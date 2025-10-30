Les 11 meilleures /IA qui écoutent et prennent des notes en 2025

Prendre des notes ne signifie plus griffonner dans un cahier ou taper frénétiquement sur un clavier tout en essayant de suivre la discussion.

Grâce à l'IA qui écoute et prend des notes, vous pouvez rester pleinement concentré pendant les réunions, les conférences ou les sessions de brainstorming, tandis que la technologie se charge du travail à faire. Ces outils transcrivent les discussions en temps réel, résument les points clés et organisent automatiquement vos notes.

Et ce n'est pas seulement un effet de mode. Selon ClickUp Insights, 88 % des personnes interrogées utilisent l'IA sous une forme ou une autre, et plus de la moitié (55 %) utilisent des outils d'IA plusieurs fois par jour. Les assistants de réunion et les applications de prise de notes de réunion basées sur l'IA font partie des cas d'utilisation les plus courants.

Dans cet article, nous avons rassemblé les meilleurs outils d'IA pour la prise de note qui aident les professionnels et les étudiants à abandonner définitivement la prise de note manuelle.

Que rechercher dans une IA qui écoute et prend des notes ?

Tous les outils de prise de note basés sur l'IA ne se valent pas.

Certains se contentent de transcrire vos réunions virtuelles, tandis que d'autres transforment les discussions non structurées de votre équipe en résumés de réunion concis, mettent en évidence les éléments d'action clés et intègrent tout de manière claire dans votre flux de travail.

Voici quelques éléments à prendre en compte pour choisir la bonne IA qui écoute et prend des notes :

Transcription en temps réel : choisissez un outil offrant une grande précision de transcription, en particulier si vos réunions se déroulent à un rythme soutenu ou si plusieurs intervenants avec des accents différents y participent.

Résumer intelligent : optez pour un outil qui fait plus que simplement transcrire et capture les points clés, les décisions, les dépendances et les prochaines étapes.

Intégration dans le flux de travail : recherchez des outils qui synchronisent avec votre calendrier, votre gestionnaire de tâches et votre plateforme de documentation afin que vos notes de réunion s'intègrent dans votre processus global.

Base de connaissances consultable : choisissez un logiciel qui facilite l'organisation et la récupération de vos notes dans une installation choisissez un logiciel qui facilite l'organisation et la récupération de vos notes dans une installation de gestion des connaissances personnelles efficace.

Les meilleures /IA qui écoutent et prennent des notes en un coup d'œil

Voici un aperçu rapide des meilleures applications de prise de notes, afin que vous puissiez comparer les fonctionnalités de l'IA, les prix et les cas d'utilisation en un coup d'œil.

Nom de l'outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Gestion tout-en-un des tâches, des documents et des réunions • AI Notetaker avec résumés en temps réel • Intégré à ClickUp Tasks et Docs • Notes de réunion centralisées avec ClickUp Brain Free Forever ; personnalisations personnalisées disponibles pour les entreprises. Otter. ai Transcription et sous-titrage en temps réel • Transcriptions en direct avec identification des intervenants • Otter AI Chat pour discuter instantanément • Capture automatisée des diapositives pendant les réunions Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 16,99 $/utilisateur/mois. Fireflies Récapitulatifs de l'équipe commerciale et des réunions internes • Transcription et recherche alimentées par l'IA • Intelligence et analyse des discussions • Intégrations CRM et calendrier Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 18 $/utilisateur/mois. Avoma Équipes commerciales et réunions avec les clients • Prise de note en temps réel et intelligence des réunions • Synchroniser CRM et conférence vidéo • Informations sur les transactions et outils de coaching Les forfaits payants commencent à partir de 29 $ par utilisateur et par mois. Notta Prise de note légère et réunions multilingues • Transcription en temps réel dans plus de 100 langues • Résumés IA avec détection de mots-clés • Téléchargement de fichiers et vocabulaire personnalisé Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 13,49 $ par utilisateur et par mois. Tactiq Équipes utilisant Google Meet et Zoom • Barre latérale de transcription en direct pendant les réunions • Surlignez et partage vos notes instantanément • Exportation vers Google Docs et Notion Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois. Sembly Collaboration d'équipe grâce à l'analyse des discussions • Résumés et analyses de réunions par IA • Espaces de travail partagés pour les notes • Extraction des tâches et mesures à prendre Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 15 $/utilisateur/mois. Krisp Suppression du bruit avec note-taking • Suppression du bruit et de l'écho • Assistant de réunion IA avec résumés automatiques • Analyse du temps de parole et des réunions Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 16 $/utilisateur/mois. Fathom Note IA gratuite pour Zoom et Google Meet • Résumés de réunions générés par l'IA • Notes organisées automatiquement par thème • Intégration CRM et recherche dans les transcriptions Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/utilisateur/mois. MeetGeek Visioconférences avec informations et automatisation • Résumés et extraits de transcriptions générés par l'IA • Partage automatique vers Slack, Notion et HubSpot • Suivi et analyse des mots-clés Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 19 $/utilisateur/mois. Jamie IA Génération rapide de notes, indépendamment de la langue • Aucune inscription requise • Travaille sur toutes les plateformes • Résumés générés par l'IA instantanément après la réunion Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de ~28 $/mois.

La meilleure IA qui écoute et prend des notes

Examinons en détail chaque application /IA permettant de prendre des notes.

ClickUp (idéal pour la gestion tout-en-un des tâches, des documents et des réunions)

Conservez vos notes de réunion, vos tâches et vos discussions connectées avec ClickUp.

En tant que premier espace de travail IA convergent au monde, ClickUp est votre centre de commande pour transformer les discussions en éléments suivis.

Pour commencer, ClickUp Calendrier trouve intelligemment les meilleurs moments pour votre équipe, éliminant ainsi les allers-retours liés à la planification manuelle. Qu'il s'agisse de réunions récurrentes ou d'appels stratégiques ponctuels, vous pouvez organiser des réunions directement depuis votre environnement de travail et laisser ClickUp s'occuper de la logistique.

Demandez à ClickUp Brain de planifier vos réunions à votre place !

Qu'il s'agisse d'un contrôle récurrent ou d'un appel stratégique ponctuel, ClickUp AI Notetaker se connecte automatiquement à vos réunions Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, fournit un résumé qui acheve l'enregistrement audio, les points principaux de la réunion en un coup d'œil et une checklist des éléments à mener pour clarifier les responsabilités et faire avancer les choses.

Vous recevrez également une transcription achevée de la discussion, que vous pourrez consulter et utiliser à tout moment, ainsi qu'un enregistrement audio achevé, idéal pour réécouter rapidement ou rattraper votre retard si vous avez manqué la réunion.

Capturez des transcriptions précises de vos réunions avec ClickUp AI Notetaker.

Et la magie ne s'arrête pas là. ClickUp Brain, le puissant réseau neuronal de ClickUp, peut traduire les notes de réunion dans n'importe quelle langue, extraire les actions à entreprendre, les convertir en tâches et les lier à vos échéanciers de projet existants.

Il peut également révéler des informations issues de discussions précédentes, car vos transcriptions sont consultables sur ClickUp. Ainsi, vous restez concentré sur la discussion tandis que ClickUp se charge de la documentation et du suivi.

Posez des questions spécifiques liées aux transcriptions de vos réunions et obtenez une réponse complète avec ClickUp Brain.

Toutes vos notes de réunion sont automatiquement stockées dans ClickUp Docs et sont facilement accessibles depuis votre calendrier ou le hub Docs. Vous souhaitez stocker les discussions en cours ? Créez une base de connaissances interne. Vous préférez les mises en forme structurées ? Essayez un modèle de notes de réunion pour les réunions quotidiennes ou les mises à jour clients.

Mais cela ne s'arrête pas là. Dans ClickUp, l'ensemble de votre flux de travail, y compris les chats et les commentaires sur les tâches, peut être instantanément converti en tâches ClickUp. Que vous participiez à un brainstorming dans un canal de chat dans ClickUp, que vous laissiez des commentaires sur un document ou que vous discutiez des prochaines étapes dans un commentaire sur une tâche, chaque discussion dans l'espace de travail est exploitable.

En un seul clic, vous pouvez transformer n'importe quel message ou commentaire en une tâche traçable, l'attribuer à la bonne personne et fixer des délais. Grâce à cette approche unifiée, chaque discussion, décision et idée, quel que soit l'endroit où elle a lieu, peut être saisie, suivie et exécutée dans ClickUp. Votre équipe peut passer sans difficulté de la discussion à l'action, ce qui permet de maintenir les projets sur la bonne voie et d'assurer la cohésion de tous.

Vous voulez découvrir comment l'IA Notetaker de ClickUp contribue à augmenter la productivité des réunions ? Regardez cette vidéo ⬇️

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Calendrier alimenté par l'IA : planifiez automatiquement vos blocs de travail, synchronisez tous vos évènements, tâches et notes, et collaborez en toute fluidité grâce à la visibilité sur la disponibilité de vos collègues avec ClickUp Calendar.

Intégration travail + chat : liez les discussions aux tâches et documents pertinents grâce à ClickUp Chat et transformez n'importe quel message en tâche avec un titre, une description et des liens remplis automatiquement avec ClickUp Brain.

Automatisation des flux de travail : choisissez parmi une vaste bibliothèque de flux de travail prêts à l'emploi : attribuez des tâches, modifiez des statuts, déplacez des listes, envoyez des e-mails et bien plus encore avec : choisissez parmi une vaste bibliothèque de flux de travail prêts à l'emploi : attribuez des tâches, modifiez des statuts, déplacez des listes, envoyez des e-mails et bien plus encore avec ClickUp Automations

Limites de ClickUp

Au premier abord, la multitude de fonctionnalités peut sembler intimidante pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis publié sur G2 indique :

ClickUp est tellement utile, ne serait-ce que comme liste de tâches ! Au départ, j'étais persuadée que je préférerais les notes écrites, mais c'est tellement pratique de pouvoir tout organiser comme on le souhaite, de modifier les dates d'échéance, de joindre des fichiers aux tâches, etc. Tout est regroupé au même endroit, ce qui permet de ne rien oublier.

💟 Bonus : Brain MAX est votre compagnon de bureau alimenté par l'IA qui transforme votre façon de capturer des informations grâce à ses capacités avancées de conversion de la voix en texte. Il vous suffit d'exprimer vos pensées, les discussions de réunion ou les sessions de brainstorming, et Brain MAX écoute en temps réel, transcriant instantanément vos paroles en notes organisées et consultables. Grâce à une intégration approfondie dans votre environnement de travail, il peut automatiquement relier les notes aux tâches, projets ou contacts pertinents, garantissant ainsi que rien ne soit perdu ou oublié. Que vous soyez en réunion, au téléphone ou simplement en train de réfléchir à voix haute, Brain MAX rend la prise de note facile, précise et toujours synchronisée avec votre flux de travail.

2. Otter. ai (Idéal pour la transcription en temps réel des réunions et la collaboration de l'équipe)

Le preneur de notes IA gratuit d'Otter écoute vos discussions sur Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, puis crée instantanément des notes de réunion intelligentes que vous pouvez modifier, rechercher et partager.

Il s'intègre parfaitement aux principales plateformes de visioconférence via son bot « OtterPilot », qui se connecte automatiquement aux appels pour capturer des transcriptions en direct, horodatées et identifiant automatiquement les intervenants. La plateforme excelle dans la productivité post-réunion en générant des résumés IA concis, en signalant les éléments à entreprendre et en offrant un espace de travail collaboratif où les membres de l'équipe peuvent effectuer la modification en cours des transcriptions.

Vous pouvez également ajouter des commentaires et partager des points importants directement dans des outils tels que Slack, Notion et Salesforce, tout en apprenant du vocabulaire personnalisé pour améliorer la précision.

Otter. ai : les meilleures fonctionnalités

Bénéficiez d'un flux de transcription en direct pour Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, afin d'aider les participants à suivre les discussions en temps réel.

Utilisez la fonctionnalité de capture automatique pour les diapositives et les visuels clés présentés lors des réunions virtuelles, et consultez-les si nécessaire.

Créez un référentiel centralisé pour toutes vos réunions avec une recherche par mot-clé dans les transcriptions, ce qui rend la recherche très rapide.

Limite d'Otter. ai

L'expérience offerte par l'application mobile semble limite par rapport à la suite complète pour ordinateur de bureau, en particulier pour la modification en cours ou l'étiquetage des notes.

Tarifs Otter.ai

Basique : Gratuit

Pro : 16,99 $ par utilisateur/mois

Entreprise : 30 $ par utilisateur/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Otter. ai : évaluations et avis

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'apprécie la façon dont Otter AI passe en revue l'intégralité de la transcription de la réunion et résume tous les points clés. Si certains éléments ne figurent pas sur la liste, vous pouvez effectuer une modification en cours dans la section « résumé » pour les ajouter.

3. Fireflies (Idéal pour les discussions consultables et la compatibilité multiplateforme)

via Fireflies

Fireflies est conçu pour les équipes qui recherchent un assistant de réunion IA qui va au-delà de la simple génération de note. Cet outil écoute vos réunions, les transcrit avec précision et fournit des transcriptions consultables qui vous permettent de revoir les discussions plusieurs jours, voire plusieurs mois plus tard.

Fireflies se distingue par son intelligence de discussion approfondie et sa puissante fonctionnalité « Ask Fred », qui utilise la technologie GPT pour permettre aux utilisateurs de discuter du contenu de leurs réunions, d'obtenir instantanément des réponses, d'extraire des informations clés ou de générer du contenu de suivi, tel que des e-mails ou des publications sur les réseaux sociaux.

Au-delà de la transcription automatique et des résumés générés par l'IA, Fireflies fournit des analyses approfondies qui permettent de suivre le temps de parole et le sentiment des intervenants, ainsi que des outils de suivi des sujets pour surveiller des mots-clés spécifiques. Cela en fait un outil fiable pour les équipes commerciales, marketing et de recrutement qui souhaitent analyser les discussions, enregistrer automatiquement les données dans des CRM tels que Salesforce et HubSpot, et tirer des enseignements exploitables de leurs appels.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies

Bénéficiez d'une assistance multi-plateforme des réunions sur Zoom, Google Meet, Webex et bien d'autres, permettant aux équipes utilisant différents outils de rester synchronisées.

Utilisez les fonctionnalités de recherche intelligente pour découvrir les tendances, les thèmes récurrents ou les décisions prises lors des appels.

Automatisez le résumé de la réunion grâce à l'IA et organisez vos notes en sections telles que les éléments à mener, les questions et les tâches à accomplir pour un suivi rapide après la réunion.

Limites de Fireflies

La précision de la transcription peut varier dans les environnements bruyants ou lorsque plusieurs intervenants s'interrompent mutuellement.

Tarifs Fireflies

Free

Pro : 18 $ par utilisateur/mois

Entreprise : 29 $ par utilisateur/mois

Entreprise : 39 $ par utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Fireflies

G2 : 4,8/5 (plus de 700 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fireflies ?

Un avis publié sur G2 indique :

Fireflies se joint discrètement à chaque appel, transcrit la discussion avec une précision surprenante, puis crée des éléments à entreprendre, des résumés et même des notes spécifiques à chaque intervenant, sans que je n'aie à lever le petit doigt. Les fonctionnalités de recherche IA et de mise en évidence intelligente sont particulièrement puissantes lorsque j'ai besoin de me rappeler en quelques secondes des discussions datant de plusieurs semaines.

👀 Le saviez-vous ? Les plus anciennes notes de l'histoire ont été griffonnées sur des tablettes d'argile en Mésopotamie il y a plus de 5 000 ans. Les scribes de l'Antiquité ont été les premiers à prendre des notes !

4. Avoma (Idéal pour les équipes commerciales et de réussite client qui ont besoin d'informations structurées sur les réunions)

via Avoma

Avoma va au-delà des applications IA habituelles pour la note en offrant des informations contextuelles riches sur les réunions.

Son atout clé réside dans l'intégration de quatre modules essentiels : un assistant de réunion IA pour la transcription et la prise de notes, un planificateur et un routeur principal pour la réservation et le routage, une intelligence de discussion pour l'analyse approfondie des appels, et une intelligence des revenus pour l'automatisation de la gestion de la relation client et le suivi des risques liés aux transactions.

Avoma peut également générer des tableaux de bord de coaching personnalisables et contextuels pour les commerciaux, assurer le suivi du respect des méthodologies de vente (comme MEDDIC/BANT) et mettre à jour automatiquement les champs CRM, offrant ainsi un système puissant pour la gestion de la santé du pipeline et des performances de l'équipe.

Des résumés de réunion basés sur les rôles aux analyses du temps de parole, ces informations sont adaptées aux équipes commerciales, de réussite client et de produit. Vous pouvez même intégrer ces informations dans une base de connaissances interne afin de maintenir la cohésion de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Permettez aux participants d'ajouter des commentaires en temps réel grâce à la modification en cours collaborative de la note en direct.

Obtenez une analyse détaillée du temps de parole de chaque participant grâce à l'analyse du temps de parole générée par l'IA, qui aide les responsables à repérer les voix dominantes ou le désengagement.

Activez le CRM natif pour synchroniser les informations et les éléments à entreprendre directement dans des plateformes telles que Salesforce et HubSpot.

Limite d'Avoma

Les fonctionnalités avancées sont conçues pour les équipes commerciales et celles en contact avec la clientèle. Les freelances ou les étudiants ne pourront donc peut-être pas profiter de l'ensemble des fonctionnalités.

Tarifs Avoma

Startup : 29 $ par mois/utilisateur

Organisation : 39 $ par mois/utilisateur

Entreprise : 39 $ par mois/utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Avoma

G2 : 4,6/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Avoma ?

Un avis publié sur G2 indique :

Avoma a changé la donne pour notre organisation. La transcription et les résumés de réunion alimentés par l'IA garantissent que les informations sur les clients sont capturées et que les prochaines étapes à suivre sont claires pour tout le monde. Il existe des intégrations natives avec Zoom, HubSpot (notre CRM actuel) et d'autres outils qui ont amélioré nos flux de travail, facilitant l'alignement des équipes et le suivi des projets.

💡 Conseil de pro : choisissez une méthode de prise de notes en fonction de vos objectifs, de votre style et du niveau de détail dont vous avez besoin : Méthode de planification : écrivez les thèmes principaux en en-tête et insérez les sous-points en dessous.

Méthode Cornell : divisez la page en trois sections : Note (contenu principal pendant la réunion), Repères (mots-clés, questions, éléments à entreprendre) et Résumé (points clés à retenir en bas de page).

Méthode de création de diagrammes : utilisez des tableaux pour le suivi de qui a dit quoi, les délais ou les catégories (par exemple, Sujet | Décision | Action à entreprendre | Propriétaire | Date d'échéance).

5. Notta (idéal pour la transcription multilingue et la conversion de notes)

via Notta

Notta prend en charge la transcription en temps réel grâce au Notta Bot, qui peut se joindre à des réunions sur Zoom, Google Meet, Microsoft Teams et Webex, avec des options de transcription monolingue et bilingue.

Il excelle en termes de polyvalence et de prise en charge linguistique, offrant des capacités exceptionnelles de transcription et de résumé dans 58 langues, avec une traduction dans 42 langues, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les équipes internationales et la communication multilingue.

Parmi les fonctionnalités exceptionnelles de Notta, citons la possibilité d'enregistrer et de transcrire jusqu'à cinq pages web simultanément, une fonction de résumé en un clic pour les vidéos YouTube et des options d'intégration matérielle, permettant aux utilisateurs de capturer et d'organiser sans effort les enregistrements audio de réunions virtuelles en direct, de fichiers préenregistrés et même de discussions en personne.

Vous avez la possibilité d'appliquer des modèles de prise de notes et d'ajouter du vocabulaire personnalisé, tel que le jargon spécifique à votre entreprise, afin d'améliorer la précision de la transcription. Les transcriptions peuvent être exportées dans plusieurs mises en forme, notamment TXT, DOCX, PDF et SRT.

Les meilleures fonctionnalités de Notta

Utilisez la transcription voix-texte en temps réel pour capturer instantanément les paroles prononcées, avec assistance de plus de 50 langues et dialectes pour une collaboration mondiale.

Segmentez automatiquement les transcriptions grâce à l'organisation des notes par thème, ce qui facilite la consultation rapide d'enregistrements longs.

Exportez vers Notion, Evernote et Word pour intégrer vos notes à vos flux de travail professionnels.

Pas de limite

Le tableau de bord du bureau peut sembler encombré, en particulier lorsque vous gérez plusieurs enregistrements ou des notes qui se chevauchent.

Tarifs Notta

Free

Pro : 13,49 $ par mois/utilisateur

Entreprise : 27,99 $ par mois/utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notta

G2 : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notta ?

Un avis publié sur G2 indique :

Glissez-déposez un lien vidéo ou un fichier et obtenez un résumé achevé de la vidéo en quelques secondes. Je peux également glisser-déposer plusieurs fichiers (10 à 20) à la fois, ce que j'apprécie beaucoup. Ensuite, je convertis le tout au format de résumé YouTube. Je l'utilise pour les vidéos de cours et c'est un outil indispensable !

6. Tactiq (idéal pour les sous-titres en direct et l'exportation rapide des réunions)

via Tactiq

Tactiq utilise une extension Chrome pour transcrire les réunions en direct, sans avoir besoin d'un bot pour rejoindre l'appel.

Vous pouvez utiliser des invites IA pour extraire des informations spécifiques, des suivis, des récapitulatifs, des mises à jour de projet, etc., et même automatiser les tâches post-réunion (partager des résumés, mettre à jour les CRM, créer des tickets, synchroniser les informations) en fonction de déclencheurs.

Il prend en charge l'assistance de la transcription en temps réel sur Google Meet, Zoom et MS Teams, et ses « actions IA personnalisées » personnalisables garantissent la réutilisabilité de vos invites.

Comme ce générateur de notes IA garantit la sécurité des données grâce aux normes SOC-2 Type II, ISO 27001, RGPD et autres normes pertinentes, il constitue une bonne option pour les organisations qui accordent la priorité à la confidentialité et à la conformité.

Les meilleures fonctionnalités de Tactiq

Obtenez des transcriptions en direct de vos réunions dans Google Meet, Zoom et Microsoft Teams grâce aux sous-titres à l'écran.

Utilisez la fonctionnalité de capture de citations pour enregistrer les déclarations clés pendant les appels et ajouter du contexte afin de mieux vous en souvenir plus tard.

Exportez vers Google Docs et Notion pour relier instantanément la prise de note et les flux de travail de documentation.

Limite de Tactiq

Aucune gestion des tâches intégrée, les éléments d'action à entreprendre doivent donc toujours être transférés manuellement vers des outils de productivité.

Tarifs Tactiq

Free

Pro : 12 $ par mois/utilisateur

Équipe : 20 $ par mois/utilisateur

Entreprise : 40 $ par mois/utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tactiq

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tactiq ?

Un avis publié sur G2 indique :

Il y a plusieurs fonctionnalités intéressantes, mais ma préférée est probablement celle qui permet de créer des résumés grâce à l'IA. Après mes réunions, Tactiq me fournit un résumé rapide qui met en évidence les points clés et les éléments à mener. C'est formidable, surtout lorsque j'ai des réunions qui s'enchaînent et que je n'ai pas le temps de prendre des notes détaillées.

📮 ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées souhaitent tirer parti de l'IA pour exceller professionnellement en l'appliquant aux réunions, aux e-mails et aux projets. Bien que la plupart des applications de e-mail et des plateformes de gestion de projet intègrent l'IA comme fonctionnalité, celle-ci n'est pas toujours suffisamment fluide pour unifier les flux de travail entre les différents outils. Mais chez ClickUp, nous avons trouvé le code ! Grâce aux fonctionnalités de gestion des réunions basées sur l'IA de ClickUp, vous pouvez facilement créer des éléments à l'ordre du jour, prendre des notes lors des réunions, créer et attribuer des tâches à partir des notes de réunion, transcrire des enregistrements, et bien plus encore, grâce à notre AI Notetaker et ClickUp Brain. Combinez-les avec les agents ClickUp, et vous disposez désormais d'une suite d'outils puissants à portée de main ! Gagnez jusqu'à 8 heures de réunion par semaine avec ClickUp, tout comme nos clients chez Stanley Security !

7. Sembly (idéal pour l'analyse des réunions et le suivi des décisions)

via Sembly

Sembly est un fournisseur de résumés de réunions détaillés et structurés générés par l'IA, avec un accent particulier sur la gestion des tâches et les connaissances organisationnelles.

Parmi ses fonctionnalités exceptionnelles, citons la reconnaissance et l'extraction automatiques des éléments clés, tels que les décisions, les exigences, les risques et les problèmes, à partir de la transcription, afin de ne manquer aucune validation.

Sembly propose également des « chats multi-réunions » et des « artefacts IA », qui permettent aux utilisateurs d'accéder à l'historique complet de leurs réunions afin de trouver des informations dans plusieurs discussions. C'est un outil utile pour les chefs de projet et les responsables de programme qui ont besoin de suivre les progrès et de consolider les informations au fil du temps.

Les meilleures fonctionnalités de Sembly

Téléchargez des fichiers audio et vidéo d'une durée maximale de 5 heures et d'une taille maximale de 500 Mo pour traiter hors ligne les enregistrements de réunions.

Filtrez les réunions collées par participant, source, mots-clés, intervalle, etc., grâce à une fonction de recherche puissante.

Regroupez les réunions connexes dans des « collections » pour une meilleure structure, et utilisez des modèles et des mises en forme de notes de réunion personnalisables.

Limite de Sembly

Son interface n'est pas la plus intuitive pour les nouveaux utilisateurs, et la courbe d'apprentissage peut ralentir l'intégration des nouvelles équipes.

Tarifs Sembly

Personnel : Gratuit

Professionnel : 15 $ par mois/utilisateur

Équipe : 29 $ par mois/utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sembly

G2 : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sembly ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'adore l'IA Chat. Vous pouvez traiter les notes de réunion en donnant des invites à l'IA Chat. C'était en fait beaucoup plus rapide et efficace qu'un être humain.

🧠 Anecdote amusante : une étude menée par Frontiers in Psychology montre que l'écriture manuscrite active davantage de régions du cerveau et fournit une assistance meilleure mémoire que la saisie au clavier. La bonne nouvelle, c'est que de nombreuses applications de prise de notes basées sur l'IA sont désormais capables de reconnaître et d'index les écritures manuscrites, même les plus illisibles, ce qui permet d'effectuer des recherches dans les notes manuscrites.

8. Krisp (Idéal pour un son clair et une transcription automatique)

via Krisp

En plus de transcrire les appels/réunions et de vous fournir des notes générées par l'IA, Krisp modifie l'accent de l'orateur en temps réel, afin que l'auditeur entende un accent plus neutre ou compréhensible localement.

La fonctionnalité principale et la plus appréciée de Krisp est sa technologie exclusive d'annulation du bruit, de l'écho et des voix en arrière-plan, alimentée par l'IA. Elle offre une qualité audio toujours claire en séparant intelligemment la voix de l'utilisateur de pratiquement tous les sons environnants, y compris les clics du clavier, la circulation et les discussions des autres personnes.

Fonctionnant comme un périphérique audio virtuel léger, Krisp fonctionne de manière transparente avec toutes les applications de communication sans nécessiter de bot ou de matériel spécial. Des fonctionnalités avancées, telles que l'assistant IA pour résumer les réunions, complètent l'offre.

Les meilleures fonctionnalités de Krisp

Bénéficiez d'un son clair grâce à la suppression du bruit et de l'écho en temps réel.

Utilisez l'IA pour mettre en évidence les mots-clés, les tâches et les points de discussion sans avoir à tout relire manuellement.

Obtenez après l'appel un récapitulatif du temps de parole de chaque participant.

Limite de Krisp

Se concentre principalement sur la qualité audio et moins sur les résumés détaillés des réunions ou la génération de tâches de suivi.

Tarifs Krisp

Free

Pro : 16 $ par mois/utilisateur

Entreprise : 30 $ par mois/utilisateur

Évaluations et avis sur Krisp

G2 : 4,7/5 (plus de 550 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Krisp ?

Un avis publié sur G2 indique :

Il s'intègre parfaitement à Zoom, Teams et d'autres outils de conférence, et son installation est rapide et facile. La qualité de la transcription s'est considérablement améliorée au fil du temps, la fonctionnalité d'enregistrement de vidéo est excellente, et l'assistant IA sur les éléments de la réunion est toujours très précis !

💡 Conseil de pro : certains professionnels préfèrent les modèles structurés, tandis que d'autres apprécient la saisie libre. Vous ne savez pas ce qui vous convient le mieux ? Ces méthodes de prise de notes peuvent vous aider à le déterminer.

9. Fathom (idéal pour les points forts basés sur les rôles et la journalisation automatique CRM)

via Fathom

Pour les gestionnaires de projet qui souhaitent réduire le délai entre la fin d'une réunion et son suivi, Fathom est une bonne option, car il génère des résumés dans les 30 secondes suivant la fin de la réunion.

Il existe également une interface d'assistant IA où vous pouvez poser des questions sur vos enregistrements (par exemple, « Qu'est-ce qui a été dit à propos de X ? ») et obtenir des réponses rapides.

Il offre également une intégration étendue, en particulier pour les équipes commerciales et de réussite client, en synchronisant automatiquement les vidéos d'appels, les transcriptions et les résumés structurés directement dans des plateformes CRM telles que Salesforce et HubSpot, ainsi qu'un assistant IA « Ask Fathom » pour requêter le contenu des réunions.

Grâce à cet outil d'IA pour les notes de réunion, les équipes peuvent créer un référentiel partagé et consultable des appels/transcriptions précédents, préservant ainsi les connaissances, permettant aux nouveaux membres de l'équipe de se mettre à jour et facilitant l'accès aux informations issues des réunions.

Découvrez les meilleures fonctionnalités de Fathom

Mettez en évidence certaines parties d'une réunion pendant ou après l'appel et partagez-les avec les membres de votre équipe au lieu de partager la transcription achevée.

Posez des questions sur une réunion et récupérez des informations grâce à des horodatages, etc.

Suivez les informations spécifiques à chaque transaction (points faibles, rôles d'achat, etc.) et synchronisez-les avec le CRM afin d'aligner le contenu des réunions avec les flux de travail liés aux revenus.

Comprendre les limites

Ne travaille qu'avec Zoom, ce qui peut être limite pour les équipes qui utilisent d'autres plateformes de réunion telles que Google Meet ou MS Teams.

Comprendre les tarifs

Free

Premium : 20 $ par mois/utilisateur

Équipe : 18 $ par mois/utilisateur

Entreprise : 28 $ par mois/utilisateur

Évaluations et avis sur Fathom

G2 : 5/5 (plus de 5 400 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 790 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fathom ?

Un avis publié sur G2 indique :

Fathom facilite la prise de note lors des réunions : je peux me concentrer sur la discussion sans craindre de manquer des détails. Les transcriptions automatiques, les résumés et les fonctionnalités de mise en évidence permettent de gagner un temps considérable et garantissent un suivi précis.

10. MeetGeek (Idéal pour l'analyse post-réunion et les conseils de coaching)

via MeetGreek

Avec MeetGreek, vous pouvez contrôler les réunions auxquelles l'outil d'IA participe : toutes les réunions du calendrier, uniquement celles que vous organisez, ou vous pouvez inviter manuellement le preneur de notes ou coller un lien vers la réunion.

La force de la plateforme réside dans sa capacité à détecter automatiquement le type de réunion (par exemple, équipe commerciale, réunion d'équipe, intégration) et à appliquer un modèle de résumé correspondant et hautement contextuel, garantissant ainsi que les notes générées sont immédiatement pertinentes et exploitables.

Elle peut fournir des analyses approfondies en tant que fournisseur, prestataire, avec plus de 100 indicateurs clés de performance (KPI) axés sur l'engagement, l'efficacité et les informations sur les intervenants, que les managers peuvent utiliser pour le coaching de leur équipe.

Pour une meilleure confidentialité, l'outil vous permet de choisir qui reçoit les e-mails de résumé de réunion générés automatiquement : tous les participants à l'appel, les personnes de votre domaine d'entreprise ou uniquement vous-même.

MeetGeek propose également une API ouverte, qui vous permet d'importer des transcriptions, des points forts, des résumés et des données de réunion dans vos propres outils ou de déclencher des flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de MeetGeek

Analysez la ponctualité, l'engagement et l'équilibre des interventions au fil du temps grâce à des indicateurs de performance des réunions.

Obtenez des résumés générés par l'IA avec des mises en forme structurées (par exemple, points clés, tâches, risques) pour faciliter le suivi après la réunion.

Entraînez l'outil avec un vocabulaire personnalisé pour l'aider à s'adapter au jargon de votre entreprise et obtenir une transcription plus précise.

Limite de MeetGeek

L'interface du bureau peut être un peu lente pendant les réunions en direct, en particulier lorsque vous effectuez plusieurs tâches à la fois.

Tarifs MeetGeek

Basique : Gratuit

Pro : 19 $ par mois/utilisateur

Entreprise : 39 $ par mois/utilisateur

Entreprise : 59 $ par mois/utilisateur

Évaluations et avis sur MeetGeek

G2 : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de MeetGeek ?

Un avis publié sur G2 indique :

Il me suffit de faire admettre le bot à la réunion et tout le reste est pris en charge pour moi. Il est très facile à utiliser et les modules complémentaires m'aident à garder un œil sur tout si nécessaire.

11. Jamie IA (idéal pour prendre des notes instantanées lors de réunions sans enregistrement)

via Jamie IA

De nombreux outils de réunion nécessitent qu'un bot participe aux réunions pour capturer les transcriptions. Jamie AI évite cela en capturant le son via votre appareil/application en silence et en arrière-plan. C'est pourquoi il s'agit d'un choix judicieux pour les réunions sur le terrain, les discussions en personne ou les paramètres hybrides.

Grâce à cet outil de prise de notes basé sur l'IA, vous disposez d'un hub centralisé pour toutes vos transcriptions et tous vos résumés de réunions, qui sont parfaitement organisés, consultables et étiquetés.

Il se concentre sur la génération de notes de réunion de haute qualité, semblables à celles prises par un humain, grâce à une détection avancée des sujets, qui décompose les longues discussions en résumés organisés et chapitrés. Sa conception axée sur la confidentialité, combinée à des fonctionnalités telles que l'identification intelligente des intervenants et la possibilité de discuter avec l'IA pour obtenir des réponses instantanées et contextuelles, le rend idéal pour les utilisateurs qui privilégient la discrétion et une documentation claire et structurée.

Les meilleures fonctionnalités de Jamie IA

Recevez des rappels par microphone qui vous invitent à lancer Jamie lorsque la réunion commence.

Définissez des modèles pour l'apparence des résumés et partagez-les facilement, même avec des personnes qui n'utilisent pas Jamie.

Ajoutez du vocabulaire personnalisé ou du jargon pour les équipes techniques, multilingues ou spécialisées dans un domaine particulier.

Limites de Jamie IA

Il manque des intégrations avec des outils courants tels que Notion ou Slack, ce qui pourrait ralentir votre flux de travail en matière de documentation.

Tarifs de Jamie IA

Free

Standard : environ 28 $ (25 €) par mois/utilisateur

Pro : environ 55 $ (47 €) par mois/utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jamie IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Prêt à abandonner la prise de note manuelle ? Essayez ClickUp.

Il existe de nombreux outils d'IA pour la prise de notes qui peuvent transcrire des réunions ou résumer des discussions.

Certains sont parfaits pour les équipes multilingues, d'autres pour le coaching ou l'intégration CRM. La bonne nouvelle ? Vous avez le choix.

Mais si vous recherchez plus qu'un simple assistant de réunion IA, ClickUp rassemble tout cela (notes, tâches, documents et IA) en un seul endroit. Avec ClickUp AI Notetaker, vous pouvez saisir les résumés de réunion, les lier à votre flux de travail et terminer vos tâches sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Vous souhaitez transformer vos notes de réunion en actions concrètes ? Essayez ClickUp gratuitement et découvrez comment il peut transformer votre quotidien.

Foire aux questions

Oui, l'IA peut écouter des fichiers audio et prendre des notes. Les outils modernes basés sur l'IA peuvent transcrire les paroles prononcées lors de réunions, de conférences ou de discussions et générer automatiquement des résumés ou des notes détaillées, ce qui facilite la saisie d'informations importantes sans effort manuel.

Oui, il existe plusieurs outils d'IA conçus pour prendre des notes à votre place. Ces applications peuvent participer à des réunions, enregistrer des fichiers audio, transcrire les discussions et fournir des notes organisées ou des éléments de liste, aidant ainsi les utilisateurs à rester concentrés et à gagner du temps sur la prise de notes manuelle.

ChatGPT n'écoute pas nativement les fichiers audio, mais lorsqu'il est intégré à d'autres outils ou plateformes qui sont fournisseurs de transcription audio, il peut aider à résumer ou à organiser le contenu transcrit en notes claires. Certaines plateformes combinent ChatGPT avec la reconnaissance vocale pour offrir cette fonctionnalité.

Oui, il existe de nombreuses applications capables d'écouter des discussions ou des réunions et de prendre des notes automatiquement. Exemples : Otter.ai, Microsoft Teams, Zoom avec ses fonctionnalités de transcription, et d'autres outils d'assistance aux réunions qui utilisent l'IA pour transcrire et résumer les discussions en temps réel.