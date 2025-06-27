Modèles gratuits d'arbre généalogique Google Sheets

Tout commence par une boîte poussiéreuse dans le grenier, quelques photos en noir et blanc et des noms griffonnés au dos : les fragments d'une histoire familiale qui attendent d'être rassemblés.

Au fil du temps, les familles s'agrandissent, se séparent, puis se retrouvent, laissant souvent derrière elles des souvenirs difficiles à organiser ou à retracer. Pourtant, chacun de ces moments contribue à tisser la riche trame de l'histoire commune et des connexions qui unissent les membres d'une famille

Pour donner un sens à tout cela, un modèle d'arbre généalogique Google Sheets peut s'avérer étonnamment puissant. Grâce à sa disposition claire, il vous aide à découvrir des connexions, à mapper des relations, à préserver des histoires et à mettre en lumière l'histoire de votre famille.

Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour organiser plusieurs générations d'histoire familiale, juste un peu de temps et le bon modèle.

Trouvez celui qui vous convient le mieux. 🖌️

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'arbre généalogique Google Sheets ?

Un modèle d'arbre généalogique Google Sheets solide rend l'histoire de votre famille simple et claire à suivre, et facile à mettre à jour. Voici ce qu'il faut rechercher dans un arbre généalogique organisé. 👀

Structure organisée pour les relations : Commence par un ancêtre commun et se ramifie par génération, en conservant les noms et les relations disposés sur des lignes ou des colonnes

Clarté visuelle et lisibilité : Utilise différentes couleurs, du texte en gras et des bordures pour séparer les branches et mettre en évidence les détails importants

Extensibilité et flexibilité : Mises à jour faciles à mesure que vous trouvez d'autres membres de votre famille, avec suffisamment d'espace pour ajouter des dates de naissance, des lieux ou des notes sans encombrer le tableau

Intégration de photos et de liens : vous permet d'ajouter des photos de famille directement dans les cellules et d'inclure des liens vers des albums, des documents ou des sites Web de généalogie pour une approche personnalisée et interactive

Collaboration : Permet aux membres de la famille de participer, de modifier ou de commenter facilement, et de continuer à partager facilement grâce aux options d'impression ou de copie numérique

Accès multi-format : vous permet de télécharger ou d'exporter l'arbre généalogique dans différents formats, tels que Google Docs ou même Google Slides pour les présentations ou les rapports, et de tout stocker et synchroniser facilement dans Google Drive

🧠 Anecdote amusante : le plus grand arbre généalogique documenté au monde appartient à Confucius, oui, le philosophe chinois. Sa lignée a été consignée sans interruption pendant plus de 2 500 ans et s'étend sur plus de 80 générations.

Modèles d'arbre généalogique Google Sheets

Vous êtes tombé sur une vieille photo et vous ne reconnaissez pas la moitié des personnes qui y figurent ? Il est temps de commencer à construire votre arbre généalogique. 💁

Discutez avec vos proches et recueillez leurs anecdotes, ou plongez-vous dans les archives familiales. Ces modèles vous fourniront le point de départ dont vous avez besoin.

1. Modèle de diagramme d'arbre généalogique Google Sheets par Template. Net

Vous ne voulez pas qu'un modèle vous impose un format unique ? Le modèle de diagramme d'arbre généalogique Google Sheets de Template. Net fonctionne parfaitement dans Excel et Google Sheets sans nécessiter d'outils supplémentaires, d'abonnement ou d'installation compliquée.

Vous pouvez saisir autant de générations que vous le souhaitez, modifier le design pour l'adapter à l'histoire de votre famille et le mettre à jour au fur et à mesure que vos recherches révèlent de nouveaux visages et de nouvelles facettes. De plus, il est fourni avec une licence commerciale à vie. Vous n'avez donc pas à vous soucier des règles d'attribution ou des limites d'utilisation cachées. Vous le téléchargez une fois, et vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez.

✅ Idéal pour : les personnes à la recherche d'un diagramme d'arbre généalogique simple et personnalisable sans outils ni abonnement supplémentaires

💡 Astuce pro : Une astuce Google Docs pour créer un arbre généalogique consiste à utiliser Insérer > Dessin et à créer un arbre généalogique simple à l'aide de formes et de lignes. C'est une solution rapide lorsque vous ne voulez pas passer du temps à chercher des modèles.

2. Modèle d'arbre généalogique Google Sheets par Vertex 42

via Vertext42

Le modèle d'arbre généalogique Google Sheets de Vertex 42 offre un bon équilibre entre structure et flexibilité. Vous pouvez vous lancer avec des diagrammes vierges imprimables ou travailler numériquement à l'aide des versions pour Google Sheets, Excel ou Word, selon votre style.

Une fonctionnalité très pratique vous permet d'ajouter des photos pour chaque personne directement dans l'arbre. Le fait de voir les visages à côté des noms rend le tout plus personnel et plus authentique. Selon la période que vous souhaitez couvrir, vous pouvez également choisir le nombre de générations à inclure, avec des dispositions pour quatre, six ou même sept générations.

La version Excel comprend même différents styles de disposition et orientations, ce qui facilite l'adaptation à mesure que votre arbre s'agrandit. Et si vous ne savez pas par où commencer, un exemple de diagramme de la famille Kennedy vous donnera une idée de la manière dont tout s'articule.

✅ Idéal pour : Les débutants et les généalogistes occasionnels qui créent un arbre généalogique sans écrire de formules personnalisées ni se soucier de la mise en forme

3. Modèle d'arbre généalogique Google Sheets par Someka

via Someka

Si vous avez déjà songé à retracer votre arbre généalogique comme vous le feriez pour la lignée Skywalker, le modèle d'arbre généalogique Star Wars de Google Sheets créé par Someka est un bon point de départ.

Il est prérempli avec des noms familiers tels que Luke Skywalker et Shmi Skywalker. La disposition est également entièrement personnalisable. Vous pouvez facilement remplacer les caractères et l'utiliser pour mapper votre propre famille, quelle que soit la complexité des connexions. Il est disponible pour Excel et Google Sheets, vous pouvez donc facilement effectuer des mises à jour et des modifications en ligne ou hors ligne.

✅ Idéal pour : les fans de Star Wars qui aiment ajouter une touche unique à leur arbre généalogique, avec une lignée interactive construite selon une approche inspirée de la culture pop

4. modèle d'arbre généalogique sur 6 générations par Vertex 42

via Vertex 42

Le modèle d'arbre généalogique sur 6 générations, créé par Jon et Jim Wittwer, est l'une des options les plus pratiques et les plus efficaces visuellement pour les arbres généalogiques plus importants.

Conçu pour répondre aux besoins réels des généalogistes, ce modèle résout un problème courant. La plupart des arbres généalogiques multigénérationnels entassent les noms dans de minuscules cases ou gaspillent un espace précieux. Ce modèle offre un compromis intelligent entre compacité et clarté, en affichant six générations sur une seule page sans rendre les noms illisibles.

Vous pouvez même le personnaliser avec des photos, bien que les emplacements réservés aux images soient assez petits en raison des contraintes d'espace. En bonus, le fichier comprend une feuille de calcul sur 7 générations depuis la dernière mise à jour, parfaite pour ceux qui souhaitent approfondir encore davantage leurs recherches généalogiques.

🔍 Le saviez-vous ? Avant l'apparition des registres modernes, les familles brahmanes en Inde conservaient des parchemins généalogiques manuscrits appelés Panjis. Ceux-ci étaient si importants que les mariages n'étaient souvent arrangés qu'après vérification de la compatibilité à l'aide de ces registres.

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour les arbres généalogiques

Bien que Google Sheets offre une option gratuite et accessible pour mapper vos données familiales, son utilité diminue considérablement lorsque vous essayez de construire un arbre généalogique multigénérationnel ou richement détaillé.

Voici un aperçu des limitations (ainsi qu'une meilleure solution pour vous débarrasser de vos soucis) :

Contraintes visuelles et de disposition

Google Sheets ne dispose pas de fonctionnalités avancées de personnalisation visuelle, telles que la possibilité d'ajouter des formes, d'utiliser le glisser-déposer pour positionner les éléments ou de séparer intuitivement les branches familiales.

✅ Pour résoudre ce problème, utilisez les cartes mentales ClickUp pour organiser visuellement les branches familiales grâce à la flexibilité du glisser-déposer, des connecteurs, des formes personnalisées et des libellés, parfaits pour les arbres généalogiques complexes sur plusieurs pages ou générations. Créez un arbre généalogique personnalisé à l'aide des cartes mentales ClickUp et associez-le à des tâches pour vos recherches généalogiques en un seul clic

Problèmes d'évolutivité

Au fur et à mesure que vous ajoutez des membres ou que vous étendez les données familiales à travers les générations, Google Sheets peut devenir encombré. La mise en forme manuelle nécessaire pour clarifier les relations devient rapidement ingérable.

✅ Les plus de 15 vues de ClickUp, en particulier les tableaux et les listes, vous permettent de regrouper les membres de votre famille par génération, lignée ou région. Vous pouvez facilement activer/désactiver la visibilité, diviser les arbres en sections ou les étendre sur plusieurs pages à l'aide de documents et de tâches liés.

Diagrammes et graphiques limités

La fonctionnalité de diagramme organisationnel de Google Sheets est basique : elle ne prend pas en charge les lignes courbes, les connecteurs dynamiques ou les annotations riches qui facilitent l'interprétation des arbres.

✅ Les tableaux blancs ClickUp vous permettent de contrôler entièrement les connecteurs, les formes, les types de lignes et le style. Vous pouvez même ajouter des photos à votre arbre généalogique. Votre arbre généalogique sera ainsi beau, fonctionnel et facile à suivre, même s'il comporte des branches complexes ou des relations par étapes. Personnalisez votre arbre généalogique grâce à de multiples options de mise en forme et à la possibilité d'intégrer des images dans les tableaux blancs ClickUp

En savoir plus sur tout ce que vous pouvez faire avec les tableaux blancs ClickUp 👇🏽🎥

Limites fonctionnelles et analytiques

Google Sheets ne dispose pas des fonctionnalités avancées des logiciels de généalogie. Il n'offre pas de suivi automatique des relations, de liaison des enregistrements ni la possibilité d'intégrer des sources de données familiales externes.

✅ Utilisez les champs personnalisés ClickUp pour étiqueter les relations (par exemple, maternel/paternel, frère/sœur, beau-frère/belle-sœur), les automatisations ClickUp pour identifier les lacunes (comme les dates de naissance manquantes) et même intégrer des bases de données tierces directement dans les tâches à l'aide des fonctionnalités d'intégration et d'incrustation de ClickUp.

📖 À lire également : Comment créer une charte d'équipe ?

Modèles alternatifs d'arbres généalogiques Google Sheets

Si vous recherchez des modèles d'arbre généalogique qui vont au-delà des limites de Google Sheets, vous savez maintenant que ClickUp offre des alternatives intéressantes. Reconnu pour sa flexibilité en matière de gestion des tâches et des projets, ce logiciel de collaboration visuelle propose des modèles personnalisables, attrayants et faciles à utiliser.

Voici une sélection des meilleurs modèles ! 🧰

1. Modèle d'arbre généalogique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez, stockez et collaborez à vos recherches généalogiques grâce au modèle d'arbre généalogique ClickUp

Si vous recherchez un moyen visuel et collaboratif de mapper votre histoire familiale, le modèle d'arbre généalogique ClickUp est un excellent point de départ. Il est pré-construit à l'aide des tableaux blancs ClickUp, vous n'êtes donc pas limité par des dispositions rigides. Vous pouvez glisser, déposer, connecter et personnaliser chaque élément (comme vous le souhaitez).

Commencez par ajouter le nom de votre famille en haut, puis remontez votre arbre généalogique. Double-cliquez pour modifier les noms, les dates, les photos ou les détails, et utilisez des connecteurs pour créer des relations entre les générations.

L'interface est ce qui rend tout cela encore mieux. Vous souhaitez dupliquer une branche de votre famille ? Appuyez simplement sur Ctrl ou Cmd + D. Vous avez besoin de regrouper ou de dissocier des éléments ? C'est terminé en quelques clics. De plus, vous pouvez inviter d'autres membres de votre famille à contribuer en temps réel, car tout se passe sur un tableau blanc collaboratif.

✅ Idéal pour : Les penseurs visuels et les généalogistes à la recherche d'un moyen interactif de créer et de partager leur arbre généalogique

📮 ClickUp Insight : Environ 90 % des gens se fixent des objectifs liés à la santé ou à l'évolution de leur carrière, mais les projets passionnants et les loisirs sont souvent laissés de côté. Mais les idées amusantes méritent aussi d'être mises en avant. Notez-les sur le bloc-notes ClickUp ou esquissez-les sur les tableaux blancs ClickUp, et terminez enfin ces projets créatifs, comme la création d'un arbre généalogique, que vous remettez à plus tard depuis des mois. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un forfait. 🤓 💫 Résultats réels : Les utilisateurs de ClickUp affirment pouvoir accomplir environ 10 % de travail en plus, y compris les tâches les plus agréables, depuis qu'ils ont adopté cet outil.

2. Modèle de tableau blanc « Diagramme de parenté » ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Comprenez les relations complexes entre les personnes et les groupes grâce au modèle de tableau blanc « Diagramme de parenté » de ClickUp

Le modèle de tableau blanc « Diagramme de parenté » de ClickUp est une autre solution intuitive pour visualiser les relations familiales. Contrairement aux diagrammes statiques traditionnels, il vous permet de dessiner facilement des connexions familiales complexes.

Ceci est particulièrement utile pour ceux qui cherchent à comprendre les dynamiques familiales complexes ou pour les professionnels qui aident leurs clients à explorer leurs origines généalogiques.

Vous pouvez créer des tâches avec des statuts personnalisés tels que Ouvert et Achevé pour suivre la progression de chaque relation. De plus, les champs personnalisés vous permettent de classer et d'ajouter des attributions.

✅ Idéal pour : Les généalogistes qui ont besoin de mapper des exemples de diagrammes familiaux complexes et détaillés et des relations avec un format tableau blanc plus analytique

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de tableau blanc pour la collaboration

3. Modèle de diagramme organisationnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un arbre généalogique clair et structuré avec le modèle de diagramme organisationnel ClickUp

Initialement destiné à la création d'un organigramme (comme son nom l'indique), le modèle ClickUp Org Chart vous offre un canevas modifiable pour organiser visuellement votre arbre généalogique. Conçu avec une disposition étape par étape, de haut en bas, il vous permet de mapper clairement les générations, que vous retraciez votre famille immédiate ou que vous plongiez dans des branches plus éloignées.

Double-cliquez pour ajouter des noms, des dates de naissance ou des informations personnelles, et utilisez des connecteurs pour définir facilement les relations parents-enfants et frères et sœurs.

Au fur et à mesure que votre arbre évolue, vous pouvez réorganiser les sections en quelques secondes sans rien reconstruire (idéal pour renouer avec des cousins éloignés ou découvrir de nouvelles lignées). Vous pouvez également ajouter des couleurs pour regrouper les lignées familiales, insérer des commentaires ou des notes de bas de page pour plus de contexte, et collaborer en direct avec vos proches en les étiquetant directement dans le document.

✅ Idéal pour : les généalogistes, les organisateurs de réunions de famille ou toute personne souhaitant documenter la structure de sa famille élargie sur plusieurs générations

🧠 Anecdote : La plus ancienne illustration d'arbre généalogique connue, l'arbre de Jessé, remonte au XIe siècle. Il s'agissait d'une manière médiévale de représenter l'ascendance de Jésus, souvent dessinée sur de magnifiques vitraux ou sculptée dans les murs des cathédrales.

4. Modèle de carte mentale vierge ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un arbre généalogique vivant avec le modèle de carte mentale vierge ClickUp

Le modèle de carte mentale vierge ClickUp vous offre un canevas libre pour concevoir votre arbre généalogique exactement comme vous l'imaginez. Sa disposition par glisser-déposer en fait l'un des exemples de cartes mentales les plus adaptables pour visualiser les relations entre les générations.

Commencez par un nom ou une idée centrale et développez votre arbre dans toutes les directions, par exemple en suivant les lignées, en fusionnant les branches familiales ou en ajoutant des anecdotes. Ajoutez des noms, des dates de naissance, des relations et des notes personnalisées. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez même insérer des photos, des traditions culturelles ou des évènements clés pour enrichir l'histoire de votre famille.

Comme il est basé sur les tableaux blancs ClickUp, la collaboration en temps réel est intégrée. Vous pouvez inviter vos frères et sœurs, cousins ou parents plus âgés à ajouter ce dont ils se souviennent. N'est-ce pas amusant ?

✅ Idéal pour : Les généalogistes créatifs ou les enseignants qui souhaitent bénéficier d'une liberté visuelle totale pour créer un arbre généalogique, y compris les héritages culturels

Une fois que vous avez ajouté votre histoire familiale dans ClickUp, à l'aide de tâches, de champs personnalisés et même de relations pour mapper les générations, il est facile de tout suivre.

Intégré à l'environnement de travail, ClickUp Brain est un excellent outil pour trouver tout ce dont vous avez besoin. Que vous recherchiez la date de naissance d'un arrière-grand-parent ou une note ajoutée par votre cousin il y a plusieurs mois, il suffit de demander.

À titre d'instance, essayez « En quelle année est né grand-père Joe ? » et affichez le résultat le plus pertinent, ce qui vous fera gagner du temps et vous évitera de fouiller partout.

🔍 Le saviez-vous ? Avant l'apparition du papier et des feuilles de calcul, l'histoire familiale se transmettait oralement, en particulier dans les cultures africaines et arabes. Les conteurs, tels que les griots en Afrique de l'Ouest, étaient les archives vivantes de la lignée familiale, mémorisant et récitant des générations d'ancêtres lors de cérémonies.

5. Modèle de répertoire photo ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Trouvez des photos en recherchant des mots-clés et des étiquettes pour un suivi précis de votre arbre généalogique grâce au modèle de répertoire photo ClickUp

Vous souhaitez afficher votre lignée avec des photos ? Le modèle de répertoire photo ClickUp affiche les profils familiaux avec des photos, des noms et des informations supplémentaires dans une disposition en grille. Chaque « carte » peut représenter un membre de la famille, et vous pouvez personnaliser les champs pour inclure les dates de naissance, les emplacements, les relations ou même des faits intéressants et des anecdotes familiales.

Au lieu de parcourir des lignes de texte ou des feuilles de calcul, vous obtenez une vue de votre arbre généalogique où les photos sont mises en avant, ce qui est idéal pour les présentations et les réunions. À mesure que votre arbre généalogique s'agrandit et que de nouvelles informations apparaissent, vous pouvez facilement mettre à jour le modèle.

✅ Idéal pour : Les familles qui souhaitent présenter leur arbre généalogique en mettant l'accent sur les photos

Revivez l'histoire de votre famille avec ClickUp

Si vous utilisez déjà Google Sheets pour créer un arbre généalogique organisé représentant différentes générations, vous savez déjà que c'est un excellent point de départ : simple, accessible et familier. Cependant, une feuille de calcul a ses limites lorsque votre arbre commence à s'agrandir ou que vous souhaitez davantage de visibilité, de personnalisation et de collaboration.

C'est là que ClickUp entre en jeu. Ses guides étape par étape et ses modèles visuels, tels que les tableaux blancs, les cartes mentales et même les répertoires de photos, le rendent amusant, interactif et facile à faire évoluer. Vous pouvez glisser-déposer, attribuer des codes de couleur aux branches, télécharger des photos et même collaborer avec vos proches en temps réel, où qu'ils se trouvent.

Prêt à aller au-delà de ces petites cellules ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅