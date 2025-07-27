Modèles gratuits d'inventaire domestique pour organiser et protéger vos biens

Essayez de dresser la liste de tous vos chargeurs, tasses à café et appareils photo après un cambriolage, une rupture de canalisation ou un déménagement important : le stress n'est pas le mot qui décrit le mieux cette situation.

Les compagnies d'assurance ne peuvent pas rembourser ce que vous ne pouvez pas prouver, et environ 5 à 6 % de toutes les demandes d'indemnisation des propriétaires sont entièrement rejetées, souvent en raison d'un manque de documentation appropriée.

Un modèle d'inventaire domestique solide vous permet de saisir chaque détail avant qu'un sinistre ne survienne. Ainsi, vous pouvez préparer une liste d'inventaire soignée en quelques minutes au lieu de plusieurs mois. Que vous viviez dans un studio ou une maison de six chambres, le modèle de liste d'inventaire adapté (Google Sheets, PDF ou application) facilite considérablement le suivi de vos biens personnels.

Ce guide explique pourquoi il est important de créer un inventaire domestique, ce qu'il faut y inclure et où trouver des modèles gratuits comme ceux de ClickUp (et d'autres) pour protéger vos biens et votre tranquillité d'esprit.

👀 Le saviez-vous ? Les incendies représentent près d'un quart de toutes les dépenses liées aux sinistres aux États-Unis, soit 23 % du total des indemnités versées.

Que sont les modèles d'inventaire domestique ?

Les modèles d'inventaire domestique sont des checklists ou des feuilles de calcul prêtes à l'emploi qui regroupent toutes vos lampes, ordinateurs portables et souvenirs dans un fichier organisé. Ils comportent des colonnes pré-remplies pour la pièce, le nom de l'élément, le numéro de série, la date d'achat, le prix, la garantie et les photos.

Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un modèle d'inventaire domestique ? Il s'agit d'un cadre personnalisable que vous ouvrez dans Google Sheets, Excel, des applications d'inventaire mobiles ou sous forme de PDF à remplir. Scannez un code-barres, ajoutez des détails et insérez des photos tandis que les formules intégrées s'occupent des calculs.

Fini les notes autocollantes, les photos éparpillées ou les carnets à moitié remplis.

Ainsi, lorsque vous utilisez un modèle d'inventaire domestique, vous pouvez :

Simplifiez l'enregistrement et l'évaluation de chaque élément en un seul endroit

Triez, filtrez ou recherchez dans votre liste en quelques secondes pour obtenir des réponses rapides

Partagez un seul fichier avec votre famille, vos déménageurs ou vos assureurs

Lancez un système complet en créant un système d'inventaire qui se synchronise avec vos reçus et vos garanties

Intégrez-les à vos habitudes générales de gestion domestique pour plus de clarté au quotidien

Un modèle d'inventaire domestique est idéal pour les propriétaires, les locataires et les personnes soucieuses de leur assurance qui souhaitent garder une trace de leurs biens, de leurs déclarations de sinistre ou de leurs déménagements.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'inventaire domestique ?

Un modèle d'inventaire domestique efficace ne se contente pas de répertorier vos biens, il vous aide à rester organisé, préparé et prêt à déposer rapidement une demande d'indemnisation. Recherchez ces éléments indispensables :

Structure pièce par pièce : Répartissez vos biens entre le salon, la cuisine, les chambres, le garage et même le coin cave

Champs détaillés pour les éléments : Incluez la marque, le modèle, le numéro de série, la date d'achat, le prix et la condition de chaque élément

Photos ou vidéos : Ajoutez des images ou une vidéo pour fournir à votre assureur une preuve visuelle de vos biens personnels

Mises à jour faciles : Utilisez une feuille de calcul d'inventaire basée sur le cloud ou un format flexible comme Google Sheets que vous pouvez modifier au fil du temps

Disposition adaptable : Choisissez un modèle qui convient à vos appareils électroniques, vos meubles, vos collections et plus encore, car tous les foyers ne se ressemblent pas

Stockage facile à sauvegarder : Enregistrez une version en ligne et conservez une copie imprimée hors site en cas d'incendie, de vol ou de panne technique

12 modèles d'inventaire domestique

Il peut sembler impossible de garder une trace de tous les bibelots qui se trouvent dans votre maison. Mais ces modèles de liste d'inventaire domestique offrent des moyens vraiment simples et sans stress de cataloguer et de protéger vos biens.

1. Modèle d'inventaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les niveaux de stock, les expéditions et les points de réapprovisionnement avec le modèle d'inventaire ClickUp

Le modèle d'inventaire ClickUp centralise tous vos biens dans un environnement de travail en direct, afin que vous puissiez toujours les suivre. Il sert également de tableau de bord pour suivre les niveaux de stock, les commandes et les dates d'expédition de vos appareils électroménagers ou de votre équipement de bureau à domicile.

Les champs personnalisés vous permettent également de saisir les coordonnées des fournisseurs, de réorganiser les points et les coûts unitaires. Les six vues intégrées vous aident à découper les données par élément, emplacement ou statut de commande.

Utilisez ce modèle pour :

Conservez des informations détaillées sur vos achats, les coordonnées des fournisseurs et les coûts, le tout au même endroit

Configurez les automatisations ClickUp pour recevoir des rappels lorsque vos stocks sont faibles et doivent être réapprovisionnés

Collaborez facilement en partageant des mises à jour de l'inventaire en direct grâce aux documents ClickUp intégrés

Simplifiez la gestion de vos appareils électroménagers, de votre matériel de bureau et de vos autres biens sans avoir à jongler entre plusieurs fichiers

🎯 Idéal pour : Les propriétaires de petites entreprises, les gestionnaires d'entrepôts et les utilisateurs de bureaux à domicile qui recherchent un moyen simple mais puissant de réduire les erreurs de suivi des stocks.

2. Modèle de gestion d'inventaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les mouvements de stock, la disponibilité et les changements de prix grâce au modèle de gestion des stocks ClickUp

Que vous prépariez un déménagement, remplissiez des documents d'assurance ou essayiez simplement de garder une trace de ce que vous possédez, le modèle de gestion d'inventaire ClickUp met de l'ordre dans vos biens, sans classeur ni feuilles volantes.

Il organise vos éléments dans un dossier unique où des statuts personnalisés peuvent signaler les éléments comme étant en stock, retirés ou en attente de révision. Des automatisations intégrées envoient des rappels lorsque le stock est faible afin que vous ne soyez jamais à court d'articles essentiels et que vous puissiez mettre à jour vos enregistrements depuis votre bureau ou votre mobile. Associez son affichage « Valeur » au guide ClickUp pour une planification plus intelligente de l'inventaire afin de décider exactement quand réapprovisionner.

Ce modèle vous permet de :

Enregistrez les changements de coût et les conditions à l'aide des champs personnalisés pour obtenir des évaluations précises pour votre assurance

Visualisez votre inventaire sous forme de tableau, de liste, d'échéancier et de valeurs pour identifier rapidement les lacunes

Automatisez les rappels de réapprovisionnement et l'analyse des tendances pour prévoir vos besoins futurs

Collaborez sur les mises à jour depuis votre bureau ou votre mobile pour une gestion domestique fluide

🎯 Idéal pour : les propriétaires, les locataires et les personnes soucieuses de leur assurance qui souhaitent bénéficier d'une visibilité en temps réel et d'un contrôle proactif de leur inventaire

En attendant, regardez cette vidéo pour savoir comment créer et gérer des statuts personnalisés :

3. Modèle de rapport d'inventaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Générez des informations en temps réel sur votre inventaire grâce à des tableaux, des diagrammes et des flux de travail d'approbation à calcul automatique à l'aide du modèle de rapport d'inventaire ClickUp

Le modèle de rapport d'inventaire ClickUp permet aux propriétaires et aux locataires de transformer facilement les données relatives aux éléments de leur maison en rapports professionnels pour les déclarations d'assurance ou les checklists de déménagement.

Vous pouvez mettre à jour les quantités à l'aide de champs sans code et guider chaque rapport à travers les étapes de brouillon, de révision et de publication sans jongler entre différentes applications. Ce modèle vous permet de documenter et de partager vos biens, qui sont ainsi disponibles dès que vous avez besoin d'une preuve ou d'une clarification.

Vous pouvez également suivre facilement les indicateurs clés de votre inventaire, ce qui vous permet de surveiller les tendances et de repérer les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

Obtenez ce modèle pour :

Créez des rapports d'évaluation avec des calculs en temps réel, sans formules manuelles

Surveillez les changements dans vos habitudes d'inventaire afin de vous préparer pour votre assurance ou un déménagement futur

Joignez vos reçus ou photos directement dans le rapport pour une preuve instantanée

Partagez des résumés soignés et prêts à être utilisés avec les assureurs ou les membres de votre famille

Planifiez des audits récurrents pour maintenir un inventaire à jour

🎯 Idéal pour : les propriétaires et locataires soucieux de leur assurance qui ont besoin de rapports professionnels et faciles à partager pour leurs déclarations et déménagements.

🧠 Anecdote amusante : les anciens Mésopotamiens (vers 3000 avant J.-C.) utilisaient des jetons en argile pour garder la trace de leurs biens et de leur bétail, ce qui est considéré comme l'une des premières formes de contrôle des stocks.

4. Modèle de checklist de déménagement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez toutes vos tâches de déménagement grâce à des checklists par étapes, des vues Tableau et Échéancier, ainsi que des rappels intelligents à l'aide du modèle de checklist de déménagement ClickUp

Le modèle de checklist de déménagement ClickUp transforme le chaos du déménagement en un forfait clair et étape par étape pour les propriétaires et les locataires. Il vous aide à jongler entre les cartons, les transferts de services publics et les dernières vérifications.

Dans un environnement de travail en direct, vous trouverez des phases prédéfinies, de la préparation avant le déménagement à l'installation, chacune avec des tâches à accomplir et des dates d'échéance. Joignez des photos des éléments fragiles, attribuez des responsabilités aux membres de votre famille ou aux déménageurs et définissez des rappels pour les changements d'adresse.

Grâce aux vues Tableau, Liste et Échéancier, vous verrez toutes les échéances en un coup d'œil et éviterez d'oublier des boîtes ou des tâches.

Ce modèle vous permet de :

Mappez vos tâches par phases, telles que « Avant le déménagement », « Jour du déménagement » et « Installation », pour un timing parfait

Attribuez des zones d'emballage et des responsabilités aux membres de votre équipe ou de votre famille

Joignez des photos des éléments et des notes spéciales pour les objets fragiles

Automatisez les rappels pour les transferts de services publics, le transfert du courrier et les dépôts de garantie

🎯 Idéal pour : les locataires et les propriétaires qui ont besoin d'un guide fiable et adapté aux appareils mobiles pour organiser chaque étape de leur déménagement.

5. Modèle ClickUp pour la rénovation domiciliaire

Obtenez un modèle gratuit Coordonnez chaque détail de votre rénovation dans un environnement de travail partagé grâce au modèle de rénovation domiciliaire ClickUp

Le modèle de rénovation domiciliaire ClickUp rassemble tous les aspects de votre projet de rénovation dans un seul environnement de travail en direct, ce qui facilite la planification, la budgétisation et le suivi de la progression en temps réel.

Vous pouvez définir les objectifs du projet, les diviser en tâches avec des estimations de coûts et attribuer des responsabilités aux entrepreneurs ou aux membres de la famille. Les vues interactives Échéancier et Tâches vous permettent de passer d'un aperçu à des listes détaillées, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Utilisez ce modèle pour :

Définissez les différentes phases telles que la démolition, la charpente et la finition avec des échéanciers clairs et les dépendances

Attribuez des tâches et suivez les coûts de main-d'œuvre et de matériel grâce aux champs personnalisés

Passez de la vue Gantt à la vue Tableau et à la vue Liste pour équilibrer les calendriers généraux et les tâches quotidiennes

Collaborez sur des notes, des photos et des validations avec des prestataires à l'aide des documents intégrés

Surveillez votre budget par rapport à vos dépenses réelles pour éviter les dépassements imprévus

🎯 Idéal pour : les propriétaires bricoleurs qui entreprennent des rénovations importantes et les entrepreneurs qui ont besoin d'un flux de travail centralisé et transparent pour leurs travaux de rénovation.

6. Modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Passez des commandes, suivez les livraisons et automatisez les alertes de stock faible pour les éléments de grande valeur de votre maison à l'aide du modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp

Pour les propriétaires et les locataires qui gèrent des éléments de grande valeur, le modèle de bon de commande et d'inventaire ClickUp permet d'organiser les appareils électroménagers, les gadgets et les équipements, de l'achat à la livraison.

Gardez le contrôle de toutes vos commandes en gérant les demandes d'achat et les stocks actuels dans un dossier en temps réel. Passez de nouvelles commandes, enregistrez les coordonnées des fournisseurs et suivez les dates de livraison, tout en consultant les niveaux de stock en temps réel. Des alertes automatisées signalent les éléments en rupture de stock, tandis que des statuts personnalisés font passer chaque commande de « Soumise » à « En cours de livraison » puis à « Livrée », sans aucune approximation.

Ce modèle vous permet de :

Enregistrez et hiérarchisez les commandes d'achat d'éléments coûteux pour votre maison

Comparez les commandes en attente avec l'inventaire disponible pour éviter les achats excessifs

Suivez les coordonnées des fournisseurs, les dates de livraison prévues et le statut des paiements

Automatisez les alertes de stock faible pour les appareils électroménagers et le matériel de bureau

🎯 Idéal pour : les propriétaires, les locataires et les bailleurs qui ont besoin d'un suivi précis des appareils électroménagers, des appareils électroniques et du matériel de bureau à domicile de grande valeur.

📮 ClickUp Insight : 47 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage n'ont jamais essayé d'utiliser l'IA pour gérer des tâches manuelles, mais 23 % de celles qui ont adopté l'IA affirment que cela a considérablement réduit leur charge de travail. Ce contraste pourrait être plus qu'un simple fossé technologique. Alors que les premiers utilisateurs débloquent des gains mesurables, la majorité sous-estime peut-être à quel point l'IA peut être transformatrice en réduisant la charge cognitive et en libérant du temps. 🔥 ClickUp Brain comble cette lacune en intégrant de manière transparente l'IA dans votre flux de travail. De la résumé des fils de discussion et la rédaction de contenu à la décomposition de projets complexes et la génération de sous-tâches, notre IA peut tout faire. Pas besoin de passer d'un outil essentiel à l'autre ou de repartir de zéro. 💫 Résultats réels : STANLEY Security a réduit de 50 % ou plus le temps consacré à la création de rapports grâce aux outils de rapports personnalisables de ClickUp, ce qui a permis à ses équipes de se concentrer moins sur la mise en forme et davantage sur les prévisions.

7. Modèle d'inventaire des fournitures de bureau ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Enregistrez le nombre d'articles, déclenchez des rappels de réapprovisionnement automatiques et classez-les par service ou projet grâce au modèle d'inventaire des fournitures de bureau ClickUp

Imaginez que vous ayez besoin d'imprimer un formulaire important... et que vous vous rendiez compte que vous n'avez plus de papier, encore une fois. Le modèle d'inventaire des fournitures de bureau ClickUp vous aide à garder votre bureau à domicile et votre espace de travail familial bien approvisionnés sans avoir à courir à la dernière minute.

Dans une seule liste, vous pouvez enregistrer les quantités d'éléments tels que le papier d'imprimante, les cahiers et les stylos, et définir des seuils de stock bas qui déclenchent des rappels automatiques. Les champs personnalisés vous permettent de noter qui a demandé chaque fourniture et son emplacement, tandis que les vues multiples permettent de voir facilement quelles pièces ou quels bureaux doivent être réapprovisionnés.

De plus, cela vous garantit de ne jamais être à court de stylos, de papier pour imprimante ou de classeurs, des éléments essentiels pour le travail à domicile, lorsque vous en avez le plus besoin.

Utilisez ce modèle pour :

Suivez les niveaux de stock et recevez des alertes automatiques en cas de rupture de stock pour éviter toute interruption pendant votre travail ou vos études

Classez les éléments par bureau à domicile, salle de classe ou projet pour faciliter la recherche et la commande

Passez de la vue Tableau à la vue Calendrier pour planifier vos achats en fonction de votre emploi du temps

Attribuez des tâches de réapprovisionnement et partagez des mises à jour en direct via ClickUp Docs pour une meilleure visibilité de l'équipe

🎯 Idéal pour : les familles et les professionnels à distance qui ont besoin d'un système proactif pour garder leur bureau à domicile et leurs fournitures scolaires bien approvisionnés sans chaos de dernière minute.

👀 Le saviez-vous ? Seuls 47 % des propriétaires préparent un inventaire de leur maison avant de déposer une réclamation.

8. Modèle Excel d'inventaire domestique par Vertex42

via Vertex42

Vous avez besoin d'une disposition Excel simple et efficace pour répertorier tous les éléments de votre foyer ? Le modèle de liste d'inventaire domestique Excel de Vertex42 est un modèle sans fioritures qui vous permet d'ajouter des informations sur tout, des meubles aux appareils électroniques, dans un seul fichier.

Ce modèle propose des colonnes préformatées pour les descriptions, les numéros de série, les dates d'achat et les coûts, ainsi que des exemples de catégories pour vous aider à démarrer rapidement. Ce modèle vous permet de :

Enregistrez les détails et les valeurs des éléments dans un format de feuille de calcul familier pour une entrée facile des données

Triez et filtrez vos biens par pièce ou par catégorie pour localiser instantanément les éléments

Intégrez des photos à vos entrées pour fournir une preuve claire de propriété

Personnalisez les colonnes pour les dates de garantie ou les coûts de remplacement afin de répondre à vos besoins en matière de suivi

🎯 Idéal pour : les propriétaires à la recherche d'une solution simple, sous forme de tableur, pour protéger leurs biens et simplifier leurs déclarations d'assurance.

ClickUp est extrêmement flexible. Je peux utiliser des « tâches » ou des éléments pour un nombre illimité de choses : actions à entreprendre, projets, évènements complets (avec des sous-tâches comme actions à entreprendre), contacts, documents et ressources, objets physiques/inventaire, articles, coupures web et tout ce dont j'ai besoin. Non seulement les tâches peuvent être tout ce dont vous avez besoin, mais vous pouvez également les afficher comme vous le souhaitez. La possibilité de basculer entre l'affichage d'un ensemble de tâches/éléments sous forme de liste, de tableau ou de calendrier améliore la capacité du système à servir de plateforme polyvalente pour la gestion de projets et de ressources.

9. Modèle Excel d'inventaire domestique par Spreadsheet123

via Spreadsheet123

Tout le monde n'a pas besoin d'un logiciel sophistiqué : parfois, un simple tableur suffit. Par exemple, le tableur d'inventaire domestique de Spreadsheet123 est un choix pratique pour tous ceux qui souhaitent simplement répertorier leurs biens dans un fichier Excel bien organisé.

Ajoutez les numéros de série, les dates d'achat, les conditions et même des photos. Que vous vous prépariez à déménager ou que vous essayiez simplement de vous souvenir d'où vient ce mixeur, cet outil est facile à utiliser et étonnamment utile.

Utilisez ce modèle pour :

Saisissez, stockez et mettez à jour les détails des éléments dans une disposition Excel

Triez et filtrez vos biens par pièce, catégorie ou valeur pour les retrouver rapidement

Intégrez des photos à côté des entrées pour conserver une preuve visuelle de la propriété

Personnalisez les colonnes pour les garanties, les coûts de remplacement ou les numéros de série

🎯 Idéal pour : les propriétaires, les bailleurs et les petits gestionnaires immobiliers qui ont besoin d'un outil simple et hors ligne pour répertorier leurs biens à des fins d'assurance ou pour préparer un déménagement.

10. Modèle de feuille de calcul pour l'inventaire de votre maison par Coefficient

via Coefficient

Le modèle de feuille de calcul pour inventaire domestique de Coefficient fournit une feuille de calcul compatible avec le cloud qui transforme les listes d'actifs chaotiques en un système de gestion des ressources organisé.

Disponibles aux formats Excel et Google Sheets, ils structurent les champs de données pour les noms d'éléments, les modèles, les numéros de série, les détails d'achat et les valeurs estimées. Grâce aux calculs automatiques et aux diagrammes intégrés, vous bénéficiez d'une visibilité claire sur ce que vous possédez et sur sa valeur.

Obtenez ce modèle pour :

Calculez instantanément la valeur des éléments et la valeur globale de votre maison

Synchronisez les mises à jour entre Excel et Google Sheets téléchargés en toute transparence

Visualisez la distribution de vos biens par pièce ou par catégorie dans des diagrammes

Suivez les numéros de série, les dates d'achat et les dates d'expiration des garanties

Partagez des fiches en direct avec vos assureurs ou votre famille pour obtenir une assistance rapide en cas de sinistre

🎯 Idéal pour : les propriétaires, les locataires et les personnes soucieuses de leur assurance qui ont besoin d'un suivi précis et compatible avec le cloud de leur inventaire afin de simplifier les déclarations et les déménagements.

11. Modèle de checklist d'inventaire domestique au format PDF par Budget Insurance

via Budget Insurance

Vous avez besoin d'un guide imprimable, pièce par pièce, pour répertorier tous vos biens ? La checklist PDF d'inventaire domestique de Budget Insurance pourrait être exactement ce qu'il vous faut.

Des appareils électroniques haut de gamme aux outils de jardinage, tout est regroupé dans un seul document facile à utiliser. Des colonnes calculées automatiquement gèrent le nombre d'éléments et les valeurs totales, tandis que des champs intégrés vous permettent d'enregistrer les sources d'achat à l'aide de modèles de liste de fournisseurs. Vous pouvez également joindre directement des reçus et des photos, ce qui rend votre inventaire complet et prêt à être présenté à votre assureur.

Ce modèle vous permet de :

Enregistrez les éléments avec leur nombre et calculez automatiquement leur valeur totale

Joignez les reçus et les images pour prouver clairement la propriété

Enregistrez vos sources d'achat à l'aide des modèles de liste de fournisseurs intégrés

Conservez une checklist structurée, pièce par pièce, pour une documentation rapide

Préparez un inventaire prêt à être utilisé pour une réclamation sans outils numériques

🎯 Idéal pour : les propriétaires et les locataires qui préfèrent une checklist simple, hors ligne et imprimable pour préparer des inventaires complets et prêts à être utilisés en cas de sinistre.

👀 Le saviez-vous ? Les professionnels de l'assurance affirment que le processus de réclamation est jusqu'à 100 % plus rapide lorsque les clients ont déjà préparé un inventaire complet.

12. Modèle de feuille de calcul pour inventaire domestique par Superjoin

via Superjoin

Le modèle de feuille de calcul pour inventaire domestique de Superjoin utilise des paramètres par défaut basés sur l'IA pour simplifier votre suivi. Il transforme n'importe quelle feuille de calcul en un puissant logiciel d'optimisation d'inventaire à usage domestique.

Lorsque vous enregistrez des éléments, il vous suggère des catégories, des valeurs et des conditions afin que vous n'ayez pas à deviner manuellement. L'intégration de photos et les champs personnalisés permettent de saisir les numéros de série, les dates d'achat et les dates d'expiration de la garantie dans une interface conviviale qui fonctionne sur tous les appareils sans installation encombrante.

Utilisez ce modèle pour

Tirez parti des suggestions de l'IA pour classer et évaluer vos éléments avec précision

Intégrez des photos et des notes pour prouver instantanément la propriété

Suivez sans effort les numéros de série, les dates d'achat et les détails de garantie

Synchronisez les mises à jour sur tous vos appareils pour accéder à votre inventaire en temps réel

🎯 Idéal pour : Les propriétaires, les locataires et les personnes soucieuses de leur assurance qui souhaitent disposer d'un tableur intelligent, alimenté par l'IA, pour protéger leurs biens de valeur.

Protégez votre maison et votre tranquillité d'esprit avec ClickUp

La gestion de votre inventaire ne doit pas nécessairement être une corvée ou un fouillis de feuilles de calcul et de notes autocollantes. ClickUp vous permet de tout garder facilement connecté (niveaux d'inventaire, bons de commande, alertes de réapprovisionnement et tâches connexes) en un seul endroit.

Plus besoin d'activer/désactiver différentes applications ou de vous inquiéter d'oublier quelque chose d'important. Grâce aux vues personnalisables et à l'automatisation, vous savez toujours ce que vous avez en stock et ce qui nécessite votre attention.

Bien sûr, il existe de nombreux modèles. Mais ClickUp vous offre bien plus qu'une simple liste : c'est un système complet pour rationaliser votre inventaire et les flux de travail associés.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et commencez dès maintenant !