les 11 meilleures alternatives à Moveworks pour une assistance informatique basée sur l'IA en 2025

Vous avez automatisé la gestion des tickets et déployé des chatbots, mais votre équipe passe encore des heures à rechercher des mises à jour et à répondre aux mêmes questions informatiques.

Si vous utilisez Moveworks, ou un produit similaire, on vous a probablement promis des flux de travail plus fluides. Mais pour de nombreuses équipes, la réalité n'est pas tout à fait à la hauteur des promesses. Si Moveworks a contribué à définir le support informatique basé sur l'IA, ses coûts élevés, ses possibilités de personnalisation limitées et sa courbe d'apprentissage abrupte ne sont pas d'une grande aide.

Quoi qu'il en soit, il existe des outils de productivité IA plus innovants. Ces alternatives à Moveworks vont au-delà des bots de base, offrant une assistance technique en temps réel, des studios d'automatisation et une intégration transparente avec vos systèmes existants. Ils aident les équipes RH et informatiques à travailler plus efficacement.

Découvrons les meilleures alternatives conçues pour être réellement efficaces.

Pourquoi opter pour des alternatives à Moveworks ?

Moveworks est une puissante plateforme d'assistance basée sur l'IA. Mais à mesure que votre organisation se développe ou diversifie ses besoins, ses limites peuvent devenir plus prononcées. Il s'agit peut-être de la flexibilité restrictive de la personnalisation des flux de travail, des coûts élevés et des délais de mise en œuvre plus longs, ou de la difficulté d'intégration avec les systèmes hérités.

Quoi qu'il en soit, voici quelques scénarios expliquant pourquoi les équipes explorent les concurrents de Moveworks :

plus de contrôle sur les flux de travail* : certaines alternatives offrent des options low-code ou open source pour une personnalisation plus poussée des processus informatiques et RH

transparence et flexibilité des coûts* : ces plateformes fournissent des forfaits tarifaires détaillés et évolutifs qui conviennent aux petites équipes et aux start-ups

Intégration et utilisation simplifiées : adoption plus rapide grâce à une courbe d'apprentissage plus courte

*capacités d'intégration améliorées : des connecteurs intégrés ou des API ouvertes permettent de synchroniser de manière transparente votre pile technologique

automatisation avancée et capacités d'IA* : les concurrents proposent des réponses génératives basées sur l'IA et des studios d'automatisation de code par glisser-déposer qui surpassent Moveworks

En conclusion ? Si vous souhaitez améliorer votre productivité, automatiser vos tâches de manière plus intelligente et assurer de manière transparente les fonctions d'assistance informatique et RH, les outils ci-dessous méritent que vous vous y intéressiez de près.

🧠 Anecdote amusante : le tout premier chatbot a vu le jour en 1966, et il s'agissait d'un thérapeute. Développé au MIT, Eliza simulait un psychothérapeute rogerien et utilisait la reconnaissance de formes pour renvoyer des questions aux utilisateurs. Bien que basique, il a suscité les premières réflexions sur l'interaction homme-machine. Les agents IA actuels, comme ceux d'IBM et d'Espressive, peuvent analyser le langage, le contexte et même le ton émotionnel. D'Eliza aux agents de niveau entreprise, le chemin a été long.

Aperçu des alternatives à Moveworks

Vous manquez de temps ? Voici une comparaison rapide des principaux concurrents de Moveworks, incluant leurs points forts, leurs fonctionnalités phares et leurs tarifs mensuels de départ.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp IA, automatisation des flux de travail et gestion de projet ClickUp Brain, agents IA Autopilot, automatisation des tâches , discuter IA Forfaits gratuits disponibles, personnalisations pour les entreprises Aisera Automatisation des services à l'échelle de l'entreprise IA conversationnelle, AiseraGPT, automatisation des tickets, assistance omnicanale Tarification personnalisée Leena /IA Automatisation de l'assistance RH et informatique Forfait Free, forfait payant à partir de 140 $/mois Tarification personnalisée IBM Watson Assistant Compréhension du langage naturel et chatbots NLP, Watsonx, flux de dialogue, intégrations d'entreprise sécurisées Forfait Free, forfait payant à partir de 140 $/mois Kore. ai Plateformes d'IA de discussion Créateur de bots low-code, SmartAssist, bots IT/RH préconfigurés Tarification personnalisée n8n Automatisation open source des flux de travail Constructeur par glisser-déposer, plus de 200 intégrations, options d'auto-hébergement Forfait Free, forfait payant à partir de 65 $/mois Rezolve. ai Service d'assistance IA avec intégration MS Teams Réponses automatiques, tickets intelligents, LMS intégré, déploiement Teams-first Tarification personnalisée Agent virtuel ServiceNow Services d'assistance à grande échelle pour les entreprises Création de bots sans code, intelligence prédictive et intégration ITSM approfondie Tarification personnalisée (forfait) Espressive /IA au service du libre-service des employés Moteur NLP, chatbot Barista, automatisation des services RH/informatiques Tarification personnalisée UiPath Automatisation robotisée des processus (RPA) StudioX, AI Center, bots autonomes, automatisation sans code Forfait payant à partir de 25 $/mois OpenDialog Conception conversationnelle low-code Chatbots basés sur des scénarios, construction logique et contrôle d'entreprise Forfait Free, forfait payant à partir de 65 $/mois

Les meilleures alternatives à Moveworks à utiliser

Chaque outil répertorié ci-dessous apporte un atout unique à la table—qu'il s'agisse de la résolution de tickets basée sur l'IA, de la conception de flux de travail personnalisés ou du déploiement à grande échelle de la RPA.

Au lieu d'offrir des fonctionnalités d'assistance génériques, ces plateformes se spécialisent dans la résolution de véritables problèmes opérationnels, tels que les retards de réponse, les processus dispersés ou les tâches répétitives à volume élevé.

De l'environnement de travail intelligent de ClickUp aux chatbots basés sur des scénarios d'OpenDialog, ces concurrents de Moveworks sont conçus pour aider les équipes informatiques et RH à faire plus avec moins de friction. Voyons comment chacun d'entre eux se positionne.

1. ClickUp (idéal pour l'automatisation des flux de travail et la gestion de projet)

Organisez vos tâches à l'aide de plus de 15 vues, notamment diagramme de Gantt, Calendrier et Échéancier, avec ClickUp

Le travail tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est inefficace. Nous passons 60 % de notre temps à partager, rechercher et mettre à jour des informations à l'aide de différents outils. Nos projets, notre documentation et nos communications sont dispersés entre des outils déconnectés qui nuisent à la productivité.

ClickUp résout ce problème grâce à son application tout-en-un pour le travail, qui combine projets, connaissances et discuter en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA professionnelle la plus cohérente au monde.

Il sert de centre de commande pour les équipes informatiques, RH et d'entreprise qui souhaitent fonctionner de manière rationnelle, automatiser à grande échelle et collaborer sans chaos.

Alors que Moveworks se concentre sur l'IA pour les tickets de service et les demandes des employés, ClickUp élargit le champ d'application en offrant une automatisation intelligente, une collaboration en temps réel et une visibilité de bout en bout sur les projets dans une plateforme unifiée. Il convient mieux aux équipes qui ont besoin d'une flexibilité allant au-delà de la résolution des tickets.

ClickUp Brain

Tout commence avec ClickUp Brain, un moteur d'IA génératif qui va bien au-delà du simple traitement des requêtes. Contrairement à Moveworks, qui répond principalement aux questions des employés, les fonctionnalités de ClickUp Brain vous aident à faire cela et bien plus encore.

Il extrait les informations de votre environnement de travail ClickUp et des outils connectés, ce qui en fait un véritable second cerveau pour votre organisation. Brain vous aide également à rédiger des procédures opératoires normalisées, à rédiger des réponses informatiques, à résumer les fils des réunions et à générer des résumés de projet, le tout dans le cadre de votre flux de travail.

Générez instantanément des résumés, des mises à jour de tâches et des réponses grâce à l'IA contextuelle intégrée à votre environnement de travail avec ClickUp Brain

Pour les responsables du service d'assistance qui doivent trouver un équilibre entre assistance et stratégie, cet outil de collaboration basé sur l'IA passe du statut de simple service d'assistance à celui de véritable copilote.

💡 Bonus : si vous souhaitez donner vie à vos flux de travail ET : Recherchez instantanément et intuitivement dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et TOUTES vos applications de connexion + le Web pour trouver le contexte de travail

Utilisez Talk to Text pour demander, dicter et exécuter du travail à la voix, sans les mains et où que vous soyez

Tirez parti des outils d'IA tels que ChatGPT, Claude et DeepSeek directement depuis Brain MAX, avec le contexte complet de votre travail Essayez ClickUp Brain MAX, un compagnon IA ultra-puissant pour ordinateur de bureau qui vous comprend vraiment, car il connaît votre travail. Abandonnez la multitude d'outils IA, utilisez votre voix pour créer des flux de travail personnalisés, rédiger de la documentation, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et bien plus encore.

Automatisations ClickUp

Pour passer au niveau supérieur, utilisez ClickUp Automatisation, la colonne vertébrale de tout système d'assistance évolutif. Alors que Moveworks automatise le tri et l'acheminement des tickets, ClickUp vous permet d'automatiser les séquences d'intégration, les escalades de tickets, les rappels de SLA et même les mises à jour de suivi des actifs.

Configurez des chaînes d'automatisation en plusieurs étapes qui déclenchent des actions sur l'ensemble des tâches, des personnes assignées et des statuts

Vous pouvez choisir parmi plus de 100 règles ou créer une logique personnalisée, sans écrire une seule ligne de code. Il vous suffit de définir vos règles (pour faire passer les requêtes des employés de « ouvertes » à « fermées », ou transférer les nouvelles tâches d'intégration d'une équipe à une autre lorsqu'une condition est remplie) et Automations s'occupe du reste.

ClickUp AI Agents

Mieux encore, les agents Autopilot de ClickUp peuvent réagir automatiquement aux déclencheurs et effectuer le partage de mises à jour, de rapports ou d'answers là où vous en avez besoin.

En exemple, le canal de l'équipe de gestion de projet lance un agent de réponses automatiques. Lorsqu'un intervenant demande « Qui est le chef de projet ? », l'agent répond instantanément en indiquant le nom et deux sources d'information.

Configurez les agents ClickUp Autopilot pour vous débarrasser des tâches fastidieuses consistant à répondre à des questions courantes et répétitives

C'est la solution idéale pour les équipes informatiques qui assurent l'assistance aux employés et gèrent des projets internes ou des flux de travail de conformité.

🎥 Regarder : voici un petit guide sur la façon de configurer votre premier agent :

La plateforme vous permet également de discuter avec vos collègues au sein de l'environnement de travail.

Alors que Moveworks fonctionne parfaitement avec Slack ou Teams, ClickUp Chat vous permet de conserver vos discussions au sein de votre espace de travail. Les discussions importantes restent toujours dans ClickUp, vous n'avez donc pas besoin de changer de contexte.

Assurez la coordination des équipes informatiques et RH grâce aux discussions, mentions et mises à jour en temps réel dans ClickUp Chat

Vous avez besoin de clarifier un ticket ou d'approuver un déploiement ? Étiquetez votre collègue, liez la tâche et documentez la décision là où cela compte, sans avoir à passer d'un canal à l'autre ni perdre le contexte.

ClickUp vous offre ce que Moveworks ne peut pas vous offrir : une visibilité achevée sur les tickets, les tâches et les équipes, sans prix exorbitant.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Attribuez automatiquement des tâches à l'aide de déclencheurs tels que les mises à jour de statut, les dates d'échéance ou les envois de formulaires

Acheminez les tickets informatiques à l'aide d'une logique personnalisée grâce à des générateurs d'automatisation visuels

Créez des procédures opératoires normalisées, des guides de service et des documents internes directement dans votre environnement de travail

Visualisez les indicateurs d'assistance grâce à des tableaux de bord et des widgets de rapports entièrement personnalisables

Collaborez en temps réel grâce aux commentaires au niveau des tâches, aux pièces jointes et aux mentions

Créez des chaînes de dépendance pour gérer des flux de travail informatiques ou RH complexes entre les équipes

Suivez le travail grâce à des estimations de durée, des vues Charge de travail et des options de suivi des sprints

ClickUp limitations

Courbe d'apprentissage légèrement raide pour les nouveaux utilisateurs, en particulier avec les automatisations avancées

Les performances peuvent être ralenties dans les environnements de travail très vastes ou complexes

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis publié sur G2 indique :

ClickUp a complètement transformé la façon dont nous gérons nos tâches internes au sein de l'agence. Il me permet de suivre le flux de travail de toute l'équipe en un seul endroit, de hiérarchiser les questions urgentes et de centraliser la communication. La possibilité d'automatiser les processus, de passer d'une vue à l'autre (liste, tableau, calendrier) et d'intégrer d'autres outils a considérablement amélioré ma productivité quotidienne. Il s'agit d'une plateforme tout-en-un qui s'adapte parfaitement à notre flux de travail et rend la gestion de l'équipe beaucoup plus efficace.

ClickUp a complètement transformé la façon dont nous gérons nos tâches internes au sein de l'agence. Il me permet de suivre le flux de travail de toute l'équipe en un seul endroit, de hiérarchiser les questions urgentes et de centraliser la communication. La possibilité d'automatiser les processus, de passer d'une vue à l'autre (liste, tableau, calendrier) et d'intégrer d'autres outils a considérablement amélioré ma productivité quotidienne. Il s'agit d'une plateforme tout-en-un qui s'adapte parfaitement à notre flux de travail et rend la gestion de l'équipe beaucoup plus efficace.

💡 Conseil de pro : utilisez l'IA connectée dans ClickUp pour transformer chaque entrée (notes de réunion, demandes d'assistance ou sessions de brainstorming) en exécution instantanée. Voici comment procéder : résumer vos notes avec ClickUp Brain, générez automatiquement des tâches avec des propriétaires et des délais clairs, puis configurez les automatisations pour signaler les mises à jour ou signaler les retards. Ce n'est pas seulement intelligent, c'est aussi autonome. Cette boucle élimine le besoin de suivis manuels et maintient les projets en mouvement, même lorsque vous êtes hors ligne. Configurez-la une fois, puis laissez Connected IA gérer le rythme de votre flux de travail.

2. Aisera (idéal pour l'automatisation des services à l'échelle de l'entreprise)

via Aisera

L'IA qui attend les commandes est dépassée. L'IA de discussion d'Aisera est conçue pour anticiper les intentions, résoudre les demandes de manière indépendante et s'adapter aux équipes informatiques, RH et de service client, sans intervention humaine constante.

Alors que Moveworks se concentre principalement sur la gestion réactive des tickets informatiques, Aisera propose AiseraGPT : une couche d'automatisation proactive qui comprend le langage naturel, déclenche des actions en arrière-plan et apprend de chaque interaction.

Il ne s'agit pas seulement de chatbots. Ce concurrent de Moveworks peut réinitialiser des mots de passe, accorder des accès ou suggérer instantanément des articles de la base de connaissances, et travaille sur des plateformes telles que Slack, Teams et même la voix.

Les meilleures fonctionnalités d'Aisera

Personnalisez l'expérience des employés grâce à un apprentissage adaptatif basé sur le comportement des utilisateurs

Activez les approbations et les demandes d'accès basées sur l'IA grâce à des flux de travail en libre-service

Mapper les chemins de résolution des incidents à l'aide d'une analyse des causes profondes basée sur l'IA

Surveillez les performances en temps réel grâce à des analyses de services optimisées par /IA

Assurez la cohérence des connaissances grâce à des bases de connaissances centralisées et mises à jour automatiquement

Accélérez la mise en œuvre grâce à plus de 400 intégrations et flux de travail prédéfinis qui réduisent le besoin de développements personnalisés

Limites d'Aisera

Les utilisateurs signalent que la mise en œuvre nécessite une assistance pour les flux de travail personnalisés

Formation et documentation limitées pour les équipes d'ingénieurs

Tarifs Aisera

*tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Aisera

G2 : 4,4/5 (plus de 120 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Aisera ?

Un avis publié sur G2 indique :

Aisera utilise l'IA pour fournir des solutions en libre-service, telles que des chatbots et des agents virtuels capables de gérer efficacement un large intervalle de demandes des consommateurs. Cela réduit la dépendance vis-à-vis des agents humains et permet de réaliser des économies sur les frais d'exploitation. La plateforme offre une disponibilité constante, ce qui est essentiel pour les entreprises de commerce électronique qui opèrent à l'échelle mondiale et ont des clients dans plusieurs fuseaux horaires.

Aisera utilise l'IA pour fournir des solutions en libre-service, telles que des chatbots et des agents virtuels capables de gérer efficacement un large intervalle de demandes des consommateurs. Cela réduit la dépendance vis-à-vis des agents humains et permet de réaliser des économies sur les frais d'exploitation. La plateforme offre une disponibilité constante, ce qui est essentiel pour les entreprises de commerce électronique qui opèrent à l'échelle mondiale et ont des clients dans plusieurs fuseaux horaires.

📖 À lire également : Modèles de service client pour les réponses aux clients

3. Leena IA (idéal pour l'automatisation de l'assistance RH et informatique)

via Leena IA

Au-delà de répondre à vos questions, Leena IA va plus loin et agit comme l'assistant RH et informatique virtuel de votre équipe. Alors que Moveworks excelle dans l'automatisation des tickets informatiques, Leena IA apporte une parité entre les deux départements, offrant une expérience employé unifiée alimentée par l'intelligence conversationnelle.

La force de Leena réside dans sa profondeur spécifique à un domaine. Ce logiciel d'assistance ne se contente pas d'afficher des informations : il automatise l'intégration, gère les requêtes relatives à la paie et aide les employés à accéder aux documents relatifs aux politiques, le tout à partir d'une interface Slack ou Teams. Son IA est pré-entraînée sur les flux de travail RH et informatiques, elle est donc prête à l'emploi sans nécessiter de personnalisation importante.

Les meilleures fonctionnalités de Leena IA

Réalisez des sondages RH et des analyses de sentiment basés sur l'IA pour le suivi de la satisfaction des employés et des utilisateurs

Configurez des flux de travail pour les départs, la mobilité interne et les parcours de formation

Fournisseur d'assistance multilingue pour les équipes internationales à l'aide de modèles linguistiques dynamiques

Créez un comportement personnalisé de l'assistant virtuel afin qu'il corresponde au ton et aux normes culturelles de votre entreprise

Conservez les pistes d'audit et la documentation de conformité grâce à des journaux d'automatisation

Limites de Leena IA

Visibilité limitée sur les options de personnalisation sans démonstration

Fonctionne mieux avec des bases de connaissances structurées et des processus clairs

Tarifs de Leena IA

*tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Leena IA

G2 : 4,6/5 (plus de 140 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Leena IA ?

Un avis publié sur G2 indique :

L'application répond à toutes les requêtes de nos collègues et au nom du service des ressources humaines, ce qui permet à notre équipe de se concentrer sur d'autres domaines importants du travail. Les avantages de l'utilisation d'un agent autonome basé sur l'IA comprennent une efficacité accrue, une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des réponses cohérentes et précises, la capacité de gérer plusieurs tâches simultanément, des économies de coûts et une expérience utilisateur améliorée grâce à des interactions personnalisées.

L'application répond à toutes les requêtes de nos collègues et au nom du service des ressources humaines, ce qui permet à notre équipe de se concentrer sur d'autres domaines importants du travail. Les avantages de l'utilisation d'un agent autonome basé sur l'IA comprennent une efficacité accrue, une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des réponses cohérentes et précises, la capacité de gérer plusieurs tâches simultanément, des économies de coûts et une expérience utilisateur améliorée grâce à des interactions personnalisées.

📮 ClickUp Insight : 32 % des travailleurs dépassent occasionnellement leurs heures de travail de travail prévues, tandis que 24 % font des heures supplémentaires presque tous les jours. Le problème ? Sans limites, les heures supplémentaires deviennent la norme plutôt que l'exception. Parfois, vous avez besoin d'un peu d'aide pour fixer ces limites. Demandez à ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, d'intervenir et de créer un calendrier optimisé pour vous. Intégré directement à votre environnement de travail, il vous indique quelles tâches sont réellement urgentes et lesquelles ne le sont pas ! 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

4. IBM Watson Assistant (idéal pour la compréhension du langage naturel et les chatbots IA sécurisés)

via IBM Watson

IBM Watson Assistant allie une sécurité de niveau entreprise à une IA conversationnelle. Conçu pour les grandes organisations ayant des besoins stricts en matière de conformité et de confidentialité, Watson se distingue de Moveworks en offrant une compréhension plus approfondie du langage naturel, des flux de dialogue personnalisables et une intégration transparente avec les systèmes internes, sans avoir recours à des plugins tiers.

Watsonx, la plateforme d'IA et de données d'IBM, permet à Watson Assistant de se démarquer. Elle offre aux entreprises un contrôle plus strict sur leurs données et leurs modèles tout en permettant des interactions intelligentes, semblables à celles des humains. Elle prend en assistance les arbres de décision complexes, les discussions à plusieurs tours et la logique de repli que Moveworks ne peut pas toujours gérer de manière native.

Watson est également conçu pour offrir une grande flexibilité. Vous pouvez déployer des chatbots sur des applications Web, vocales ou de messagerie, et affiner leur comportement à l'aide de la reconnaissance avancée des intentions et de l'extraction d'entités. Il offre plus de contrôle que les agents IA plug-and-play pour les équipes qui traitent des données sensibles ou qui ont des besoins de conformité à l'échelle mondiale.

Les meilleures fonctionnalités d'IBM Watson Assistant

Concevez des discussions à plusieurs tours à l'aide d'une logique de dialogue avancée et de conditions de repli

Déployez des bots sur les serveurs vocaux interactifs, les applications mobiles et les sites web personnalisés à l'aide d'API flexibles

Formez des modèles d'IA avec des données spécifiques à un domaine pour des interactions personnalisées

Maintenance d'une gouvernance stricte des données grâce à des options de déploiement dans un cloud privé ou sur site

Surveillez la précision des intentions et l'engagement des utilisateurs grâce à des analyses IA en temps réel

Limites d'IBM Watson Assistant

Courbe d'apprentissage plus raide par rapport aux plateformes d'IA sans code

Nécessite une configuration technique plus poussée pour les cas d'utilisation non standard

Tarifs IBM Watson Assistant

Forfait Lite : gratuit (1 000 messages/mois)

Forfait Plus : à partir de 140 $/mois (jusqu'à 1 000 utilisateurs/mois)

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur IBM Watson Assistant

G2 : 4,4/5 (plus de 320 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'IBM Watson Assistant ?

Une critique publiée sur G2 indique :

J'apprécie particulièrement la façon dont IBM Watsonx Assistant s'intègre parfaitement à tout ce que nous utilisons déjà. Il est impressionnant en matière de traitement du langage naturel et rend notre service client plus réactif et l'expérience utilisateur plus intuitive. Nous l'avons lié à notre CRM et à d'autres moyens de communication afin que les requêtes des clients soient automatiquement enregistrées et que les réponses soient rapides. Cela a considérablement réduit les temps de réponse et stimulé la productivité dans tous les domaines.

J'apprécie particulièrement la façon dont IBM Watsonx Assistant s'intègre parfaitement à tout ce que nous utilisons déjà. Il est impressionnant en matière de traitement du langage naturel et rend notre service client plus réactif et l'expérience utilisateur plus intuitive. Nous l'avons lié à notre CRM et à d'autres moyens de communication afin que les requêtes des clients soient automatiquement enregistrées et que les réponses soient rapides. Cela a considérablement réduit les temps de réponse et stimulé la productivité dans tous les domaines.

👀 Le saviez-vous ? La compréhension du langage naturel (NLU) est un sous-domaine de l'IA et un élément central du traitement du langage naturel (NLP) qui vise à permettre aux ordinateurs de comprendre, d'interpréter et de tirer du sens du langage humain, qu'il soit écrit ou parlé. Contrairement aux systèmes qui se contentent de traiter ou de générer du texte, la NLU vise à comprendre l'intention, le contexte et le sentiment qui se cachent derrière le langage, permettant ainsi aux machines d'interagir avec les humains de manière plus naturelle et intuitive.

5. Kore. ai (Idéal pour les plateformes d'IA conversationnelle entre différents services)

L'IA ne doit pas se contenter de parler, elle doit agir. Kore. ai fournit des outils de discussion de niveau entreprise qui vont bien au-delà des tickets informatiques de base.

Au lieu de l'agent virtuel étroitement spécialisé de Moveworks, Kore. ai est un fournisseur, prestataire d'un écosystème complet de gestion des services pour le déploiement d'assistants virtuels intelligents (IVA) dans les domaines de l'informatique, des ressources humaines, de l'équipe commerciale et de l'assistance.

La plateforme XO low-code de Kore. ai vous permet de créer, former et déployer rapidement des bots spécifiques à chaque rôle à l'aide de modèles ou d'une logique personnalisée. Elle offre une assistance multicanale (WhatsApp, MS Teams, voix, etc.) tout en proposant des fonctionnalités avancées de traitement du langage naturel, d'analyse et de personnalisation pour une IA unifiée à l'échelle de l'entreprise.

Kore. ai : les meilleures fonctionnalités

Attribuez des rôles et des permissions précis pour contrôler l'accès à la création de bots entre les équipes

Déployez des assistants multilingues avec traduction en temps réel et adaptation locale

Personnalisez les parcours utilisateurs personnalisés grâce à la détection intégrée des sentiments et à la modulation du ton

Intégrez des bots dans des CRM, ERP et outils ITSM externes via une API de sécurité

Simulez des discussions à l'aide d'outils de test de scénarios avant la mise en service

Limitations de Kore. ai

La complexité de la plateforme peut être décourageante pour les petites équipes

Le temps d'installation initiale est plus long que pour les solutions plug-and-play

Tarifs Kore. ai

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Kore. ai

G2 : 4,7/5 (plus de 390 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Kore. ai ?

Un avis publié sur G2 indique :

Kore. IA est la meilleure plateforme qui aide les gens à développer des chatbots et des assistants virtuels. Il s'agit d'une plateforme sans code et à faible code qui permet de créer facilement des chatbots. Et le mieux, c'est qu'elle nous apprend à créer et à tester des bots, ce qui m'aide à obtenir le bot le plus convivial possible.

Kore. /IA est la meilleure plateforme qui aide les gens à développer des chatbots et des assistants virtuels. Il s'agit d'une plateforme sans code et à faible code qui permet de créer facilement des chatbots. Et le mieux, c'est qu'elle nous apprend à créer et à tester des bots, ce qui m'aide à obtenir le bot le plus convivial possible.

6. n8n (Idéal pour l'automatisation open source des flux de travail)

via n8n

Si vous en avez assez des barrières payantes pour des automatisations simples, n8n vous permet de créer des flux de travail selon vos propres conditions.

Contrairement au système fermé de Moveworks, cet outil de flux de travail open source basé sur l'IA donne aux développeurs un contrôle total pour créer et adapter l'automatisation à toutes les fonctions. Il ne se limite pas au support informatique : les équipes peuvent héberger elles-mêmes et personnaliser les flux de travail pour n'importe quel cas d'utilisation.

l'interface glisser-déposer de n8n vous permet de lier des actions entre plus de 200 outils tels que Jira, GitHub et Slack, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Grâce à l'assistance de la logique de branchement et des flux en plusieurs étapes, cette solution est parfaite pour optimiser la réponse aux incidents, le CI/CD ou les flux de travail RH en arrière-plan.

les meilleures fonctionnalités de n8n

Créez des flux de travail basés sur des webhooks pour automatiser les réponses de service en temps réel

Connectez des bases de données et des API à l'aide de nœuds HTTP, MySQL et GraphQL natifs

Flux de travail de version à l'aide d'outils CLI et d'intégrations Git

Planifiez les tâches récurrentes et les travaux de maintenance grâce à la prise en charge intégrée de cron

Déclenchez des flux à partir d'applications de messagerie, de webhooks ou d'évènements système externes

limites de n8n

Nécessite une expertise technique pour la configuration et la maintenance

Ne prend pas en charge nativement l'assistance conversationnelle ou l'assistance d'agent virtuel

tarifs n8n

forfait Free *

Entreprise : tarification personnalisée

évaluations et avis sur n8n

G2 : 4,8/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

📖 À lire également : Exemple et cas d'utilisation de l'automatisation du flux de travail

7. Rezolve. ai (Idéal pour l'automatisation du service d'assistance dans Microsoft Teams)

Si votre équipe utilise déjà Microsoft Teams, Rezolve. ai organise une réunion avec eux. Contrairement à Moveworks, qui s'intègre à plusieurs plateformes, Rezolve. ai est spécialement conçu pour Teams, le transformant en un service d'assistance complet sans ajouter un outil supplémentaire à votre pile.

Conçu pour les entreprises de taille moyenne à grande, Rezolve. ai combine un système de tickets basé sur l'IA, l'automatisation des processus et le micro-apprentissage, le tout accessible via discuter.

Rezolve. ai combine l'intelligence contextuelle avec une intégration approfondie de Microsoft 365 pour rationaliser le support interne. Il comprend l'intention de l'utilisateur, déclenche des flux de travail et guide les employés en temps réel, transformant Teams en un hub de support proactif.

Rezolve. ai : les meilleures fonctionnalités

Lancez des modules de micro-apprentissage informatique et RH directement dans les sessions de discuter

Triage automatique des tickets d'assistance à l'aide d'arborescences de discussion dynamiques et d'un routage basé sur l'IA

Permettez l'intégration, les approbations et les FAQ en temps réel dans l'interface Teams

Intégrez-les à des systèmes back-end tels que Workday, Freshservice et Active Directory

Déclenchez l'automatisation en arrière-plan des tâches administratives répétitives grâce à des flux de travail sans code

Limitations de Rezolve. ai

La conception axée sur les équipes peut ne pas convenir aux organisations qui utilisent Slack ou d'autres plateformes

Personnalisé limité en dehors de l'écosystème Microsoft

Tarifs de Rezolve. ai

*tarification personnalisée

Rezolve. ai : évaluations et avis

G2 : 4,9/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

8. ServiceNow Virtual Agent (idéal pour les services d'assistance des grandes entreprises)

via ServiceNow

Lorsque l'on gère une entreprise à grande échelle, des outils d'assistance « suffisamment bons » ne suffisent tout simplement pas. L'agent virtuel de ServiceNow est spécialement conçu pour les grandes organisations qui ont besoin d'une automatisation profondément intégrée et hautement contrôlée, en particulier dans les environnements d'outils ITSM.

Contrairement à Moveworks, qui offre une personnalisation limitée et repose sur des intégrations tierces, ServiceNow intègre son agent virtuel de manière native dans sa plateforme.

ServiceNow permet aux entreprises de créer des chatbots intelligents qui vont au-delà des FAQ : mise à jour des tickets, déclenchement de flux de travail et extraction de données en temps réel. Ses générateurs sans code et son intégration approfondie avec la plateforme Now en font l'outil idéal pour déployer l'automatisation à l'échelle de l'informatique, des actifs et des opérations, le tout sous un même toit.

Meilleures fonctionnalités de ServiceNow Virtual Agent

Créez des flux de discussion personnalisés à l'aide des générateurs par glisser-déposer sur la plateforme Now

Exécutez des opérations backend complexes telles que le redémarrage du système ou l'accès au provisionnement en discutant

Surveillez les performances des bots grâce à la précision de la reconnaissance des intentions et aux tableaux de bord de résolution

Localisez le contenu des bots grâce à l'assistance multilingue intégrée et à la mémoire de traduction

Connectez des bots aux modules RH, finances ou installations pour l'automatisation interfonctionnelle

Limites de l'agent virtuel ServiceNow

Idéal pour les entreprises qui utilisent déjà la suite d'outils ITSM ServiceNow

Investissement initial élevé et complexité de mise en œuvre pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs de l'agent virtuel ServiceNow

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ServiceNow Virtual Agent

G2 : 4,4/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : aucune évaluation disponible

9. Espressive (idéal pour le libre-service des employés avec la précision du NLP)

via Espressive

Les employés ne devraient pas avoir à créer des tickets juste pour savoir comment réinitialiser leurs mots de passe. C'est la conviction fondamentale qui sous-tend Espressive, un agent d'assistance virtuel basé sur l'IA, conçu pour servir de porte d'entrée vers tous les services internes.

Contrairement à Moveworks, qui fonctionne dans les applications de messagerie, l'agent Barista d'Espressive offre une interface dédiée et conviviale avec un traitement approfondi du langage naturel et un accent mis sur le libre-service à l'échelle de l'entreprise.

Barista comprend l'intention des employés derrière leurs questions sur les congés, l'accès aux logiciels ou la paie, et fournit des réponses rapides et précises sans assistance supplémentaire. Son modèle linguistique unique s'adapte au langage naturel, tandis que les flux de travail prédéfinis d'Espressive accélèrent l'assistance informatique, RH et technique grâce à une réduction du nombre de tickets et un routage plus intelligent.

Les meilleures fonctionnalités d'Espressive

Analysez les tendances d'utilisation et les taux de résolution grâce à des analyses d'assistance basées sur l'IA

Proposez des réponses personnalisées en fonction de l'emplacement, du service et du rôle des employés

Mettez à jour vos connaissances de manière dynamique grâce à l'apprentissage automatique à partir des interactions passées

Connectez-vous à des systèmes de gestion des tickets tels que Jira, Zendesk et ServiceNow pour des transferts hybrides

Transférez les requêtes sans réponse à des agents en direct avec l'historique complet de discuter et le contexte intact

Limites expressives

Moins flexible pour les organisations recherchant une automatisation approfondie du backend

Peut nécessiter un reformatage du contenu interne pour une performance optimale de l'IA

Tarification expressive

Tarification personnalisée

Évaluations et avis expressifs

G2 : pas assez d'avis

Capterra : aucune évaluation disponible

10. UiPath (idéal pour l'automatisation robotisée des processus à grande échelle)

via UiPath

Toutes les tâches ne nécessitent pas l'intervention d'un être humain, ni même d'un chatbot. UiPath élimine les flux de travail répétitifs grâce à l'automatisation robotisée des processus (RPA) qui fonctionne silencieusement en arrière-plan, libérant ainsi votre équipe de tous les travaux fastidieux.

Alors que Moveworks se concentre sur l'assistance de discussion, UiPath automatise les processus en arrière-plan, tels que les mises à jour du système, les transferts de données et les intégrations d'applications d'entreprise sans invitation ou instructions de l'utilisateur.

Le générateur low-code StudioX de UiPath permet aux utilisateurs non techniciens de concevoir des automatisations, tandis que le service informatique adapte les bots de niveau entreprise à l'aide d'outils de gouvernance.

Du traitement des formulaires au tri des tickets, cette solution améliore l'efficacité des services administratifs et s'intègre aux principales plateformes d'entreprise. Ses robots alimentés par l'IA permettent de prendre des décisions intelligentes en temps réel, ce qui est idéal pour constituer une main-d'œuvre numérique résiliente.

Les meilleures fonctionnalités de UiPath

Orchestrez des bots indépendants sur des machines virtuelles et des environnements cloud

Sécurisez vos automatisations grâce à un accès basé sur les rôles, la journalisation et les pistes d'audit

Tirez parti du Centre IA pour former des modèles qui guident la prise de décision en temps réel

Connectez de manière transparente les flux de travail entre les systèmes hérités et les outils SaaS modernes

Surveillez les performances des bots, les erreurs et le retour sur investissement depuis un centre de commande centralisé

Limites de UiPath

Nécessite une équipe dédiée à la gouvernance RPA et à la gestion du cycle de vie

Les licences peuvent devenir complexes avec des flottes de bots plus importantes

Tarifs UiPath

Basique : à partir de 25 $ par mois

Forfaits Standard et forfait Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur UiPath

G2 : 4,6/5 (plus de 6 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis)

💡 Conseil de pro : Avant d'automatiser quoi que ce soit, mapper-le. Utilisez un modèle de carte de processus ClickUp pour visualiser chaque étape de votre flux de travail informatique ou RH, puis marquez celles qui sont répétitives, qui nécessitent beaucoup d'approbations ou qui sont urgentes. Ce sont vos points chauds d'automatisation. Une fois mapper, connectez ces étapes à ClickUp Automations ou à des outils tels que n8n pour éliminer les retards et les transferts manuels. Plus votre carte de processus est claire, plus vous transformerez rapidement vos flux de travail lents en systèmes autonomes.

11. OpenDialog (idéal pour la conception de discussion personnalisée et le contrôle des scénarios)

via OpenDialog

Lorsque la conformité rencontre la conversation, OpenDialog entre en étape. Contrairement à Moveworks, qui propose des flux de travail préconfigurés et une personnalisation limitée, OpenDialog offre aux entreprises un contrôle achevé sur le comportement des chatbots grâce à une conception basée sur des scénarios, idéale pour les secteurs soumis à des flux de dialogue complexes et à des exigences réglementaires.

Le moteur de discussion unique d'OpenDialog sépare la logique du langage, permettant ainsi des interactions adaptatives et non linéaires avec les chatbots.

Il gère les conversations en temps réel basées sur des politiques, les chemins de branchement et les dialogues à plusieurs niveaux. Adapté aux entreprises des secteurs de la finance, de la santé et du droit, il prend en charge le déploiement sur site, les installations axées sur la confidentialité et l'intégration informatique approfondie, offrant un contrôle et une flexibilité supérieurs à ceux des agents SaaS IA classiques.

Les meilleures fonctionnalités d'OpenDialog

Séparez le contexte de discussion, la logique et les couches UX pour une conception modulaire des chatbots

Concevez des discussions multifils avec des fragments de dialogue réutilisables

Hébergez sur site pour une propriété totale des données et une conformité totale

Intégrez-les de manière transparente à vos systèmes de connaissances internes et à vos couches d'authentification

Utilisez des outils de modélisation visuelle des discussions pour aligner les équipes juridiques, techniques et UX

Limites d'OpenDialog

Nécessite une réflexion stratégique en matière de conception et une collaboration d'équipe dès le départ

Communauté et écosystème plus petits par rapport aux grandes plateformes de /IA

Tarifs OpenDialog

Essai : gratuit

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur OpenDialog

G2 : pas assez d'avis

Capterra : aucune évaluation disponible

ClickUp alimente des services d'assistance IA qui font plus que des chatbots

Moveworks a contribué à introduire l'IA dans l'assistance informatique, mais ce n'est plus le seul ni le meilleur choix. Pour les équipes qui recherchent une personnalisation plus poussée, une automatisation plus forte et une évolutivité de niveau entreprise, ClickUp se démarque.

Elle réunit l'IA, l'automatisation des flux de travail et la collaboration de l'équipe au sein d'une plateforme unique et flexible.

Contrairement aux outils spécialisés, ClickUp s'adapte aux besoins uniques de votre équipe en matière de gestion des services, d'assistance RH et de tâches administratives. Prêt à réduire les tâches manuelles fastidieuses, à accélérer l'assistance aux employés et à créer des systèmes plus intelligents qui évoluent avec vous ? ClickUp vous offre tout cela en un seul endroit.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et transformez votre service d'assistance en une véritable force stratégique.