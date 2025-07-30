les 10 meilleures alternatives à Tally Forms pour une meilleure création de formulaires

Vous recherchez un générateur de formulaires qui va au-delà des fonctionnalités de base ?

Bien que Tally Forms offre une approche simple et sans fioritures, les spécialistes du marketing, les équipes de start-up, les chefs de produit, les responsables des opérations et les entrepreneurs indépendants ont souvent besoin de fonctionnalités plus avancées.

Pensez à des intégrations transparentes, à une automatisation puissante et à une interface utilisateur plus élégante. Si vous cherchez à améliorer la création de vos formulaires, à capturer des données plus riches ou à rationaliser vos flux de travail, vous êtes au bon endroit.

Nous avons compilé une liste des 10 meilleures alternatives à Tally Forms qui offrent des outils pour tout, des sondages complexes et la génération de prospects aux inscriptions à des évènements et au recouvrement des paiements.

Et non, vous n'avez pas besoin de connaissances en codage pour les utiliser !

Que rechercher dans une alternative à Tally ?

Lorsque vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure en matière de création de formulaires et à aller au-delà de ce que propose Tally Forms, il est judicieux de savoir exactement quelles fonctionnalités font vraiment la différence.

Première règle ? Ne confondez pas formulaire complexe et formulaire avancé !

Voici plutôt quelques aspects clés à prendre en considération :

✅ Logique avancée et champs dynamiques : recherchez des fonctionnalités qui permettent à vos formulaires de « penser ». Cela signifie afficher ou masquer des questions, ignorer des sections ou même modifier le flux du formulaire en fonction des réponses précédentes de l'utilisateur

✅ Personnalisation approfondie et contrôle de l'image de marque : vos formulaires sont une extension de votre marque. Recherchez des alternatives qui permettent des modifications visuelles approfondies, notamment des polices de caractères, des couleurs et des dispositions personnalisées, ainsi que l'option cruciale d'utiliser vos propres domaines personnalisés

✅ Intégrations transparentes et automatisation puissante : les données n'ont aucune valeur si elles sont cloisonnées. Les meilleures alternatives se connectent facilement à votre CRM, à vos plateformes d'e-mail marketing, à vos outils de gestion de projet et à d'autres applications professionnelles. Mieux encore, elles devraient vous permettre d'automatiser les flux de travail directement à partir de l'envoi des formulaires

✅ Rapports et analyses robustes : allez au-delà du simple comptage des réponses. Une alternative solide fournit des tableaux de bord, des diagrammes et des informations sur les performances des formulaires, vous permettant d'identifier les tendances, de repérer les points de rupture et de comprendre vos données

✅ Encaissement sécurisé des paiements : Si vous vendez des produits, encaissez des frais d'évènement ou gérez des abonnements, un système de paiement sécurisé intégré est une fonctionnalité indispensable. Recherchez des intégrations directes avec les passerelles de paiement populaires

✅ Expérience utilisateur (UX) pour le créateur et le répondant : Un bon générateur de formulaires est intuitif, avec une interface claire de type glisser-déposer. Il est tout aussi important que les formulaires créés soient attrayants, adaptés aux appareils mobiles et simples à remplir pour votre public, afin d'augmenter les taux de remplissage

✅ Fonctionnalités de conformité et de sécurité : pour les données sensibles, assurez-vous que l'outil offre les certifications nécessaires telles que la conformité HIPAA, GDPR ou PCI, ainsi que des fonctionnalités telles que CAPTCHA et le chiffrement des données pour protéger les informations

10 alternatives à Tally en un coup d'œil

Avant d'entrer dans les détails, voici un petit aide-mémoire pour vous aider à trouver la solution qui vous convient :

Nom de l'outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs ClickUp Formulaires dynamiques, automatisation, informations IA, personnalisation de la marque, création directe de tâches Flux de travail automatisés de bout en bout Forfait Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises NoteForms Intégration Notion, logique conditionnelle, personnalisation de la marque, notifications Capture de données dans les bases de données Notion Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 24 $/mois Typeform Formulaires conversationnels, sauts logiques, médias enrichis, analyses Formulaires conversationnels Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/mois Jotform plus de 10 000 modèles, intégrations de paiement, formulaires multipages, éditeur PDF Options de modèles étendues Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 39 $/mois Google Formulaires Formulaires illimités, intégration des feuilles de calcul, collaboration Collecte simple des données Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 6 $/utilisateur/mois SurveyMonkey Logique avancée, analyse IA, intégrations, multilingue Informations avancées sur les sondages Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 99 $/mois Formulaires Formstack Conformité HIPAA/PCI/RGPD, automatisation des flux de travail, analyses Flux de travail sécurisés et conformes Essai gratuit de 14 jours ; forfaits payants à partir de 99 $/mois Zoho Forms Adapté aux mobiles, flux de travail d'approbation, paiements Intégration de la suite Zoho Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois Formsite Glisser-déposer, conformité SSL/PCI/HIPAA, rapports visuels Formulaires sécurisés, opérations Pas de forfait gratuit (essai de 14 jours) ; forfaits payants à partir de 24 $/mois Cognito Forms Calculs avancés, signatures électroniques, portails Calculs avancés Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 19 $/mois

Les meilleures alternatives à Tally

Prenez le temps d'explorer quelques-unes de ces alternatives à Tally, dont beaucoup proposent des essais gratuits ou des forfaits gratuits généreux, afin de découvrir par vous-même comment elles peuvent transformer vos efforts de collecte de données et dynamiser votre entreprise. C'est parti !

1. ClickUp (Idéal pour les flux de travail automatisés de bout en bout)

Essayez ClickUp dès maintenant Collectez facilement des données et transformez-les en pistes exploitables à l'aide des formulaires ClickUp

Imaginez un monde où les données que vous collectez ne restent pas simplement dans un tableur, mais déclenchent instantanément des actions, créent des projets et offrent même des informations intelligentes. C'est la puissante réalité avec ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail !

Créer un formulaire dans ClickUp est d'une simplicité et d'une intuitivité rafraîchissantes. Grâce à une interface glisser-déposer, vous pouvez rapidement créer des formulaires adaptés à vos besoins, que vous souhaitiez recueillir les commentaires de vos clients, gérer des demandes de service ou mener des sondages internes. Vous pouvez ajouter votre propre image de marque, choisir parmi une variété de types de questions et mapper chaque réponse afin qu'elle soit capturée d'une manière spécifique.

Capturez les commentaires des employés, réalisez des sondages Pulsation, recueillez des idées et suivez le moral de votre équipe grâce aux formulaires ClickUp

Lorsqu'un utilisateur soumet une réponse, celle-ci devient instantanément une tâche ClickUp, avec les données clés mappées dans des champs personnalisés spécifiques, accompagnées de tous les détails dont vous avez besoin, ce qui facilite le suivi, l'attribution et la gestion directement depuis votre tableau de bord.

Mais la vraie magie opère avec les automatisations ClickUp. Vous pouvez configurer des déclencheurs puissants afin que, dès qu'un formulaire est soumis, les tâches soient automatiquement attribuées au bon membre de l'équipe ou classées par ordre de priorité en fonction des informations fournies. Par exemple, si une réponse à un sondage est marquée comme « urgente », ClickUp peut instantanément la signaler comme hautement prioritaire et en informer la personne appropriée.

Activez/désactivez le déclencheur d'automatisation et regardez les flux de travail s'exécuter tout seuls !

Et si vous avez besoin d'aide pour rédiger un sondage à partir de zéro ou pour donner un sens à toutes les réponses que vous avez recueillies, ClickUp Brain est là pour vous aider.

Cet assistant alimenté par l'IA peut générer des questions de sondage, analyser les données de vos formulaires, résumer les commentaires et même mettre en évidence les tendances clés ou les éléments d'action. Que vous partiez de zéro ou que vous cherchiez à extraire des informations pertinentes d'une montagne de réponses, ClickUp Brain rend l'ensemble du processus plus intelligent et plus fluide, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus.

Analysez les données d'envoi des formulaires en temps réel et obtenez des informations IA avec ClickUp

Et voilà comment créer un flux de travail automatisé de bout en bout pour vos formulaires sans avoir à intégrer 10 solutions différentes ! Si vous avez besoin d'aide pour vous lancer, essayez ce modèle de formulaire simple de ClickUp!

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des formulaires dynamiques avec une logique conditionnelle : ClickUp Forms vous permet d'afficher ou de masquer des champs en fonction des réponses précédentes, ce qui vous garantit de ne recueillir que les informations les plus pertinentes et les plus détaillées auprès des répondants, créant ainsi une expérience hautement personnalisée

Personnalisez vos formulaires pour un professionnalisme cohérent : Personnalisez l'apparence de vos formulaires ClickUp avec le logo de votre entreprise, les couleurs de votre marque, des arrière-plans personnalisés et même des domaines personnalisés

Transformez les envois de formulaires directement en tâches exploitables : Chaque formulaire ClickUp achevé peut instantanément générer de nouvelles tâches au sein de vos projets

Enrichissez vos données grâce à des champs personnalisés polyvalents : Mappez les réponses de vos formulaires directement vers des champs personnalisés dans vos tâches et projets

Optimisez vos flux de travail grâce à l'automatisation intelligente : Tirez parti du puissant moteur d'automatisation de ClickUp pour déclencher une cascade d'actions en fonction des envois de formulaires

Obtenez des informations intelligentes grâce à ClickUp Brain : Utilisez le puissant assistant IA de ClickUp pour résumer les données, identifier les tendances ou extraire les éléments d'action clés des réponses

Centralisez toutes les données collectées dans un environnement de travail unifié : chaque envoi de formulaire ClickUp s'intègre de manière transparente aux tâches, documents et communications associés, créant ainsi un flux de travail interconnecté

Limites de ClickUp

La nature complète et l'ensemble de fonctionnalités étendu de ClickUp, bien que puissants, peuvent entraîner une courbe d'apprentissage initiale plus raide pour les équipes qui se concentrent uniquement sur la création de formulaires de base

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis d'utilisateur dit :

Lorsque j'ai configuré notre première automatisation ClickUp, cela a été une véritable révélation. Désormais, il suffit d'ajouter une étiquette pour que l'ensemble du modèle de sous-tâche s'applique automatiquement. Nous ne perdons plus de temps à fouiller dans les sous-tâches ou à nous inquiéter que quelqu'un ait oublié une étape cruciale. Nous avons également ajouté des automatisations qui attribuent des tâches, mettent à jour les statuts et envoient des rappels ; toutes ces petites choses prises individuellement, mais ensemble, elles ont complètement rationalisé notre façon de travailler. Il ne s'agit pas seulement de gagner du temps (même si c'est indéniable), mais aussi de créer un environnement plus fluide et moins stressant où l'équipe peut se concentrer sur son travail sans être ralentie par des tâches administratives.

Lorsque j'ai configuré notre première automatisation ClickUp, cela a été une véritable révélation. Désormais, il suffit d'ajouter une étiquette pour que l'ensemble du modèle de sous-tâche s'applique automatiquement. Nous ne perdons plus de temps à fouiller dans les sous-tâches ou à nous inquiéter que quelqu'un ait oublié une étape cruciale. Nous avons également ajouté des automatisations qui attribuent des tâches, mettent à jour les statuts et envoient des rappels ; toutes ces petites choses prises individuellement, mais ensemble, elles ont complètement rationalisé notre façon de travailler. Il ne s'agit pas seulement de gagner du temps (même si c'est indéniable), mais aussi de créer un environnement plus fluide et moins stressant où l'équipe peut se concentrer sur son travail sans être ralentie par des tâches administratives.

2. NoteForms (idéal pour collecter des données directement dans les bases de données Notion)

via NoteForms

Si votre équipe vit et respire dans Notion, NoteForms va révolutionner la création de formulaires. Il vous permet de créer des formulaires élégants et personnalisés qui remplissent automatiquement vos bases de données Notion, éliminant ainsi la saisie manuelle des données et garantissant que toutes vos informations sont organisées là où vous en avez le plus besoin.

Cela est particulièrement intéressant pour les entrepreneurs solo, les équipes de start-up et les chefs de produit qui utilisent Notion comme hub central pour tout, du CRM à la planification de contenu. Oubliez les intégrations maladroites ; NoteForms rend la connexion native, offrant une avancée significative par rapport aux outils de création de formulaires basiques.

Meilleures fonctionnalités de NoteForms

Générez des formulaires directement à partir de votre base de données Notion existante

Ajoutez automatiquement les nouveaux envois de formulaires en tant que nouveaux éléments ou mettez à jour ceux qui existent déjà

Personnalisez entièrement les formulaires avec les couleurs, les polices de caractères et les logos de votre marque, et ajoutez même des domaines personnalisés

Incluez différents types de champs tels que le téléchargement de fichiers, les signatures et les évaluations par étoiles

Mettez en œuvre une logique conditionnelle pour créer des formulaires plus intelligents et dynamiques qui s'adaptent aux réponses des utilisateurs

Configurez des notifications en temps réel par e-mail, Slack ou Discord pour les nouveaux envois

Permettez aux répondants de modifier leurs envois après les avoir envoyés

Limitations de NoteForms

La valeur principale est liée à Notion ; si votre flux de travail ne repose pas fortement sur Notion, son principal avantage est réduit

En tant que solution plus spécialisée axée sur Notion, elle n'offre peut-être pas la même gamme d'intégrations avec des outils non spécifiques à Notion que certains créateurs de formulaires polyvalents

Tarifs de NoteForms

Free

Pro : À partir de 24 $/mois

Team : À partir de 59 $/mois

Évaluations et avis sur NoteForms

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de NoteForms ?

Un avis d'utilisateur:

J'ai essayé Notion Forms pour les demandes internes et c'est très pratique si vous utilisez déjà Notion. L'intégration avec les bases de données est transparente et l'interface utilisateur est claire. Encore un peu limitée (pas de logique conditionnelle ni de personnalisation approfondie pour l'instant), mais une première version solide avec beaucoup de potentiel.

J'ai essayé Notion Forms pour les demandes internes et c'est très pratique si vous utilisez déjà Notion. L'intégration avec les bases de données est transparente et l'interface utilisateur est claire. Encore un peu limitée (pas de logique conditionnelle ni de personnalisation approfondie pour l'instant), mais une première version solide avec beaucoup de potentiel.

3. Typeform (Idéal pour les expériences conversationnelles)

via Typeform

Vous souhaitez transformer un formulaire basique en une discussion engageante ? C'est le super pouvoir de Typeform. Cette plateforme redéfinit fondamentalement la création de formulaires en présentant les questions une par une, créant ainsi une expérience visuellement élégante et hautement interactive qui connecte les répondants.

Pour les spécialistes du marketing qui cherchent à maximiser les taux de conversion ou les chefs de produit à la recherche de données qualitatives plus riches, Typeform offre une alternative rafraîchissante aux formulaires traditionnels et statiques. Il offre une approche raffinée et centrée sur l'humain qui le distingue nettement de nombreuses alternatives à Tally Forms, rendant chaque interaction plus attrayante et mieux pensée.

Meilleures fonctionnalités de Typeform

Créez des interactions engageantes grâce à son interface à question unique

Implémentez des fonctionnalités avancées puissantes telles que la logique conditionnelle sophistiquée et les « sauts logiques » pour créer des parcours dynamiques et personnalisés

Profitez d'options de personnalisation étendues, des polices de caractères et couleurs aux arrière-plans et dispositions

Intégrez-les de manière transparente à un vaste écosystème d'outils d'entreprise, notamment les meilleurs CRM, plateformes de marketing par e-mail et solutions d'analyse

Facilitez la collecte sécurisée des paiements directement dans les formulaires grâce à des passerelles de paiement majeures telles que Stripe et PayPal

Intégrez des contenus multimédias riches tels que des images, des GIF et des vidéos directement dans vos questions

Utilisez des analyses intégrées robustes, notamment les taux d'abandon question par question, pour obtenir des informations approfondies

Limites de Typeform

L'investissement dans Typeform peut être plus élevé que celui dans de nombreuses autres solutions de création de formulaires, en particulier pour les entreprises qui traitent un volume important d'envois ou qui ont besoin d'accéder à des fonctionnalités avancées spécifiques sur les niveaux supérieurs

Bien que visuellement attrayant, le format à question unique n'est pas toujours efficace pour les formulaires où les répondants doivent examiner plusieurs champs simultanément ou saisir rapidement une grande quantité d'informations

Certains utilisateurs signalent que les fonctionnalités avancées telles que reCAPTCHA pour la protection contre les bots sont réservées aux forfaits plus coûteux, ce qui peut être un point de frustration pour les utilisateurs soucieux des coûts

Tarifs Typeform

Free

Basique : 29 $/mois

Plus : 59 $/mois

Business : 99 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Typeform

G2 : 4,5/5 (plus de 870 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Typeform ?

Un avis d'utilisateur dit :

Mon expérience globale avec Typeform a été positive, notamment grâce à sa conception intuitive, sa facilité d'utilisation et sa capacité à créer des formulaires visuellement attrayants et engageants. Il excelle dans la fourniture d'une expérience fluide et conviviale pour les créateurs et les répondants. Cependant, lorsque l'on travaille avec un volume élevé de projets ou des flux de travail complexes, certaines limites apparaissent. L'absence d'outils organisationnels avancés, tels que la fonctionnalité glisser-déposer pour dupliquer des projets entre dossiers, peut ralentir la productivité. Je pense qu'il en va de même pour l'absence d'options de modification en masse du texte ou de paramètres globaux pour les diapositives, qui peuvent rendre les tâches répétitives plus fastidieuses.

Mon expérience globale avec Typeform a été positive, notamment grâce à sa conception intuitive, sa facilité d'utilisation et sa capacité à créer des formulaires visuellement attrayants et engageants. Il excelle dans la fourniture d'une expérience fluide et conviviale pour les créateurs et les répondants. Cependant, lorsque vous travaillez avec un volume élevé de projets ou des flux de travail complexes, certaines limites apparaissent. L'absence d'outils organisationnels avancés, tels que la fonctionnalité glisser-déposer pour dupliquer des projets entre dossiers, peut ralentir la productivité. Je pense qu'il en va de même pour l'absence d'options de modification en masse du texte ou de paramètres globaux pour les diapositives, qui peuvent rendre les tâches répétitives plus fastidieuses.

4. Jotform (Idéal pour ses nombreuses options de modèles)

via Jotform

Pour les équipes qui exigent de la flexibilité et un large tableau de points de départ, Jotform brille comme une plateforme complète de création de formulaires. L'outil dispose de plus de 10 000 modèles de formulaires prêts à l'emploi, permettant un déploiement rapide pour pratiquement tous les usages, des formulaires de contact aux candidatures d'emploi.

Il va bien au-delà des capacités de Tally Forms en intégrant des fonctionnalités avancées, telles qu'une logique conditionnelle robuste, de nombreuses intégrations tierces et même une puissante base de données intégrée de type tableur appelée Jotform Tables.

Cela permet aux utilisateurs de gérer et d'analyser les données d'envoi directement au sein de la plateforme, transformant ainsi les informations collectées en informations exploitables plutôt qu'en simples entrées brutes.

Les meilleures fonctionnalités de Jotform

Concevez des formulaires avec des options de personnalisation avancées, notamment des fonctionnalités CSS

Traitez les paiements en toute sécurité directement via des formulaires grâce à l'intégration de plus de 40 passerelles de paiement

Mettez en œuvre une logique conditionnelle avancée pour créer des formulaires hautement dynamiques et adaptatifs

Tirez parti de Jotform Tables, une base de données intégrée, pour gérer, organiser et analyser vos données

Bénéficiez de fonctionnalités robustes telles que la conformité HIPAA, les signatures électroniques et un éditeur PDF dédié

Limites de Jotform

Bien que très complet, la réalisation d'un design unique ou avant-gardiste peut encore nécessiter certaines connaissances en CSS personnalisé, par rapport à d'autres alternatives à Jotform

Le prix peut devenir un facteur important à mesure que l'utilisation augmente ; des volumes d'envoi plus élevés et un plus grand nombre de formulaires poussent rapidement les utilisateurs vers des niveaux payants plus coûteux

Tarifs Jotform

Free

Bronze : 39 $/mois

Silver : 49 $/mois

Gold : 129 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jotform

G2 : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jotform ?

Un avis d'utilisateur:

Jotform permet de créer facilement et rapidement un formulaire simple à l'aide d'outils de glisser-déposer pour collecter des données. Nous l'avons utilisé pour créer des formulaires pour diverses tâches, notamment : envois de commandes de produits personnalisés, demandes d'informations sur nos sites Web, inscriptions de nouveaux comptes, signatures de décharges, approbations de preuves, etc. J'apprécie le fait que les formulaires/envois puissent être intégrés à une multitude d'applications afin de rationaliser encore davantage nos processus. Par exemple, nous intégrons la plupart de nos formulaires à Google Sheets afin de créer automatiquement une feuille de calcul avec les informations relatives aux envois. Nous intégrons également certains formulaires à Adobe Sign, ce qui facilite grandement la collecte des signatures.

Jotform permet de créer facilement et rapidement un formulaire simple à l'aide d'outils de glisser-déposer pour collecter des données. Nous l'avons utilisé pour créer des formulaires pour diverses tâches, notamment : envois de commandes de produits personnalisés, demandes d'informations sur nos sites Web, inscriptions de nouveaux comptes, signatures de décharges, approbations de révisions, etc. J'apprécie particulièrement le fait que les formulaires/envois puissent être intégrés à une multitude d'applications afin de rationaliser encore davantage nos processus. Par exemple, nous intégrons la plupart de nos formulaires à Google Sheets afin de créer automatiquement une feuille de calcul contenant les informations relatives aux envois. Nous intégrons également certains formulaires à Adobe Sign, ce qui facilite grandement la collecte des signatures.

5. Google Forms (idéal pour la collecte simple et collaborative de données)

via Google Forms

Lorsque vous avez besoin de collecter des données de manière simple et sans frais, Google Forms est une solution imbattable. Profondément intégré à l'environnement de travail Google, cet outil permet à toute personne disposant d'un compte Google de créer rapidement et sans difficulté des sondages, des quiz ou des formulaires de commentaires.

Sa principale force réside dans sa facilité d'utilisation et ses capacités de collaboration en temps réel, ce qui en fait un outil de choix pour les enseignants, les petites communautés ou les entrepreneurs indépendants qui ont besoin de collecter rapidement des informations et de les partager sans effort.

Bien qu'il ne dispose pas de nombreuses fonctionnalités avancées ni des possibilités de personnalisation étendues offertes par les plateformes de création de formulaires premium, Google Forms fournit systématiquement des résultats fiables, ce qui le rend indispensable pour les utilisateurs soucieux de leur budget.

Les meilleures fonctionnalités de Google Forms

Profitez d'un nombre illimité de formulaires et d'envois

Bénéficiez d'une intégration transparente avec Google Sheets pour une analyse, un tri et des rapports immédiats

Facilitez la collaboration en temps réel en permettant à plusieurs utilisateurs de modifier et de gérer des formulaires

Utilisez une logique conditionnelle de base pour créer des branches simples dans les formulaires

Tirez parti de nombreuses options de partage, notamment des liens directs, des e-mails, les réseaux sociaux et l'intégration directe

Obtenez des résumés et des diagrammes automatisés des réponses générés directement dans l'interface des formulaires

Accédez à une sélection de modèles prédéfinis pour les scénarios courants tels que les réponses à des invitations à des évènements

Limites de Google Forms

Les formulaires ont souvent une apparence générique, ce qui rend difficile leur alignement parfait avec l'esthétique spécifique d'une marque

De nombreuses fonctionnalités avancées, telles que le traitement intégré des paiements, les signatures électroniques, les contrôles granulaires du téléchargement de fichiers ou la logique multipages complexe, ne sont pas disponibles en natif

La connexion à des CRM tiers ou à des outils d'automatisation du marketing nécessite généralement l'exportation manuelle des données ou un abonnement payant à Zapier

Non conçu pour les flux de travail très complexes ou les études de marché de niveau professionnel, il est plus performant pour les tâches simples de collecte d'informations

Tarifs de Google Forms

Free

Business Starter : 6 $/utilisateur/mois

Business Standard : 12 $/utilisateur/mois

Business Plus : 18 $/utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Forms

G2 : 4,6/5 (plus de 40 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Forms ?

Un avis d'utilisateur:

Dans l'ensemble, je suis satisfait de la facilité d'utilisation, des fonctionnalités d'automatisation (en référence à la configuration d'un e-mail envoyé après qu'une personne a rempli le formulaire) et de l'utilisation de Google Sheets, que je connais bien. Je peux également me connecter à d'autres outils tels que Zapier pour une automatisation plus poussée.

Dans l'ensemble, je suis satisfait de la facilité d'utilisation, des fonctionnalités d'automatisation (en référence à la configuration d'un e-mail envoyé après qu'une personne a rempli le formulaire) et de l'utilisation de Google Sheets, que je connais bien. Je peux également me connecter à d'autres outils tels que Zapier pour une automatisation plus poussée.

6. SurveyMonkey (Idéal pour obtenir des informations avancées sur les sondages)

via SurveyMonkey

Vous êtes-vous déjà demandé ce que pensent vraiment vos clients ? Ou avez-vous besoin de prendre le pouls de votre marché sans vous prendre la tête ?

SurveyMonkey est le professionnel chevronné du monde des sondages, parfait pour les équipes qui ont besoin d'approfondir les commentaires. Il vous permet de concevoir des sondages professionnels à l'aide d'une immense bibliothèque de modèles rédigés par des experts, ainsi que de nombreux types de questions, y compris des options intéressantes telles que des options de classement et des questions NPS (Net Promoter Score) spécialisées.

Parmi les fonctionnalités supplémentaires, citons la « logique de saut » (les questions changent en fonction des réponses précédentes), le « piping » (insertion des réponses précédentes dans les nouvelles questions) et la « randomisation » pour rendre les sondages vraiment personnels et attrayants. Pour les spécialistes du marketing, les chefs de produit ou toute personne effectuant des recherches sérieuses, SurveyMonkey vous offre des outils puissants pour collecter les données les plus pertinentes.

Meilleures fonctionnalités de SurveyMonkey

Utilisez l'IA pour analyser l'humeur des commentaires ouverts, analyser des textes et même comparer des données

Accédez à SurveyMonkey Audience, un panel mondial gigantesque, pour obtenir rapidement des réponses

Connectez-vous en toute transparence à plus de 200 applications d'entreprise populaires

Personnalisez vos sondages à l'image de votre marque à l'aide d'éléments visuels

Bénéficiez d'une assistance multilingue pour vos sondages, qui vous permet de recueillir des commentaires dans différentes langues

Limites de SurveyMonkey

Bien qu'il soit très puissant, certains trouvent que l'interface, en particulier pour les sondages très complexes, n'est pas aussi élégante ou moderne que celle de certains des nouveaux créateurs de formulaires axés sur le design

Sa principale force réside sans aucun doute dans les sondages. Si vous avez simplement besoin d'un outil de création de formulaires ultra simple, il sera peut-être un peu trop sophistiqué

Tarifs SurveyMonkey

Forfait Free

Forfait mensuel standard : à partir de 99 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Note : D'autres formules annuelles payantes sont disponibles sur le site

Évaluations et avis sur SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (plus de 23 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 10 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de SurveyMonkey ?

Un avis d'utilisateur dit :

J'aimerais bénéficier d'une meilleure assistance IA. D'après ce que j'ai pu essayer jusqu'à présent, les options IA sont utiles pour démarrer, mais une fois qu'un modèle est créé, il n'est pas très facile de l'ajuster ou de le modifier à partir des invites, instructions de l'IA.

J'aimerais bénéficier d'une meilleure assistance IA. D'après ce que j'ai pu essayer jusqu'à présent, les options IA sont utiles pour démarrer, mais une fois qu'un modèle est créé, il n'est pas très facile de l'ajuster ou de le modifier à l'aide des invites, instructions de l'IA.

7. Formstack Forms (idéal pour les formulaires sécurisés et conformes)

via Formstack

La sécurité des données et la conformité réglementaire sont-elles pour vous des impératifs absolus ? Alors Formstack Forms est la solution qu'il vous faut. Cette plateforme est conçue pour protéger les informations sensibles et offre des certifications telles que la conformité HIPAA et PCI, ce qui la rend indispensable dans les secteurs de la santé, de la finance ou du droit.

Cela va au-delà de la simple création de formulaires, en permettant aux équipes opérationnelles et aux entreprises de créer des flux de travail intelligents où les données collectées déclenchent automatiquement les étapes suivantes, les signatures électroniques ou la génération de documents. Formstack offre une mise à niveau importante par rapport à Tally Forms en garantissant que vos formulaires sont non seulement sécurisés, mais également profondément intégrés à vos processus métier essentiels.

Meilleures fonctionnalités de Formstack Forms

Garantissez une sécurité des données de premier ordre et la conformité aux normes industrielles telles que HIPAA et RGPD

Automatisez les flux de travail complexes grâce à des déclencheurs pour envoyer des notifications, générer des documents, etc.

Utilisez des analyses de formulaires pertinentes pour identifier les points exacts où les utilisateurs abandonnent

Générez automatiquement des documents ou des contrats soignés et préremplis à partir de l'envoi de formulaires

Mettez en œuvre des paramètres d'accès et de permission granulaires pour les utilisateurs, permettant une collaboration sécurisée au sein de l'équipe

Limites de Formstack Forms

Bien que très fonctionnelle, certains utilisateurs trouvent que le design général et l'interface utilisateur de la plateforme sont moins modernes ou intuitivement élégants

L'assistance complète pour les domaines personnalisés pour les URL de formulaires directs est principalement limitée aux sous-domaines (votrehaut. formstack. com)

Tarifs de Formstack Forms

essai gratuit pendant 14 jours

Formulaires : À partir de 99 $/mois

Suite : À partir de 2,99 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Formstack Forms

G2 : 4,3/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Formstack Forms ?

Un avis d'utilisateur:

Formstack a mis en place des mesures de sécurité strictes pour protéger les données sensibles, qu'elles soient collectées, partagées ou stockées. Des mots de passe de sécurité peuvent être utilisés pour crypter les données et garantir que seules les personnes disposant des autorisations appropriées peuvent accéder à certaines données. De plus, un processus d'approbation du flux de travail est en place, de sorte que les utilisateurs ne peuvent accéder au formulaire que par le biais d'entrées autorisées. Les utilisateurs peuvent ainsi surveiller et suivre de près chaque entrée du formulaire.

Formstack a mis en place des mesures de sécurité strictes pour protéger les données sensibles, qu'elles soient collectées, partagées ou stockées. Des mots de passe de sécurité peuvent être utilisés pour crypter les données et garantir que seules les personnes disposant des autorisations appropriées peuvent accéder à des données particulières. De plus, un processus d'approbation du flux de travail est en place, de sorte que les utilisateurs ne peuvent accéder au formulaire que par le biais d'entrées autorisées. Les utilisateurs peuvent ainsi surveiller de près et suivre chaque entrée du formulaire.

8. Zoho Forms (Idéal pour la création de formulaires intégrés dans la suite Zoho Business)

via Zoho Forms

Zoho Forms peut être considéré comme une extension de vos opérations commerciales existantes, en particulier si vous utilisez déjà d'autres produits Zoho. Il fonctionne mieux dans le cadre d'un écosystème plus large, conçu pour faciliter le flux de données entre vos outils CRM, marketing et d'assistance.

Comparé aux fonctionnalités de base de nombreuses alternatives à Tally Forms, cet outil offre un ensemble complet de fonctionnalités, telles que des formulaires multipages, des options d'enregistrement et de reprise pour les répondants, ainsi qu'une logique conditionnelle complexe pour créer des expériences de formulaire hautement dynamiques et guidées par l'utilisateur.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Forms

Créez des formulaires adaptés aux mobiles qui s'adaptent à tous les appareils et capturent même les données hors ligne

Mettez en place des flux de travail sophistiqués pour l'envoi des formulaires

Facilitez la collecte sécurisée des paiements grâce à des intégrations natives pour les passerelles populaires, notamment PayPal

Personnalisez largement les formulaires grâce à un large choix de thèmes, de couleurs personnalisées, de polices de caractères uniques et de domaines personnalisés

Recevez des notifications instantanées par e-mail, Slack ou d'autres canaux dès que de nouveaux formulaires sont soumis

Limites de Zoho Forms

La connexion à des applications tierces non Zoho peut parfois être moins simple ou nécessiter plus d'efforts que les générateurs de formulaires universellement intégrés

Certains types de champs ou certains scénarios d'utilisation spécifiques peuvent rencontrer des limitations en termes de nombre de caractères ou de taille des données, ce qui peut avoir un impact sur les besoins de collecte de données très spécialisés ou complexes

Tarifs de Zoho Forms

Forfait Free

Basique : 12 $/mois

Standard : 30 $/mois

Professionnel : 60 $/mois

Premium : 110 $/mois

Évaluations et avis sur Zoho Forms

G2 : 4,4/5 (plus de 160 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 120 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Forms ?

Un avis d'utilisateur:

Le système Zoho est globalement très déroutant, car la plupart des outils sont payants. Lors de la mise en œuvre du formulaire Zoho, nous avons rencontré une grande confusion entre les pages de destination Zoho et les comptes personnels et professionnels des clients. Cela lui a fait payer deux fois le même service, car nous n'avons pas pu connecter le compte personnel au CRM qui était associé à son compte professionnel.

Le système Zoho dans son ensemble est très déroutant, car la plupart des outils sont payants. Lors de la mise en œuvre du formulaire Zoho, nous avons eu beaucoup de confusion avec les pages d'accueil Zoho, ainsi qu'avec les comptes personnels et professionnels des clients. Cela l'a obligé à payer deux fois pour le même service, car nous n'avons pas pu connecter le compte personnel au CRM qui était associé à son compte professionnel.

9. Formsite (Idéal pour créer des formulaires sécurisés)

via Formsite

Lorsqu'il s'agit de collecter des données en toute sécurité et de les exploiter sans effort dans votre configuration d'entreprise actuelle, Formsite est un nom sur lequel vous pouvez compter. Cette plateforme n'est pas nouvelle dans le domaine de la création de formulaires ; c'est un vétéran chevronné, connu pour donner la priorité à des fonctionnalités de sécurité de premier ordre, telles que le cryptage SSL et la conformité PCI, qui sont absolument vitales pour les entreprises traitant des informations sensibles.

Cet outil est un choix judicieux pour les responsables des opérations et les entreprises en pleine croissance, offrant une approche simple pour une capture de données sécurisée, fonctionnelle et intégrée.

Meilleures fonctionnalités de Formsite

Concevez des formulaires professionnels à l'aide d'un générateur simple par glisser-déposer

Choisissez parmi plus de 50 types d'éléments polyvalents et appliquez une personnalisation étendue pour une disposition précise

Assurez une sécurité et une conformité robustes des données grâce à des fonctionnalités telles que le cryptage SSL, la prévention des spams CAPTCHA et la conformité HIPAA en option (sur les forfaits Enterprise)

Utilisez la fonctionnalité « Enregistrer et revenir » pour enregistrer des envois partiels et permettre aux utilisateurs d'achever les formulaires à leur convenance

Générez des rapports visuels pertinents directement à partir des données collectées, à l'aide de graphiques et de tableaux intégrés, avec des options d'exportation faciles

Limites de Formsite

Les options de personnalisation pour l'esthétique visuelle, en particulier sans recourir à des connaissances avancées en CSS, peuvent être quelque peu limitées

Les rapports de certains utilisateurs indiquent des limitations dans les fonctionnalités de l'application mobile ou une réactivité de conception moins qu'optimale sur certains appareils mobiles

L'intégration avec des plateformes tierces moins courantes ou hautement spécialisées peut nécessiter un travail API personnalisé, ajoutant une couche de complexité pour les installations de niche

Tarifs Formsite

Essai gratuit de 14 jours

Personnel : 24 $/mois

Professionnel : 39 $/mois

Business : 69 $/mois

Business Plus : 99 $/mois

Enterprise : 249 $/mois

Évaluations et avis sur Formsite

G2 : 4,4/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Formsite ?

Un avis d'utilisateur:

Très facile à utiliser et s'intègre à Slack et à d'autres logiciels. Il facilite tout, des commandes à l'équipe commerciale jusqu'à la collecte d'informations.

Très facile à utiliser et s'intègre à Slack et à d'autres logiciels. Il facilite tout, des commandes à l'équipe commerciale jusqu'à la collecte d'informations.

10. Cognito Forms (Idéal pour les formulaires avec calculs avancés)

via CognitoForms

Si votre travail implique des calculs complexes, une logique complexe ou des interactions dynamiques entre les données de vos formulaires, Cognito Forms pourrait être la solution idéale. Cette plateforme est un choix solide pour les chefs de produit, les responsables des opérations ou les entrepreneurs indépendants qui ont besoin d'un outil de création de formulaires capable de faire plus que simplement collecter des entrées de base.

Il excelle dans la création de formulaires intelligents capables de tout gérer, des calculateurs de prix aux formulaires de commande détaillés avec logique conditionnelle et sections répétitives.

Meilleures fonctionnalités de Cognito Forms

Créez des formulaires avec des calculs personnalisés sophistiqués, une tarification dynamique, une notation automatisée, etc.

Déclenchez des tâches de suivi, envoyez des notifications et acheminer les données pour approbation directement depuis la plateforme

Permettez aux utilisateurs d'ajouter plusieurs entrées (par exemple, plusieurs participants, plusieurs produits)

Utilisez les signatures électroniques pour recueillir des approbations ou des accords juridiquement contraignants

Fournissez des portails sécurisés en libre-service où les utilisateurs externes peuvent afficher leurs envois passés

Garantissez la sécurité et la conformité des données grâce à des fonctionnalités telles que la conformité HIPAA

Limites de Cognito Forms

La personnalisation esthétique peut être moins flexible que chez certains concurrents, ce qui peut rendre difficile la création d'une identité visuelle unique ou sur mesure sans CSS avancé

Le forfait gratuit offre un bon point de départ, mais devient rapidement limité pour les utilisateurs actifs, notamment en termes de stockage et de disponibilité des fonctionnalités avancées

Certains utilisateurs ont exprimé le souhait de disposer d'une plus grande variété de modèles intégrés adaptés à des secteurs de niche spécifiques, au-delà de l'offre générale

Tarifs Cognito Forms

Forfait Free

Pro : 19 $/mois

Équipe : 39 $/mois

Enterprise : 129 $/mois

Évaluations et avis sur Cognito Forms

G2 : 4,5/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Cognito Forms ?

Un avis d'utilisateur dit :

Les possibilités sont presque illimitées avec cet outil, qui peut être utilisé comme liste de tâches, méthode de collecte de données, stockage, documentation, etc.

Les possibilités sont presque illimitées avec cet outil, qui peut être utilisé comme liste de tâches, méthode de collecte de données, stockage, documentation, etc.

Créez vos formulaires avec ClickUp

Voilà, vous avez maintenant un aperçu complet de certaines des meilleures alternatives à Tally Forms disponibles aujourd'hui. Que votre priorité soit une personnalisation poussée, une automatisation transparente ou des intégrations robustes avec votre infrastructure technologique existante, il existe une solution de création de formulaires conçue pour répondre à vos besoins spécifiques.

Si vous recherchez une solution qui unifie véritablement votre collecte de données avec votre gestion de projet et automatise les flux de travail à partir de chaque envoi de formulaire, ClickUp se distingue comme un concurrent puissant. Sa capacité à transformer les données des formulaires en tâches exploitables et en informations pertinentes au sein d'une plateforme unique et intégrée peut considérablement améliorer la productivité et l'efficacité de votre équipe.

Prêt à transformer la création de vos formulaires et à optimiser vos flux de travail ? Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui!