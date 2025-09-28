Anytype vs Notion : lequel est le meilleur pour la productivité en 2025 ?

Les environnements de travail numériques modernes ont considérablement facilité la gestion des connaissances. Que vous souhaitiez créer une base de connaissances personnelle, organiser vos recherches ou planifier des projets, il existe de nombreuses plateformes qui peuvent vous aider.

Anytype et Notion sont des outils qui aident à structurer, stocker et gérer les informations comme un deuxième cerveau. Anytype est un nouvel entrant qui se distingue par sa promesse d'une approche de la gestion des connaissances entièrement locale, axée sur la confidentialité et privilégiant le mode hors ligne. Notion, quant à lui, est une plateforme connue pour ses puissantes fonctionnalités de prise de notes, ses fonctionnalités collaboratives et ses bases de données riches.

Pour vous aider à faire votre choix, nous analysons Anytype et Notion selon différents paramètres, tels que les fonctionnalités, les tarifs, la facilité d'utilisation dans la pratique, etc.

Anytype vs Notion en un coup d'œil

Voici un tableau comparatif simplifié des 5 principales fonctionnalités entre Anytype, Notion et ClickUp 🥇 :

Fonctionnalité Anytype Notion Bonus : <2>ClickUp 🥇 Confidentialité et sécurité ✅ Chiffrement de bout en bout, priorité au mode hors ligne, stockage décentralisé ❌ Pas de chiffrement de bout en bout ; stockage dans le cloud 🛡️ Conforme aux normes SOC 2, HIPAA et RGPD ; IA contextuelle avec des protocoles robustes de confidentialité des données Collaboration 🚫 Pas encore de collaboration en temps réel (en bêta) collaboration en temps réel avec commentaires, pages partagées et blocs synchronisés suite collaborative complète : modification en temps réel, commentaires transformables en tâches, discuter, documents et résumés de tâches générés par l'IA Widgets Assistance native des widgets pour les tâches, les notes et les tableaux de bord Pas d'assistance native des widgets ; intégration de tiers requise Tableaux de bord entièrement personnalisables et widgets natifs ; aucun tiers n'est nécessaire Fonctionnalités IA ❌ Aucune disponible pour le moment assistant IA intégré pour la rédaction, pour résumer et pour les suggestions 🧠 ClickUp AI + agents sert d'IA contextuelle tout-en-un pour le travail, avec en plus l'automatisation, les intégrations, discuter, pour toutes les tâches, tous les documents et tous les outils connectés *modèles et documents 🧱 Modèles intégrés sans code pour les notes et les objets 🧩 Des modèles natifs et créés par la communauté pour chaque cas d'utilisation 🧠 Modèles conçus par des professionnels + ClickUp Documents dynamique avec médias, IA et modification en cours : plus puissant et plus unifié que les deux autres

Qu'est-ce qu'Anytype ?

via Anytype

Anytype est un logiciel local, peer-to-peer et open source qui garantit aux utilisateurs une autonomie achevée et une sécurité sur leurs actifs numériques.

L'accent mis sur la confidentialité et le stockage décentralisé des données garantit que seuls les utilisateurs peuvent accéder à leurs informations sans ingérence d'applications tierces.

Fonctionnalités d'Anytype

Les fonctionnalités d'Anytype s'articulent autour d'une approche privilégiant le local, d'un stockage décentralisé et d'un chiffrement de bout en bout, garantissant ainsi la pleine propriété des données. Contrairement à Notion, il fonctionne entièrement hors ligne et se synchronise automatiquement entre les appareils lorsqu'ils sont reconnectés.

Des bases de données personnalisables et des vues graphiques à des modèles de flux de travail et des contrôles de confidentialité robustes, Anytype est conçu pour ceux qui privilégient la sécurité sans compromettre la fonction.

Fonctionnalité n° 1 : chiffrement de bout en bout

Anytype utilise un cryptage local sur l'appareil pour garantir que vous seul disposez des clés d'accès à vos données. Cela permet de préserver la confidentialité des données, car aucune entité externe n'y a accès. Vous disposez d'une propriété et d'une confidentialité achevées sur vos actifs numériques.

Fonctionnalité n° 2 : accès en mode hors ligne

L'approche « offline-first » d'Antype vous permet de créer et de gérer vos données sans dépendre d'une connexion Internet. Votre coffre-fort est stocké localement sur votre appareil, ce qui vous garantit un accès ininterrompu et des temps de chargement rapides.

Fonctionnalité n° 3 : conception sans code

Anytype offre une expérience de création sans code, permettant aux utilisateurs de composer visuellement tout ce qu'ils imaginent. L'éditeur basé sur des blocs, la base de données, les modèles et les widgets vous offrent une liberté totale pour personnaliser votre environnement de travail comme vous le souhaitez, sans écrire une seule ligne de code.

Fonctionnalité n° 4 : visualisation de la base de données

Avec Anytype, vous visualisez les entrées de votre base de données sous forme de graphiques relationnels. De plus, la mise en forme interactive facilite la gestion, la démonstration et l'interprétation efficaces des relations entre les données, ainsi que la connexion d'idées entre des ensembles de données et des projets complexes.

Tarifs Anytype

Explorer : Gratuit

Builder : 99 $/an

Co – Créateur : 299 $ pour 3 ans

Entreprise : tarification personnalisée

Qu'est-ce que Notion ?

via Notion

Notion est une application web polyvalente dédiée à la productivité et à la prise de notes. Elle combine la gestion des connaissances, la gestion des tâches et la planification de projets au sein d'une seule et même plateforme.

Que vous soyez un particulier ou une équipe, Notion vous aide à rester organisé. Ses modèles personnalisables et son intégration transparente avec d'autres outils constituent un autre avantage.

Fonctionnalités de Notion

Contrairement à Anytype, Notion excelle dans la collaboration en temps réel, l'accessibilité basée sur le cloud et les intégrations puissantes avec des outils tels que Slack, Google Drive et Zapier.

Grâce à son assistance alimentée par l'IA, son filtrage avancé des bases de données et ses liens intuitifs entre les pages, Notion facilite la création de flux de travail structurés et dynamiques pour les individus et les équipes.

Voici une liste des fonctionnalités clés de Notion :

Fonctionnalité n° 1 : assistant IA

via Notion

L'assistant IA intégré de Notion aide à rédiger du contenu, à résumer des notes et à répondre à des requêtes en fonction des données de l'espace de travail, ce qui permet d'améliorer la productivité. Ces fonctionnalités sont utiles lorsque vous travaillez sur des projets où la création ou le perfectionnement de contenu est essentiel au flux de travail.

Fonctionnalité n° 2 : wiki

via Notion

La meilleure façon de centraliser la gestion des connaissances professionnelles ou personnelles sur Notion est d'utiliser des wikis. Notion vous permet de créer des pages interconnectées qui rendent les informations accessibles et navigables. Ces wikis individuels et d'entreprise constituent une source unique de vérité, facilitant l'accès aux données.

Fonctionnalité n° 3 : Docs

via Notion

Docs on Notion permet aux utilisateurs de créer une page et de communiquer efficacement leurs idées. Il dispose d'une fonctionnalité d'éditeur collaboratif basé sur des blocs où les équipes se réunissent pour échanger des idées, partager des commentaires et utiliser l'IA pour améliorer le contenu, facilitant ainsi la documentation.

Fonctionnalité n° 4 : Sites

Notion Sites permet aux utilisateurs de publier n'importe quelle page sous forme de site web sans effort. Que vous créiez des pages d'accueil, fassiez le partage d'informations publiquement ou diffusiez des ressources, Sites réduit votre dépendance vis-à-vis des services d'hébergement web externes.

L'interface intuitive facilite la personnalisation personnalisée, permettant aux utilisateurs de concevoir leurs sites sans connaissances préalables en code. Grâce aux analyses intégrées, vous pouvez suivre efficacement l'engagement et optimiser votre contenu.

Tarifs Notion

gratuit jusqu'à 10 utilisateurs*

Plus : 12 $ par place/mois

Entreprise : 24 $ par place/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Anytype vs Notion : comparaison des fonctionnalités

Lorsque vous comparez Anytype, Notion ou toute autre alternative prometteuse, il est essentiel de prendre en compte les fonctionnalités ainsi que vos besoins spécifiques. Voici une comparaison détaillée des fonctionnalités clés :

Fonctionnalité n° 1 : Widgets

les widgets améliorent la productivité en offrant un accès direct aux informations, fonctionnalités ou outils essentiels depuis le tableau de bord*. Les widgets témoignent également de la capacité de la plateforme à s'adapter à vos besoins.

Anytype propose des widgets personnalisés qui permettent aux utilisateurs de personnaliser leur environnement de travail. Ces widgets offrent un accès rapide aux notes, tâches et autres objets fréquemment utilisés.

Bien que Notion n'offre pas de prise en charge native des widgets, les utilisateurs peuvent intégrer des widgets tiers à l'aide de services tels que Indify ou WidgetBox, qui sont des fournisseurs de fonctionnalités similaires.

Gagnant : Anytype, car il est fournisseur de l'assistance native des widgets pour une expérience utilisateur véritablement personnalisée et adaptable. 🏆

Fonctionnalité n° 2 : Calendrier et gestion du temps

*la fonctionnalité Calendrier d'Anytype permet aux utilisateurs de gérer et de visualiser leurs événements dans l'application. Vous pouvez afficher votre planning par jour, semaine, mois ou année, en fonction de vos différents besoins de planification.

De même, Notion dispose d'un calendrier robuste qui s'intègre à sa base de données. Cela vous permet d'organiser vos données ou de planifier vos tâches selon un échéancier. Le calendrier de Notion prend également en charge la collaboration, ce qui permet aux équipes de gérer efficacement leurs plannings.

Vainqueur : c'est ex aequo. Anytype et Notion offrent tous deux une fonctionnalité de calendrier qui facilite la gestion et la planification efficaces des tâches. 🤝

Fonctionnalité n° 3 : Web Clipper

web Clipper est un outil qui permet aux utilisateurs d'enregistrer du contenu web directement dans leur environnement de travail. Cela facilite et accélère la recherche et la collecte d'informations. *

Anytype a lancé son web clipper dans la version 0. 39. 0. Utilisez-le pour capturer du contenu et organiser toutes vos captures dans des catégories pertinentes pour une gestion efficace de vos connaissances personnelles. Le web clipper est disponible sous forme d'extension Chrome.

Notion propose également une extension Web Clipper pour les navigateurs courants. Vous pouvez enregistrer des articles, des signets et d'autres contenus Web directement dans votre environnement de travail Notion. La fonctionnalité d'étiquette facilite l'organisation et la récupération des extraits Web.

Vainqueur : C'est à nouveau match nul. Les deux outils proposent des outils de capture Web qui facilitent la recherche et l'organisation du contenu. 🤝

Fonctionnalité n° 4 : portabilité des données

*la portabilité des données permet aux utilisateurs d'exporter ou de transférer leurs données dans différents formats, leur offrant ainsi un meilleur contrôle sur leurs informations

Comme Anytype met l'accent sur la propriété des données, il offre aux utilisateurs un contrôle absolu sur l'exportation des données dans différents formats. Vous pouvez importer des données dans divers formats, notamment les fichiers Markdown (MD), HTML, TXT, CSV, JSON et Protobuf. Quant à l'exportation des données, Anytype la permet dans les formats MD, JSON et Protobuf.

Notion vous permet d'exporter des données aux formats PDF, HTML, MD et CSV. Cependant, le processus est quelque peu fastidieux et certains types de contenu peuvent ne pas s'exporter de manière fluide. Plusieurs utilisateurs ont signalé des difficultés lors de la migration de bases de données complexes ou de contenu lié.

Vainqueur : Anytype pour son approche simple de l'importation/exportation de données, qui fournit un meilleur contrôle sur les informations. 🏆

Fonctionnalité n° 5 : sécurité

La sécurité est primordiale si vous traitez des informations hautement confidentielles ou sensibles.

Anytype intègre la sécurité dans son cœur grâce à un chiffrement de bout en bout. Son approche « local-first », illustrée par le mode hors ligne, garantit que les données restent privées et sous le contrôle de l'utilisateur. Outre l'accès hors ligne, Anytype s'appuie sur des nœuds de sauvegarde de distribution dans un réseau peer-to-peer pour synchroniser les données. Ces nœuds de sauvegarde décentralisent le serveur, ajoutant ainsi une couche de sécurité supplémentaire.

Notion met en œuvre des mesures de sécurité standard et n'offre pas de chiffrement de bout en bout dans ses services cloud. De plus, toutes vos données sont stockées sur les serveurs Notion, ce qui vous oblige à faire confiance à leurs protocoles de sécurité intégrés. Bien que Notion soit une application de note réputée, le manque de contrôle sur vos données est une préoccupation pour beaucoup.

Gagnant : Anytype, pour ses fonctionnalités de sécurité avancées, notamment le chiffrement de bout en bout et l'accès hors ligne, qui garantissent une confidentialité et une sécurité accrues. 🏆

Fonctionnalité n° 6 : intégrations

Anytype s'est concentré sur la création d'un environnement autonome. À ce titre, il ne prend actuellement en assistance aucune intégration avec des applications externes ; cependant, les forfaits et les pipelines de développement prévoient l'assistance des API et des plugins. Vous pouvez effectuer des intégrations, ce qui constitue une solution de contournement si vous devez effectuer la connexion d'outils.

Notion offre de nombreuses intégrations qui étendent ses capacités au-delà de la prise de note et de la gestion des connaissances. Intégrez Notion à Slack, Google Drive, Google Docs, Google Agenda, Trello, ClickUp et plusieurs autres outils pour un flux de travail unifié. Un tel espace de travail intégré facilite l'échange de données et la communication.

Gagnant : Notion, pour son assistance d'une variété d'intégrations qui améliorent la polyvalence de l'outil et l'efficacité du flux de travail. 🏆

Fonctionnalité n° 7 : modèles

Anytype propose plusieurs modèles personnalisables qui permettent aux utilisateurs de configurer des notes, des projets et des bases de données adaptés à leurs besoins spécifiques.

De même, les modèles Notion servent de point de départ et peuvent être modifiés par les utilisateurs en fonction de leurs besoins. Cependant, Notion se distingue vraiment par la variété des modèles disponibles. Que vous gériez un projet, preniez des notes personnelles, créiez du contenu ou collaboriez avec votre équipe, Notion dispose d'un modèle pour chaque application.

Gagnant : Notion, pour sa vaste bibliothèque de modèles, y compris une bibliothèque de modèles alimentée par la communauté. 🏆

Anytype vs Notion sur Reddit

Nous avons porté le débat Anytype vs Notion sur Reddit afin de comprendre ce que pensent les utilisateurs des deux plateformes.

L'utilisateur Reddit u/Koko_chu résume parfaitement la différence entre les deux ci-dessous :

« Cette différence fondamentale peut à elle seule faire pencher la balance en faveur de l'un ou de l'autre, selon ce qui vous semble le plus intuitif. En plus de cela, voici quelques observations : – Notion est un logiciel plus mature ; Anytype est en version bêta (et en cours de développement actif), il faut donc s'attendre à davantage de bugs. – L'application mobile d'Anytype est plus rapide, mais parfois moins fluide. Les ensembles en ligne ne s'affichent pas. – Notion dispose de formules abouties, ce qui n'est pas encore le cas d'Anytype (à ce jour, c'est l'une des fonctionnalités les plus demandées)– Notion est un service cloud (avec un certain niveau de cryptage, je pense, mais pas e2e), assez lent lorsqu'il est volumineux, et avec des fonctionnalités hors ligne très basiques. Anytype est local, hors ligne d'abord, avec un support cloud E2E, et rapide. Les deux permettent l'exportation vers Markdown, mais personnellement, l'exportation depuis Notion ne m'a pas donné entière satisfaction en termes de mise en forme des notes et de recherche...– La gestion des fichiers est pour l'instant très maladroite dans Anytype. Je ne me souviens pas que Notion soit génial non plus, mais cela fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé correctement, donc je passe mon tour sur ce point !– L'esthétique de Notion est un peu plus personnalisable avec des intégrations variées, des changements de police de caractère et des modules complémentaires tiers. Anytype est en cours de maturation. – Notion ne dispose pas d'une vue graphique ou d'un flux à afficher, contrairement à Anytype. – Notion dispose de blocs synchronisés, contrairement à Anytype. »

Beaucoup préfèrent Anytype pour ses fonctionnalités de confidentialité et de sécurité, ainsi que pour son accès hors ligne. Les utilisateurs de Notion apprécient la facilité d'utilisation et la stabilité de la plateforme.

*rendez-vous avec ClickUp, la meilleure alternative à Anytype et Notion

Bien qu'Anytype et Notion offrent des fonctionnalités puissantes pour la gestion des connaissances, ils ne sont pas exempts de limites.

Par exemple, Anytype ne permet pas la collaboration en temps réel, tandis que la sécurité et la propriété des données de Notion suscitent des inquiétudes chez certains.

Voici pourquoi ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, est une alternative puissante à Anytype et Notion.

ClickUp combine les meilleures fonctionnalités d'Anytype et de Notion, et bien plus encore. En tant qu'outil de travail contextuel basé sur l'IA, ClickUp fournit une plateforme qui centralise la gestion des connaissances, la gestion de projets, la communication en temps réel, la collaboration en équipe, ainsi que les automatisations, les agents et l'IA contextuelle.

Voici ce qui distingue ClickUp :

ClickUp's One Up #1 : ClickUp Discuter

Oubliez le passage d'un outil à l'autre pour les discussions et les outils de gestion de projet pour les tâches. Le chat de ClickUp permet aux équipes de discuter en temps réel, en organisant les discussions par projet ou par sujet.

Gardez votre équipe à distance et au bureau connectée au sein du flux de travail grâce à ClickUp Chat pour discuter

De plus, grâce à la fonctionnalité « Assign Comments » (Attribuer des commentaires) de ClickUp, les discussions ne se perdent pas : transformez n'importe quel commentaire en élément à accomplir avec une date d'échéance, afin que rien ne soit oublié.

📌 Vous vous demandez certainement ce qui rend ClickUp vraiment unique ?

Discutez, mais avec du contexte : les discussions restent liées aux tâches

*discussions exploitables — transformez vos messages en tâches à accomplir

Aucune limite de messages — contrairement au forfait gratuit de Slack, ClickUp vous permet de conserver tout votre historique de discuter

Voici ce que Thomas Clifford, chef de produit chez TravelLocal, avait à dire sur l'utilisation de ClickUp :

Nous utilisons ClickUp pour toute la gestion de nos projets et tâches, ainsi que comme base de connaissances. Il a également été adopté pour le suivi et la mise à jour de notre cadre OKR et plusieurs autres cas d'utilisation, notamment les diagrammes, les formulaires de demande de congés et les flux de travail. C'est formidable de pouvoir regrouper toutes ces fonctionnalités dans un seul produit, car elles peuvent être très facilement reliées entre elles.

Nous utilisons ClickUp pour toute la gestion de nos projets et tâches, ainsi que comme base de connaissances. Il a également été adopté pour le suivi et la mise à jour de notre cadre OKR et plusieurs autres cas d'utilisation, notamment les diagrammes, les formulaires de demande de congés et les flux de travail. C'est formidable de pouvoir regrouper toutes ces fonctionnalités dans un seul produit, car tout peut être très facilement interconnecté.

*clickUp's One Up #2 : ClickUp document

Créez et effectuez la modification en cours de documents avec votre équipe en temps réel grâce à ClickUp Docs

ClickUp Docs est un hub de documents entièrement intégré qui permet aux utilisateurs de créer, effectuer la modification en cours et collaborer sur des documents en temps réel. L'interface intuitive de l'éditeur Docs offre une familiarité avec les plateformes de traitement de documents telles que Google Docs ou Microsoft Word.

Outre le contenu textuel, Docs prend en charge les médias riches tels que les photos, les vidéos, les GIF, etc. Que vous créiez un wiki personnel ou que vous teniez à jour une checklist interactive, ClickUp Docs prend en charge différents formats. Vous pouvez facilement exporter ces documents au format PDF, HTML ou MD et les imprimer.

ClickUp's One Up #3 : ClickUp Brain et Brain MAX

Bénéficiez de la puissance des agents IA et de multiples modèles IA externes (tels que ChatGPT, Gemini, Claude, etc.) qui disposent du contexte COMPLET de votre écosystème de travail au sens large, y compris les applications connectées, et de la garantie d'une confidentialité de niveau entreprise.

Faites avancer le travail, entre les équipes, les services et les fuseaux horaires, grâce aux réponses rapides de ClickUp Brain

Et c'est exactement ce qu'offre ClickUp Brain. En tant que réseau neuronal alimenté par l'IA qui établit de manière transparente la connexion entre les tâches, les documents, les personnes et l'ensemble du système de connaissances de votre entreprise, il rend le travail plus intelligent et plus efficace. C'est la puissance d'une IA de travail ambiante.

Utilisez la voix pour créer des tâches, résumer des réunions, automatiser les suivis ou générer des images avec Talk to texte

Recherchez et récupérez des informations à partir de n'importe quelle application en connexion, puis agissez grâce à l'IA

Discutez avec les derniers modèles d'IA tels que ChatGPT, Claude et Gemini pour le code, l'écriture, le raisonnement complexe et bien plus encore, sans avoir à passer d'une application à l'autre

Générez des images, des tâches, des messages, des projets et bien plus encore, sans aucune intervention technique ni saisie manuelle

Créez une source unique et fiable pour toute la documentation de votre groupe grâce à ClickUp Knowledge Management

L'IA au travail devient plus accessible avec ClickUp Brain MAX , un compagnon IA dédié pour ordinateur de bureau qui unifie l'IA, la recherche et l'automatisation dans toutes les applications de travail. Cela marque le début d'une nouvelle ère d'IA contextuelle et met fin au chaos des outils IA déconnectés. Parce que vous n'avez besoin que d'un seul outil, et qu'il a une connaissance complète de vos tâches.

ClickUp's One Up #4 : tâche ClickUp

Imaginez un système de gestion des tâches qui anticipe vos besoins plutôt que d'ajouter au chaos. C'est exactement ce que vise à faire ClickUp Tasks en éliminant les points de friction habituels. Au lieu de courir après les mises à jour, cette fonctionnalité les livre directement dans votre espace de travail.

Identifiez bien à l'avance les obstacles potentiels à vos projets ou localisez instantanément une tâche cruciale, quel que soit l'emplacement de la tâche.

Gérez et automatisez vos tâches grâce à l'IA sur ClickUp Tasks

Au-delà des fonctionnalités de base, les tâches ClickUp peuvent connecter toutes vos tâches dans un seul espace. Considérez-le comme un hub central où vos documents, tableaux blancs et discussions sont naturellement liés à vos tâches. La personnalisation joue un rôle important, vous permettant d'adapter les champs et les flux de travail aux besoins de votre équipe.

Voici une brève vidéo présentant les types de tâches disponibles sur ClickUp :

L'automatisation prenant en charge les tâches répétitives, vous pouvez vous concentrer sur le travail qui compte vraiment. Avec des fonctionnalités telles que les résumés alimentés par l'IA et le suivi des progrès avec ClickUp Brain, ClickUp Tasks vise à fournir des informations, en tant que fournisseur, pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées.

ClickUp's One Up #5 : Intégrations ClickUp

Intégrez et importez depuis d'autres outils sur ClickUp

ClickUp Integrations se connecte à plus de 1 000 applications tierces, vous offrant ainsi la flexibilité de sélectionner les fonctions supplémentaires dont vous avez besoin. Que vous utilisiez GitHub pour le développement, Google Drive pour le stockage de fichiers ou Slack pour la communication, ClickUp relie tout cela entre eux.

De plus, les intégrations natives et l'accès à l'API promettent une expérience plus connectée, car vous pouvez synchroniser vos données entre les différentes plateformes, automatiser les tâches répétitives et travailler de manière transparente entre vos applications favorites !

Essayez ClickUp, la meilleure alternative à Anytype et Notion

Anytype et Notion ont tous deux leurs forces et leurs faiblesses. Anytype est plus axé sur la gestion des connaissances personnelles, en mettant l'accent sur la confidentialité, la sécurité et l'accès hors ligne.

D'autre part, Notion excelle dans la collaboration, la documentation de projets et l'organisation basée sur des bases de données. Certains peuvent penser qu'Anytype est la meilleure alternative à Notion en termes de sécurité, tandis que d'autres peuvent considérer Notion comme bien supérieur en raison de ses fonctionnalités collaboratives. La décision dépend finalement de vos besoins.

Cependant, si vous voulez le meilleur des deux mondes, ClickUp est l'alternative ultime. Il offre une sécurité de bout en bout grâce à diverses mesures visant à maintenir la conformité SOC 2, GDPR et HIPAA. En même temps, il agit en tant que fournisseur de diverses fonctionnalités collaboratives qui vous aident à organiser vos idées et à établir des connexions avec les personnes qui comptent.

ClickUp est un fournisseur, prestataire, d'un puissant coup de pouce à la productivité pour la gestion des connaissances, vous permettant de travailler plus intelligemment, sans fournir plus d'efforts. Inscrivez-vous à ClickUp et constatez la différence !