les 11 meilleurs générateurs de notes SOAP pour une documentation clinique plus rapide et plus précise

La journée touche à sa fin et vous venez de voir votre dernier patient. Idéalement, vous devriez vous détendre et rentrer chez vous. Mais au lieu de cela, vous fixez une pile grandissante de notes de patients qui doivent encore être rédigées, une fin frustrante après une longue journée passée à surveiller les symptômes, à mettre à jour les dossiers médicaux et à suivre la progression des patients.

Les notes SOAP (Subjective, Objective, Assessment, and Plan) sont essentielles à la pratique clinique, mais les rédiger de manière efficace et précise, surtout sous pression, peut s'avérer difficile. C'est là qu'un générateur de notes SOAP peut vous aider.

Que vous soyez un praticien très occupé ou encore en formation, ces outils vous permettront de rationaliser votre flux de travail tout en conservant des notes claires, complètes et conformes.

Jetons-y un œil. 🧰

Générateurs de notes SOAP en un coup d'œil

Les notes SOAP garantissent la cohérence de l'enregistrement des données des patients, contribuant ainsi à réduire les erreurs de communication entre les équipes soignantes. Pour vous aider à faire votre choix, voici une liste de tous les générateurs de notes SOAP :

Nom de l'outil Idéal pour Cas d'utilisation Tarifs* ClickUp Flux de travail personnalisés et documentation SOAP alimentée par l'IA Gérer la documentation entre les équipes et les projets de soins de santé Forfait Free disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises SOAPNoteAI. com Génération de notes autonome sans besoin d'un système de DME Génération rapide de notes SOAP à partir de sténographie, de dictée ou de sessions de télésanté Tarification personnalisée Suki IA Documentation clinique à commande vocale Utilisation de commandes vocales ou de l'écoute ambiante pour créer des notes cliniques intégrées au DSE Tarification personnalisée SOAP IA Documentation clinique multilingue avec CIM-10 Mise en forme automatique des notes cliniques dans la structure SOAP à l'aide de l'IA Gratuit ; forfaits payants à partir de 60 $/mois par utilisateur DeepScribe Prise de notes cliniques en milieu ambiant Capturer les discussions entre cliniciens et patients et générer des notes en temps réel Tarification personnalisée Notable Health Automatisation des tâches cliniques Automatisation des flux de travail administratifs et documentaires dans les établissements de santé Tarification personnalisée Tali IA Assistant vocal intégré au DME Transcription vocale, dictée et recherche médicale au sein des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) Gratuit ; forfaits payants à partir de 49,99 $/mois par utilisateur Augmendix Prise de notes en temps réel et engagement des patients Assistance à distance en temps réel pour la documentation des consultations avec les patients Tarification personnalisée Carepatron Portails clients en ligne Gestion des rendez-vous, de la facturation et des dossiers des patients Gratuit ; forfaits payants à partir de 19 $/mois Healthie Fournisseurs de télésanté et de bien-être Assistance pour les soins virtuels, le suivi du bien-être et la rédaction de notes SOAP précises pour les nutritionnistes et les coachs en bien-être Gratuit ; forfaits payants à partir de 49 $/mois par utilisateur SimplePractice Ordonnances électroniques et gestion des médicaments Rationalisation de l'accueil des clients, de la planification, de la facturation et de la documentation SOAP pour les fournisseurs, prestataires et prestataires indépendants Forfaits payants à partir de 49 $/mois par utilisateur

Que devez-vous rechercher dans les générateurs de notes SOAP ?

De la personnalisation à l'automatisation, voici un aperçu des fonctionnalités indispensables pour rendre votre documentation clinique plus rapide, plus intelligente et sans stress. ⚒️

Conformité et sécurité : Tout d'abord, assurez-vous que le logiciel est conforme à la norme HIPAA. Vous aurez besoin d'un système de cryptage intégré pour les informations stockées et partagées, ainsi que de fonctionnalités intelligentes telles que le nettoyage automatique des informations médicales protégées afin de garantir la sécurité des données des patients

Personnalisation et spécialisation : Choisissez des outils proposant Choisissez des outils proposant des modèles de prise de notes spécifiques à votre spécialité. Un plus si les champs sont personnalisables et si la plateforme prend en charge différents styles de notes tels que SOAP, DAP ou BIRP

Fonctionnalités d'IA et d'automatisation : Recherchez des outils basés sur l'IA qui utilisent le traitement du langage naturel (NLP) pour transformer des notes audio ou sténographiques en documentation structurée

Flexibilité de sortie : Assurez-vous que vos notes peuvent être exportées dans différents formats, tels que PDF ou Word, et facilement partagées avec d'autres fournisseurs, prestataires ou services lorsque cela est nécessaire

📚 À savoir : Voici un petit glossaire de tous les termes que vous devez connaître : HIPAA : Loi américaine sur la portabilité et la responsabilité en matière d'assurance maladie

PHI : Informations médicales protégées

DAP : Données, évaluation, forfait

EHR : Dossier médical électronique

CIM-10 : Classification internationale des maladies, 10e révision

Les meilleurs générateurs de notes SOAP

Vous recherchez le meilleur générateur de notes SOAP ? De plus en plus de cliniciens se tournent vers les outils numériques pour gagner du temps, réduire les erreurs et se concentrer sur les soins aux patients.

Voici les meilleurs outils qui se distinguent par leur interface conviviale, leurs fonctionnalités intelligentes et leur assistance. ⚓

1. ClickUp (Idéal pour les flux de travail personnalisés de documentation médicale)

Entre les visites des patients, le travail administratif et la mise à jour de la documentation, il est facile de se sentir submergé par le volume d'informations.

ClickUp , l'application tout-en-un pour le travail, combine projets, connaissances et assistance en ligne en un seul endroit, le tout optimisé par l'IA la plus cohérente au monde. Grâce à une intégration transparente, ClickUp vous aide à vous concentrer sur les interactions avec les patients sans avoir à activer/désactiver différentes applications.

Grâce au logiciel de gestion de projet ClickUp Healthcare, les cliniciens disposent d'une plateforme unique et intelligente pour gérer les flux de travail des patients, rationaliser la création de notes SOAP et tout garder connecté.

Remarque relative à la conformité : ClickUp est une plateforme de gestion de projet conforme au RGPD qui offre des fonctionnalités robustes en matière de sécurité et de confidentialité. Pour les organismes de santé, ClickUp peut être configuré pour répondre aux normes de conformité HIPAA lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un accord de partenariat commercial (BAA) actif avec ClickUp. Avec ClickUp, les équipes de santé peuvent rationaliser la documentation, la collaboration et la gestion des flux de travail, le tout dans un environnement de travail flexible.

Rationalisez les flux de travail de bout en bout avec le logiciel de gestion de projet ClickUp Healthcare

Mais en quoi l'outil de gestion de projet dans le domaine de la santé peut-il vous aider ?

Supposons que vous venez de terminer la consultation d'un patient et que vous devez rapidement prendre des notes SOAP avant de passer au suivant. Plus besoin de notes papier : ouvrez simplement le bloc-notes ClickUp et commencez à taper ou à dicter depuis votre environnement de travail. Au lieu de chercher du papier, utilisez le bloc-notes ClickUp depuis votre environnement de travail pour taper (ou dicter) instantanément vos pensées. Cela est particulièrement utile pour noter les symptômes d'un patient pendant les visites ou les consultations.

Prenez des notes rapides sans tracas avec le bloc-notes ClickUp

Il est privé, visible uniquement par vous, vous pouvez donc librement réfléchir ou prendre des notes avant de les formaliser. Une fois vos notes saisies, vous pouvez les convertir directement en tâches ClickUp.

Mais si vous recherchez un outil de documentation plus structuré avec une collaboration en temps réel, optez pour ClickUp Docs.

Stockez toutes vos notes de manière centralisée avec ClickUp Docs

Vous pouvez créer vos modèles de notes SOAP dans ClickUp Docs, les organiser dans des dossiers et collaborer avec votre équipe. Ces modèles sont créés par les utilisateurs et ne sont pas préconfigurés pour le secteur de la santé, mais vous pouvez les personnaliser entièrement en fonction de votre flux de travail.

Rédigez des notes SOAP, liez-les à des tâches (telles que la planification de suivis ou la commande de tests) et intégrez même des vues de votre flux de travail clinique, telles que des listes de patients, des calendriers ou des vues Tableau, directement dans le document. Docs regroupe les informations subjectives et objectives en un seul endroit, ce qui facilite le suivi de vos notes SOAP mises en forme.

ClickUp Docs est une application de prise de notes qui vous permet d'utiliser du texte enrichi, des checklists et des pièces jointes sous forme d'images, idéale pour créer rapidement des brouillons structurés d'entrées SOAP, des descriptions de maladies actuelles ou des notes de procédure. Ces éléments visuels facilitent deux fois plus la consultation des résultats d'examens physiques ou des notes de traitements antérieurs.

De plus, grâce à la collaboration en temps réel, l'ensemble de votre service peut travailler simultanément sur le même plan de soins, laisser des commentaires ou s'étiqueter mutuellement pour obtenir des retours.

Vous souhaitez aller plus loin avec l'aide de l'IA ? Découvrez ClickUp Brain.

🎥 Voici une courte vidéo pour faciliter l'écriture avec l'IA !

Le moteur de Brain est profondément intégré à votre environnement de travail et comprend votre contexte, vos notes, vos tâches, vos documents, votre équipe et vos objectifs.

Supposons que vous ayez rédigé une note HPI sommaire et que vous souhaitiez la peaufiner pour la mettre en forme SOAP. Il vous suffit d'inviter l'assistant IA en langage naturel à vous aider à la nettoyer, à résumer les points clés et à adapter la terminologie aux normes de documentation clinique.

Vous pouvez également demander à l'outil d'IA de prendre des notes pour :

Générez des résumés des cas de patients en cours

Aidez-vous à rédiger des instructions pour vos patients à partir des entrées récentes

Créez rapidement des fiches pédagogiques à partir de la littérature médicale que vous avez liée à votre environnement de travail

Vous pouvez également demander à l'outil d'IA pour la prise de notes de générer des résumés des cas en cours, de vous aider à rédiger des instructions pour les patients sur la base des entrées récentes ou de créer des fiches d'information rapides à partir de la littérature médicale que vous avez liée dans votre environnement de travail.

ClickUp AI Notetaker pour les équipes de santé

L'outil AI Notetaker de ClickUp peut automatiquement rejoindre les réunions de votre équipe, transcrire les discussions et générer des résumés concis et des éléments d'action, aidant ainsi les équipes de soins de santé à rester organisées et alignées.

Remarque : ClickUp AI Notetaker n'est pas un outil dédié à la documentation clinique. Il convient mieux aux réunions internes, aux discussions de cas et aux appels administratifs.

🚨 ClickUp Insights : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si vous disposiez de toutes les informations documentées et facilement accessibles ? Avec le gestionnaire de connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte n'est plus qu'un souvenir. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail, et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Personnalisez les modèles de notes SOAP, les formulaires d'admission des patients ou les forfaits de traitement afin d'assurer la cohérence de votre documentation à partir d'une liste de plus de 1 000 modèles ClickUp

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour visualiser les indicateurs clés tels que la distribution des dossiers, les notes en attente ou les échéanciers de suivi afin d'améliorer la supervision opérationnelle

Automatisez les tâches répétitives telles que l'attribution de suivis, la modification du statut des tâches ou l'envoi de rappels pour la révision de la documentation à l'aide des automatisations ClickUp

Convertissez les entrées de votre bloc-notes en tâches à suivre ou en actions à entreprendre.

Collaborez en temps réel avec votre équipe sur les brouillons de documentation

Limites de ClickUp

Il peut nécessiter une période d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 080 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici ce qu'en dit un avis G2

J'ai besoin d'un blog pour écrire tout ce que j'aime à propos de ClickUp. Ils ont tout : tâches (en vue liste, tableur, tableau, calendrier, plan, etc.), documents, IA, tableaux de bord, automatisations... Vous pouvez partager des liens publics vers des tâches ou des documents. Les tâches disposent d'un onglet Activité qui vous permet de consulter tout l'historique de la tâche. C'est tellement flexible et professionnel. Avec ClickUp, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas être extrêmement productif.

J'ai besoin d'un blog pour écrire tout ce que j'aime à propos de ClickUp. Ils ont tout : des tâches (en vue Liste, Tableur, Tableau, Calendrier, Plan, etc.), des documents, l'IA, des tableaux de bord, des automatisations... Vous pouvez partager des liens publics vers des tâches ou des documents. Les tâches disposent d'un onglet Activité qui vous permet de consulter tout l'historique de la tâche. C'est tellement flexible et professionnel. Avec ClickUp, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas être extrêmement productif.

2. SOAPNoteAI. com (Idéal pour la génération autonome de notes SOAP sans avoir besoin d'un DME)

via SOAPNoteAI

SOAPNoteAI. com est un générateur Web léger qui aide les cliniciens à créer rapidement des notes SOAP à l'aide d'invites simples sous forme de formulaire. Au lieu de s'appuyer sur des entrées de texte libre, l'outil guide les utilisateurs à travers chaque section (Subjectif, Objectif, Évaluation et Forfait) à l'aide de champs structurés.

Une fois remplies, les informations sont compilées dans une note mise en forme, prête à être copiée ou téléchargée. Bien qu'il ne s'intègre pas directement aux DME, il peut être utilisé par des fournisseurs, des étudiants ou des praticiens individuels qui souhaitent générer des notes sans avoir à se connecter, où qu'ils se trouvent.

SOAPNoteAI. com meilleures fonctionnalités

Choisissez parmi des modèles spécialisés pour différents cas d'utilisation tels que la physiothérapie, les soins infirmiers, la santé mentale, etc

Dictez ou enregistrez des sessions et laissez l'assistant IA créer automatiquement des notes SOAP détaillées

Recevez des recommandations en temps réel sur les codes CIM-10 afin d'améliorer la précision des diagnostics et la conformité de la documentation clinique

Limites de SOAPNoteAI.com

Les enregistrements audio utilisés pour la génération de notes sont supprimés dans un délai de 24 à 48 heures

Tarifs de SOAPNoteAI.com

Forfait audio uniquement : 69 $/mois par utilisateur

Forfait Audio et Texte Unlimited : 79 $/mois par utilisateur

Packs de crédits – Paiement à l'utilisation :

Pack de base : 9 $ pour 10 crédits (≈ 0,90 $ par note)

Pack Pro : 19 $ pour 25 crédits

Ultra Pack : 59 $ pour 100 crédits

Évaluations et avis sur SOAPNoteAI.com

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Anecdote : L'ergothérapie remonte à 100 avant J.-C. ! Un médecin grec nommé Asclepiades utilisait déjà le mouvement, la musique et les bains pour aider les personnes atteintes de maladies mentales à se sentir mieux. En gros, la Grèce antique avait sa propre version des sessions de thérapie et des stratégies de traitement !

3. Suki IA (Idéal pour la documentation clinique vocale)

via Suki IA

Suki IA est un assistant vocal ambiant conçu pour aider les cliniciens à documenter plus rapidement et avec moins de charge cognitive. Au lieu de taper ou de naviguer dans des modèles, vous parlez et Suki génère des notes SOAP complètes à la volée, y compris les signes vitaux dictés, les instructions aux patients et les codes CIM-10.

Il s'intègre directement aux principaux systèmes de DME tels qu'Epic et Cerner. Suki facilite également la saisie des commandes, répond aux questions cliniques et réduit au minimum la documentation après les heures de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Suki IA

Déployez-les dans plus de 99 spécialités cliniques avec une assistance pour les flux de travail des soins primaires et spécialisés

Générez des notes SOAP complètes à partir d'enregistrements vocaux ambiants grâce à la reconnaissance vocale basée sur l'IA

Accédez aux informations clés sur les patients et à leurs résumés grâce à la nouvelle fonctionnalité « Résumé du patient »

Limites de Suki IA

Il a parfois des difficultés avec les accents, les bruits de fond ou la terminologie médicale complexe

Tarifs de Suki IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Suki IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

4. SOAP IA (Idéal pour la documentation clinique multilingue avec CIM-10)

via SOAP IA

SOAP IA est idéal pour obtenir des suggestions de diagnostic en temps réel et intégrer la CIM-10, ce qui aide les cliniciens et les infirmières praticiennes à établir des diagnostics plus précis. Cela est précieux pour améliorer la précision de la facturation et réduire la charge cognitive lors de la prise de décisions cliniques rapides.

La plateforme offre une assistance pour la documentation de télésanté en transformant les enregistrements de visites virtuelles en notes SOAP structurées.

Les meilleures fonctionnalités de SOAP IA

Modèles de notes personnalisés adaptés à des champs spécifiques tels que la psychiatrie, les soins infirmiers, la physiothérapie et l'orthophonie

Supprime automatiquement toutes les données de session après traitement, sans conserver les informations médicales protégées après la génération

Assurez la prise en charge d'un large éventail de patients grâce à l'assistance dans 19 langues

Limites de l'IA dans le domaine SOAP

Il peut parfois transcrire incorrectement les notes de réunion et les enregistrements audio

Tarifs SOAP IA

Free

Professionnel : 60 $ / mois par utilisateur

Unlimited : 99 $ / mois par utilisateur

Évaluations et avis sur l'IA SOAP

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Utilisez la méthode de prise de notes SQ3R (sondage, question, lecture, récitation et révision) pour améliorer l'efficacité de vos notes SOAP. Elle vous aide à vous impliquer activement dans le contenu, à améliorer la rétention et à identifier rapidement les informations clés, telles que les antécédents du patient, ses signes vitaux, son diagnostic et son traitement.

5. DeepScribe (le meilleur pour la prise de notes cliniques en milieu ambiant)

via DeepScribe

Et si vos notes cliniques pouvaient s'écrire toutes seules pendant que vous vous concentrez sur votre patient ? DeepScribe utilise la technologie de reconnaissance vocale ambiante pour capturer les discussions naturelles entre le patient et le fournisseur, prestataire, puis les convertir automatiquement en notes cliniques précises et exploitables.

Avec des modèles personnalisables adaptés à plus de 50 spécialités, DeepScribe est conçu pour s'adapter à votre flux de travail unique. Il améliore également la précision du codage et accélère la fermeture des diagrammes, vous aidant ainsi à améliorer votre productivité et les résultats pour vos patients.

Les meilleures fonctionnalités de DeepScribe

Modifiez et révisez vos notes de manière interactive grâce aux outils de modification en cours de saisie et de vérification orthographique de DeepScribe Notes

Favorisez la collaboration internationale entre équipes grâce à une documentation multilingue disponible dans plus de 25 langues

Accédez à des invites cliniques en temps réel et à des informations exploitables pendant les soins aux patients avec DeepScribe Assist, qui fait apparaître les informations les plus pertinentes lorsque vous en avez besoin

Limites de DeepScribe

Les utilisateurs se plaignent que l'application supprime parfois les résultats et les forfaits des patients et les organise dans des sections incorrectes

Tarifs DeepScribe

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur DeepScribe

G2 : 4,1/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de DeepScribe ?

Voici ce qu'en dit un avis G2

Je me fie aux notes de transcription DeepScribe IA et DeepScribe s'appuie sur les serveurs Amazon, qui tombent parfois en panne sans préavis, et parfois toutes mes transcriptions de la journée sont perdues ! J'aimerais trouver un moyen de conserver mes fichiers audio sur mon appareil et de les télécharger lorsque les serveurs sont à nouveau opérationnels. Cette fonctionnalité a peut-être déjà été ajoutée, car je n'ai perdu que des transcriptions !

Je me fie aux notes de transcription DeepScribe IA et DeepScribe s'appuie sur les serveurs Amazon, qui tombent parfois en panne sans préavis, et parfois toutes mes transcriptions de la journée sont perdues ! J'aimerais trouver un moyen de conserver mes fichiers audio sur mon appareil et de les télécharger lorsque les serveurs sont à nouveau opérationnels. Cette fonctionnalité a peut-être déjà été ajoutée, car je n'ai perdu que des transcriptions !

6. Notable Health (Idéal pour l'automatisation des tâches cliniques)

via Notable Health

Notable Health est une plateforme alimentée par l'IA qui gère l'admission des patients, la prise de rendez-vous, les autorisations préalables, la documentation complète, ainsi que l'orientation et la gestion des patients.

La plateforme examine également la documentation clinique afin de saisir les diagnostics complets et les catégories hiérarchiques de conditions (HCC) pour améliorer les scores de risque.

Sa fonctionnalité « Croissance, acquisition et accès » utilise l'automatisation intelligente pour identifier et engager de nouveaux patients, rationaliser la planification et améliorer l'accès aux soins. La fonctionnalité « Gestion du cycle des revenus » automatise également le codage, la facturation et les flux de travail liés aux demandes de remboursement afin d'accélérer les remboursements et de réduire les refus.

Notable Health : meilleures fonctionnalités

Des outils intégrés capturent et analysent les commentaires des patients à grande échelle afin de mettre en évidence les tendances en matière de satisfaction et d'identifier les lacunes dans les services

Assistance dans plus de 150 langues pour la voix et le texte, ce qui facilite la prise en charge de populations de patients linguistiquement diverses

Envoyez des rappels de rendez-vous et des notifications de suivi automatisés pour réduire le nombre de rendez-vous manqués

Limites notables en matière de santé

Il peut être difficile de suivre l'évolution des normes de sécurité pour les fournisseurs, prestataires et prestataires de soins de santé

Tarifs Notable Health

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Notable Health

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : voici quelques stratégies de prise de notes que vous devriez connaître : Écoute active : au lieu de transcrire, reformulez les informations clés avec vos propres mots pour améliorer la compréhension et la mémorisation

Codage couleur : utilisez des couleurs cohérentes pour repérer instantanément les modèles, les priorités et les éléments à traiter

Cartographie mentale : transformez des notes éparpillées en réseaux visuels afin de voir comment les idées se connectent et de les retrouver plus rapidement par la suite

7. Tali IA (le meilleur assistant vocal intégré aux DSE)

via Tali IA

Tali IA vous permet de dicter vos notes directement dans le DME. Si vous avez besoin de vérifier une directive pendant une consultation, il vous suffit de poser la question et le système trouve la réponse dans des sources cliniques fiables.

Il prend également en charge la dictée multilingue, suggère des codes médicaux, identifie les différents interlocuteurs dans une discussion et peut gérer des tâches administratives telles que la configuration de rappels ou le remplissage de formulaires. Il fonctionne sur ordinateur de bureau, mobile et navigateur, et est conforme aux normes HIPAA et SOC 2 Type 2 en matière de sécurité des données.

Les meilleures fonctionnalités de Tali IA

Effectuez des recherches dans les antécédents médicaux à l'aide de commandes vocales sur les posologies de médicaments et les requêtes cliniques provenant de sources fiables telles que Merck Manuals et OpenFDA

Différenciez automatiquement les locuteurs lors des discussions afin d'attribuer correctement les dialogues lors de la documentation

Automatisez la prise de notes cliniques avec « Ambient Scribe », qui génère des notes médicales à partir de discussions

Limites de Tali IA

Les utilisateurs se plaignent de la répétition et du manque d'organisation des notes transcrites à partir d'enregistrements audio

Tarifs de Tali IA

Personnel : 0 $ / mois par utilisateur

Premium : 49,99 $ / mois par utilisateur

Pro : 150 $ / mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tali IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tali IA ?

Voici ce qu'en dit un avis Capterra:

Cela m'aide à me concentrer davantage sur le patient pendant la consultation, car je sais que mes notes sont transcrites. Les notes sont également très détaillées et disponibles en une minute une fois la consultation terminée... Parfois, le logiciel détecte des mots erronés et je dois en corriger certains.

Cela m'aide à me concentrer davantage sur le patient pendant la consultation, car je sais que mes notes sont transcrites. Les notes sont également très détaillées et disponibles en une minute une fois la consultation terminée... Parfois, le logiciel identifie des mots erronés et je dois en corriger certains.

8. Augmedix (Idéal pour la prise de notes en temps réel et l'engagement des patients)

via Augmedix

Augmedix propose une suite flexible d'outils de documentation basés sur l'IA, conçus pour tous les niveaux d'assistance clinique, de la génération rapide de notes en libre-service à la transcription complète.

Avec « Augmendix Go », vous pouvez générer des notes médicales de haute qualité en quelques secondes grâce à l'IA. De plus, il s'intègre directement aux systèmes EHR tels que Epic, Cerner et Athena, garantissant un flux de données bidirectionnel fluide.

Il prend également en charge les technologies portables, telles que les lunettes intelligentes, pour accéder aux informations des patients et documenter en mode mains libres tout en se concentrant sur les soins.

Les meilleures fonctionnalités d'Augmedix

Modifiez, codez et finalisez les notes générées par IA avec une assistance EHR supplémentaire après la visite via « Augmedix Assist »

Bénéficiez d'une assistance complète pour vos flux de travail cliniques avant, pendant et après les visites avec « Augmedix Live », y compris un service personnalisé assuré par un spécialiste dédié à la documentation médicale (MDS)

Accédez en temps réel à des rappels sur les lacunes en matière de soins et la facturation grâce à « CareCues », qui aide les cliniciens à effectuer les dépistages préventifs, à vérifier les contre-indications médicamenteuses et à accomplir d'autres tâches

Limites d'Augmedix

Certains disent qu'il n'y a pas de correcteur orthographique intégré et que l'outil souffre parfois de coupures de courant

Tarifs Augmedix

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Augmedix

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels d'Augmedix ?

Voici ce qu'en dit un avis G2:

Les scribes d'Augmedix ont rendu ma journée beaucoup plus efficace. Comme pour tout, il y a une courbe d'apprentissage. J'aime que mes forfaits soient très détaillés afin de pouvoir m'y référer plus tard. Les scribes ne peuvent pas lire dans mes pensées, donc cela fonctionne mieux si je leur dicte quelques phrases rapides juste après avoir vu le patient. C'est toujours beaucoup plus efficace que tous les autres systèmes que j'ai utilisés.

Les scribes d'Augmedix ont rendu ma journée beaucoup plus efficace. Comme pour tout, il y a une courbe d'apprentissage. J'aime que mes forfaits soient très détaillés afin de pouvoir m'y référer plus tard. Les scribes ne peuvent pas lire dans mes pensées, donc cela fonctionne mieux si je leur dicte quelques phrases rapides juste après avoir vu le patient. C'est toujours beaucoup plus efficace que tous les autres systèmes que j'ai utilisés.

9. Carepatron (Idéal pour créer des portails clients en ligne)

via Carepatron

Carepatron est une plateforme de gestion de cabinet qui relie la communication avec les clients, la facturation, la documentation et la planification.

Sur cette plateforme, les clients peuvent prendre leurs rendez-vous via un portail en ligne, ce qui réduit les allers-retours. Et l'IA intégrée se charge des tâches administratives courantes, permettant ainsi aux fournisseurs, prestataires et administrateurs de gagner du temps dans leur semaine.

Il prend également en charge les soins en équipe, avec des calendriers partagés, la prise de notes collaborative et un accès basé sur les rôles afin que chaque personne ne voie que ce qui est pertinent pour son rôle.

Les meilleures fonctionnalités de Carepatron

Définissez une facturation récurrente pour vos clients réguliers et générez des factures grâce au portail de facturation et de paiement intégré

Permettez à vos clients d'accéder à leurs rendez-vous, notes de progression, dossiers, réservations et de remplir des formulaires grâce à un portail client dédié

Déclenchez des actions en fonction de l'activité des clients et automatisez les rappels, les suivis et les suggestions de documentation avec « Carepatron IA »

Limites de Carepatron

Certains utilisateurs signalent que le processus de création de formulaires est fastidieux et chronophage

Tarifs Carepatron

Free

Essentiel : 19 $/mois

En plus : 24 $/mois

Avancé : 29 $/mois

Évaluations et avis Carepatron

G2 : 4,5/5 (plus de 380 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 510 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Carepatron ?

Voici ce qu'en dit un avis G2

Deuxièmement, le logiciel lui-même est très convivial et efficace, mais nécessite quelques étapes supplémentaires pour la version gratuite (ce qui est tout à fait compréhensible), et j'ai hâte de découvrir ce que la version payante a à offrir. Il a été très facile à mettre en œuvre et à intégrer dans mon entreprise. Comme il s'agira de ma principale source de connexion, je me réjouis de notre croissance commune !

Deuxièmement, le logiciel lui-même est très convivial et efficace, mais nécessite quelques étapes supplémentaires pour la version gratuite (ce qui est tout à fait compréhensible), et j'ai hâte de découvrir ce que la version payante a à offrir. Il a été très facile à mettre en œuvre et à intégrer dans mon entreprise. Comme il s'agira de ma principale source de connexion, je me réjouis de notre croissance commune !

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels de gestion de clinique pour une pratique réussie

10. Healthie (Idéal pour les fournisseurs de télésanté et de bien-être)

via Healthie

Conçu pour les diététiciens, les nutritionnistes et les professionnels du bien-être, Healthie vous aide à planifier vos rendez-vous, à organiser des sessions vidéo sécurisées, à gérer les dossiers médicaux électroniques, à facturer vos clients et à assurer le bon déroulement de votre flux de travail.

Il comprend également des formulaires personnalisables et un portail client pour vous aider à organiser vos notes, automatiser les tâches fastidieuses et offrir des soins personnalisés. Cet outil dispose également de fonctionnalités de remplissage automatique intelligentes qui extraient automatiquement les données pertinentes du client, telles que les notes des sessions précédentes, les objectifs, les signes vitaux ou les repas enregistrés, afin de remplir vos notes.

Les meilleures fonctionnalités de Healthie

Organisez des sessions de télésanté sécurisées, notamment des consultations vidéo individuelles ou en groupe

Créez des diagrammes des interactions avec vos clients et conservez des dossiers médicaux électroniques grâce à des modèles personnalisables

Attribuez et suivez les tâches avec « Smart Tasks » pour automatiser les suivis de routine

Limites de Healthie

Ne dispose pas d'IA intégrée pour une analyse nutritionnelle approfondie et n'offre pas de service client

Tarifs Healthie

Free

Essentiels : 49 $/mois par utilisateur

Plus : 129 $/mois par utilisateur

Groupe : 149 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Healthie

G2 : Nombre d'utilisateurs insuffisant

Capterra : 4,3/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Healthie ?

Voici ce qu'en dit un avis publié sur Capterra

J'apprécie sa conformité HIPAA, ses fonctionnalités permettant de communiquer avec vos clients via l'application, la fonctionnalité de facturation est excellente et j'apprécie le service client. Je pense que l'application mobile comporte beaucoup de bugs et pourrait être nettement améliorée ; par exemple, la facturation, les modifications des images pour permettre des commentaires sur certaines parties (par exemple), elle semble souvent planter chez mes clients et n'offre pas beaucoup de connexions aux réseaux sociaux.

J'apprécie sa conformité HIPAA, ses fonctionnalités permettant de communiquer avec vos clients via l'application, la fonctionnalité de facturation est excellente et j'apprécie le service client. Je pense que l'application mobile comporte beaucoup de bugs et pourrait être nettement améliorée ; par exemple, la facturation, les modifications des images pour permettre des commentaires sur certaines parties (par exemple), elle semble souvent planter chez mes clients et n'offre pas beaucoup de connexions aux réseaux sociaux.

11. SimplePractice (idéal pour les ordonnances électroniques et la gestion des médicaments)

via SimplePractice

Si vous recherchez une pratique plus conviviale pour vos clients, SimplePractice est un excellent outil. Grâce aux rappels de rendez-vous automatisés par texte, e-mail ou téléphone, vous réduirez le nombre de rendez-vous manqués sans lever le petit doigt. La télésanté est également un jeu d'enfant grâce à la vidéo et au partage d'écran intégrés.

Il dispose également d'un portail client sécurisé où les clients peuvent remplir des documents, effectuer des paiements et prendre rendez-vous à tout moment. Sa fonctionnalité « ePrescribe » vous permet d'envoyer des ordonnances par voie électronique à plus de 40 000 pharmacies dans tout le pays.

Les meilleures fonctionnalités de SimplePractice

Personnalisez et achevez vos processus de documentation clinique grâce à des modèles de notes flexibles et aux planificateurs de traitement Wiley

Suivez la progression de vos clients grâce à des évaluations intégrées telles que PHQ-9 et GAD-7, ainsi qu'à des graphiques de progression visuels

Automatisez la comptabilité des assurances grâce à des rapports de paiement intégrés pour une comptabilité précise grâce à ses fonctionnalités « Assurance »

Limites de SimplePractice

Manque de personnalisation pour les factures et les « super factures »

Tarifs SimplePractice

Starter : 49 $/mois par utilisateur

Essentiel : 79 $/mois par utilisateur

Plus : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur SimplePractice

G2 : 4,1/5 (plus de 120 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels de SimplePractice ?

Voici ce qu'en dit l'avis de Capterra

Le calendrier est excellent, facile à utiliser et vous pouvez voir les horaires des clients. Vous pouvez configurer des notifications pour être averti des heures de rendez-vous. Le service client a été très utile et ils me répondent rapidement. Ils offrent beaucoup de fonctionnalités intéressantes... Je préférerais plus de personnalisation pour les factures et les superfactures.

Le calendrier est génial, facile à utiliser et vous pouvez voir les horaires des clients. Vous pouvez configurer des notifications pour être alerté des heures de rendez-vous. Le service client a été très utile et ils me répondent rapidement. Ils offrent beaucoup de fonctionnalités intéressantes... Je préférerais plus de personnalisation pour les factures et les superbes factures.

Une manière plus intelligente de gérer les notes SOAP

Nous avons exploré certains des meilleurs générateurs de notes SOAP disponibles, mais pour une solution complète qui va au-delà de la documentation, ClickUp se démarque.

Avec ClickUp Docs, vous pouvez créer et organiser des notes SOAP dans des dossiers structurés. Le bloc-notes vous permet de saisir rapidement vos observations pendant la prise en charge des patients, tandis que ClickUp Brain vous permet de retrouver instantanément les informations sans perdre de temps à les rechercher.

ClickUp rassemble tout sur une plateforme sécurisée et simplifiée, aidant les professionnels de santé, les kinésithérapeutes, les étudiants en médecine et les cliniciens à documenter plus efficacement et à se concentrer sur ce qui compte le plus : les soins aux patients.

👉 Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp gratuitement. ✅