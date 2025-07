10 modèles de brainstorming Miro pour susciter de meilleures idées

Lancer des mots et des idées aléatoires dans une pièce remplie de personnes intelligentes devrait faire jaillir quelque chose de génial, n'est-ce pas ? Ce n'est pas toujours le cas.

Sans structure, la plupart des réunions de brainstorming se transforment en longues pauses, en digressions hors sujet ou en réflexions à moitié mûries qui ne mènent nulle part. Vous avez besoin d'un format qui capture chaque idée tout en faisant avancer les choses de manière ciblée.

Vous pensez que vos notes autocollantes ou vos documents partagés feront l'affaire ? Ils sont rarement d'une grande aide pour une véritable collaboration ou pour mettre en évidence ce qui mérite d'être approfondi.

Commencez plutôt à utiliser les modèles de brainstorming Miro comme outil visuel. Ils fournissent à votre équipe un canevas visuel pour appliquer des techniques de brainstorming éprouvées, mapper des concepts et mener des exercices d'idéation qui débouchent sur des actions concrètes.

Nous avons sélectionné des modèles percutants pour aider votre équipe à réfléchir, générer, organiser et faire avancer des idées innovantes afin de résoudre les problèmes.

Et si cela ne suffit pas, nous avons également répertorié quelques modèles de brainstorming gratuits de ClickUp qui vont plus loin pour aider à faire fluer la créativité, en particulier pour les équipes à distance.

👀 Le saviez-vous ? Le directeur publicitaire Alex F. Osborn a popularisé le terme « brainstorming » dans son livre Applied Imagination publié en 1953. Il a créé la « technique du brainstorming » pour aider les équipes à générer de bonnes idées en encourageant la réflexion rapide et spontanée tout en suspendant le jugement.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de brainstorming Miro ?

Votre prochaine session de brainstorming risque d'être chaotique, mais c'est une bonne chose. Vous aurez besoin d'un modèle pour organiser vos idées et passer de griffonnages épars à des étapes structurées. Que vous lanciez un nouveau projet ou que vous tentiez de démêler un problème complexe, le modèle adapté vous permettra de rester motivé et de clarifier les résultats.

Voici ce que vous trouverez :

Structure et critères clairs : organisez la collecte d'idées, le regroupement, le raffinement et les étapes suivantes en sections distinctes et faciles à suivre pour obtenir des résultats cohérents

Personnalisation : ajustez les éléments de disposition, échangez les invites d'idées et ajoutez des cadres pour adapter la session à vos objectifs

Clarté du flux : guidez l'équipe à travers chaque étape du brainstorming dans une séquence logique, étape par étape

Assistance du facilitateur : inclut des instructions ou des repères visuels pour aider l'animateur de la session à gérer le temps et à maintenir le rythme

Espace de comparaison des idées : offre une zone dédiée pour empiler, regrouper ou comparer des idées côte à côte avant de prendre des décisions

Méthodes de feedback : permettez à vos collaborateurs de voter, d'étiqueter ou de classer rapidement les contributions sans perturber la disposition du tableau

👀 Le saviez-vous ? La technique de brainstorming par mots aléatoires utilise un mot aléatoire comme invite, instructions ou mot-clé pour encourager les membres de l'équipe à trouver de nouvelles idées et perspectives.

10 modèles de brainstorming Miro

Découvrons maintenant quelques modèles de brainstorming Miro puissants conçus pour stimuler la créativité et rationaliser le processus de votre équipe. Ils vous aideront à accélérer et à rendre plus efficace l'exécution de vos projets. Chaque modèle vous permet de capturer clairement vos idées et de les transformer en plans concrets.

1. Modèle de rétrospective « Mad, Sad, Glad » (Fou, triste, heureux)

via Miro

Vous souhaitez aider votre équipe à réfléchir honnêtement à son expérience du sprint et à faire émerger des émotions cachées ? Le modèle de rétrospective Mad Sad Glad permet à votre équipe de partager ouvertement ses sentiments afin d'améliorer le moral et la communication.

Capturez ce qui a rendu les membres de l'équipe furieux, tristes ou heureux lors du dernier sprint et tirez-en les enseignements clés qui guideront le prochain sprint.

Ce modèle de rétrospective sprint vous aidera à :

Créez des sections dédiées aux idées folles, tristes et joyeuses pour organiser clairement les commentaires émotionnels

Guide ton équipe à travers une réflexion structurée, sans jugement ni distraction

Encouragez la participation en donnant à chacun un espace pour écrire et partager anonymement si nécessaire, pour une rétrospective encore plus engageante

Facilitez les points de discussion pour le suivi en fonction des schémas émotionnels et des thèmes abordés

🎯 Idéal pour : les équipes qui souhaitent améliorer la confiance, le moral et l'engagement en discutant ouvertement des émotions après chaque sprint.

2. Modèle de canevas de vision produit

via Miro

Le modèle Atelier sur la vision du produit aide votre équipe à se concentrer sur un sujet central : créer des produits qui apportent une réelle valeur. Avec des invites structurées pour définir les utilisateurs, les objectifs et les avantages uniques, c'est un outil pratique pour donner forme à une vision claire et partagée.

Ils fournissent également à votre scrum master exactement ce dont il a besoin pour que tout le monde reste aligné et avance dans la même direction.

Ce modèle vous permet de :

Décomposez les idées complexes en sections gérables telles que « Problématique », « Public cible » et « Fonctionnalités »

Alignez toute l'équipe sur une vision commune du produit, des objectifs mesurables et des indicateurs

Capturez les idées des clients et les principes d'expérience pour garder les besoins des utilisateurs au premier plan

Facilitez les discussions stratégiques autour des forfaits produits à court et long terme

🎯 Idéal pour : les chefs de produit et les équipes qui souhaitent s'aligner et clarifier les choses avant de passer à de nouvelles fonctionnalités ou stratégies produit.

3. Modèle de matrice Parking Lot

via Miro

Le modèle de matrice « Parking à idées » aide votre équipe à noter les réflexions hors sujet et les problèmes non résolus sans faire dérailler la discussion. Il crée un espace pour les idées importantes, mais qui ne sont peut-être pas pertinentes pour le moment, afin que vous puissiez rester concentré sans perdre votre élan.

À la fin de la réunion, vous aurez une idée claire de ce qui doit être suivi, qui s'en charge et ce qui peut attendre.

Ce modèle vous aide également à :

Ajoutez un espace dédié pour documenter les questions, les digressions ou les idées non vérifiées pendant les discussions en direct

Assurez la productivité de vos réunions en filtrant ce qui nécessite une attention immédiate de ce qui peut attendre

Affectez des propriétaires à des notes autocollantes spécifiques pour transformer les idées mises en attente en actions de suivi

Organisez les idées par type, par exemple Urgent, Points sensibles, À revoir ou À examiner ultérieurement, afin d'aider toute votre équipe à établir efficacement ses priorités

🎯 Idéal pour : les équipes qui souhaitent recueillir des contributions sans détourner les discussions, en particulier dans des environnements en évolution rapide.

4. Quoi ? Et alors ? Et maintenant ? Modèle

via Miro

Le modèle Quoi ? Et alors ? Et maintenant ? vous guide à travers une réflexion qui favorise l'amélioration continue. Vous pouvez utiliser ce processus simple en trois étapes pour découvrir ce qui s'est passé, pourquoi c'est important et quelles mesures à prendre ensuite.

Ce modèle vous aidera à :

Structurez votre réflexion en classant vos idées dans les catégories « Quoi ? », « Et alors ? » et « Et maintenant ? »

Encouragez les discussions ouvertes et honnêtes en séparant les émotions et les faits

Rassemblez différents points de vue à l'aide de notes autocollantes de différentes couleurs pour faciliter le suivi

Facilitez la collaboration à distance grâce à des outils numériques intégrés, parfaits pour les équipes dispersées, qui aident l'ensemble de l'équipe à réfléchir avant la prochaine réunion

🎯 Idéal pour : les équipes qui souhaitent appliquer des techniques d'idéation qui transforment les expériences passées en stratégies concrètes pour une réussite future.

5. Modèle de stratégie créative Disney

via Miro

L'approche de Walt Disney en matière d'innovation ne reposait pas uniquement sur l'imagination, mais aussi sur la concrétisation d'idées créatives grâce à une structure et une perspective. Le modèle de stratégie créative Disney suit cette même philosophie et aide les équipes à transformer leurs grands rêves en forfaits concrets et réalisables.

Ce modèle de rétrospective agile se déroule en trois étapes ciblées : rêveur, réaliste et critique.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Séparez la réflexion créative en zones distinctes afin de réduire les biais et de renforcer la collaboration au sein du groupe

Générez des idées audacieuses et originales pendant la phase de réflexion sans vous soucier de leur faisabilité

Passez en mode réaliste pour définir des échéanciers, esquisser les prochaines étapes et planifier l'exécution proprement dite

Explorez les faiblesses et les défis du point de vue du critique pour tester la résilience de votre forfait

Attribuez à chaque technique créative son propre espace sur le tableau grâce à la pensée spatiale

🎯 Idéal pour : les équipes qui ont besoin d'une structure flexible pour équilibrer imagination et stratégie, en particulier lorsqu'elles utilisent des outils de conception créative pour donner forme à de nouvelles idées.

6. modèle de mix marketing 4P

via Miro

Le modèle Marketing Mix 4P vous aide à décomposer les quatre éléments clés qui influencent les décisions d'achat (produit, prix, place et promotion) dans un format clair et visuel sur lequel votre équipe peut collaborer.

Vous pouvez utiliser cette structure visuelle pour évaluer tous les facteurs qui influencent les décisions des clients et affiner votre approche pour un impact plus important.

Ce modèle vous permet de :

Décomposez les fonctionnalités des produits, les besoins des clients et l'adéquation au marché dans un espace centralisé

Définissez les canaux de distribution et les stratégies de timing dans la section « Place »

Mappez vos stratégies de promotion, y compris les messages, les canaux et le calendrier, afin d'atteindre efficacement votre public

Analysez les structures tarifaires, les stratégies de réduction et le positionnement concurrentiel

Recueillez les idées des différents services et exportez-les facilement depuis Miro pour les partager avec la direction ou des équipes externes

🎯 Idéal pour : les équipes marketing qui élaborent des forfaits de mise sur le marché ou affinent les stratégies pour les produits existants.

👀 Le saviez-vous ? Le terme « marketing mix » a été inventé à la fin des années 1940, mais il a gagné en popularité lorsque le professeur Neil Borden de Harvard l'a popularisé dans un discours prononcé en 1953 devant l'American Marketing Association.

7. Modèle de carte à double bulle

via Miro

Le modèle de plan Double Bubble apporte clarté et énergie à toutes les discussions d'équipe en vous permettant de comparer visuellement les idées. Il offre à votre équipe la structure nécessaire pour brainstormer librement tout en restant concentrée sur les connexions significatives entre les concepts.

Ce modèle vous permet de :

Appliquez des cartes mentales pour transformer des idées brutes en réflexions structurées et partager une compréhension commune

Créez des comparaisons côte à côte de deux idées ou stratégies fondamentales à l'aide des outils de schématisation de Miro

Identifiez les points communs, les distinctions et les relations de cause à effet dans un format visuel clair

Facilitez le brainstorming rapide sans perdre de vue les thèmes clés ou la logique

🎯 Idéal pour : les équipes qui travaillent sur la résolution de problèmes, la comparaison de concepts ou les sessions de planification préliminaire.

📖 À lire également : Comment rédiger la documentation d'un projet : exemples et modèles

8. Modèle SCAMPER

via Miro

Vous êtes coincé dans une réflexion répétitive ?

Le modèle SCAMPER offre à votre équipe une approche structurée pour remettre en question les idées dépassées et repenser les problèmes avec une énergie nouvelle. Basée sur sept invites créatives, cette méthode débloque des perspectives uniques en modifiant, remodelant ou inversant complètement les éléments de votre défi.

Au lieu d'aborder un problème sous un seul angle, votre équipe le décomposera et le reconstruira sous sept angles différents.

Ce modèle vous aide à :

Structurez vos invitations, telles que « Remplacer », « Combiner », « Adapter », « Modifier », « Utiliser à d'autres fins », « Éliminer » et « Inverser », pour bousculer les idées reçues

Facilitez la pensée non linéaire qui encourage les contributions audacieuses, parfois surprenantes, de tous les membres de l'équipe

Capturez rapidement les idées brutes et les schémas à travers différents styles de réflexion

Comparez visuellement les résultats dans l'environnement de travail Miro, puis développez-les à l'aide des meilleures fonctionnalités de brainstorming disponibles

Animez des sessions de brainstorming productives qui ne s'enlisent pas dans des discussions sans fin

🎯 Idéal pour : les équipes d'innovation, les spécialistes du marketing et les chefs de produit qui cherchent à briser les blocs créatifs avec une méthode ciblée.

9. Modèle de matrice « How Now Wow »

via Miro

Le brainstorming est difficile, et cela devient encore plus difficile à mesure que votre organisation grandit. Plus vous jonglez avec les projets, les parties prenantes et les contraintes, plus vous ressentez la pression de jouer la carte de la sécurité.

Le modèle de matrice How Now Wow est un cadre de réflexion créative conçu pour aider les équipes à classer les idées en fonction de leur originalité et de leur faisabilité, afin que vous puissiez trouver le juste équilibre entre innovation et praticité.

Au lieu de vous demander quelles idées sont réalistes ou suffisamment audacieuses pour être poursuivies, ce modèle guide votre équipe pour classer les idées dans l'une des trois catégories suivantes : les idées qui doivent être affinées (Comment), celles qui sont sûres et réalisables (Maintenant) et celles qui sont à la fois originales et réalisables (Wow).

Utilisez ce modèle pour :

Classez les idées de votre équipe par faisabilité et créativité à l'aide d'une grille visuelle 2×2

Dépassez l'indécision en classant les idées dans les quadrants « Comment », « Maintenant » ou « Waouh »

Encouragez les idées audacieuses sans perdre de vue leur mise en œuvre pratique

Facilitez la génération d'idées ouvertes, puis concentrez-vous sur les actions à fort impact

🎯 Idéal pour : les équipes qui souhaitent innover efficacement sans perdre leur élan ni s'enliser dans des discussions théoriques.

10. Modèle de diagramme en lotus

via Miro

Vous ne voulez pas vous enliser dans des solutions évidentes ? Le modèle de diagramme Lotus offre une approche structurée pour susciter des idées originales. Il aide votre équipe à approfondir ses réflexions, à découvrir des thèmes connexes et à organiser ses idées en groupes clairs et faciles à gérer, autour d'un défi central.

Au lieu de courir après des idées éparpillées, vous travaillerez à partir d'un concept précis tout en générant davantage d'options à chaque couche.

Ce modèle vous permet de :

Commencez par une idée centrale, décomposez-la en huit thèmes connexes, puis développez chacun d'entre eux en identifiant les thèmes communs et les enseignements précieux tirés du processus de brainstorming

Allez au-delà des idées superficielles et encourage la pensée latérale grâce à des invites visuelles

Réutilisez-les comme outil de cartographie des processus pour organiser des défis complexes en éléments digestibles

Capturez les contributions du groupe à l'aide de notes autocollantes et mappez les idées connexes en grappes reliées entre elles

🎯 Idéal pour : les équipes qui résolvent des problèmes complexes ou planifient des concepts à un stade précoce nécessitant une exploration approfondie.

🧠 Anecdote amusante : avez-vous déjà entendu parler du « starbursting » ? Il s'agit d'une méthode de brainstorming visuelle qui consiste à dessiner une étoile à six branches autour d'une idée centrale et à poser les questions classiques telles que « Qui ? », « Quoi ? », « Quand ? », « Où ? », « Pourquoi ? » et « Comment ? ». C'est comme si vous interrogiez votre idée de manière exhaustive, mais de façon amusante et créative ! Idéal pour découvrir des angles morts dont vous ignoriez l'existence.

Limites de Miro

Lorsque vous utilisez les modèles de brainstorming populaires de Miro, les équipes bénéficient d'une collaboration visuelle flexible, mais il est nécessaire d'être conscient de certaines limitations qui pourraient affecter votre flux de travail :

Accès gratuit limité : limite les utilisateurs à seulement trois tableaux modifiables, ce qui peut ralentir la progression des projets en cours ou des sessions de brainstorming multiples

Problèmes de performances sur les grands tableaux : provoque des ralentissements ou des temps de chargement plus longs à mesure que les tableaux deviennent plus complexes, ce qui affecte la collaboration en temps réel

Fonctionnalités avancées payantes : verrouille les outils essentiels tels que les intégrations illimitées, les permissions granulaires et les options d'exportation avancées pour les forfaits payants

Options de personnalisation limitées : limite la flexibilité en matière de conception et de disposition, ce qui peut entraver la création de flux de travail sur mesure ou de styles visuels distincts

Contrôle de version de base : offre un suivi minimal des modifications et un historique des versions, ce qui facilite la gestion des modifications et garantit la responsabilité

Lacunes en matière de conformité Enterprise : ne répond pas aux fonctionnalités spécifiques de sécurité et de conformité requises par les organisations soumises à des normes réglementaires strictes

Mais qu'en serait-il s'il existait une alternative à Miro qui résolve ces problèmes ? Eh bien, il y en a une.

En tant qu'application « tout-en-un » pour le travail, ClickUp offre une bibliothèque massive de plus de 1 000 modèles personnalisables, y compris des modèles de brainstorming qui améliorent la créativité de l'équipe tout en se connectant directement au flux de travail de votre projet.

ClickUp combine la gestion de projet, les documents, la communication et l'automatisation sur une seule plateforme. Il offre de solides fonctionnalités hors ligne, une personnalisation approfondie et un contrôle détaillé des versions, aidant ainsi les équipes à réfléchir plus intelligemment et à agir plus rapidement.

Comme l'a déclaré Ansh Prabhakar, analyste en amélioration des processus d'entreprise chez Airbnb :

ClickUp a beaucoup à offrir en un seul endroit, comme la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment rendu la vie plus facile, car il est facile à utiliser, l'interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et rendre compte facilement, et grâce aux réunions quotidiennes sur la progression, la planification future a été facile.

ClickUp a beaucoup à offrir en un seul endroit, comme la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Cela nous a vraiment facilité la vie, car il est facile à utiliser, l'interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et rendre compte facilement, et grâce aux réunions quotidiennes sur la progression, la planification future a été facile.

Modèles Miro alternatifs

Découvrez ci-dessous quelques modèles de brainstorming gratuits et puissants proposés par ClickUp. Chacun d'entre eux est conçu pour aider votre équipe à collaborer visuellement, à réfléchir efficacement et à transformer chaque idée en action.

1. Le modèle de brainstorming ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Transformez votre tableau blanc en un hub de projet complet grâce au modèle de brainstorming ClickUp

Le modèle de brainstorming ClickUp offre un espace épuré avec de multiples options de personnalisation pour noter vos idées à l'aide de notes autocollantes codées par couleur. Il fonctionne également sur les tableaux blancs ClickUp, ce qui permet à vos équipes, qu'elles soient à distance ou sur place, de rester sur la même page.

Vous pouvez ajouter des tâches essentielles, définir des assignés, suivre le temps et appliquer des étiquettes et des priorités directement dans le tableau blanc. Des fonctionnalités telles qu'un canevas zoomable et la possibilité d'inclure des formes et des images améliorent la collaboration.

Un guide convivial est également disponible pour vous aider à démarrer et à tirer le meilleur parti de ces outils puissants.

Utilisez ce modèle pour :

Organisez les idées de votre équipe à l'aide de notes autocollantes glissables et repositionnables avec un code couleur complet

Décomposez les idées en tâches plus petites à l'aide de l'affichage par étapes

Créez des sessions de brainstorming exploitables en attribuant des tâches directement depuis le tableau

Ajoutez des liens YouTube, des documents et des images pour contextualiser les idées dans une seule vue

Suivez le temps, les priorités et les champs personnalisés sans changer d'outil

🎯 Idéal pour : les équipes qui ont besoin de centraliser le brainstorming, le suivi des tâches et la documentation dans un seul espace.

2. Le modèle ClickUp pour le brainstorming d'idées

Obtenez un modèle gratuit Gardez votre brainstorming précis et structuré grâce au modèle ClickUp Brainstorm Ideas

Avez-vous déjà eu l'impression que vos meilleures idées étaient dispersées sur trop de plateformes ? Le modèle ClickUp Brainstorm Ideas vous offre un espace structuré pour capturer, organiser et hiérarchiser toutes vos idées.

Grâce à des outils intégrés tels qu'un tableau Kanban pour la hiérarchisation MoSCoW et des vues personnalisables, vous pouvez facilement passer d'un brainstorming désordonné à des étapes concrètes.

Ce modèle vous permet de :

Capturez toutes les idées au même endroit à l'aide de la vue Liste principale des idées avant ou pendant le brainstorming

Hiérarchisez les idées à l'aide d'un tableau MoSCoW prêt à l'emploi (Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have)

Triez et étiquetez vos idées à l'aide de champs personnalisés pour les regrouper, les filtrer ou les attribuer ultérieurement

Visualisez la progression des idées à l'aide d'une disposition Kanban par glisser-déposer

🎯 Idéal pour : les équipes qui ont besoin de trier rapidement un grand nombre d'idées et de les transformer en actions.

3. Modèle de brainstorming rétrospectif Sprint ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez que chaque sprint soit pertinent, exploitable et axé sur la croissance grâce au modèle de brainstorming rétrospectif Sprint de ClickUp

Les sessions de rétroaction Sprint ne nécessitent pas de réinventer la roue pour être productives.

Le modèle de brainstorming rétrospectif Sprint de ClickUp est conçu pour les chefs de projet qui recherchent un moyen plus intelligent d'examiner la progression, de suivre les tendances et de s'améliorer continuellement à chaque sprint.

Que vous gériez un flux de travail agile ou une équipe hybride, ce modèle vous offre tout ce dont vous avez besoin pour réfléchir, collaborer et agir rapidement.

Utilisez ce modèle pour :

Capturez rapidement ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui doit être amélioré lors des prochains sprints

Repérez les thèmes récurrents ou les obstacles sur plusieurs cycles de sprints

Encouragez les membres de votre équipe à donner leur avis de manière ouverte et honnête dans un espace structuré et sécurisé

Organisez vos notes rétro à l'aide de tableaux visuels, de checklists et d'étiquettes personnalisables

Liez les éléments d'action rétro directement aux tâches et attribuez des propriétaires pour le suivi

🎯 Idéal pour : les équipes agiles et les chefs de projet qui organisent régulièrement des rétrospectives de sprints.

💡 Conseil de pro : pour ajouter une touche visuelle, pensez à utiliser un modèle rétrospectif en forme de voilier pour représenter les objectifs (le vent), les obstacles (les ancres) et les risques (les icebergs) de votre prochain sprint.

4. Modèle Tableau blanc « Les 5 pourquoi » de ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Allez au fond du problème et résolvez-le définitivement à l'aide du modèle Tableau blanc « 5 pourquoi » de ClickUp

Parfois, le vrai problème n'est pas celui qui vous saute aux yeux, mais celui qui se cache quelques couches plus profondément. C'est là que le modèle de tableau blanc « 5 pourquoi » de ClickUp entre en jeu.

Il s'agit d'un outil simple mais puissant, conçu pour vous aider à identifier les causes profondes des défis récurrents, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Ce modèle permet aux équipes et aux individus de découvrir ce qui cause réellement les problèmes, leur permettant ainsi de ne plus éteindre les incendies et de commencer à élaborer des solutions plus innovantes.

Utilisez ce modèle pour :

Posez les bonnes questions en parcourant cinq niveaux itératifs de « pourquoi »

Capturez et organisez vos observations et vos données dans un format structuré

Identifiez des schémas récurrents à travers plusieurs questions « pourquoi » afin de révéler la cause profonde

Visualisez votre processus de réflexion à l'aide d'un cadre clair, étape par étape

🎯 Idéal pour : les équipes confrontées à des problèmes récurrents, à des obstacles dans leurs projets ou à des inefficacités dans leurs flux de travail.

5. Modèle de brainstorming ClickUp Squad

Obtenez un modèle gratuit Mettez de l'ordre dans votre brainstorming et donnez de la valeur à chaque idée grâce au modèle ClickUp Squad Brainstorm

Le brainstorming doit dynamiser votre groupe, pas semer le chaos. Mais lorsque tous les membres de l'équipe lancent des idées, la session peut facilement se transformer en un enchevêtrement de notes autocollantes, de commentaires et de forfaits à moitié formés.

Le modèle de brainstorming ClickUp Squad vous aide à clarifier le chaos et à transformer l'énergie de l'équipe en actions ciblées. Sa disposition visuellement riche rend également l'activité plus ludique.

Grâce à l'intégration complète de ClickUp Docs et Tableau blanc, votre équipe peut définir des objectifs et trouver des idées dans une expérience fluide.

Ce modèle vous permet de :

Structurez les idées de votre équipe en tâches concrètes et organisées

Hiérarchisez les tâches à l'aide de critères clés tels que l'impact et la faisabilité

Personnalisez la disposition de l'environnement de travail en fonction du style de brainstorming de votre équipe

Utilisez des formes, des outils de texte et des notes autocollantes pour définir les domaines clés à traiter

🎯 Idéal pour : les équipes interfonctionnelles qui cherchent à rationaliser le brainstorming de groupe pour définir des étapes concrètes.

📖 À lire également : Comment créer une carte mentale Google Docs : guide étape par étape

6. Le modèle de brainstorming ClickUp Business

Obtenez un modèle gratuit Visualisez clairement vos idées et avancez vers vos objectifs en toute confiance grâce au modèle de brainstorming ClickUp Business

Chaque grande réussite commerciale commence par une seule idée. Que vous recherchiez votre prochaine opportunité de croissance, que vous repensiez votre offre de produits ou que vous essayiez de transformer une passion en profit, le modèle de brainstorming ClickUp Business vous offre l'espace idéal pour explorer et organiser vos idées.

Grâce à sa disposition claire et visuelle, ce modèle vous aide à réfléchir par catégories pour plus de clarté et de créativité.

Utilisez ce modèle pour :

Réfléchissez à des idées sous quatre angles différents : ce que vous aimez, ce que vous savez, ce dont le monde a besoin et ce pour quoi les gens sont prêts à payer

Identifiez les intersections prometteuses qui pourraient donner forme à un concept d'entreprise solide

Organisez et suivez vos idées visuellement pour que vos sessions restent ciblées et efficaces

Simplifiez le brainstorming pour les fondateurs solo ou les équipes de toutes tailles

Jetez les bases de vos idées de produits, de vos changements stratégiques ou de vos nouvelles initiatives

🎯 Idéal pour : les entrepreneurs, les stratèges d'entreprise et les équipes qui cartographient de nouvelles idées.

📮 Insight ClickUp : Alors que 37 % des employés utilisent des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments à traiter, 36 % dépendent encore d'outils dispersés et de flux de travail fragmentés. Sans système centralisé, les informations essentielles se perdent souvent dans les fils d'e-mails, les journaux de discussion ou les feuilles de calcul disparates. ClickUp simplifie ce processus en transformant les commentaires, les discussions, les e-mails et les discussions sur le tableau blanc en tâches exploitables en quelques clics, afin que rien ne soit oublié.

7. Le modèle de gestion des idées innovantes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Transformez des idées éparpillées en avancées stratégiques grâce au modèle de gestion des idées innovantes ClickUp

Votre équipe fourmille d'idées brillantes, mais lorsque tout semble prometteur, il peut être difficile de décider par où commencer.

C'est là qu'intervient le modèle de gestion des idées innovantes de ClickUp. Cet outil puissant de brainstorming structure votre créativité et transforme vos pensées éparses en actions stratégiques.

Ce modèle vous permet de :

Organisez les idées de tous les collaborateurs dans un hub centralisé à l'aide du formulaire de saisie d'idées. Afficher

Donnez la priorité aux opportunités urgentes ou à fort impact grâce à des critères clairs

Collaborez en toute fluidité, de la phase de brainstorming à la mise en œuvre

Visualisez le parcours de chaque idée grâce au suivi en temps réel et aux cartes mentales interactives

🎯 Idéal pour : les responsables de l'innovation, les chefs de produit et les équipes qui gèrent un volume important d'idées créatives.

8. Le modèle de cartographie de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Apportez de la clarté au chaos grâce à la cartographie visuelle de projets à l'aide du modèle de cartographie de projet ClickUp

Repensez à la façon dont les diagrammes scolaires vous ont permis de comprendre instantanément des concepts complexes. Cette même clarté visuelle peut être tout aussi puissante dans votre travail aujourd'hui. Le modèle de cartographie de projet ClickUp apporte cette clarté à la planification de projet, vous aidant à décomposer la complexité à l'aide de cartes mentales faciles à comprendre.

En organisant visuellement les éléments mobiles de votre projet, qu'il s'agisse de personnes, de tâches, d'échéanciers ou de dépendances, vous pouvez éviter les chevauchements, la confusion ou les retards.

Que vous gériez une initiative interfonctionnelle ou coordonniez plusieurs livrables, ce modèle basé sur des cartes mentales permet de garder votre projet sur la bonne voie et votre équipe alignée.

Ce modèle vous aide à :

Identifiez rapidement les domaines qui se recoupent et les risques potentiels

Organisez et suivez les tâches et la progression grâce à la vue Plan du projet Carte mentale

Améliorez la précision de vos estimations des échéanciers et des budgets de vos projets

Clarifiez les responsabilités et les échéanciers pour une meilleure répartition des tâches

Favorisez la transparence et la responsabilisation au sein de l'équipe

🎯 Idéal pour : les chefs de projet gérant des flux de travail à plusieurs niveaux et des équipes distribuées.

La manière plus intelligente de brainstormer commence avec ClickUp

Une étude montre que 58 % des professionnels trouvent difficile de trouver des idées lors de réunions virtuelles, et 55 % déclarent que les étapes suivantes sont souvent floues à la fin de ces sessions. Il est donc évident qu'il existe un besoin pour des outils de brainstorming plus efficaces et collaboratifs dans les environnements de télétravail et hybrides.

Bien que Miro propose un intervalle de modèles de brainstorming pour générer des idées, il manque une intégration transparente avec d'autres outils de gestion de projet, ce qui entraîne des flux de travail fragmentés.

L'approche intégrée de ClickUp en matière de brainstorming et de gestion des tâches permet aux équipes de générer et de mettre en œuvre des idées de manière efficace. Grâce à sa vaste bibliothèque de modèles et à ses fonctionnalités collaboratives, ClickUp offre aux équipes une plateforme robuste pour innover et atteindre leurs objectifs.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et transformez les processus créatifs de votre équipe en résultats concrets.