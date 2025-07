Comment utiliser Perplexity IA pour générer des images sur WhatsApp

Si vous êtes ici, il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler de Perplexity, voire que vous l'ayez déjà utilisé et apprécié... tout comme cet utilisateur de Reddit qui avait du mal à contenir son enthousiasme.

J'ai essayé Perplexity sur WhatsApp aujourd'hui, c'est génial ! Réponses rapides, dernières informations, résumés, le tout via le chat.

Pour beaucoup, c'est l'outil incontournable pour vérifier et contrôler des informations sans avoir à parcourir manuellement des centaines de résultats de recherche.

Bien qu'il soit très puissant en tant que tel, l'utilisation de Perplexity IA sur WhatsApp débloque également un certain nombre de possibilités.

Pour les utilisateurs expérimentés de WhatsApp, en particulier les spécialistes du marketing, cela devient un moyen pratique d'améliorer l'engagement.

Avec un taux d'ouverture de 98 %, WhatsApp permet d'envoyer des images générées par IA ou des réponses concises via un bot WhatsApp, ce qui peut entraîner un retour sur investissement plus élevé avec un minimum d'efforts. Il s'agit d'une méthode efficace pour créer du contenu visuel, répondre rapidement à des questions et générer des images qui incitent à l'action.

Dans cet article, nous vous montrerons comment utiliser Perplexity AI pour générer des images sur WhatsApp, de la configuration du système à l'envoi de votre premier message.

Qu'est-ce que Perplexity IA et pourquoi les utilisateurs de WhatsApp l'utilisent-ils ?

Perplexity IA est un assistant de recherche alimenté par l'IA qui allie la simplicité d'un chatbot à la profondeur d'un moteur de recherche. Il fournit des réponses rapides et conversationnelles à des questions complexes, étayées par des données en temps réel et des citations de sources.

Maintenant que cela fonctionne directement sur WhatsApp, les utilisateurs peuvent bénéficier de la même assistance puissante sans changer d'application.

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour un certain nombre de tâches : gérer les discussions avec vos clients, créer du contenu visuel ou vérifier rapidement des données, le tout dans votre discussion WhatsApp.

Voici quelques exemples de questions posées à Perplexity sur WhatsApp : 📌 « Montre-moi un résumé des dernières critiques sur l'iPhone » 📚 « Traduisez ce paragraphe en français » 🚀 « Créez une image représentant le lancement d'une fusée dans un style aquarelle »

Au lieu de chercher dans différents onglets ou de copier des liens, Perplexity vous donne la réponse directement là où vous discutez.

Voici ce qui le distingue :

Réponses vérifiées avec des citations visibles afin que les utilisateurs puissent vérifier les informations

Données en temps réel provenant du Web , pour rester à la pointe de l'actualité

Génération d'images, génération de code et assistance multimodale pour les entrées visuelles ou textuelles (via le forfait Pro)

Résumé d'articles complexes, de documents longs et de notes éparpillées

Suivi fluide dans la même nouvelle discussion, pour une expérience naturelle

Organisation et analyse de projets pour découvrir des informations intéressantes

Pourquoi utiliser des images générées par IA sur WhatsApp ?

Lorsque Forever Liss a commencé à envoyer des messages multimédias aux clients qui abandonnaient leur panier, son taux de récupération des paniers a bondi de 24,6 %. La marque a rendu le shopping plus rapide et plus attrayant en associant l'automatisation des chatbots à des images WhatsApp, des anecdotes amusantes et des liens vers des produits.

Cette étude de cas montre l'importance des messages multimédias pour le marketing sur WhatsApp. Les clients réagissent mieux aux invites visuelles, en particulier lorsqu'elles sont associées à la discussion directe et à l'automatisation de WhatsApp.

Pour les entrepreneurs individuels, les designers et les petites équipes, la création manuelle de ces visuels n'est pas toujours possible. C'est là que les générateurs d'art IA comme Perplexity AI vous aident en vous permettant de générer rapidement des images personnalisées et adaptées à votre marque, et de personnaliser vos campagnes.

Avec Perplexity IA sur WhatsApp, les utilisateurs peuvent facilement créer :

🤩 Points forts du produit pour le partage de catalogues

📝 Images informatives pour des contenus éducatifs ou didactiques

💬 Cartes de citation ou bannières d'annonce

⏰ Rappels d'évènements ou offres à durée limitée

🎨 Réponses visuelles à des requêtes simples ou à des FAQ

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à faire ressortir votre marque dans un océan d'uniformité ? Les tendances en matière de conception graphique pour démarquer votre entreprise vous montrent comment transformer des tendances telles que le heat mapping et la typographie expérimentale en véritables atouts pour votre marque.

📮 Insight ClickUp : 11 % de nos répondants utilisent principalement l'IA pour le brainstorming et l'idéation. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là que vous avez besoin d'un tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, qui vous aide à transformer instantanément les idées issues d'une session de brainstorming en tâches. Et si vous n'arrivez pas à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de vos invites ou instructions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, visualiser et exécuter plus rapidement !

Comment utiliser Perplexity IA pour générer des images sur WhatsApp

La prise en main de Perplexity AI sur WhatsApp est d'une simplicité rafraîchissante, car il n'y a pas d'application supplémentaire à télécharger ni de connexion fastidieuse à effectuer. Suivez ces étapes pour configurer votre outil d'IA pour les réseaux sociaux:

Étape 1 : Configurez Perplexity IA sur WhatsApp

La mise en route prend moins d'une minute :

Enregistrez le nombre officiel de Perplexity : +1 (833) 436-3285

Ou cliquez ici pour ouvrir Perplexity directement sur WhatsApp : wa.me/18334363285

Ouvrez WhatsApp et recherchez le contact dans votre liste

Commencez une nouvelle discussion et envoyez votre premier message

Vous n'avez pas besoin d'un compte Perplexity, d'un mot de passe ou d'applications supplémentaires. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une connexion Internet active et de WhatsApp.

📖 À lire également : Les applications de messagerie les plus sécurisées

Étape 2 : Générer des images avec Perplexity IA sur WhatsApp

Une fois votre discussion WhatsApp avec Perplexity configurée, vous pouvez passer directement à la génération d'images.

Pour créer des images, il suffit d'envoyer une invite décrivant ce que vous voulez. Perplexity comprend le langage naturel, vous n'avez donc pas besoin de jargon technique. Voici quelques exemples que vous pouvez essayer :

« Créez une image d'un chat portant un casque spatial »

« Générer une image d'une ville futuriste avec des voitures volantes »

« Créez une image représentant une cabane de montagne confortable au coucher du soleil »

« Créez une image représentant un cahier avec des notes manuscrites sur un bureau en bois »

« Générez une image d'une fête sur la plage la nuit avec des lanternes »

Ces images générées par IA sont livrées instantanément dans votre discussion WhatsApp bot. Vous pouvez les utiliser dans votre calendrier de contenu, vos présentations, vos maquettes de produits ou même pour vos projets créatifs personnels.

💡 Conseil de pro : Perplexity IA sur WhatsApp peut également fournir des réponses concises et précises, vous aider à effectuer des recherches rapides et résoudre des problèmes quotidiens, le tout dans une seule discussion. Vous pouvez vérifier des faits, résumer des sujets ou obtenir des conseils étape par étape sans changer d'application.

Conseils pour améliorer la génération d'images avec Perplexity sur WhatsApp

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de la génération d'images de Perplexity IA sur WhatsApp ? Voici quelques conseils pour vous aider à rédiger de meilleures invites et obtenir des résultats plus pertinents :

Ajoutez des indications de style ou de paramètres : demandez des styles tels que « aquarelle », « minimaliste » ou « pixel art ». Exemple : « Créez une image d'une plage dans des tons pastel avec des filtres rétro »

Exemple : « Créer une image d'une plage dans des tons pastel avec des filtres rétro »

Exemple : « Créer une image d'une plage dans des tons pastel avec des filtres rétro »

Utilisez des questions complémentaires

Si la première image ne vous convient pas, affinez-la en disant « rendez-la plus colorée » ou « ajoutez un fond coucher de soleil » dans la même discussion WhatsApp

Demandez plusieurs options

Vous pouvez dire « générer trois versions différentes d'une rue de ville éclairée par des néons la nuit » pour obtenir des variations. Mais notez que Perplexity ne peut envoyer qu'une seule image à la fois en réponse à votre invite

Précisez le format ou l'objectif

Mentionnez s'il s'agit d'une publication sur les réseaux sociaux, d'une diapositive ou d'un statut WhatsApp afin que l'assistant IA comprenne mieux la disposition dont vous avez besoin

🧠 Le saviez-vous ? Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs, WhatsApp domine le marché mondial de la messagerie instantanée, mais tout n'est pas rose. L'utilisation de WhatsApp présente à la fois des avantages et des inconvénients. Les connaître vous aidera à discuter plus intelligemment (ou à changer d'application si nécessaire).

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à WhatsApp pour les entreprises

Limites de l'utilisation de Perplexity IA pour les images sur WhatsApp

Il est passionnant de générer des images avec Perplexity IA directement dans WhatsApp, mais quelques limitations peuvent vous ralentir.

La limite de caractères de WhatsApp peut raccourcir les invites ou les réponses, ce qui affecte parfois le niveau de détail ou la clarté de votre demande d'image

Perplexity ne peut pas créer de diagrammes, d'infographies ou d'éléments visuels en couches. Il est donc limité à des images autonomes à cadre unique

Sans style ni sujet précis, les images peuvent sembler génériques ou manquer de créativité

Vous ne pouvez pas contrôler la résolution , la taille de l'image ou le format de fichier, ce qui peut limiter l'utilisation des images dans vos projets de conception

Pour les requêtes techniques ou très spécifiques, la précision des images peut diminuer, car Perplexity s'appuie sur des sources web générales plutôt que sur des bases de données spécialisées

📖 À lire également : Les meilleurs modèles de conception graphique gratuits pour les équipes créatives

Utiliser ClickUp pour rationaliser vos projets d'images IA

Des outils disparates brisent la dynamique.

Lorsque les idées créatives de votre équipe se trouvent dans un outil, les commentaires dans un autre et les tâches dans un troisième, les projets stagnent, vous perdez le fil, les délais sont repoussés et la collaboration devient réactive au lieu d'être proactive.

Si vous utilisez Perplexity AI sur WhatsApp pour générer des images, mais que vous stockez les invites dans Google Docs et collectez les commentaires par e-mail, votre équipe aura du mal à suivre et à rester synchronisée.

ClickUp rassemble tout cela en un seul endroit, pour que vos flux de travail de conception et de marketing basés sur l'IA restent organisés, collaboratifs et rapides.

Réfléchissez, générez et partagez des images avec les tableaux blancs ClickUp et ClickUp Brain

Commencez avec un Tableau blanc ClickUp. Supposons que vous planifiez des visuels pour le lancement d'un produit. Vous esquissez quelques idées en collaboration avec votre équipe, ajoutez quelques images inspirantes, puis tapez l'invite suivante dans ClickUp Brain:

« Générez une image d'une montre connectée flottant au-dessus d'une ville illuminée la nuit. »

Essayez ClickUp Brain gratuitement Créez des images en quelques secondes et maintenez toute votre chaîne créative en mouvement avec ClickUp Brain

ClickUp Brain ne se contente pas de générer des images. Il se connecte à vos documents, tâches et communications, vous permettant de poser des questions basées sur les données de votre environnement de travail, telles que « Quel est le statut des visuels de notre page d'accueil ? » ou « Résumez tous les commentaires sur les images de la revue de cette semaine. »

Commencez à utiliser ClickUp Brain dès aujourd'hui Connectez votre processus de génération d'images IA à vos flux de travail dans une seule application grâce à ClickUp Brain

Voici une courte vidéo qui vous explique comment utiliser ClickUp Brain, de la conception à la réalisation de votre campagne :

Vous souhaitez discuter plus en détail des images générées ? Ouvrez ClickUp Chat à côté de votre tableau d'idées.

Vous et votre designer pouvez instantanément examiner l'image, fournir des commentaires et même convertir ces commentaires en tâches assignables. C'est aussi simple que d'utiliser Perplexity IA sur WhatsApp, mais avec tout le flux de travail créatif qui l'entoure.

Donnez votre avis sur les images générées et convertissez-les en tâches exploitables via Clickup Chat

📖 À lire également : Alternatives à Dall-E pour créer des images IA

Intégrez des images IA dans le flux de travail de votre projet grâce aux tâches ClickUp

Suivez chaque élément visuel, de la version préliminaire à la version finale, grâce à des statuts personnalisés, des échéances et des assignés à l'aide des tâches ClickUp

Une fois que vous avez généré votre image avec Perplexity AI, il vous suffit de la télécharger dans la tâche correspondante dans ClickUp pour une gestion de projet sans faille.

Imaginons que vous créiez trois graphiques sociaux pour un article de blog. Vous déposez chaque image dans la tâche, étiquetez votre rédacteur pour qu'il relise les légendes et définissez une date d'échéance pour la publication.

Si des commentaires sont ajoutés, ils restent connectés à l'image.

Avec les tâches ClickUp, il n'y a pas de confusion, pas de duplication et pas de question du type « Quelle version utilisons-nous ? »

💡 Conseil de pro : Vous pouvez également utiliser les outils de révision intégrés à ClickUp pour annoter des images, des vidéos et des PDF afin de travailler dessus de manière asynchrone. Il vous suffit de joindre la ressource souhaitée dans un commentaire sur la tâche ClickUp correspondante. Ouvrez la ressource et cliquez sur Ajouter un commentaire en haut à droite. Laissez des commentaires attribués en cliquant sur les endroits souhaités de la ressource visuelle !

Annoter des fichiers multimédias, tels que des images, des vidéos et des PDF, pour améliorer la collaboration à l'aide de la fonctionnalité Révision dans ClickUp

📖 À lire également : Astuces WhatsApp à connaître

Apportez de la cohérence à votre travail avec les agents ClickUp AI

À mesure que vos projets d'images IA prennent de l'ampleur, le besoin de cohérence augmente également. C'est là que les agents ClickUp Autopilot entrent en jeu, en fournissant des fonctionnalités haut de gamme pour améliorer votre flux de travail.

Créez des agents Autopilot IA personnalisés pour gérer des flux de travail complexes dans votre environnement de travail ClickUp

Ces agents alimentés par l'IA fonctionnent dans votre environnement de travail et effectuent des actions intelligentes en fonction de déclencheurs. 📌 Par exemple :

Lorsqu'une personne télécharge une image générée par Perplexity dans une tâche, un agent Autopilot peut automatiquement étiqueter la tâche comme « Prête pour révision » et l'attribuer au responsable créatif

Une fois que les membres de l'équipe ont laissé leurs commentaires dans un fil de discussion, l'agent peut résumer les commentaires et les enregistrer sous forme de checklist dans la tâche image

Lorsque vous créez un nouveau document d'invite d'art IA , il peut être automatiquement lié au dossier de campagne correspondant et partagé avec vos collaborateurs

👀 Anecdote : la première image générée par ordinateur est apparue en 1963. Il s'agissait d'un simple modèle de main créé par Ivan Sutherland, pionnier de l'infographie, à l'aide de Sketchpad, l'ancêtre des outils de conception modernes.

Stockez et réutilisez vos invites IA à l'aide de ClickUp Docs

Enregistrez vos invites IA pour les réutiliser dans ClickUp

Au lieu de laisser de superbes invites d'images disparaître dans votre historique WhatsApp, enregistrez-les dans un document ClickUp partagé.

Enregistrez, organisez et partagez vos meilleures invites d'images ou vos briefs créatifs grâce à la collaboration en direct avec ClickUp Docs

Par exemple, si votre campagne utilise un style visuel cohérent, comme des icônes « flat design » représentant des équipes travaillant à distance, vous pouvez créer une bibliothèque d'invites que votre équipe pourra utiliser à tout moment.

Vous pouvez même assigner une tâche : « Mettre à jour l'image promotionnelle des vacances en utilisant les invites de l'année dernière, mais avec la marque de cette année. »

👀 Anecdote : vous pouvez également enregistrer (et réutiliser) des invites individuelles ou privées pour votre usage personnel directement dans ClickUp Brain. Accédez à « Invites enregistrées » et cliquez sur « Ajouter une invite ». Saisissez ensuite vos instructions et définissez-les comme privées.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Midjourney pour la génération d'images par IA

Perplexe ? Plus maintenant avec ClickUp

La création de contenu visuel ne nécessite plus de passer d'un outil de conception à l'autre, d'échanger de longs e-mails ou d'attendre de longues boucles de rétroaction. Avec Perplexity AI sur WhatsApp, vous pouvez générer des images qui attirent l'attention en envoyant simplement un message.

Mais de superbes images ne sont qu'un début. ClickUp transforme vos visuels générés par l'IA en résultats concrets. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Brain, Tableaux blancs, Agents IA et Documents, vous pouvez centraliser vos invites, automatiser les flux de travail et assurer la cohérence de tous les collaborateurs, de la conception au lancement.

Prêt à rationaliser votre processus créatif, de l'invite aux instructions jusqu'à la publication ? Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp!