les 10 meilleures alternatives à Stackby pour des flux de travail plus intelligents en 2025

Vous ne pouvez pas le nier : Stackby nous a tous séduits dès le premier coup d'œil. Il était épuré, sans code, et semblait être le pont parfait entre les bases de données et les feuilles de calcul.

Mais dès que les flux de travail deviennent plus complexes, des failles apparaissent. Les utilisateurs trouvent l'automatisation basique et l'outil moins puissant que prévu. Beaucoup se disent frustrés par le manque d'intégrations avec d'autres outils.

Si votre environnement de travail a dépassé les capacités du logiciel de tableur destiné à le simplifier, ce tour d'horizon est fait pour vous.

Nous avons sélectionné quelques alternatives puissantes qui font tout ce que fait Stackby, et même plus. Ces alternatives à Stackby vous aident à maîtriser les données dispersées, à automatiser les tâches répétitives et à donner à votre équipe la possibilité d'évoluer sans tout reconstruire à partir de zéro.

Les alternatives à Stackby en un coup d'œil

Vous manquez de temps ? Voici un aperçu rapide des principales alternatives à Stackby.

Outil Idéal pour Fonctionnalité remarquable Tarifs ClickUp Gestion de bout en bout des flux de travail et des données pour les équipes de toutes tailles Champs personnalisés, flux de travail automatisés, tableaux de bord en temps réel, vue Tableur pour un contrôle total des projets Forfait Free disponible ; tarification personnalisée disponible pour les entreprises Airtable Des bases de données sans code avec une touche visuelle pour les petites équipes et les entrepreneurs individuels Tableaux de bord personnalisés, vues filtrées, permissions au niveau des enregistrements Forfait Free ; forfaits payants à partir de 24 $/mois monday. com Suivi visuel des projets et collaboration pour les petites et moyennes équipes Tableaux visuels, générateur de flux de travail par glisser-déposer, gestion de la charge de travail Forfait Free (jusqu'à 2 utilisateurs) ; forfaits payants à partir de 12 $/mois Asana Hiérarchisation des tâches et alignement des équipes pour les agences et les équipes Échéancier, champs personnalisés, répartition des tâches alimentée par l'IA Forfait Free ; forfaits payants à partir de 13,49 $/mois Smartsheet Plans de projet complexes pour les entreprises et les grandes équipes opérationnelles Diagrammes de Gantt, dépendances entre feuilles, contrôles des permissions Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois Quickbase Entreprises et grandes équipes cherchant à créer des applications professionnelles personnalisées sans codage Automatisation et logique, tableaux de bord basés sur les rôles, calculs personnalisés Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 35 $/mois Nifty Échéanciers de projet et suivi des jalons pour les équipes de taille moyenne à grande Jalons liés à l'échéancier, discussion intégrée, tâches récurrentes Forfait Free ; forfaits payants à partir de 49 $/mois Trello Tableaux de tâches visuels et flux de travail simples pour les freelancers et les petites équipes Automatisation Butler, tableaux de type Kanban, environnements de travail Forfait Free ; forfaits payants à partir de 6 $/mois Coda Des documents dynamiques avec un comportement similaire à celui d'une application pour les grandes équipes Flux de travail personnalisés, hubs d'équipe, assistant IA Forfait Free ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par Doc Maker Retable Hybrides légers entre tableur et base de données pour les travailleurs indépendants ou les start-ups Collaboration en équipe, permissions au niveau des colonnes, options d'affichage flexibles, enrichissement des données par IA Essai gratuit disponible ; forfaits à partir de 12 $/mois

👀 Le saviez-vous ? Dans le débat entre base de données et tableur, une différence majeure réside dans la manière dont les données sont reliées entre elles. Alors que les feuilles de calcul gèrent des données plates et linéaires, les bases de données permettent des structures relationnelles, ce qui signifie que vous pouvez connecter différents tableaux à l'aide d'identifiants uniques, tout comme vous liez les commandes des clients à leurs profils individuels. Cela rend les bases de données beaucoup plus puissantes pour gérer des données complexes ou dynamiques dans plusieurs catégories.

Que rechercher dans les alternatives à Stackby ?

Si vous avez dépassé les capacités de Stackby ou si vous avez besoin de fonctionnalités plus avancées et plus robustes, la bonne alternative peut faire toute la différence. Cependant, tous les hybrides tableur-base de données ne répondront pas forcément à vos besoins en matière de flux de travail.

Voici les critères les plus importants à prendre en compte lors du choix d'un remplacement pour Stackby :

Vues de données flexibles : allez au-delà des tableaux grâce à des outils qui prennent en charge les vues Liste, Calendrier, Tableau et Galerie, commutables en un seul clic

Capacités d'automatisation : automatisez les tâches répétitives à l'aide de déclencheurs et d'actions pour gagner du temps et minimiser les erreurs

Intégration approfondie : synchronisez-vous en toute transparence avec vos technologies existantes, notamment les CRM, Slack, Gmail et d'autres applications essentielles

Contrôles des permissions : définissez des niveaux d'accès granulaires pour protéger les données sensibles et permettre une collaboration sécurisée et rationalisée

Personnalisation : ajoutez des champs personnalisés, des formules et des dispositions sans code pour une expérience d'environnement de travail entièrement personnalisée

Plongeons-nous dans les meilleurs outils alternatifs pour l'organisation des données qui cochent toutes ces cases et bien plus encore.

👀 Le saviez-vous ? Une base de données relationnelle n'est pas réservée aux développeurs, elle est à la base de nombreux outils sans code que vous utilisez déjà. En organisant les données dans des tableaux liés, les bases de données relationnelles vous permettent de tout suivre, des détails des clients aux mises à jour des projets, sans duplication. C'est ce qui rend des plateformes telles que ClickUp et Airtable, entre autres, si puissantes en coulisses.

Les meilleures alternatives à Stackby pour la gestion de projet

Nous avons sélectionné les meilleurs outils logiciels similaires à Stackby, qui combinent de manière transparente les fonctionnalités d'une base de données avec la gestion des tâches et des flux de travail. Ces outils sont idéaux pour les équipes modernes qui cherchent à accomplir plus avec un minimum d'efforts.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de bout en bout des flux de travail)

Suivez et organisez toutes sortes de données dans votre espace de gestion du travail à l'aide de ClickUp

Considérez la plateforme de gestion du travail ClickUp comme une alternative à Stackby offrant de meilleures fonctionnalités de collaboration.

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, combine la gestion de projet, le suivi des tâches, la gestion des documents et la collaboration, l'automatisation et des bases de données personnalisables dans un environnement de travail unifié alimenté par l'IA.

Modifiez facilement des données en masse à l'aide de la base de données intuitive sans code créée à l'aide de la vue Tableur de ClickUp

La vue Tableur de ClickUp reflète la simplicité des feuilles de calcul, mais est supérieure grâce à ses tâches liées, ses indicateurs de priorité, ses colonnes calculées et ses barres de progression interactives. Vous pouvez l'utiliser pour gérer des campagnes marketing, organiser des tâches de lancement de produit ou créer un CRM léger à partir d'un seul emplacement.

La véritable magie réside dans la personnalisation de la plateforme. Avec plus de 15 types de champs personnalisés, notamment des menus déroulants, des formules, des devises et des évaluations, cet outil flexible permet aux équipes de saisir, filtrer et exploiter tout type de données de projet.

Obtenez un modèle gratuit Tirez parti du modèle de feuille de calcul ClickUp pour améliorer le suivi financier

Le modèle de feuille de calcul ClickUp permet aux équipes qui passent de Stackby à ClickUp de recréer facilement leur structure de données en quelques clics.

Que vous gériez des feuilles de route de produits ou des calendriers de contenu, ce modèle vous fait gagner du temps lors de l'installation tout en vous offrant des fonctionnalités avancées telles que le cumul des tâches et les sous-tâches imbriquées.

L'automatisation est un autre atout majeur. Vous pouvez créer des règles pour attribuer des propriétaires, mettre à jour les statuts ou envoyer des alertes, ce qui réduit considérablement les tâches manuelles.

Tout se synchronise avec votre calendrier, vos e-mails et vos outils tiers favoris, ce qui fait de ClickUp une alternative supérieure à Stackby et une mise à niveau sérieuse pour la planification et la programmation de projets.

Vous vous demandez comment vous lancer dans l'automatisation des flux de travail ? Cette vidéo vous explique tout en toute simplicité ! 👇

Que vous soyez un entrepreneur indépendant ou que vous gériez de grandes équipes interfonctionnelles, l'interface conviviale de ClickUp s'adapte à vos besoins et évolue au fur et à mesure de votre croissance.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Définissez des objectifs et suivez les OKR à l'aide des tableaux de bord intégrés

Utilisez des modèles prédéfinis pour la gestion de projet, la gestion de la relation client (CRM) et la planification de contenu

Basculez entre les vues Tableur, Liste, Calendrier et Gantt pour une meilleure perspective

Obtenez des informations détaillées sur la productivité grâce au suivi du temps

Créez des tâches récurrentes avec des déclencheurs d'automatisation avancés

Importez des données depuis Google Sheets en quelques secondes

Limites de ClickUp

Légère courbe d'apprentissage en raison de l'étendue des fonctionnalités

Peut sembler compliqué pour des cas d'utilisation simples

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,6/5 (plus de 10 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un critique G2 déclare :

📮 Insight ClickUp : 45 % des travailleurs ont déjà envisagé d'utiliser l'automatisation, mais n'ont pas encore franchi le pas. Des facteurs tels que le temps limité, l'incertitude quant aux meilleurs outils et le choix trop vaste peuvent empêcher les gens de faire le premier pas vers l'automatisation. ⚒️ Grâce à ses agents IA faciles à créer et à ses commandes basées sur le langage naturel, ClickUp facilite la mise en place d'automatisations. De l'attribution automatique des tâches aux résumés de projet générés par l'IA, vous pouvez débloquer une automatisation puissante et même créer des agents IA personnalisés en quelques minutes, sans courbe d'apprentissage. 💫 Résultats réels : QubicaAMF a réduit le temps consacré aux rapports de 40 % grâce aux tableaux de bord dynamiques et aux diagrammes automatisés de ClickUp, transformant ainsi des heures de travail manuel en informations en temps réel.

2. Airtable (idéal pour les bases de données sans code avec une touche visuelle)

via Airtable

Peu d'outils permettent d'organiser les données aussi facilement et efficacement qu'Airtable. Il combine la flexibilité d'un tableur et le design d'une application moderne, ce qui en fait l'un des favoris des créatifs et des planificateurs.

Son concepteur d'interface vous permet de créer des tableaux de bord personnalisés et des vues de type application qui s'adaptent à différents utilisateurs sans aucun codage. Ainsi, votre équipe de contenu peut se concentrer sur les flux de travail de publication tandis que votre équipe financière suit le retour sur investissement des campagnes, le tout dans le même environnement de travail.

Par rapport à Stackby, l'expérience utilisateur d'Airtable est plus aboutie, collaborative et évolutive, en particulier lorsque les équipes ont besoin de vues basées sur les rôles ou doivent visualiser les données de différentes manières.

Airtable simplifie également la création de bases de données grâce à sa riche bibliothèque de modèles et à ses liens intuitifs entre les tableaux, ce que Stackby gère encore de manière plus manuelle.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Importez des fichiers CSV ou synchronisez des sources de données externes en temps réel

Créez des permissions au niveau des enregistrements pour contrôler l'accès des utilisateurs

Visualisez les données à l'aide de tableaux croisés dynamiques, de diagrammes et d'échéanciers (module complémentaire Pro)

Partagez des vues filtrées en externe grâce à un accès URL unique

Collaborez en temps réel grâce au suivi des modifications au niveau des champs

Limites d'Airtable

Les tarifs peuvent rapidement augmenter pour les équipes plus importantes

Les rapports et les analyses sont relativement basiques sans modules complémentaires

Tarifs Airtable

Free

Équipe : 24 $/mois par utilisateur

Business : 54 $/mois par utilisateur

Échelle d'entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Airtable

G2 : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Airtable ?

Un avis G2 indique :

3. monday. com (Idéal pour le suivi visuel des projets et la collaboration)

Avec ses codes couleurs, son échéancier et son organisation, monday.com est une alternative fiable à Stackby pour la gestion de projet. Les utilisateurs apprécient particulièrement ses tableaux visuels de signature et son générateur de flux de travail par glisser-déposer.

Ce qui la distingue, c'est la façon dont elle combine de manière transparente le suivi des données et la collaboration. Contrairement à Stackby, qui peut sembler cloisonné et statique, monday.com propose des tableaux interactifs où les équipes peuvent commenter, mettre à jour les statuts et attribuer des propriétaires en temps réel.

Sa disposition en colonnes peut ressembler à un tableur, mais derrière cette simplicité se cache une plateforme robuste qui gère facilement les dépendances entre les tâches, le suivi du temps et l'automatisation. L'assistance IA de la plateforme peut également automatiser les flux de travail et organiser les données.

Pour les équipes qui souhaitent aller au-delà des bases de données passives et passer à une exécution concrète, monday.com est une mise à niveau.

monday. com meilleures fonctionnalités

Créez des automatisations personnalisées à l'aide de plus de 250 déclencheurs et actions prédéfinis

Utilisez la vue Charge de travail pour équilibrer la capacité de l'équipe entre plusieurs projets

Intégrez nativement Gmail, Outlook, HubSpot et bien plus encore

Accédez à des modèles spécialement conçus pour les équipes marketing, PMO, RH et informatique

Configurez des tableaux privés et des permissions au niveau des éléments pour les flux de travail sensibles

limitations de monday.com

Une formation peut être nécessaire pour les utilisateurs non techniques

Certaines vues (comme Gantt) sont réservées aux forfaits supérieurs

tarifs monday.com

Gratuit (jusqu'à 2 places)

Basique : 12 $/mois par utilisateur

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Pro : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de monday.com ?

Un avis Capterra dit :

4. Asana (Idéal pour la hiérarchisation des tâches et l'alignement des équipes)

via Asana

Imaginez une liste de tâches qui non seulement vous rappelle ce qu'il y a à faire, mais vous indique également comment cela s'inscrit dans une vision plus globale. C'est la clarté qu'offre Asana. Avec son interface épurée et ses étiquettes de couleurs, Asana rend les projets complexes gérables et pertinents.

Sa fonctionnalité Échéancier vous permet de mapper visuellement les dépendances, afin que tout le monde puisse voir comment les retards se répercutent sur le forfait. Contrairement aux tableaux de données plats de Stackby, Asana connecte les tâches dans une feuille de route de projet évolutive. Les commentaires, les sous-tâches et les priorités permettent à votre équipe de rester alignée sans passer d'un outil à l'autre.

Vous pouvez joindre des fichiers, étiqueter des coéquipiers et définir des dates d'échéance en un seul clic. Les suggestions IA d'Asana aident également à décomposer les objectifs en étapes faciles à suivre, ce qui en fait un choix plus intelligent pour les équipes qui veulent plus qu'un simple stockage.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Créez des objectifs et suivez les résultats clés grâce aux tableaux de bord OKR intégrés

Automatisez les tâches routinières à l'aide des règles et des conditions logiques d'Asana

Visualisez la charge de travail de vos collègues pour éviter le burnout

Ajoutez des champs personnalisés et des filtres de tri pour personnaliser l'affichage des tâches

Utilisez des modèles de projet pour les flux de travail liés au marketing, à la conception et à l'ingénierie

Limites d'Asana

Pas d'affichage de type tableur natif pour les tâches nécessitant beaucoup de bases de données

Les fonctionnalités d'échéancier et de rapports avancés sont uniquement disponibles dans les forfaits payants

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Asana ?

Avis d'un utilisateur sur G2:

5. Smartsheet (Idéal pour les calendriers de projets complexes et les opérations d'entreprise)

via Smartsheet

Smartsheet ressemble à une feuille de calcul, mais agit comme une véritable centrale électrique. Sous ses lignes et ses colonnes, c'est une plateforme d'exécution de travail à part entière, conçue pour la coordination globale.

Ses diagrammes de Gantt, son suivi des chemins critiques et ses liens entre les feuilles vont bien au-delà de ce que propose Stackby. Vous pouvez visualiser des projets en plusieurs phases, allouer des ressources et gérer les risques, tout en tenant la direction informée grâce à des tableaux de bord dynamiques.

Alors que Stackby peine à gérer les dépendances à grande échelle et les prévisions de planning, Smartsheet excelle dans ces domaines. Ses niveaux de permission et ses journaux d'activité sont idéaux pour les équipes d'entreprise chargées de la conformité ou des rapports interdépartementaux.

Meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Automatisez les approbations et les alertes à l'aide du moteur de flux de travail intégré

Créez et partagez des tableaux de bord pour des rapports de projet en temps réel

Générez des formules, calculez des indicateurs et créez des diagrammes grâce à l'IA

Utilisez l'historique au niveau des cellules pour auditer chaque mise à jour

Gérez les accès grâce à des permissions au niveau du groupe et au niveau des feuilles

Collaborez avec vos fournisseurs ou vos clients à l'aide de feuilles de calcul et de rapports partagés

Limites de Smartsheet

L'interface utilisateur peut sembler dépassée par rapport aux outils modernes

Les fonctionnalités avancées nécessitent du temps pour être configurées et apprises

Tarifs Smartsheet

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Business : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Gestion avancée du travail : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4,4/5 (plus de 19 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Smartsheet ?

Avis d'un utilisateur de Capterra:

👀 Le saviez-vous ? Avant de baptiser son logiciel de tableur Excel, Microsoft lui avait donné le titre « Odyssey » !

6. Quickbase (idéal pour créer des applications d'entreprise personnalisées sans codage)

via Quickbase

Considérez Quickbase comme votre kit de création de logiciels interne, sans avoir besoin d'un diplôme d'ingénieur. Il est conçu pour les équipes qui souhaitent transformer des feuilles de calcul en applications structurées avec une logique métier, des formulaires et des rapports en temps réel

Quickbase va bien au-delà de l'offre sans code de Stackby en permettant aux utilisateurs de créer des applications entièrement relationnelles qui automatisent les flux de travail entre les services. Vous pouvez créer des règles conditionnelles, configurer des modèles de données et déclencher des actions telles que des approbations ou des notifications, le tout à partir d'une interface visuelle.

Contrairement à Stackby, qui reste dans le domaine du suivi des tâches et des bases de données, Quickbase devient votre backend pour tout, du contrôle des stocks à l'intégration des fournisseurs.

Elle est particulièrement utile pour les équipes opérationnelles, financières et informatiques qui souhaitent disposer de flux de travail évolutifs adaptés à leur logique d'entreprise sans avoir à réinventer la roue.

Meilleures fonctionnalités de Quickbase

Utilisez des formules et des expressions pour effectuer des calculs personnalisés dans tous les champs

Créez des rapports avec filtrage, regroupement et diagrammes dynamiques

Automatisez la synchronisation des données provenant de sources externes telles qu'Excel ou Salesforce

Mettez en place des tableaux de bord basés sur les rôles pour un accès utilisateur personnalisé

Tirez parti des environnements sandbox pour tester les applications avant leur déploiement

Limites de Quickbase

Peut être excessif pour le suivi de tâches simples ou de projets personnels

L'interface utilisateur manque de modernité par rapport aux outils plus récents

Tarifs Quickbase

Équipe : À partir de 35 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Business : À partir de 55 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Essai gratuit : 30 jours avec accès aux fonctionnalités Business

Évaluations et avis sur Quickbase

G2 : 4,4/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Quickbase ?

Un avis G2 indique :

7. Nifty (Idéal pour les échéanciers de projet et le suivi des jalons)

via Nifty

Nifty combine la planification et l'exécution dans un espace collaboratif clair et épuré. C'est le genre d'outil qui semble étonnamment léger jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il gère l'ensemble de votre pipeline de projets, du lancement à la livraison.

Sa fonctionnalité d'échéancier relie automatiquement les tâches aux jalons, afin que les équipes puissent se concentrer sur les résultats plutôt que sur les tâches à accomplir. Contrairement à Stackby, où le suivi des jalons nécessite la création de vues et de formules personnalisées, Nifty offre une feuille de route visuelle intégrée qui permet à tout le monde de rester aligné sans tracas.

Vous bénéficiez également d'une fonctionnalité de discussion, de documents, de partage de fichiers et de tableaux de tâches, le tout en un seul endroit, ce qui rend l'outil beaucoup plus polyvalent pour les équipes qui gèrent des projets clients ou des sprints de produits.

Les meilleures fonctionnalités

Créez des tâches récurrentes et des dépendances entre les tâches de différents projets

Utilisez le chat d'équipe avec des fils de discussion directement liés aux tâches

Générez des tâches intelligentes et des documents spécifiques à vos projets avec Orbit IA

Passez sans effort de la vue Échéancier à la vue Couloirs et à la vue Liste

Définissez les permissions des projets destinés aux clients et les liens de partage externe

Limitations pratiques

Écosystème d'intégration plus petit par rapport aux plateformes plus importantes

Analyses limitées ou fonctionnalités de rapports avancées

Tarification avantageuse

Gratuit (nombre illimité de membres)

Starter : 49 $/mois par utilisateur

Pro : 99 $/mois par utilisateur

Business : 149 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis intéressants

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Nifty ?

Un avis sur Capterra indique :

8. Trello (Idéal pour les tableaux de tâches visuels et les flux de travail simples)

via Trello

Trello transforme le suivi des tâches en une expérience visuelle : des notes autocollantes sur un tableau d'affichage numérique, mais en beaucoup plus intelligent. C'est le genre d'outil qui aide votre équipe à « voir » le travail en cours, et pas seulement à le lister.

La beauté de Trello réside dans son interface basée sur des cartes. Chaque carte peut contenir des checklists, des commentaires, des pièces jointes, des échéances et des champs personnalisés.

Contrairement à Stackby, qui donne la priorité aux données structurées, Trello est conçu pour le flux. Il est parfait pour la gestion légère des tâches, la planification d'équipe et les flux de travail éditoriaux où l'agilité prime sur les bases de données.

De plus, son outil d'automatisation Butler vous permet de définir des règles et des déclencheurs pour déplacer des cartes, assigner des coéquipiers et envoyer des alertes, réduisant ainsi les tâches fastidieuses sans avoir besoin d'intégrations. Avec les forfaits payants plus élevés, vous pouvez également tirer parti d'Atlassian Intelligence pour votre travail.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Ajoutez des Power-Ups pour les calendriers, le suivi du temps, les votes, et plus encore

Utilisez des modèles de cartes pour standardiser les tâches récurrentes

Filtrez les tableaux par libellé, membre ou date d'échéance

Synchronisez vos tableaux avec Slack, Google Drive et Microsoft Teams

Gérez plusieurs tableaux avec les environnements de travail Trello

Limites de Trello

Pas idéal pour les flux de travail complexes ou les grands ensembles de données

Rapports et analyses de projets limités

Tarifs Trello

Gratuit (jusqu'à 10 collaborateurs)

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement, estimé à 50 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trello ?

Un évaluateur G2 partage son avis :

9. Coda (idéal pour transformer des documents en environnements de travail dynamiques)

À mi-chemin entre un document et une base de données, Coda repousse discrètement les limites de ce qu'un document peut faire. Avec Coda, vous ne vous contentez pas d'écrire : vous créez, automatisez et connectez des flux de travail entiers au sein d'une seule page.

La véritable magie de Coda réside dans ses Packs et son système de formules, qui transforment vos documents en mini-applications puissantes. Vous pouvez extraire des données à partir d'outils tels que Slack, Jira ou Google Agenda, utiliser des boutons pour déclencher des tâches et écrire des formules qui s'étendent sur plusieurs tableaux et sections.

Stackby, bien qu'il offre la puissance d'une base de données, ne permet pas ce niveau d'interaction et de personnalisation au sein d'un document.

Dans Coda, votre équipe n'a pas besoin de changer d'onglet ou d'outil : elle peut gérer les tâches, prendre des décisions et agir sans quitter le document. C'est l'outil idéal pour les équipes basées sur les connaissances et les responsables des opérations qui recherchent un canvas flexible avec une logique intelligente intégrée.

Meilleures fonctionnalités de Coda

Créez des pages interactives avec des sections repliables et des tableaux intégrés

Utilisez des boutons pour déclencher des actions telles que des notifications, des mises à jour ou des appels API

Personnalisez les flux de travail grâce à la mise en forme conditionnelle basée sur la logique

Publiez des documents sous forme de sites Web ou partagez-les via des portails conviviaux pour vos clients

Collaborez avec des permissions granulaires sur les tableaux, les pages et les packs

Limites de Coda

Apprentissage de la logique et de la syntaxe des formules peut prendre du temps

L'expérience mobile est moins fluide que la version bureau

Tarifs Coda

Free

Pro : 12 $/mois par Doc Maker (les éditeurs sont gratuits)

Équipe : 36 $/mois par Doc Maker (les éditeurs sont gratuits)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Coda

G2 : 4,7/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Coda ?

Un critique de Capterra partage son avis :

10. Retable (idéal pour les hybrides légers entre tableur et base de données)

Sous son design épuré et minimaliste, Retable cache une flexibilité surprenante, à l'image d'un tableur qui aurait discrètement appris de nouvelles astuces pendant que vous ne regardiez pas.

Retable offre une disposition de tableau familière, mais l'améliore avec une mise en forme conditionnelle, plusieurs vues et des types de colonnes intelligents. Là où Stackby semble rigide ou intimidant lorsque la complexité augmente, Retable reste agile et convivial.

Vous pouvez facilement filtrer les vues, attribuer des codes couleur aux données et appliquer des formules sans avoir besoin d'une longue période d'apprentissage. Sa structure dynamique le rend parfait pour les opérateurs solo, les startups ou les équipes qui cherchent à échapper aux feuilles de calcul volumineuses sans se lancer tête baissée dans un logiciel d'entreprise.

Meilleures fonctionnalités de Retable

Collaborez en temps réel grâce à la synchronisation instantanée au niveau des cellules

Définissez des permissions au niveau des colonnes pour une collaboration sécurisée au sein de votre équipe

Utilisez les vues Calendrier, Kanban et Galerie pour visualiser les données

Partagez des vues en direct en externe via des liens publics ou des codes d'intégration

Suivez les modifications grâce à l'historique des versions et aux options de restauration

Enrichissez vos données avec les types de colonnes Chat GPT

Limites de Retable

Bibliothèque de modèles limitée par rapport aux plateformes plus importantes

Manque d'automatisation approfondie ou d'intégrations natives

Tarification Retable

Équipe : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Retable

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,6/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Retable ?

Un avis Capterra indique :

Des feuilles de calcul aux super pouvoirs avec ClickUp

Soyons réalistes : Stackby vous a aidé à démarrer, mais il est temps de passer à des outils qui font plus que simplement stocker des données. Que vous souhaitiez une collaboration plus claire, une automatisation plus intelligente, une planification facile des projets ou une plateforme qui s'adapte à vos flux de travail uniques, la bonne alternative peut transformer complètement le travail de votre équipe.

Parmi tous les outils disponibles, ClickUp se distingue comme une solution tout-en-un puissante qui combine flexibilité, structure et facilité d'utilisation comme aucune autre. Des champs personnalisés aux vues Tableur dynamiques, c'est l'environnement de travail moderne qui vous accompagnera tout au long de votre croissance.

Prêt à abandonner les feuilles de calcul ? Inscrivez-vous à ClickUp et passez d'un flux de travail basique à un flux brillant.