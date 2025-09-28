Modèles gratuits de calendriers de maintenance pour une planification efficace

Si vous manquez une date de maintenance, tout se désynchronise soudainement.

Pour les équipes de maintenance très occupées qui jonglent entre tout, des machines lourdes aux unités CVC, le suivi des tâches récurrentes est le seul moyen d'éviter les pannes coûteuses et les temps d'arrêt imprévus.

Un modèle de calendrier de maintenance permet d'organiser la maintenance des équipements, d'attribuer les tâches et de garantir le bon déroulement de chaque opération de maintenance préventive. Que vous gériez une installation, une flotte ou un processus complexe de gestion des actifs, un calendrier prêt à l'emploi vous fait gagner du temps et élimine les approximations.

Ci-dessous, découvrons des calendriers de maintenance conçus pour aider les équipes à rester sur la bonne voie, à assurer leur sécurité et à garder une longueur d'avance.

Que sont les modèles de calendrier de maintenance ?

Un modèle de calendrier de maintenance est un outil mis en forme utilisé pour planifier et suivre les tâches de maintenance récurrentes pour les équipements, les installations ou les véhicules. Il présente les détails clés tels que le type de tâche, le personnel affecté, la fréquence et les prochaines dates de maintenance.

Par exemple, une usine peut utiliser un calendrier de maintenance préventive mensuel pour inspecter les bandes transporteuses, lubrifier les pièces mobiles et vérifier les capteurs, afin de garantir un rendement constant et de réduire les temps d'arrêt.

Un modèle de calendrier de maintenance ne sert pas uniquement pour les actifs physiques ; les équipes peuvent également l'utiliser pour l'assistance de la gestion du cycle de vie informatique.

De la maintenance du matériel aux mises à jour logicielles, les tâches planifiées régulièrement contribuent à prolonger la durée de vie des systèmes critiques, à réduire les temps d'arrêt et à maintenir la conformité de l'ensemble des technologies utilisées.

🔍 Le saviez-vous ? 50 % des organisations gèrent encore leur maintenance à l'aide de tableurs ou de méthodes manuelles, ce qui entraîne des erreurs dans les données et des tâches oubliées. Un modèle structuré réduit ce risque dès le premier jour.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de calendrier de maintenance ?

Un modèle de calendrier de maintenance bien structuré aide les équipes à organiser les tâches, à suivre la progression et à minimiser les temps d'arrêt.

Voici une checklist de maintenance répertoriant les fonctionnalités que vous devez rechercher :

répartition claire des tâches* : liste chaque tâche de maintenance avec les membres de l'équipe assignés et les délais

Créneaux horaires modifiables : ajustez la date de début, la fréquence et la durée selon les besoins pour chaque élément

statut codé par couleur* : affichez en un coup d'œil les tâches achevées, en attente ou en retard

suivi automatisé des dates* : définissez des rappels récurrents en fonction de la dernière maintenance effectuée et de la prochaine maintenance prévue

Journal d'historique de maintenance : stockez les données historiques pour repérer les tendances ou les problèmes récurrents

Liste de contrôle intégrée : assurez-vous de ne rien oublier lors de la maintenance de routine

Colonne de suivi des coûts : surveillez les coûts de réparation et de main-d'œuvre en un seul endroit

Formules prédéfinies : calculez automatiquement les dates ou les totaux pour une meilleure gestion des actifs

Modèles de calendrier de maintenance

ClickUp, le premier espace de travail IA convergent au monde, propose d'excellents modèles de calendrier de maintenance qui ne se contentent pas de cocher des cases. Ils vous aident à organiser le travail de votre équipe, à hiérarchiser les tâches et à prévenir les pannes évitables.

Voici 15 modèles personnalisables qui se démarquent.

1. Modèle SOP de maintenance planifiée ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Standardisez vos routines de maintenance préventive grâce au modèle SOP de maintenance planifiée ClickUp

Le modèle de procédures opératoires normalisées de maintenance programmée ClickUp est conçu pour vous aider à transformer les tâches de maintenance récurrentes en un processus prévisible et reproductible.

Cela est particulièrement utile si vous gérez plusieurs actifs sur différents emplacements et que vous souhaitez que tous les membres de votre équipe suivent les mêmes procédures. Le format basé sur des documents simplifie la documentation, ce qui facilite le suivi de la progression et réduit les étapes manquées.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Créez des listes de tâches claires avec les assignés et les délais

Définissez une maintenance récurrente en fonction du temps ou de l'utilisation

Documentez les procédures étape par étape pour chaque tâche

Suivez les mises à jour grâce aux commentaires, aux affichages et aux checklist

🔑 Idéal pour : les équipes chargées de l'entretien des installations, des équipements lourds ou des opérations multi-sites.

💡 Conseil de pro : Utilisez le cadre DACI pour éviter les goulots d'étranglement. Clarifiez les responsables, approbateurs, collaborateurs et informés pour les tâches afin d'éviter les retards lorsque les responsabilités se chevauchent. Grâce aux champs personnalisés ClickUp, vous pouvez créer un champ pour les rôles DACI et les attribuer directement dans chaque tâche d'intégration !

2. Modèle SOP du programme de maintenance préventive ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Configurez des tâches récurrentes et suivez les mesures préventives grâce au modèle SOP du programme de maintenance préventive ClickUp

Le modèle de calendrier de maintenance préventive ClickUp est conçu pour la planification à long terme et l'exécution quotidienne. Il aide votre équipe de maintenance à gérer les inspections, les réparations et les contrôles de performance à l'aide de flux de travail reproductibles.

Ce modèle se distingue par sa fonction de logiciel de gestion des tâches. Il combine des listes d'actifs, des attributions de tâches et des analyses de performances, ce qui le rend utile pour les entreprises qui effectuent la maintenance sur des stocks importants.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Listez vos actifs par type, emplacement ou catégorie à l'aide des champs personnalisés

Définissez des rappels récurrents pour la maintenance mensuelle ou hebdomadaire

Affectez les membres de votre équipe à des tâches d'inspection ou de réparation spécifiques

Suivez la progression et les problèmes à l'aide des informations fournies par le tableau de bord

🔑 Idéal pour : les équipes chargées de la maintenance des équipements critiques dans le cadre d'opérations complexes ou multi-sites.

3. Modèle de plan stratégique pour techniciens de maintenance ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez des objectifs de maintenance à long terme grâce au modèle de plan stratégique pour techniciens de maintenance ClickUp

Le modèle de plan stratégique pour techniciens de maintenance de ClickUp va au-delà de la simple planification et vous aide à concevoir et à mettre en œuvre une stratégie de maintenance plus large.

Grâce à des outils permettant de définir des objectifs, d'attribuer la propriété et de visualiser les échéanciers, cette solution convient parfaitement aux installations industrielles qui gèrent plusieurs techniciens et machines.

Les vues telles que l'échéancier et le diagramme de Gantt facilitent la planification, tandis que les champs personnalisés permettent de saisir la complexité, la priorité et l'impact des tâches. Vous obtenez une vue d'ensemble sans perdre de vue les détails.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez des objectifs de maintenance stratégiques et alignez-les sur les objectifs d'entreprise

Utilisez les vues chronologiques, charge de travail et Gantt pour équilibrer la disponibilité des techniciens

Suivez les étapes du projet à l'aide de balises d'état telles que « À faire », « En cours » et « Achevé »

Visualisez les indicateurs clés de performance et l'impact des initiatives de maintenance à l'aide de tableaux de bord

🔑 Idéal pour : Les responsables de maintenance qui gèrent les opérations à long terme et répartissent les ressources entre les équipes.

🔗 Conseil bonus : Avant le jour 1, prévoyez une phase de préparation, parfois appelée « jour 0 ». Celle-ci comprend la présentation des environnements de travail, l'installation des outils, la formation à la sécurité et les procédures opératoires normalisées de base.

4. Modèle ClickUp pour la gestion des installations

Obtenir un modèle gratuit Suivez les emplacements, les dépenses et les fournisseurs grâce au modèle de gestion des installations ClickUp

Le modèle de maintenance des installations ClickUp est conçu pour donner aux gestionnaires immobiliers et aux équipes opérationnelles un aperçu complet de chaque site actif. À partir d'une installation de dossiers structurée, vous pouvez enregistrer les demandes de maintenance, gérer l'utilisation de l'espace et surveiller les conditions des équipements.

Sa configuration multi-vues (incluant un calculateur de coûts et une vue par emplacement) vous permet de coordonner les fournisseurs, de suivre les mises à jour et d'équilibrer la planification des ressources entre les bureaux ou les bâtiments sans aucune confusion.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Attribuez les tâches aux équipes appropriées sur plusieurs sites

Suivez les coûts et estimez les budgets futurs à l'aide de la vue Afficher Calculateur de coûts

Enregistrez les coordonnées des fournisseurs et des parties prenantes pour faciliter la communication

Mettez à jour le statut des tâches de « Maintenance » à « Opérationnel » sans perdre le contexte

🔑 Idéal pour : les gestionnaires d'installations chargés de l'exploitation des bâtiments, des réparations et des budgets sur plusieurs emplacements

📣 Témoignage client : Voici ce que Will Helliwell, directeur créatif chez United Way Suncoast, pense de ClickUp : Je ne taris pas d'éloges à son sujet. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'afficher, ClickUp est tout simplement infaillible. » Je ne taris pas d'éloges à son sujet. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'afficher, ClickUp est tout simplement infaillible. »

5. Modèle ClickUp pour la gestion des services d'installations

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez les demandes de service grâce au modèle de gestion des services d'installations ClickUp

Le modèle ClickUp Facilities Service Management est conçu pour gérer les demandes entrantes, suivre les temps de réponse et améliorer la productivité de l'équipe. Grâce à des statuts de tâches classés par catégorie et à un affichage intégré pour afficher un formulaire, il est facile d'acheminer les problèmes tels que les dysfonctionnements du système CVC ou les réparations d'éclairage vers les personnes compétentes.

Les mises à jour en temps réel et les flux de travail automatisés le rendent utile pour les emplacements à fort volume où les demandes affluent quotidiennement et doivent être traitées rapidement.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Enregistrez les demandes de service à l'aide des formulaires intégrés

Attribuez et suivez les problèmes à l'aide de statuts personnalisés tels que « Nouvelle demande » et « En cours »

Utilisez des tableaux de bord pour suivre les performances de votre équipe et le traitement des problèmes

Consignez les détails des problèmes, les approbations et la documentation en un seul endroit

🔑 Idéal pour : les équipes chargées de la gestion des demandes de service, de la billetterie et du suivi de la maintenance.

💡 Conseil de pro : Ajoutez un champ « liste de souhaits » pour les objectifs d'apprentissage technique de vos employés. Les techniciens remarquent souvent des lacunes ou souhaitent disposer de meilleures ressources. Donnez-leur un endroit où ils peuvent les noter. Cela aide les responsables à repérer rapidement les problèmes liés aux processus et stimule l'engagement en montrant que leurs commentaires sont pris en compte.

6. Modèle de planning sur 24 heures ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos inspections et tâches quotidiennes à l'aide du modèle de calendrier 24 heures ClickUp

Le modèle de planning sur 24 heures de ClickUp aide les équipes de maintenance à planifier le travail urgent et courant sur une seule journée. Que vous vous occupiez de réparations réactives, d'inspections quotidiennes ou de rotations de techniciens, la disposition détaille clairement les tâches à effectuer et leurs échéances.

La vue calendrier quotidien vous permet d'afficher les chevauchements de tâches ou les lacunes dans la disponibilité des ressources, ce qui est clé pour la maintenance des équipements sensibles au facteur temps.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez les tâches de maintenance quotidiennes par créneaux horaires pour une planification claire des interventions techniques

Utilisez les champs personnalisés pour signaler les tâches critiques et consigner les notes des techniciens

Suivez les progrès grâce à des mises à jour en temps réel sur le statut d'avancement des tickets de réparation

Passez en revue les tâches achevées pour évaluer les performances de l'équipe et vous préparer pour le lendemain

🔑 Idéal pour : les responsables de la maintenance qui gèrent les flux de tâches quotidiens, les rondes d'inspection ou les réparations de dernière minute.

🔍 Le saviez-vous ? Le coût moyen d'un temps d'arrêt imprévu est de 260 000 dollars par heure, ce qui fait de la planification et de la maintenance préventive une priorité financière pour toutes les équipes opérationnelles.

7. Modèle de planning horaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Répartissez les quarts de travail et les tâches de maintenance à l'aide du modèle de planning horaire ClickUp

Le modèle de planning horaire ClickUp est conçu pour les équipes de maintenance qui ont besoin d'un contrôle strict de leur échéancier quotidien, par exemple pour les inspections horaires, les rotations d'équipes ou les réparations consécutives.

Ils sont particulièrement utiles sur les sites où le timing est primordial, comme les établissements de santé, les entrepôts ou les usines de fabrication. Utilisez-les pour diviser la journée d'un technicien en blocs de tâches structurés, surveiller les paiements pour le travail par roulement ou attribuer des priorités en fonction de l'heure de la journée.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Attribuez et suivez les tâches de maintenance horaires pour éviter les chevauchements et les lacunes

Utilisez les vues pour calculer la rémunération par technicien pour chaque quart de travail

Enregistrez les performances et ajoutez des notes pour chaque tâche à l'aide des champs personnalisés

Planifiez votre semaine à l'aide d'un affichage Calendrier avec des mises à jour en temps réel du statut des tâches

🔑 Idéal pour : les équipes de maintenance qui gèrent des charges de travail par roulement, des tâches urgentes ou des contrats de niveau de service.

🔗 Conseil bonus : Une tâche telle que « inspecter le système de chaudière » est acceptable, mais elle est passive. Ajoutez des indicateurs de comportement tels que « signaler les anomalies de manière indépendante » ou « escalader les problèmes en utilisant le protocole X ». Ceux-ci vous aideront à évaluer le jugement et la prise de décision, et pas seulement l'achevé de la tâche.

8. Modèle de bloc de calendrier ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfait le travail de maintenance par créneaux horaires à l'aide du modèle de bloc de calendrier ClickUp

Le modèle de bloc de calendrier ClickUp est idéal pour les équipes de maintenance qui doivent diviser la journée en périodes de travail en fonction des types de tâches.

Qu'il s'agisse de maintenance préventive, de contrôles rotatifs des bâtiments ou d'inspections multi-emplacements, ce modèle vous aide à rester organisé. Attribuez des blocs de temps à des catégories telles que les contrôles d'équipement, les audits de sécurité ou la formation des techniciens.

Vous pouvez également suivre l'emplacement des tâches à l'aide de champs basés sur la localisation, ce qui est très utile dans les grandes installations ou sur les chantiers de construction.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez des blocs de temps dédiés à des catégories de maintenance ou à des types d'équipements spécifiques

Utilisez les vues pour organiser les tâches par emplacement, technicien ou équipe

Marquez les tâches avec des champs personnalisés tels que la disponibilité ou les ressources nécessaires

Affichez les tâches quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement pour une planification plus précise et une prévention des conflits

🔑 Idéal pour : les équipes qui gèrent des tâches de maintenance récurrentes et urgentes dans plusieurs domaines.

🧠 Anecdote : Le « bloc scheduling » ( plan ification par blocs ) a d'abord été popularisé dans le domaine de l'éducation, afin de donner aux élèves plus de périodes prolongées pour se concentrer davantage. Il s'avère que les équipes de maintenance l'apprécient également. Pourquoi ? Moins de changements de tâches signifie moins d'erreurs et plus de temps pour réparer ce qui compte vraiment.

9. Modèle de planification par blocs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos projets de maintenance hebdomadaires à l'aide du modèle de planification par blocs ClickUp

Le modèle de planification par blocs ClickUp est idéal pour organiser les tâches de maintenance préventive et les projets récurrents en blocs temporels répartis entre les équipes. Vous pouvez regrouper les ordres de travail par type de tâche, attribuer des blocs par service et obtenir un échéancier complet pour éviter la surcharge des ressources.

Il est particulièrement utile pour les installations qui jonglent entre plusieurs projets de maintenance et disposent d'une bande passante technique limite. La configuration à 18 statuts vous permet de suivre même les plus petits transferts sans perdre en visibilité.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Attribuez des blocs de temps aux services ou aux équipes en fonction de l'équipement et de la charge de travail

Utilisez les vues d'échéancier et de calendrier pour planifier les jours de maintenance sans chevauchement

Suivez les grands projets de leur préparation à leur achèvement à l'aide de statuts codés par couleur

Équilibrez la charge de travail des techniciens entre les différents emplacements à l'aide de la vue Charge de travail

🔑 Idéal pour : les coordinateurs de maintenance qui gèrent des projets à volume élevé, des tâches récurrentes et la planification à l'échelle de l'équipe.

10. Modèle de disponibilité du calendrier personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Blocquez les quarts de travail des techniciens et les plages horaires disponibles à l'aide du modèle de disponibilité du calendrier personnel ClickUp

Les responsables de la maintenance peuvent adapter le modèle de calendrier de disponibilité ClickUp pour le suivi de la disponibilité des techniciens pour le travail de réparation, les appels d'urgence ou la maintenance de routine.

Au lieu de vous fier à des échanges d'e-mails ou à des tableaux blancs, utilisez cette installation pour enregistrer les disponibilités à l'avance et éviter les doubles réservations ou les lacunes dans la planification. Grâce aux vues personnalisées et au suivi des statuts, vous saurez toujours qui est gratuit et quand, sans perturber le travail en cours.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Enregistrez la disponibilité de l'équipe par jour, heure et catégorie de tâche

Utilisez les vues Activité pour liste les quarts de travail, les emplacements ou les inspections programmées

Mettez à jour les statuts pour indiquer « Planifié », « Terminé » ou « Annulé » sans confusion

Planifiez la disponibilité des techniciens en fonction des commandes de travail de maintenance en cours

🔑 Idéal pour : les coordinateurs de maintenance qui gèrent la disponibilité des techniciens, la couverture des équipes et la planification des interventions

11. Modèle de planificateur quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gardez une longueur d'avance sur les tâches de maintenance quotidiennes grâce au modèle de planificateur quotidien ClickUp

Le modèle de planificateur quotidien ClickUp est idéal pour les responsables de maintenance qui doivent assurer le suivi quotidien des inspections, des réparations urgentes ou des tâches spécifiques à un site.

Il vous aide à attribuer des tâches par priorité et par catégorie, telles que les contrôles de sécurité, les mesures préventives ou les appels d'urgence, tout en centralisant tout. Grâce à son affichage sous forme de calendrier et à son suivi visuel de la progression, ce modèle permet à votre équipe de maintenance de rester concentrée.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Classez les tâches de maintenance par type d'équipement, site ou urgence

Hiérarchisez les commandes de travail à l'aide des champs intégrés et des indicateurs visuels

Suivez l'avancement des tâches quotidiennes grâce à des mises à jour de statut et des diagrammes

Utilisez plusieurs vues pour planifier votre journée et vérifier rapidement l'avancement des tâches

🔑 Idéal pour : les équipes qui gèrent un volume important de tâches de maintenance à court terme ou d'inspections de routine sur plusieurs sites.

12. Modèle de planning horaire quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez les quarts de maintenance horaires et la disponibilité des équipes grâce au modèle de planning horaire quotidien ClickUp

Le modèle de planning horaire quotidien ClickUp est destiné aux responsables de maintenance qui doivent suivre les horaires des techniciens, enregistrer les absences et planifier les blocs de temps pour les travaux de réparation.

Que vous gériez une équipe tournante ou traitiez plusieurs appels de service par jour, ce modèle de maintenance vous simplifie la tâche. Il divise la journée en tranches horaires et vous permet de suivre qui est présent, quelles tâches ont été attribuées et ce qui reste à faire. Il offre également de l'espace pour le suivi de qui est présent, des tâches attribuées et de ce qui reste à faire.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Attribuez des heures de travail et mettez à jour le statut des techniciens (présent, absent ou fermé)

Enregistrez les absences et indiquez les raisons avec les pièces d'assistance

Utilisez la vue du programme quotidien pour surveiller la charge de travail des techniciens en temps réel

Forfait le calendrier de maintenance à l'aide des vues « flux de travail quotidien » et « Calendrier »

🔑 Idéal pour : les responsables de maintenance qui gèrent les équipes horaires, les registres des techniciens et les affectations de tâches basées sur le temps.

13. Modèle de planning des équipes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez les horaires des techniciens grâce au modèle de planning des horaires ClickUp

Le modèle de planning des équipes de ClickUp est conçu pour les équipes opérationnelles qui ont besoin d'un contrôle précis de la couverture de maintenance, en particulier dans les environnements fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Que vous gériez des équipes tournantes, effectuez le suivi de l'absentéisme ou essayiez d'éviter les lacunes pendant les heures de pointe, cet outil vous aide à enregistrer les quarts de travail, à affecter des techniciens et à afficher les mises à jour.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Attribuez les quarts de travail en bénéficiant d'une visibilité sur les rôles et les emplacements de l'équipe

Suivez les raisons des absences et ajustez le planning si nécessaire

Utilisez les mises à jour de statut pour surveiller l'achevé des quarts de travail et le flux des tâches

Simplifiez les transferts de quart et la continuité des tâches grâce à des listes et des vues organisées

Les champs personnalisés vous permettent de noter les absences ou les problèmes spécifiques à certains quarts de travail

🔑 Idéal pour : les responsables d'installations ou les équipes opérationnelles qui planifient des rotations d'équipes, gèrent les lacunes en matière de couverture ou supervisent des équipes de maintenance disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

14. Modèle de rénovation domiciliaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfait les mises à niveau de votre équipement et les réparations de vos installations grâce au modèle de rénovation d'Accueil ClickUp

Le modèle ClickUp Home Renovation Template est tout aussi efficace pour les équipes chargées de la gestion des rénovations internes, des réparations de bureaux ou des mises à niveau de systèmes. Vous pouvez enregistrer des tâches telles que la pose de revêtements de sol, l'installation d'éclairages ou le remplacement de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, attribuer des entrepreneurs ou des équipes internes, et suivre les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre.

Il est conçu pour faciliter la coordination entre les équipes grâce à des mises à jour en temps réel et des vues centralisées, afin d'éviter les retards et les malentendus pendant le travail de maintenance physique.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Divisez les projets de rénovation en plusieurs phases, telles que la démolition, l'installation et l'inspection

Utilisez les champs personnalisés pour le suivi des coûts de main-d'œuvre, de budget et de matériel

Définissez des délais et des dépendances pour les tâches complexes comportant plusieurs étapes

Passez de la vue liste à celle Tableau pour les mises à jour quotidiennes ou la planification globale

🔑 Idéal pour : les gestionnaires d'installations ou les équipes opérationnelles chargées des réparations structurelles, des mises à niveau de systèmes ou des projets de rénovation par étapes

15. Modèle de forfait sur 30, 60 et 90 jours ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez l'intégration des techniciens grâce à un plan structuré de 3 mois avec le modèle de forfait ClickUp 30-60-90 jours

Le modèle de planification sur 30, 60 et 90 jours de ClickUp est spécialement conçu pour les techniciens de maintenance d'usine qui entament de nouveaux rôles. Il offre aux employés et aux responsables une structure de partage pour définir des objectifs, enregistrer la progression et suivre la préparation des tâches en temps réel.

⭐ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Champs personnalisés pour le suivi des étapes d'intégration et de la propriété des tâches

Afficher des vues dédiées pour les forfaits d'intégration, discuter, les calendriers et les documents de référence

Options de statut telles que « À faire », « En cours » et « En attente du client » pour suivre chaque tâche

Outils diagramme de Gantt et tableau de bord pour visualiser les jalons sur 30, 60 et 90 jours

🔑 Idéal pour : les équipes chargées des installations qui embauchent du personnel de maintenance devant rapidement se mettre à niveau avec clarté et responsabilité

Gardez votre équipe de maintenance sur la bonne voie avec ClickUp

Un modèle de calendrier de maintenance adapté vous aide à voir ce qui doit être fait, qui en est responsable et où les retards commencent à s'accumuler.

Qu'il s'agisse de gérer la maintenance préventive, les inspections d'équipement ou les projets de gestion des actifs, ClickUp offre à votre équipe la structure nécessaire pour planifier plus intelligemment et réagir plus rapidement.

Des procédures opératoires normalisées détaillées au suivi par équipe en passant par les plans stratégiques à 30, 60 et 90 jours, ces modèles éliminent les approximations et aident les équipes à rester concentrées. Finies les tâches oubliées et les courses de dernière minute, place à une méthode de travail plus simple.

Commencez à planifier la maintenance comme un pro. Accédez gratuitement à ClickUp dès maintenant.