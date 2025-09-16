Modèles gratuits de certificats de stage pour les employeurs et les équipes RH

Vous venez de terminer un cycle de stages couronné de réussite. Vos stagiaires ont apporté une réelle valeur ajoutée, en contribuant aux projets, en apprenant rapidement et en s'intégrant à l'équipe. Il ne reste plus qu'une dernière étape : reconnaître officiellement leur travail.

Mais au lieu de vous démener pour créer des certificats à partir de zéro, que diriez-vous de disposer d'options professionnelles et personnalisables prêtes à l'emploi ? Découvrez les modèles de certificats de stage.

Un stage bien conçu reconnaît les efforts fournis, renforce la crédibilité et rejaillit positivement sur votre organisation. Le bon modèle permet de se concentrer sur le message, et non sur la mise en forme.

Explorons les meilleurs modèles gratuits de certificats de stage pour vous aider à conclure chaque stage avec la reconnaissance qu'il mérite.

🔍 Saviez-vous que la durée moyenne d'un stage est d'environ 18,3 semaines?

Que sont les modèles de certificats de stage ?

*les modèles de certificats de stage sont des mises en forme prêtes à l'emploi que les entreprises peuvent personnaliser pour certifier l'expérience d'un stagiaire. Ils permettent de gagner du temps et garantissent que toutes les informations nécessaires sont incluses de manière professionnelle et cohérente.

Voici les éléments standard d'un modèle de certificat de stage :

Nom du stagiaire : le nom complet du stagiaire garantit que le certificat est personnalisé et que le problème est correctement identifié et résolu pour le bon stagiaire

Logo et nom de l'entreprise : le logo et le nom officiels de l'organisation sont placés en haut du document

Durée du stage : les dates de début et de fin sont clairement indiquées, précisant la période exacte du stage

Rôle et service : la position du stagiaire et le service afin de donner un aperçu de l'étendue et du contexte de ses responsabilités

Signature et date : signature de l'équipe et du responsable pour vérifier que le stagiaire a répondu aux attentes

🧠 Anecdote : En Europe, entre le XIe et le XVIe siècle, les jeunes adolescents dès l'âge de 12 ans devenaient apprentis. Ils vivaient chez des maîtres artisans, qui leur fournissaient le gîte et la table, mais ne leur versaient aucun salaire. Ils apprenaient des métiers tels que la forge, le tissage ou la boulangerie pendant 2 à 7 ans.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de certificat de stage ?

Un modèle de stage n'est pas seulement une formalité, c'est un enregistrement de l'expérience professionnelle qui ajoute de la valeur au parcours professionnel d'un candidat.

Voici les éléments à inclure pour vous assurer que votre modèle répond à la fois aux normes RH et aux attentes professionnelles.

Clarté et lisibilité : optez pour un design épuré avec des titres clairs et suffisamment d'espace. Cela permet aux destinataires de lire et de vérifier facilement les informations

Champ obligatoires : sélectionnez un modèle comportant des espaces pour le nom du stagiaire, les dates du stage, les évènements gérés, le type de travail, le nom de l'entreprise et une déclaration claire d'achèvement. Cela garantit une certification complète

Espace pour la signature et le cachet : choisissez un modèle comportant des sections pour la signature du responsable, le cachet officiel et leur désignation. Cela renforce la crédibilité du certificat

*personnalisable : recherchez des modèles personnalisés afin de pouvoir adapter facilement les champs de texte ou ajouter des sections et d'autres éléments

Cohérence de la marque : choisissez un design qui correspond au logo, aux couleurs et au style de police de caractère de votre entreprise. Cela renforce votre professionnalisme et votre reconnaissance

Modèles de certificats de stage

Les modèles de certificats de stage offrent une mise en forme professionnelle et organisée pour inclure les détails clés du stage. Voici les modèles de stage que vous devriez essayer :

1. Certificat de réussite avec bande de couleur

via Microsoft

Reconnaissez les réalisations des stagiaires à l'aide d'un certificat professionnel et élégant grâce à ce certificat de réussite à bande de couleur personnalisable de Microsoft. Le modèle à télécharger offre une grande flexibilité, que vous imprimiez ou partagez le design en ligne.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Personnalisez-les avec des photos, des graphiques et des éléments de conception

Ajoutez des animations, des transitions ou des vidéos pour les versions numériques

Incluez des sections clés pour mettre en évidence les performances du stagiaire

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines, les fondateurs de start-ups, les établissements d'enseignement et les recruteurs qui ont besoin d'un format professionnel pour dresser la liste des réalisations des stagiaires à la fin de leur stage.

2. Modèle de certificat de stage de couleur

Le modèle de certificat de stage de couleur de Template. Net présente une fonctionnalité de disposition épurée qui commence par les coordonnées de l'entreprise et un résumé des réalisations du stagiaire. Il inclut également le type de stage, tel que les programmes coopératifs ou les stages d'été.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Personnalisez chaque élément pour l'adapter aux couleurs de votre marque

Ajoutez des logos, des images ou des éléments graphiques pour personnaliser le certificat

Modifiez les détails ou ajoutez des champs de texte afin qu'il corresponde à la mise en forme de certification de votre entreprise

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines et les recruteurs à la recherche d'un format structuré pour résoudre le problème de certification.

3. Certificat d'appréciation avec dégradé bleu

via Canva

le certificat d'appréciation bleu dégradé de Canva* est personnalisable pour s'adapter à la mise en forme de votre entreprise. Grâce à sa disposition organisée, ce modèle de stage vous aide à mettre en évidence les détails clés tels que la durée du stage, les projets majeurs et les réalisations notables.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez les badges ou les reconnaissances officielles obtenus pendant le stage

Créez une feuille de calcul liée pour stocker et suivre les détails des certificats de tous les stagiaires

Ajoutez les signatures des chefs d'équipe concernés

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines qui souhaitent gérer les informations relatives aux stagiaires et créer un certificat soigné.

4. Certificat de réussite

via Adobe

Créer un certificat de stage soigné et détaillé est simple grâce au modèle de certificat de réussite d'Adobe. Grâce à la personnalisation (des marges aux polices de caractère), adaptez facilement le design à l'image de marque de votre entreprise.

Qu'il soit imprimé ou partagé numériquement, ce modèle de stage vous aide à délivrer des certificats personnalisés et d'aspect professionnel.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez des encadrés pour mettre en évidence les dates clés et les réalisations des stagiaires

Incluez clairement les informations essentielles sur l'entreprise et les détails du stage

Connectez-vous à votre environnement de travail pour rationaliser la modification en cours et le partage de fichiers

🔑 Idéal pour : Les établissements d'enseignement et les recruteurs qui souhaitent disposer d'un mise en forme professionnelle pour créer facilement des certificats de stage.

5. Certificat de stage au format PDF par Jotform

via Jotform

Le certificat de stage au format PDF de Jotform comprend toutes les informations clés : nom du stagiaire, durée du stage, projets traités et réalisations. Le plus gros avantage ? Il est fourni avec l'outil signature qui permet à l'émetteur de certifier le document.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez un formulaire pour recueillir les détails du stage et générer automatiquement les certificats

Personnalisez-les en ajoutant des images, des logos ou des icônes pour les rendre plus attrayants visuellement

Partagez le certificat sous forme numérique ou imprimez-le

🔑 Idéal pour : les petites équipes à la recherche d'un modèle complet pour délivrer des certificats.

6. Modèle de certificat de formation sur les espaces confinés avec bordure et aspect professionnel

via Certifier

*le modèle de certificat de formation aux espaces confinés, avec bordure et aspect professionnel, vous aide à reconnaître l'achèvement de la formation dans le cadre des programmes de sécurité et de conformité. Il est également disponible aux mises en forme Figma et Microsoft Word.

De plus, le modèle de stage vous permet de personnaliser la disposition et d'autres éléments graphiques afin d'inclure les détails de la formation et de le présenter comme preuve de réussite.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Liste les thèmes des cours achevés et les jalons clés de la formation

Ajoutez les badges ou certifications obtenus pour une reconnaissance visuelle

Personnalisez le modèle en ligne et émettez des certificats en masse

🔑 Idéal pour : les centres de formation agréés par l'OSHA Training Institute (OTI) et les formateurs agréés par l'OSHA qui souhaitent documenter leurs formations.

7. Certificat de participation par Freepik

via Freepik

Le modèle de certificat de participation de Freepik offre une disposition claire et professionnelle qui met en valeur les réalisations clés du stagiaire. Ce modèle garantit que votre certificat est soigné et comprend toutes les informations essentielles.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Adaptez le design à votre marque en personnalisant les couleurs, les champs de texte et la disposition

Ajoutez des badges tels que « Meilleur stagiaire » ou d'autres distinctions

Insérez un code QR pour accéder facilement aux dossiers ou portfolios des stagiaires

Créez un lien vers un disque de partage contenant les documents justificatifs ou les commentaires d'assistance

🔑 Idéal pour : les établissements d'enseignement et les petites équipes qui souhaitent disposer d'un format professionnel pour certifier les stagiaires à l'issue de la période de stage.

8. Modèle ClickUp pour l'intégration des employés

Obtenir un modèle gratuit Organisez votre checklist d'intégration, paramétrez des réunions et programmez des formations grâce au modèle d'intégration des employés de ClickUp

Vous jonglez entre le recrutement de stagiaires et le suivi de leur parcours ? Essayez le modèle d'intégration des employés ClickUp. Il prend en charge des listes de tâches organisées dans les domaines des ressources humaines, du juridique, de la sécurité, de la formation, des logiciels et du matériel informatique.

Ce modèle d'intégration vous permet de structurer chaque étape, du partage des ressources et de la gestion des documents à l'évaluation et à la certification finale.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez des formulaires détaillés d'intégration des stagiaires afin de suivre avec précision leur progression et leurs performances

Personnalisez les checklists d'intégration pour chaque stagiaire

Définissez des déclencheurs automatiques pour mettre à jour le statut des tâches à mesure que chaque étape est achevée

Rationalisez le recrutement, l'intégration et la certification pour une expérience fluide et cohérente, tant pour les équipes que pour les stagiaires

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines, les fondateurs de start-ups et les recruteurs qui souhaitent structurer l'intégration des stagiaires et documenter les jalons de la formation en vue de l'obtention de certifications.

9. Modèle ClickUp SMART Objectifs

Obtenir un modèle gratuit Fornez les objectifs des stagiaires, suivez-les et créez des commentaires détaillés à l'aide du modèle ClickUp SMART Goals

Le modèle ClickUp SMART Objectifs vous aide à rester organisé et concentré sur vos objectifs tout au long du programme de stage.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez les réalisations de votre stagiaire dans la section « Objectifs de stage » pour plus de transparence et de feedback

Évaluez l'effort requis pour chaque tâche sur une échelle de 1 à 10 afin de hiérarchiser les domaines de développement des stagiaires

Créez des cartes de tâches avec des sous-tâches, des checklist et des ressources pour garantir la clarté

Grâce à la vue tableau blanc, vous pouvez définir des objectifs clairs et précis pour chaque stagiaire, achevés d'illustrations et d'un code couleur pour une consultation rapide

Utilisez la vue Tableau pour suivre la progression d'un seul coup d'œil et vous aider à guider efficacement les stagiaires à chaque étape

🔑 Idéal pour : Les fondateurs de start-ups, les centres de formation et les recruteurs à la recherche d'une structure organisée pour évaluer les stagiaires et garantir un processus de certification fluide.

📣 Témoignage client : Voici ce que Karthik Itharajula, responsable des annotations chez carscan.AI, pense de l'utilisation de ClickUp : Grâce à ClickUp, nous suivons quotidiennement l'avancement des tâches en termes de productivité. Cet outil permet également de traiter tous les problèmes liés au statut, comme le passage de « en cours » à « achevé », puis à « en cours de révision », afin que la direction puisse avoir une idée de l'état d'avancement. Grâce à ClickUp, nous suivons quotidiennement l'avancement des tâches en termes de productivité. Cet outil permet également de traiter tous les problèmes liés au statut, comme le passage de « en cours » à « achevé », puis à « en cours de révision », afin que la direction puisse avoir une idée de l'état d'avancement.

10. Modèle de forfait ClickUp 30-60-90 jours

Obtenir un modèle gratuit Définissez les objectifs des stagiaires, documentez leur progression et identifiez leurs atouts clés grâce au modèle de planification sur 30, 60 et 90 jours de ClickUp

Vous recherchez un modèle qui garantit une intégration et une certification sans heurts pour vos stagiaires ? Essayez le modèle de plan de 30-60-90 jours de ClickUp. Il vous permet de définir les tâches clés pour les étapes de 30, 60 et 90 jours du stage. De plus, vous pouvez suivre qui est responsable, qui est affecté, la priorité des tâches et les dates d'échéance, le tout en un seul endroit.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Élaborez un plan d'intégration structuré avec des objectifs clairs tout au long du stage

Utilisez la vue calendrier pour mapper les tâches et respecter les délais

Stockez tous les documents d'intégration, de formation et d'évaluation dans l'onglet Références

Grâce à la vue Tableau, vous pouvez suivre la progression en temps réel et faire avancer les tâches à chaque jalon avec facilité

🔑 Idéal pour : Les recruteurs à la recherche d'un outil permettant d'organiser les objectifs et la documentation des stagiaires pour un processus de certification fluide.

11. Modèle d'entretien de fin de stage ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Recueillez les commentaires finaux et les données de performance avant de délivrer la certification à l'aide du modèle d'entretien de fin de stage ClicUp

Lorsque vient le moment pour les stagiaires de quitter l'entreprise, le fait d'avoir tout organisé garantit un processus de délivrance des certificats fluide et sans tracas. Le modèle d'entretien de fin de stage ClickUp vous offre un format structuré pour collecter et stocker toutes les informations nécessaires.

Ce modèle vous aide à créer facilement des questions claires pour les entretiens de fin de stage afin de réaliser une évaluation approfondie.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez des pages pour inclure de l'assistance, des commentaires et des références

Enregistrez les identifiants professionnels du responsable du stagiaire et du responsable afin de garantir une validation précise

Insérez des commentaires ou ajoutez des liens vers des documents liés dans chaque section pour mieux contextualiser

Sections dédiées aux informations sur le stagiaire, aux acquis d'apprentissage, à l'expérience professionnelle, à la satisfaction au travail, aux commentaires et à la signature

🔑 Idéal pour : les responsables RH à la recherche d'un outil de mise en forme structuré pour faciliter le retour d'information et la certification des stagiaires.

12. Modèle de forfait de formation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Plannez les objectifs d'apprentissage des stagiaires et recueillez leurs commentaires à l'aide du modèle de plan de formation ClickUp

Le modèle de plan de formation ClickUp vous aide à concevoir une expérience d'apprentissage claire et axée sur les objectifs. Il vous permet de définir les objectifs d'apprentissage, les jalons et les modules de formation des stagiaires, le tout mappeur aux résultats de certification.

De plus, ce modèle garantit que votre processus de formation est achevé, mesurable et aligné sur les critères de certification finaux.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Sections dédiées aux objectifs de formation, aux calendriers, à l'aperçu du contenu et aux ressources

Convertissez les objets de formation en tâches réalisables avec des délais

Précisez les méthodes de formation : ateliers, tâches pratiques ou modules en ligne

Documentez les commentaires après le stage afin d'accélérer la préparation des certificats

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines et les établissements de formation qui souhaitent disposer d'un format structuré pour mapper les objectifs et les réussites des stagiaires en vue de la délivrance du certificat.

Rédigez des commentaires et des notes sur les tâches du stagiaire dans une mise en forme facile à suivre

Générez un résumé des progrès et de l'état d'avancement des tâches du stagiaire pour un examen et une documentation rapides

Choisissez parmi différents styles visuels, notamment photographique, anime, artistique et plus encore

13. Modèle de gestion des tâches ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les tâches et les réalisations des stagiaires afin d'évaluer leur progression grâce au modèle de gestion des tâches ClickUp

Les stagiaires jonglent souvent entre plusieurs tâches. Le modèle de gestion des tâches ClickUp permet aux stagiaires et aux équipes de rester facilement sur la bonne voie. Grâce à des vues personnalisées prédéfinies, le modèle permet de suivre les personnes assignées, les dates d'échéance et l'estimation de durée.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Incluez des cartes de tâches détaillées pour une meilleure visibilité et une consultation rapide

Utilisez la fonctionnalité de glisser-déposer dans la vue afficher pour une planification flexible

Définissez les dépendances entre les tâches pour éviter les retards et gérer les échéanciers en toute simplicité

Triez les tâches par priorité et par service afin de planifier et de suivre facilement les progrès depuis un tableau de bord centralisé

🔑 Idéal pour : les responsables RH et les instituts de formation qui souhaitent documenter les tâches des stagiaires et les taux d'achèvement afin de délivrer des certifications.

14. Modèle de feuille de présence ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les heures de stage, surveillez la disponibilité et définissez des rappels grâce au modèle de feuille de présence ClickUp

Le modèle de feuille de présence ClickUp offre un format structuré pour enregistrer et consulter facilement les registres de présence. Son formulaire de présence personnalisé vous aide au suivi si un stagiaire était présent, en retard ou en congé, en conservant des données claires et prêtes pour l'examen de la certification.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Enregistrez les coordonnées des stagiaires pour pouvoir les consulter facilement

Enregistrez le suivi du temps, le projet attribué, le formateur et les notes d'apprentissage quotidiennes pour un suivi efficace

Définissez des rappels flexibles pour les stagiaires concernant leurs horaires de travail

Synchroniser automatiquement toutes les entrées des formulaires avec la feuille de suivi principale, éliminant ainsi la saisie manuelle

🔑 Idéal pour : les petites équipes et les centres de formation qui souhaitent suivre les heures de travail des stagiaires afin de déterminer leur éligibilité à l'obtention d'un certificat.

15. Modèle de documentation de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Documentez les projets et les tâches spécifiques des stagiaires à l'aide du modèle de documentation de projet ClickUp

Le modèle de documentation de projet ClickUp sert à la fois de suivi des performances et de preuve de certification, rendant la documentation du projet transparente et fiable.

Cela vous aide à convertir les objectifs des stagiaires en jalons mesurables. Comment ? Grâce à des sections dédiées aux objectifs du projet, au contexte et au résumé, vous pouvez clairement documenter le rôle du stagiaire. De plus, l'évaluation du projet vous aide à évaluer leurs performances et leurs résultats d'apprentissage.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez un tableau structuré listant les jalons du stagiaire, le chef d'équipe et les commentaires ou remarques

Créez un échéancier visuel avec les dates d'échéance pour chaque tâche afin de suivre la productivité des stagiaires

Définissez des indicateurs de performance clés pour évaluer efficacement les contributions des stagiaires

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines et les instituts de formation qui souhaitent suivre les contributions des stagiaires aux projets et valider leur certification.

16. Modèle de rapport hebdomadaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez la progression hebdomadaire du stagiaire grâce au modèle de rapport hebdomadaire ClickUp

Gérez facilement les performances et l'engagement des stagiaires grâce au modèle de rapport hebdomadaire ClickUp. Il offre un aperçu clair des projets en cours des stagiaires, ce qui facilite la documentation de leurs contributions et le suivi de leur évolution au fil du temps.

Cela facilite également les évaluations et fournit une assistance pour un processus de certification fluide.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez un aperçu de la liste des tâches de la semaine prochaine pour assurer la continuité

Personnalisez les tableaux ou ajoutez-en de nouveaux pour saisir des indicateurs de performance spécifiques

Créez des sous-pages pour organiser clairement les journaux de tâches hebdomadaires tout au long du stage

Vous aide à tenir un registre hebdomadaire du stagiaire avec des détails tels que la date d'échéance, la date d'achèvement, le chef d'équipe et les commentaires

🔑 Idéal pour : Les fondateurs de start-ups, les recruteurs et les établissements d'enseignement qui souhaitent suivre les performances hebdomadaires des stagiaires afin de les évaluer efficacement au moment de la certification.

17. Modèle d'évaluation des performances ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Fixez des objectifs clairs et évaluez les performances des stagiaires de manière exhaustive grâce au modèle d'évaluation des performances ClickUp

Conçu pour des évaluations à 360 degrés, le modèle d'évaluation des performances ClickUp vous permet de recueillir les commentaires de vos collègues, de suivre les réalisations mesurables et d'évaluer l'éligibilité à la certification, le tout en un seul endroit.

Qu'il s'agisse des nombres de vente, des scores de satisfaction client, ou des taux d'achèvement des tâches, ce modèle d'évaluation des performances vous aide à tout documenter.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Listez des indicateurs de performance clairs pour évaluer les contributions des stagiaires

Ajoutez une section d'auto-évaluation pour encourager la réflexion des stagiaires

Créez des pages pour différents stagiaires afin d'organiser les évaluations des stagiaires

Rationalisez le suivi post-évaluation avec les stagiaires, ce qui rend les décisions de réembauche plus organisées et plus efficaces

🔑 Idéal pour : Les petites entreprises et les instituts de formation qui ont besoin d'un outil complet pour évaluer les performances des stagiaires.

18. Modèle de dossier d'employé ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez les tâches, les évaluations et les dossiers de fin de stage des stagiaires à l'aide du modèle de dossier d'employé ClickUp

L'organisation des tâches et des évaluations des stagiaires n'est plus un casse-tête grâce au modèle de dossier d'employé ClickUp. Il s'agit d'une solution tout-en-un pour le suivi, la gestion et la documentation de chaque étape du parcours du stagiaire.

Ce modèle offre un cadre structuré pour stocker les tâches, les évaluations et les détails de fin de stage. Les sous-pages vous permettent d'ajouter des documents essentiels tels que les contrats des employés, les rapports de progression, etc., ce qui rend la gestion des stagiaires transparente du début à la fin.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Enregistrez les détails généraux achevés, y compris la formation, l'expérience de travail, le recrutement et le départ

Définissez des indicateurs de performance mis en forme sous checklist pour simplifier les évaluations

Ajoutez des commentaires et des recommandations pour référence future ou certification

🔑 Idéal pour : les responsables RH, les petites équipes et les organismes de formation qui souhaitent organiser les données relatives aux stagiaires.

Enregistrez et suivez les performances des stagiaires avec ClickUp

Les modèles de certificats de stage permettent d'inclure facilement toutes les informations essentielles du parcours d'un stagiaire dans une mise en forme structurée.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous aide à rationaliser l'ensemble de ce processus. De l'enregistrement des documents et du suivi des performances à la délivrance de certificats reflétant les contributions des stagiaires, ClickUp s'occupe de tout.

Grâce à des modèles personnalisables et à de puissantes fonctionnalités de suivi, la gestion des dossiers des stagiaires est simplifiée.

Ne laissez pas des données éparpillées entraîner des erreurs de certification. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp pour simplifier votre processus de documentation des stages.