Comment automatiser votre vie grâce à l'IA : systèmes d'IA, outils d'automatisation et tâches répétitives

Avez-vous déjà eu l'impression que votre cerveau était occupé à exécuter des tâches en arrière-plan, comme reprogrammer des réunions, répondre à des e-mails ou rechercher ce document que vous êtes sûr d'avoir déjà enregistré ?

Pareil.

Mais voici la partie amusante : vous pouvez déléguer ces tâches numériques fastidieuses grâce aux outils d'automatisation et aux systèmes d'IA actuels. Cela signifie que vous pouvez libérer votre esprit pour vous concentrer sur du travail qui compte vraiment, comme penser à de grands projets ou prendre une pause déjeuner (gratuitement ?).

Dans ce guide, vous commencerez modestement, en vous attaquant à une tâche difficile à la fois, et vous gagnerez en confiance au fur et à mesure. Nous vous présenterons des automatisations pratiques pour la vie quotidienne et le travail, puis nous les connecterons aux outils qui leur conviennent le mieux. La valeur d'abord, les fonctionnalités ensuite. 🧠✨

Votre temps s'écoule par petits morceaux : mises à jour du calendrier, reprogrammation, réécriture de la même checklist. Ces microtâches répétitives sapent votre concentration et votre énergie.

✨ Entrez dans /IA.

💬 Voici ce qu'un utilisateur de Reddit avait à dire :

J'ai automatisé la planification des publications sur les réseaux sociaux, les rappels et les réponses aux e-mails. Cela me fait gagner plusieurs heures par semaine, augmente ma productivité et me permet de rester serein malgré toutes les tâches que je dois jongler.

🧐 Le saviez-vous ? 61 % des adultes américains ont utilisé l'IA au cours des six derniers mois, et près d'un sur cinq s'en sert quotidiennement. L'utilisation de l'IA deviendra bientôt aussi omniprésente que celle d'Internet.

L'IA est comme un assistant ultra-organisé, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui devient plus intelligent à mesure que vous l'utilisez. Lorsqu'elle est appliquée de manière réfléchie, l'automatisation peut :

Libérez des heures gratuites dans votre semaine

Éliminez ces moments où vous vous demandez « Ai-je oublié cela ? »

Aidez-vous à garder une longueur d'avance au lieu de simplement rattraper votre retard

Il ne s'agit pas de remplacer votre intuition ou votre créativité : l'IA s'épanouit dans la structure et la routine, laissant plus de place à la stratégie, à l'idéation et au repos.

par où souhaitez-vous commencer ?*

Tâches quotidiennes que vous pouvez automatiser grâce à l'IA : idéal pour économiser votre énergie mentale

Vous n'avez pas besoin d'un robot futuriste pour automatiser votre vie, juste de quelques outils intelligents et d'un point de départ solide.

Voici quelques tâches quotidiennes que vous pouvez automatiser à l'aide d'outils d'IA (comme ClickUp!) pour gagner du temps et rester concentré. Plus de temps libre dans votre journée, moins de stress mental. 🕰️

🧐 Le saviez-vous ? L'IA est déjà plus présente dans votre vie que vous ne le pensez, des recommandations de Spotify à votre application météo matinale. La différence avec ClickUp, c'est que vous contrôlez ce qu'il automatise.

🎥 Imaginez un monde où les tâches fastidieuses, telles que la planification, les rappels ou les réponses aux formulaires, s'effectuent toutes seules. Dans la vidéo ci-dessus, vous verrez comment l'IA sans code permet d'y parvenir en quelques minutes. Découvrons comment ces automatisations intelligentes peuvent vous libérer du temps, étape par étape.

1. Planification et gestion de calendrier alimentées par l'IA pour les tâches quotidiennes

Entre les rendez-vous chez le dentiste, les échéances de projets, le dîner d'anniversaire de votre meilleur ami et le tri des réunions inutiles, organiser votre journée peut ressembler à un travail à plein temps.

Mais l'automatisation du calendrier grâce à l'IA ne se limite pas à la gestion des blocs de temps. Ces outils vous aident à organiser votre journée en fonction de votre façon de travailler, que vous soyez un lève-tôt, un penseur concentré l'après-midi ou un planificateur du soir.

Comment l'IA (IA) peut vous aider

Créez des routines telles que des blocs de concentration le matin ou des temps de détente le soir

Suggère des créneaux horaires gratuits entre le travail et la vie privée

Ajoutez du temps tampon pour ne pas avoir à faire des sprints entre les appels

Outils phares : Motion pour replanifier en fonction du contexte, Reclaim.ai pour synchroniser vos calendriers personnels et professionnels, Clockwise pour optimiser votre travail en profondeur

📮ClickUp Insight : près de 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent désormais des outils d'IA pour simplifier et accélérer leurs tâches personnelles. Vous souhaitez bénéficier des mêmes avantages au travail ? ClickUp est là pour vous aider ! ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, peut vous aider à améliorer votre productivité de 30 % grâce à une réduction du nombre de réunions, à des résumés rapides générés par l'IA et à des tâches automatisées.

🛠 Comment ClickUp peut vous aider

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail. C'est également votre centre de commande pour gérer tous vos projets, vos objectifs personnels et vos routines. Avec ClickUp Calendrier, vous pouvez facilement synchroniser des évènements avec Google Agenda ou Outlook, ou créer des blocs directement dans ClickUp.

*note : les fonctionnalités ClickUp AI sont conçues dans le respect de la confidentialité. Vos données restent dans votre environnement de travail et ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles d'IA externes.

Calendrier IA ClickUp pour automatiser votre emploi du temps

💡 Conseil de pro : vous pouvez utiliser des fonctionnalités telles que l'intégration de ClickUp et de Google Agenda pour synchroniser vos évènements personnels (comme les trajets scolaires, les dîners en famille ou les forfaits du week-end) dans votre environnement de travail ClickUp. En regroupant tout votre emploi du temps au même endroit, il est plus facile de protéger votre temps et d'éviter les doubles réservations accidentelles.

Utilisez les automatisations ClickUp pour créer des flux de travail récurrents liés à votre calendrier. Configurez des tâches répétitives telles que des revues hebdomadaires, des factures mensuelles ou des objectifs trimestriels, puis laissez ClickUp gérer les notifications. ClickUp Brain peut vous suggérer des priorités pour votre journée en fonction des échéances urgentes et des éléments en retard. Il vous suffit ensuite d'examiner et d'approuver le forfait final.

Utilisez les automatisations ClickUp pour créer des flux de travail récurrents liés à votre calendrier. Configurez des tâches répétitives telles que des revues hebdomadaires, des factures mensuelles ou des objectifs trimestriels, puis laissez ClickUp gérer les notifications.

ClickUp Brain peut vous suggérer des priorités pour votre journée en fonction des échéances urgentes et des éléments en retard. Il vous suffit ensuite d'examiner et d'approuver le forfait final.

ClickUp Brain peut vous suggérer des priorités pour votre journée en fonction des échéances urgentes et des éléments en retard. Il vous suffit ensuite d'examiner et d'approuver le forfait final.

Planifiez les priorités urgentes en fonction des discussions lors des réunions grâce au calendrier alimenté par l'IA de ClickUp

Avec ClickUp AI Notetaker, vous pouvez automatiquement capturer, transcrire et résumer vos réunions en conclusions claires, transformant chaque appel en tâches exploitables et en suivis synchronisés avec votre environnement de travail ClickUp grâce au traitement du langage naturel.

Pour utiliser AI Notetaker, connectez votre calendrier et la plateforme de réunion prise en charge (Zoom, Google Meet, etc.) dans les paramètres de votre environnement de travail. Notetaker ne participera qu'aux réunions auxquelles vous l'invitez.

Conservez toutes vos transcriptions, enregistrements de réunions et résumés dans un document privé, et étiquetez facilement les notes de réunion associées à l'aide de ClickUp AI Notetaker

Pour les flux de travail plus complexes (par exemple, la connexion à des appareils domestiques intelligents ou à des applications externes), utilisez des intégrations telles que Zapier ou Make. Les automatisations ClickUp peuvent déclencher des actions telles que des changements de statut, des rappels ou la création de tâches en fonction des règles que vous paramétrez.

📖 Pour en savoir plus : Vous souhaitez planifier vos journées de manière plus intelligente ? Découvrez les meilleures applications d'agenda quotidien.

gérer les tâches répétitives et les tâches quotidiennes grâce à l'automatisation des tâches par l'IA*

N'oubliez pas de répondre au message privé de ce client pendant que vous pliez le linge. Puis vous l'oubliez complètement avant d'arriver à votre ordinateur portable.

C'est la vie. Notre cerveau n'est pas fait pour jongler avec des dizaines de tâches à la fois, et les gestionnaires de tâches basés sur l'IA vous aident à arrêter de les laisser tomber.

Capturez vos pensées aléatoires dès qu'elles vous viennent à l'esprit

Transformez vos tâches floues en forfaits concrets

Évitez la surcharge de travail en ajustant automatiquement votre charge de tâches quotidiennes

Outils phares : Akiflow pour la planification des tâches en fonction du temps, Sunsama pour une hiérarchisation réfléchie, Notion IA pour une capture rapide des idées

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp AI pour générer des résumés hebdomadaires de progression à partir des activités liées aux tâches, au lieu de demander sans cesse des mises à jour à votre équipe. C'est comme un gestionnaire de projet qui ne dort jamais, mais qui ne bug pas votre équipe le week-end.

comment ClickUp peut vous aider*

Qu'il s'agisse d'une liste de courses, d'un transfert de client ou d'une idée de projet passionnant, tâche ClickUp vous offre un moyen flexible de tout enregistrer, là où vous allez agir.

*avec ClickUp AI, vous pouvez

Utilisez la fonction de reconnaissance vocale pour saisir instantanément vos idées, vos tâches ou vos notes de réunion en parlant plutôt qu'en tapant (nous y reviendrons plus tard)

Transformez vos notes vocales en checklist

Résumer vos notes ou vos réflexions en étapes concrètes

Obtenez des suggestions pour hiérarchiser les tâches en fonction de leur urgence et de l'effort requis

Déclenchez automatiquement des dépendances, par exemple, lorsque « Préparation des repas » est cochée, « Vérifier la liste des courses » est activée

Estimez la durée des tâches en vous basant sur des tâches similaires collées par le passé, ce qui vous aidera à forfaiter votre temps de manière réaliste

ClickUp Brain agit comme votre assistant personnel : il répond à vos questions, transforme vos notes en à faire et vous évite de passer sans cesse d'un onglet à l'autre. Que vous planifiiez un voyage, gériez les tâches ménagères ou jongliez avec des projets parallèles, il vous aide à rester organisé et à en faire plus, sans encombrer votre esprit.

De plus, ClickUp Brain Max vous permet de partager vos réflexions et vos éléments d'action, et ClickUp les transcrira et les transformera en tâches, notes ou rappels, vous faisant ainsi gagner du temps et réduisant les frictions entre l'idée et l'action.

ClickUp Brain Max transforme les notes vocales en tâches en temps réel

📖 Pour en savoir plus : Vous souhaitez tirer le meilleur parti de vos listes à faire ? Découvrez comment utiliser l'IA pour automatiser vos tâches et comment l'utiliser comme assistant personnel.

📌 Exemple : le dimanche soir, vous transférez 15 tâches personnelles et de travail dans ClickUp. Le Monday matin, l'IA les a triées par date limite, niveau d'effort et priorité, vous offrant ainsi un forfait prêt à l'emploi.

🎉 Anecdote amusante : le terme « déchargement cognitif » fait référence à l'utilisation d'outils pour soulager votre cerveau. Il s'agit d'un avantage réel, étayé par la science, et c'est exactement pour cela que ClickUp AI a été conçue.

Vous pouvez également automatiser des tâches quotidiennes ou hebdomadaires, des suivis d'habitudes et des routines récurrentes telles que « Lire pendant 30 minutes » ou « Forfaiter les priorités de demain ». L'automatisation de tâches routinières comme celles-ci est un excellent moyen de réduire les erreurs humaines et d'assurer l'achevement de vos tâches quotidiennes les plus importantes.

📌 Vous gardez le contrôle, mais le système fait du travail pour vous.

🧐 Le saviez-vous ? Près de 86 % des spécialistes du marketing affirment que l'IA leur fait gagner plus d'une heure par jour en rationalisant les tâches créatives.

💬 Voici ce qu 'un autre utilisateur de Reddit avait à dire sur l'automatisation de votre vie pour avoir plus de temps gratuit :

L'une des choses que je fais est de garder une trace de la façon dont j'utilise mon temps, en identifiant les groupes d'activités qui me prennent beaucoup de temps et qui ne sont pas agréables. Je recherche les activités qui me font perdre le plus de temps ou celles que je trouve les plus ennuyeuses, puis je les automatise ou les optimise une par une. Mes optimisations et mes processus évoluent également au fil du temps. Par exemple, j'avais l'habitude de créer des tâches récurrentes sur un tableau de tâches, mais ce besoin a fini par disparaître car j'ai réussi à automatiser beaucoup de choses. Actuellement, j'utilise un outil de planification afin que les gens puissent planifier directement dans mon calendrier. J'automatise tous mes paiements de factures, j'ai externalisé tout mon travail de comptabilité, j'utilise largement les filtres de e-mail et j'utilise make.com pour exécuter plusieurs processus en arrière-plan qui fournissent l'assistance à une grande partie de ce qui précède. Tout cela fait partie d'un processus continu de réflexion et d'amélioration.

À partir de quand les e-mails personnels ont-ils commencé à être considérés comme une autre boîte de réception à vider ?

Entre les réponses aux invitations, les nouvelles de l'école, les reçus Amazon et cette newsletter mensuelle à laquelle vous avez l'intention de vous désabonner, gérer les communications entre votre vie privée et votre travail est épuisant.

comment /IA peut vous aider à libérer votre esprit : *

Filtre et classe les e-mail par contexte : personnel, travail, promotionnel, urgent

Rédigez des réponses polies (« Merci ! Je vous recontacterai Monday. ») dans votre style

Vous suggère quand contacter vos abonnés ou quand laisser tomber

Outils phares : Clean Email pour le tri de la boîte de réception, Superhuman pour des flux de travail rapides

💡 Conseil de pro : la plupart des gens n'ont pas besoin d'une toute nouvelle application e-mail, mais simplement d'une meilleure structure. Utilisez ClickUp pour transformer la communication en action, et non en une à faire supplémentaire.

comment ClickUp peut vous aider*

Au lieu d'enfouir vos idées, vos mises à jour et vos commentaires dans des e-mail ou des notes autocollantes, ClickUp intègre la communication dans les tâches nécessaires.

Avec ClickUp AI, vous pouvez :

📌 Exemple : votre partenaire vous envoie un message vocal pour vous rappeler vos réservations de voyage. Vous le collez dans une note ClickUp — l'IA identifie « réserver les vols », « vérifier les avis sur les hôtels » et « partager l'itinéraire » comme tâches. Et juste comme ça, vos rappels éparpillés se transforment en étapes claires à suivre.

🧠 Dans cet exemple tiré de l'article de blog « AI Agents for Meetings » (Agents IA pour les réunions), ClickUp Brain :

Génère automatiquement un résumé des tâches à partir du résumé du blog et des documents liés

Contenu connexe, comme des articles de blog similaires sur les agents IA pour l'équipe commerciale et le marketing

Résume les changements éditoriaux importants tels que les mises à jour de la structure, des prix et du position des outils

Élimine le besoin de mises à jour manuelles du statut ou de notes de transfert

Cela vous permet de garder votre pipeline de contenu aligné sans travail de documentation supplémentaire. Tout, de l'historique des progrès à l'intention du contenu, se trouve dans un espace intelligent et consultable.

Cas d'utilisation des agents IA dans les tâches

💡 Conseil de pro : utilisez cette fonctionnalité de description alimentée par l'IA pour garantir la maintenance de la clarté au sein des grandes équipes éditoriales, en particulier lors du transfert de tâches ou de la reprise de projets après plusieurs semaines ou mois. Vous souhaitez synchroniser votre boîte de réception et vos tâches ? Essayez ces outils d'IA pour la communication et la productivité

🧘 Automatisez ceci, profitez de cela* Chaque tâche que vous automatisez n'est pas seulement une corvée en moins, c'est un moment que vous récupérez. Lorsque vous éliminez les frictions de votre travail et de votre vie quotidienne, vous créez un espace propice à la clarté, au calme et même à la joie. Voici ce que l'automatisation vous apporte : automatisez cela* Profitez-en ! Vos abonnements par e-mail Une promenade l'après-midi gratuite 🏞️ Forfait de la liste de courses et réapprovisionnement Moins de fatigue décisionnelle le dimanche soir 🧠 Revues hebdomadaires et résumés des tâches Ambiance week-end réelle ☀️ Note de réunion et éléments à prendre Appels clients entièrement présents 💬 Rappels de factures et suivi des abonnements Moins de frais imprévus, plus de tranquillité d'esprit 💸 Suivi des entraînements et des habitudes La santé gagne sans trop réfléchir 🏋️ 📥 Moins de culpabilité face à votre boîte de réception. Plus de tranquillité d'esprit.

4. Suivi des finances personnelles à l'aide de systèmes d'IA

Le stress lié à l'argent ne provient pas seulement des dépenses importantes : les moments où vous vous demandez « Attendez, cet abonnement a-t-il été renouvelé ? » s'accumulent.

L'IA peut vous éviter d'avoir à faire des calculs mentaux pour gérer votre argent. Elle vous aide à réfléchir à vos dépenses, à repérer les tendances et à simplifier vos registres dans ClickUp. Elle classe vos dépenses par catégorie, met en évidence les tendances et suggère même des ajustements, sans que vous ayez à ouvrir un tableur à minuit.

comment l'IA rend la finance moins intimidante :*

Catégorisation automatique des achats (plus besoin de deviner ce qu'était « Vikas Store »)

Signalez les frais inhabituels afin de ne pas manquer les abonnements cachés

Suggère des ajustements budgétaires en fonction de vos dépenses réelles

Vous aide à définir des règles d'épargne, telles que « Transférer 500 roupies vers le fonds voyage chaque vendredi »

Outils phares : Copilot Money pour établir un budget contextuel, Monarch pour le suivi des dépenses du ménage, Cleo pour discuter d'informations

🛠 Comment ClickUp peut vous aider

Vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais ClickUp est étonnamment puissant pour gérer vos finances personnelles, surtout si vous aimez avoir tout au même endroit.

Utilisez ClickUp pour :

configurez des listes de tâches * pour les budgets mensuels avec des dates d'échéance récurrentes

Configurez des automatisations pour déclencher des rappels lorsque les dates d'échéance des factures approchent ou que les confirmations de paiement font défaut

créez des tableaux de bord* avec des widgets visuels indiquant les dépenses mensuelles totales, la progression des économies ou les revenus par rapport aux dépenses

utilisez Document pour créer des procédures opératoires normalisées (SOP)* pour les tâches financières récurrentes telles que le paiement du loyer, le rapprochement des relevés bancaires ou la soumission des demandes de remboursement

*utilisez les objectifs pour le suivi de vos cibles d'épargne, comme « Fonds d'urgence - 5 000 $ avant le 1er décembre » avec des jalons et des mises à jour sur la progression

*utilisez l'IA pour analyser vos registres de dépenses ou vos notes saisis manuellement dans ClickUp Document ou vos tâches ClickUp

ajoutez automatiquement des étiquettes ou des champs personnalisés* (tels que « Finances » ou « Factures ») aux tâches en fonction de leur contenu ou de leur liste, et mettez à jour les champs personnalisés (tels que la priorité ou le nom du client) lorsqu'une tâche passe à une nouvelle étape

ClickUp AI peut vous aider à tirer des enseignements de chaque document

Avec ClickUp Brain, vous pouvez poser des questions telles que « Combien ai-je dépensé en abonnements le mois dernier ? » ou « Quelles factures sont en retard cette semaine ? » et obtenir des réponses en temps réel provenant de l'ensemble de votre environnement de travail ClickUp.

📌 Exemple : vous créez une liste « Dépenses mensuelles » et la connectez à un formulaire que votre famille peut utiliser pour ajouter les achats de partage. ClickUp Brain aide à résumer les dépenses totales par catégorie et suggère les économies à réaliser le mois suivant en fonction des données historiques.

📖 Pour en savoir plus : Vous voulez découvrir comment l'IA peut vous aider à améliorer vos habitudes financières ? Découvrez comment utiliser l'IA pour améliorer votre productivité.

✨ L'automatisation de votre journée ne signifie pas en faire plus. Il s'agit plutôt de faire moins de choses qui ne nécessitent pas votre intervention, afin que vous puissiez vous consacrer à celles qui en ont besoin.

5. Santé, habitudes et automatisation de la vie quotidienne grâce à l'IA

L'IA peut faciliter votre environnement (appareils intelligents) et vos routines (habitudes, tâches ménagères et rappels). Lorsqu'ils fonctionnent ensemble, votre accueil et votre emploi du temps sont plus faciles à gérer.

comment l'IA pour maison intelligente facilite la vie : /IA*

Réglez automatiquement l'éclairage, la température ou les appareils électroménagers

Déclenchez vos routines matinales ou du coucher à l'aide d'une commande vocale

Générez automatiquement des listes de courses à partir des produits qui viennent à manquer

Préparez votre espace avant une réunion prévue

Outils phares : Google Home + Google Assistant, Amazon Alexa + IFTTT, Home Assistant pour la personnalisation open source

🛠 Comment ClickUp peut vous aider (personnes + habitudes)

ClickUp ne gère pas vos appareils, mais vous offre une structure pour gérer tout ce qui les entoure :

Tâches hebdomadaires et routines familiales dans un dossier « Accueil » pour utiliser ClickUp à des fins personnelles

Forfait des courses avec des checklists collaboratives

Suivi des habitudes (hydratation, entraînements, méditation) avec des tâches récurrentes

Tableaux de bord qui visualisent les cycles de nettoyage ou l'entretien ménager

Rappels rapides avec Brain ou Brain Max (Talk-to-Texte)

Créez un rappel à l'aide de ClickUp Brain Max

Où ils se connectentUtilisez des intégrations ( Zapier ou Make ) pour que les actions de votre maison intelligente déclenchent des tâches ClickUp.

Exemple : le capteur du réfrigérateur enregistre « niveau de lait bas » → une tâche d'achat est créée dans ClickUp

Exemple : une enceinte connectée met fin à votre playlist d'entraînement → ClickUp ajoute une tâche « Enregistrer l'entraînement »

pourquoi cela fonctionne*Les appareils gèrent l'environnement. ClickUp organise les routines et permet à tout le monde de rester sur la bonne voie. Ensemble, vous réduisez votre encombrement mental et fluidifiez votre flux quotidien.

📌 Exemple : configurez une tâche récurrente dans ClickUp : « Réapprovisionner les produits essentiels ». Joignez la liste des courses de la semaine dernière et l'IA vous suggérera des mises à jour en fonction de ce qui reste à faire.

🧼 Accueil ne se gère pas toute seule, mais ClickUp vous aide à vous en approcher.

📖 ✨ Vous souhaitez améliorer votre flux quotidien ? Commencez par ces quatre lectures intelligentes basées sur l'IA : 🔥 Habitudes quotidiennes pour la productivité De petits changements pour un grand regain d'énergie. Ces habitudes quotidiennes (boostées par /IA) vous permettent de maintenir votre élan. 🧠 Astuces IA pour la vie quotidienne Dites adieu au brouillard cérébral : ces raccourcis IA créatifs facilitent la vie des adultes. ⚙️ L'IA pour les tâches quotidiennes Des courses à la définition d'objectifs, laissez l'IA s'occuper des tâches fastidieuses (pour que vous n'ayez pas à le faire). 📈 Suivi des habitudes grâce à l'IA Oubliez les post-it. Adoptez de meilleures habitudes grâce à l'IA qui vous aide à rester à compte, même pendant vos jours de congé.

6. Suivi de la santé et de la forme physique grâce à l'automatisation et à l'apprentissage automatique basés sur l'IA

Rester en bonne santé n'est pas seulement une question de motivation, mais aussi de constance. /IA vous aide en transformant les données brutes provenant des appareils portables en modèles et en conseils utiles.

ce que l'IA (/IA) peut faire pour votre bien-être :*

Surveillez votre fréquence cardiaque, la qualité de votre sommeil et votre récupération grâce à des appareils portables

Détectez les premiers signes de fatigue ou de risque de stress à partir de vos données

Générez des forfaits d'entraînement ou de récupération personnalisés

Outils phares : WHOOP pour des informations sur la récupération, Oura Ring pour l'optimisation du sommeil, Fitbit avec des tendances basées sur le ML, Apple Health + coaching IA

🧐 Le saviez-vous ? Une revue systématique a révélé que les algorithmes d'IA analysant les données des appareils portables peuvent détecter l'apnée du sommeil avec une précision supérieure à 89 %, tandis qu'une autre méta-analyse a montré que les personnes souffrant de stress chronique peuvent être identifiées de manière fiable à l'aide de signaux physiologiques mesurés au poignet avec une précision supérieure à 85%.

comment ClickUp peut vous aider*

ClickUp ne collecte pas directement de données relatives à la santé, mais vous offre un hub pour les organiser et les analyser.

Avec ClickUp, vous pouvez :

utilisez des intégrations telles que Zapier ou Make* pour déclencher des flux de travail liés au bien-être en fonction de données externes (par exemple, lorsque Fitbit enregistre une nouvelle séance d'entraînement, créez une tâche pour y réfléchir)

Automatisez le suivi de vos habitudes grâce à des tâches récurrentes telles que « S'hydrater », « S'étirer » ou « Faire une pause pour marcher », chacune avec son propre rappel et son propre contrôle

configurez des routines adaptatives* à l'aide d'automatisations conditionnelles, telles que « Créer une tâche de course matinale uniquement s'il n'y a pas de réunion prévue tôt le matin »

utilisez les formulaires pour enregistrer vos séances d'entraînement, vos symptômes ou vos heures de sommeil*, et attribuez-leur des étiquettes telles que « Cardio », « Faible énergie » ou « Repos »

suivez manuellement vos tendances de santé à l'aide des champs personnalisés*, puis affichez-les sur les tableaux de bord au fil du temps (par exemple, « Combien de jours de musculation par semaine ? »)

utilisez Docs pour consigner vos réflexions sur votre bien-être* et partagez-les avec un coach, un thérapeute ou un partenaire de responsabilité

ClickUp ne se contente pas du suivi de vos habitudes, il vous aide à les intégrer dans un système que vous pourrez réellement respecter.

Voici comment créer un suivi d'habitudes et utiliser l'IA :

étape n° 1 : créez un suivi d'habitudes à l'aide de ClickUp AI*

Créez un suivi d'habitudes à l'aide de ClickUp Brain

étape n° 2 : le document généré est prérempli pour vous permettre de commencer votre voyage de suivi des habitudes*

Utilisez le document généré pour le suivi de vos habitudes

Étape n° 3 : après avoir suivi ces étapes, vous pouvez demander à ClickUp Brain d'analyser les tendances.

Laissez ClickUp Brain tirer des conclusions de vos patterns de suivi des habitudes afin de vous assurer une amélioration constante

Avec ClickUp, vous pouvez créer un suivi des habitudes en fonction de vos préférences, ce qui vous évite d'avoir à rechercher le bon outil en ligne. De plus, l'IA peut être votre alliée dans cette aventure et vous guider vers la réussite. 🤖✨

📌 Exemple : ClickUp vous aide à établir la connexion en transformant vos journaux en informations utiles. Par exemple, ClickUp Brain pourrait résumer : « Vous avez manqué deux séances d'entraînement cette semaine, mais votre sommeil s'est amélioré de 10 %. La récupération est plus efficace les jours où vous ne faites que du cardio ».

💡 Conseil de pro : ajoutez des étiquettes emoji aux types d'enregistrements (🏃, 😴, 🧠) et utilisez des filtres ou la recherche /IA pour examiner les tendances en matière d'entraînements, d'humeur ou d'absences.

7. Apprentissage, curation de contenu et tâches plus complexes avec les systèmes d'IA et l'apprentissage automatique

Avez-vous déjà enregistré 50 articles à « lire plus tard » sans jamais en ouvrir un seul ?

Avec autant de contenu et si peu de temps, l'IA devient votre bibliothécaire personnel : elle filtre le bruit, fait ressortir ce qui compte et ne conserve que ce qui est utile.

IA ne sert pas seulement à l'automatisation des tâches à accomplir, elle peut également vous aider à apprendre plus rapidement, à effectuer des recherches plus approfondies et à établir des connexions entre des informations provenant de sources que vous ne vous souvenez même pas avoir mises en signet.

*comment /IA vous aide à rester informé (sans vous submerger)

Résumer de longs articles, documents ou vidéos en points faciles à assimiler

Suggérez des sources pertinentes ou des sujets à traiter en fonction de ce que vous avez lu

Créez un graphe de connaissances pour établir la connexion entre des idées entre différents sujets ou projets

Organisez automatiquement vos captures d'écran, vos surlignages ou vos notes de recherche

Outils phares : Perplexity IA pour la recherche conversationnelle, Mem pour les connexions de notes alimentées par l'IA, Glasp pour la synthèse d'articles/YouTube, Refind pour les listes de lecture personnalisées

📖 En savoir plus : Vous souhaitez tirer le meilleur parti de vos notes ? Essayez ces modèles d'invites IA.

comment ClickUp peut vous aider*

ClickUp donne à vos idées un espace où elles peuvent se développer, que vous fassiez des recherches pour un projet, rédigiez un essai ou organisiez vos connaissances à partir de 50 onglets ouverts.

Avec ClickUp, vous pouvez :

utilisez ClickUp Documents pour enregistrer vos recherches*, ajouter des liens liés, intégrer des PDF ou des vidéos, et structurer vos arguments ou vos réflexions en un seul endroit

utilisez ClickUp AI* pour résumer des articles complexes, mettre en évidence les points clés ou réécrire des passages dans un style plus simple

transformez vos idées en actions* en convertissant les points importants en tâches telles que « Ajouter ceci à la présentation » ou « Rechercher X informations supplémentaires »

stockez du contenu sélectionné* à l'aide de tâches + étiquettes telles que « À lire absolument », « Inspiration » ou « Statistiques » pour faciliter le filtrage

utilisez des sous-tâches imbriquées pour décomposer des projets complexes* tels que la rédaction d'une thèse, le lancement d'un cours ou la planification d'une vidéo longue durée

créez un journal d'apprentissage* avec des tâches récurrentes pour des sessions d'apprentissage quotidiennes ou hebdomadaires, et suivez votre rythme grâce aux champs personnalisés (par exemple, « Pages lues », « Idées générées »)

ClickUp Brain agit comme votre assistant d'apprentissage : il résume vos notes désordonnées, vous suggère une meilleure structure pour vos idées ou crée même des brouillons originaux à partir de votre plan.

💡 Conseil de pro : ClickUp Brain Max peut effectuer des recherches dans tous vos documents, notes et ressources afin de faire ressortir les informations les plus pertinentes, résumer vos recherches, identifier les comportements de vos clients et même vous suggérer des sujets connexes à explorer. L'analyse des données et l'analyse des sentiments simplifiées.

ClickUp Brain peut générer des fiches à partir de documents et de liens vers des blogs

📌 Exemple : vous vous plongez dans l'éthique de l'IA. Vous copiez-coller trois articles dans ClickUp. L'IA résume chacun d'entre eux en points clés, signale les thèmes récurrents et suggère des concepts connexes à explorer ensuite.

📚 Des entrées plus intelligentes = vous plus intelligent.

💡 Conseil de pro : étiquetez les documents par sujet et utilisez la recherche IA pour retrouver du contenu même si vous ne vous souvenez plus du titre. Il vous suffit de taper « Montre-moi tout ce qui concerne la recherche sur le burnout » et Brain le retrouvera.

nous avons constamment des discussions sur la manière d'aller au-delà des outils de base et de créer des systèmes plus intelligents et plus durables, en particulier avec l'IA et des plateformes telles que ClickUp.

À ce stade, votre système ne se contentera pas de résoudre un problème, il créera une efficacité à long terme. La plupart des entreprises n'ont pas besoin de plus d'outils d'organisation. Elles ont besoin de meilleurs systèmes.

À ce stade, votre système ne se contentera pas de résoudre un problème, il créera une efficacité à long terme. La plupart des entreprises n'ont pas besoin de plus d'outils d'organisation. Elles ont besoin de meilleurs systèmes.

🎉 Anecdote amusante : alors que les cadres supérieurs estiment que seuls 4 % des employés utilisent l'IA générative pour au moins 30 % de leur travail quotidien, les employés rapportent que le nombre est trois fois plus élevé !

Votre journée de travail comprend un mélange de responsabilités, certaines importantes et stratégiques, d'autres répétitives et épuisantes. Le défi consiste à passer du mode concentration intense au mode administrateur sans perdre votre élan.

C'est là que l'IA entre en étape, non pas pour remplacer votre travail, mais pour éliminer les frictions qui l'entourent.

Avec les bons outils d'IA et l'automatisation robotisée des processus, vous pouvez tout automatiser, de la rédaction de documents à la gestion des échéanciers et à la mise à jour des parties prenantes. Mais lorsque tout cela se produit instantanément, votre productivité est décuplée.

📖 Pour en savoir plus : Vous voulez découvrir comment l'IA transforme le monde du travail ? Explorez le blog sur l'IA au travail.

Avec ClickUp Brain et ClickUp Brain Max, votre environnement de travail devient véritablement intelligent : il répond instantanément aux questions, résume les réunions et établit la connexion entre les projets, les tâches et les documents. Cette automatisation des processus d'entreprise vous aide à optimiser vos processus, à identifier les tendances et à améliorer la satisfaction client.

🛠 ClickUp AI pour la productivité personnelle

Comment utiliser l'IA pour définir des objectifs et améliorer la productivité

Que vous travailliez seul ou que vous gériez plusieurs clients, ClickUp vous aide à :

écrivez et créez plus rapidement ✍️*Générez des brouillons de blog, des notes de réunion ou des textes marketing directement dans Document, afin d'éviter la page blanche et de démarrer sur les chapeaux de roue.

Transformez vos idées en actions ✅Collez vos idées et l'IA les structurera en tâches, sous-tâches ou listes à puces que vous pourrez exécuter immédiatement.

restez sur la bonne voie 📅*Si vous manquez une tâche, l'IA vous suggère des mises à jour ou une redéfinition des priorités, ce qui vous permet de garder votre forfait flexible sans travail administrateur supplémentaire.

travaillez plus intelligemment 🧠*/IA résume les recherches, extrait les clés et présente les grandes lignes du contenu long afin que vous puissiez vous concentrer sur les décisions plutôt que sur la documentation.

Talk-to-Texte avec Brain Max 🎙️Votre compagnon IA de bureau capture instantanément vos idées ou vos rappels par la voix et les transforme en tâches, sans que vous ayez besoin de taper quoi que ce soit.

*actions IA dans Document, simplifiées Résumer ou condensez du texte

Réécrivez ou développez pour plus de clarté et de ton

Extrayez les éléments d'action à entreprendre pour les transformer en tâches

Corrigez la grammaire et le style

Traduire dans d'autres langues 💡 Conseil de pro : ajoutez une invite personnalisée (comme « Rédigez un objectif SMART pour ce projet ») afin d'adapter l'IA à votre flux de travail.

découvrez par exemple comment ClickUp AI condense un long paragraphe en un résumé concis en un seul clic !

Avant ClickUp Brain : Avant ClickUp AI Après ClickUp Brain : Après ClickUp AI

Avec ClickUp AI, vous pouvez gérer visuellement votre productivité et automatiser votre flux de travail quotidien dans un environnement de travail unifié. Le tableau de bord ci-dessous montre comment ClickUp AI combine vos tâches, vos rappels et vos documents, ce qui vous permet de suivre facilement votre progression, de hiérarchiser vos tâches et de rester organisé, le tout grâce à des outils d'automatisation basés sur l'IA.

Utilisez les automatisations ClickUp pour prédéfinir les critères du service client

💡 Conseil de pro : avec ClickUp AI Notetaker, vous ne perdrez plus jamais le suivi des éléments à mener ou des décisions prises lors d'une réunion : chaque appel est transcrit, résumé et automatiquement lié à votre environnement de travail ClickUp.

🎉 Anecdote amusante : les utilisateurs de ClickUp ont créé des automatisations pour tout, des horaires de repas des animaux domestiques à la gestion des routines liées au TDAH, prouvant ainsi que la productivité n'est pas seulement une question d'efforts. C'est aussi une question d'assistance.

👥 ClickUp AI pour la collaboration en équipe

Regroupez vos discussions et vos tâches dans Discuter ClickUp

Si vous gérez une équipe ou si vous collaborez souvent, ClickUp AI devient votre couche de coordination, gérant les mises à jour et les suivis qui vous ralentissent normalement.

ce que ClickUp AI peut automatiser pour les Teams* :

suivi des réunions :* transformez vos notes en tâches, attribuez des propriétaires et générez des résumés prêts au partage

*mises à jour du projet : résumer la progression hebdomadaire pour les rapports internes ou destinés aux clients

Efficacité du flux de travail : signalez les retards, les tâches en retard ou les charges de travail déséquilibrées et suggérez des solutions

*capture des connaissances : condensez les documents, les fils de commentaires ou les discussions en un seul résumé

*intégration et mises à jour : créez automatiquement des checklists pour les nouveaux clients/projets et envoyez des mises à jour sur la progression via des intégrations

clickUp Brain Max pour les équipes 🎙️*Sur bureau, Brain Max affiche instantanément les informations et répond à des questions complexes dans votre espace de travail. Grâce à la fonction Talk-to-Text, vos collègues peuvent enregistrer des mises à jour, attribuer des tâches ou consigner les conclusions d'une réunion où qu'ils se trouvent, sans avoir à taper quoi que ce soit.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez recevoir automatiquement les mises à jour sur Slack ou par e-mail ? Associez ClickUp Automatisations à des intégrations pour un partage fluide. Vous voulez plus d'idées d'IA pour votre équipe ? Consultez les cas d'utilisation et les astuces de l'IA

📌 Exemple : lors d'une rétrospective de sprint, au lieu que quelqu'un tape des notes, ClickUp AI crée une liste d'actions, attribue des propriétaires et rédige un e-mail récapitulatif que vous pouvez partager en un seul clic.

💡 Pourquoi c'est du travail

Agents IA pour la gestion des tâches

ClickUp AI n'est pas un module complémentaire, il est intégré à votre environnement de travail. Cela signifie que :

Moins d'erreurs

Moins de réunions pour discuter des réunions

Plus de temps pour réfléchir, créer et livrer

🧩 ClickUp AI établit la connexion entre les différents éléments de votre travail, pour que vous n'ayez pas à le faire.

🧐 Le saviez-vous ? 37 % des Teams utilisant l'IA traditionnelle font état de fortes augmentations de leur productivité.34 % des Teams utilisant l'IA générative (GenAI) constatent une augmentation similaire de leur productivité. Mais ces gains de productivité sont comparables à ceux obtenus avec d'autres technologies, ils ne sont pas spectaculaires !

🔁 Avant l'IA vs après l'IA

Vous vous demandez encore si l'automatisation vaut la peine d'être installée ? Voici à quoi pourrait ressembler votre journée avec ou sans IA.

Avant l'IA Après l'IA (avec ClickUp) Mise à jour manuelle de 15 tâches en retard chaque vendredi /IA suggère instantanément des reprogrammations par priorité ; vous confirmez « Est-ce que je leur ai déjà envoyé un e-mail... ? » Abonnés rédigés par l'IA avec contexte ; vous approuvez/envoyez Note aléatoire pour les courses Tâches récurrentes avec rappels 7 onglets pour le suivi de votre vie et de votre travail Un tableau de bord unique regroupant les tâches, les documents et les rappels Réécrire les notes de réunion en actions IA extrait les propriétaires/dates d'échéance en cours d'appel Monday, c'est le jour le plus difficile Un forfait suggéré par l'IA avant 9 h

💡 La différence ne réside pas seulement dans la rapidité, mais aussi dans la clarté, la confiance et la tranquillité d'esprit.

Bon, vous êtes convaincu. Mais par où commencer à faire ?

vous vous sentez dépassé par toutes ces options ? Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de tout automatiser d'un seul coup. L'objectif n'est pas de devenir un robot, mais de mettre en place des systèmes qui vous permettront de gagner du temps, de clarifier vos idées et de retrouver votre sérénité*.

Voici comment vous y mettre en douceur :

Étape 1 : identifiez vos pièges temporels

Suivez vos routines de travail et personnelles pendant 2 à 3 jours. Recherchez :

Tâches répétitives que vous effectuez en pilote automatique

Changement de contexte (« Attendez, qu'est-ce que j'étais en train de faire déjà ? »)

Le désordre numérique qui vous épuise

tout ce qui vous semble épuisant mais ne nécessite pas une concentration intense est un bon candidat pour l'automatisation.

étape 2 : Commencez modestement par un seul domaine de votre vie*

N'essayez pas de tout automatiser d'un seul coup. Choisissez un objectif facile à atteindre, par exemple :

Utiliser ClickUp AI pour transformer les notes de réunion en tâches

Synchronisez votre calendrier pour bloquer automatiquement des plages horaires de concentration

Commencez par un seul flux de travail, puis développez-le à mesure que vous gagnez en confiance dans les outils.

Étape 3 : Créez des règles ou des flux de travail simples

Veillez à ce que les automatisations restent simples. Par exemple :

Dimanche soir → transfert automatique des tâches en cas de conflits

E-mail avec « facture » → nouvelle tâche dans la liste Finance

Tous les 3e samedis → déclencher la checklist à l'Accueil

ClickUp Automatisations peut gérer tout cela grâce à une installation unique.

💡 Conseil de pro : ClickUp Automatisations peut gérer les rappels récurrents, les changements de statut et les mises à jour des tâches grâce à une installation unique.

Étape 4 : Testez et ajustez chaque semaine

Prévoyez 10 minutes chaque semaine pour faire le point. Posez-vous les questions suivantes :

Qu'est-ce qui vous a fait gagner du temps ?

Qu'est-ce qui vous semblait peu pratique ?

Qu'est-ce qui doit être mis à jour ?

Ce contrôle permet d'éviter que les automatisations ne dévient de leur trajectoire.

étape 5 : Développez ce qui fonctionne*

Une fois que le flux de travail vous semble naturel, développez-le. Par exemple :

Ajoutez d'autres outils (Calendrier + e-mail + documents)

Automatisez les transferts ou les suivis au sein de votre équipe

Suivez le temps gagné dans les tableaux de bord ClickUp

🔁 Une mise à l'échelle progressive garantit que votre système se développe sans devenir trop lourd.

💡 Conseil de pro : explorez les cas d'utilisation des automatisations ClickUp pour rationaliser vos flux de travail et gagner du temps.

*erreurs courantes à éviter avec l'automatisation de l'IA pour les routines quotidiennes

L'automatisation fonctionne comme l'acquisition d'une nouvelle habitude : elle permet de gagner du temps, mais seulement si elle est paramétrée de manière intentionnelle. Même les personnes les plus averties en matière de technologie peuvent se laisser piéger par ces erreurs courantes. Voici ce qu'elles sont et comment vous pouvez les corriger.

Erreur n° 1 : automatiser trop, trop vite

Il est tentant d'automatiser tout simultanément, mais cela conduit généralement au chaos et à la confusion. Solution : commencez par une tâche très fastidieuse, puis élargissez progressivement votre champ d'action.

Erreur n° 2 : utiliser l'IA sans intention claire

IA n'est pas magique. Sans objectif clair, les outils ne font qu'ajouter du bruit. Solution : déterminez si vous avez besoin de rapidité, de clarté ou d'une charge de travail allégée, puis choisissez les outils qui vous permettront d'atteindre cet objectif.

💡 Conseil de pro : pour contrôler votre maison intelligente, synchroniser vos données de santé ou suivre vos finances, utilisez des intégrations ou des applications autonomes en plus de ClickUp.

Même les meilleures applications sont inutiles si elles ne sont pas en connexion avec vos systèmes centraux. Solution : centralisez autant que possible. Utilisez ClickUp pour regrouper vos documents, tâches et calendriers.

Erreur n° 4 : oublier de faire le point

la méthode « configurer et oublier » ne fonctionne pas : les automatisations dérivent si vous ne les vérifiez pas régulièrement. Solution : effectuez un audit hebdomadaire rapide de 10 minutes pour repérer ce qui est obsolète ou peu pratique.

Erreur n° 5 : perdre le contact humain

IA peut rédiger des brouillons, mais elle ne peut pas remplacer votre personnalité ou votre jugement. Solution : laissez l'IA s'occuper de la première ébauche, puis ajoutez votre touche personnelle avant d'envoyer ou de publier.

🧐 Le saviez-vous ? 71 % des employés font confiance à leur employeur pour agir de manière éthique lors du développement de l'IA, davantage qu'aux universités, aux grandes entreprises technologiques ou aux start-ups technologiques.

L'avenir de la productivité n'est pas synonyme d'agitation. Il s'agit plutôt d'une harmonie entre vos outils, votre temps et votre énergie. L'IA n'est pas là pour prendre le contrôle de votre vie, mais pour vous la rendre.

En utilisant l'IA pour gérer les tâches répétitives, routinières et faciles à oublier, vous libérez de l'espace pour vous consacrer à des tâches plus importantes, à la créativité, au repos et aux joies de la vie. Que vous cherchiez à atteindre des objectifs professionnels ambitieux ou simplement à passer la semaine sans vous épuiser, l'automatisation vous redonne le contrôle, une tâche à la fois.

Et vous n'avez pas besoin d'une douzaine d'outils disparates à faire.

Avec ClickUp, vous pouvez :

Gérez votre calendrier, vos tâches, vos documents, vos rappels et vos tableaux de bord en un seul endroit

Utilisez ClickUp Brain, Brain Max et AI Notetaker pour résumer, rédiger, forfait et hiérarchiser vos tâches, que ce soit à titre personnel ou avec votre équipe

Capturez instantanément vos idées et vos éléments à accomplir grâce à la fonction de reconnaissance vocale, qui transforme votre voix en tâches, notes ou rappels, sans avoir à taper quoi que ce soit

Suivez votre progression et effectuez l'automatisation de vos routines dans votre vie personnelle et professionnelle

Suivez votre progression et effectuez l'automatisation de vos routines dans votre vie personnelle et professionnelle