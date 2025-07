Modèles gratuits d'évaluation à 90 jours pour évaluer les performances des employés

Le désengagement et l'attrition des employés peuvent coûter à une entreprise de taille moyenne du S&P 500 entre 228 et 355 millions de dollars par an en perte de productivité.

Ce nombre est stupéfiant et montre clairement que le suivi des performances des employés et la fourniture d'une assistance en temps opportun sont des éléments clés pour la fidélisation et la rentabilité.

Mais le simple suivi des heures de travail ne suffit pas. Il ne vous dira pas si les employés donnent la priorité aux bonnes tâches ou si leurs efforts correspondent aux objectifs de l'équipe. Au lieu de vous concentrer sur le « temps travaillé », il est temps de vous orienter vers les résultats réels.

C'est là que les modèles d'évaluation des performances entrent en jeu. Ils vous aident à suivre efficacement la progression de chaque employé. Voici les 10 meilleurs modèles d'évaluation sur 90 jours, chacun conçu pour saisir les éléments clés de la productivité des employés.

🧠 Anecdote : L' effet autruche est un biais cognitif qui pousse les gens à éviter les informations négatives, y compris les commentaires constructifs qui pourraient les aider à suivre la progression de leurs objectifs.

10 modèles gratuits d'évaluation de 90 jours

Vous pouvez toujours concevoir vous-même des modèles pour une évaluation de 90 jours. Cependant, c'est un processus qui prend beaucoup de temps et qui devient rapidement épuisant. Pourquoi vous compliquer la vie alors que vous pouvez accéder gratuitement à ces modèles avec l'application tout-en-un pour le travail, ClickUp?

Voici ce que Nidhi Rajput, BDM chez CedCommerce, a à dire à propos de l'utilisation de ClickUp :

En tant que TL, vous devez surveiller le travail effectué par les autres et ClickUp facilite la gestion des tâches, de la charge de travail, etc. Cela m'a également aidé à présenter les performances de l'équipe ainsi que les performances individuelles des membres.

1. Modèle de forfait ClickUp 30-60-90 jours

Obtenir un modèle gratuit Suivez facilement la progression de vos nouvelles recrues grâce au modèle de forfait 30-60-90 jours de ClickUp

Vous avez accueilli une nouvelle équipe d'employés ? Ou peut-être qu'un membre de votre équipe a été promu. N'attendez pas les évaluations annuelles pour évaluer comment ils s'adaptent à leur nouveau rôle.

Le modèle de forfait ClickUp 30-60-90 jours divise le processus d'intégration et d'évaluation en étapes claires. Les nouveaux membres de l'équipe peuvent les considérer comme des jalons, suivre leurs tâches et comprendre précisément ce qu'ils doivent faire pour atteindre leurs objectifs.

Vous pouvez évaluer leur progression tous les trente jours, identifier leurs besoins en formation et leur offrir une assistance pour faciliter leur transition.

Utilisez ce modèle pour :

Définissez des objectifs individuels, des tâches et des objectifs commerciaux, ajoutez des notes et suivez les éléments d'action dès le premier jour

Créez des statuts de tâche personnalisés tels que « Achevé », « En cours », « À faire » et « En attente du client » pour surveiller la productivité

Utilisez des attributs personnalisés tels que « Responsable » et « Étape d'intégration » pour garantir la responsabilité de chaque tâche

Fixez des délais pour chaque tâche et créez un échéancier organisé pour le parcours de croissance de l'employé

Collaborez avec les parties prenantes et discutez de la progression dans la vue Discuter

Créez un forfait de 30, 60 ou 90 jours et surveillez les jalons à venir grâce à la vue Calendrier

Listez les tâches du processus d'intégration et suivez leur progression grâce à la vue Tableau d'intégration

Idéal pour : les responsables RH et les chefs d'équipe qui intègrent de nouveaux membres dans leur équipe.

2. Modèle de document d'intégration des employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Décrivez le rôle, les responsabilités et les tâches des nouveaux employés à l'aide du modèle de document d'intégration des employés ClickUp

Les nouvelles recrues ont besoin de temps pour se familiariser avec leurs responsabilités et établir de bonnes relations avec leurs collègues. Pour les mettre sur la voie de la réussite, facilitez-leur la transition grâce au modèle de document d'intégration des employés ClickUp.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Définissez la description détaillée du poste ainsi que la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise

Ajoutez les responsabilités clés de la position

Listez les objectifs des tâches et ajoutez des supports de formation et d'autres ressources

Créez une checklist pour les objectifs d'intégration et précisez les tâches prévues chaque semaine du processus d'intégration

Donnez à toute votre équipe une vision claire des objectifs d'intégration afin qu'elle puisse fournir l'assistance nécessaire à ses nouveaux collègues

Idéal pour : Aider les nouveaux employés à s'adapter en douceur à leur rôle.

📚 À lire également : Modèles gratuits pour définir et suivre vos objectifs dans Excel et ClickUp

3. Modèle de formulaire de commentaires des employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Recueillez rapidement les commentaires des employés grâce au modèle de formulaire de commentaires des employés ClickUp

Donnez à vos employés un sentiment d'appartenance grâce au modèle de formulaire d'évaluation des employés ClickUp.

Cette alternative intelligente aux outils de feedback des employés vous permet de recueillir les commentaires de vos collaborateurs et de les utiliser pour créer un environnement de travail plus stimulant et plus efficace.

Vous pouvez utiliser ce modèle de formulaire de commentaires pour :

Recueillez rapidement les commentaires des employés grâce à des évaluations

Suivez le moral de vos employés au fil du temps afin d'identifier ceux qui risquent de quitter l'entreprise

Accédez à des modes d'affichage tels que la vue Liste de tous les répondants, la vue Liste des réponses, la vue Tableau du sondage sur les commentaires des employés et la vue Tableau blanc

Étiquetez les parties prenantes et ajoutez des commentaires

Idéal pour : Créer une culture d'entreprise centrée sur les employés.

📚 À lire également : Meilleur logiciel de surveillance des employés

4. Le modèle d'évaluation des performances ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un tableau d'évaluation des employés facile à utiliser avec le modèle d'évaluation des performances ClickUp

63 % des personnes quittent leur emploi en raison d'un feedback de mauvaise qualité. 17 % citent même l'insuffisance du feedback comme principale raison pour laquelle elles cherchent un autre rôle. Vous souhaitez fidéliser vos meilleurs employés? Offrez-leur régulièrement un feedback constructif.

Le modèle d'évaluation des performances ClickUp peut vous faciliter la tâche grâce à un document personnalisable.

Vous pouvez les utiliser pour :

Laissez les employés donner leur avis après leur auto-évaluation

Encouragez vos employés à demander des commentaires

Permettez à vos collaborateurs de donner leur avis sur les performances de leurs collègues

Listez les points forts et les réalisations des employés afin d'encourager une culture de reconnaissance et d'appréciation

Ajoutez des ressources telles que des conseils sur les évaluations de performance pour les employés et les managers afin de garantir des évaluations adéquates

Créez des champs personnalisés pour répondre à tous vos critères d'évaluation uniques

Idéal pour : Évaluer les performances de manière organisée et encourager un échange de commentaires transparent.

👀 Le saviez-vous ? Même avec des retours peu fréquents de la part de leurs managers, les employés qui reçoivent la reconnaissance de leurs pairs au moins une fois par mois sont 38 % plus susceptibles d'être productifs au travail que ceux qui en reçoivent rarement de l'un ou l'autre groupe.

5. Le modèle complet d'évaluation des performances de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez les évaluations sous forme de tâches avec des dates d'échéance et des barres de progression grâce au modèle complet d'évaluation des performances ClickUp

Le modèle complet d'évaluation des performances de ClickUp vous permet de suivre la progression des employés grâce à des auto-évaluations et des évaluations par les responsables. Vous pouvez ajuster les vues à l'aide d'options telles que Liste et Tableaux et collaborer avec les responsables pour suivre les performances des employés.

Vous pouvez les utiliser pour :

Transformez le suivi et la transmission des commentaires en tâches

Offrez à vos employés la possibilité de s'auto-évaluer

Créez une boucle de rétroaction structurée grâce aux évaluations des responsables et suivez la progression

Discutez des performances des employés à l'aide de commentaires, de notes et de tableaux blancs

Idéal pour : Mener des discussions collaboratives sur la carrière.

6. Modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Favorisez le développement de vos employés grâce au modèle d'évaluation trimestrielle des performances de ClickUp

La mise en place d'un système de feedback régulier permet d'harmoniser les efforts et d'aider les employés à s'améliorer. Le modèle d'évaluation trimestrielle des performances de ClickUp vous permet de le faire facilement pour chaque employé chaque trimestre.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Classez et ajoutez des attributs pour suivre les objectifs, les OKR et autres indicateurs clés de performance

Identifiez les domaines à améliorer en matière de compétences qualitatives, telles que les aptitudes à la communication et la résolution de problèmes

Exprimez votre reconnaissance et formulez des critiques constructives de manière organisée

Idéal pour : Évaluer les objectifs à court terme, reconnaître les réalisations et définir des objectifs SMART chaque trimestre afin de maintenir la motivation et l'alignement des employés.

7. Le modèle de rapport hebdomadaire des employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Aidez vos employés à évaluer leurs performances grâce au modèle de rapport hebdomadaire des employés ClickUp

Pour que votre lieu de travail fonctionne comme une machine bien huilée, les employés doivent évaluer leur travail de manière indépendante, identifier leurs lacunes et travailler sur leurs points faibles. Le modèle de rapport hebdomadaire des employés de ClickUp leur permet d'enregistrer chaque semaine les détails précis de leurs performances, ce qui les aide à identifier de manière indépendante les points à améliorer.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Suivez les activités, le temps passé sur chacune d'elles et toutes les parties prenantes concernées en un seul endroit

Identifiez les défis courants et relevez-les chaque semaine afin de mettre vos employés sur la voie de la réussite

Encouragez l'auto-évaluation grâce à l'échelle d'évaluation incluse dans le modèle

Demandez à vos employés de décrire leur plan d'amélioration afin que vous puissiez leur offrir une aide pertinente en temps opportun

Idéal pour : Identifier rapidement les problèmes de performance et rendre les employés plus autonomes grâce à l'auto-évaluation.

8. Le modèle ClickUp « Commencer, arrêter, continuer »

Obtenir un modèle gratuit Optimisez les flux de travail et hiérarchisez les tâches grâce au modèle « Démarrer, arrêter, continuer » de ClickUp

Comment vous assurez-vous que vos employés consacrent leur temps à des tâches qui profitent à votre entreprise ? Utilisez le modèle « Démarrer, arrêter, continuer » de ClickUp.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Remplissez les notes autocollantes avec les actions ou les activités par catégorie dans le diagramme

Ajoutez le statut « Démarré » pour les activités urgentes et prioritaires

Ajoutez le statut « Stop » pour les activités inefficaces et inutiles

Ajoutez le statut « Continuer » pour les actions et processus approuvés

Obtenez une représentation visuelle de la progression

Idéal pour : l'auto-évaluation et l'évaluation organisationnelle.

9. Le modèle de rapport de performance ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Quantifiez et visualisez la productivité et les coûts grâce au modèle de rapport de performance ClickUp

Le modèle de rapport de performance ClickUp vous permet d'analyser les performances de votre équipe sur chaque projet. Ses visualisations intuitives facilitent la mesure des indicateurs de productivité, le calcul des coûts et l'analyse des tendances.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Suivez la progression et les indicateurs clés de performance en temps réel

Saisissez les dépassements de coûts pendant l'échéancier du programme/projet/jalon

Ajoutez des dates d'échéance et des retards

Prévoyez les coûts des projets

Quantifiez le temps, la progression et le budget à l'aide de visuels et de diagrammes

Idéal pour : Visualiser les performances liées à un projet en fonction du temps, de la productivité et des coûts

🧠 Anecdote : C'est en fait le gouvernement américain qui a instauré la tradition des évaluations annuelles des employés avec la loi sur l'évaluation des performances (Performance Rating Act) en 1950. Celle-ci imposait que les employés fédéraux soient classés dans l'une des trois catégories suivantes : excellent, satisfaisant ou insatisfaisant.

10. Modèle de plan d'action pour les employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Aidez vos employés à progresser grâce à des commentaires ciblés et à des initiatives avec le modèle de plan d'action pour les employés de ClickUp

Le modèle de plan d'action pour employés ClickUp vous permet de créer un parcours détaillé pour aider vos employés à identifier les domaines dans lesquels ils peuvent s'améliorer. Il vous aidera à créer des rapports de performance individuels sur une période donnée et à établir un plan d'amélioration pour chaque employé.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Enregistrez les rapports d'incident et garantissez la responsabilité des employés et de leurs superviseurs

Dressez la liste de vos conclusions et étayez-les avec des données

Soulignez les points à améliorer, créez un plan d'action pour chacun d'entre eux et ajoutez des échéanciers, des statuts et des notes pour chaque action dans la section « Initiatives correctives »

Suivez la progression en fonction des problèmes et définissez des critères de réussite ou d'échec

Obtenez les signatures numériques des employés et des évaluateurs

Idéal pour : Traiter les problèmes de performance et guider les employés vers des améliorations et une croissance ciblées de leurs compétences.

Que sont les modèles d'évaluation à 90 jours ?

les modèles d'évaluation des performances sur 90 jours sont des guides structurés qui aident les managers à évaluer la progression d'un employé au cours de ses trois premiers mois. Ces checklists couvrent les indicateurs de performance clés, les compétences requises, l'évaluation des objectifs, les points à améliorer et les sections de feedback, le tout en un seul endroit.

Un modèle bien conçu comble le fossé entre les attentes, la productivité et la croissance, offrant aux responsables une vision claire des performances de chaque employé. Il est ainsi plus facile de fournir une assistance et des conseils en temps opportun.

Ces modèles sont particulièrement utiles pour créer un résumé des « 90 premiers jours » pour les nouvelles recrues, aidant ainsi les managers et les employés à suivre les premières progressions. Grâce aux sections préremplies, il vous suffit d'ajouter les détails et de les transformer en rapports de performance exploitables, aidant ainsi les employés à s'auto-évaluer, à s'améliorer et à rester alignés avec leurs équipes.

👀 Le saviez-vous ? L'idée que les employés doivent être évalués en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques de leur rôle a vu le jour dans les années 1960 avec le concept de « gestion par objectifs ». Les employés et les managers fixaient ensemble des objectifs et étaient évalués chaque année sur leur degré de réalisation.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'évaluation de 90 jours ?

Un modèle d'évaluation de 90 jours efficace doit servir de base à la performance, aux objectifs et à la progression de votre équipe. De nombreux modèles comportent des champs détaillés et des noms de composants sophistiqués.

Mais comment choisir celui qui convient à votre entreprise ? Voici quelques qualités à rechercher :

Critères et flux clairs : Comprend des critères spécifiques, indiquant exactement ce qui est évalué dans chaque champ. Il ne doit pas contenir de jargon ni être trop compliqué au premier abord, afin que toutes les parties prenantes puissent s'y retrouver facilement

Discussion bidirectionnelle : Offre un espace où les managers et les employés peuvent ajouter leurs commentaires. Cela favorise une communication ouverte

Évaluation équilibrée : suit un suit un questionnaire d'évaluation à 360° , mettant en évidence les réalisations et les points à améliorer. Vous obtenez ainsi une image complète des performances de vos employés

Objectifs ciblés et axés sur l'avenir : Définit des objectifs clairs et réalisables et vous permet de clarifier les attentes pour les 90 prochains jours, ce qui garantit que les efforts sont alignés sur les objectifs de l'entreprise

Indicateurs de progression : Comprend des indicateurs clés de performance pour chaque compétence et objectif requis, quantifiant les réalisations et la progression au fil du temps

Simplifiez le processus d'évaluation des performances avec ClickUp

Une évaluation à 90 jours n'est pas seulement une case à cocher, c'est l'occasion de donner le ton pour la réussite à long terme de vos employés. Avec le bon modèle et le bon processus, vous pouvez transformer les évaluations de performance en discussions constructives qui favorisent la croissance, la clarté et l'alignement.

Et si vous êtes prêt à faire passer votre processus d'évaluation à l'étape suivante, essayez ClickUp. Des modèles d'évaluation sur 90 jours personnalisables au suivi des objectifs, en passant par l'attribution des tâches et les tableaux de bord de performance, ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin pour gérer les évaluations des employés, le tout en un seul endroit.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour créer un compte ClickUp et optimisez la productivité de votre équipe.