les 10 meilleures alternatives à Alchemer pour les sondages et la collecte de données

Des données précises permettent de prendre des décisions intelligentes, mais seulement si votre plateforme de sondages et de commentaires clients est capable de les fournir sans difficulté.

Si vous recherchez les meilleures alternatives à Alchemer, il y a de fortes chances que votre installation actuelle ne soit pas tout à fait à la hauteur : peut-être est-elle trop encombrante, trop limitée ou ne vous fournit-elle tout simplement pas les informations dont vous avez besoin.

De la collecte des commentaires des clients à la réalisation d'enquêtes de satisfaction auprès des employés, les entreprises d'aujourd'hui ont besoin d'outils intuitifs, personnalisables et évolutifs.

La bonne plateforme doit vous aider à créer facilement des sondages, à collecter des réponses individuelles qui vous permettront d'obtenir des informations précieuses et à offrir des fonctionnalités de rapports qui rendront votre prochaine étape claire comme de l'eau de source.

Explorons donc les options qui permettent justement cela, sans vous perdre dans un labyrinthe de fonctionnalités et de pages de tarifs déroutantes.

Pourquoi choisir des alternatives à Alchemer ?

Alchemer (anciennement SurveyGizmo) présente plusieurs limites qui peuvent rendre la collecte de données fastidieuse. Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir explorer des alternatives pour les sondages auprès des employés, les commentaires, les rapports et la collecte de données :

Courbe d'apprentissage abrupte : L'interface d'Alchemer peut être intimidante pour les débutants. Cela pourrait avoir un impact sur les équipes qui ont besoin de mettre en place rapidement des sondages ou d'automatiser des tâches spécifiques

Fonctionnalités de rapports limitées : Bien que fonctionnels, les outils de rapports de la plateforme manquent souvent de personnalisation et de flexibilité, ce qui rend plus difficile l'extraction d'informations approfondies

Prix élevés : La structure tarifaire d'Alchemer peut également être un facteur dissuasif pour les petites entreprises ou les équipes disposant d'un budget serré

Tableau de bord et fonctionnalités IA restreints : l'analyse en temps réel et le partage du tableau de bord nécessitent un compte payant ; les forfaits gratuits ou d'essai comportent des restrictions d'accès aux données et aux fonctionnalités, ce qui limite l'utilisation complète des capacités de l'IA Alchemer

Données archivées : les sondages et les réponses restent stockés mais sont inaccessibles sans mise à niveau

Expérience utilisateur peu intuitive : l'ergonomie et la navigation de la plateforme ont reçu des avis mitigés et pourraient être améliorées

Compte tenu de ces limites, il n'est pas surprenant que de nombreux utilisateurs recherchent des alternatives plus efficaces et plus conviviales, offrant d'excellents rapports, un service client et des fonctionnalités globales.

👀 Le saviez-vous ? 79 % des agents estiment que l'IA, en tant que copilote, renforce leurs capacités et les aide à fournir un service client de qualité supérieure.

Les meilleures alternatives à Alchemer en un coup d'œil

Voici un bref aperçu des cas d'utilisation et des meilleures fonctionnalités de chaque alternative à Alchemer figurant dans notre liste :

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Flux de travail et gestion des données tout-en-un pour les équipes de toutes tailles Créateur de formulaires avancé avec logique conditionnelle, automatisation, informations basées sur l'IA, modèles personnalisables et intégrations avec des applications tierces Forfait Free disponible ; tarification personnalisée disponible pour les entreprises Typeform Sondages et formulaires interactifs pour les moyennes et grandes entreprises Formulaires personnalisables avec questions de suivi dynamiques, expérience de marque et options d'intégration Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/mois par utilisateur Qualtrics Gestion de l'expérience client et études de marché pour les grandes entreprises Analyses basées sur l'IA, recommandations automatisées, modèles prêts à l'emploi et intégration de Google Analytics Tarification personnalisée Formulaires Google Création simple de formulaires dans l'écosystème Google pour les particuliers et les petites entreprises Formulaires et réponses illimités, analyse des données en temps réel, intégration transparente avec Google Workspace Free SurveyMonkey Sondages et formulaires basés sur l'IA pour les moyennes et grandes entreprises et agences Branchement conditionnel, analyse des sentiments, accès à un panel mondial et modèles personnalisables Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 39 $/mois par utilisateur Jotform Formulaires avec paiement intégré pour les petites entreprises et les entrepreneurs individuels Assistance pour les passerelles de paiement, formulaires multilingues, automatisation et plus de 10 000 modèles Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 39 $/mois par utilisateur Zoho Survey Création de formulaires dans l'écosystème Zoho pour les utilisateurs Zoho Protection SSL, rapports personnalisables, intégration Google Sheets et modèles prédéfinis Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 9 $/mois Formulaires Microsoft Création de formulaires dans l'écosystème Microsoft Office 365 pour les utilisateurs Microsoft et les grandes entreprises Assistance multilingue, collaboration en temps réel, diagrammes automatiques et intégration transparente à Office 365 Free Formstack Formulaires automatisés et conformes à la norme HIPAA pour les grandes entreprises et les agences Constructeur sans code, champs dynamiques, signatures électroniques et conformité RGPD/HIPAA Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 99 $/mois Wufoo Formulaires de rapports et d'analyse pour les petites entreprises et les agences Cryptage SSL, tableaux de bord à mise à jour automatique, limites de réponses et intégrations d'applications Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 22 $/mois

Les 10 meilleures alternatives à Alchemer

Voyons maintenant quelques-unes des meilleures alternatives à Alchemer qui pourraient répondre efficacement aux besoins de votre entreprise en matière de rapports de sondages et de commentaires clients.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion tout-en-un des flux de travail et des données)

Concevez des formulaires avec des fonctionnalités avancées telles que la logique conditionnelle à l'aide de la vue Formulaire ClickUp

En tant qu'application « tout-en-un » pour le travail et logiciel puissant de gestion du travail, ClickUp simplifie la collecte de données et rationalise les flux de travail.

Sa fonctionnalité la plus efficace ? L'affichage des formulaires ClickUp. Le générateur de formulaires intégré vous permet d'utiliser efficacement les sondages dans toutes les situations, que vous recueilliez les commentaires de vos employés, meniez des études de marché ou collectiez des informations sur vos clients.

Des couleurs aux polices de caractères en passant par la sécurité des formulaires, chaque détail peut être personnalisé pour refléter la personnalité de votre marque et correspondre à votre public cible.

Les formulaires prennent également en charge la logique conditionnelle, ce qui signifie qu'ils peuvent adapter la visibilité des questions en fonction des réponses individuelles. Cela ajoute un niveau de sophistication qui facilite la création de formulaires, même pour les besoins les plus complexes.

ClickUp Forms permet aux spécialistes du marketing de capturer des prospects, aux chercheurs de créer des sondages, aux entreprises de rationaliser les admissions et aux équipes logicielles d'organiser les rapports de bugs, le tout dans un seul outil flexible.

Il peut même être utilisé pour automatiser les flux de travail.

Automatisez les tâches, de l'analyse des données des formulaires à l'envoi de notifications, grâce aux automatisations ClickUp

Les plus de 100 automatisations prédéfinies de ClickUp Automations vous font gagner un temps précieux. Chaque envoi de formulaire peut créer des tâches, attribuer des propriétaires, suivre les commentaires et déclencher des suivis, ce qui vous fait gagner du temps et réduit le travail manuel.

Et pour aller encore plus loin, ClickUp Brain améliore ces capacités grâce à des mises à jour et des analyses basées sur l'IA, garantissant une gestion efficace des tâches.

Les outils alimentés par l'IA de Brain permettent aux utilisateurs de générer des sondages d'étude de marché personnalisés et d'analyser les réponses afin de découvrir les tendances clés, les modèles et les préférences des clients.

Analysez instantanément les envois de formulaires et obtenez des informations basées sur l'IA avec ClickUp Brain

Vous pouvez l'utiliser pour générer rapidement des questions de sondage pertinentes, collecter facilement des données et transformer les réponses en informations exploitables. Laissez également ces informations façonner votre produit, guider votre marketing et vous aider à prendre des décisions commerciales plus intelligentes.

Vous souhaitez travailler avec ChatGPT ou Claude ? Choisissez entre plusieurs modèles linguistiques volumineux (LLM) dans ClickUp et réduisez le temps et l'attention perdus lors des changements de contexte.

📮 ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles manquent peut-être de l'intégration contextuelle transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes conversationnelles autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail automatisé à partir d'une invite en texte simple de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, y compris, mais sans s'y limiter, la résumisation des fils de discussion, la rédaction ou la mise au point de textes, l'extraction d'informations de l'environnement de travail, la génération d'images, et bien plus encore ! ✨ Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de 3 applications par notre application tout-en-un pour le travail !

La plateforme comprend des analyses avancées, des modèles personnalisables et des agents IA utiles pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos sondages en ligne. Ceux-ci peuvent vous aider à analyser la concurrence, à repérer les tendances, à tirer parti des commentaires des utilisateurs pour comprendre votre public et à visualiser les données des sondages.

Au final, cela rend les études de marché plus rapides, plus intelligentes et bien plus efficaces, quelle que soit la taille de votre entreprise.

Visualisez la progression, surveillez les performances et prenez des décisions basées sur les données grâce aux tableaux de bord ClickUp

Intégrez les informations des sondages dans les tableaux de bord ClickUp pour une visualisation facile, ce qui simplifie le suivi des changements et les prévisions.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collectez les réponses aux formulaires et rendez-les exploitables grâce aux tâches ClickUp

Automatisez les tâches routinières telles que l'attribution des tâches, la modification des statuts et la publication de commentaires

Utilisez des modèles de formulaires de commentaires pour créer rapidement des formulaires de commentaires, des formulaires de demande et des sondages

Analysez les données d'envoi directement dans les tableaux de bord ClickUp pour obtenir des informations en temps réel

Intégrez des formulaires à des applications tierces telles que Google Sheets, Slack et Zapier à l'aide des intégrations ClickUp

Connectez ClickUp à plus de 1 000 applications (y compris des outils d'e-mail/SMS) pour automatiser les flux de travail déclenchés par les réponses aux sondages

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer une légère courbe d'apprentissage

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 430 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis TrustRadius dit :

Nos équipes ont utilisé des formulaires et des modèles pour standardiser certains flux de travail. Nous avons également utilisé l'automatisation intégrée pour faciliter certains flux de travail, en particulier lorsque des champs personnalisés capturent des informations qui peuvent aider à déterminer qui doit être affecté à une tâche. Enfin, nous avons également utilisé l'intégration des e-mails et les fonctionnalités API pour générer automatiquement des tâches lorsque certaines plateformes signalent ou affichent des problèmes de performances potentiels.

Nos équipes ont utilisé des formulaires et des modèles pour standardiser certains flux de travail. Nous avons également utilisé l'automatisation intégrée pour faciliter certains flux de travail, en particulier lorsque des champs personnalisés capturent des informations qui peuvent aider à déterminer qui doit être affecté à une tâche. Enfin, nous avons également utilisé l'intégration des e-mails et les fonctionnalités API pour générer automatiquement des tâches lorsque certaines plateformes signalent ou affichent des problèmes de performance potentiels.

📖 À lire également : Questions d'enquête sur le service client pour transformer les acheteurs en ambassadeurs

2. Typeform (idéal pour créer des formulaires et des sondages interactifs et conversationnels)

via Typeform

Vous recherchez une approche plus conversationnelle des sondages ? La conception unique et conviviale de Typeform transforme les formulaires, sondages et quiz traditionnels en expériences interactives.

En se concentrant sur une seule question à la fois, les sondages ressemblent moins à une corvée et davantage à une discussion, ce qui augmente les taux de réponse. Avec Typeform, vous obtenez également des informations approfondies sur le comportement des clients, leurs décisions d'achat et leur sentiment grâce à ses analyses basées sur l'IA.

Contrairement à Alchemer, qui peut être complexe, Typeform se distingue par sa simplicité, ses intégrations transparentes et ses modèles élégants.

Meilleures fonctionnalités de Typeform

Personnalisez les formulaires avec des couleurs, des polices de caractères, des images, des GIF et des vidéos pour créer une expérience personnalisée

Présentez les questions une par une, pour créer une discussion plus naturelle et plus engageante

Intégrez facilement des formulaires sur votre site web pour améliorer la visibilité

Posez des questions de suivi dynamiques pour obtenir des informations plus approfondies basées sur les réponses précédentes

Bénéficiez d'une marque blanche sur les forfaits supérieurs

Limites de Typeform

Les fonctionnalités d'IA sont uniquement disponibles dans les forfaits Enterprise

Les tarifs sont élevés pour les petites entreprises ou les entrepreneurs indépendants

Tarifs Typeform

Core Basic : 29 $/mois par utilisateur

Core Plus : 59 $/mois pour 3 utilisateurs

Core Business : 99 $/mois pour 5 utilisateurs

Core Enterprise : tarification personnalisée

Growth Essentials : 199 $/mois pour 3 places

Growth Pro : 349 $/mois pour 5 places

Croissance personnalisée : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Typeform

G2 : 4,5/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Typeform ?

Un avis publié sur G2 indique :

Le principal avantage de Typeform est la facilité avec laquelle il est possible de créer des formulaires complexes tout en les personnalisant pour la personne qui les remplit. Cela a considérablement réduit le nombre d'envois indésirables sur mon site web et augmenté le nombre de demandes générales. La page des résultats est également utile pour collecter très rapidement les statistiques des clients. J'ai l'impression de n'avoir fait qu'effleurer la surface de ce que Typeform peut faire.

Le principal avantage de Typeform est la facilité avec laquelle il est possible de créer des formulaires complexes tout en les personnalisant pour la personne qui les remplit. Cela a considérablement réduit le nombre d'envois indésirables sur mon site web et augmenté le nombre de demandes générales. La page des résultats est également très utile pour collecter très rapidement les statistiques des clients. J'ai l'impression de n'avoir fait qu'effleurer la surface de ce que Typeform peut faire.

💡 Conseil de pro : Donnez la priorité au mobile lorsque vous concevez vos formulaires en les créant d'abord pour les petits écrans, plutôt que de les modifier ensuite en espérant qu'ils fonctionneront

3. Qualtrics (Idéal pour la gestion de l'expérience client [CXM] et les études de marché)

via Qualtrics

Si vous êtes un chercheur en marketing ou que vous travaillez à l'amélioration de l'expérience client, Qualtrics peut vous aider à concevoir les sondages adaptés. Il offre une intelligence prédictive et des analyses avancées, optimisées par son moteur propriétaire iQ™.

Qualtrics se distingue des autres alternatives à Alchemer par ses recommandations automatisées, qui transmettent les commentaires aux équipes appropriées, ce qui facilite la prise de mesures rapides en fonction des commentaires des clients. Vous pouvez prendre des mesures ciblées en fonction des commentaires, ce qui vous aide à maximiser l'impact de vos actions.

Meilleures fonctionnalités de Qualtrics

Utilisez les fonctionnalités d'IA et d'apprentissage automatique avec Stats iQ pour des analyses complexes et Text iQ pour l'analyse des commentaires

Intégrez Google Analytics pour les formulaires et sondages en ligne

Concevez des sondages à l'aide d'outils intuitifs et obtenez des informations exploitables grâce à des fonctionnalités de rapports avancées

Tirez parti de modèles de sondages prêts à l'emploi pour recueillir les précieux commentaires de vos clients

Limites de Qualtrics

Tutoriels en ligne et supports d'assistance limités par rapport aux autres alternatives à Alchemer

Tarifs Qualtrics

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Qualtrics

G2 : 4,3/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 70 avis)

🧠 Fait amusant : les gens ont tendance à donner des réponses plus réfléchies dans les sondages lorsqu'ils pensent que leurs réponses peuvent entraîner des changements. C'est pourquoi de nombreux outils proposent des incitations ou gamifient le processus!

4. Google Forms (idéal pour la création de formulaires simples dans l'écosystème Google)

via Google Forms

Si votre équipe est déjà accro à Gmail, Google Apps ou Google Drive, Google Forms est un choix évident. Il est très facile à utiliser et constitue un excellent point de départ pour tous ceux qui souhaitent créer des sondages, des questionnaires ou des formulaires.

Vous pouvez personnaliser vos formulaires avec les couleurs, les polices de caractères et les images de votre entreprise. De plus, il prend en charge la logique conditionnelle, qui vous permet d'adapter le formulaire en fonction des réponses.

Meilleures fonctionnalités de Google Forms

Créez un nombre illimité de formulaires et collectez un nombre illimité de réponses

Choisissez parmi une variété de modèles prédéfinis pour les formulaires de commentaires, les applications, etc.

Générez automatiquement des diagrammes et des graphiques pour une analyse des données en temps réel

Intégrez les outils Google Workspace tels que Google Sheets et Google Analytics

Limites de Google Forms

Intégrations tierces limitées

Tarifs de Google Forms

Gratuit avec un compte Google

Évaluations et avis sur Google Forms

G2 : 4,6/5 (plus de 42 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Forms ?

Un avis G2 dit :

La facilité d'utilisation et le fait que tout ce dont vous avez besoin pour gérer une petite entreprise se trouve dans un seul espace. J'apprécie également le fait que tout soit couvert par un seul petit forfait, ce qui rend le service très évolutif.

La facilité d'utilisation et le fait que tout ce dont vous avez besoin pour gérer une petite entreprise se trouve dans un seul espace. J'apprécie également le fait que tout soit couvert par un seul petit forfait, ce qui rend le service très évolutif.

5. SurveyMonkey (Idéal pour les sondages et formulaires basés sur l'IA)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey offre un ensemble d'outils solides pour vous aider à poser de meilleures questions et à recueillir des réponses qui vous apportent des informations utiles. Il fonctionne bien dans un large intervalle de cas d'utilisation, que vous mesuriez la satisfaction client, recueilliez les commentaires des employés ou exploriez de nouvelles opportunités de marché.

Avec plus de 2,4 millions de prédictions basées sur l'IA générées chaque jour, la plateforme offre des recommandations intelligentes pour affiner vos sondages.

Contrairement à Alchemer, SurveyMonkey offre un accès direct à un panel mondial intégré de plus de 335 millions de personnes. Cela vous permet de demander des commentaires à des publics ciblés sans avoir à rechercher vous-même des répondants, à partir de seulement 1 $ par réponse achevée.

Meilleures fonctionnalités de SurveyMonkey

Utilisez les modèles SurveyMonkey pour démarrer rapidement

Améliorez la précision grâce à la branchement conditionnel et à la logique de saut

Intégrez des sondages dans vos e-mails pour augmenter les taux de réponse

Utilisez WordCloud et l'analyse des sentiments pour analyser les données

Exportez les résultats dans des formats tels que CSV, XLS, PDF, PPT et SPS

Limites de SurveyMonkey

Limite les sondages en direct à dix questions, y compris le texte et les images, car les sondages plus longs peuvent être soumis à des restrictions de modification et ne peuvent pas être copiés

Les fonctionnalités avancées et les analyses détaillées nécessitent des forfaits supérieurs

Tarifs SurveyMonkey

Basique : Gratuit

Forfait mensuel standard individuel : 99 $/mois

Avantage individuel annuel : 39 $/mois

Abonnement annuel individuel Premier : 139 $/mois

Avantage Teams : 30 $/mois par utilisateur

Team Premier : 92 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (plus de 23 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 10 300 avis)

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à SurveyMonkey

🧠 Anecdote : SurveyMonkey apparaît dans un épisode de la série « The Office », où Jim Halpert l'utilise pour mener un sondage « Dundie Awards » auprès de ses collègues.

6. Jotform (Idéal pour créer des formulaires intégrant le paiement)

via Jotform

Si vous recherchez des alternatives à Alchemer, Jotform vaut le détour.

Alors qu'Alchemer s'adresse davantage aux utilisateurs avancés, Jotform facilite la création de formulaires complexes grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer et à plus de 10 000 modèles prêts à l'emploi. Aucune compétence particulière n'est requise, ce qui le distingue de nombreux autres outils de création de formulaires.

Vous pouvez automatiser les flux de travail, ajouter une logique conditionnelle, prendre en charge plusieurs langues et suivre les réponses individuelles grâce à des analyses détaillées. Bénéficiez à la fois de flexibilité et d'informations sans les tracas habituels.

Meilleures fonctionnalités de Jotform

Choisissez parmi plus de 100 thèmes pour personnaliser vos formulaires de paiement, vos sondages et bien plus encore

Automatisez des tâches telles que la génération de factures, de rapports, de rappels par e-mail et de réponses automatiques

Acceptez les paiements via 32 passerelles, ACH, cartes de crédit/débit et chèques électroniques

Collectez des signatures grâce à DocuSign

Traduisez vos formulaires dans plus de 130 langues pour une portée mondiale

Limites de Jotform

La version gratuite offre un nombre limité de formulaires

Tarifs Jotform

Starter : Gratuit (5 formulaires)

Bronze : 39 $/mois par utilisateur (25 formulaires)

Silver : 49 $/mois par utilisateur (50 formulaires)

Gold : 129 $/mois par utilisateur (100 formulaires)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jotform

G2 : 4,7/5 (plus de 3 600 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Jotform à essayer

7. Zoho Survey (Idéal pour la création de formulaires dans l'écosystème Zoho)

via Zoho Survey

Zoho Survey simplifie considérablement la création et la gestion des sondages, en particulier si vous débutez avec les outils de sondage. La fonctionnalité glisser-déposer vous permet de créer rapidement des questionnaires, et son interface conviviale est idéale pour les petites organisations ou les équipes qui manquent d'expertise technique.

La personnalisation est un atout majeur ici. Vous pouvez tout modifier, du thème de votre sondage au logo de votre marque, et même ajuster les couleurs de l'en-tête et des boutons de navigation pour les adapter à votre marque.

De plus, les fonctionnalités logiques vous permettent de personnaliser les réponses, afin que vous puissiez attribuer une page de destination différente en fonction des réponses données à vos questions.

Meilleures fonctionnalités de Zoho Survey

Assurez la sécurité et la confidentialité de vos sondages grâce à la protection SSL

Analysez les données de vos sondages avec Google Sheets pour obtenir des informations plus approfondies

Personnalisez les rapports pour visualiser les tendances des réponses et prendre des décisions éclairées

Accédez à plus de 200 modèles prédéfinis avec plus de 25 types de questions

Limites de Zoho Survey

Idéal pour les utilisateurs de Zoho One, avec des intégrations CRM limitées

Tarifs de Zoho Survey

Free

Basique : 9 $/mois

Plus : 35 $/mois

Pro : 49 $/mois

Enterprise : 109 $/mois

Évaluations et avis sur Zoho Survey

G2 : 4,4/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Survey ?

Un avis G2 dit :

Facile à utiliser et à créer vos propres sondages pour une utilisation professionnelle ou même personnelle. Le service client est fantastique.

Facile à utiliser et à créer vos propres sondages pour une utilisation professionnelle ou même personnelle. Le service client est fantastique.

8. Microsoft Forms (idéal pour créer des formulaires intégrés à Office 365)

via Microsoft Forms

Propre, simple et étonnamment performant, Microsoft Forms vous permet d'accomplir vos tâches sans encombrement inutile. Il couvre l'essentiel (création de formulaires, modèles, personnalisation et suivi des réponses) à partir d'un tableau de bord simple.

Ce qui lui donne un avantage, c'est l'assistance multilingue intégrée, qui vous aide à entrer en contact avec un public plus large et plus diversifié.

Les enseignants bénéficient tout particulièrement de fonctionnalités telles que les quiz et le suivi des devoirs, avec en prime la possibilité d'exporter les réponses directement vers Excel. De plus, les suggestions intelligentes de l'IA vous aident à créer de meilleurs sondages, que vous recueilliez les commentaires des employés ou gériez les contributions de l'équipe.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Forms

Collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe

Choisissez parmi une variété de types de questions, comme des sondages et des quiz

Visualisez les réponses à l'aide de diagrammes et de graphiques automatiques

Intégrez-les en toute transparence aux outils Microsoft 365 tels qu'Excel et OneNote

Limites de Microsoft Forms

Manque certaines fonctionnalités avancées

Ne prend pas en charge le paiement direct

Tarifs de Microsoft Forms

Free

Évaluations et avis sur Microsoft Forms

G2 : 4,4/5 (plus de 350 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 250 avis)

📖 À lire également : Les meilleurs créateurs de formulaires IA

9. Formstack (Idéal pour créer des formulaires automatisés et conformes à la norme HIPAA)

via Formstack

Outre la création de formulaires à l'aide de générateurs sans code basés sur l'IA, Formstack est une plateforme de productivité utilisée dans des secteurs tels que la santé, la finance et le droit. Contrairement à certaines autres alternatives à Alchemer, elle prend en charge les champs dynamiques, le contenu conditionnel et les signatures électroniques, et est conforme aux normes GDPR, HIPAA et SOC 2.

La plateforme prétend permettre un gain de temps de 17 heures par semaine en se connectant aux CRM, aux systèmes ERP et à d'autres outils, réduisant ainsi les tâches manuelles. Elle transforme les données en informations, génère des documents alimentés par l'IA, permet les signatures électroniques et assure le suivi des performances des formulaires.

Meilleures fonctionnalités de Formstack

Importez des formulaires depuis d'autres plateformes grâce à l'outil Form Importer

Bloquez le spam avec reCAPTCHA invisible

Créez rapidement plusieurs formulaires grâce au générateur de formulaires IA

Accédez à des analyses en temps réel pour obtenir des informations précieuses

Limites de Formstack

L'interface utilisateur peut parfois sembler buguée et confuse

Tarifs Formstack

Formulaires : 99 $/mois par utilisateur du générateur (facturé annuellement)

Suite : 299 $/mois pour 3 utilisateurs constructeurs (facturation annuelle)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Formstack

G2 : 4,3/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Formstack ?

Un avis G2 dit :

Formstack for Salesforce offre une intégration incroyablement fluide qui facilite la génération de documents et l'envoi de formulaires. L'expérience native garantit que les données sont directement transférées depuis Salesforce, ce qui élimine les entrées manuelles et réduit les erreurs. La flexibilité dans l'automatisation des flux de travail, combinée à de solides options de personnalisation, permet un processus fluide et efficace. Leur équipe d'assistance est également réactive et serviable en cas de besoin.

Formstack for Salesforce offre une intégration incroyablement fluide qui facilite la génération de documents et l'envoi de formulaires. L'expérience native garantit que les données circulent directement depuis Salesforce, éliminant ainsi les entrées manuelles et réduisant les erreurs. La flexibilité dans l'automatisation des flux de travail, combinée à de solides options de personnalisation, permet un processus fluide et efficace. Leur équipe d'assistance est également réactive et serviable en cas de besoin.

10. Wufoo (Idéal pour les rapports et l'analyse de formulaires)

via Wufoo

La création de formulaires ne devrait pas être une corvée, et Wufoo le prouve. Grâce à un générateur facile à utiliser par glisser-déposer et à un concepteur de thèmes flexible, vous pouvez personnaliser chaque formulaire en fonction de votre marque : logos, couleurs, polices de caractères, etc.

Pour ceux qui ont besoin de plus que de simples commentaires, il prend également en charge le paiement grâce à des intégrations avec les principaux fournisseurs, ce qui en fait un choix solide pour les boutiques en ligne, les frais d'évènement ou les dons. Il est simple, personnalisable et conçu pour que tout se passe rapidement.

Meilleures fonctionnalités de Wufoo

Protégez vos données grâce au cryptage SSL 256 bits

Créez des rapports sur mesure avec des tableaux de bord à mise à jour automatique et des analyses intégrées

Définissez des limites pour les formulaires afin de limiter le nombre de réponses ou de fixer des délais

Intégrez plus de 2 300 applications, dont PayPal

Limites de Wufoo

Les options de widgets sont limitées par rapport à la concurrence

Le forfait Free est très restrictif

Ne prend pas en charge les formulaires hors ligne

Tarifs Wufoo

Free

Starter : 22 $/mois

Professionnel : 45 $/mois

Avancé : 113 $/mois

Ultimate : 286 $/mois

Évaluations et avis sur Qualtrics

G2 : 4,2/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Accélérez la création de formulaires et rationalisez la gestion des données avec ClickUp !

La qualité de vos sondages dépend de la qualité des données et des informations qu'ils génèrent. Si vous recherchez des alternatives à Alchemer qui font plus que simplement créer des sondages et vous aider à donner suite aux commentaires, ClickUp est la solution idéale.

Il combine la puissance de la création de sondages avec une gestion robuste des tâches, afin que vous puissiez convertir automatiquement les réponses aux sondages en tâches exploitables. Que vous automatisiez des flux de travail, organisiez les commentaires ou suiviez la progression, ClickUp conserve tout au même endroit pour une productivité maximale.

Plus besoin de passer d'une plateforme à l'autre ou de perdre de vue des détails importants : vous bénéficiez simplement de processus rationalisés et d'informations en temps réel.

Prêt à voir comment cela fonctionne pour vous ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et transformez les résultats de vos sondages en actions significatives !