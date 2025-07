les 13 meilleures alternatives à Poe IA en 2025

Chaque outil a un seuil où vous vous arrêtez et vous vous demandez : « Est-ce que cela fonctionne toujours pour moi ? »

Non pas parce que c'est mauvais ou que quelque chose a mal tourné. Mais parce que vos besoins ont changé et que votre flux de travail a évolué. Et ce qui vous semblait autrefois passionnant vous semble désormais tout juste correct.

C'est là que se retrouvent de nombreux utilisateurs de Poe IA. Poe reste une excellente option pour beaucoup. Mais si vous commencez à sentir que vous avez atteint ses limites, que ce soit en termes de fonctionnalités avancées, de flexibilité ou d'adéquation, vous n'êtes pas seul.

Certains utilisateurs souhaitent avoir plus de contrôle sur les résultats. D'autres recherchent des outils qui prennent en charge différents modèles ou offrent simplement les meilleures alternatives avec des flux de travail plus fluides.

Quelle que soit la raison, la bonne nouvelle est qu'il existe de nombreuses alternatives puissantes pour vous aider à rester à la page. Nous avons rassemblé les meilleures alternatives à Poe IA, chacune avec ses points forts, ses fonctionnalités uniques et ses cas d'utilisation.

Pourquoi chercher une alternative à Poe IA ?

Poe IA est rapide et flexible, mais n'est pas parfait. Si vous l'utilisez depuis un certain temps, vous rencontrez peut-être les problèmes courants suivants 👇

Intégrations limitées : Poe ne se connecte pas nativement à des outils tels que Slack ou Zapier, ce qui rend difficile son intégration dans vos flux de travail quotidiens. Pour les équipes qui donnent la priorité à : Poe ne se connecte pas nativement à des outils tels que Slack ou Zapier, ce qui rend difficile son intégration dans vos flux de travail quotidiens. Pour les équipes qui donnent la priorité à l'IA sur le lieu de travail , ce manque d'intégration devient un sérieux point de friction

Pas de collaboration en équipe : vous ne pouvez pas modifier en commun, partager des fils en temps réel ou commenter avec votre équipe, ce qui rend cette solution plus adaptée à une utilisation individuelle

Manque de personnalisation : il n'est pas possible d'adapter les réponses à des secteurs spécifiques tels que le droit, la médecine ou la finance. Pas de modèles, pas d'ajustement spécifique à un secteur, ce qui a un impact sur la satisfaction des utilisateurs

Gestion désordonnée des discussions : les discussions ne peuvent pas être organisées ou étiquetées, et il n'y a aucun moyen de rechercher dans les longs historiques ou d'enregistrer les fils importants

Flux de travail avancés manquants : Poe ne prend pas en charge les générateurs de flux de travail, les déclencheurs de tâches ou les actions automatisées que de nombreux outils de productivité proposent désormais

Options d'exportation limitées : vous ne pouvez pas exporter vers des formats tels que PDF, Word ou Markdown, ni transférer les résultats vers votre CMS ou vos documents

Pas d'analyse approfondie : Poe n'affiche pas de statistiques d'utilisation, d'analyses au niveau des discussions ou d'indicateurs d'engagement de l'équipe qui permettent d'optimiser les performances

Les meilleures alternatives à Poe IA en un coup d'œil

Vous souhaitez évaluer chaque outil en un coup d'œil ? Consultez nos comparaisons côte à côte pour faciliter votre décision.

Nom de l'outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs ClickUp IA intégrée pour le travail, gestion centralisée du travail, collaboration en temps réel, automatisation, plus de 1 000 intégrations Particuliers, petites équipes, entreprises ayant besoin d'une gestion de tâches et de projets personnalisable et basée sur l'IA Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7 $ ChatGPT GPT-4o multimodal (texte, voix, images), plugins, mémoire, GPT personnalisés Assistant IA polyvalent Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/utilisateur/mois HuggingChat Plusieurs modèles open source (LLaMA, Mixtral), recherche sur le Web, génération d'images, téléchargement de fichiers PDF Explorer différents modèles d'IA Forfait Free disponible ; forfaits Pro disponibles Perplexity Recherche Web en temps réel avec citations, résumés concis et modèles de raisonnement avancés Recherche et vérification des faits Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois Claude Génération de textes de haute qualité, aide au codage, analyse d'images (Claude Vision) Des discussions sûres et articulées Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 17 $/mois Vous. com Recherche par chat IA, agents IA personnalisables, applications intégrées, génération d'images Recherche Web alimentée par l'IA avec des réponses résumées Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois DeepSeek Raisonnement de niveau GPT-4 (modèle R1), accès gratuit, performances efficaces Discutez gratuitement avec une IA puissante Forfait Free disponible ; tarification API basée sur l'utilisation Microsoft Copilot Intégration avec les applications Microsoft 365, requêtes en langage naturel, outils de productivité Assistant IA au sein de l'écosystème Microsoft Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/utilisateur/mois Google Gemini Réponses conversationnelles, intégration avec les applications Google, modèle Gemini Advanced Chat et productivité IA optimisés par Google Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 19,99 $/mois Pi Style conversationnel empathique, mémorisation des interactions passées, multi-plateforme Compagnon IA personnel Forfait Free disponible YesChat. ai Plusieurs modèles d'IA, génération de musique/vidéo par IA, GPT créés par la communauté Hub IA tout-en-un pour la création de contenu Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/mois Llama Chat Discutez avec les modèles LLaMA de Meta, hors ligne/auto-hébergés et personnalisables Chat IA privé et open source Forfait Free disponible ; forfaits payants basés sur l'utilisation de jetons (à partir de 0,19 $/1 million de jetons) Replika Interaction personnalisée, assistance émotionnelle, expérience RA, visioconférence Un ami/compagnon IA empathique Tarification personnalisée

les 13 meilleures alternatives à Poe IA

1. ClickUp Brain et Brain Max (idéal pour les flux de travail intégrés et la consolidation de plusieurs applications d'IA en une seule)

Si vous recherchez un chatbot IA qui va bien au-delà d'une simple discussion, ClickUp Brain est votre compagnon de productivité tout-en-un. Contrairement aux outils de discussion tels que Poe, ClickUp Brain combine de manière transparente une IA avancée avec des fonctionnalités de productivité intégrées, telles que la génération instantanée de tâches, le résumé de documents et l'automatisation des flux de travail, le tout directement dans votre environnement de travail.

ClickUp Brain est parfait pour les équipes et les individus qui veulent que leurs idées se transforment en actions, et ne restent pas seulement dans une fenêtre de discussion.

Avec Brain, vous disposez d'un assistant de travail IA toujours prêt à vous aider : posez des questions et obtenez des réponses instantanées depuis votre environnement de travail, attribuez des tâches via ClickUp Tasks, planifiez des sprints, rédigez du contenu ou suivez les discussions relatives à vos projets via ClickUp Chat et les fils de commentaires. Il peut résumer l'intégralité des fils de discussion d'un projet, convertir les notes de réunion en tâches exploitables et même suggérer des améliorations à apporter à vos écrits.

De plus, ClickUp vous donne accès à plusieurs modèles d'IA de pointe, tels que ChatGPT-4o, Claude et Gemini, afin que vous puissiez toujours choisir l'outil adapté à votre flux de travail, sans jamais quitter ClickUp.

Mais ce qui distingue vraiment ClickUp comme la meilleure alternative à Poe, c'est Brain MAX. Alors que ClickUp Brain est déjà un assistant intégré puissant, Brain MAX passe à un tout autre niveau en tant qu'application de bureau autonome !

Brain MAX est la première super application d'IA contextuelle qui se connecte à l'ensemble de votre contexte de travail, non seulement au sein de ClickUp, mais aussi sur Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et même sur le Web. Elle unifie la recherche, l'automatisation et la productivité vocale dans une seule application de bureau native.

Avec Brain MAX, vous pouvez trouver instantanément tout ce que vous cherchez, automatiser des tâches, discuter avec plusieurs LLM à partir d'une seule interface et même commander votre travail à la voix, tout cela pendant que Brain MAX comprend vos projets, votre équipe et votre flux de travail unique. Plus besoin de passer d'un outil d'IA à l'autre ou de perdre le fil de vos conversations : une seule IA qui connaît votre travail et vous aide à le mener à bien.

En bref, ClickUp Brain est votre assistant IA intégré pour un travail plus intelligent et plus rapide dans ClickUp, tandis que Brain MAX est la mise à niveau révolutionnaire qui élimine la prolifération de l'IA et apporte une véritable intelligence contextuelle à l'ensemble de votre environnement de travail numérique.

Si vous recherchez une IA qui ne se contente pas de discuter, mais qui comprend et accélère véritablement votre travail, ClickUp, avec Brain et Brain MAX, est l'alternative à Poe que vous attendiez.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Une IA contextuelle qui comprend vos tâches, vos projets, vos réunions et la dynamique de votre équipe

Recherche unifiée sur ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et le Web

Accédez à plusieurs modèles d'IA de pointe (ChatGPT-4o, Claude, Gemini, etc.) sur une seule plateforme

Génération de tâches alimentée par l'IA à partir de notes, de discussions et de résumés de réunions

Résumé instantané de documents et de fils pour des informations rapides et exploitables

Productivité vocale avec Talk to Text pour des commandes mains libres et la création de contenu

Collaboration en temps réel et réponses instantanées dans ClickUp Chat

Sécurité de niveau entreprise avec conservation des données dès le premier jour et aucune formation de l'IA sur votre environnement de travail

Limites de ClickUp

En raison de ses nombreuses fonctionnalités, les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer quelques difficultés au début

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Comme l'a partagé un critique G2:

ClickUp Brain est vraiment un gain de temps. L'IA intégrée peut désormais résumer de longs fils, rédiger des documents et même transcrire des clips audio directement dans une tâche, ce qui permet à mon équipe de réduire les changements de contexte et d'utiliser moins de modules complémentaires.

2. ChatGPT (Idéal pour les tâches quotidiennes d'écriture, de brainstorming et de codage)

via ChatGPT

Optimisé par le GPT-4o d'OpenAI, ChatGPT est une alternative solide à Poe qui prend en charge la saisie de texte, de voix et d'images, vous permettant ainsi d'interagir comme vous le souhaitez. La fonctionnalité Canvas permet une collaboration en temps réel sur l'écriture et le code, facilitant ainsi la co-édition et l'obtention d'un retour instantané.

La plateforme offre également des options de personnalisation grâce à des outils tels que les instructions personnalisées et les GPT personnalisés, qui vous permettent d'adapter les réponses en fonction de votre style, de vos préférences ou de votre cas d'utilisation. Grâce à la fonctionnalité Tâches, vous pouvez définir des rappels et des tâches récurrentes directement dans l'application.

De plus, avec les forfaits pour équipes, vous débloquez davantage de fonctionnalités, telles que l'historique de discussion partagé, la génération d'images avec DALL-E, les environnements de travail collaboratifs et des contrôles administratifs améliorés.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Téléchargez des fichiers CSV ou des feuilles de calcul et laissez ChatGPT les transformer en informations, résumés ou même en diagrammes visuels

Stockez, modifiez et gérez les visuels générés par IA à l'aide de la bibliothèque d'images

Utilisez la mémoire pour aider ChatGPT à se souvenir des noms, des préférences ou des habitudes de travail afin que les discussions soient plus naturelles et personnalisées au fil du temps

Limites de ChatGPT

Peut parfois « halluciner » ou se tromper sur des faits, en particulier pour des requêtes complexes ou spécialisées

Tarifs ChatGPT

Gratuit Forever

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement) ou 30 $ par utilisateur/mois (facturé mensuellement)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ChatGPT ?

Comme l'a partagé un critique G2:

Ce que j'aime le plus chez ChatGPT, c'est qu'il est comme un ami fiable, toujours prêt à m'aider, de jour comme de nuit. Que je fasse des recherches, que je postule à des emplois ou que j'aie simplement besoin d'informations rapides, il me fournit des réponses intelligentes et bien structurées en quelques secondes.

3. HuggingChat (idéal pour tester et passer d'un modèle d'IA open source à un autre)

via HuggingChat

HuggingChat (par Hugging Face) est un chatbot IA gratuit et open source, idéal pour les utilisateurs qui accordent de la valeur à la personnalisation et à l'accès à plusieurs LLM tels que LLaMA, Mistral et Cohere.

Il s'agit davantage d'un lieu de rencontre convivial, spécialement conçu pour les modèles d'IA open source, c'est-à-dire ceux qui sont développés par la communauté et dont le fonctionnement est souvent transparent.

Si vous aimez explorer ce que le monde open source a à offrir et que vous souhaitez peut-être même jeter un œil sous le capot, Hugging Chat est une alternative fantastique qui vous donne un accès direct à une IA communautaire très puissante, souvent sans aucun coût, tandis que Poe vous offre un buffet plus large comprenant à la fois les célèbres IA propriétaires et quelques perles open source, parfois avec des fonctionnalités supplémentaires.

Les meilleures fonctionnalités de HuggingChat

Créez et partagez des chatbots personnalisés avec des noms, des avatars et des invites uniques

Choisissez parmi les meilleurs modèles ouverts tels que Llama 3. 3 de Meta, Command R+ de Cohere ou Mistral, en fonction de votre cas d'utilisation et de vos besoins en matière de performances

Connectez-vous à des outils tels que la recherche Web, la génération d'images ou l'analyse de PDF pour une expérience IA plus intelligente et plus interactive

Limites de HuggingChat

Les encodeurs personnalisés ne fonctionnent pas correctement à moins d'ajouter un indicateur spécifique, ce qui rend les choses confuses et peu fiables

Tarifs HuggingChat

Free Forever

Évaluations et avis sur HuggingChat

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📮 ClickUp Insight : Près de 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage s'appuient désormais sur des outils d'IA pour simplifier et accélérer leurs tâches personnelles. Vous souhaitez bénéficier des mêmes avantages au travail ? ClickUp est là pour vous aider ! ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, peut vous aider à améliorer votre productivité de 30 % grâce à moins de réunions, des résumés rapides générés par l'IA et des tâches automatisées.

4. Perplexity (Idéal pour des recherches rapides et fiables avec des citations web en temps réel)

via Perplexity

Perplexity AI est un assistant de recherche et de discussion tout-en-un qui combine des réponses basées sur l'IA avec des citations web en temps réel. Il est également doté d'une fonctionnalité de recherche avancée, qui extrait des résultats ciblés à partir d'articles universitaires, de blogs et de publications fiables.

Il comprend également le mode Focus, qui vous permet de filtrer les réponses par type de contenu, comme Reddit, YouTube ou des revues universitaires, afin d'obtenir des résultats adaptés à vos besoins.

Les meilleures fonctionnalités de Perplexity

Exécutez des requêtes complexes en plusieurs parties avec des réponses structurées et logiques

Organisez vos fils, pages et fichiers en un seul endroit, et choisissez les sites sur lesquels Perplexity doit rechercher des informations

Transformez vos recherches en contenu soigné et partageable qui se lit comme un article de blog bien structuré, citations comprises

Limites de Perplexity

Manque de flux de travail prédéfinis et de modèles adaptés à des secteurs ou des cas d'utilisation spécifiques

Tarification Perplexity

Free

Pro : 20 $/mois

Max : 200 $/mois

Enterprise : 40 $/mois

Évaluations et avis sur Perplexity

G2 : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Perplexity ?

Comme l'a partagé un critique G2:

J'adore la rapidité et la flexibilité offertes par Perplexity Pro. Il fait un travail formidable en utilisant le contexte que je lui fournis et ses recherches externes sur le Web. Leur vitesse d'innovation est époustouflante.

5. Claude (Idéal pour des discussions claires et sécurisées et une aide à la rédaction/au codage)

via Claude

Claude IA vous permet de créer des environnements de travail dédiés à vos projets, où les discussions, les documents et les informations restent organisés, ce qui est idéal pour les équipes et les tâches à long terme. Grâce aux options de personnalisation intégrées, vous pouvez adapter le ton, le comportement et les préférences de Claude à votre flux de travail.

Son mode Recherche permet à Claude d'effectuer des recherches Web en plusieurs étapes et de fournir des réponses bien référencées, tandis que l'outil d'analyse permet d'exécuter du code JavaScript directement dans le chat pour obtenir des informations en temps réel.

Conçue avec le cadre IA constitutionnel d'Anthropic, elle garantit des réponses utiles, honnêtes et sûres, ce qui en fait une alternative POE fiable pour les travaux créatifs et techniques.

Les meilleures fonctionnalités de Claude

Activez le mode d'analyse approfondie pour obtenir des réponses plus précises dans des tâches telles que le débogage, les mathématiques avancées ou les requêtes logiques complexes

Générez, modifiez et organisez des documents, du code et du contenu dans un panneau latéral interactif tout en discutant

Posez directement des questions sur vos documents téléchargés, Claude répond de manière contextuelle, ce qui facilite l'extraction et le résumé des informations

Limites de Claude

Claude IA suit souvent mal les instructions, n'achevant qu'une partie d'une tâche, puis s'arrêtant pour demander s'il doit continuer, ce qui consomme des messages supplémentaires

Tarifs Claude

Free Forever

Pro : 20 $/mois

Max : 100 $/mois

Teams : 30 $/mois

Évaluations et avis sur Claude

G2 : 4,4/5 (50 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Claude ?

Voici un avis G2:

Claude fait un excellent travail avec les tableaux et les diagrammes : il donne du sens aux données et en extrait les points clés sans que j'aie à fournir beaucoup d'efforts.

6. You. com (Idéal pour les recherches Web alimentées par l'IA avec des réponses résumées et sourcées)

You. com est une plateforme d'IA unifiée qui prend en charge plusieurs modèles d'IA, tels que GPT-4, Claude et Gemini Pro, vous permettant ainsi de choisir l'outil adapté à votre tâche. Elle comprend des agents IA, des assistants personnalisés conçus pour des tâches telles que la synthèse de documents, la création d'images, le codage ou la rédaction d'e-mails. Vous pouvez même créer vos propres agents, définir des instructions spécifiques et les partager avec d'autres.

Pour les créateurs de contenu, YouWrite aide à générer tout type de contenu, des articles de blog aux e-mails, tandis que YouImagine vous permet de créer des images générées par IA à l'aide de modèles tels que DALLE-3 et Stable Diffusion.

Les meilleures fonctionnalités de You.com

Choisissez entre un raisonnement approfondi et des réponses rapides en fonction de la complexité de votre tâche

Suivez les tendances d'utilisation, le comportement de recherche et l'engagement afin d'optimiser la manière dont les équipes interagissent avec l'IA

Affinez les sources utilisées par l'IA, telles que Reddit, Wikipédia ou arXiv, pour obtenir des résultats plus ciblés

Limites de You.com

Certains utilisateurs indiquent que le service fournit parfois des liens non pertinents

Tarifs You.com

Free Forever

Forfaits payants disponibles

Évaluations et avis sur You.com

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de You.com ?

Comme l'a partagé un critique G2:

Contrairement à ses concurrents, AI Chat Search fournit des informations succinctes et le site web le plus récent avec des résultats de qualité. Je l'utilise comme moteur de recherche fiable pour des sujets spécifiques afin de trouver des articles, tels que les derniers articles de recherche, et obtenir des résumés de paragraphes.

7. DeepSeek (le meilleur pour discuter gratuitement avec une IA puissante dotée d'un raisonnement de niveau GPT-4)

via Deepseek

DeepSeek IA est un modèle linguistique open source haute performance conçu pour gérer des tâches de raisonnement complexes, telles que le codage, la logique et les mathématiques, avec une clarté étape par étape. Entraîné à l'aide de l'apprentissage par renforcement, il montre aux utilisateurs exactement comment il arrive à chaque réponse.

Il propose plusieurs modèles spécialisés pour différents cas d'utilisation de l'IA. Le modèle DeepSeek-VL gère à la fois les tâches linguistiques et visuelles, tandis que DeepSeek Coder est fortement entraîné sur le code et excelle dans l'assistance à la complétion, au remplissage et au débogage de code.

Les meilleures fonctionnalités de Deepseek

Assistance pour une longueur de contexte massive de 128 000 jetons et l'utilisation de prédictions multi-jetons

Écrivez et déboguez du code plus rapidement grâce à un modèle spécialisé conçu pour les développeurs et les tâches de programmation

Entièrement accessible sous licence MIT et optimisé pour fonctionner efficacement sans infrastructure coûteuse

Limites de Deepseek

Censure souvent les réponses de manière imprévisible, en passant au milieu d'une réponse à « Désolé, cela ne relève pas de ma compétence » sans raison claire

Tarifs Deepseek

Free Forever (tarification API basée sur l'utilisation des jetons)

Évaluations et avis sur Deepseek

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

8. Microsoft Copilot (Idéal pour bénéficier d'une assistance basée sur l'IA dans les applications Microsoft 365 afin d'améliorer votre productivité)

via Microsoft

Microsoft Copilot est intégré aux outils Microsoft que votre équipe utilise déjà, tels que Word, Excel, Outlook et Teams. Il utilise GPT-4 et Microsoft Graph pour fournir une assistance en temps réel personnalisée pour vos fichiers, vos discussions et votre calendrier.

Si vous effectuez des recherches approfondies, son mode Deep Research extrait des informations pertinentes de vos documents et de sources fiables. Il comprend également des fonctionnalités telles que Copilot Actions, qui vous aide à organiser vos e-mails ou à planifier des réunions sans intervention manuelle.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Copilot

Transformez les réponses générées par l'IA en documents modifiables et partageables dans Microsoft 365 Copilot Chat

Organisez et contextualisez les données de vos projets à l'aide de carnets, qui font office de canevas interactifs pour gérer les tâches et les informations

Créez et déployez des assistants IA personnalisés adaptés aux besoins spécifiques de votre organisation

Limites de Microsoft Copilot

Certains utilisateurs trouvent l'expérience de discussion de Copilot restrictive, car les discussions ont une longueur limitée et, une fois cette limite atteinte, il faut changer de volet pour revenir aux messages précédents

Tarifs de Microsoft Copilot

Free Forever

Microsoft Copilot Pro : 20 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (plus de 70 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Copilot ?

Comme l'a partagé un critique G2:

C'est un outil formidable et simple pour modifier et générer la disposition de documents. Il m'a également aidé à générer des copies avec la bonne quantité d'informations.

9. Google Gemini (Idéal pour l'assistance IA multimodale intégrée à l'écosystème Google)

via Google Gemini

Google Gemini est un assistant IA avancé intégré à l'écosystème Google, de la recherche à Gmail en passant par Docs et les appareils Android. Ses capacités multimodales lui permettent de comprendre et de répondre à du texte, des images, de l'audio, de la vidéo et même du code, le tout dans la même discussion.

Vous pouvez accéder à Gemini de manière transparente sur tous vos appareils. Il gère les commandes vocales sur Android Auto, les rappels et les messages sur Wear OS, et prend en charge la génération et la modification d'images pour les créatifs.

Les meilleures fonctionnalités de Google Gemini

Participez à des discussions vocales en temps réel et recevez des commentaires immédiats en partageant votre écran ou le flux de votre caméra

Contrôlez les fonctions de votre appareil telles que les alarmes, la lecture multimédia et le lancement d'applications directement via Gemini

Organisez et contextualisez les données pour des projets spécifiques, améliorant ainsi la gestion des tâches et la recherche d'informations

Limites de Google Gemini

Certains utilisateurs avertissent que le code généré par Gemini peut être peu fiable : il contient souvent des bogues et peut introduire des failles de sécurité s'il n'est pas soigneusement vérifié

Tarifs Google Gemini

Free Forever

Gemini Advanced (Google One IA Premium) : 18,99 $/mois

Gemini Advanced pour les étudiants : Gratuit jusqu'à la fin de l'année 2026 (comprend Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk et 2 To de stockage)

Évaluations et avis sur Google Gemini

G2 : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Gemini ?

Comme l'a partagé un critique G2:

C'est comme un assistant pratique pour les tâches quotidiennes, qui peut vous aider à rédiger, résumer et même expliquer des sujets complexes en termes simples, tout en maintenant le flux sans donner l'impression d'être robotique ou rigide.

10. Pi (Idéal pour offrir des discussions empathiques et encourageantes)

via Pi

Pi, développé par Inflection AI, est un compagnon IA personnel centré sur l'humain, conçu pour des discussions émotionnellement intelligentes et semblables à celles que vous auriez avec un être humain. Accessible via le web, des applications mobiles et des plateformes telles que WhatsApp, Instagram et Messenger, Pi vous accompagne où que vous soyez.

L'assistant favorise également la créativité et la concentration, en aidant les utilisateurs à rédiger des poèmes, à trouver des idées ou à discuter de décisions difficiles. Vous pouvez même explorer différents sujets grâce à l'onglet « Découvrir ». Au fil du temps, Pi s'adapte à votre ton, à vos besoins et à vos habitudes, vous fournissant des suggestions plus intelligentes et plus pertinentes à mesure que vous l'utilisez.

Les meilleures fonctionnalités de Pi

Engagez des discussions avec empathie, en apportant une assistance et une compréhension qui vont au-delà de la simple transmission d'informations

Apprend des interactions des utilisateurs pour adapter les réponses, créant ainsi une expérience plus personnalisée au fil du temps

Offre des discussions vocales naturelles avec plusieurs options vocales, améliorant ainsi l'engagement des utilisateurs et l'accessibilité

Limites de Pi

Certains utilisateurs notent que Pi a une compréhension limitée des sujets sensibles et émotionnels, ce qui le rend moins efficace pour les discussions plus délicates

Tarification Pi

Free Forever

Forfaits payants disponibles

Évaluations et avis sur Pi

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pi ?

Comme l'a partagé un critique G2:

Sans aucun doute sa facilité d'utilisation, sa compréhension du langage naturel et son intelligence émotionnelle, ce qui est rare pour les chatbots IA. De plus, le fait qu'il soit disponible sur tous les appareils et plusieurs plateformes le rend facile d'accès.

11. YesChat. ai (Idéal pour créer et gérer facilement divers contenus)

YesChat. ai est une plateforme IA tout-en-un qui intègre plusieurs modèles d'IA, notamment GPT-4o, Claude 3 Opus et DALL·E 3. Les utilisateurs peuvent passer d'un modèle à l'autre pour des tâches telles que la rédaction, le codage ou la génération d'images. La plateforme prend également en charge le téléchargement de fichiers, ce qui permet aux utilisateurs d'interagir avec des documents tels que des PDF et même d'explorer une bibliothèque de plus de 200 000 GPT spécialisés.

Il comprend également un assistant de rédaction IA pour améliorer la grammaire et la clarté, un humaniseur IA pour rendre le texte généré par l'IA plus naturel, et des outils tels que le détecteur IA pour identifier le contenu généré par l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Yeschat.ai

Transformez des invites textuelles en visuels à l'aide d'outils tels que le générateur d'images IA et le générateur humain IA

Créez des morceaux de musique personnalisés en saisissant des descriptions textuelles ou des paroles, avec des options pour différents styles et ambiances

Convertissez du contenu écrit en vidéos attrayantes, adaptées aux présentations ou aux réseaux sociaux

Limites de Yeschat.ai

La fonctionnalité gratuite Document Fusion IA ne fonctionne pas, même lorsque les exigences en matière de taille de fichier sont respectées

Tarifs de Yeschat.ai

Free Forever

Forfait Pro : 8 $/mois (facturé annuellement)

Forfait Ultra : 16 $/mois (facturé annuellement)

Forfait Unlimited : 40 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Yeschat.ai

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

12. Llama Chat (Idéal pour des expériences de chat IA personnalisables et axées sur la confidentialité)

via Llama

Llama Chat, optimisé par les modèles Llama 3. 2 de Meta, est un assistant IA open source avec une longueur de contexte étendue pouvant atteindre 128 000 jetons. Il peut également gérer efficacement des discussions complexes et longues.

L'une de ses principales forces réside dans son adaptabilité. Du service client des entreprises à la recherche universitaire, les utilisateurs peuvent personnaliser Llama Chat grâce à son code open source et l'adapter à des secteurs spécifiques. De plus, son intégration aux plateformes Meta, telles que WhatsApp et Instagram, offre une expérience familière et fluide à de nombreux utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Llama Chat

Améliorez les fonctionnalités en intégrant des outils externes et des API pour des cas d'utilisation étendus

Surveillez les temps de réponse et l'utilisation des jetons pour plus de transparence et d'optimisation

Adaptez les modèles à des champs spécialisés, tels que la santé, afin de fournir des réponses précises et pertinentes

Limites de Llama Chat

Certains utilisateurs signalent que les résultats de Llama Chat peuvent parfois être inexacts, que les images générées manquent de clarté (en particulier avec du texte) et que la fonctionnalité d'animation des photos n'est pas toujours fluide

Tarifs de Llama Chat

Free Forever

Coût par million de jetons d'entrée et de sortie (3:1 mixte) : 0,19 $ - 0,49 $

Évaluations et avis sur Llama Chat

G2 : 4,3/5 (plus de 140 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Llama Chat ?

Comme l'a partagé un critique G2:

Je l'ai utilisé comme complément peu coûteux aux modèles OpenAI et Anthropic, en particulier pour des tâches spécifiques et précises. Il est facilement accessible et se distingue comme une alternative open source performante.

13. Replika (Idéal pour établir une connexion émotionnelle avec un compagnon IA personnalisable)

via Replika

Replika est un compagnon IA qui utilise l'apprentissage automatique basé sur le chat pour établir une relation émotionnelle continue avec vous. L'une des principales fonctionnalités de Replika est la mémoire de conversation, qui se souvient des détails des discussions passées pour s'y référer plus tard.

Il offre également un suivi de l'humeur, un journal et des scénarios de jeux de rôle, favorisant ainsi le développement personnel et le bien-être émotionnel. Ses avatars personnalisables et la dynamique des relations permettent aux utilisateurs d'adapter leur compagnon IA à leurs préférences, renforçant ainsi le sentiment de compagnie.

Les meilleures fonctionnalités de Replika

Les utilisateurs peuvent activer la musique de fond dans la salle virtuelle de Replika pour créer un environnement de discussion apaisant et plus personnalisé

Gagnez de la devise dans l'application pour débloquer de nouvelles fonctionnalités, tenues et activités, ce qui encourage l'engagement et l'exploration

Personnalisez la personnalité de votre Replika grâce à des traits débloquables tels que « curieux » ou « encourageant » et explorez vos intérêts communs au fil du temps

Limites de Replika

Les utilisateurs disent qu'il n'est pas spécialisé dans la base de connaissances ou la recherche, donc il ne résoudra pas les problèmes de codage ni ne récupérera des informations sur le web

Tarifs Replika

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Replika

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Rendez votre flux de travail de bout en bout plus intelligent avec ClickUp Brain

Au cours de cette aventure, nous avons exploré les meilleures alternatives à Poe AI, des outils conçus pour des discussions plus intelligentes, des recherches plus rapides, une meilleure interface utilisateur et un contenu créatif. Mais si vous recherchez quelque chose qui combine l'IA avec une réelle productivité et l'automatisation des flux de travail, il est temps d'adopter ClickUp.

C'est votre environnement de travail tout-en-un avec l'IA intégrée aux tâches, aux documents, aux projets, aux tableaux blancs, aux modèles et à tout le reste ! De la génération automatique de tâches à la résumé de longs documents en passant par la gestion des flux de travail de l'équipe, ClickUp Brain se charge du gros du travail pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel.

Prêt à faire plus avec l'IA ? Inscrivez-vous à ClickUp et découvrez un travail plus intelligent, à votre façon.