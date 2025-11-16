10 outils d'automatisation Excel pour gagner des heures de travail manuel

Excel est omniprésent : que vous suiviez des budgets, créiez des modèles ou paramétriez des tableaux de bord, il y a de fortes chances que vous ayez ouvert une feuille de calcul aujourd'hui. Cependant, les tâches qui doivent être effectuées de manière répétée, comme la mise à jour de valeurs, le transfert de données ou le formatage de cellules, peuvent devenir une perte de temps considérable.

C'est pourquoi de nombreux professionnels se tournent vers des outils d'automatisation qui prennent en charge le travail fastidieux et réduisent l'effort manuel.

Dans ce guide, nous présenterons certains des outils d'automatisation Excel les plus utiles pour gagner du temps et réduire le travail manuel.

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour *Tarifs ClickUp Rationalisation de l'exécution des projets basés sur des feuilles de calcul Toutes les tailles d'équipes (individus, petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises) Forfait Free ; personnalisation disponible pour les entreprises Microsoft Power Automate Automatisation des processus dans les applications Microsoft Entreprises et organisations centrées sur Microsoft automatisant leurs flux de travail Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 15 $/mois. Zapier Automatisation Excel entre applications Équipes de taille moyenne Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 29,99 $/mois. SheetFlash Automatisation Excel en masse Automatisation par lots sans code pour les petites équipes Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 4,99 $/mois. Numerous. ai Automatisation Excel basée sur l'IA Petites équipes et particuliers Tarification personnalisée Power Requête Nettoyage des données sans travail manuel Analystes combinant des données provenant de différentes sources Forfait Free disponible ; intégrations Power BI payantes à partir de 14 $/mois. Visual Basic pour Applications (VBA) Formulaires interactifs et boîtes de dialogue personnalisées Utilisateurs avancés d'Excel Forfait Free disponible avec Excel ; aucun coût externe UiPath Automatisation Excel de bout en bout avec RPA Équipes de petite à moyenne taille Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 25 $/mois. Microsoft 365 Copilot Automatisation du langage naturel dans les applications MS Entreprises et utilisateurs expérimentés Forfait Free disponible ; forfait payant Copilot Pro disponible Appy Pie Automatisation Planifiez des sauvegardes et des actions Excel basées sur le déclencher Équipes de petite à moyenne taille Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois.

Le choix de l'outil d'automatisation Microsoft Excel adapté à des tâches complexes dépend de votre flux de travail, de la taille de votre équipe et de la complexité des tâches. Voici les fonctionnalités clés que votre prochain outil devrait posséder pour automatiser les processus manuels dans un classeur Excel :

Facilité d'utilisation : recherchez des outils dotés d'interfaces intuitives, d'options low-code ou de générateurs d'automatisation par glisser-déposer.

Couverture des tâches : évaluez si l'outil peut gérer un large intervalle de tâches répétitives dans vos feuilles de calcul (telles que l'importation/exportation de données, la génération évaluez si l'outil peut gérer un large intervalle de tâches répétitives dans vos feuilles de calcul (telles que l'importation/exportation de données, la génération de rapports Excel , etc.)

Capacités d'intégration : vérifiez si l'outil peut s'intégrer aux plateformes que vous utilisez déjà afin de pouvoir vérifiez si l'outil peut s'intégrer aux plateformes que vous utilisez déjà afin de pouvoir automatiser les flux de travail Excel sur l'ensemble de votre pile.

Évolutivité : assurez-vous qu'il peut gérer des ensembles de données croissants, plusieurs utilisateurs et une logique complexe à mesure que vos besoins évoluent, sans vous ralentir.

IA pour des fonctionnalités intelligentes : vérifiez les possibilités d'automatisation de base avec vérifiez les possibilités d'automatisation de base avec les outils Excel basés sur l'IA , tels que la reconnaissance de modèles de données, le nettoyage automatique ou l'analyse prédictive, afin d'améliorer la précision.

Ces outils d'automatisation Microsoft Excel vous aident à aller plus vite, à rester précis et à vous concentrer sur votre travail en éliminant les tâches fastidieuses liées aux feuilles de calcul. Choisissez celui qui correspond à vos objectifs !

ClickUp (idéal pour rationaliser l'exécution de projets basés sur des feuilles de calcul)

Transformez vos feuilles de calcul en bases de données visuelles grâce à la vue Tableur de ClickUp.

ClickUp est le premier environnement de travail convergent au monde qui combine gestion de projet, gestion des connaissances et discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

La plateforme transforme les flux de travail lourds en feuilles de calcul en systèmes de tâches collaboratifs et automatisés.

Comment ? La vue Tableur de ClickUp gère les budgets, les stocks et les échéanciers avec des fonctionnalités supplémentaires de structuration, de responsabilisation, d'automatisation et d'extraction de données. Là où Excel s'arrête aux lignes et aux formules, ClickUp introduit des bases de données relationnelles, des tâches liées et des vues puissantes pour aider votre équipe à exploiter les données plutôt que de simplement les stocker.

Une fois vos données structurées, vous pouvez configurer ClickUp Automatisations pour attribuer automatiquement des tâches, déclencher des notifications lorsqu'une campagne passe à l'état « Prêt à lancer » ou mettre à jour automatiquement un champ personnalisé lorsque les tâches sont marquées comme achevées.

Utilisez plus de 100 modèles d'automatisation ClickUp prédéfinis pour automatiser vos tâches répétitives et chronophages.

Imaginons que vous gériez le lancement d'un produit. Lorsqu'une nouvelle tâche est marquée comme « Ressource de lancement », ClickUp Automatisation peut l'attribuer à l'équipe de conception, fixer une date d'échéance trois jours plus tard et en informer instantanément les parties prenantes.

Ce travail se reflète dans les tableaux de bord ClickUp, qui fournissent un rapport en temps réel, visuel et dynamique de tout ce qui se passe dans votre vue tableau ClickUp. Au lieu d'exporter manuellement des diagrammes Excel ou des tableaux croisés dynamiques, vous pouvez créer visuellement des widgets qui suivent les performances des campagnes, les taux d'achèvement des projets ou la consommation budgétaire.

Suivez vos performances et récupérez des données pour obtenir des informations détaillées grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Vous souhaitez savoir combien de demandes clients sont en retard ou combien de temps votre équipe a consacré à chaque campagne ? Générez un tableau de bord ClickUp qui se met à jour automatiquement pendant que votre équipe travaille dans la vue Tableur et que votre automatisation s'exécute en arrière-plan.

Découvrez cette vidéo sur la configuration des tableaux de bord ClickUp 👇

Si votre travail est effectué dans des fichiers Excel, CSV, TSV ou JSON, utilisez l'importateur de feuilles de calcul pour transférer vos données dans ClickUp. Vous pouvez les importer directement dans des listes ou des espaces existants, réutiliser les mappages de champs entre les équipes et lier vos données à des statuts, des priorités et des sous-tâches existants.

Importez des données Microsoft Excel dans ClickUp avec l'importateur de feuilles de calcul.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Triez, filtrez et regroupez vos données, appliquez des champs personnalisés tels que les budgets, les propriétaires, les échéances et créez des relations de dépendance entre les tâches.

Déclenchez des résumés automatisés, des analyses de données ou des mises à jour de projet à l'aide de ClickUp Brain dans n'importe quelle tâche ou champ personnalisé.

Choisissez parmi plus de 1 000 intégrations ClickUp ou utilisez des webhooks personnalisés pour synchroniser des outils tels que les CRM, les calendriers, les analyses et les plateformes de développement.

Passez d'un LLM à l'autre, comme ChatGPT, Claude, etc., depuis ClickUp Brain.

Limites de ClickUp

Trop de fonctionnalités peuvent submerger un nouvel utilisateur (cependant, ClickUp University propose un processus guidé pour comprendre comment ça fonctionne).

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis publié sur TrustRadius indique :

Nous utilisons désormais un seul outil pour le suivi de notre travail. C'est tout. Plus besoin de jongler entre deux ou trois outils et des feuilles Excel.

Nous utilisons désormais un seul outil pour le suivi de notre travail. C'est tout. Plus besoin de jongler entre deux ou trois outils et des feuilles Excel.

⭐️ Bonus : comment les agents ClickUp AI peuvent vous faire gagner des heures de travail manuel La gestion manuelle des données peut être fastidieuse et chronophage. Les agents IA automatisent les tâches répétitives, rendant votre flux de travail plus rapide et plus efficace. Automatisez l'entrée et le nettoyage des données : les agents IA peuvent importer, valider et nettoyer les données provenant de plusieurs sources, réduisant ainsi l'effort manuel et les erreurs.

Générez des rapports instantanément : configurez des automatisations pour créer et mettre à jour des rapports, des diagrammes et des tableaux de bord en temps réel, sans avoir à effectuer de calculs manuels.

Attribuez automatiquement des tâches et des rappels : déclenchez l'attribution de tâches ou des rappels de suivi en fonction des modifications de données ou des échéances.

Résumer et analysez les données : laissez l'IA résumer rapidement de grands ensembles de données, mettre en évidence les tendances et fournir des informations exploitables.

Récupérez et partage des informations instantanément : utilisez des assistants alimentés par l'IA pour répondre à des questions ou récupérer des données spécifiques, sans avoir à parcourir d'innombrables lignes. Les agents Autopilot de ClickUp assurent le flux des informations dans l'environnement de travail, avec un minimum d'intervention manuelle.

2. Microsoft Power Automate (idéal pour l'automatisation des processus dans les applications Microsoft)

via Microsoft Power Automate

Power Automate est la plateforme d'automatisation cloud low-code de Microsoft qui vous permet de concevoir, créer et adapter des flux de travail sur des applications de bureau, des services cloud et des sites web sans intervention importante du service informatique.

Il vous permet d'identifier les possibilités d'automatisation grâce à l'exploration des tâches et des processus, et rationalise le travail répétitif, qu'il s'agisse de déclencher des actions lorsque les valeurs Excel changent, de gérer les flux d'approbation ou de synchroniser les données entre les applications.

Des fonctionnalités d'IA avancées sont intégrées à la plateforme : création de flux en langage naturel (optimisée par Copilot), automatisations suggérées par l'IA et modèles intégrés pour le traitement de documents, d'images et la génération de contenu. Tout cela est associé à des outils de gouvernance, de sécurité et de surveillance de niveau entreprise afin de garantir que vos efforts d'automatisation évoluent de manière sûre et efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Power Automate

Suivez votre retour sur investissement grâce à des outils d'analyse intégrés qui vous indiquent précisément le temps que vous gagnez grâce à chaque automatisation.

Utilisez le process mining pour identifier les goulots d'étranglement dans vos flux de travail Excel et les optimiser pour une meilleure efficacité.

Créez des automatisations auto-réparatrices qui s'adaptent aux changements dans vos modèles de feuilles de calcul ou vos structures de données, grâce aux capacités de l'IA.

Limites de Microsoft Power Automate

Le flux d'exécution sur bureau peut planter en raison d'une légère modification de l'interface utilisateur dans l'application cible.

La gestion des erreurs peut être difficile et prendre beaucoup de temps.

Tarifs Microsoft Power Automate

Free

Power Automate Premium : 15 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Processus Power Automate : 150 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Power Automate Hosted Process : 215 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Microsoft Power Automate

G2 : 4,4/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Microsoft Power Automate ?

Un critique de G2 déclare :

Ce que j'apprécie particulièrement dans Power Automate, c'est la facilité avec laquelle je peux configurer des flux entre les applications que j'utilise quotidiennement, telles qu'Outlook, Teams et SharePoint. J'ai pu créer un flux d'approbation pour les envois de documents au travail sans avoir besoin de compétences en programmation.

Ce que j'apprécie particulièrement dans Power Automate, c'est la facilité avec laquelle je peux configurer des flux entre les applications que j'utilise quotidiennement, telles qu'Outlook, Teams et SharePoint. J'ai pu créer un flux d'approbation pour les envois de documents au travail sans avoir besoin de compétences en programmation.

🧠 Fait intéressant : des rapports suggèrent que plus de 90 % des employés constatent une augmentation de leur productivité et une diminution de leur niveau de stress grâce à l'automatisation du travail.

3. Zapier (idéal pour l'automatisation Excel entre applications)

via Zapier

Avec Zapier, vous pouvez créer des Zaps, des flux de travail automatisés qui lient Excel à des milliers d'autres applications. Ces Zaps vous permettent de définir des déclencheurs et des actions afin que les mises à jour, notifications ou transferts de données routiniers s'effectuent automatiquement, sans effort manuel.

Par exemple, vous pouvez créer un flux de travail en plusieurs étapes où les commentaires des nouveaux clients provenant d'un formulaire Google ajoutent instantanément une ligne dans votre feuille Excel. Ce même Zap peut ensuite mettre à jour les cellules associées avec les valeurs calculées et déclencher une tâche de suivi dans votre outil de gestion de projet.

En reliant plusieurs applications et actions, Zapier aide les équipes à transférer des données de manière transparente entre les systèmes et à maintenir les feuilles de calcul à jour sans avoir à copier et à coller.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Nettoyez et mettez en forme les données entrantes avant qu'elles n'atteignent vos feuilles Excel à l'aide des outils de transformation de données intégrés à Zapier.

Configurez une logique de condition pour acheminer différents types de données vers des feuilles Excel spécifiques en fonction de règles personnalisées.

Ajoutez des délais entre les étapes pour contrôler le moment où les actions sont effectuées.

Limites de Zapier

Le débogage peut s'avérer difficile si un Zap échoue en raison d'une erreur d'application.

Comprend une courbe d'apprentissage pour la création de Zaps complexes et en plusieurs étapes.

Tarifs Zapier

Free Forever

Professionnel : 29,99 $/utilisateur par mois

Équipe : 103,99 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zapier

G2 : 4,7/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zapier ?

Un critique G2 partage son avis :

Le principal avantage de Zapier est qu'il élimine le travail manuel en automatisant les tâches répétitives entre différentes applications grâce à un grand nombre de fonctionnalités.

Le principal avantage de Zapier est qu'il élimine le travail manuel en automatisant les tâches répétitives entre différentes applications grâce à un grand nombre de fonctionnalités.

4. SheetFlash (idéal pour l'automatisation Excel en masse)

via SheetFlash

SheetFlash est un complément Excel sans code qui automatise directement le flux de travail dans votre feuille de calcul. Il remplace les macros complexes et les scripts VBA par un système visuel basé sur des cartes : chaque carte d'action représente une étape de votre séquence d'automatisation.

SheetFlash vous permet d'enregistrer et de documenter des flux de travail en plusieurs étapes dans un format lisible par l'homme, rendant les tâches répétitives transparentes et transférables.

Comme il fonctionne entièrement dans Excel, son installation est transparente via le menu Add-in, sans aucune installation externe requise. Il est conçu pour accélérer les transformations de données complexes, de sorte que les tâches qui pourraient autrement prendre des heures peuvent être achevées en quelques minutes, ce qui rationalise les opérations pour les utilisateurs de tous niveaux techniques.

Les meilleures fonctionnalités de SheetFlash

Créez des projets pour organiser des automatisations quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.

Utilisez l'IA pour récupérer des données externes et transformer les informations des feuilles de calcul internes, réduisant ainsi le temps de recherche et de traitement.

Modifiez la logique ou l'ordre des tâches sans script

Limites de SheetFlash

Le forfait Free limite les utilisateurs à l'enregistrement d'un seul projet.

La capacité de stockage est limitée à 5 Mo par action dans la version gratuite.

Tarifs SheetFlash

Free Forever

Standard : 4,99 $/licence par mois

Premium : 8,99 $/licence par mois

Évaluations et avis sur SheetFlash

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de SheetFlash ?

Un utilisateur de Reddit écrit :

Des outils tels que SheetFlash automatisent déjà la plupart des tâches Excel sans nécessiter aucun codage…

Des outils tels que SheetFlash automatisent déjà la plupart des tâches Excel sans nécessiter aucun codage…

5. Numerous. ai (le meilleur pour l'automatisation Excel basée sur l'IA)

Numerous. ai permet à Excel de fonctionner comme ChatGPT. Il intègre l'IA générative directement dans Excel et Google Sheets grâce à la fonction simple =IA() (ou =NUM. IA).

Vous pouvez inviter ChatGPT, directement dans votre feuille de calcul, à effectuer des tâches telles que résumer du texte, nettoyer des données, classer des éléments ou générer du contenu, sans avoir besoin d'API, de code ou d'installation. Cet outil permet aux individus et aux équipes d'automatiser des tâches volumineuses, d'utiliser des feuilles de calcul comme des utilisateurs expérimentés et de prototyper efficacement des flux de travail basés sur l'IA.

Nombreuses fonctionnalités optimales de ai

Générez du contenu de campagne directement dans votre tableur : créez des mots clés AdWords, des structures publicitaires Facebook et du contenu SEO sans changer de contexte.

Nettoyez automatiquement les entrées de données désordonnées à l'aide de l'IA, ce qui vous permettra d'économiser des heures de travail manuel de mise en forme et de normalisation.

Testez des prototypes d'IA et partagez les résultats avec votre équipe à l'aide du format de feuille de calcul structuré.

Nombreuses limites de l'IA

Votre efficacité dans Numerous.ai dépend de la maîtrise des applications IA tierces.

Tarifs de Numerous.ai

Free

Avantage : tarification personnalisée

Nombreuses évaluations et avis sur ai

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Numerous.ai ?

Un utilisateur déclare :

J'utilise cet outil quotidiennement et il m'a permis de simplifier considérablement mes tâches fastidieuses, ce qui me permet de me concentrer sur les choses importantes.

J'utilise cet outil quotidiennement et il m'a permis de simplifier considérablement mes tâches fastidieuses, ce qui me permet de me concentrer sur les choses importantes.

👀 Le saviez-vous ? 96 % des entreprises trouvent difficile de modifier ou de reconstruire des automatisations.

6. Power Requête (idéal pour le nettoyage des données sans intervention manuelle)

via Power Requête

Si vous avez déjà ouvert Excel, importé un fichier CSV désordonné et passé une demi-heure à le nettoyer, vous connaissez la pénibilité de la préparation répétitive des données. Power Query élimine cette charge. Il permet aux analystes de se connecter à des données provenant de plusieurs sources, de les transformer et de les combiner grâce à une interface visuelle étape par étape, sans aucun codage nécessaire.

Vous pouvez mettre en forme, filtrer et restructurer les données une seule fois, puis enregistrer ces étapes afin qu'elles s'exécutent automatiquement la prochaine fois. Qu'il s'agisse de fusionner plusieurs feuilles de calcul, d'extraire des données de bases de données ou de transformer des fichiers bruts en tableaux propres, Power Query transforme le nettoyage répétitif en un flux de travail reproductible. Pour les utilisateurs d'entreprise, cela signifie moins de temps passé à gérer les données et plus de temps consacré à l'analyse.

Les meilleures fonctionnalités de requête Power

Supprimez des colonnes, modifiez les types de données, divisez ou fusionnez des colonnes et triez les données à l'aide de simples opérations pointer-cliquer que Power Query mémorise et répète.

Importez des données provenant de diverses sources, notamment des modèles de base de données , des fichiers CSV et des pages Web, puis formez-les exactement selon vos besoins.

Nettoyez les données désordonnées en traitant les valeurs manquantes, en recherchant et en remplaçant du texte, en dé-pivotant les données pour les tableaux croisés dynamiques et en combinant plusieurs sources de données en un seul ensemble de données propre.

Limites de Power Query

L'installation initiale nécessite d'apprendre à utiliser l'interface de requête Power Query et les concepts de base du code M.

Tarifs requête Power Query

Power Query est une requête faisant partie de l'écosystème Power BI.

Free Forever

Power BI Pro : 14 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

Power BI Premium par utilisateur : 24 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Power BI Embedded : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Power Query

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Power Query ?

Un utilisateur de Reddit déclare :

Power Query présente des avantages. Il nécessite toutefois une approche légèrement différente. Dans Excel, nous pensons en termes de lignes et de colonnes et de leurs relations. Dans Power Query, nous pensons davantage en termes de tableaux et de leurs relations. Mais en règle générale, si vous comprenez Excel, vous comprendrez Power Query.

Power Query présente des avantages. Il nécessite toutefois une approche légèrement différente. Dans Excel, nous pensons en termes de lignes et de colonnes et de leurs relations. Dans Power Query, nous pensons davantage en termes de tableaux et de leurs relations. Mais en règle générale, si vous comprenez Excel, vous comprendrez Power Query.

7. Visual Basic for Applications (VBA) (Idéal pour les utilisateurs avancés d'Excel)

Visual Basic for Applications (VBA) est le langage de script intégré de Microsoft pour Excel et d'autres applications Office. Accessible depuis l'onglet Développeur, il vous permet d'automatiser des tâches répétitives, de personnaliser des feuilles de calcul et même de créer des flux de travail inter-applications.

VBA peut enregistrer des macros qui reproduisent vos actions ou vous permettre d'écrire du code pour créer des fonctions entièrement nouvelles adaptées à vos règles d'entreprise. Il peut répondre à des évènements tels que la saisie de données, l'ouverture d'un classeur ou la mise à jour d'une feuille, rendant l'automatisation dynamique et contextuelle. Au-delà d'Excel, VBA peut être lié à Word, Outlook et Access, transformant la suite Office en un environnement programmable pour une automatisation de bout en bout.

Les meilleures fonctionnalités de Visual Basic for Applications (VBA)

Créez des rapports Excel automatisés en extrayant des données de plusieurs feuilles, en calculant les totaux et en les mettant en forme de manière cohérente.

Créez des formulaires interactifs et des boîtes de dialogue personnalisées pour automatiser les tâches d'entrée de données et faciliter la prise de décision.

Accédez au modèle objet d'Excel pour manipuler les intervalles, les diagrammes et le comportement des classeurs.

Limites de Visual Basic for Applications (VBA)

Il y a une courbe d'apprentissage si vous voulez aller au-delà de l'enregistrement de macros de base.

Tarifs Visual Basic for Applications (VBA)

Free Forever

Évaluations et avis sur Visual Basic for Applications (VBA)

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que pensent les utilisateurs réels de Visual Basic for Applications (VBA) ?

Un utilisateur de Reddit déclare :

VBA est actuellement le seul langage qui relie et intègre nativement toutes les applications de la suite Microsoft Office. Tant qu'Office continuera d'être largement utilisé dans l'entreprise, VBA sera là.

VBA est actuellement le seul langage qui relie et intègre nativement toutes les applications de la suite Microsoft Office. Tant qu'Office continuera d'être largement utilisé dans l'entreprise, VBA sera là.

8. UiPath (idéal pour l'automatisation Excel de bout en bout avec RPA)

via UiPath

UiPath propose une suite puissante d'activités d'automatisation Excel spécialement conçues pour gérer des tâches complexes dans des feuilles de calcul. Que vous ayez besoin de mettre à jour des centaines de cellules, de gérer des données dans plusieurs feuilles de calcul ou d'effectuer des calculs dans plusieurs classeurs, ces activités prédéfinies rationalisent le processus.

Un complément Excel transparent vous permet de sélectionner des cellules, des tableaux et des intervalles par simple clic, sans avoir à saisir manuellement des références de cellules ou des formules. Cette intégration étroite rend la création de flux de travail beaucoup plus intuitive, vous permettant de configurer visuellement les opérations Excel sans avoir à code les détails de bas niveau.

Les meilleures fonctionnalités de UiPath

Créez des flux de travail Excel visuels à l'aide d'activités glisser-déposer.

Créez des automatisations visuelles dans UiPath Studio

Utilisez l'IA pour classer les documents et extraire des données structurées.

Limites de UiPath

Ne dispose pas de fonctionnalité de lecture de codes-barres

Le studio peut ralentir avec des flux de travail plus importants ou complexes.

Tarifs UiPath

Basique : 25 $/utilisateur par mois

Standard : Tarification personnalisée

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur UiPath

G2 : 4,6/5 (plus de 7 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de UiPath ?

Un utilisateur de G2 écrit :

J'apprécie la façon dont UiPath simplifie l'automatisation grâce à une interface intuitive accessible aussi bien aux débutants qu'aux experts.

J'apprécie la façon dont UiPath simplifie l'automatisation grâce à une interface intuitive accessible aussi bien aux débutants qu'aux experts.

👀 Le saviez-vous ? 78 % des entreprises utilisent déjà l'IA dans au moins une fonction entreprise.

9. Microsoft 365 Copilot (idéal pour l'automatisation en langage naturel dans les applications MS)

via Microsoft 365 Copilot

Imaginons que vous demandiez à Excel de « résumer les tendances des revenus au cours du dernier trimestre » et que vous obteniez instantanément des diagrammes, des informations et des recommandations. Microsoft 365 Copilot rend cela possible.

Intégré directement dans les applications Microsoft 365, notamment Excel, Word, Outlook et Teams, Copilot utilise des invites en langage naturel pour créer, analyser et visualiser des données en contexte. Dans Excel, il ne se contente pas de générer des formules ou des diagrammes ; il peut mettre en évidence les facteurs clés, identifier les valeurs aberrantes et suggérer des scénarios basés sur vos données d'entreprise réelles.

Comme il s'appuie sur les documents, e-mails, calendriers, chats et feuilles de calcul de votre organisation, Copilot fournit des réponses contextuelles plutôt que des résultats génériques. Il en résulte une manière plus naturelle de réfléchir, d'analyser et de travailler, qui vous aide à passer plus rapidement que jamais des données brutes aux informations exploitables.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft 365 Copilot

Extrayez le contenu pertinent des réunions, e-mail ou discuter récents.

Posez des questions sur vos données et obtenez des réponses contextuelles.

Transformez le langage naturel en actions Excel : plus besoin de parcourir les menus ou de mémoriser des formules complexes.

Bénéficiez d'une aide à l'analyse des données grâce à des informations et des visualisations instantanées.

Limites de Microsoft 365 Copilot

Fonctionne uniquement avec les fichiers Excel stockés dans le cloud Microsoft.

Peut parfois fournir des suggestions non pertinentes.

Tarifs de Microsoft 365 Copilot

Free Forever

Microsoft Copilot Pro : 20 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Microsoft 365 Copilot

G2 : 4,3/5 (plus de 80 évaluations)

Capterra : pas assez d'avis

Que pensent les utilisateurs de Microsoft 365 Copilot dans la vie réelle ?

Un utilisateur de Reddit partage :

Pour moi, Copilot a été d'une grande aide dans Excel. Le fait de ne même pas avoir à réfléchir à la manière de visualiser les données est tout simplement incroyable.

Pour moi, Copilot a été d'une grande aide dans Excel. Le fait de ne même pas avoir à réfléchir à la manière de visualiser les données est tout simplement incroyable.

10. Appy Pie Automate (idéal pour planifier des sauvegardes dans Excel)

via Appy Pie Automatisation

Vous avez besoin de mettre à jour vos fiches d'inventaire en fonction des données de l'équipe commerciale ?

Appy Pie Automatisation vous permet de réaliser facilement la connexion d'Excel à vos applications préférées, telles que les plateformes de commerce électronique, les CRM ou les outils marketing, sans aucun code.

Chaque fois qu'un nouveau évènement se produit (comme une vente ou un nouveau contact), vous pouvez automatiquement ajouter ou mettre à jour des lignes dans des tableaux Excel. Cela évite d'avoir à copier, coller ou transférer manuellement des formules, et permet à votre équipe de se concentrer sur l'analyse plutôt que sur des tâches répétitives.

Les meilleures fonctionnalités d'Appy Pie Automate

Configurez des actions basées sur le temps ou déclenchées par des évènements pour mettre à jour les fichiers Excel lorsque certaines conditions sont remplies.

Planifiez des sauvegardes automatisées des fichiers Excel importants pour éviter toute perte de données.

Créez des flux de travail Excel personnalisés à l'aide d'une interface visuelle sans code qui vous semblera intuitive, même si vous n'avez jamais automatisé quoi que ce soit auparavant.

Limites d'Appy Pie Automate

Plus vos automatisations Excel deviennent complexes, plus le niveau de prix dont vous aurez besoin sera élevé.

Tarifs d'Appy Pie Automate

Standard : 12 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Professionnel : 30 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Entreprise : 80 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Appy Pie Automate

G2 : 4,7/5 (plus de 1 380 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 390 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Appy Pie Automate ?

Un critique G2 écrit :

Même si vous ne savez pas coder, vous pouvez créer le produit dont vous avez fait le forfait sans y consacrer trop de temps. Vous n'avez pas besoin de faire de gros efforts pour apprendre le code et ses détails. Vous pouvez bénéficier d'une aide personnalisée et résoudre vos problèmes lorsque vous êtes bloqué.

Même si vous ne savez pas coder, vous pouvez créer le produit dont vous avez fait le forfait sans y consacrer trop de temps. Vous n'avez pas besoin de faire de gros efforts pour apprendre le code et ses détails. Vous pouvez bénéficier d'une aide personnalisée et résoudre vos problèmes lorsque vous êtes bloqué.

👀 Le saviez-vous ? 41 % des commerciaux estiment qu'une intégration achevée de l'IA dans leur organisation favoriserait une croissance sans précédent.

Allez au-delà de l'automatisation de Microsoft Excel avec ClickUp

L'automatisation des tâches Excel permet de gagner du temps, mais nécessite souvent un effort manuel important, ce qui vous oblige à gérer des fichiers déconnectés, une collaboration limitée et des contrôles manuels. Si votre équipe s'agrandit ou si vos processus d'entreprise deviennent plus complexes, envisagez de passer à une plateforme intégrée.

Avec ClickUp, vous pouvez gérer vos données grâce à la vue Tableur, éliminer les tâches fastidieuses grâce à plus de 100 automatisations, créer des tableaux de bord en temps réel et importer vos feuilles Excel existantes en quelques minutes.

Prêt à améliorer votre expérience en matière d'automatisation ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et évitez la prolifération des feuilles de calcul !