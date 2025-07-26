16 modèles gratuits de portfolios de recherche UX pour les designers

« Comment donner un sens à tout cela ? »

Si vous avez déjà passé des heures à fixer un document vierge et une pile d'entretiens, vous savez ce que c'est.

Le plus difficile n'est pas seulement de faire la recherche, mais aussi de la transformer en un récit clair et convaincant. C'est exactement ce que fait un excellent portfolio UX : il présente votre processus, votre stratégie et votre structure en action.

La bonne nouvelle ? Vous n'avez pas besoin de partir de zéro.

Nous avons sélectionné 16 modèles gratuits de portfolios de recherche UX pour vous aider à donner forme à votre travail sous forme d'histoires précises et stratégiques, parfaites pour la recherche d'emploi, le travail en freelance ou l'image de marque personnelle.

C'est parti ! ⚓

Qu'est-ce qu'un modèle de portfolio de recherche UX ?

Un modèle de portfolio de recherche UX est un cadre structuré, généralement sous forme de document, de présentation ou de site web, conçu pour guider les chercheurs dans la compilation et la présentation de leur travail.

Il comprend des sections prédéfinies pour l'aperçu du projet, les méthodes de recherche, les détails sur les participants, les conclusions, l'impact et les questions du sondage sur l'expérience utilisateur, garantissant ainsi que tous les éléments nécessaires sont documentés de manière cohérente.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de portfolio de recherche UX ?

La vie d'un concepteur UX consiste à prendre des décisions réfléchies fondées sur la recherche et la collaboration. Un modèle bien structuré, avec un format cohérent et suffisamment flexible pour s'adapter à différents types de recherche et à différentes portées de projet, facilite cette tâche.

Voici ce qu'il faut rechercher. 👇

Structure de projet définie : comprend des sections prédéfinies pour les objectifs, comprend des sections prédéfinies pour les objectifs, les méthodes de recherche utilisateur , les conclusions, les résultats et la réflexion

Champs personnalisés et étiquettes : vous permettent d'organiser vos recherches par type, groupe d'utilisateurs, niveau d'impact ou étape de conception

Suivi de l'état d'avancement : Aide à gérer les travaux en cours à l'aide de libellés tels que « Brouillon », « En cours de révision » ou « Achevé »

Études de cas et résultats liés : Relie chaque effort de recherche aux modifications de conception, aux prototypes ou aux améliorations de l'ergonomie

Disposition adaptée à la collaboration : Prend en charge la modification en cours, les commentaires et les contributions des membres de l'équipe

Mise en forme professionnelle : votre portfolio reste clair, facile à parcourir et à mettre à jour pour plusieurs projets

16 modèles de portfolio de recherche UX

Les portfolios UX sont souvent répartis entre différents outils, ce qui rend difficile la présentation d'un récit cohérent ou la mise à l'échelle de votre processus de recherche entre les équipes.

ClickUp résout ce problème grâce à des modèles qui intègrent des résumés de recherche, de la documentation, des échéanciers et des commentaires dans un environnement de travail unifié.

Mais ce n'est pas tout.

Le logiciel de gestion de projet ClickUp Design améliore l'ensemble de votre flux de travail de recherche, vous aidant à mapper les parcours et les insights, à capturer chaque détail et à suivre la progression en temps réel de toutes les équipes.

C'est parti ! 🛠️

1. Modèle de portfolio de design ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des portfolios axés sur la recherche avec le modèle de portfolio de conception ClickUp

Si l'organisation de vos designs vous semble chaotique, le modèle de portfolio de design ClickUp vous offre un espace structuré pour mapper votre parcours créatif.

Voici comment créer un portfolio de design avec ce modèle :

Révision client, Révision interne, En attente d'approbation et Achevé pour suivre la progression du projet Utilisez les statuts personnalisés de ClickUp tels quepour suivre la progression du projet

Résultat final, Catégorie de conception, et Étape de conception pour saisir les décisions clés Ajoutez des champs personnalisés ClickUp tels queetpour saisir les décisions clés

Naviguez entre plusieurs vues personnalisées telles que « Commencer ici », « Projets » et « Par étapes de conception » pour structurer visuellement votre récit

📌 Idéal pour : Les étudiants en conception UX qui créent un portfolio basé sur la recherche.

2. Modèle de tableau blanc pour brief de conception ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez les objectifs du projet avec le modèle de tableau blanc « Design Brief » de ClickUp

Lorsque tout le monde dispose d'une version différente du brief, vous avez besoin du modèle de tableau blanc ClickUp Design Brief pour clarifier la situation. Conçu pour faciliter l'alignement dès les premières étapes, il offre un espace visuel partagé pour définir les objectifs du projet, mapper les attentes des clients et aligner la direction créative sur les besoins de l'entreprise.

Voici comment l'utiliser :

Utilisez des sections prédéfinies telles que Points forts de la marque, Objectifs, Marché cible et Orientation marketing pour consolider vos contributions

Ajoutez des notes autocollantes, des références et des notes sur le canevas pour laisser place à la créativité

Transformez vos notes autocollantes en tâches ClickUp directement depuis le tableau blanc pour conserver le contexte

📌 Idéal pour : Les chercheurs UX en herbe qui collaborent sur des projets en phase initiale et qui ont besoin d'un environnement de travail visuel.

🔍 Le saviez-vous ? Don Norman est connu comme le « père de l'expérience utilisateur ». Il a inventé le terme « expérience utilisateur » (UX), qu'il définit comme suit : « L'expérience utilisateur englobe tous les aspects de l'interaction de l'utilisateur final avec l'entreprise, ses services et ses produits. »

3. Modèle de forfait de recherche utilisateur ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez votre processus de conception UX avec le modèle de forfait de recherche utilisateur ClickUp

Le modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp est un document prêt à l'emploi conçu pour aider les équipes produit à planifier, organiser et mener à bien des recherches utilisateur efficaces. Il vous guide dans la définition des objectifs de recherche, l'élaboration d'une méthodologie et l'identification des critères clés des participants.

Voici comment cela peut vous aider :

Commencez avec un document préformaté qui vous guide dans la définition des objectifs, des segments d'utilisateurs, des méthodologies et des échéanciers

Gérez les étapes telles que Planification , En cours et Achevé avec des statuts personnalisés

Appliquez des étiquettes pour le type de recherche et les groupes d'utilisateurs cibles pour une meilleure organisation

📌 Idéal pour : Les équipes qui préparent des plans de recherche structurés pour faire preuve de clarté.

4. Modèle de revue heuristique ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Bénéficiez d'un système d'évaluation ciblé grâce au modèle d'évaluation heuristique ClickUp

Le modèle de revue heuristique ClickUp vous offre un flux de travail reproductible pour organiser toutes vos conclusions en un seul endroit.

Voici comment ce modèle vous aide à effectuer des révisions plus claires et plus rapides :

Évaluez simultanément chaque élément de l'interface utilisateur par rapport aux principes d'utilisabilité grâce à la vue de révision heuristique dédiée

Capturez les problèmes sous forme de tâches et étiquetez-les avec des champs tels que la gravité ou la catégorie pour faciliter la hiérarchisation dans votre portfolio marketing

Suivez le guide de démarrage intégré pour intégrer votre équipe et harmoniser les critères d'évaluation

📌 Idéal pour : Les professionnels UX de niveau intermédiaire qui réalisent des audits seuls ou en équipe afin de mettre en avant leurs compétences en matière d'évaluation et de recherche.

5. Modèle de conception d'étude de cas ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des études de cas informatives avec le modèle de conception d'étude de cas ClickUp

Le modèle de conception d'étude de cas ClickUp vous aide à créer des récits étayés par des données qui mettent en valeur votre impact comme vous le souhaitez.

Découvrez comment cela vous permet de vous concentrer :

Suivez la progression des études de cas de bout en bout grâce aux statuts Nouveau témoignage, En cours de révision et À réviser

Mettez en évidence l'impact des données grâce à des champs qui étiquettent chaque étude de cas par nom de client, résultat, type de projet ou secteur d'activité

Passez d'une vue à l'autre, comme Questionnaire d'étude de cas, Tableau des clients et Statut de l'étude de cas, pour recueillir des commentaires, attribuer des réviseurs et surveiller l'ensemble du flux de travail

📌 Idéal pour : Les candidats à un poste dans le domaine de l'UX qui élaborent des études de cas détaillées et mesurables afin de présenter leurs décisions en matière de conception étayées par des données sur les utilisateurs.

💡 Conseil de pro : Les espaces blancs (ou négatifs) aident à guider le regard de l'utilisateur et facilitent la compréhension du contenu, créant ainsi une impression de clarté et d'ordre ; veillez à les intégrer de manière équilibrée.

6. Modèle de feuille de route UX ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Clarifiez votre stratégie UX grâce au modèle de feuille de route UX de ClickUp

Le modèle de feuille de route UX de ClickUp vous offre un échéancier visuel partagé qui contextualise vos initiatives UX. Intégré aux tableaux blancs ClickUp, ce modèle vous aide à décomposer le travail avec précision :

Organisez vos initiatives dans les couloirs Maintenant, Prochainement et À venir afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui est en cours

Utilisez des blocs définis pour saisir le thème, l'objectif, qui et quoi, le résumé et les dépendances pour chaque effort

Mettez en avant les phases de recherche, les priorités de conception et les étapes de mise en œuvre à l'aide d'outils de conception UX , de notes autocollantes et de marqueurs basés sur des légendes

📌 Idéal pour : Les chercheurs UX qui souhaitent communiquer leur stratégie à long terme et leurs décisions en matière de conception.

💡 Conseil de pro : les meilleurs portfolios UX commencent par des projets bien documentés. Cette vidéo vous guide à travers la gestion du travail créatif et de conception dans ClickUp, afin que vous puissiez présenter non seulement les résultats, mais aussi l'ensemble du processus.

7. Modèle de tableau blanc pour tests d'utilisabilité ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des systèmes de test reproductibles avec le modèle de test d'utilisabilité ClickUp

Un test d'utilisabilité évalue la manière dont les utilisateurs réels interagissent avec votre produit afin de mettre en évidence les points de friction et d'améliorer l'expérience globale. Le modèle de tableau blanc « Usability Testing » (Test d'utilisabilité) de ClickUp garantit que ces informations sont clairement saisies et exploitées efficacement.

Voici comment le modèle de test d'utilisabilité peut vous aider :

Utilisez la disposition Tableau blanc intégrée pour mapper les objectifs, les flux de tâches et les détails des participants avant le début de tout test

Ajoutez des champs personnalisés pour suivre les points faibles des utilisateurs, les taux de réussite des tâches et les commentaires qualitatifs dans leur contexte

Déplacez les éléments entre différents statuts personnalisés tels que Planifié, En test ou Analysé pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde

📌 Idéal pour : Les créateurs de portfolios qui souhaitent inclure des cycles complets de tests d'utilisabilité.

📮 ClickUp Insight : Plus de la moitié des employés ont du mal à trouver les informations dont ils ont besoin au travail. Alors que seulement 27 % d'entre eux trouvent cela facile, les autres rencontrent des difficultés, 23 % d'entre eux estimant même que c'est très difficile. Lorsque les connaissances sont dispersées dans des e-mails, des discussions et différents outils, le temps perdu s'accumule rapidement. Avec ClickUp, vous pouvez transformer les e-mails en tâches suivibles, lier les discussions aux tâches, obtenir des réponses de l'IA et bien plus encore, le tout dans un seul environnement de travail. 💫 Résultats réels : Les équipes peuvent gagner plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait créer avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

8. Modèle de forfait de test d'utilisabilité ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez des sessions de test avec le modèle de forfait de test d'utilisabilité ClickUp

Le modèle de plan de test d'utilisabilité ClickUp est une structure prédéfinie qui guide votre équipe à travers toutes les phases du test d'utilisabilité, du recrutement aux rapports. Il fournit un flux de travail avec des champs définis, des sous-tâches et un suivi de la progression pour garantir une exécution cohérente.

Vous pouvez :

Utilisez les champs personnalisés Nom du projet, Description du projet, Responsable du test et Méthode de test pour informer l'équipe de la portée et de la logistique du projet

Divisez le travail en sept sous-tâches claires telles que Planification des tests, Recrutement des participants, Préparation du matériel, Paramètres de l'environnement, Test proprement dit, Analyse des données et Rapports de test avec la « liste des tâches à faire »

Visualisez la progression en temps réel grâce à la barre Test Progress en direct

📌 Idéal pour : Les chercheurs qui gèrent plusieurs sessions de tests d'utilisabilité et qui ont besoin d'un format cohérent.

💡 Conseil de pro : Intégrez des éléments ludiques, tels que des animations, des textes amusants et des éléments de gamification, afin de renforcer l'engagement et la fidélité des utilisateurs, voire d'atténuer leur frustration. Par exemple, des applications telles que TikTok et Fitbit utilisent des fonctionnalités ludiques de ce type pour fidéliser leurs utilisateurs.

9. Modèle de tâche Portfolio de conception ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez la cohérence de vos portfolios grâce au modèle de tâche Portfolio de conception ClickUp

Le modèle de tâche Portfolio de conception ClickUp est conçu pour les concepteurs qui ont besoin de plus qu'une vue d'ensemble. Cette version axée sur les tâches du modèle de portfolio de conception UX affiche les détails de l'exécution, en assurant le suivi précis de chaque étape de conception, de chaque ressource et de chaque échéance.

Voici comment l'utiliser au quotidien :

Décomposez votre travail de conception à l'aide de champs tels que Étape de conception, Catégorie de conception et Résultat final

Restez informé de la progression grâce aux dates d'échéance, aux priorités des tâches et aux assignés afin de suivre la progression de l'achèvement des tâches

Naviguez dans les pages imbriquées à l'intérieur des documents ClickUp joints pour consulter les objectifs du projet, les briefs, la stratégie UX et les indicateurs de réussite

📌 Idéal pour : Les designers juniors qui documentent les tâches individuelles d'un projet, les ressources de conception et les itérations.

📖 À lire également : Les livres sur la conception UX que tout designer devrait lire

10. Modèle de résumé exécutif pour les concepteurs d'interface utilisateur ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Capturez les valeurs de votre conception grâce au modèle de résumé exécutif pour concepteurs d'interface utilisateur de ClickUp

Lorsque les parties prenantes demandent un aperçu rapide de votre travail sur l'interface utilisateur, le modèle de résumé exécutif pour concepteurs d'interface utilisateur de ClickUp s'avère très pratique. Vous pouvez l'utiliser pour expliquer en quoi vos décisions en matière d'interface utilisateur répondent aux besoins des utilisateurs et aux objectifs de l'entreprise.

Pour le gérer de manière optimale, essayez :

Ajoutez des champs tels que Nom du projet, Nom du client et Type de conception pour documenter votre travail et indiquer pour qui vous travaillez

Organisez vos projets à l'aide de sections telles que En attente de commentaires, En cours ou Achevé afin que les collaborateurs et les réviseurs sachent ce qui est terminé et ce qui reste à faire

Passez de la vue Liste, Tableau ou Calendrier pour gérer les livrables ou préparer les réunions avec les parties prenantes

📌 Idéal pour : Les candidats axés sur l'interface utilisateur qui souhaitent créer un aperçu clair de leur travail visuel.

🔍 Le saviez-vous ? La différence clé entre l'expérience client et l'expérience utilisateur réside dans le fait que l'expérience client englobe l'ensemble de la relation avec une marque, tandis que l'expérience utilisateur se concentre sur les interactions avec le produit.

11. Modèle de livrables ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Divisez votre travail en tâches gérables grâce au modèle « Livrables » de ClickUp

Le modèle de livrables ClickUp permet de maintenir la visibilité sur plusieurs livrables tout en évitant les retards.

Voici comment cela vous aide à garder le contrôle :

Suivez la progression en temps réel grâce à des statuts tels que À faire, En cours, En attente de validation et Achevé , afin que chaque étape soit parfaitement claire

Saisissez les détails de la livraison à l'aide de champs tels que Approbateur, Statut RAG, Phase du projet et Statut d'achèvement afin d'éliminer toute ambiguïté et de signaler rapidement les obstacles

Gérez la vue d'ensemble grâce à des vues prédéfinies telles que Statut de l'équipe, Calendrier et Tableau des statuts afin de pouvoir surveiller les échéanciers, les charges de travail et les dépendances

📌 Idéal pour : Les chercheurs UX qui gèrent plusieurs projets et souhaitent assurer le suivi des livrables.

12. Modèle de portfolio de projets amélioré par ClickUp AI

Obtenez un modèle gratuit Gardez une longueur d'avance grâce aux suggestions intelligentes du modèle de portfolio de projets amélioré par ClickUp AI

Si votre portfolio de projets ressemble à une boîte noire remplie de mises à jour manquées et de risques cachés, le modèle de portfolio de projets amélioré par l'IA de ClickUp vous offre un moyen plus intelligent de gérer et de faire évoluer l'ensemble de vos opérations.

Optimisé par ClickUp Brain, ce modèle met en évidence les informations, les risques et les suggestions de ressources en temps réel, sans avoir à passer d'un tableau de bord à l'autre.

Voici comment cela fonctionne :

Consultez instantanément le statut des projets, les propriétaires, les échéances et les obstacles dans tous les flux de travail grâce au tableau de bord Portfolio

Utilisez Progress Insights (IA) pour mettre en évidence les tâches en retard, les initiatives bloquées et l'état général

Signalez les projets à risque et recommandez des mesures correctives grâce au suivi automatisé des risques

Tirez parti du Tableau d'allocation des ressources pour comprendre la capacité de votre équipe, identifier les membres sous-utilisés ou surchargés, et utiliser les suggestions de l'IA pour réattribuer les tâches

📌 Idéal pour : Les professionnels expérimentés de l'UX qui présentent des informations transversales sur plusieurs projets à l'aide de résumés générés par l'IA.

13. Modèle de dossier de presse ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Présentez votre marque avec professionnalisme grâce au modèle de dossier de presse ClickUp

Le modèle de kit média ClickUp est un environnement de travail centralisé qui vous permet d'organiser et de partager les ressources de votre marque, les informations sur votre entreprise et les documents de presse dans un format soigné et facile d'accès. Complément idéal de votre système d'acquisition de clients, il vous permet de créer un kit soigné qui raconte l'histoire de votre marque et de le dupliquer pour différents clients.

Vous pouvez structurer :

Ce que vous faites et pourquoi c'est important dans la section « À propos de moi » et « Indicateurs clés »

Téléchargez votre logo, des photos de vos produits ou votre profil directement dans le document

Listez clairement vos offres et vos tarifs pour éviter les allers-retours dans la section Tableur de services

Assurez-vous que les médias parviennent rapidement à la bonne personne grâce à la section Coordonnées

📌 Idéal pour : Les designers UX indépendants qui souhaitent créer un dossier de présentation personnalisé comprenant leurs services, leurs indicateurs et des échantillons de leur travail.

14. Modèle de forfait de projet ClickUp pour la recherche

Obtenez un modèle gratuit Menez des recherches collaboratives grâce au modèle de forfait de projet ClickUp pour la recherche

Le modèle de plan de projet ClickUp pour la recherche vous offre un cadre pour organiser chaque phase de la recherche, de la définition des objectifs à la présentation des résultats.

Voici comment cela vous aide à gérer la complexité :

Définissez les bases de votre projet à l'aide des champs intégrés pour les objectifs, la portée, l'échéancier et les rôles de l'équipe

Décomposez les flux de travail en tâches claires et faciles à suivre avec des statuts personnalisés tels que Planification, Collecte de données, Analyse et Achevé

Définissez des phases telles que la revue de la littérature, la collecte de données et l'analyse avec la vue Liste regroupée par étape du projet

📌 Idéal pour : Les chercheurs qui mènent des études UX de bout en bout et qui ont besoin d'une méthode structurée pour définir les différentes phases.

📖 À lire également : Conférences et évènements sur la conception UX pour les professionnels

15. Modèle de tableau blanc ClickUp Research

Obtenez un modèle gratuit Créez une source centralisée d'informations fiables grâce au modèle Tableau blanc de recherche ClickUp

Tous les projets de recherche UX ne commencent pas par une liste de tâches ; parfois, vous devez réfléchir à voix haute, mapper vos idées et collaborer visuellement. C'est là que le modèle Tableau blanc de recherche ClickUp entre en jeu. Il est conçu pour le brainstorming libre, la collaboration et le mappage d'idées.

Utilisez ce modèle pour :

Recueillez les résultats bruts de vos recherches à l'aide de notes autocollantes numériques, regroupées par catégorie ou par thème

Repérez plus rapidement les tendances grâce à un canevas visuel qui met en évidence les modèles et les points faibles

Collaborez avec vos coéquipiers en direct : ajoutez, modifiez et commentez directement sur les recherches partagées

Passez du brainstorming à l'action en convertissant vos notes en tâches suivibles

📌 Idéal pour : Les chercheurs en début de carrière qui préfèrent mapper leurs résultats visuellement avant de les transformer en informations structurées.

16. Modèle de rapport de recherche ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos données de recherche avec le modèle de rapport de recherche ClickUp

Vous avez terminé vos recherches, maintenant vient la partie difficile : les transformer en un rapport clair et partageable. Le modèle de rapport de recherche ClickUp est conçu pour documenter l'expérience utilisateur et présenter vos conclusions dans un format professionnel et prêt à être partagé.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Utilisez des sections préformatées pour le résumé, la méthodologie, les résultats, la discussion et les annexes

Suivez les contributions et les modifications grâce à des champs tels que Auteur du rapport et Collaborateurs

Appliquez des statuts tels que Brouillon, En cours de révision ou Approuvé pour gérer la progression

📌 Idéal pour : Les professionnels qui traduisent des données brutes en études de cas de recherche UX.

Ces modèles de portfolio de recherche UX ne vous conviennent pas ? Écoutez l'avis d'un utilisateur réel:

J'utilise ClickUp de manière intermittente pour gérer plusieurs projets UX à la fois. La principale raison pour laquelle j'aime ClickUp est que je peux séparer tout mon travail en projets et en équipes, puis afficher tout ce que je veux à un niveau aussi détaillé que je le souhaite.

J'utilise ClickUp de manière intermittente pour gérer plusieurs projets UX à la fois. La principale raison pour laquelle j'aime ClickUp est que je peux séparer tout mon travail en projets et en équipes, puis afficher tout ce que je veux à un niveau aussi détaillé que je le souhaite.

Obtenez le taux de clics dont vous avez besoin

Vos recherches sont approfondies, votre portfolio doit le refléter.

Que vous soyez en train de peaufiner votre présentation pour des responsables du recrutement ou simplement de mettre de l'ordre dans votre chaos créatif, les options de modèles de portfolio de recherche UX de ClickUp vous donneront une longueur d'avance.

Ils sont équipés de ClickUp Brain pour résumer automatiquement les informations, de tableaux blancs pour mapper les parcours dans leur contexte et de vues flexibles pour tout organiser, des plans de recherche aux résultats des tests d'utilisabilité.

Prêt à faire passer votre portfolio de recherche UX au niveau supérieur ? ClickUp est l'application qui vous offre tout ce dont vous avez besoin pour votre travail, vous donnant les outils pour gérer, documenter et présenter vos recherches, le tout en un seul endroit. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅