Les 8 meilleurs créateurs de guides d'étude sur l'IA pour un apprentissage plus intelligent en 2025

Le cours de deux heures vient de se terminer. Vos notes sont éparpillées partout, le manuel semble écrit dans une langue étrangère et vous repoussez sans cesse le moment de vous mettre au travail. Soudain, les examens approchent à grands pas et vous vous noiez dans des PDF, des onglets et des fiches qui ne vous aident pas vraiment.

Imaginez maintenant : vous téléchargez vos notes ou l'enregistrement d'un cours dans un outil d'IA. En quelques secondes, celui-ci vous aide à générer des fiches de révision et vous propose des quiz d'entraînement. Non, ce n'est pas de la magie. C'est la puissance des créateurs de guides d'étude basés sur l'IA.

Que vous vous prépariez pour vos examens finaux ou que vous essayiez simplement de suivre le rythme de vos études, voici des outils d'IA qui peuvent vous faciliter la tâche.

Que rechercher dans un créateur de guides d'étude sur l'IA ?

Vous croulez sous les notes et êtes submergé par la quantité de documents à lire ? Un créateur de guides d'étude IA peut transformer ce chaos en clarté en organisant automatiquement votre contenu en guides faciles à consulter et prêts à être révisés.

Mais pour vraiment vous aider dans votre apprentissage, le bon outil doit offrir plus qu'une simple automatisation. Voici ce qu'il faut rechercher :

Résumé de contenu : les : les meilleures applications d'étude condensent de longs chapitres, cours ou articles en résumés concis qui mettent en évidence uniquement ce qui importe

Outils d'entraînement instantané : les fonctionnalités intégrées permettent de générer des cartes mémoire, des quiz et des jeux de révision pour faciliter la mémorisation active et renforcer les concepts clés

Mise en forme adaptative pour différents types d'apprenants : qu'il s'agisse de plans, de cartes mentales visuelles ou de cartes de questions-réponses, l'outil doit offrir des dispositions flexibles qui correspondent à différents styles d'étude

Options d'importation et d'exportation multi-sources : Un outil Un outil de gestion des connaissances performant doit permettre d'importer facilement des fichiers PDF, des diapositives, des URL ou des notes manuscrites, et de les exporter vers des formats tels que Google Docs ou Anki

IA avec conscience académique : Les meilleures applications d'étude utilisent une Les meilleures applications d'étude utilisent une base de connaissances IA formée sur du contenu éducatif réel pour traiter des sujets tels que la biologie, la littérature, le codage ou le droit avec clarté et profondeur

Compréhension contextuelle : l'IA ne doit pas se contenter de survoler, elle doit saisir le contenu, identifier les relations clés et faire ressortir les concepts les plus pertinents

les 8 meilleurs créateurs de guides d'étude sur l'IA en un coup d'œil

Voici une comparaison rapide des générateurs de guides d'étude populaires qui exploitent l'IA

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Organisation des études liée aux tâches et prise de notes collaborative Documents, prise de notes, tâches, enregistrement d'écran, transcription de réunions, ClickUp Brain AI Forfait Free disponible ; tarifs personnalisés pour les entreprises Scribe Création de guides étape par étape et de procédures opératoires normalisées Capture automatique des étapes, captures d'écran modifiables, flou intelligent, exportation au format PDF/HTML Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 15 $/mois NoteGPT Résumer des cours, des vidéos et des documents Résumés IA, cartes mémoire, quiz, cartes mentales, assistance multi-format Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 2,99 $/mois Flint Collaboration en temps réel pour vos études Tuteurs IA personnalisés, plans de cours, tableau blanc, intégration Google Classroom Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 1,67 $/utilisateur/mois Piktochart Conception d'infographies, de rapports et d'aides visuelles Éditeur glisser-déposer, générateur d'infographies IA, outils de branding, diagrammes Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/mois Quizlet IA Apprentissage par cartes mémoire avec assistance IA Notes, tuteur Q-Chat, résumés rapides, cartes mémoire Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7,99 $/mois Mindgrasp Générer des notes intelligentes et des questions-réponses à partir de contenus aux formats variés Résumés intelligents, cartes mémoire, quiz, recherche sur le Web et assistant de rédaction Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 9,99 $/mois Créateur de guides d'étude Convertir des notes et des fichiers en guides d'étude structurés Création de cartes mémoire, générateur de quiz, téléchargement de fichiers, résumés instantanés Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois

Les meilleurs créateurs de guides d'étude sur l'IA

Vous recherchez un créateur de guides d'étude personnalisés qui vous accompagnent vraiment ? Le meilleur créateur de guides d'étude sur mesure ne se contente pas de résumer. Il vous aide à apprendre plus vite, à retenir davantage et à rester organisé à chaque étape.

Voyons les outils qui changent la donne dans ce domaine :

1. ClickUp (idéal pour l'organisation des études liées à des tâches)

Restez au top de vos études et réduisez votre stress avec ClickUp

ClickUp est l'application qui fait tout pour le travail et qui est tout aussi puissante pour l'apprentissage. Grâce à son IA intégrée, ses outils de connaissances connectés et ses documents flexibles, ClickUp vous aide à gérer vos notes de cours, vos sessions d'étude, vos projets de groupe et vos échéances, le tout en un seul endroit.

La plateforme offre un moyen structuré et sans stress de tout faire. Elle conserve vos notes, tâches, échéances et rappels dans un seul environnement de travail, vous permettant ainsi d'arrêter de vous disperser et de commencer à vous épanouir. Le résultat ? Une meilleure concentration, de meilleures notes et plus de temps pour profiter de la vie.

Voici comment ClickUp pour les étudiants vous aide à y parvenir.

Commençons par ClickUp Brain. Il s'agit d'un assistant alimenté par l'IA qui peut transformer des notes de cours désordonnées en résumés clairs, extraire les points clés et même répondre à des questions complémentaires lorsque les choses deviennent floues. Il permet de gagner du temps et de libérer de l'espace mental, en particulier lorsque vous jonglez entre plusieurs sujets.

Résumez, organisez et récupérez instantanément les notes de cours essentielles avec ClickUp Brain

ClickUp Brain permet aux étudiants d'accéder à plusieurs cerveaux IA, tels que GPT pour des explications approfondies ou des brouillons de dissertations, et Gemini lorsque des supports visuels ou créatifs sont nécessaires. Cette fonctionnalité avancée revient à disposer d'une équipe d'étude dans un seul onglet, chaque membre ayant un super-pouvoir différent.

Et avec l'ajout de nouveaux modèles au fil du temps, le banc d'essai IA ne cesse de se renforcer.

Trouvez des informations d'étude provenant de toutes vos applications dans un seul onglet grâce à la recherche connectée ClickUp

Mais rester organisé ne se résume pas à ce qui se trouve devant vous, il s'agit aussi d'être capable de trouver ce qui compte. C'est là que ClickUp Connected Search, avec ses capacités d'IA, entre en jeu.

Qu'il s'agisse d'une citation enfouie dans la transcription de la semaine dernière ou d'une tâche dont vous vous souvenez à moitié, il vous suffit de taper un mot ou une phrase pour la retrouver dans tout votre environnement de travail, rapidement et sans difficulté.

Partagez vos guides d'étude avec votre équipe, suivez l'historique des versions et faites-en plus avec ClickUp

Cela s'inscrit dans le cadre des compétences de ClickUp en matière de gestion des connaissances. Vous pouvez créer des dossiers par cours, lier des ressources pertinentes et garder les guides d'étude connectés à vos échéances. Choisissez parmi une liste de modèles de base de connaissances pour commencer.

Collaborez facilement avec vos partenaires de projet grâce à ClickUp Docs

Et quand vient le moment de collaborer, ClickUp Docs facilite le travail avec vos camarades de classe, vous permet de laisser des commentaires et de rester sur la même page (au sens propre).

Il ne s'agit pas seulement d'un agenda ou d'une application de prise de notes, mais d'un système complet d'apprentissage et de collaboration documentaire destiné à tous ceux qui souhaitent étudier les informations essentielles de manière plus intelligente, et pas seulement plus intense.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis TrustRadius indique :

La capacité à communiquer, même à l'aide du stockage de fichiers et des commentaires, pour enrichir chaque tâche/projet s'est avérée extrêmement utile pour tenir tout le monde informé. En effet, grâce à l'organisation des informations, il a également été possible d'utiliser le temps disponible pour innover, en créant simplement un tableau spécifique pour les nouvelles idées/projets à développer.

📮 ClickUp Insight : Seuls 7 % des professionnels dépendent principalement de l'IA pour la gestion et l'organisation des tâches. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les outils sont limités à des applications spécifiques telles que les calendriers, les listes de tâches ou les applications de messagerie électronique. Avec ClickUp, la même IA alimente vos e-mails ou autres flux de travail de communication, votre calendrier, vos tâches et votre documentation. Il vous suffit de demander « Quelles sont mes priorités aujourd'hui ? ». ClickUp Brain effectuera une recherche dans votre environnement de travail et vous indiquera exactement ce que vous avez à faire en fonction de l'urgence et de l'importance. En un clin d'œil, ClickUp regroupe plus de 5 applications dans une seule super application !

2. Scribe (idéal pour la documentation étape par étape)

via Scribe

Scribe est un outil populaire qui permet de transformer instantanément n'importe quel processus en un guide visuel étape par étape. Il suffit d'appuyer sur « enregistrer » pendant que vous accomplissez une tâche, et Scribe génère automatiquement un guide partageable avec du texte, des captures d'écran et des instructions.

Pour les étudiants et les enseignants, cet outil est idéal pour documenter les méthodes d'étude en IA, expliquer les flux de travail techniques ou décomposer des outils complexes. Il est particulièrement utile pour les apprenants visuels et les projets de groupe, où des instructions claires et reproductibles permettent de gagner du temps et de réduire la confusion entre les sujets et les outils.

Les meilleures fonctionnalités de Scribe

Suivez les actions sur les sites Web, les applications de bureau et plusieurs écrans pour améliorer les flux de travail de gestion des documents

Générez automatiquement des titres et des descriptions grâce à l'IA pour gagner du temps et garantir la cohérence

Fournissez des réponses instantanées avec Scribe Sidekick, qui aide les membres de l'équipe à trouver des informations sans interruption

Limites de Scribe

Il manque la fonctionnalité « annuler » lors de la modification en cours, donc si une étape est supprimée, elle ne peut pas être facilement restaurée

Tarifs Scribe

Basique : Free Forever

Équipe Pro : 15 $/mois par utilisateur

Pro Personal : 29 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Scribe

G2 : 4,8/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Scribe ?

Un critique G2 écrit :

La facilité de création de guides étape par étape avec des captures d'écran a permis à notre organisation de mieux documenter nos processus. Cela a amélioré la compréhension de notre équipe sur les processus et nous a permis de gérer notre documentation avec facilité.

💡 Conseil de pro : Utilisez des méthodes de prise de notes visuelles (cartes mentales, diagrammes ou graphiques) pour relier les idées et avoir une vue d'ensemble. Cela sollicite les deux côtés de votre cerveau et améliore la compréhension et la mémoire.

3. NoteGPT (le meilleur pour résumer des notes de cours grâce à l'IA)

via NoteGPT

Plus besoin de faire une pause toutes les quelques minutes pour prendre des notes : NoteGPT s'en charge pour vous. Cet assistant d'étude alimenté par l'IA transforme les vidéos YouTube, les PDF, les articles, les podcasts et les présentations en notes claires et structurées en quelques secondes.

Il génère également des cartes mémoire, des quiz et des cartes mentales pour renforcer les concepts clés et faciliter la mémorisation.

Vous pouvez télécharger du contenu dans différents formats et discuter avec l'IA pour clarifier des idées ou approfondir des sujets clés. Grâce au partage communautaire et à des outils en temps réel, NoteGPT rationalise l'étude, la révision et la collaboration.

Les meilleures fonctionnalités de NoteGPT

Posez des questions et explorez divers sujets grâce à des discussions alimentées par l'IA pour un apprentissage plus approfondi

Téléchargez des informations essentielles sous forme de fichiers vidéo, audio, PDF et Word pour prendre des notes en toute flexibilité

Traduisez vos notes en plusieurs langues pour faciliter l'accès et la compréhension à l'échelle mondiale

Limites de NoteGPT

Idéal pour résumer des textes numériques et des vidéos YouTube, mais moins efficace avec des contenus très visuels ou riches en graphiques

Tarifs NoteGPT

Éducation : Gratuit

Basique : 6,99 $/mois

Pro : 19,99 $/mois

Unlimited : 69,99 $/mois

Équipe : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur NoteGPT

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de NoteGPT ?

Un critique G2 déclare :

Le meilleur atout de NoteGPT est qu'il résume tout (vidéos YouTube, PDF et images) avec une telle précision que vous comprenez tout rapidement, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps. Il vous propose également des résumés en plusieurs langues. L'intégration est également très facile.

👀 Le saviez-vous ? Plus de 83 % des étudiants déclarent que l'IA les aide à améliorer leur efficacité et à mieux apprendre, en facilitant la recherche d'informations et l'organisation des tâches d'étude

4. Flint (Idéal pour la collaboration en temps réel)

via Flint

Flint est un outil d'IA conçu pour aider les enseignants du primaire et du secondaire en transformant les supports pédagogiques en tuteurs interactifs personnalisés, sans aucun code, pour un meilleur engagement des élèves.

L'un des outils d'IA les plus polyvalents pour les enseignants, il leur permet de générer des plans de cours, des activités et des commentaires personnalisés à partir de leur propre programme.

Les enseignants peuvent télécharger des supports de préparation aux examens, adapter le contenu à différentes matières telles que les mathématiques, les sciences et les langues, et suivre la progression des élèves grâce à des outils d'analyse intégrés. Flint s'intègre également à Google Classroom pour s'adapter facilement aux flux de travail existants.

Les meilleures fonctionnalités de Flint

Réalisez des simulations telles que des débats historiques ou des explorations scientifiques pour renforcer votre esprit critique

Utilisez un tableau blanc intégré pour obtenir des explications visuelles et résoudre des problèmes de manière collaborative

Adaptez les réponses de l'IA au niveau linguistique et scolaire des élèves pour un apprentissage inclusif

Limites de Flint

S'appuie sur une infrastructure technologique stable et cohérente, qui peut ne pas être accessible dans tous les environnements éducatifs

Tarifs Flint

Forfait Free : Free Forever (jusqu'à 80 utilisateurs)

Petit forfait d'essai : 1,67 $/mois par utilisateur (jusqu'à 150 utilisateurs)

Forfait pour les petites écoles : 1,33 $/mois par utilisateur (jusqu'à 250 utilisateurs)

Forfait pour les écoles de taille moyenne : 1,08 $/mois par utilisateur (jusqu'à 500 utilisateurs)

Forfait pour les grandes écoles : Tarification personnalisée (plus de 500 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Flint

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Ne fouillez plus dans des bureaux encombrés et des téléchargements aléatoires. Organisez vos fichiers et dossiers par cours et par date en utilisant des conventions de nommage claires et cohérentes. Cela vous permettra de structurer vos supports d'étude et de les retrouver facilement lorsque vous en aurez besoin.

5. Piktochart (idéal pour les guides d'étude visuels et les infographies)

via Piktochart

Piktochart est un outil de communication visuelle qui aide à transformer des idées complexes en visuels clairs et attrayants, sans aucune connaissance en design. Il offre une modification en cours, des modèles personnalisables, des éléments de marque et une vaste bibliothèque d'icônes et de graphiques pour tout prendre en charge, des infographies aux visuels de présentation.

Idéal pour les enseignants, les spécialistes du marketing et les professionnels, il simplifie le processus de création de contenu soigné pour les rapports, les cours ou les réseaux sociaux. La collaboration, le partage et les téléchargements multiformats en font un choix pratique pour les équipes comme pour les particuliers.

Meilleures fonctionnalités de Piktochart

Réutilisez des composants visuels tels que les en-têtes, les échéanciers, les listes et les diagrammes dans tous vos projets pour accélérer la création

Affichez des séquences avec des dispositions d'échéancier prédéfinies pour les évènements, les jalons ou les flux de données

Transformez du texte collé en visuels soignés et partageables grâce à la mise en forme et à la disposition optimisées par l'IA

Limites de Piktochart

La flexibilité de conception peut ne pas être à la hauteur de celle d'outils avancés tels qu'Adobe Illustrator ou Figma

Tarifs Piktochart

Basique : Free Forever

Pro : 29 $/mois par utilisateur

Business : 49 $/mois par utilisateur

Éducation : 39,99 $/utilisateur (facturé annuellement)

À but non lucratif : 60 $/utilisateur (facturé annuellement)

Campus : tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Piktochart

G2 : 4,4/5 (plus de 160 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 190 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Piktochart ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Piktochart m'aide à visualiser les données que nous collectons et à les présenter, ce que nous n'avions jamais fait auparavant. En combinaison avec la narration visuelle, je suis capable de créer un document exceptionnel, très bien conçu, que je suis fier de présenter aux donateurs, aux familles et aux partenaires.

6. Quizlet IA (Idéal pour la création automatisée de cartes mémoire)

via Quizlet IA

Les fonctionnalités d'IA de Quizlet aident les étudiants à étudier plus efficacement en transformant les notes, les définitions et les termes clés en outils d'étude personnalisés. Son « Q-Chat » alimenté par l'IA agit comme un tuteur virtuel, guidant les apprenants à travers des fiches, des questions pratiques et des explications sous forme de discussion.

Quizlet génère également automatiquement des quiz, des résumés et des tests à choix multiples à partir de documents téléchargés ou d'ensembles existants. Idéale pour la préparation aux tests et la révision des concepts, l'IA de Quizlet s'adapte à la progression de l'apprentissage, rendant les supports d'étude interactifs plus ciblés et plus efficaces dans toutes les matières.

Les meilleures fonctionnalités de Quizlet IA

Suivez votre progression grâce à un système de notation qui évalue votre familiarité avec le matériel d'étude

Étudiez où que vous soyez grâce à l'application Quizlet pour iOS et Android afin de mieux comprendre les concepts complexes

Accédez à des fiches de révision issues d'une vaste bibliothèque de séries d'exercices créées par les utilisateurs sur tous les sujets

Limites de Quizlet IA

Comme tout le monde peut créer et partager du matériel d'étude, les utilisateurs ne peuvent pas être sûrs de son exactitude

Tarifs de Quizlet IA

Basique : Free Forever

Quizlet Plus :7,99 $/mois

Évaluations et avis sur Quizlet IA

G2 : 4,5/5 (plus de 280 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 140 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Quizlet IA ?

Un avis Capterra dit :

Quizlet m'a offert un moyen fantastique d'améliorer l'expérience d'apprentissage de mes élèves et de les garder motivés.

7. Mindgrasp (Idéal pour comprendre rapidement des contenus complexes)

via Mindgrasp

Mindgrasp simplifie l'étude en transformant les vidéos de cours, les PDF de recherche, les podcasts et autres formats en contenu structuré et facile à réviser.

Téléchargez des fichiers tels que des PDF, des URL, des liens YouTube, des enregistrements Zoom ou des MP3, et son IA génère des résumés clairs, des notes détaillées, des fiches, des quiz et un tuteur interactif sous forme de questions-réponses pour un suivi en temps réel.

Avec des téléchargements illimités, un stockage illimité et un essai gratuit de quatre jours, il est conçu pour traiter même les contenus les plus complexes avec facilité et flexibilité.

Les meilleures fonctionnalités de Mindgrasp

Posez des questions sur les fichiers téléchargés et obtenez des réponses précises et contextuelles

Effectuez des recherches sur le Web avec un navigateur IA qui fournit des résultats fiables et sans publicité sans changer d'onglet

Approfondissez vos connaissances grâce à un tuteur IA conversationnel qui répond en utilisant votre contenu pour contextualiser ses réponses

Limites de Mindgrasp

Vous devrez peut-être encore prendre des notes manuellement pour saisir les détails nuancés ou complexes que l'IA pourrait négliger

Tarifs Mindgrasp

Free

Basique : 9,99 $/mois

Scholar : 12,99 $/mois

Premium : 14,99 $/mois

Évaluations et avis sur Mindgrasp

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Mindgrasp ?

Un critique Reddit déclare :

C'est peut-être votre copain surdoué qui se souvient de tous les détails, mais qui peut parfois être un peu trop littéral.

👀 Le saviez-vous ? Une étude menée par Harvard a révélé que l'utilisation de l'IA comme GPT-4 pour le bon type de tâche, comme résumer ou rédiger, peut améliorer les performances jusqu'à 40 %. Mais l'utiliser en dehors de ses domaines de prédilection peut se retourner contre vous. Ainsi, lorsque vous utilisez des créateurs de guides d'étude IA, limitez-vous aux tâches pour lesquelles ils ont été conçus : organiser, expliquer et aider, pas deviner.

8. Study Guide Maker (idéal pour les dossiers d'étude personnalisés et tout-en-un)

via Study Guide Maker

Avec Study Guide Maker, vous pouvez transformer automatiquement vos notes en guide d'étude. Téléchargez des fichiers PDF, des diapositives ou des notes manuscrites et regardez-les se transformer en guides clairs et organisés qui vous feront gagner des heures de travail manuel.

Les cartes mémoire alimentées par l'IA utilisent la répétition espacée pour améliorer la mémorisation, et un générateur de quiz automatisé teste la compréhension à l'aide de questions à choix multiples et à réponse courte, avec un retour instantané.

Conçu pour la préparation aux examens, Study Guide Maker simplifie les sujets difficiles et vous aide à étudier de manière plus intelligente et plus efficace.

Meilleures fonctionnalités du créateur de guides d'étude

Générez des guides d'étude à partir de vos supports pour simplifier et mémoriser des sujets complexes

Téléchargez des fichiers tels que des notes, des diapositives, des PDF ou des images (jusqu'à 5 Mo) pour créer des outils d'étude interactifs

Créez des cartes mémoire avec répétition espacée pour améliorer la mémorisation et cibler vos points faibles

Limites des créateurs de guides d'étude

Nécessite un abonnement payant sans essai gratuit ni version à tester au préalable

Tarifs des créateurs de guides d'étude

Free

Mensuel : 12 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les créateurs de guides d'étude

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Étudiez plus intelligemment, pas plus dur avec ClickUp

Il existe de nombreux outils d'étude basés sur l'IA, chacun offrant quelque chose d'unique pour aider les étudiants et les enseignants à travailler plus intelligemment. De la génération automatique de notes et de quiz à la création de visuels interactifs et de guides d'étude personnalisés, les outils d'aujourd'hui rendent l'apprentissage plus accessible que jamais.

Mais si vous recherchez une plateforme qui combine la gestion des tâches, l'assistance par l'IA, la création de documents et l'organisation des connaissances en un seul endroit, ClickUp, avec son IA connectée, est la solution idéale. Ce n'est pas seulement un outil d'étude, c'est votre environnement de travail académique tout-en-un.

Prêt à simplifier votre vie étudiante ? Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp et découvrez la différence.