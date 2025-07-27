Modèles gratuits de recherche utilisateur pour rationaliser vos informations et votre planification UX

Concevoir un produit sans parler aux utilisateurs, c'est comme écrire une lettre d'amour à un inconnu en espérant qu'elle trouve un écho. Vous savez quels mots utiliser, mais cela ne laissera jamais aucune trace !

La recherche utilisateur est une partie cruciale du processus de développement de produit. Elle fournit aux concepteurs UX, aux chefs de produit et aux chercheurs les informations nécessaires pour créer des solutions qui fonctionnent réellement. C'est là qu'un modèle de recherche utilisateur solide devient essentiel pour votre équipe UX.

Que vous meniez des entretiens, planifiiez des tests d'utilisabilité ou analysiez les résultats de vos recherches, les modèles vous aident à rester organisé, concentré et aligné entre les équipes.

Dans ce guide, nous avons rassemblé les meilleurs modèles de forfait de recherche UX gratuits pour rationaliser votre flux de travail. Vous passerez ainsi moins de temps à trier le chaos et plus de temps à créer des expériences que vos utilisateurs adoreront.

👀 Le saviez-vous ? 88 % des utilisateurs ne reviennent pas sur un site web après une mauvaise expérience. Cela signifie que près de neuf visiteurs potentiels sur dix pourraient disparaître simplement parce que l'expérience utilisateur n'a pas répondu à leurs attentes.

Que sont les modèles de recherche utilisateur ?

Les modèles de recherche utilisateur sont des documents préstructurés ou des formats numériques qui permettent de rationaliser le processus de planification, de conduite et d'analyse de la recherche utilisateur. Ces modèles facilitent la planification des études, la collecte d'informations et la coordination des équipes en fonction des besoins et des comportements des utilisateurs.

En utilisant un modèle de recherche utilisateur, vous pouvez :

Définissez clairement les objectifs et la portée de votre recherche

Assurez la cohérence entre différents projets de recherche

Déployez des formats réutilisables pour les scripts, les questions d'entretien et les notes, et gagnez du temps

Améliorez la collaboration entre les équipes de conception, de produit et de recherche

Transformez plus rapidement les données brutes en informations exploitables

Ces modèles sont précieux pour les concepteurs UX, les chefs de produit, les spécialistes du marketing et les chercheurs en conception qui ont besoin d'un cadre fiable pour maintenir la stratégie de recherche utilisateur ciblée et efficace.

📖 À lire également : Analyse des exigences : étapes clés et techniques pour bien faire les choses

👀 Le saviez-vous ? Investir dans l'expérience utilisateur (UX) génère des retours substantiels. Pour chaque dollar dépensé en UX, les entreprises peuvent espérer un retour sur investissement pouvant atteindre 100 dollars, soit un ROI de 9 900 %. Cette statistique souligne les avantages financiers liés à la priorisation de la recherche utilisateur et du design.

Meilleurs modèles de recherche utilisateur

1. Modèle de forfait de recherche utilisateur ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez des plans de recherche structurés, efficaces et pertinents grâce au modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp

Le modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp est un outil complet et convivial conçu pour rationaliser votre processus de recherche utilisateur du début à la fin.

Ce modèle UX pour la recherche simplifie le processus de recherche utilisateur en vous guidant étape par étape à travers les activités de création de personas. Grâce à des dispositions structurées et des champs prédéfinis, vous ne partez pas de zéro, mais vous vous appuyez sur un cadre éprouvé qui garantit clarté et cohérence.

Ce modèle gratuit vous aide à :

Utilisez la section « Problématique » pour définir les problèmes des utilisateurs et de l'entreprise et documenter les éléments qui déclenchent la recherche, tels que l'insatisfaction des clients ou la baisse des indicateurs

Attribuez des tâches et suivez les responsabilités de chacun dans le forfait de recherche utilisateur grâce à la vue Tableau ClickUp

Identifiez les besoins, les motivations et les comportements de votre public cible afin d'éclairer vos futures décisions en matière de produits. Utilisez ClickUp Docs pour réfléchir à des idées et définir l'objectif de votre recherche utilisateur

🔑 Idéal pour : les concepteurs UX, les chefs de produit, les chercheurs et les équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'une approche structurée pour planifier et mener des recherches sur les utilisateurs.

📖 À lire également : Les meilleurs outils pour mieux comprendre vos clients

2. Modèle d'études utilisateur ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Planifiez, suivez et organisez chaque étape de votre processus de recherche utilisateur en un seul endroit grâce au modèle d'études utilisateur ClickUp

Le comportement des utilisateurs n'est jamais statique. À mesure que les préférences, les habitudes et les attentes évoluent, il devient essentiel de rester en phase avec votre public.

Le modèle d'études utilisateur ClickUp vous aide à saisir et à réagir à ces changements avec clarté et rapidité. Avec plus de 10 champs personnalisables, vous pouvez redéfinir vos profils cibles, recueillir des commentaires sur des fonctionnalités spécifiques du produit et identifier les domaines qui nécessitent une enquête plus approfondie.

Ce modèle rend la recherche post-lancement claire et exploitable en vous permettant de :

Attribuez des tâches connexes à vos collègues directement à partir du modèle pour une exécution plus rapide et une prise de décision harmonisée

Recueillez des commentaires pertinents grâce aux formulaires ClickUp intégrés et aux sondages envoyés directement aux utilisateurs existants

Accédez aux données utilisateur et organisez-les dans des vues personnalisées dédiées telles que « Insights », « Processus de recherche » et « Actions requises »

🔑 Idéal pour : les chercheurs UX, les chefs de produit et les équipes de conception qui souhaitent mener des études sur les utilisateurs et intégrer leurs commentaires dans le développement des produits.

💡 Conseil de pro : menez vos recherches sur les utilisateurs dès le début du processus de développement. Cela vous évitera des refontes coûteuses par la suite. Identifier les besoins des utilisateurs et les problèmes potentiels dès le départ garantit que les produits sont bien conçus dès le départ, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources.

3. Modèle de persona utilisateur ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez un profil client complet avec le modèle ClickUp User Persona en organisant les informations issues de vos recherches et en mappant les scénarios des utilisateurs

Identifiez clairement qui sont vos utilisateurs grâce au modèle de persona utilisateur ClickUp. Il vous aide à créer des profils clients détaillés et personnalisables ou des cartes de personas pour guider le développement de produits, le marketing et la recherche utilisateur.

Conçu pour s'adapter à vos objectifs de recherche, ce modèle de persona utilisateur vous permet d'organiser et de classer les personas par secteur d'activité, rôle ou segment de service. Vous pouvez créer plusieurs types de personas dans chaque catégorie, ce qui facilite l'analyse de divers groupes d'utilisateurs.

Ce modèle vous aide à créer des personas d'utilisateurs efficaces pour cibler votre audience. Il vous permet de :

Lancez des formulaires pré-remplis sur les personas des utilisateurs pour obtenir des informations pertinentes telles que le nom, l'âge, le sexe, le statut marital, le salaire, la profession et l'utilisation d'Internet

Personnalisez chaque profil en ajoutant ou en supprimant des champs pour répondre aux besoins de recherche de votre équipe

Téléchargez des images pour donner à chaque persona une identité visuelle et les différencier dans votre environnement de travail

🔑 Idéal pour : les équipes produit, les spécialistes du marketing et les chercheurs UX qui souhaitent comprendre leurs utilisateurs cibles, créer des personas basés sur des données et prendre des décisions éclairées.

💡 Conseil de pro : vous ne savez pas par où commencer votre questionnaire de recherche utilisateur ? Faites appel à l'assistant IA de ClickUp, ClickUp Brain. Il peut vous suggérer des questions personnalisées en fonction des objectifs de votre projet, de votre public et de l'étape de votre recherche. Générez rapidement des questionnaires ou des campagnes de recherche utilisateur complètes avec ClickUp Brain

📖 À lire également : Les meilleurs outils logiciels de conception UX pour les designers

4. Modèle d'histoire utilisateur ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Comblez le fossé entre les besoins des utilisateurs et les fonctionnalités du produit grâce au modèle d'histoire utilisateur ClickUp

Si vous créez des produits qui répondent véritablement aux besoins de vos utilisateurs, il est indispensable de comprendre leurs attentes. Le modèle ClickUp User Story vous aide à définir les besoins des utilisateurs de manière structurée et agile afin de transformer leurs informations en tâches claires et exploitables tout au long de votre cycle de développement.

Il offre plus de 15 vues flexibles, dont la vue Charge de travail pour planifier la capacité de votre équipe. La vue Calendrier vous permet également de visualiser les échéanciers de publication afin de suivre facilement le flux des récits et de vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet.

Ce que vous pouvez faire avec ce modèle :

Documentez les témoignages détaillés des utilisateurs à l'aide d'un format cohérent, tel que : En tant qu'[utilisateur], je souhaite [objectif] afin que [raison]

Classez les témoignages d'utilisateurs par ordre de priorité en fonction de leur urgence, de leur impact ou de leur faisabilité

Décomposez les récits en tâches et sous-tâches et suivez-les tout au long des sprints

Utilisez ce modèle Tableau blanc ClickUp pour permettre aux équipes de mapper les récits des utilisateurs, d'organiser les commentaires et d'aligner chaque fonctionnalité sur un objectif utilisateur réel

🔑 Idéal pour : les chefs de produit agiles, les concepteurs UX et les développeurs de logiciels qui souhaitent aligner leur feuille de route produit sur le comportement des utilisateurs et s'assurer que chaque fonctionnalité apporte une valeur mesurable.

Voici un petit guide sur la manière d'utiliser ClickUp en tant que concepteur UX/UI :

5. Modèle de cartographie des récits d'utilisateurs ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Mappez le parcours de vos utilisateurs avec clarté et confiance à l'aide du modèle de cartographie des récits d'utilisateurs ClickUp

Que vous débutiez dans la recherche de personas ou que vous planifiiez votre prochain sprint produit, le modèle de cartographie des récits utilisateurs de ClickUp peut vous être d'une aide précieuse. Il s'agit d'un modèle de tableau blanc flexible et convivial qui vous aide à visualiser l'ensemble de l'expérience client du point de vue de l'utilisateur.

Ce modèle vous permet d'organiser visuellement chaque interaction dans un flux utilisateur et de guider votre équipe distribuée à l'aide d'étapes intégrées au document afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde. Il est idéal pour établir une compréhension commune des besoins des utilisateurs.

Il vous permet de :

Ajoutez ou supprimez des notes autocollantes, tracez des connexions à l'aide de flèches, créez des liens vers des documents ou des sites Web, insérez des formes, des images et même des croquis à main levée

Utilisez des sections prêtes à l'emploi pour les activités des utilisateurs, les étapes, les versions et les personas

Obtenez des réponses à des questions de recherche telles que : Qu'est-ce qui frustre l'utilisateur ? Quelles fonctionnalités doivent être mises à jour, ajoutées ou supprimées ? Et bien plus encore

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les concepteurs UX et les spécialistes du marketing qui souhaitent créer des produits axés sur l'utilisateur en alignant les priorités de développement sur les parcours et le comportement réels des clients.

6. Modèle de flux utilisateur ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Visualisez et optimisez le parcours de vos utilisateurs comme jamais auparavant grâce au modèle de flux utilisateur ClickUp

Vous cherchez à concevoir des expériences utilisateur fluides qui guident votre public sans effort à travers votre produit ? Le modèle de flux utilisateur ClickUp est l'outil idéal pour mapper des parcours utilisateur intuitifs qui correspondent au comportement réel des clients. Bénéficiez d'une aide structurée pour aider votre équipe à identifier les points de friction et à améliorer la convivialité.

Intégré au Tableau blanc de ClickUp, le modèle est livré avec des outils flexibles de modification et de création de diagrammes. Il suffit de glisser-déposer et de connecter des formes entre le point de départ et chaque nœud de décision pour que votre diagramme de flux utilisateur soit prêt.

Que vous souhaitiez améliorer l'intégration, le paiement ou toute autre interaction clé, ce modèle de carte d'empathie vous permet de :

Créez des organigrammes qui décomposent chaque étape suivie par un utilisateur pour achever une tâche

Marquez les tâches avec des statuts personnalisés tels que « Ouvert » et « Achevé » pour suivre la progression de chaque flux utilisateur

Mettez-vous à la place de vos utilisateurs en visualisant leur expérience de manière claire et structurée

Optimisez le flux des utilisateurs en obtenant des informations sur la manière dont les gens interagissent avec votre produit et votre marque

🔑 Idéal pour : les chercheurs UX et les équipes de développement qui souhaitent créer des expériences utilisateur intuitives et efficaces.

📮 ClickUp Insight : 30 % de nos répondants s'appuient sur des outils d'IA pour leurs recherches et la collecte d'informations. Mais existe-t-il une IA qui vous aide à retrouver ce fichier perdu au travail ou ce fil Slack important que vous avez oublié d'enregistrer ? Oui ! La recherche connectée alimentée par l'IA de ClickUp peut rechercher instantanément dans tout le contenu de votre environnement de travail, y compris les applications tierces intégrées, et extraire des informations, des ressources et des réponses. Gagnez jusqu'à 5 heures par semaine grâce à la recherche avancée de ClickUp !

7. Modèle « Voix du client » de ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Transformez les commentaires épars en informations visuelles à l'aide du tableau blanc « Voix du client » de ClickUp

Vous souhaitez transformer les commentaires bruts de vos clients en informations concrètes? Le modèle « Voix du client » de ClickUp est votre point de départ. Ce modèle facilite la collecte et l'organisation des commentaires issus de sondages, d'entretiens et des réseaux sociaux.

Que vous organisiez une session de brainstorming ou que vous analysiez en profondeur les points faibles des utilisateurs, votre équipe chargée de la réussite client peut collaborer sans effort, partager ses informations et prendre rapidement des mesures.

De plus, différentes couleurs et tailles de notes autocollantes vous aident à classer les commentaires, à découvrir des tendances et à suivre ce qui compte vraiment tout au long du parcours client. Il ne s'agit pas seulement de collecter des commentaires : ce modèle peut vous aider à les exploiter.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Personnalisez votre flux de travail en fonction du style et des processus de votre équipe

Collaborez en temps réel, discutez des points sensibles et harmonisez les étapes suivantes

Visualisez les commentaires des clients de manière claire, organisée et exploitable

🔑 Idéal pour : les équipes chargées de la réussite client, les chercheurs UX et les équipes marketing qui souhaitent centraliser les commentaires, identifier les thèmes récurrents et prendre des décisions basées sur les données afin d'améliorer l'expérience utilisateur et la fidélisation.

Avant, c'était complètement fou. Nous livrions un produit et devions faire des retours en arrière parce que la fonctionnalité comportait trop de bugs et n'était pas bien planifiée. Nous avons constaté une diminution importante du nombre de bugs signalés, et ClickUp nous aide à éviter beaucoup de problèmes.

8. Modèle de carte du parcours client ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Visualisez l'ensemble du parcours de vos clients grâce au modèle de carte du parcours client ClickUp

Vous ne savez pas par où commencer pour cartographier le parcours client ? Commencez avec le modèle de carte du parcours client ClickUp. Ce modèle simple et intuitif, de type tableau blanc, aide les équipes à visualiser l'ensemble du cycle de vie du client, de la première interaction à la conversion.

Il vous aide à mapper visuellement chaque étape de l'interaction de vos clients avec votre marque tout en tirant parti de fonctionnalités puissantes telles que l'enregistrement d'écran, la collaboration en temps réel, l'automatisation et l'IA pour optimiser chaque étape du cycle de vie client.

Cela vous aide à :

Sachez à quel moment les clients potentiels découvrent votre marque pour la première fois

Réfléchissez à l'endroit où ils évaluent vos offres, comparent les options et explorent les fonctionnalités

Étudiez le moment où ils valident leur décision et deviennent des clients payants

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les chefs de produit, les concepteurs UX et les stratèges en expérience client qui souhaitent identifier les points faibles, harmoniser les messages et améliorer le parcours client de bout en bout.

9. Modèle de forfait de test d'utilisabilité ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Planifiez, gérez et suivez facilement vos tests d'utilisabilité à l'aide du modèle de plan de test d'utilisabilité ClickUp

Le modèle de plan de test d'utilisabilité ClickUp élimine les conjectures des tests d'utilisabilité en fournissant à votre équipe un parcours clair et structuré, de la planification aux rapports finaux, le tout en un seul endroit. Les tests d'utilisabilité évaluent la convivialité de votre produit en observant de vrais utilisateurs pendant qu'ils accomplissent des tâches typiques.

Ce modèle de test d'utilisabilité vous permet de planifier et d'exécuter efficacement des tests grâce aux fonctionnalités suivantes :

Mappez et gérez les éléments exploitables au fil du temps grâce à un échéancier visuel regroupé par initiative

Utilisez la vue Liste complète regroupée par initiative pour garder les objectifs ciblés, mesurables et organisés

Identifiez l'étape à laquelle se trouve chaque tâche grâce aux champs personnalisés, afin que votre équipe reste coordonnée et informée à chaque étape

🔑 Idéal pour : les développeurs de produits et les développeurs de logiciels qui souhaitent tester leurs logiciels auprès d'utilisateurs réels issus de leur public cible afin d'obtenir des informations exploitables et centrées sur l'utilisateur.

🧠 Fait amusant : tester avec seulement cinq utilisateurs permet de découvrir environ 85 % des problèmes d'utilisabilité. L'expert en utilisabilité Jakob Nielsen préconise ce principe, soulignant l'efficacité des tests à petite échelle pour identifier les problèmes importants.

10. Modèle de tableau blanc ClickUp Research

Obtenir le modèle gratuit Simplifiez la planification de vos recherches grâce au modèle Tableau blanc ClickUp Research

La recherche utilisateur n'a pas besoin d'être ennuyeuse. Transformez vos informations en une expérience interactive et visuelle grâce au modèle de tableau blanc « Forfait de recherche utilisateur » de ClickUp. Que vous recueilliez des commentaires par le biais d'entretiens, de sondages ou de sessions en direct, ce modèle vous aide à tout organiser dans un espace collaboratif.

Ajoutez rapidement des notes numériques, mappez les pensées des utilisateurs et impliquez les parties prenantes en partageant simplement un lien. Cet outil est également idéal pour la recherche UX interne, car tout le monde peut intervenir, commenter et contribuer en temps réel.

Ce modèle de forfait de recherche UX vous permet de :

Suivez la progression de chaque tâche de recherche grâce à des statuts personnalisés, qui garantissent la clarté des étapes d'achèvement des tâches

Identifiez les tendances et les modèles dans vos données de recherche, ce qui vous aidera à tirer des conclusions pertinentes

Tirez parti de fonctionnalités telles que l'enregistrement d'écran, la modification collaborative, les automatisations et l'IA pour rationaliser vos forfaits de recherche UX

🔑 Idéal pour : les chercheurs universitaires, les équipes de développement de produits et les analystes de marché qui cherchent à organiser et à gérer efficacement leurs projets de recherche.

J'utilise ClickUp de manière intermittente pour gérer plusieurs projets UX à la fois. La principale raison pour laquelle j'aime ClickUp est que je peux séparer tout mon travail en projets et en équipes, puis afficher tout ce que je veux à un niveau aussi détaillé que je le souhaite.

Obtenir le modèle gratuit Suivez et gérez les interactions avec les clients grâce au modèle de formulaire de contact client ClickUp

Vous en avez assez de manquer des messages de clients ou de fouiller dans des fils d'e-mails pour trouver une seule demande ? Le modèle de formulaire de contact client ClickUp peut être votre arme secrète. Il permet aux équipes de collecter, d'organiser et de traiter efficacement les commentaires, les questions ou les problèmes des clients, le tout dans un environnement de travail centralisé.

Ce modèle permet de structurer davantage le processus d'interaction avec les clients et de le rendre plus collaboratif. Voici comment :

Utilisez les champs personnalisés pour recueillir des données qualitatives et des informations essentielles sur les clients, telles que leur nom, leur e-mail, leur numéro de téléphone, le nom de leur entreprise et la nature de leur demande

Mettez en place des statuts personnalisés tels que « Nouvelle demande », « En cours d'examen », « Bloqué » et « Achevé » pour suivre la progression de chaque client, garantir un suivi rapide et trouver des solutions

Tenez à jour une base de données des interactions avec les clients, facilitant ainsi l'analyse des tendances , les boucles de rétroaction et la prise de décisions éclairées pour l'amélioration des produits ou services

🔑 Idéal pour : les équipes d'assistance client, les professionnels du marketing et les propriétaires d'entreprises qui cherchent à collecter et à gérer les demandes, les commentaires et les coordonnées des clients.

12. Modèle de gestion des tests ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez les cas de test et collaborez avec votre équipe pour identifier les bugs, les demandes de fonctionnalités et plus encore grâce au modèle de gestion des tests ClickUp

Pour vous assurer que votre logiciel est fiable et vraiment prêt à être lancé, vous avez besoin de plus que quelques tests rapides. Vous avez besoin d'un système de gestion des tests solide et complet, et c'est exactement ce que vous offre le modèle de gestion des tests ClickUp.

Ce modèle aide les équipes d'assurance qualité à structurer l'ensemble de leur flux de travail de test, qu'il s'agisse de déboguer un petit site web ou de valider une application à grande échelle. Il est organisé, évolutif et conçu pour aligner votre équipe, de la planification des tests à la création des rapports.

Le modèle de recherche rend les tests plus intelligents en vous permettant de :

Suivez chaque étape du test grâce à 11 statuts détaillés tels que « Ignorer », « En cours » et « Prêt pour révision »

Ajoutez des identifiants de cas de test, des niveaux de priorité et des estimations de durée pour conserver toutes les informations au même endroit

Basculez entre les vues Liste, Tableau et Intégrer pour vous adapter à la manière dont votre équipe préfère visualiser la progression et les informations

🔑 Idéal pour : les équipes d'assurance qualité, les testeurs de logiciels et les chefs de projet qui recherchent une approche structurée et efficace pour planifier, exécuter et suivre les tests logiciels.

13. Modèle ClickUp pour les tests d'acceptation par les utilisateurs

Obtenir le modèle gratuit Suivez chaque jalon de l'UAT avec précision à l'aide du modèle de checklist de test d'acceptation utilisateur de ClickUp

Les tests d'acceptation par les utilisateurs (UAT) constituent l'une des étapes les plus cruciales avant le lancement d'un produit. Cependant, il peut rapidement devenir difficile de suivre les checklists, les commentaires des parties prenantes et les approbations.

L'utilisation du modèle de test d'acceptation par les utilisateurs ClickUp peut simplifier considérablement l'ensemble du processus UAT.

Conçu pour remplacer les feuilles de calcul éparpillées et les commentaires fragmentés, ce modèle apporte clarté et structure à chaque phase de votre processus d'UAT. Ce cadre structuré vous aide à planifier, exécuter et suivre efficacement vos activités de recherche.

Avec ce modèle UAT, vous pouvez :

Suivez chaque étape grâce à quatre options de statut claires : « À faire », « En cours », « En attente » et « Achevé »

Commencez en toute confiance grâce à un guide de démarrage dédié Afficher, conçu pour vous guider à travers chaque phase de votre UAT

L'affichage des étapes et des phases de l'UAT vous aide à organiser votre processus en petites parties plus faciles à mettre en œuvre

🔑 Idéal pour : les chefs de produit et les équipes d'assurance qualité qui ont besoin d'une méthode structurée pour organiser des sessions de test utilisateur et recueillir des commentaires exploitables avant le lancement d'un produit.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de recherche utilisateur ?

Un modèle de recherche utilisateur bien conçu va au-delà de l'organisation de base. Ces fonctionnalités clés sont conçues pour guider l'ensemble de votre processus de recherche avec clarté et cohérence :

Clarifiez les objectifs de la recherche : définissez ce que vous essayez d'apprendre afin d'aligner l'équipe et de maintenir l'étude sur le bon sujet

Section profil des participants : identifiez les segments d'utilisateurs et les participants idéaux pour recueillir des informations pertinentes

Suivi méthodologique : documentez : documentez les méthodes de recherche utilisateur (par exemple, sondages, entretiens, tests d'utilisabilité) et la manière dont chacune sera mise en œuvre

Générateur de questions et de scripts : prévoyez un espace pour lister les questions clés ou les invites afin d'obtenir des commentaires cohérents et impartiaux

Champs de collecte de données : standardisez la manière dont les notes, citations et observations sont enregistrées afin de simplifier l'analyse

Documentation des informations : résumez les conclusions clés, les thèmes et les prochaines étapes potentielles

Structure flexible : adaptez le modèle à différents besoins de recherche sans mise en forme complexe ou rigide

Outils de collaboration : permettez aux parties prenantes de contribuer, d'examiner et d'agir sur les recherches dans un espace partagé

Obtenez de meilleures informations grâce à la recherche utilisateur avec ClickUp

Une recherche UX exceptionnelle ne nécessite pas de réinventer le processus. Vous avez simplement besoin de la bonne structure pour poser les bonnes questions, découvrir des informations pertinentes et assurer la cohésion de votre équipe.

C'est exactement ce que vous offrent les modèles gratuits de recherche UX de ClickUp.

Que vous planifiiez des entretiens avec des utilisateurs, meniez des tests d'utilisabilité ou mappiez des parcours d'empathie, ces modèles sont conçus pour apporter clarté et cohérence à votre flux de travail. Pas d'installation complexe ni d'outils multiples, juste des ressources pratiques et évolutives conçues pour les équipes UX modernes.

Tout étant regroupé au même endroit, des objectifs de recherche aux informations, vous passez moins de temps à rechercher des notes éparpillées et plus de temps à concevoir des produits dont vos utilisateurs ont réellement besoin.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et optimisez vos recherches UX grâce à des modèles aussi intelligents que vous.