle de plan de projet de rénovation domiciliaire ClickUp sert de plan directeur pour votre projet de rénovation domiciliaire (comme une rénovation complète ou l'ajout d'une nouvelle pièce), avec des flux de travail prédéfinis couvrant tout, de la démolition et des permis aux inspections et aux approbations de conception.

Il comprend des statuts personnalisés adaptés à la rénovation (par exemple, charpente, plomberie, électricité, finitions) afin que vous puissiez suivre l'avancement de chaque étape de la construction. Sa planification structurée, ses commentaires et ses échéanciers visuels vous garantissent de ne manquer aucune étape importante.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Créez des flux de travail structurés pour les permis municipaux, les approbations du client et les points de contrôle décisionnels clés à l'aide de checklist de tâches

Coordonnez vos équipes en étiquetant directement les entrepreneurs, les designers ou les propriétaires dans les tâches afin de centraliser la communication

Séparez les principaux domaines de rénovation tels que l'électricité, les armoires et les revêtements de sol à l'aide de listes de tâches individuelles et d'affichages sous forme de tableau

Téléchargez des photos avant/après pour enregistrer la progression des travaux et conserver un historique visuel documenté

✅ Idéal pour : *Les équipes chargées de rénovations complètes ou de travaux en plusieurs étapes qui nécessitent une collaboration étroite et un suivi des jalons

10. Modèle ClickUp pour planifier vos projets de rénovation d'Accueil

Obtenir un modèle gratuit Réalisez facilement des améliorations rapides telles que la peinture ou l'éclairage grâce au modèle flexible ClickUp Home Improvement Project Planner Template

Toutes les rénovations ne nécessitent pas forcément des travaux de grande envergure. Le modèle de planification de projet de rénovation ClickUp vous offre une structure suffisante pour planifier et réaliser des rénovations à petite échelle dans votre projet de rénovation sans vous submerger de détails.

Ils vous aident à dresser la liste des tâches, des matériaux et des coûts pour chaque mini-projet (comme la rénovation d'une pièce pendant le week-end ou une simple rénovation de cuisine) et à les suivre jusqu'à leur achevé. Vous pouvez les utiliser pour planifier une pièce à la fois ou gérer plusieurs petites améliorations dans toute la maison, tout en gardant un œil sur le temps et les dépenses.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Donnez la priorité aux gains rapides à l'aide d'un tableau de bord visuel clair, pièce par pièce, pour mieux vous concentrer sur les tâches à accomplir

Planifiez les tâches de rénovation pièce par pièce à l'aide d'une disposition « Room View » (Vue de la pièce) par glisser-déposer

Réutilisez les structures enregistrées pour reproduire les checklist fréquentes en matière de rénovation sans repartir de zéro

Étiquette à chaque tâche les matériaux ou outils nécessaires afin d'être toujours prêt avant le début du travail

✅ Idéal pour : les propriétaires et les bricoleurs qui gèrent des projets de rénovation rapide ou des rénovations mineures

11. Modèle de plan de projet de rénovation de salle de bain ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évitez les retards, les dépassements de coûts et les malentendus avec les entrepreneurs lors de la rénovation de votre salle de bain grâce au modèle de plan de projet de rénovation de salle de bain ClickUp

La rénovation d'une salle de bains peut sembler insignifiante, mais c'est l'un des projets les plus complexes à coordonner dans une maison. Le modèle de plan de projet de rénovation de salle de bains ClickUp divise votre projet en sections claires afin de planifier les modifications de plomberie, l'installation des équipements, le carrelage et les mises à jour électriques.

En organisant la rénovation en plusieurs étapes, vous pouvez aborder le projet étape par étape et vous assurer d'avoir compté les permis, les inspections et la séquence des travaux.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Regroupez les tâches par corps de métier (par exemple, plomberie, électricité) et attribuez des dates d'échéance

Suivez les autorisations d'inspection et le statut des services grâce à des colonnes intégrées pour les mises à jour spécifiques à chaque tâche

Évitez les dépassements de budget en décomposant les installations complexes en sous-tâches avec des dates d'échéance claires

Joignez les documents essentiels, tels que les dispositions ou les devis des fournisseurs, directement à chaque tâche

Obtenez une visibilité en temps réel sur la progression de vos travaux grâce aux barres de progression, aux rappels et aux mises à jour automatiques de statut

✅ Idéal pour : les propriétaires, les designers ou les entrepreneurs qui préparent un forfait de rénovation de salle de bains de petite à moyenne envergure impliquant plusieurs corps de métier

Examinons quelques-uns des derniers coûts et tendances en matière de rénovation de salle de bains , tirés du sondage Houzz: Les rénovations de salles de bains rattrapent les cuisines en termes de popularité ; 24 % des propriétaires ont rénové leur salle de bains, la même part que pour les cuisines

Les rénovations majeures de petites salles de bains principales (moins de 9 m²) ont connu une hausse de 13 %, avec une dépense médiane atteignant 17 000 $

Les grandes salles de bains (plus de 9 m²) sont restées stables à 25 000 $ pour les rénovations standard

Les rénovations de salles de bains haut de gamme ont connu une forte augmentation : les grandes salles de bains de luxe coûtaient au minimum 70 000 dollars, tandis que les petites salles de bains haut de gamme coûtaient au minimum 45 000 dollars Cette augmentation des coûts souligne la nécessité de commencer à établir un budget et à planifier avant de se lancer dans un projet de rénovation de salle de bains.

12. Modèle ClickUp pour la décoration d'intérieur

Obtenir un modèle gratuit Organisez les tâches de conception, coordonnez-vous avec les fournisseurs et effectuez le suivi des commentaires des clients à l'aide du modèle ClickUp Interior Design Template

Le modèle ClickUp Interior Design aide les architectes d'intérieur et les décorateurs à tout gérer, du moodboard initial à l'installation finale. Il fournit un espace pour planifier les concepts de design, effectuer le suivi des meubles ou des matériaux, coordonner avec les fournisseurs et gérer les commentaires et les validations des clients.

Vous pouvez vous concentrer sur la conception globale tandis que ClickUp gère en toute discrétion le budget, l'échéancier et la communication avec le client. Il veille à ce que votre vision (et celle du client) se concrétise sans accroc et sans dépassement budgétaire.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Intégrez des tableaux d'inspiration à l'aide de Pinterest, de maquettes 3D ou de Google Docs directement dans les tâches du projet pour pouvoir les consulter rapidement

Suivez les livraisons des fournisseurs et les délais par pièce pour éviter les retards dans la livraison des meubles ou des matériaux

Gérez les commentaires et les révisions des clients grâce aux champs de statut d'approbation intégrés pour faciliter les validations

Créez un hub de ressources centralisé pour tous les échantillons, spécimens et références créatives afin de rester organisé tout au long du projet

✅ Idéal pour : Les architectes d'intérieur et les décorateurs qui gèrent des projets clients haut de gamme, de la conception à l'achevé

Facilitez la gestion de votre budget de rénovation de votre accueil grâce à ClickUp

Les rénovations d'Accueil se déroulent rarement exactement comme prévu, surtout en matière d'argent. Entre les coûts des matériaux, les honoraires des entrepreneurs et les changements imprévus, il est facile de perdre le suivi.

C'est pourquoi l'utilisation d'un modèle de budget ClickUp est tout à fait logique. Il permet de tout conserver au même endroit, des estimations aux coûts réels, afin que vous n'ayez pas à fouiller dans vos reçus ou vos feuilles de calcul à moitié remplies.

Si vous vous lancez dans des travaux de rénovation, ces modèles vous soulageront d'une grande partie du stress. Et honnêtement, cette tranquillité d'esprit en vaut vraiment la peine. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!