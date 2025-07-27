Modèles gratuits de planning d'entretien pour rationaliser votre processus de recrutement

En matière de planification d'entretiens, 64 % des recruteurs affirment que les échanges d'e-mails constituent leur principale difficulté.

Ajoutez à cela les défis RH tels que la disponibilité des recruteurs, les conflits d'agenda et les changements de dernière minute, et les choses peuvent rapidement dégénérer. Sans un système de planification des entretiens infaillible, vous risquez de perdre des candidats prometteurs et de nuire à l'image de votre entreprise.

C'est pourquoi nous avons rassemblé les meilleurs modèles gratuits de planning d'entretien pour vous aider à rester au top.

Que vous recrutiez pour un seul rôle ou que vous jongliez avec une douzaine, ces outils vous permettront de mener à bien votre projet. Simplifiez-vous la planification des entretiens.

Que sont les modèles de planning d'entretien ?

Les modèles de planning d'entretien sont des outils structurés spécialement conçus pour rationaliser votre processus de recrutement. Les équipes RH, les responsables du recrutement et les propriétaires de petites entreprises peuvent utiliser ces modèles pour rester informés de leur pipeline de recrutement et éviter les conflits d'horaires. Ils vous aident à gérer chaque étape du processus d'entretien, de l'entretien initial au feedback final.

Vous bénéficiez d'un affichage centralisé des détails des entretiens, notamment les noms des candidats, les rôles pour lesquels ils postulent et les étapes de l'entretien, ainsi que les dates et heures disponibles et les recruteurs affectés.

Cela vous permet de mettre à jour le statut des entretiens, de suivre chaque étape du processus de recrutement, de coordonner les équipes internes et de fournir des commentaires sur les entretiens.

En bref, les modèles de planning d'entretien permettent à tout le monde de savoir qui interviewe qui, quand et pourquoi. Ils garantissent une communication plus fluide, une prise de décision plus rapide et une bien meilleure expérience pour les candidats.

👀 Le saviez-vous ? 51 % des responsables du recrutement sont capables de déterminer si un candidat correspond au titre du poste dans les cinq premières minutes d'un entretien.

Modèles de planning d'entretien

Vous pouvez obtenir gratuitement des modèles personnalisables de planification d'entretiens auprès de ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, et d'autres sources fiables. Ces modèles sont conçus pour garantir le bon déroulement de votre processus, la synchronisation de votre équipe et l'impression positive de vos candidats.

Voici les meilleurs modèles pour vous aider à rester organisé et efficace :

1. Modèle de planning de travail des employés ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Visualisez le calendrier de l'équipe RH et la progression des tâches d'entretien grâce au modèle de planning de travail des employés ClickUp

Jongler entre les horaires, la disponibilité et la charge de travail de l'équipe RH peut être un véritable casse-tête pour les recruteurs et les équipes RH. Le modèle de planning des horaires des employés ClickUp vous aide à rationaliser la planification des effectifs, à organiser les plannings de l'équipe de recruteurs, à surveiller la bande passante et à suivre la progression du processus d'entretien.

Ce modèle vous permet de :

Forfait visuel des horaires de travail pour vos équipes RH afin qu'elles disposent de suffisamment de temps pour gérer le processus d'entretien des candidats

Identifiez et synchronisez les tâches essentielles liées aux entretiens en fonction des disponibilités et des compétences spécifiques des RH

Suivez le statut et la progression des tâches de recrutement pour des positions spécifiques grâce aux statuts personnalisés

Surveillez les dépendances entre les tâches du processus d'entretien afin de vous assurer que tous les membres de votre équipe de recrutement sont prêts à mener des entretiens sur site et virtuels

Définissez des délais pour communiquer le calendrier aux employés grâce aux jalons ClickUp

🔑 Idéal pour : planifier les horaires de l'équipe de recrutement, surveiller les disponibilités et aider les recruteurs à planifier en fonction des échéanciers et de la charge de travail

2. Modèle de blocage de planning ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Bloquez facilement les calendriers d'entretien grâce au modèle de blocage de calendrier ClickUp

40 % des candidats s'attendent à recevoir une invitation à un entretien dans les six jours suivant leur candidature. Si vous manquez cette fenêtre, vous risquez de perdre les meilleurs talents.

Le modèle de blocage de calendrier ClickUp vous aide à respecter cette échéance en vous tenant informé des échéanciers des entretiens, de la disponibilité des équipes et des tâches en attente. Il vous permet d'attribuer avec précision des dates à chaque candidat, évitant ainsi les chevauchements d'horaires et les longs retards.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Planifiez rapidement et avec précision vos entretiens sur site et par vidéo

Affectez les recruteurs appropriés aux tâches d'entretien pour une position spécifique

Comprenez les dépendances entre les tâches de recrutement et assurez-vous que les parties prenantes sont disponibles

Ouvrez des blocs de tâches dans 7 affichages différents grâce aux affichages personnalisés afin de visualiser et d'organiser facilement votre planning

🔑 Idéal pour : Organiser les calendriers d'entretien, éviter les conflits d'agenda et maintenir le processus de recrutement sur la bonne voie en restant centré sur les candidats

3. Modèle de planning horaire ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Permettez aux recruteurs de planifier chaque heure de leur journée grâce au modèle de planning horaire ClickUp

Un planning horaire clair permet de mener des entretiens précis et concis. Il vous aide à poser des questions stratégiques sans tergiverser, afin que les candidats restent motivés et que vous recueilliez les informations dont vous avez besoin.

Le modèle de planning horaire ClickUp vous aide à mapper chaque tâche de recrutement, afin que chaque entretien soit ciblé, efficace et aligné sur vos objectifs d'embauche.

Cela vous aidera à :

Augmentez la productivité des entretiens en définissant des objectifs et des priorités clairs dans le calendrier ClickUp partageable

Organisez le processus de recrutement grâce à un échéancier quotidien flexible mais structuré

Suivez la progression par rapport aux objectifs de recrutement grâce à la vue Tâches

Utilisez quatre statuts personnalisés différents, tels que « Annulé », « Achevé », « En cours » et « À faire », pour voir quels entretiens sont encore en cours, lesquels sont terminés et lesquels ont été annulés et reprogrammés

🔑 Idéal pour : Structurer les flux de travail quotidiens liés au recrutement, respecter le calendrier des entretiens avec les candidats et conserver une visibilité complète sur le processus d'embauche

🧠 Anecdote : Célèbre pour ses questions pièges, Google a un jour demandé à un candidat : « Combien de ballons de basket pouvez-vous mettre dans cette pièce ? » Spoiler : ils ne cherchaient pas un nombre, mais voulaient voir votre processus de résolution de problèmes.

4. Modèle de planification par blocs ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Planifiez des blocs de temps pour les entretiens en fonction des préférences des candidats et de la disponibilité du recruteur grâce au modèle de planification par blocs de ClickUp

Trouver un créneau horaire qui convienne à tout le monde est le principal défi auquel sont confrontés les recruteurs lors de la planification des entretiens. Sans une visibilité claire sur la disponibilité de votre équipe RH, vous risquez d'envoyer des invitations à des entretiens à des dates erronées et d'être confronté à des tâches de recrutement qui se chevauchent.

Le modèle de planification par blocs ClickUp offre un moyen rapide et facile de créer et d'ajuster les plannings de l'équipe de recrutement.

Utilisez ce modèle pour :

Visualisez et hiérarchisez les tâches de recrutement grâce à la fonction glisser-déposer

Organisez vos projets en blocs dans un espace partagé afin que chacun sache quand planifier les prochains entretiens

Gérez des ressources telles que des outils d'évaluation des talents , des manuels de recrutement et des guides pour plusieurs équipes de recrutement à partir d'un seul endroit

Reprogrammez les entretiens dans le calendrier ClickUp afin que tout le monde soit informé en cas d'imprévu

🔑 Idéal pour : Coordonner les horaires d'entretien pour plusieurs titres et tenir tout le monde informé grâce à des mises à jour du calendrier en temps réel

💡 Astuce pro : Gardez le contrôle de votre planning grâce à la fonctionnalité Calendrier de ClickUp, votre hub tout-en-un pour gérer les tâches, les échéances et la disponibilité de votre équipe. Synchronisez-le avec Google ou Outlook, glissez-déposez des tâches entre les vues et planifiez votre semaine avec une visibilité totale sur tous vos projets. Planifiez automatiquement vos tâches prioritaires avec le calendrier IA de ClickUp

5. Modèle de disponibilité pour agenda personnel ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Évaluez les plannings quotidiens et hebdomadaires de chaque recruteur grâce au modèle de disponibilité du planning personnel ClickUp

Vous devez d'abord connaître l'emploi du temps de chaque membre afin de déterminer la disponibilité de l'équipe de recrutement. Utilisez le modèle de disponibilité de l'emploi du temps personnel ClickUp pour voir quelles tâches sont en cours, quand elles doivent être effectuées et si elles peuvent être déplacées pour permettre des entretiens urgents.

Ce modèle vous permet de :

Visualisez et personnalisez votre planning hebdomadaire en temps réel sur le Calendrier partagé

Utilisez la vue Calendrier de ClickUp pour mapper votre planning et achever vos tâches, évènements et rendez-vous à temps

Suivez d'un seul coup d'œil la disponibilité et les activités à venir des responsables du recrutement et des autres recruteurs afin de planifier les échéanciers des entretiens

Identifiez et résolvez à l'avance les conflits potentiels dans le calendrier des entretiens

🔑 Idéal pour : Vérifier la disponibilité des membres de l'équipe et planifier les rendez-vous hebdomadaires afin d'optimiser les calendriers d'entretien et d'éviter tout conflit avec les tâches de recrutement en cours.

💡 Conseil de pro : Demandez à ClickUp Brain de planifier un créneau gratuit pour vous et un autre intervieweur, puis laissez-le créer automatiquement des évènements dans le calendrier et envoyer des rappels pour que rien ne soit oublié. Utilisez ClickUp Brain pour planifier des réunions instantanément

6. Modèle de planificateur de calendrier ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Planifiez des entretiens, ajoutez des dates et configurez des rappels avec le modèle de planificateur de calendrier ClickUp

Le modèle de planificateur de calendrier ClickUp transforme votre calendrier habituel en un outil stratégique de planification des entretiens. Vous pouvez planifier les tâches de recrutement pour la semaine ou le mois à l'avance. Cela aide l'équipe de recrutement à envoyer les invitations aux entretiens et à planifier son emploi du temps en conséquence.

Ce modèle vous aidera à :

Restez organisé et sur la bonne voie grâce à des tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles pour mener des entretiens efficaces

Analysez vos tâches et vos objectifs pour trouver les créneaux d'entretien optimaux et envoyez automatiquement des invitations aux candidats grâce au calendrier ClickUp

Partagez les dates limites et autres dates importantes du recrutement dans le Calendrier afin de tenir les candidats et les recruteurs informés

Ajustez les calendriers des entretiens de groupe sans perturber l'échéancier de recrutement

Vérifiez le flux de travail global et la progression du processus de recrutement

🔑 Idéal pour : Configurer une vue claire et partagée des calendriers d'entretiens et des échéanciers d'embauche afin de garantir l'efficacité et la collaboration tout au long du processus

7. Modèle de réunion ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Transformez vos réunions d'entretien en tâches suivibles grâce au modèle de réunion ClickUp

Lorsque vous avez plusieurs entretiens prévus pour différents titres, les recruteurs peuvent avoir du mal à se souvenir de tous les rendez-vous. Vous risquez alors de retarder l'envoi des invitations, de manquer des entretiens et de frustrer les candidats.

Utilisez le modèle de réunion ClickUp pour suivre les réunions d'entretien prévues et maintenir l'équipe de recrutement sur la bonne voie. Ce modèle vous permet de :

Attribuez des réunions d'entretien sur site et virtuelles aux recruteurs appropriés

Planifiez la date et l'heure d'un entretien en fonction des disponibilités des parties prenantes

Utilisez la gestion des tâches ClickUp pour attribuer des codes de couleur ou des étiquettes aux tâches en fonction du titre du poste, du recruteur ou de l'étape de l'entretien, ce qui vous permet de distinguer facilement les différents rendez-vous d'entretien

Ajoutez des liens vers des réunions, des checklists et des questions d'entretien pour évaluer la personnalité et les qualifications des candidats pour chaque titre

Configurez des rappels pour informer les recruteurs et les candidats des entretiens à venir

🔑 Idéal pour : Organiser des entretiens pour plusieurs rôles à pourvoir et envoyer des rappels de manière systématique

Avec ClickUp, nous avons réduit le temps nécessaire pour attribuer et exécuter les tâches, passant de quelques jours à quelques heures. Désormais, les employés savent quelles tâches sont en attente pour leur intégration et ce qu'ils ont à faire, ce qui est un véritable cauchemar à organiser par e-mail. Grâce aux modèles, les managers peuvent créer en un clic des tableaux d'intégration pour chaque nouvelle recrue. Une véritable révolution.

Avec ClickUp, nous avons réduit le temps nécessaire pour attribuer et exécuter les tâches, passant de quelques jours à quelques heures. Désormais, les employés savent quelles tâches sont en attente pour leur intégration et ce qu'ils ont à faire, ce qui est un véritable cauchemar à organiser par e-mail. Grâce aux modèles, les managers peuvent créer en un clic des tableaux d'intégration pour chaque nouvelle recrue. Une véritable révolution.

8. Modèle de processus d'entretien ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Mettez en place un cadre collaboratif pour vos entretiens grâce au modèle de processus d'entretien ClickUp

Les entretiens structurés ont un coefficient de validité plus élevé, ce qui les rend plus efficaces pour sélectionner les candidats appropriés. Pour structurer les entretiens, vous devez définir un processus standard que chaque recruteur doit suivre.

Le modèle de processus d'entretien ClickUp vous permet de mettre en place un cadre d'entretien standardisé et reproductible afin que chaque candidat soit évalué de manière équitable et cohérente.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Concevez, testez et optimisez votre processus d'entretien

Évaluez les candidats rapidement, avec précision et équité

Déterminez les formats et les styles d'entretien adaptés en collaboration avec votre équipe de recrutement

Préparez des questions d'entretien pour différentes positions afin que les recruteurs puissent recueillir toutes les informations nécessaires

🔑 Idéal pour : Réduire les préjugés et garantir une évaluation cohérente des candidats pour chaque position.

💡 Conseil de pro : vous pouvez également demander aux agents IA préconfigurés de ClickUp de vous rappeler les entretiens de la journée. En fonction de votre calendrier, ils peuvent vous signaler vos entretiens programmés si le déclencheur approprié est activé. Créez une invite dans le champ et ajoutez des déclencheurs

9. Modèle de gestion des entretiens et de rapports ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Collectez et gérez facilement les rapports de performance des candidats grâce au modèle de gestion des entretiens et de rapports ClickUp

Vous avez l'embarras du choix en raison du nombre élevé d'entretiens ? Le modèle de gestion des entretiens et de rapports ClickUp vous aidera à choisir la bonne personne parmi un vaste vivier de candidats. Vous aurez un aperçu rapide de la position du candidat dans le processus de recrutement et de ses performances en un seul endroit.

Vous pouvez attribuer des identifiants aux candidats et les utiliser pour rechercher des profils spécifiques. Considérez cela comme un système de suivi des candidats, mais en beaucoup plus simple.

Ce modèle vous aidera à :

Conservez une liste de tous les candidats et de leur statut dans un environnement de travail organisé, afin de vous assurer qu'aucun candidat n'est oublié pendant le processus de recrutement

Mettez à jour les statuts des candidats à mesure qu'ils passent les différentes étapes de l'entretien, afin de tenir toutes les parties prenantes informées et de réduire le risque de malentendus ou d'étapes manquées

Ajoutez des champs personnalisés tels que « Adéquation culturelle », « Compétences en communication », « Expérience », « Dossier d'entretien » et « Compétences techniques » au dossier de chaque candidat

Compilez toutes les données et tous les commentaires des entretiens dans des rapports complets à l'aide de ClickUp Docs , qui peuvent être facilement partagés avec l'équipe de recrutement pour une prise de décision collaborative

🔑 Idéal pour : Mettre en place un moyen simple et organisé de suivre les candidats, d'évaluer leurs performances et de sélectionner les candidats les mieux adaptés au poste et à la culture de l'entreprise.

Je me souviens qu'au début de l'année 2021, nous essayions de lancer toute une série de produits. Nous avons manqué des délais, nous avons rencontré des problèmes. Les gens ne communiquaient pas. Nous ne savions pas qui était censé prendre les décisions. Nous avons embauché quelques personnes compétentes, mais je dirais que ClickUp a été en quelque sorte la colonne vertébrale de l'entreprise, en particulier pour l'optimisation des flux de travail.

Je me souviens qu'au début de l'année 2021, nous essayions de lancer toute une série de produits. Nous avons manqué des délais, nous avons rencontré des problèmes. Les gens ne communiquaient pas. Nous ne savions pas qui était censé prendre les décisions. Nous avons embauché quelques personnes intelligentes, mais je dirais que ClickUp a été en quelque sorte la colonne vertébrale de l'entreprise, en particulier pour l'optimisation des flux de travail.

Obtenir le modèle gratuit Mettez en place un processus de recrutement équitable et inclusif grâce au modèle ClickUp pour les candidats à l'embauche

Les préjugés inconscients dans le recrutement peuvent nuire à l'équité de votre processus d'embauche. Grâce à un système d'évaluation mesurable, le modèle ClickUp pour candidats à l'embauche vous aide à réduire ces préjugés. Vous pouvez suivre la note attribuée à chaque candidat, évaluer l'équité des évaluations et garantir la transparence et la cohérence de votre processus.

De plus, partagez vos commentaires avec les candidats afin d'améliorer leur expérience, même s'ils n'ont pas été sélectionnés.

Utilisez ce modèle pour :

Évaluez les candidats avec précision grâce à des échelles d'évaluation personnalisables

Restez organisé grâce à des checklists, des dates d'échéance et d'autres rappels

Utilisez la vue Tableur et les tableaux de suivi pour examiner et comparer les qualifications et les évaluations des candidats côte à côte

Saisissez et organisez toutes les informations nécessaires sur le candidat

🔑 Idéal pour : réduire les préjugés, améliorer la transparence et garantir une évaluation équitable de chaque candidat

👀 Le saviez-vous ? 67 % du temps d'un recruteur est consacré à la coordination des calendriers d'entretien.

11. Modèle ClickUp pour le recrutement et l'embauche

Obtenir le modèle gratuit Accédez aux fiches d'évaluation des candidats et organisez les tâches de recrutement grâce au modèle ClickUp pour le recrutement et l'embauche

Le modèle ClickUp pour le recrutement et l'embauche est également un excellent outil pour garantir l'équité et la mesurabilité de votre processus de recrutement. Il organise vos tâches de recrutement, stocke les candidatures et propose des fiches d'évaluation pour faire passer les bons candidats à l'étape suivante.

Ce modèle vous permet de :

Suivez les candidats tout au long du processus de recrutement grâce à des fiches d'évaluation des entretiens

Organisez les formulaires de candidature dans des dossiers pour chaque position ouverte

Utilisez les automatisations ClickUp pour attribuer des tâches, envoyer des rappels et mettre à jour les statuts à mesure que les candidats avancent dans le processus, ce qui réduit le travail manuel et les retards

Visualisez et gérez les échéanciers grâce aux vues Gantt et Échéancier, qui garantissent la clarté des délais et des dépendances

Synchronisez-les avec des calendriers externes (Google Agenda, Outlook), des tableaux d'affichage d'offres d'emploi et des e-mails afin que toutes les activités de recrutement soient connectées et à jour

🔑 Idéal pour : Créer un système centralisé pour gérer les offres d'emploi, évaluer les candidats de manière objective et rationaliser le processus de recrutement, de la candidature à l'embauche finale.

💡 Conseil de pro : Un e-mail clair et envoyé en temps opportun pour planifier un entretien améliore le taux de réponse des candidats et donne le ton pour une expérience professionnelle. Indiquez le type d'entretien (téléphonique ou vidéo), les options d'horaires, le lien vers la réunion (si elle est virtuelle) et les coordonnées de la personne qui mène l'entretien. Pour éviter les allers-retours, vous pouvez également utiliser un calendrier partagé comme ClickUp Calendar ou l'intégrer à des outils de réservation de calendrier comme Calendly.

12. Modèle de checklist pour le recrutement ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Ajoutez une checklist à chaque tâche de recrutement grâce au modèle de checklist de recrutement ClickUp

Les candidats qui font état d'une mauvaise expérience de recrutement sont moins susceptibles de postuler à nouveau ou de recommander d'autres candidats. Et pendant les cycles de recrutement chargés, même les équipes de recrutement les plus diligentes peuvent manquer des étapes ou perdre le fil de la progression.

Facilitez leur travail grâce au modèle de checklist de recrutement ClickUp. Il présente toutes les étapes cruciales dans une checklist simple et facile à suivre que vous pouvez ajouter à n'importe quelle tâche de recrutement.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Assurez-vous que votre équipe a communiqué les détails aux candidats qui sont passés à l'étape suivante et informé ceux qui n'ont pas été retenus

Offre un moyen cohérent et organisé d'examiner les candidatures

Attribuez des actions de suivi, suivez les dépendances et assurez-vous que rien n'est oublié lors des recrutements à grande échelle

Suivez les documents administratifs tels que les preuves de qualifications, les accords de confidentialité et les contrats de travail

🔑 Idéal pour : Mettre en place un processus reproductible où aucune étape importante n'est oubliée, en particulier lors de cycles de recrutement intensifs et rapides.

13. Modèle de planification d'entretien RH par Template. Net

Le modèle de planification d'entretien HR de Template. Net est un modèle simple qui vous permet de définir tous les détails de vos prochains entretiens pour votre entreprise. Vous pouvez indiquer l'adresse du bureau, fournir une description détaillée du poste et définir un questionnaire standard.

Utilisez ce modèle pour :

Indiquez l'adresse du bureau et l'itinéraire pour se rendre sur place pour les entretiens

Définissez l'agenda de l'entretien pour que les deux parties soient sur la même longueur d'onde

Dressez une liste des questions que le recruteur doit poser lors des entretiens en groupe

Définissez les critères d'évaluation des candidats et les détails des qualifications requises pour des entretiens équitables

🔑 Idéal pour : Assurer la cohérence entre les recruteurs et tenir les candidats informés tout en standardisant le processus d'entretien entre les services et les rôles.

📮 Insight ClickUp : 18 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. Pour ce faire, une IA doit être capable de comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, d'exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster des tâches, et de configurer des flux de travail automatisés. La plupart des outils ne permettent de réaliser qu'une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp a aidé ses utilisateurs à regrouper plus de 5 applications grâce à notre plateforme ! Découvrez la planification basée sur l'IA, qui permet d'attribuer facilement des tâches et des réunions à des créneaux disponibles dans votre calendrier en fonction de leur niveau de priorité. Vous pouvez également configurer des règles d'automatisation personnalisées via ClickUp Brain pour gérer les tâches routinières. Dites adieu au travail fastidieux !

14. Modèle de lettre de confirmation de rendez-vous d'entretien par Template. Net

La rédaction de différents e-mails pour confirmer les entretiens est une autre tâche répétitive dans l'emploi du temps déjà chargé de votre équipe RH. Cela devient encore plus difficile pendant les cycles de recrutement intensifs. Le modèle de lettre de confirmation de rendez-vous d'entretien de Template. Net simplifie cette tâche grâce à un modèle d'e-mail personnalisable.

Ce modèle peut vous aider à :

Rédigez une invitation convaincante à un entretien en indiquant le nom de l'entreprise, les détails du poste et l'heure de l'entretien

Invitez les candidats à plusieurs postes à temps sans avoir à rédiger des e-mails individuels

Personnalisez l'objet et adaptez le contenu de l'e-mail en fonction des différents postes à pourvoir

🔑 Idéal pour : Envoyer rapidement des invitations à des entretiens personnalisées contenant toutes les informations importantes, dans un ton professionnel.

📖 À lire également : Découvrez une journée dans la vie d'un recruteur

15. Modèle de calendrier d'entretiens hebdomadaires par Template. Net

Le modèle de planning d'entretiens hebdomadaire de Template. Net est un cadre idéal pour gérer les plannings d'entretiens chaque semaine. Vous pouvez discuter de la disponibilité de votre équipe et lister les dates et les créneaux d'entretien dans un document partagé.

Ce modèle vous permet de :

Informez vos recruteurs des personnes qu'ils vont rencontrer, à quelle date, pour quel titre et préparez-vous en conséquence

Permettez aux recruteurs de consulter le planning et de demander des plages horaires supplémentaires s'ils ont besoin de plus de temps

Rédigez des notes sur vos attentes pour les entretiens de cette semaine ou sur la manière de présenter l'entreprise, afin d'aider les équipes RH à mener des entretiens plus efficaces

🔑 Idéal pour : Organiser et gérer les calendriers d'entretiens hebdomadaires.

16. Modèle d'e-mail de calendrier d'entretien par Workable

via Workable

Commencez du bon pied en personnalisant l'invitation à l'entretien avec le modèle d'e-mail de planification d'entretien de Workable. Il vous montre exactement comment rédiger un objet, présenter le titre du poste et mettre en forme l'e-mail pour impressionner le candidat.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Communiquez l'heure, la date et les attentes standard du candidat pour l'entretien

Demandez-leur de vous indiquer leurs créneaux horaires préférés dans la section « dates suivantes » de l'e-mail

Personnalisez les e-mails groupés pour chaque titre de poste vacant

Détaillez les prochaines étapes des entretiens de suivi afin de clarifier les attentes des candidats

🔑 Idéal pour : Confirmer les entretiens et établir une première communication avec le candidat.

17. Modèle de calendrier d'entretiens par Pocket HRMS

via Pocket HRMS

Le modèle de calendrier d'entretien de Pocket HRMS est idéal pour inviter les candidats à des entretiens sur site. Il indique comment vous devez orienter votre personnel et les documents que le candidat doit apporter. Vous pouvez le personnaliser en fonction des titres des postes à pourvoir.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Confirmez les entretiens sur place avec les candidats

Permettez aux candidats de sélectionner leurs dates et heures préférées pour l'entretien

Précisez le code vestimentaire et les documents requis pour un entretien dans votre entreprise

🔑 Idéal pour : Envoyer des invitations personnalisées à des entretiens sur site à grande échelle.

19. Modèle de formulaire de planning d'entretien par Jotform

via Jotform

Vous en avez assez de demander sans cesse à chaque candidat ses disponibilités ? Utilisez le modèle de formulaire de planification d'entretien de Jotform pour permettre aux candidats de choisir leurs dates, leurs créneaux horaires et bien plus encore grâce à un formulaire personnalisable.

Ce modèle vous aidera à :

Recueillez les informations importantes sur les candidats

Laissez les candidats sélectionner un horaire d'entretien parmi vos créneaux disponibles

Choisissez le format qui vous convient le mieux : entretien téléphonique, entretien vidéo ou entretien sur site

🔑 Idéal pour : Éliminer les problèmes de planification et donner aux candidats plus de contrôle sur le processus d'entretien.

💡 Conseil de pro : Envoyez à l'avance une checklist pour l'entretien vidéo, incluant les exigences techniques, les options de sauvegarde et le code vestimentaire. De plus, vérifiez toujours la stabilité de la connexion Internet et les paramètres d'arrière-plan afin d'éviter toute distraction. Cela garantit une interaction fluide et aide les candidats à présenter efficacement leur expérience professionnelle. Pour en savoir plus, lisez nos conseils pour préparer un entretien à distance.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de calendrier d'entretien ?

Les modèles RH gratuits peuvent vous faire gagner du temps, de l'argent, vous épargner bien des soucis et préserver votre réputation. Mais pour cela, ils doivent présenter certaines qualités spécifiques, telles que :

Structure et critères clairs : liste le nom de l'entreprise, les noms des candidats, les rôles, les étapes de l'entretien, les horaires et les coordonnées des recruteurs dans un format organisé. Comprend des champs où les recruteurs peuvent indiquer leurs disponibilités afin de coordonner les entretiens de groupe

Visibilité des conflits : met en évidence les chevauchements d'horaires et les indisponibilités des recruteurs afin d'éviter les problèmes de réservation. Aide à identifier et à corriger les erreurs afin d'éviter les changements fréquents d'horaires et de maintenir un ton professionnel dès le départ

*options de personnalisation : vous permettent d'ajouter ou de supprimer des champs en fonction de votre processus d'entretien et des besoins spécifiques à chaque rôle. Offrent la flexibilité nécessaire pour adapter le modèle à plusieurs cycles de recrutement

Suivi des étapes : Suivez les candidats à chaque étape : entretien initial, épreuves techniques et Suivez les candidats à chaque étape : entretien initial, épreuves techniques et suivi après l'entretien . Comprend des e-mails d'invitation à l'entretien personnalisables avec des objets et des modèles que vous pouvez automatiser à chaque étape

Outils de collaboration : permet aux recruteurs, aux responsables du recrutement et aux intervieweurs d'ajouter des notes, de partager leurs commentaires et de mettre à jour les disponibilités en un seul endroit. Tout le monde reste ainsi sur la même longueur d'onde et l'expérience candidat est cohérente

Planification du suivi : offre un espace pour consigner les étapes suivantes, telles que les entretiens de suivi, les dates de décision et les délais de retour d'information. Permet de tenir les candidats informés et impliqués tout au long du processus d'entretien

Assistance multi-rôles : gérez les plannings d'entretien pour plusieurs rôles et services à partir d'un seul modèle. Plus besoin de tenir des calendriers séparés pour chaque poste vacant

Planifiez efficacement vos entretiens et rationalisez votre processus de recrutement avec ClickUp

Tous les modèles mentionnés ci-dessus disposent de fonctionnalités qui facilitent la planification des entretiens.

Mais ClickUp est votre meilleur atout pour planifier facilement des entretiens à l'aide des meilleurs modèles et pour garder votre cycle de recrutement cohérent et centralisé. Il peut être utilisé comme logiciel RH et comme base de connaissances pour toute votre équipe de recrutement.

Utilisez-les pour tenir les candidats informés, coordonner les recruteurs et respecter les délais des cycles de recrutement.

De plus, il s'intègre à plus de 1 000 plateformes, ce qui vous permet de synchroniser facilement vos outils de recrutement existants avec ClickUp.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et organisez tous vos entretiens avec les candidats sans effort !