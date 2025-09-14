les 10 meilleurs outils d'IA pour la saisie de données afin d'automatiser votre flux de travail

L'entrée de données manuelle n'est le travail rêvé de personne. Copier des factures, enregistrer les résultats de sondages, mettre à jour des feuilles de calcul... C'est lent et répétitif. Et une seule faute de frappe suffit à semer le chaos.

Si vos journées ressemblent à une boucle sans fin de copier-coller, il est temps de faire appel à des renforts.

Les outils d'IA pour l'entrée de données sont conçus pour prendre en charge le travail fastidieux. Ils extraient, nettoient, valident et organisent vos informations, pendant que vous vous concentrez sur le travail qui fait réellement avancer les choses.

Dans cette liste, nous avons rassemblé les meilleurs outils pour automatiser les flux de travail de saisie de données. Vous dirigez une petite entreprise ou gérez une équipe ? Ou peut-être aimez-vous simplement les flux de travail fluides. Dans tous les cas, ces outils d'IA pour la saisie automatisée de données vous aideront à gagner du temps.

Prêt pour une réunion avec vos nouveaux assistants de traitement des données ?

🧠 Anecdote amusante : La Deutsche Bank a déjà utilisé l'automatisation robotisée des processus (RPA) pour traiter plus de 500 000 transactions par an, avec une précision des données de 99 % et zéro pause café. Cela nous rappelle que lorsque les robots s'occupent des tâches fastidieuses, les humains peuvent se concentrer sur du travail à plus forte valeur.

Prêt à laisser des robots entraînés prendre en charge vos opérations d'entrée de données ? Voici un aperçu des meilleurs outils d'automatisation basés sur l'IA afin que vous puissiez choisir votre assistant numérique en toute confiance.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Tâches IA + workflows d'entrée de données Fonctionnalité Talk-to-Text pour la saisie de données vocale Entrée de données alimentée par l'IA + vue Tableur + automatisation Forfait Free Forever disponible ; personnalisations pour les entreprises Nanonets Traitement intelligent des documents Apprend automatiquement la disposition des documents Gratuit pour 200 $ de crédits ; tarification personnalisée Docsumo Extraction des factures et des reçus Précision au niveau des éléments Les forfaits payants commencent à 149 $/mois Rossum Conversion d'e-mails en données Analyse du e-mail alimentée par l'IA Prix à partir de 1 500 $/an Nintex RPA RPA d'entreprise et automatisation de la saisie de données Générateur de processus robotisé par glisser-déposer Essai gratuit disponible ; tarification personnalisée en fonction de l'utilisation Jotform Saisie de données à partir de formulaires Formulaires améliorés par l'IA et logique conditionnelle Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 39 $/mois Typeform Collecte de données conversationnelle basée sur des formulaires Sauts logiques et flux de sondage IA Forfait gratuit avec réponses limite ; forfaits payants à partir de 25 $/mois Zapier Automatisation des flux de travail entre applications Automatisation multi-application sans code Forfait Free avec limites de tâches ; forfaits payants à partir de 22,81 $/mois Parcourir l'IA Extraction de données Web « Robots » préconfigurés pour la capture de données Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 48 $/mois OpenRefine Nettoyage et transformation des données Nettoyage en masse avec navigation à facettes Outil entièrement gratuit et open source

Choisir le bon logiciel de saisie de données automatisée signifie trouver celui qui correspond au rythme, à la précision et au style de flux de travail de votre équipe. Voici les critères à privilégier :

automatisation des données *pour extraire de l'information à partir de formulaires, de fichiers PDF et d'e-mails avec une installation minimale tout en préservant l'intégrité des données

Réduction des erreurs et validation dans les tâches de traitement des données pour vous aider à détecter les erreurs avant qu'elles n'aient un impact sur votre travail

Intégration personnalisée des flux de travail pour synchroniser vos systèmes existants, tels que le CRM, les tableurs ou les outils de gestion de projet

Évolutivité qui vous permet de traiter des volumes plus importants sans ralentir vos capacités de traitement des données

Une expérience utilisateur qui permet à votre équipe de se lancer rapidement sans période d'apprentissage

👀 Le saviez-vous ? Il existe plusieurs façons d'automatiser la saisie de données. Chacune résout un problème différent. En voici quelques-unes : Les outils d'automatisation basés sur des formulaires, tels que Jotform ou Typeform, permettent de collecter des données structurées à la source

Les outils d'extraction de données de documents, tels que Docsumo ou Nanonets, analysent les factures, les reçus et les fichiers PDF à l'aide de la reconnaissance optique de caractères (OCR) afin d'extraire automatiquement les champs clés

L'analyse des e-mails (comme Rossum) capture les données à la fois dans le corps des messages et dans les pièces jointes

Les outils de scraping Web tels que Browse AI extraient des informations en temps réel à partir de sites Web Des outils tels que ClickUp gèrent tout, de la simple saisie, extraction et validation des données à l'automatisation complète des flux de travail. Ils synchronisent vos données entre les feuilles de calcul, les CRM et les tableaux de tâches sans aucune saisie manuelle.

Passons maintenant aux choses sérieuses. Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur les solutions d'entrée de données les plus intelligentes qui vous aideront à améliorer vos performances en matière d'entrée de données.

1. ClickUp (idéal pour intégrer la gestion des tâches basée sur l'IA aux flux de travail de saisie de données)

Automatisez l'entrée de données avec ClickUp Configurez des tâches d'automatisation complexes pour la validation quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle des données à l'aide de ClickUp

L'entrée de données ne consiste pas seulement à collecter des informations, mais aussi à s'assurer qu'elles parviennent aux bonnes personnes, qu'elles sont traitées rapidement et qu'elles restent organisées dans plusieurs flux de travail.

Mais lorsque les envois s'accumulent ou que la coordination de l'équipe se détériore, de petites erreurs peuvent entraîner des retards importants.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, transforme la saisie manuelle des données en un flux intelligent et automatisé, optimisé pour la productivité.

Automatisations ClickUp

Vous souhaitez éliminer la saisie manuelle répétitive de données en paramétrant des déclencheurs et des actions ? Vous pouvez par exemple créer des tâches de saisie de données lorsque de nouvelles données sont reçues, mettre à jour les statuts, assigner des membres de l'équipe ou générer des tâches récurrentes pour la saisie de données courantes.

ClickUp Automatisations vous décharge du travail fastidieux.

Configurez des déclencheurs basés sur des règles pour attribuer automatiquement des tâches, mettre à jour les statuts et informer les parties prenantes lorsque de nouvelles données sont soumises avec ClickUp Automatisations

Voici un exemple d'automatisation. Lorsqu'un client remplit un formulaire de demande, ClickUp peut créer automatiquement une tâche, l'attribuer au bon collègue, modifier la priorité de la tâche et même envoyer un e-mail de suivi, le tout sans intervention humaine.

C'est l'outil idéal pour les responsables des opérations, les équipes chargées de l'intégration des clients et les professionnels de l'administrateur qui gèrent un volume important de demandes.

Vous pouvez adapter ClickUp à vos flux de travail uniques en ajoutant des champs personnalisés, en configurant des règles de validation et en concevant des modèles pour des besoins spécifiques en matière d'entrée de données. Il vous suffit de définir les paramètres, et ClickUp s'occupe de tout en arrière-plan.

ClickUp Autopilot Agents Pour les équipes qui jonglent avec les données saisies, vous pouvez également utiliser les agents ClickUp Autopilot, qui s'adaptent aux changements dans votre environnement de travail et agissent de manière autonome en fonction des instructions données. Ces agents peuvent être configurés à l'aide d'options prédéfinies ou d'un générateur sans code pour les agents personnalisés. Ces automatisations permettent non seulement de réduire les erreurs humaines, mais aussi de libérer un temps précieux pour des analyses et des prises de décision de plus haut niveau, tout en assurant la maintenance des interactions cohérentes. Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus :

ClickUp Brain

Les automatisations sont optimisées grâce à l'IA. Vous pouvez créer vos propres automatisations personnalisées en indiquant simplement à ClickUp Brain ce que vous souhaitez automatiser en anglais courant. Il configurera tout pour vous dans n'importe quel espace, dossier ou liste.

Utilisez ClickUp Brain pour générer automatiquement des descriptions de tâches, des e-mails de suivi ou des libellés de priorité à partir de données non structurées

ClickUp Brain agit essentiellement comme votre assistant intelligent, capable d'extraire des données à partir de documents (y compris des PDF grâce à des intégrations OCR intelligentes), de générer des tâches à partir de notes de réunion, de résumer des fichiers et de répondre en temps réel à des questions contextuelles sur votre environnement de travail.

Vous souhaitez garantir la qualité et l'intégrité de vos données tout au long du processus ? Essayez les invites basées sur l'IA pour générer des modèles de feuilles de calcul structurés, automatiser l'extraction de données et mettre en place des mécanismes de vérification des erreurs.

Brain réduit considérablement l'entrée manuelle des données, minimise les erreurs et garantit que les données sont toujours à jour et exactes.

Vous pouvez effectuer absolument toutes les tâches d'entrée de données à l'aide de l'IA dans ClickUp, qu'il s'agisse du traitement des factures, des mises à jour CRM, de la gestion des bases de données ou du traitement des commandes.

ClickUp n'est pas seulement votre environnement de travail de prédilection pour le contrôle, mais aussi pour la clarté.

Vue tableau ClickUp

Si Excel vous manque pour la visualisation des données, essayez ClickUp Table View. Il imite l'interface familière des tableurs, mais facilite la consultation, la modification en cours et la mise à jour des données structurées.

Gérez des entrées de données volumineuses dans une disposition structurée où chaque ligne représente une tâche exécutable avec ClickUp Table View

Chaque tâche est affichée sous forme de ligne, avec des colonnes personnalisables pour différents champs de données, prenant en charge les actions groupées, la navigation rapide et même les raccourcis copier-coller pour une saisie rapide des données. Vous pouvez également trier les envois par statut, filtrer par assigné et mettre à jour plusieurs enregistrements à la fois.

Cette vue affiche des données et est particulièrement efficace pour gérer de grands volumes de données, valider les entrées et garantir la qualité des données.

ClickUp prend également en charge plus de 100 intégrations avec des générateurs de formulaires ou des systèmes CRM, notamment Salesforce, HubSpot et bien d'autres. Cela permet la capture automatisée des données et la création de tâches, afin que les données s'intègrent de manière transparente dans votre environnement de travail ClickUp.

Cette centralisation, associée à une gestion de projet automatisée et optimisée, peut transformer radicalement votre système d'organisation des données.

Que vous gériez quelques tâches de saisie manuelle ou des milliers d'entrées de données, l'architecture flexible et les solides capacités d'automatisation de ClickUp le rendent évolutif pour les entreprises de toutes tailles. Ses fonctionnalités basées sur l'IA s'adaptent à l'augmentation des volumes de données et à l'évolution des exigences en matière de flux de travail, offrant ainsi une assistance à l'efficacité et à la croissance à long terme.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaborez en temps réel grâce aux fils de commentaires, à l'attribution des tâches, au partage de documents et au chat ClickUp intégré à l'application

Créez des tableaux de bord ClickUp dynamiques pour surveiller la saisie des données dans toutes les équipes

Importez des entrées à partir de fichiers CSV ou de formulaires synchronisés directement dans des vues structurées

Déclenchez des alertes Slack ou par e-mail lorsque de nouvelles données atteignent une réunion de conditions spécifiques

Regroupez les tâches par type de données, phase de projet ou origine du formulaire pour un suivi plus clair

Automatisez la vérification des erreurs et contrôlez les permission et l'accès des invités pour renforcer la sécurité des données

ClickUp limitations

La personnalisation des flux de travail avancés demande un certain temps d'adaptation pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis publié sur G2 indique :

Un outil essentiel pour rendre les opérations plus efficaces. C'est le seul outil de gestion de projet qui vous libère du fardeau de l'entrée de données. L'extension Chrome et la fonctionnalité de formulaires valent leur pesant d'or !!!

Un outil essentiel pour rendre les opérations plus efficaces. C'est le seul outil de gestion de projet qui vous libère du fardeau de l'entrée de données. L'extension Chrome et la fonctionnalité de formulaires valent leur pesant d'or !!!

💡 Bonus : si vous souhaitez donner vie à vos flux de travail d'entrée de données ET : Effectuez des recherches instantanées et intuitives dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et TOUTES vos applications de connexion + le Web pour trouver le contexte de travail

Utilisez Talk to Text pour demander, dicter et exécuter du travail à la voix, sans les mains et où que vous soyez

Tirez parti des outils d'IA tels que ChatGPT, Claude et DeepSeek directement depuis Brain MAX, avec le contexte complet de votre travail Essayez ClickUp Brain MAX, un assistant IA ultra-puissant qui vous comprend vraiment, car il connaît votre travail. Oubliez la multitude d'outils IA, utilisez votre voix pour créer des flux de travail personnalisés, rédiger de la documentation, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et bien plus encore.

2. Nanonets (le meilleur pour le traitement intelligent des documents)

via Nanonets

Nanonets est conçu pour les équipes qui traitent quotidiennement une avalanche de documents papier (factures, contrats, identifiants ou formulaires numérisés) et qui ont besoin d'un moyen plus intelligent et plus rapide pour tout numériser. Il utilise l'apprentissage profond pour reconnaître les champs et les dispositions, même si les documents sont dans des mises en forme ou des langues différents.

Il suffit de télécharger quelques échantillons, de donner un libellé aux champs une seule fois, et l'IA apprend à gérer les variations par elle-même. Elle continue à s'améliorer à chaque document que vous traitez, ce qui réduit le besoin de la réentraîner ou de vérifier les résultats.

Les meilleures fonctionnalités de Nanonets

Téléchargez en masse des documents pour un traitement par lots en quelques secondes

Définissez des seuils de confiance pour signaler les entrées incertaines ou peu fiables

Acheminez les documents vers différents flux de travail en fonction du type de contenu

Exportez des données structurées dans des mises en forme JSON, XML ou Excel

Configurez des notifications webhook personnalisées pour les évènements d'extraction

Utilisez des pistes d'audit pour le suivi des modifications et améliorer la gouvernance des données

Limites des nanoréseaux

Le prix peut être prohibitif pour les petites équipes

Nécessite un temps d'installation pour l'entraînement des modèles personnalisés

Tarifs Nanonets

Gratuit (200 $ de crédit)

Paiement à l'utilisation : tarification basée sur l'utilisation, sans engagement mensuel

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Nanonets

G2 : 4,8/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Nanonets ?

Un avis publié sur G2 indique :

Les fonctionnalités du moteur OCR, principalement en termes d'apprentissage du moteur à partir des documents, l'intervalle de types de documents pris en charge, le modèle sans apprentissage et la possibilité d'ajouter rapidement des données d'apprentissage supplémentaires à la volée sont vraiment excellentes. L'assistance rapide fournie par le fournisseur d'assistance du service clientèle de Nanonets et celle apportée lors des appels sont vraiment appréciables.

Les fonctionnalités du moteur OCR, principalement en termes d'apprentissage du moteur à partir des documents, l'intervalle de types de documents pris en charge, le modèle sans apprentissage et la possibilité d'ajouter rapidement des données d'apprentissage supplémentaires à la volée sont vraiment excellentes. L'assistance rapide fournie par le fournisseur d'assistance du service clientèle de Nanonets et celle apportée lors des appels sont vraiment appréciables.

👀 Le saviez-vous ? Les bases de données relationnelles ne sont pas réservées aux développeurs : elles sont extrêmement utiles pour organiser le travail quotidien. En structurant vos données dans des tableaux liés, vous pouvez créer des flux de travail plus intelligents, dans lesquels une mise à jour déclenche des modifications dans tous les enregistrements connectés. Des outils tels que ClickUp vous permettent de créer des champs relationnels pour établir la connexion entre des tâches, des clients ou des projets sans avoir besoin d'une ligne de SQL. Cela signifie que votre tableau de bord de campagne, votre outil de suivi des clients et votre calendrier de contenu peuvent tous communiquer entre eux automatiquement. C'est un moyen efficace de réduire la duplication des données, de simplifier la création de rapports et d'avoir une vue d'ensemble en un coup d'œil.

3. Docsumo (idéal pour l'extraction de factures et de reçus)

via Docsumo

Conçu pour les équipes financières et opérationnelles submergées de factures, de relevés bancaires ou autres documents comptables, Docsumo capture tout, jusqu'au dernier élément figurant sur le reçu. Il extrait les données au niveau de chaque ligne, ce qui le rend idéal pour les entreprises qui ont besoin de suivre chaque dépense, chaque frais ou chaque unité avec une précision extrême.

Docsumo applique également une logique de validation pour signaler les erreurs et acheminer les exceptions vers un service de révision avant d'exporter les données vers des plateformes comptables, des CRM ou des systèmes internes. Cela permet un gain de temps considérable pour les comptes fournisseurs, la comptabilité ou les flux de travail exigeant une grande précision.

Les meilleures fonctionnalités de Docsumo

Importez des documents via API, e-mail ou synchroniser des dossiers cloud

Définissez des seuils de confiance au niveau des champs pour l'approbation ou la révision

Classez automatiquement les documents entrants par type ou par client

Suivez le temps de traitement et les performances grâce à des tableaux de bord visuels pour le traitement des données financières

Exportez des données structurées directement vers des plateformes de compte ou des outils BI

Conservez l'historique des versions à des fins d'audit et de suivi interne

Limites de Docsumo

Fonctionne mieux uniquement avec des documents financiers structurés

L'interface peut sembler technique pour les utilisateurs non spécialisés

Tarifs Docsumo

Starter : 149 $/mois (1 000 pages/mois ; jusqu'à 3 utilisateurs)

Croissance : 499 $/mois (5 000 pages/mois ; jusqu'à 10 utilisateurs)

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Docsumo

G2 : 4,8/5 (plus de 50 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Docsumo ?

Un avis publié sur G2 indique :

Avant DocSumo, le transfert d'informations et de données depuis des fichiers PDF vers notre classeur nous prenait beaucoup de temps, car nous devions le faire manuellement. Depuis que nous utilisons DocSumo, quelques clics suffisent pour convertir facilement nos documents et transférer les informations et données requises vers nos classeurs.

Avant DocSumo, le transfert d'informations et de données depuis des fichiers PDF vers notre classeur nous prenait beaucoup de temps, car nous devions le faire manuellement. Depuis que nous utilisons DocSumo, quelques clics suffisent pour convertir facilement nos documents et transférer les informations et données requises vers nos classeurs.

Le saviez-vous ? ClickUp Brain propose l'utilisation de plusieurs modèles d'IA générique tels que Claude, ChatGPT et Gemini. Oubliez la prolifération de l'IA et obtenez tout ce dont vous avez besoin grâce à l'IA avec ClickUp.

4. Rossum (le meilleur pour la conversion d'e-mail en données)

via Rossum

Votre boîte de réception déborde. Rossum y voit une opportunité. Cette entreprise est spécialisée dans la transformation de fils chaotiques d'e-mail et de pièces jointes en données structurées et exploitables, sans que vous ayez à ouvrir un tableur.

Sa fonctionnalité la plus puissante est son analyse syntaxique des e-mail alimentée par l'IA. Au lieu de télécharger manuellement les pièces jointes et de copier les champs, Rossum lit le corps du message, ouvre le PDF et extrait automatiquement les données.

Ses modèles d'IA pré-entraînés peuvent également traiter les factures, les bons de commande et d'autres documents standard de l'entreprise, ce qui rend l'installation très rapide.

Les meilleures fonctionnalités de Rossum

Attribuez des boîtes de réception d'e-mail comme sources de saisie de données pour des flux de travail spécifiques

Annoter des documents de manière collaborative pour améliorer l'apprentissage de l'IA

Mettez en évidence les champs incertains pour qu'ils soient vérifiés par un humain, afin que rien ne passe sans vérification

Suivez les exceptions et signalez les anomalies avant l'exportation

Configurez pour synchroniser en temps réel avec les systèmes ERP ou de gestion des factures

Visualisez les performances de la boîte de réception vers les données grâce à l'analyse de l'extraction

Limites de Rossum

Personnalisation limitée au-delà des types de documents de base

Tarifs Rossum

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Rossum

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Rossum ?

Un avis d'utilisateur sur G2 indique :

Rossum nous aide à accélérer le traitement de nos factures, ce qui nous laisse plus de temps pour traiter les requêtes. Il nous aide à réduire les factures en double et à éviter les paiements en double. Rossum nous permet également de détecter les problèmes et les erreurs dans les factures avant qu'elles n'atteignent notre système comptable.

Rossum nous aide à accélérer le traitement de nos factures, ce qui nous laisse plus de temps pour traiter les requêtes. Il nous aide à réduire les factures en double et à éviter que des paiements en double ne soient effectués. Rossum nous permet également de détecter les problèmes et les erreurs dans les factures avant qu'elles n'atteignent notre système comptable.

5. Nintex RPA (idéal pour la RPA d'entreprise et l'automatisation de la saisie de données)

via Nintex RPA

Nintex RPA vous permet de créer des travailleurs numériques qui imitent les actions humaines (copier, coller, cliquer, valider) sans jamais avoir besoin de pause café. Son principal atout est le générateur de processus robotisés par glisser-déposer, qui fait que la conception de robots ressemble moins à du code et davantage à un jeu avec des blocs.

Vous pouvez automatiser les tâches fastidieuses dans les outils d'entreprise tels que SAP, Oracle, Citrix ou les systèmes internes hérités. Qu'il s'agisse de synchroniser les factures des fournisseurs ou de traiter les documents d'intégration des clients, les robots exécutent des flux de travail volumineux avec une précision digne d'une machine.

Vous contrôlez exactement le comportement de chaque bot, le moment où il déclenche, et les conditions dans lesquelles il signale la nécessité d'une intervention humaine.

Les meilleures fonctionnalités de Nintex RPA

Déployez des robots autonomes pour exécuter des tâches selon un calendrier ou déclencher

Connectez les robots RPA aux outils de signature électronique, de formulaires et de flux de travail

Surveillez les performances des bots grâce à des tableaux de bord analytiques centralisés

Tirez parti des modèles intégrés pour les automatisations courantes en entreprise

Utilisez des coffres-forts de sécurité pour protéger vos données de connexion sensibles

Appliquez un accès basé sur les rôles pour gérer qui crée, exécute et effectue la modification en cours des bots

Limites de Nintex RPA

Ne convient pas aux débutants pour les petites équipes ou les équipes non techniques

Nécessite une tarification personnalisée en fonction de l'environnement et de l'utilisation du bot

Tarifs Nintex RPA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Nintex

G2 : 4,2/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 250 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Nintex ?

Un avis publié sur G2 indique :

Nintex dispose de la feuille de route professionnelle la plus complète et la plus achevée pour planifier une automatisation réussie des processus, en mettant fortement l'accent sur la première phase, à savoir la numérisation des processus à l'aide de Nintex promapp de manière collaborative.

Nintex dispose de la feuille de route professionnelle la plus complète et la plus achevée pour planifier une automatisation réussie des processus, en mettant fortement l'accent sur la première phase, à savoir la numérisation des processus à l'aide de Nintex promapp de manière collaborative.

6. Jotform (idéal pour la saisie de données à partir de formulaires)

via Jotform

Jotform est conçu pour les équipes qui ont besoin de collecter rapidement des données structurées, qu'elles proviennent de clients, de clients ou d'équipes internes.

Le générateur de formulaires alimenté par l'IA avec logique conditionnelle vous aide à créer des formulaires plus intelligents et plus dynamiques en quelques minutes. Au lieu que chaque répondant voie la même disposition, Jotform adapte les questions en fonction des réponses précédentes, créant ainsi un flux personnalisé qui augmente à la fois la vitesse et la précision.

Vous pouvez intégrer des formulaires n'importe où, collecter les réponses en temps réel et même déclencher l'envoi d'e-mails ou l'attribution de tâches dès que les envois sont reçus. Cette solution convient à la capture de prospects, à l'accueil de clients, aux inscriptions à des évènements et à presque tous les cas d'utilisation où la fatigue liée aux formulaires est réelle.

Les meilleures fonctionnalités de Jotform

Activez le cryptage des formulaires pour une saisie sécurisée des données sensibles

Utilisez des modèles prédéfinis pour les sondages, les quiz et les formulaires de demande

Intégrez les réponses directement dans Google Sheets, Slack ou Airtable

Acceptez les téléchargements de fichiers ou les signatures numériques dans les champs des formulaires

Personnalisez les thèmes personnalisés pour qu'ils correspondent à l'identité de votre marque

Générez des envois au format PDF pour vos besoins d'archivage ou d'impression

Limites de Jotform

Contrôle de la conception avec des limites sans CSS personnalisé

Les capacités de l'IA sont spécifiques à chaque formulaire et présentent des lacunes en matière de connaissances

Tarifs Jotform

Starter : gratuit pour un maximum de 5 formulaires

Bronze : 39 $/mois (25 formulaires)

Silver : 49 $/mois (50 formulaires)

Gold : 129 $/mois (100 formulaires)

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jotform

G2 : 4,6/5 (plus de 3 600 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jotform ?

Un avis publié sur G2 indique :

Mon organisation utilise Jotform à plusieurs fins, mais nous l'utilisons principalement pour nos clients qui ont besoin de formulaires plus complexes sur leur site web, allant au-delà des simples formulaires de « contact » habituels. Jotform propose de nombreuses options différentes dans son générateur de formulaires, et il est très facile de glisser-déposer tout ce dont vous avez besoin.

Mon organisation utilise Jotform à plusieurs fins, mais nous l'utilisons principalement pour nos clients qui ont besoin de formulaires plus complexes sur leur site web, allant au-delà des simples formulaires de « contact » habituels. Jotform propose de nombreuses options différentes dans son générateur de formulaires, et il est très facile de glisser-déposer tout ce dont vous avez besoin.

📮 ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles sont le manque d'intégration transparente, le manque de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passe-t-il si l'IA est intégrée à votre environnement de travail et est déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, rend cela possible. Il est capable de traiter le langage naturel et comprend les invites en langage simple, résolvant ainsi les trois problèmes liés à l'adoption de l'IA tout en assurant la connexion de vos discussions, tâches, documents et connaissances dans l'espace de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

7. Typeform (idéal pour la collecte de données sous forme de formulaires conversationnels)

via Typeform

Vous souhaitez transformer les sondages et les formulaires statiques en une expérience fluide, semblable à un chat, qui augmente également les taux de réponse ? Le flux de sondage assisté par IA de Typeform s'apparente davantage à une discussion qu'à un formulaire, vous aidant à collecter des données précises et pertinentes sans submerger votre public.

Il vous permet de créer des chemins de questions entièrement personnalisés en fonction des réponses précédentes, afin que les utilisateurs voient une question pertinente après l'autre.

Les meilleures fonctionnalités de Typeform

Intégrez des formulaires sous forme de fenêtres contextuelles, d'expériences pleine page ou de widgets en ligne

Personnalisez les polices de caractère, les couleurs et les images pour qu'elles correspondent au ton de votre marque

Suivez les taux d'engagement et d'achèvement grâce à des analyses détaillées

Traduisez les formulaires en plusieurs langues pour toucher un public international

Effectuez une connexion directe aux CRM, aux outils de e-mail et à Notion

Activez la logique de calculatrice pour estimer les prix, les scores ou les résultats en direct

Limites de Typeform

Les options d'exportation sont limite dans les forfaits gratuits et basiques

Cela peut s'avérer coûteux lorsque vous étendez vos activités à plusieurs équipes ou régions

Tarifs Typeform

Forfait gratuit disponible

Basique : 29 $/mois

Plus : 59 $/mois

Entreprise : 99 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Typeform

G2 : 4,5/5 (plus de 850 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Typeform ?

Un avis publié sur G2 indique :

L'interface est élégante, facile à utiliser et attrayante pour les répondants. La logique conditionnelle et les intégrations rendent les flux de travail fluides.

L'interface est élégante, facile à utiliser et attrayante pour les répondants. La logique conditionnelle et les intégrations rendent les flux de travail fluides.

8. Zapier (idéal pour l'automatisation des flux de travail entre applications)

via Zapier

Zapier est la version Internet du ruban adhésif. Conçu pour les utilisateurs qui souhaitent lier leurs applications préférées sans avoir à apprendre à coder, il excelle dans l'automatisation des flux de travail en plusieurs étapes entre des outils tels que Google Sheets, Typeform, Slack et les CRM.

Sa fonctionnalité principale est l'automatisation multi-applications, qui vous permet de transférer facilement des données entre différentes plateformes.

Par exemple, l'envoi d'un nouveau formulaire peut instantanément déclencher une notification Slack, mettre à jour une feuille de calcul et envoyer un e-mail de bienvenue, sans aucune intervention manuelle.

De l'automatisation du marketing à la réussite client en passant par les pipelines de recrutement, Zapier est l'outil puissant sans code qui permet à vos systèmes de communiquer entre eux sans que vous ayez à toucher votre clavier.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Créez des Zaps (flux de travail) à l'aide de filtres, de conditions et d'une logique en plusieurs étapes

Programmez l'exécution des Zaps quotidiennement, hebdomadairement ou à des intervalles personnalisés

Clonez et partagez les automatisations entre les équipes ou les services

Suivez l'historique des tâches et les taux de réussite pour chaque Zap

Gérez les intégrations de plus de 6 000 applications à partir d'un seul tableau de bord

Protégez vos flux de travail grâce à l'authentification à deux facteurs et aux contrôles de permission

Limites de Zapier

Les Zaps complexes peuvent être difficiles à dépanner

Les limites de tâches des forfaits gratuits et basiques restreignent l'automatisation à haut volume

Tarifs Zapier

Free

Professionnel : 22,81 $/mois

Équipe : 78,72 $/mois pour 25 utilisateurs

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zapier

G2 : 4,5/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zapier ?

Un avis publié sur G2 indique :

L'avantage principal de Zapier est qu'il élimine le travail manuel en automatisant les tâches répétitives entre différentes applications grâce à un grand nombre de fonctionnalités. Il est très facile à configurer, même sans compétences en codage, et me fait gagner des heures en synchronisant mes outils (fréquence d'utilisation). La facilité de mise en œuvre et le processus d'intégration avec d'autres outils sont tout simplement trop rapides, excellents et sans stress. Le service client n'est pas mal non plus.

L'avantage principal de Zapier est qu'il élimine le travail manuel en automatisant les tâches répétitives entre différentes applications grâce à un grand nombre de fonctionnalités. Il est très facile à configurer, même sans compétences en codage, et me fait gagner des heures en synchronisant mes outils (fréquence d'utilisation). La facilité de mise en œuvre et le processus d'intégration avec d'autres outils sont tout simplement trop rapides, excellents et sans stress. Le service client n'est pas mal non plus.

9. Browse IA (le meilleur pour le scraping de données web)

via Browse IA

Imaginez que vous puissiez former un robot pour naviguer sur le Web et qu'il fasse réellement ce qui lui est demandé. Browse AI vous permet d'extraire des données de sites Web, telles que des listes de produits, des tableaux de prix ou des offres d'emploi, sans écrire une seule ligne de code.

Des « robots » préconfigurés pour les sites web populaires vous aident à commencer immédiatement le scraping. L'installation est aussi simple que de pointer et cliquer sur les éléments de la page que vous souhaitez. Une fois formé, votre robot peut fonctionner selon un calendrier, enregistrer des données dans des feuilles de calcul ou déclencher des alertes lorsque de nouvelles informations apparaissent.

Cela élimine des heures de travail de copier-coller pour les équipes chargées de la recherche, des opérations de croissance ou de la prospection commerciale.

Découvrez les meilleures fonctionnalités de l'IA

Programmez des robots pour extraire des données toutes les heures, tous les jours ou toutes les semaines

Capturez des données structurées à partir de résultats paginés avec une installation

Exportez le contenu récupéré vers CSV, Google Sheets ou des points de terminaison API

Clonez les configurations de robots sur des sites ou des domaines similaires

Configurez des notifications lorsque du nouveau contenu est détecté

Visualisez les résultats de l'extraction avec le suivi des erreurs et les taux de réussite

Découvrez les limites de l'IA

Ne fonctionne pas bien sur les pages complexes et riches en JavaScript

Peut nécessiter un nettoyage manuel en fonction de la structure du site

Consultez les tarifs de l'IA

Free (50 crédits par mois)

Personnel : 48 $/mois (2000 crédits)

Professionnel : 87 $/mois (5 000 crédits)

Premium : à partir de 500 $/mois (facturé annuellement avec plus de 600 000 crédits)

Parcourez les évaluations et les avis sur l'IA

G2 : 4,8/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Browse IA ?

Un avis publié sur G2 indique :

Browse AI a rationalisé mes projets de web scraping et d'automatisation des données. La configuration des bots ne nécessite aucun code, et diverses intégrations avec Google Sheets et Zapier facilitent le scraping et le rendent beaucoup plus rapide.

Browse AI a rationalisé mes projets de web scraping et d'automatisation des données. La configuration des bots ne nécessite aucun codage, et diverses intégrations avec Google Sheets et Zapier facilitent le scraping et le rendent beaucoup plus rapide.

10. OpenRefine (le meilleur pour le nettoyage et la transformation des données)

via OpenRefine

OpenRefine est comme une brosse à dents pour vos données : il nettoie, fait briller et pénètre dans les minuscules cavités que les tableurs ne voient pas. Ce puissant outil open source est conçu pour tous ceux qui doivent gérer des ensembles de données désordonnés nécessitant un nettoyage en profondeur.

Ce qui lui donne un avantage, c'est sa fonctionnalité de navigation à facettes, qui vous permet de découper vos données par catégories, filtres ou modèles, afin que vous puissiez repérer les incohérences et les corriger en masse.

Les meilleures fonctionnalités d'OpenRefine

Appliquez des modifications en masse à l'aide d'expressions régulières et de scripts de transformation

Regroupez les entrées similaires pour fusionner les doublons en un seul clic

Réconciliez les ensembles de données en faisant correspondre les champs avec des bases de données externes

Annuler/rétablir les étapes pour revenir en arrière sur les modifications apportées pendant le nettoyage

Importez/exportez des données dans des mises en forme telles que CSV, TSV, JSON ou XML

Utilisez le suivi de l'historique pour documenter chaque modification à des fins d'audit ou de restauration

Limites d'OpenRefine

Uniquement sur bureau, sans synchroniser cloud intégrée

Courbe d'apprentissage plus raide pour les utilisateurs non techniques qui cherchent uniquement à simplifier les processus d'entrée de données

Tarifs OpenRefine

Free

OpenRefiner : notes et avis

G2 : 4,8/5 (plus de 50 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'OpenRefine ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'apprécie la fluidité d'utilisation de cet outil ! Chaque fois que je pense qu'il est parfait, je constate que mes données sont améliorées. J'utilise cet outil à la fois à titre personnel et professionnel, et je trouve qu'il facilite considérablement mon travail

J'apprécie la fluidité d'utilisation de cet outil ! Chaque fois que je pense qu'il est parfait, je constate que mes données sont améliorées. J'utilise cet outil à la fois à titre personnel et professionnel, et je trouve qu'il facilite considérablement mon travail

Optimisez la gestion de vos données avec ClickUp

Le nettoyage manuel des données n'est pas une tâche facile. Mais son automatisation facilite grandement les choses.

Que vous récupériez de l'information sur le Web, traitiez des factures ou gériez des données issues de sondages, les outils basés sur l'IA peuvent vous faire gagner des heures de travail fastidieux (et peut-être vous éviter quelques cheveux blancs).

Mais si vous recherchez un outil qui ne se contente pas de collecter des données, mais qui vous aide à les exploiter, ClickUp est la solution idéale.

Des automatisations intelligentes et agents IA aux vues de tableaux dynamiques, en passant par la gestion des tâches et les informations basées sur l'IA, ClickUp offre à votre équipe un espace unique pour saisir, organiser et exécuter, le tout sans changer d'outil ou d'onglet.

Prêt à faire de l'entrée de données la partie la plus simple de votre flux de travail ? Inscrivez-vous à ClickUp et commencez dès aujourd'hui à automatiser vos tâches de manière plus intelligente.