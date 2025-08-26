les 11 meilleurs générateurs de formulaires conformes à la norme HIPAA pour une collecte sécurisée des données

Si vous êtes un fournisseur de soins de santé ou si vous gérez une clinique, vous connaissez bien les inconvénients des formulaires de consentement papier traditionnels en matière de conformité HIPAA.

Les formulaires papier peuvent facilement être perdus, endommagés ou consultés par des personnes non autorisées. Teams passent des heures à les classer et à les gérer, pour finalement répéter l'opération lors des audits.

De plus, leur transfert entre les services ou vers les dossiers médicaux électroniques peut être fastidieux et source d'erreurs. Et bien sûr, le stockage et la récupération des formulaires papier sont inefficaces et prennent de l'espace.

Les générateurs de formulaires conformes à la norme HIPAA offrent un moyen plus sûr de collecter et de gérer les informations médicales protégées (PHI). Ils réduisent les frais administratifs, minimisent les risques de non-conformité, permettent aux patients de soumettre des formulaires en toute sécurité depuis n'importe quel appareil et vous aident à vous préparer aux audits.

Si vous recherchez un générateur de formulaires conforme à la norme HIPAA qui remplace vos documents papier dans la salle d'attente par une solution numérique sécurisée et pratique, cette liste est faite pour vous.

Aperçu des meilleurs logiciels de création de formulaires conformes à la norme HIPAA

Lorsque vous travaillez dans le secteur de la santé et que vous traitez des données sensibles sur les patients, la création de sondages dans Google Forms n'est pas une option. Optez plutôt pour ces générateurs de formulaires conformes à la norme HIPAA.

Les meilleurs générateurs de formulaires en ligne conformes à la norme HIPAA

Que vous collectiez des formulaires d'admission de patients, des documents de consentement ou des commentaires après la visite, ces générateurs de formulaires conformes à la norme HIPAA vous aident à tenir des réunions réglementaires sans sacrifier la convivialité.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits.

1. ClickUp (idéal pour l'automatisation des flux de travail et l'intégration des tâches)

Créez des formulaires personnalisés et sécurisés conformes à la norme HIPAA à l'aide de ClickUp Forms

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine tâches, documents, rapports et discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Il aide les Teams à gérer les demandes des patients, les contributions du personnel et les flux de travail internes de la clinique en un seul endroit, de la première réponse au résultat final.

Tout commence avec ClickUp Forms. Imaginons que votre clinique collecte de manière sécurisée les données des patients ou les demandes internes de travail de laboratoire. Vous pouvez créer un formulaire personnalisé simple avec des menus déroulants, des cases à cocher et même une logique conditionnelle pour adapter les questions en fonction des réponses du patient.

Transformez directement les réponses aux formulaires ClickUp en tâches ClickUp

Chaque envoi de formulaire crée une tâche dans ClickUp Tasks, préremplie avec toutes les informations nécessaires : nom du patient, action demandée, priorité et même un document numérisé s'il en a téléchargé un. En fonction des règles que vous avez définies à l'avance, la tâche est instantanément attribuée au coordinateur ou à l'infirmière approprié(e).

Par exemple, si la tâche est marquée comme « urgente », le logiciel de gestion des tâches en informera automatiquement le chef d'équipe, mettra à jour son statut en « en cours » et la placera en tête de la file d'attente.

ClickUp propose également des formulaires d'admission pré-remplis, vous évitant ainsi l'effort de les créer à chaque fois. Par exemple, le modèle de formulaire de ClickUp est pré-structuré pour vous aider à collecter les informations essentielles sur les patients sous forme numérique dans un mettre en forme standardisé et à les transférer instantanément dans votre environnement de travail.

Obtenez un modèle gratuit Réduisez la paperasserie et évitez les erreurs d'entrée de données grâce au modèle de formulaire ClickUp conforme à la norme HIPAA

Il comprend :

Champs personnalisés pour les antécédents médicaux, les coordonnées et le consentement

Options d'automatisation pour informer le personnel ou attribuer des tâches dès qu'un formulaire est soumis

Affichages des tâches natives de type DME pour le suivi des envois et des étapes d'admission

Assistance à l'intégration pour synchroniser votre flux de travail clinique global ou les entités couvertes

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

contrôlez l'accès grâce à des permission granulaires : *limitez les personnes autorisées à afficher, à effectuer une modification en cours ou à gérer les envois de formulaires, les tâches, les notes sensibles et même les environnements de travail

*gardez tout le monde sur la même page : reliez les demandes ou tâches connexes, telles que l'admission d'un patient et son formulaire d'assurance, grâce aux dépendances de tâches ClickUp

créez une base de connaissances : *Créez des procédures opératoires normalisées (SOP), des fichiers PDF et des wikis de connaissances internes avec ClickUp Document , puis ajoutez-les aux tâches suivantes

filtrez et triez les données : *Ajoutez des champs personnalisés ClickUp tels que « Type de recommandation » ou « Statut d'assurance » aux tâches afin que vos données d'admission et de triage restent structurées

*résumer les envois d'admission grâce à l'IA intégrée : utilisez ClickUp Brain pour générer un résumé des informations clés (antécédents médicaux, symptômes, visites précédentes) dans la tâche créée à partir du formulaire

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte en raison de ses nombreuses options personnalisées d'extension

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique résume tout :

ClickUp facilite considérablement la gestion des tâches, des listes et des flux de travail en un seul endroit. La possibilité de passer d'un affichage à l'autre (liste, tableau, diagramme de Gantt, calendrier) améliore considérablement la productivité. Les automatisations intégrées sont puissantes et permettent d'économiser beaucoup de travail manuel. C'est l'outil idéal pour la collaboration en équipe. Flexible, intuitif et hautement personnalisable, ClickUp a véritablement rationalisé la manière dont notre équipe forfait, suit et livre son travail.

ClickUp facilite considérablement la gestion des tâches, des listes et des flux de travail en un seul endroit. La possibilité de passer d'un affichage à l'autre (liste, tableau, diagramme de Gantt, calendrier) améliore considérablement la productivité. Les automatisations intégrées sont puissantes et permettent d'économiser beaucoup de travail manuel. C'est l'outil idéal pour la collaboration en équipe. Flexible, intuitif et hautement personnalisable, ClickUp a véritablement rationalisé la manière dont notre équipe forfait, suit et livre son travail.

📮 ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles ne bénéficient peut-être pas d'une intégration contextuelle transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes de discussion autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail automatisé à partir d'une simple invite de texte de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, notamment la synthèse des fils de discussion, la rédaction ou la mise au point de textes, l'extraction d'informations à partir de l'environnement de travail, la génération d'images, et bien plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de trois applications par notre application tout-en-un pour le travail !

2. Formstack (idéal pour des flux de travail sécurisés et évolutifs)

via Formstack

Formstack vous permet de créer des formulaires sécurisés et conformes à la norme HIPAA pour l'admission des patients, le consentement, les abonnés, etc.

Des fonctionnalités telles que le chiffrement intégré et le contrôle d'accès basé sur le rôle garantissent la sécurité de vos données. Le générateur par glisser-déposer facilite la modification des formulaires à mesure que vos processus évoluent, et vous pouvez même ajouter une logique conditionnelle aux formulaires, permettant aux patients d'ignorer les questions inutiles.

Grâce aux signatures électroniques intégrées, vous n'avez plus besoin de demander aux patients de fournir des consentements manuscrits. Il s'agit d'une option fiable pour les cabinets de petite et moyenne taille qui souhaitent moderniser leur processus d'admission.

Les meilleures fonctionnalités de Formstack

Analysez les performances, les taux de conversion et les taux d'abandon de vos formulaires numériques afin d'optimiser la collecte de données

Préremplissez les formulaires et les documents à partir des données issues de précédents envois ou de sources externes

Transférez les données directement aux Teams ou aux systèmes à l'aide de la logique conditionnelle, du mapping des champs et des fonctionnalités de routage des données

Tirez parti de Formstack Go, une fonctionnalité assistée par IA, pour saisir des données hors ligne et les synchroniser automatiquement lorsque la connexion est rétablie

Limites de Formstack

La mise à jour des formulaires prend beaucoup de temps lorsque vous souhaitez les modifier en masse

La structure tarifaire peut être mieux adaptée aux grandes organisations

Tarifs Formstack

formulaires :* 99 $/mois

Suite : 299 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Formstack

G2 : 4,3/5 (plus de 450 avis) 4,3/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 110 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Formstack ?

Voici comment un utilisateur a décrit son expérience :

J'utilise Formstack Forms au moins une fois par semaine, et souvent plusieurs fois par semaine. J'apprécie particulièrement le fait que nous puissions ajouter autant de logique que nécessaire à chaque formulaire. Mon entreprise dispose de formulaires très longs et complexes, et c'est formidable de pouvoir masquer des sections et des champs selon les besoins afin d'éviter aux membres de l'équipe d'avoir à répondre « N/A » des centaines de fois. L'automatisation des e-mails est un atout considérable.

J'utilise Formstack Forms au moins une fois par semaine, et souvent plusieurs fois par semaine. J'apprécie particulièrement le fait que nous puissions ajouter autant de logique que nécessaire à chaque formulaire. Mon entreprise dispose de formulaires très longs et complexes, et c'est formidable de pouvoir masquer des sections et des champs selon les besoins afin d'éviter aux membres de l'équipe d'avoir à répondre « N/A » des centaines de fois. L'automatisation des e-mails est un atout considérable.

👀 Le saviez-vous ? La règle de sécurité, ajoutée à la loi HIPAA en 2005, traitait spécifiquement des informations de santé protégées électroniques (ePHI), bien avant l'essor actuel de la télésanté.

3. FormDr (idéal pour les praticiens indépendants qui recherchent une solution à mettre en œuvre eux-mêmes)

via FormDr

Grâce au générateur de formulaires en ligne conforme à la norme HIPAA de FormDr, vos patients peuvent achever des formulaires depuis leur téléphone ou leur ordinateur portable avant leur rendez-vous. Ces envois sont directement transmis au membre du personnel concerné.

Vous pouvez personnaliser l'expérience des patients grâce à la logique conditionnelle, aux paquets multipages et aux pages de remerciement personnalisées lors de la création des formulaires.

Comme il s'agit d'un générateur de formulaires sans code, vous n'avez pas besoin d'assistance technique pour effectuer toutes ces modifications ; vous pouvez le faire vous-même. Il propose également une bibliothèque de modèles de formulaires prédéfinis pour diverses spécialités médicales

Les meilleures fonctionnalités de FormDr

Envoyez les formulaires aux patients par e-mail ou texte, ce qui leur permet d'achever les documents où qu'ils se trouvent et réduit le temps d'attente dans la salle d'attente

Capturez les signatures numériques, les photos et les mises à jour de fichiers directement dans le logiciel d'intégration des clients

Automatisez les rappels pour inviter les patients à remplir les formulaires, réduisant ainsi le nombre de rendez-vous manqués

Exportez les données des patients en masse vers des fichiers CSV compatibles avec Excel afin d'analyser les réponses aux formulaires

Limites de FormDr

Manque d'options de personnalisation dans ses modèles de formulaires prédéfinis

Moins d'intégrations tierces par rapport aux plateformes plus grandes et plus généralisées

Tarifs FormDr

Essentiel : 59 $/mois

Plateforme : Tarification personnalisée

*teams : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur FormDr

G2 : Nombre insuffisant d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de FormDr ?

Un avis le décrit ainsi :

Avant d'adopter FormDr, nous utilisions un système entièrement « papier » qui présentait de nombreux inconvénients, notamment le coût d'impression et d'envoi d'un paquet de formulaires, le temps nécessaire pour envoyer et recevoir les formulaires, et l'impossibilité de s'assurer que certains champs étaient achevés avant l'envoi. Avec FormDr, les femmes qui s'inscrivent à notre programme peuvent achever les formulaires en 15 minutes environ à compter de leur réception.

Avant d'adopter FormDr, nous utilisions un système entièrement « papier » qui présentait de nombreux inconvénients, notamment le coût d'impression et d'envoi d'un paquet de formulaires, le temps nécessaire pour envoyer et recevoir les formulaires, et l'impossibilité de s'assurer que certains champs étaient achevés avant l'envoi. Avec FormDr, les femmes qui s'inscrivent à notre programme peuvent achever les formulaires en 15 minutes environ à compter de leur réception.

⚡ Archive de modèles : Modèles de formulaires gratuits pour recueillir des commentaires

4. FormHippo (idéal pour les équipes d'administrateurs qui souhaitent acheminer les formulaires d'envoi directement vers Google Drive)

via FormHippo

FormHippo vous permet de créer des formulaires d'admission de patients, des documents de consentement et des flux de signature électronique personnalisés et conformes à la norme HIPAA. Ces formulaires peuvent être intégrés à votre plateforme via une API ou à l'aide de liens hébergés.

La plateforme peut convertir des formulaires PDF existants en documents interactifs et remplissables en ligne que les patients peuvent achever et signer électroniquement sur n'importe quel appareil. Son interface conviviale de type « glisser-déposer » facilite la création de nouveaux formulaires à partir de zéro.

Vous pouvez également choisir parmi ses modèles prédéfinis personnalisables et conformes à la norme HIPAA pour diverses spécialités médicales.

Les meilleures fonctionnalités de FormHippo

Publiez instantanément vos formulaires et effectuez leur distribution via des liens Web uniques ou des codes QR

Bénéficiez d'un large intervalle de types de champs conformes à la norme HIPAA, notamment du texte, des menus déroulants, des cases à cocher, des boutons radio, des images et des téléchargements de fichiers

Capturez des signatures électroniques juridiquement contraignantes sur n'importe quel formulaire ou document

Envoyez automatiquement les formulaires soumis et les fichiers téléchargés vers votre Google Drive, en les organisant dans des dossiers pour un accès facile

Limites de FormHippo

L'interface peut sembler un peu dépassée par rapport à celle de ses concurrents

Tarifs FormHippo

Essai gratuit

Basique : 8,95 $/mois par utilisateur

Pro : 11,95 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur FormHippo

G2 : Nombre insuffisant d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? La loi HITECH a élargi la portée de la loi HIPAA aux fournisseurs tiers et a introduit des règles strictes en matière de notification des violations, renforçant ainsi les enjeux en matière de protection des données.

5. HIPAAtizer (idéal pour les formulaires HIPAA-conformes par glisser-déposer)

via HIPAAtizer

HIPAAtizer est un générateur de formulaires et une solution documentaire conforme à la norme HIPAA, conçu pour convertir des formulaires papier, PDF ou web existants en formats numériques sécurisés. Vous pouvez intégrer ces formulaires directement dans le site web de votre cabinet en quelques clics seulement.

Le processus de collecte des données est simple. Les patients peuvent remplir les formulaires depuis n'importe quel appareil, et les envois sont transmis en toute sécurité à votre équipe. Celle-ci peut recevoir des alertes ou exporter les données selon les besoins.

*le chiffrement conforme à la norme FIPS 140-2 et les journaux d'accès détaillés garantissent la sécurité des données au sein de votre établissement de santé. Il propose également des modèles prédéfinis de consentement à la télésanté, de dépistage COVID-19 et de formulaire d'admission que vous pouvez personnaliser à l'aide d'un éditeur visuel.

Les meilleures fonctionnalités de HIPAAtizer

Créez des formulaires personnalisés à l'aide d'un éditeur glisser-déposer qui comprend plus de 40 composants, tels que les signatures électroniques et les téléchargements de fichiers

Activez ReCAPTCHA pour distinguer les utilisateurs humains des utilisateurs automatisés afin d'éviter le spam

Convertissez vos formulaires numériques, PDF, papier ou Word existants en paquets de formulaires en ligne sécurisés

Masquez et cachez les informations médicales protégées dans les formulaires d'envoi et les e-mails de notification afin de garantir la conformité HIPAA

Limites de HIPAAtizer

La plateforme est fortement axée sur la conformité des formulaires et peut ne pas offrir une suite plus complète d'outils d'automatisation des flux de travail

L'expérience de l'utilisateur peut être améliorée

Tarifs HIPAAtizer

Compte développeur Sandbox : Gratuit

Simple Compliance Gold : 34 $/mois

Simple Compliance Gold Plus : 45 $/mois

Simple Compliance Platinum : 125 $/mois

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur HIPAAtizer

G2 : Nombre insuffisant d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de HIPAAtizer ?

Un bref témoignage d'un utilisateur :

Cet outil est très polyvalent et l'équipe d'assistance est extrêmement serviable. Il permet de créer des flux de travail et des questionnaires complexes dans le domaine de la santé. Il peut même convertir des formulaires papier en formulaires en ligne conformes à la norme HIPAA.

Cet outil est très polyvalent et l'équipe d'assistance est extrêmement serviable. Il permet de créer des flux de travail et des questionnaires complexes dans le domaine de la santé. Il peut même convertir des formulaires papier en formulaires en ligne conformes à la norme HIPAA.

📚 En savoir plus : Meilleur logiciel de base de données gratuit

6. Cognito Formulaires (idéal pour la logique et les calculs avancés dans les formulaires)

via Cognito Formulaires

Cognito Forms offre une logique conditionnelle avancée, des champs calculés et l'assistance des formulaires multipages. Il est utile pour créer des formulaires médicaux complexes tels que les formulaires d'admission des patients, les évaluations des risques ou les checklist des symptômes.

L'une de ses fonctionnalités notables est son générateur de formulaires basé sur l'IA, qui permet aux utilisateurs de créer un modèle de formulaire fonctionnel en décrivant simplement leurs besoins dans un langage simple

Ces formulaires en ligne conformes à la norme HIPAA ne disposent pas d'intégrations EHR natives. Cependant, Cognito Forms prend en charge les webhooks, et vous pouvez personnaliser les flux de travail pour acheminer les envois ou déclencher des actions de suivi.

Les développeurs et les équipes produit peuvent utiliser un accès API sécurisé pour extraire ou transférer des données vers d'autres systèmes et les intégrer dans des flux de travail plus larges liés aux technologies de la santé.

Les meilleures fonctionnalités de Cognito Formulaire

Automatisez les flux de travail grâce à la logique conditionnelle, l'affichage dynamique des champs et les notifications

Générez des documents PDF ou Word personnalisés, tels que des résumés de patients ou des formulaires de consentement, directement à partir des envois de formulaires

Intégrez des passerelles de paiement telles que Stripe, PayPal et Square pour accepter les paiements via des formulaires dynamiques, y compris le traitement conforme à la norme PCI

Auditez toutes les activités à l'aide de journaux détaillés, en suivant le suivi des modifications apportées à l'envoi, les actions du flux de travail et le statut de livraison des e-mail

Limites de Cognito Formulaire

La conformité HIPAA et l'accord de partenariat commercial (BAA) associé ne sont disponibles que dans le cadre du forfait Enterprise, plus coûteux, ce qui peut le rendre inaccessible aux petits cabinets.

Les changements de mise en forme lors de l'impression sont gênants

Tarifs de Cognito Formulaire

Particuliers : Gratuit

Pro : 19 $/utilisateur/mois

Équipe : 39 $/utilisateur/mois

Entreprise : 129 $/mois

Évaluations et avis sur Cognito Formulaires

G2 : 4,5/5 (plus de 80 avis) 4,5/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 130 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Cognito Formulaires ?

Selon un critique:

Facile à créer un formulaire réactif à l'aide de la logique conditionnelle, du piping des réponses et de l'automatisation avec Stripe/Zapier. Facile à partager des modèles entre les comptes. Facile à intégrer des formulaires dans un site web.

Facile à créer un formulaire réactif à l'aide de la logique conditionnelle, du piping des réponses et de l'automatisation avec Stripe/Zapier. Facile à partager des modèles entre les comptes. Facile à intégrer des formulaires dans un site web.

📚 En savoir plus : Logiciel de gestion des membres

7. BlockSurvey (idéal pour la collecte de données axée sur la confidentialité)

via BlockSurvey

BlockSurvey est un logiciel d'automatisation des formulaires qui adopte une approche de confidentialité dès la conception grâce à la technologie blockchain. Au lieu de stocker les réponses aux formulaires sur des serveurs centralisés, les données sont cryptées de bout en bout et appartiennent exclusivement à la personne qui répond.

Votre équipe ne peut pas accéder aux données brutes, sauf si elle en a explicitement reçu l'autorisation. En d'autres termes, cet outil peut être utilisé pour les produits technologiques liés à la santé où la minimisation des données et l'architecture « zero trust » sont importantes.

La plateforme vous offre également des domaines personnalisés, une intégration sécurisée et un accès API pour contrôler comment et où vos formulaires sont utilisés.

Les meilleures fonctionnalités de BlockSurvey

Créez des sondages et des formulaires à l'aide d'un générateur alimenté par l'IA qui génère des questions de haute qualité, une logique de suivi adaptative et une analyse automatisée des données

Collectez des réponses de manière anonyme, sans publicités, sans traceurs ni cookies, afin de renforcer la confiance

Personnalisez vos sondages avec des domaines, des logos et des thèmes personnalisés

Analysez les données collectées grâce à un tableau de bord en temps réel avec diagrammes et résumés

Limites de BlockSurvey

La connexion par mot de passe peut présenter un risque pour la sécurité ; toute personne qui le connaît peut accéder au compte, et le propriétaire du compte n'a aucun moyen de le sécuriser à nouveau

Le modèle de sécurité avancé et décentralisé de la plateforme peut représenter un défi pour certains services informatiques traditionnels du secteur de la santé

Tarifs BlockSurvey

Standard : 29 $/mois

Premium : 49 $/mois

Équipe : 69 $/mois

Entreprise : 499 $/mois

Évaluations et avis sur BlockSurvey

G2 : 4,8/5 (plus de 120 avis) 4,8/5 (plus de 120 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de BlockSurvey ?

Un utilisateur a partagé ce commentaire :

Blocksurvey est très facile à utiliser et à mettre en œuvre. Il est rapidement devenu mon générateur de formulaires préféré. Son innovation réside dans le fait que les résultats sont stockés dans la blockchain, ce qui constitue une couche de sécurité supplémentaire que j'apprécie particulièrement

Blocksurvey est très facile à utiliser et à mettre en œuvre. Il est rapidement devenu mon générateur de formulaires préféré. Son innovation réside dans le fait que les résultats sont stockés dans la blockchain, ce qui constitue une couche de sécurité supplémentaire que j'apprécie particulièrement

8. Jotform (le meilleur pour la variété des modèles et les intégrations)

via Jotform

Avec son option de conformité HIPAA disponible dans les forfaits Gold et Enterprise, Jotform vous offre un outil de mapper PDF convivial de type glisser-déposer. Grâce à l'éditeur PDF, les cliniques peuvent générer des PDF remplis automatiquement à partir des formulaires envoyés, qui sont identiques aux documents internes existants.

Les outils alimentés par l'IA de Jotform peuvent générer des formulaires à partir d'invites de texte ou résumer instantanément les données d'envoi. La bibliothèque de modèles de formulaires d'inscription prédéfinis vous permet de démarrer rapidement.

Vous pouvez également activer la prise de rendez-vous directement dans le formulaire. Les patients peuvent sélectionner un créneau horaire, et le formulaire s'assure de synchroniser le créneau horaire avec votre calendrier connecté.

Les meilleures fonctionnalités de Jotform

Protégez les données sensibles en activant/désactivant la protection des informations médicales protégées (PHI) dans des champs spécifiques

Percevez les paiements, planifiez les rendez-vous et recueillez les signatures électroniques à l'aide d'un formulaire unique et sécurisé

Intégrez-le à plus de 150 applications tierces, notamment des dossiers médicaux électroniques, des services de stockage cloud et des processeurs de paiement

Suivez les actions du flux de travail, l'envoi des e-mails et les paiements grâce à son journal d'audit détaillé

Appliquez la déconnexion automatique après une heure d'inactivité pour les comptes conformes à la norme HIPAA

Limites de Jotform

Il présente des limites en termes de flexibilité de conception par rapport à d'autres formulaires codés personnalisés

Tarifs Jotform

Starter : Gratuit

Bronze : 39 $/mois

Silver : 49 $/mois

Gold : 129 $/mois

enterprise : *Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jotform

G2 : 4,7/5 (plus de 3 600 avis) 4,7/5 (plus de 3 600 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jotform ?

Voici un témoignage de première main: $$a$$$

Jotform est TELLEMENT flexible dans les types de formulaires que je peux créer. Des formulaires d'inscription, de manifestation d'intérêt, d'inscription et de paiement (et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg)... Lorsque je modifie le nom d'un champ, j'oublie parfois de modifier les conditions que j'ai définies et le formulaire ne fonctionne alors pas comme prévu. Une alerte ou un rappel serait utile ! À part cela, je n'ai vraiment rien à redire.

Jotform est TELLEMENT flexible dans les types de formulaires que je peux créer. Des formulaires d'inscription, de manifestation d'intérêt, d'inscription et de paiement (et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg)... Lorsque je modifie le nom d'un champ, j'oublie parfois de modifier les conditions que j'ai définies et le formulaire ne fonctionne alors pas comme prévu. Une alerte ou un rappel serait utile ! À part cela, je n'ai vraiment rien à redire.

📚 En savoir plus : Logiciel de suivi des candidats pour Teams

9. 123Formulaire (idéal pour créer des formulaires multilingues)

via 123FormBuilder

123FormBuilder offre la conformité HIPAA dans son forfait Enterprise. Il protège la confidentialité grâce à des formulaires conformes au RGPD, des protocoles de sécurité avancés tels que l'authentification unique (SSO), des rôles personnalisés, des pistes d'audit, l'authentification des e-mails SPF/DKIM et des sauvegardes quotidiennes.

Vous pouvez configurer un flux de travail conditionnel dans lequel, si un patient sélectionne un symptôme spécifique, cela déclenche une série de questions différentes ou achemine l'envoi vers un service particulier. Vous pouvez également utiliser sa prise en charge multilingue de l'assistance pour répondre aux besoins de populations de patients diversifiées.

les meilleures fonctionnalités de 123FormBuilder

Collectez des données en toute sécurité grâce au cryptage SSL 256 bits, au cryptage des données et des formulaires, et au stockage sécurisé sur les serveurs AWD avec résidence des données configurable

Améliorez l'accessibilité grâce à des formulaires qui répondent aux normes WCAG 2.1 niveaux A et AA, y compris la fonction de texte alternatif pour les utilisateurs souffrant de troubles cognitifs

Générez des factures ou des contrats directement à partir des envois de formulaire

Automatisez les tâches routinières en envoyant directement les données des formulaires vers d'autres outils de votre infrastructure de soins de santé

limites de 123FormBuilder

Les formulaires peuvent présenter des bugs ; instance, les utilisateurs se plaignent de la difficulté à attribuer une redirection URL pour les pages de remerciement

L'interface utilisateur globale, bien que très fonction, peut ne pas sembler aussi moderne que celle de certains de ses concurrents plus récents

tarifs de 123FormBuilder

Basique : Gratuit

Gold : 37 $/mois

Platinum : 49 $/mois

Diamond : 99 $/mois

Entreprise : 225 $/mois (facturé annuellement)

évaluations et avis sur 123FormBuilder

G2 : 4,5/5 (plus de 160 avis) 4,5/5 (plus de 160 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de 123FormBuilder ?

Découvrez ce qu'en pense cet utilisateur:

Il est très facile de créer des formulaires. L'interface utilisateur est bonne et est régulièrement mise à jour pour faciliter les choses. L'intégration avec Salesforce et la méthode de préremplissage et d'envoi des données sont claires... Il arrive parfois que certaines choses ne puissent pas être faites, mais dans ces cas-là, il existe généralement un travail de contournement ou une autre méthode qui fonctionne. Les ressources d'aide, bien que nombreuses et utiles, peuvent parfois être un peu difficiles à naviguer (je crois comprendre qu'ils y travaillent).

Il est très facile de créer des formulaires. L'interface utilisateur est bonne et est régulièrement mise à jour pour faciliter les choses. L'intégration avec Salesforce et la méthode de préremplissage et d'envoi des données sont claires... Il arrive parfois que certaines choses ne puissent pas être faites, mais dans ces cas-là, il existe généralement un travail de contournement ou une autre méthode qui fonctionne. Les ressources d'aide, bien que nombreuses et utiles, peuvent parfois être un peu difficiles à naviguer (je crois comprendre qu'ils y travaillent).

📚 En savoir plus : Comment créer un flux de travail pour la gestion des clients

10. Zoho Formulaire (idéal pour l'intégration avec l'écosystème Zoho)

via Zoho Formulaires

Zoho Forms est un générateur de formulaires qui se connecte facilement aux CRM, aux services d'assistance ou aux tableaux de bord internes. Il constitue une excellente option pour les équipes de technologie de la santé qui travaillent déjà dans l'écosystème Zoho. Il vous permet d'importer directement les données des formulaires dans des applications ou de déclencher des flux de travail basés sur la logique.

Bien que la conformité HIPAA ne soit disponible que dans les forfaits Premium et Enterprise, elle offre un accord BAA signé, un cryptage SSL, un masquage des données au niveau des champs et des pistes d'audit.

Zoho Formulaire peut être intégré aux outils destinés aux patients qui traitent les informations médicales protégées et le processus de collecte des données sensibles des patients.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Formulaire

Distribuez vos formulaires via les réseaux sociaux, par e-mail, via un code QR ou en les intégrant à votre site web

Collectez des données hors ligne et utilisez des fonctionnalités telles que le géolocalisation, la lecture de codes QR, les formulaires à logique conditionnelle, les signatures électroniques, le téléchargement de fichiers/images, la lecture de cartes et le mode kiosque

Collaborez avec les membres de votre équipe en partageant un nombre illimité de formulaires (dans le cadre des forfaits payants), en paramétrant des permissions et en travaillant ensemble en temps réel

Analysez les performances des formulaires grâce à des rapports et des analyses intégrés qui vous permettent de suivre les envois et les taux de remplissage

Limites de Zoho Formulaire

Bien que la logique conditionnelle bénéficie d'une assistance, elle est souvent décrite comme fastidieuse et difficile à gérer, en particulier dans les formulaires multipages ou très dynamiques

Bien que puissant au sein de son propre écosystème, il peut offrir moins d'avantages en tant qu'outil autonome

Tarifs de Zoho Formulaire

Gratuit : Gratuit

Basique : 12 $/mois

Standard : 30 $/mois

Professionnel : 60 $/mois

Premium : 110 $/mois

Évaluations et avis sur Zoho Formulaires

G2 : 4,4/5 (plus de 160 avis) 4,4/5 (plus de 160 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 130 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Zoho Formulaires ?

Voici comment un utilisateur a décrit son expérience :

Il est facile et simple de saisir les éléments dont vous avez besoin, tels que le nom et l'adresse des clients, le travail terminé et tout ce que vous souhaitez enregistrer dans les commandes.

Il est facile et simple de saisir les éléments dont vous avez besoin, tels que le nom et l'adresse des clients, le travail terminé et tout ce que vous souhaitez enregistrer dans les commandes.

11. MakeFormulaires (idéal pour la conception de formulaires modernes et réactifs)

via Makeforms

MakeForms est un générateur de formulaires conforme aux normes HIPAA, RGPD, CCPA, PIPEDA et DPA australienne.

En fonction de vos besoins en matière d'interaction avec les utilisateurs, vous pouvez choisir entre différents types de formulaires, tels que les formulaires d'une seule page, les flux en plusieurs étapes ou les formulaires tout-en-un. L'assistant IA suggère des champs et des structures en fonction de la description de votre formulaire.

De plus, vous pouvez définir un code à usage unique pour vérifier les utilisateurs avant qu'ils ne soumettent des données sensibles. Cette fonctionnalité est utile dans le cadre de la télésanté ou de l'intégration d'application.

Les meilleures fonctionnalités de MakeForms

Utilisez les « sources » pour le suivi des réponses pour chaque canal de distribution afin d'obtenir des analyses détaillées

Choisissez parmi trois types de formulaires : un à la fois, formulaires par étapes et tous à la fois

Personnalisez vos formulaires grâce à plus de 160 modèles, tels que des modèles de formulaires de commentaires, et 100 thèmes de conception avec des marques, des logos et des polices de caractère personnalisés

Collaborez avec votre équipe dans des espaces de travail partagés afin de rationaliser la création, la révision et la gestion des formulaires

Gérez et analysez les données d'envoi de formulaire à l'aide de plusieurs vues, telles que les vues Table et Résumé

Limites de MakeForms

La formule gratuite n'inclut pas la conformité HIPAA (signature d'un accord de partenariat commercial, BAA). Vous devez souscrire à un forfait payant pour en bénéficier

Tarifs MakeForms

Essentiels : 29 $/mois

Pro : 69 $/mois

Agence : 149 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur MakeForms

G2 : 4,9/5 (plus de 30 avis) 4,9/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de MakeForms ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

Tout d'abord, sa valeur est excellente. Avec 5 000 envois pour seulement 29 $ par mois, il est abordable pour traiter des volumes importants sans se ruiner. J'ai également remarqué qu'il se charge rapidement lorsqu'il est intégré à mon site, ce qui permet aux visiteurs de naviguer sans problème, un gros plus pour l'expérience utilisateur... Les options d'intégration semblent limite. Il existe des connexions avec des outils d'automatisation tels que Zapier, mais je préfère ne pas dépenser plus pour Zapier juste pour me connecter à mes autres outils. L'extension des intégrations directes faciliterait grandement les choses.

Tout d'abord, sa valeur est excellente. Avec 5 000 envois pour seulement 29 $ par mois, il est abordable pour traiter des volumes importants sans se ruiner. J'ai également remarqué qu'il se charge rapidement lorsqu'il est intégré à mon site, ce qui permet aux visiteurs de naviguer sans problème, un gros plus pour l'expérience utilisateur... Les options d'intégration semblent limite. Il existe des connexions avec des outils d'automatisation tels que Zapier, mais je préfère ne pas dépenser plus pour Zapier juste pour me connecter à mes autres outils. L'extension des intégrations directes faciliterait grandement les choses.

📚 En savoir plus : La puissance des formulaires ClickUp : rationaliser le travail des Teams logicielles

Fonctionnalités à rechercher dans un générateur de formulaires conforme à la norme HIPAA

Si vous collectez des données sur les patients par voie numérique, le choix d'un générateur de formulaires en ligne conforme à la norme HIPAA est incontournable. En vertu de la réglementation HIPAA, toute plateforme traitant des informations médicales protégées (PHI) doit réunir des exigences strictes en matière de confidentialité et de sécurité.

Voici les fonctionnalités clés à rechercher :

garantit un accord de partenariat commercial (BAA) : *Garantit que le fournisseur, prestataire, propose un BAA signé, fondement des directives de conformité HIPAA, lorsqu'un tiers traite des informations médicales protégées

crypte toutes les données de bout en bout : *Protège les informations sensibles grâce à un cryptage puissant pendant la transmission sécurisée des données (envoi du formulaire) et au repos (une fois stockées)

contrôle l'accès des utilisateurs : *Définit des limites claires au sein de votre équipe grâce à des contrôles d'accès basés sur les rôles afin de minimiser les risques

offre des journaux d'audit détaillés : *Enregistre toutes les affichages, modifications en cours, envois et exportations, afin de vous aider à démontrer votre conformité lors des audits

s'intègre à vos systèmes EHR/EMR : *Effectue une connexion avec vos dossiers médicaux électroniques ou à vos systèmes de gestion de cabinet existants

recueille des signatures électroniques sécurisées pour le consentement : *Obtenir légalement les signatures des patients sur les formulaires d'admission, les documents de consentement ou les autorisations post-visite

automatise les tâches routinières : *Accélère votre flux de travail grâce à des automatisations telles que les rappels aux patients, la notification du personnel en cas de nouveaux envois et l'utilisation d'une logique conditionnelle pour personnaliser les questions

Générateurs de formulaires conformes à la norme HIPAA et non conformes : brève comparaison

👀 Le saviez-vous ? À l'origine, la loi HIPAA n'avait pas été conçue pour protéger la confidentialité des données de santé. Elle a été promulguée en 1996 afin d'aider les travailleurs à conserver leur assurance maladie lorsqu'ils changeaient d'emploi.

Assurez la sécurité de vos formulaires avec ClickUp

Trouver un générateur de formulaires conforme à la norme HIPAA est une étape cruciale pour protéger les données des patients. Cependant, les formulaires HIPAA ne représentent qu'une petite partie d'un ensemble plus vaste.

Une fois les informations sur les patients collectées, vous avez besoin d'un moyen de suivi sécurisé et organisé pour suivre les tâches, les transferts, les approbations et la documentation.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, rassemble vos formulaires, fichiers, tâches, rapports et discussions dans une plateforme conviviale alimentée par l'IA. Son forfait Enterprise offre la conformité HIPAA, avec un accord de partenariat commercial (BAA) signé.

Vos formulaires et les données de vos patients sont protégés par un cryptage, des contrôles d'accès et des journaux d'audit, en réunion avec les exigences HIPAA relatives aux informations médicales protégées électroniques (ePHI).

Il est flexible, avec une sécurité optimale, et fonctionne parfaitement pour les Teams de soins de santé.

Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅