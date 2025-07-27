les 10 meilleurs modèles CRM Notion pour gérer vos clients et votre équipe commerciale

Vous en avez assez de jongler avec les informations de vos clients entre cinq applications et six notes autocollantes ? Nous aussi ! C'est là que les modèles Notion CRM peuvent vous aider. Ils regroupent tous vos besoins en matière de gestion des relations clients dans un espace personnalisable.

Que vous soyez entrepreneur indépendant ou membre d'une équipe en pleine croissance, les modèles CRM vous offrent des fonctionnalités CRM essentielles pour suivre les prospects, gérer les suivis et conclure facilement des contrats.

Nous avons sélectionné les 10 meilleurs modèles CRM Notion pour vous aider à établir de meilleures relations, booster votre équipe commerciale et prendre plaisir à travailler.

Nous explorerons également les modèles d'une alternative à Notion. Prêt à passer au niveau supérieur avec votre futur outil client préféré (indice : il s'agit de ClickUp ) ?

Qu'est-ce qui fait un bon modèle CRM Notion ?

Notion héberge plus de 30 000 modèles pour le travail, l'éducation et la vie personnelle, tous créés par les membres de sa communauté.

Lorsque vous choisissez le modèle CRM qui vous convient, voici quelques éléments à vérifier :

Clarté : choisissez un modèle CRM Notion avec une structure claire et épurée. Il doit être facile à naviguer et ne nécessiter aucune courbe d'apprentissage. Cela facilitera son utilisation pour vous et votre équipe

Exhaustivité : optez pour un modèle Notion qui inclut toutes les fonctionnalités CRM essentielles, telles que les pipelines visuels, les affichages de statut et les outils de rapports. Cela vous aidera à l'intégrer à votre propre système CRM pour obtenir de meilleurs résultats

Personnalisation : choisissez un modèle qui vous permet de personnaliser ses éléments afin de l'adapter choisissez un modèle qui vous permet de personnaliser ses éléments afin de l'adapter au processus CRM de votre entreprise. Cela vous aidera à répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise

Évolutivité : choisissez un modèle Notion CRM qui prend en charge une utilisation individuelle ou en entreprise. Cela vous aidera à suivre vos prospects même lorsque votre entreprise se développe

10 modèles CRM Notion

Voici les meilleurs modèles Notion pour améliorer vos processus de gestion de la relation client (CRM) :

1. Modèle CRM personnel par Tejit Pabari

via Notion

Si vous êtes un professionnel ayant des besoins CRM basiques, découvrez le modèle CRM personnel de Tejit Pabari. Il s'agit d'un outil simple qui vous permet de stocker et de gérer vos contacts personnels et professionnels. Vous pouvez attribuer un statut, une priorité, un rôle et d'autres détails à chaque nombre.

De plus, le modèle vous permet d'organiser des réunions et d'enregistrer les interactions, ce qui vous permet de suivre chaque appel et d'assurer le suivi nécessaire.

🌟 Pourquoi vous allez l'aimer :

Personnalisez les champs pour inclure des rappels d'anniversaire, la date du dernier contact et les intérêts communs

Organisez vos contacts par type de relation, tels que vos amis, mentors ou connaissances

Partagez des mises à jour ou des newsletters avec vos contacts proches grâce à l'intégration des e-mails

🔑 Idéal pour : les freelancers, les entrepreneurs individuels ou les réseauteurs qui gèrent des connexions personnelles et professionnelles.

💡 Conseil de pro : planifiez des sessions de nettoyage mensuelles ou trimestrielles pour fusionner les entrées en double, archiver les prospects inactifs et mettre à jour les informations obsolètes. Un CRM encombré conduit à de mauvaises décisions et à des opportunités manquées. 🧹

via Notion

Le modèle Liste de contacts (CRM personnel) d'EdriansNotes vous aide à gérer efficacement vos contacts. Ce document fait office d'annuaire téléphonique professionnel, stockant et organisant tous les contacts clients importants dans votre système.

En plus d'enregistrer les interactions, vous pouvez définir des rappels et ajouter des notes personnelles, telles que les anniversaires et les préférences, afin de ne jamais perdre le contact avec une personne importante.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Regroupez vos contacts par catégorie, tels que clients, fournisseurs ou personnel

Ajoutez des détails au contexte du journal à partir d'appels, de réunions ou d'évènements de réseautage

Collaborez avec les membres de votre équipe en attribuant des propriétaires de contacts ou des personnes responsables

🔑 Idéal pour : Toute personne ayant besoin d'une liste centralisée et consultable de contacts avec des informations de base.

🎥 Vous souhaitez multiplier par 10 vos processus commerciaux grâce à l'IA ? Regardez la vidéo ci-dessous :

3. Modèle de suivi des prospects par Sentele

via Notion

Avec une interface épurée, le modèle Leads Tracker de Sentele offre une vue complète de vos prospects et du statut de leurs interactions, vous permettant ainsi de planifier vos suivis à l'avance.

Ce n'est pas tout : il révèle également des données intéressantes, telles que le taux de réponse et le taux de clôture, afin que vous sachiez sur quels prospects vous concentrer. Toutes ces fonctionnalités font de la gestion du pipeline commercial une tâche facile.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez le statut des prospects à travers des étapes personnalisables telles que Nouveau, Contacté, Qualifié et Fermé

Créez une vue Tableau Kanban pour gérer visuellement le flux de votre pipeline

Ajoutez des checklists de tâches à chaque prospect pour rationaliser la prospection et le suivi

🔑 Idéal pour : Les commerciaux ou les spécialistes du marketing qui assurent le suivi des actions de prospection, du statut des prospects et des conversions.

4. Modèle d'annuaire des employés par OpenCore Group

via Notion

Vous recherchez un modèle pour gérer les contacts internes de votre entreprise ? Découvrez le modèle d'annuaire des employés d'OpenCore Group. Il s'agit d'un document centralisé dans lequel vous pouvez saisir les coordonnées de tous les employés de votre entreprise.

Ajoutez également d'autres informations pertinentes, telles que leur rôle, leur adresse e-mail et leur emplacement. Cela vous aide à trouver et à contacter le bon employé dans le système pour traiter une interaction client spécifique. Cela s'avère également extrêmement utile lors de l'intégration et du départ des employés.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Regroupez les employés par équipe, emplacement ou fonction à l'aide de filtres et de vues

Ajoutez des détails sur l'intégration et des documents clés sous chaque carte d'employé

Partagez l'accès au répertoire avec les RH, les responsables ou les nouvelles recrues pour plus de transparence

🔑 Idéal pour : les équipes RH ou les petites entreprises qui gèrent les informations de contact et les rôles de leur équipe.

5. Modèle CRM Notion Partnerships

via Notion

De nombreuses organisations sont tellement absorbées par la gestion des clients qu'elles en oublient l'importance de la gestion des relations clients. C'est là qu'intervient le modèle CRM Partenariats de Notion.

Ce modèle vous aide à gérer les interactions avec les parties prenantes externes de votre entreprise, qu'il s'agisse de partenaires, de fournisseurs ou même d'investisseurs.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez et planifiez vos discussions pour rester au top de la gestion de vos clients

Segmentez vos partenaires par région, secteur d'activité ou type de collaboration

Utilisez les champs de date pour suivre les renouvellements, les enregistrements et les évaluations de performances

Centralisez et organisez les informations importantes, telles que les coordonnées des partenaires, leur catégorie et leur revenu annuel récurrent (ARR)

🔑 Idéal pour : les équipes de développement commercial chargées de superviser les partenariats et collaborations stratégiques.

6. Modèle CRM immobilier par Osesenaga Okieimen

via Notion

Le modèle CRM immobilier d'Osesenaga Okieimen est spécialement conçu pour les particuliers et les entreprises actifs dans le secteur immobilier. Il vous permet de regrouper toutes les données de vos clients en un seul endroit, y compris leur type, leurs préférences et les propriétés présélectionnées.

Incluez des informations sur les vendeurs et classez les transactions dans des catégories telles que « ouvert » et « fermé ». Cela vous aide à rester informé et vous permet de contacter des clients potentiels afin de conclure des transactions le plus tôt possible.

🌟 Pourquoi vous allez l'aimer :

Personnalisez les champs pour le type de propriété, l'emplacement, l'intervalle de prix et le statut

Intégrez des images de propriétés ou des liens vers des listes pour une navigation visuelle

Connectez des tâches telles que les visites sur site ou les délais administratifs à chaque dossier client

🔑 Idéal pour : Les agents immobiliers et les gestionnaires immobiliers qui assurent le suivi des annonces, des clients et des prospects.

🔍 Le saviez-vous ? Certains agents immobiliers utilisent leur CRM pour savoir si un client préfère les chats ou les chiens. Cela leur permet de personnaliser les cadeaux offerts aux clients et, parfois, de mettre en avant des propriétés « acceptant les animaux » ! 🐕

7. Modèle de formulaire de demande de renseignements client par TingDesign

via Notion

Vous recherchez un modèle qui vous aide à gérer les demandes des clients sans encombrer votre espace de travail ? Le modèle de formulaire de demande client de TingDesign bénéficie d'une conception simple qui rationalise l'ensemble du processus de demande client, de la collecte au suivi et à la gestion.

De plus, vous pouvez modifier les dispositions, personnaliser les champs et partager le formulaire à l'aide d'un simple lien. Vous pouvez ainsi répondre rapidement aux demandes des clients afin d'accroître leur satisfaction et de renforcer les efforts de votre entreprise en matière de CRM.

🌟 Pourquoi vous allez l'aimer :

Affectez des membres de l'équipe pour assurer le suivi des nouvelles demandes, sans délai, avec des invitations et des instructions claires

Suivez les temps de réponse et la satisfaction des clients pour améliorer les flux de travail

Utilisez une vue Tableur ou Tableau pour suivre les envois de formulaires et leur progression

🔑 Idéal pour : Les entreprises de services qui enregistrent les demandes de leurs clients directement dans Notion.

8. Modèle CRM Notion Influencer

via Notion

Le modèle CRM Notion Influencer vous permet de centraliser les informations sur chaque influenceur avec lequel votre entreprise collabore. Cela inclut des détails tels que leur nom, leur canal, leur pays, leurs publicités et leurs livrables.

Vous pouvez ainsi gérer vos relations avec les influenceurs et suivre la progression de chaque campagne.

🌟 Pourquoi vous allez l'aimer :

Liez les pages de campagne à chaque influenceur pour centraliser la collaboration

Ajoutez des indicateurs de performance tels que la portée, le CTR et le ROI pour mesurer l'impact

Collaborez avec votre équipe marketing en attribuant des propriétaires à chaque influenceur

🔑 Idéal pour : les équipes marketing ou les agences qui gèrent les relations avec les influenceurs et les campagnes.

9. Modèle de tableau de bord pour agence par Jake Pretty

via Notion

Comme son nom l'indique, le modèle de tableau de bord pour agence de Jake Pretty est une ressource CRM spécialement conçue pour répondre aux besoins d'une entreprise de type agence. Vous pouvez l'utiliser pour suivre chaque interaction avec les clients et la progression des transactions, simplifiant ainsi les efforts globaux de votre agence en matière de CRM.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Personnalisez les cartes de projet avec des informations sur le budget, la portée et les phases

Organisez les tâches par équipe ou par service à l'aide de vues filtrées

Intégrez des rapports de performance et des tableaux de bord pour chaque engagement client

Centralisez les détails de vos projets, partenaires, tâches et processus

🔑 Idéal pour : Les agences créatives ou numériques qui assurent le suivi des clients, des campagnes et de l'activité de leur équipe.

10. Modèle Simple Invoice Manager par Jo Lodge

via Notion

Simple, efficace et facile à utiliser, le modèle Simple Invoice Manager de Jo Lodge fait office de hub central pour toutes vos factures. Il vous permet d'afficher, d'organiser et de gérer toutes vos factures, qu'elles soient payées ou en attente.

Cela vous aide à suivre vos finances et vous envoie des rappels en temps opportun pour vous assurer que chaque facture est payée.

🌟 Pourquoi vous allez l'aimer :

Suivez les factures par client, date d'échéance, statut et montant

Liez les factures aux projets ou aux bases de données clients concernés

Ajoutez les détails du mode de paiement et de la transaction pour une comptabilité rapide

🔑 Idéal pour : Les freelances et les petites entreprises qui gèrent leurs factures et le statut de leurs paiements.

Limites de Notion

Bien que Notion propose un large intervalle de modèles CRM polyvalents, ceux-ci présentent plusieurs lacunes importantes qui réduisent leur efficacité. En voici quelques-unes :

Courbe d'apprentissage : La plupart des modèles Notion présentent une disposition simple. Malgré cela, leur personnalisation pour répondre à des besoins CRM avancés est une tâche difficile. Cela ajoute à leur complexité et les rend inadaptés aux équipes ayant des compétences techniques limitées

Pas de collaboration en temps réel : un CRM efficace nécessite une coordination fluide entre différents services, tels que les équipes commerciales et marketing. Cependant, les modèles CRM de Notion n'offrent pas de fonctionnalités de collaboration en temps réel, ce qui rend difficile le travail en équipe et l'obtention de résultats

Fonctionnalités de visualisation limitées : L'un des principaux inconvénients des modèles CRM de Notion est qu'ils ne prennent pas en charge les fonctionnalités de visualisation avancées, telles que les diagrammes et les graphiques. Cela rend leur tableau de bord CRM moins attrayant et moins intuitif à utiliser

Problèmes de performances : Notion, en tant que plateforme, a tendance à planter et à ralentir à mesure que votre environnement de travail s'agrandit. Cela le rend peu adapté aux équipes en pleine expansion, car elles ne peuvent pas utiliser plusieurs modèles en même temps

Modèles Notion alternatifs

Les modèles CRM de Notion sont bons. Cependant, ils ne sont pas efficaces pour les équipes ayant des besoins avancés. Mais ne vous inquiétez pas, là où Notion échoue, ClickUp prend le relais.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est équipée de tous les outils et modèles dont vous avez besoin pour rationaliser efficacement vos relations clients. Ainsi, que vous souhaitiez centraliser vos données clients ou surveiller votre pipeline commercial, vous pouvez tout faire.

Découvrez ces modèles proposés par ClickUp et optimisez votre CRM dès aujourd'hui :

1. Modèle CRM ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Alignez les efforts CRM de votre équipe grâce au modèle CRM ClickUp

Si vous recherchez un modèle CRM intégré qui peut aider votre équipe à fournir un meilleur service client, optez pour le modèle CRM ClickUp. Ce modèle facile à utiliser et adapté aux débutants vous permet de suivre les ventes et de surveiller la satisfaction des clients, ce qui vous permet d'évaluer l'efficacité de vos stratégies CRM et d'apporter les ajustements nécessaires.

De plus, il vous guide dans la gestion des prospects. Il fournit des informations sur le statut d'un prospect (ouvert, engagé ou tentative d'engagement), ce qui vous permet de hiérarchiser les suivis et d'exploiter efficacement toutes les opportunités commerciales disponibles.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Centralisez toutes vos activités CRM dans un système structuré et évolutif

Visualisez les transactions à différentes étapes et établissez des prévisions de revenus

Personnalisez les vues pour les chargés de compte, les SDR et les équipes commerciales

Intégrez des outils de messagerie électronique et de calendrier pour synchroniser les journaux de communication

🔑 Idéal pour : les équipes qui souhaitent disposer d'un CRM personnalisable et tout-en-un au sein de leur environnement de travail.

2. Modèle CRM simple ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez votre gestion CRM grâce au modèle CRM simple de ClickUp

Pour les utilisateurs qui préfèrent des outils clairs et épurés, le modèle CRM simple de ClickUp est conçu pour se concentrer sur les relations avec les clients. Il élimine le superflu tout en offrant des champs intelligents, des pipelines Kanban et l'étiquetage des contacts.

Le modèle organise les données de contact des clients, suit la progression des ventes et analyse les tendances et les commentaires des clients pour vous donner un aperçu détaillé de votre cadre CRM. De plus, vous pouvez personnaliser ses champs afin qu'ils soient également pertinents pour vos partenaires, fournisseurs et investisseurs.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Mettez facilement à jour les journaux d'interaction et les notes sur les relations

Créez des vues filtrées pour l'intégration des clients ou les prospects froids par étape, type ou région

Simplifiez le suivi des contacts en regroupant les tâches par client individuel

Utilisez les champs personnalisés pour ajouter des détails essentiels tels que le numéro de téléphone et la taille de la transaction

🔑 Idéal pour : les start-ups ou les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin d'un CRM léger pour suivre leurs clients.

💡 Conseil de pro : N'essayez pas de modifier votre processus commercial ou de projet pour l'adapter au modèle CRM. Adaptez plutôt les champs, les pipelines et les tableaux de bord à la manière dont votre équipe travaille déjà. ✂️

3. Modèle de suivi des commissions ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les performances de votre équipe commerciale et motivez-la avec précision grâce au modèle de suivi des commissions ClickUp

Lorsque les incitations stimulent les performances, il devient essentiel de suivre les commissions avec précision. Le modèle de suivi des commissions ClickUp offre un système complet pour suivre les équipes commerciales, appliquer les taux de commission et calculer les gains par représentant.

Grâce à des formules intégrées, des tableaux de bord au niveau de l'utilisateur et des vues de rapports, tout le monde sait où il en est, ce qui élimine le besoin de gérer des feuilles de calcul séparées ou des documents Notion déconnectés. Cela permet de suivre et de calculer les commissions de chaque membre de l'équipe, ce qui vous permet de fixer des objectifs en conséquence.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Calculez les commissions à l'aide de champs de formule dans les tâches

Enregistrez les transactions commerciales et appliquez des structures de commissions à plusieurs niveaux

Suivez les paiements et les statuts tels que « En attente », « Approuvé » ou « Payé »

Automatisez le calcul des commissions à mesure que le statut des transactions évolue

🔑 Idéal pour : les équipes commerciales ou les managers qui calculent et assurent le suivi des commissions commerciales.

4. Modèle de pipeline commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez l'ensemble de votre pipeline commercial en un clin d'œil grâce au modèle de pipeline commercial ClickUp

Un pipeline commercial optimisé vous permet d'identifier rapidement les opportunités commerciales, d'éliminer les inefficacités du parcours client et d'offrir une expérience commerciale plus fluide à vos clients. C'est exactement ce que fait le modèle de pipeline commercial ClickUp.

Il s'agit d'un document qui relie les deux extrémités de votre entonnoir de vente, vous permettant de le visualiser facilement dans une seule vue. Les commerciaux peuvent gérer leurs pipelines, tandis que les managers ont une vue d'ensemble des performances de l'équipe. De plus, vous pouvez organiser les données clients et hiérarchiser les prospects afin de vous concentrer sur les acheteurs les plus susceptibles d'acheter, en utilisant votre temps et vos ressources de manière efficace. Cela contribue à améliorer les taux de conversion.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez vos prospects à l'aide d'une vue Tableau avec des étapes telles que Prospect, Démo, Proposition, Fermé

Combinez des tableaux de transactions par glisser-déposer, des journaux d'appels intégrés et des rapports visuels dans un seul outil cohérent

Personnalisez les champs pour la taille des transactions, les informations de contact et la date de clôture estimée

Filtrez les transactions par priorité, secteur d'activité ou source de prospects pour cibler vos actions

🔑 Idéal pour : les commerciaux qui gèrent des transactions à différentes étapes du pipeline.

5. Modèle CRM commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les performances de votre équipe commerciale et gérez plus efficacement vos prospects grâce au modèle CRM commercial ClickUp

Conçu pour la gestion de bout en bout du cycle commercial, le modèle CRM commercial ClickUp offre une gestion robuste des données sans compromettre la convivialité. De la prise de contact initiale au suivi après-vente, toutes les activités sont enregistrées, liées et traçables.

Il fournit une variété de données commerciales qui offrent un aperçu des processus CRM, vous permettant de les réévaluer et de les améliorer pour obtenir de meilleurs résultats. Avec des vues prêtes à l'emploi pour la notation des prospects, la planification des appels commerciaux et le suivi des performances, il s'agit d'une mise à niveau importante par rapport aux flux de travail CRM Notion disparates.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les performances de votre équipe commerciale, affichez les interactions avec les clients et identifiez les prospects pour saisir toutes les opportunités

Suivez les suivis et les notes de réunion à l'aide de sous-tâches ou de commentaires

Automatisez les rappels pour les actions suivantes ou les transitions d'étape des transactions

Prenez de meilleures décisions basées sur les données grâce à des analyses en temps réel

🔑 Idéal pour : les équipes en pleine croissance qui ont besoin d'un CRM intégré avec des tâches et une collaboration en équipe.

6. Modèle de rapport commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Obtenez des informations quantitatives sur les performances commerciales de votre équipe grâce au modèle de rapport commercial ClickUp

Vous avez l'impression que quelque chose ne va pas dans votre stratégie commerciale, mais vous ne savez pas exactement quoi ? Si c'est le cas, le modèle de rapport commercial ClickUp est la ressource dont vous avez besoin dans votre boîte à outils CRM ! Ce modèle facile à utiliser utilise des indicateurs de performance clés (KPI) tels que le taux de réussite, le taux de désabonnement et le coût d'acquisition client (CAC) pour vous fournir des informations détaillées sur la progression et les performances de vos ventes.

De plus, il vous permet de visualiser les tendances, de détecter les opportunités et d'analyser le comportement des clients, ce qui vous permet en fin de compte de conclure davantage de contrats en optimisant votre stratégie de gestion des clients.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Filtrez les données par période, commercial ou source de prospects pour obtenir des informations spécifiques

Mesurez les taux de conversion et la durée des cycles par source de prospects

Créez des tâches récurrentes pour les révisions et mises à jour mensuelles des rapports

Suivez les taux de conversion et les performances commerciales hebdomadaires, mensuelles ou trimestrielles à l'aide de champs de formule

🔑 Idéal pour : les responsables et cadres générant des rapports visuels sur les performances commerciales.

7. Modèle ClickUp Sales Tracker

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle ClickUp Sales Tracker pour suivre et améliorer vos efforts commerciaux

Le modèle ClickUp Sales Tracker offre un moyen rapide et intuitif d'enregistrer les appels, les réunions, les démonstrations et les e-mails. Conçu pour les équipes et les entreprises qui souhaitent améliorer leurs efforts commerciaux, il est particulièrement utile pour maintenir une cohérence quotidienne et identifier les tendances dans la prospection.

Ce modèle gratuit vous fournit tous les outils nécessaires pour comprendre et améliorer votre approche commerciale. Mais ce n'est pas tout : il vous permet de suivre les performances individuelles et collectives en temps réel, d'identifier les domaines dans lesquels les efforts de l'équipe commerciale ont donné les résultats escomptés et de prendre des décisions basées sur des données pour simplifier votre pipeline.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez des checklists et des modèles de tâches récurrentes pour suivre la productivité individuelle et collective au fil du temps

Ajoutez des champs personnalisés pour le statut des prospects, la valeur, le type de produit et l'étape de l'équipe commerciale

Suivez les mises à jour des tâches pour surveiller la progression de l'équipe commerciale et les suivis

Filtrez et triez les transactions par priorité ou probabilité de clôture

🔑 Idéal pour : les équipes commerciales qui assurent le suivi des activités quotidiennes, des cibles et de la progression des transactions.

8. Modèle ClickUp pour les appels commerciaux

Obtenez un modèle gratuit Transformez chaque appel commercial en argumentaire gagnant grâce au modèle d'appel commercial ClickUp

Vous souhaitez structurer la manière dont votre équipe gère les appels commerciaux ? Utilisez le modèle ClickUp Sales Calls. Ce modèle vous aide à enregistrer le résultat de chaque appel, y compris le nom de votre interlocuteur et les prochaines étapes, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Qu'il s'agisse d'un appel de découverte, d'un suivi ou d'une négociation, tout est documenté au même endroit. Au fil du temps, vous obtenez une vision claire de la progression de votre équipe dans l'entonnoir de vente et des points où les discussions ont tendance à stagner.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Ajoutez des champs structurés pour les objections, les étapes suivantes et les résultats

Planifiez et suivez les appels commerciaux sous forme de tâches avec les heures d'appel et les coordonnées des clients

Enregistrez des notes directement dans la description de la tâche ou dans les documents ClickUp

Attribuez des appels aux commerciaux et utilisez des checklists pour les étapes de préparation ou de suivi

🔑 Idéal pour : les équipes commerciales internes qui planifient et gèrent les appels des clients ou prospects.

🧠 Anecdote : La version analogique du CRM était un Rolodex, ce qui signifie que les commerciaux utilisaient littéralement des fichiers à cartes rotatives pour suivre et gérer leurs contacts avant l'apparition des outils numériques ! 😱

9. Modèle de processus commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez l'ensemble de votre pipeline commercial sans aucune complexité grâce au modèle de processus commercial ClickUp

Un processus commercial clairement défini contribue à stimuler la productivité de l'équipe, à raccourcir les cycles de vente et à réduire les approximations. Le modèle de processus commercial ClickUp décrit chaque phase de votre entonnoir de vente, de la capture des prospects à leur intégration.

Grâce à ce cadre, vous pouvez identifier les lacunes, suivre les performances de l'équipe et vous assurer que chaque opportunité commerciale est traitée avec intention. De plus, il combine des diagrammes de flux de travail, des procédures opératoires normalisées et des attributions de tâches réelles pour guider les commerciaux à travers les bonnes pratiques, offrant bien plus que les schémas CRM génériques de Notion.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Documentez les procédures opératoires normalisées et les modèles pour les étapes relatives aux e-mails ou aux propositions

Suivez la manière dont l'équipe respecte le processus standardisé

Mappez chaque étape de votre processus commercial sous forme de tâche ou de checklist

Attribuez des responsabilités aux membres de l'équipe commerciale pour chaque phase

🔑 Idéal pour : les équipes qui documentent et suivent étape par étape un processus commercial structuré.

10. Gestion du pipeline commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez et gérez vos prospects à l'aide d'un outil systématisé grâce au modèle de gestion du pipeline commercial ClickUp

Pour les équipes qui cherchent à rationaliser leur processus commercial de bout en bout, le modèle de gestion du pipeline commercial ClickUp offre un flux de travail personnalisable pour suivre chaque transaction, de la prospection à la conclusion. Ce modèle vous aide à visualiser votre entonnoir de vente, à gérer vos contacts et à suivre la progression des transactions. Adaptez facilement les étapes, les champs et les vues à votre cycle commercial et à vos besoins en matière de rapports.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez l'ensemble de votre pipeline commercial grâce à des étapes glisser-déposer

Suivez la valeur des transactions, les dates de clôture et les prochaines étapes à l'aide de champs personnalisés

Attribuez des tâches et définissez des rappels pour que votre équipe reste sur la bonne voie

Générez des rapports pour analyser les taux de réussite et identifier les goulots d'étranglement

Idéal pour : Les équipes à la recherche d'un pipeline structuré et personnalisable pour gérer les transactions et améliorer la visibilité tout au long du cycle commercial.

Améliorez vos processus CRM grâce aux modèles CRM de ClickUp

Les modèles CRM Notion offrent flexibilité et personnalisation pour la gestion des contacts, le suivi des prospects et l'organisation des pipelines commerciaux, ce qui en fait un choix solide pour les particuliers et les petites équipes.

Cependant, à mesure que vos activités se développent et que vos besoins deviennent plus complexes, le fait de compter uniquement sur Notion peut entraîner des limites en matière d'automatisation, de rapports et de collaboration au sein de l'équipe.

C'est là qu'intervient ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail. Conçue pour regrouper tout votre travail en un seul endroit, ClickUp combine des fonctionnalités de gestion de projet, de stockage de documents, de communication et de CRM.

Grâce à l'automatisation avancée, aux analyses détaillées et aux outils de collaboration fluides des modèles ClickUp, vous pouvez rationaliser et adapter vos processus CRM.

