Description du poste de chef de produit : rôles, responsabilités et compétences clés

Les gens pensent que se concentrer signifie dire oui à ce sur quoi on doit se concentrer. Mais ce n'est pas du tout ça. Ça veut dire dire non à des centaines d'autres bonnes idées.

Cette citation résume bien la réalité du chef de produit : il ne s'agit pas seulement de se concentrer sur les priorités, mais aussi de filtrer le bruit pour prendre des décisions stratégiques au quotidien. 🎯

En tant que chef de produit, vous êtes confronté à ce défi quotidiennement. La hiérarchisation des priorités, les compromis et les décisions difficiles façonnent ce rôle. En plus de gérer un produit, vous définissez la stratégie, coordonnez les équipes et veillez à ce que chaque fonctionnalité apporte de la valeur.

Mais à quoi ressemble une journée dans la vie d'un chef de produit?

De la gestion agile des produits à la planification des sprints et à l'alignement des parties prenantes, votre travail consiste à trouver le juste équilibre entre vision et exécution et à guider l'équipe dans la bonne direction.

Que vous développiez des produits ou constituiez des équipes, des outils tels que ClickUp apportent de la clarté dans la complexité. Ils aident les chefs de produit à rester concentrés et les responsables du recrutement à trouver plus rapidement les bons candidats.

Dans cet article, nous allons nous pencher sur la description du poste de chef de produit, ses principales responsabilités, les compétences essentielles et ce qu'il faut pour réussir. 📌

Que fait un chef de produit ?

« À quoi sert un chef de produit ? » Posez la question à dix personnes et vous obtiendrez dix réponses différentes. 🤔

Certaines personnes diront que les chefs de produit se concentrent sur la recherche et l'identification des produits qui méritent d'être développés. D'autres diront qu'ils supervisent l'ensemble du cycle de développement du produit. Certains limiteront même leur rôle au développement des fonctionnalités ou à l'analyse des produits.

Bien que chacune de ces perspectives soit exacte, elles ne reflètent pas entièrement l'essence d'un chef de produit. Un chef de produit joue de nombreux rôles, combinant souvent plusieurs responsabilités à la fois.

En termes simples, un chef de produit identifie les besoins des clients et les aligne sur les objectifs de l'entreprise. Il définit ce que signifie la réussite pour un produit et dirige l'équipe afin de concrétiser cette vision.

Martin Eriksson décrit la gestion de produit comme « l'intersection entre l'entreprise, la technologie et l'expérience utilisateur ».

Ben Horowitz a un jour qualifié les chefs de produit de « PDG du produit », car ils définissent les objectifs du chef de produit , motivent les équipes et orientent le produit.

Mais contrairement à un PDG, un chef de produit n'a pas d'autorité directe. Il obtient néanmoins des résultats grâce à son influence, sa réflexion stratégique et son leadership en matière de gestion de produits.

👀 Le saviez-vous ? En 2023, Indeed a classé le poste de chef de produit senior au 5e rang des meilleurs emplois!

Responsabilités clés d'un chef de produit

Les rôles et responsabilités d'un chef de produit varient en fonction de la taille de l'organisation.

Dans les grandes entreprises, ils travaillent aux côtés d'équipes de spécialistes (chercheurs, analystes et spécialistes du marketing) qui recueillent des informations, tandis que les développeurs et les concepteurs se chargent de l'exécution. Le rôle consiste à s'assurer que les différentes équipes travaillent à la réalisation d'une vision commune.

Dans les petites entreprises, les employés peuvent consacrer moins de temps à la coordination et plus de temps à des tâches pratiques telles que la définition de stratégies de gestion de produits et l'exécution de forfaits.

Quelle que soit la taille de l'organisation, le rôle d'un chef de produit comprend généralement :

Comprendre les besoins des utilisateurs

Analyser la concurrence et les tendances du marché

Définir une vision du produit

Obtenir l'adhésion des parties prenantes

Hiérarchisation des fonctionnalités

Réalisation de tests bêta sur les produits

Permettre la prise de décisions indépendantes au sein des équipes

Réalisation d'analyses de performance des produits

Superviser le processus de développement des produits

ClickUp pour la gestion de projet est l'outil idéal pour affiner vos compétences existantes et en acquérir de nouvelles. En tant qu'application tout-en-un pour les chefs de produit, ClickUp est conçue pour gérer plusieurs projets. Elle vous aide à organiser vos tâches et à suivre leur progression à chaque étape du cycle de vie du produit.

Vous aurez un contrôle total sur l'attribution des tâches, les dépendances et les flux de travail automatisés, qui sont essentiels pour gérer efficacement votre backlog de produits. Ainsi, les défis liés à la gestion de produits ne vous ralentiront pas.

📖 À lire également : Indicateurs clés de performance et indicateurs à suivre en gestion de produit

Compétences essentielles pour les chefs de produit

En tant que chef de produit, vous devez constamment développer vos compétences pour rester compétitif. Que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous visiez une promotion au sein de votre entreprise, rester à la pointe des nouvelles technologies et des pratiques agiles peut faire toute la différence.

Vous trouverez ci-dessous une liste des compétences techniques et relationnelles essentielles que vous devez acquérir :

🧠 Compréhension du développement web

Vous n'avez pas besoin de savoir écrire du code, mais vous devez comprendre comment les produits sont conçus. La connaissance des concepts de base du développement vous aide à communiquer avec les ingénieurs, à prendre des décisions éclairées et à établir des échéanciers réalistes. Sans compétences techniques, les chefs de projet risquent de ralentir les projets ou de créer des attentes irréalistes.

Si vous êtes chef de produit, demandez à votre responsable ingénierie quelles compétences pourraient améliorer la collaboration. Si vous êtes nouveau dans ce rôle, suivez un cours d'initiation au codage adapté à votre secteur d'activité.

📄 Rédaction des spécifications techniques et des exigences

Des spécifications claires permettent de concrétiser les concepts. Elles guident les ingénieurs et les concepteurs, évitent les retards et garantissent la cohérence.

Une documentation claire permet aux équipes de rester alignées et réduit les révisions inutiles. La révision des briefs de projets passés ou l'étude d'exemples fournis par des chefs de projet expérimentés permet de renforcer cette compétence.

📊 Esprit critique et sens de l'analyse

Les chefs de produit doivent analyser les données et les transformer en informations claires et exploitables. Vous devez analyser les données et les convertir en informations exploitables pour votre équipe.

Envisager d'autres approches permet d'aiguiser son esprit critique. De même, la réflexion et l'écoute active affinent le jugement et améliorent les choix futurs.

👥 Compétences en leadership

Diriger une équipe interfonctionnelle nécessite plus qu'une simple supervision de projet. Les chefs de produit doivent inspirer les équipes, favoriser la collaboration et faire avancer les initiatives.

Un leadership fort instaure la confiance et motive les différents services à travailler vers des objectifs communs. Vous devez également prendre l'initiative de prendre des décisions, de résoudre les problèmes et de guider votre produit tout au long de son développement et de son lancement.

⏳ Gestion du temps

Les chefs de produit doivent constamment jongler entre plusieurs tâches et priorités. Des compétences en gestion du temps sont essentielles pour que tout se passe bien.

Des outils tels que ClickUp vous aident à organiser vos priorités, à gérer vos délais et à rationaliser l'exécution. Au fur et à mesure que vous gagnerez en expérience, vous déterminerez les stratégies de gestion du temps qui vous conviennent le mieux.

Modèle et exemple de description de poste de chef de produit

Les meilleurs chefs de produit trouvent le juste équilibre entre les besoins des clients, les objectifs de l'entreprise et la faisabilité technique. Ils traduisent les idées en produits bien définis, en travaillant en étroite collaboration avec les ingénieurs, les concepteurs et les spécialistes du marketing.

Pour trouver un chef de produit complet, commencez par rédiger une description de poste claire. Le modèle de description de poste ci-dessous vous aidera à créer une liste complète adaptée aux besoins de votre entreprise.

📌 Exemple de description du poste de chef de produit Dans votre description de poste, mettez d'abord en avant ce qui distingue votre entreprise. Êtes-vous un leader du secteur, une start-up en pleine expansion ou une grande entreprise ? Mentionnez la culture de votre entreprise, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou les opportunités de croissance uniques qu'elle offre. Ces points vous aideront à attirer les meilleurs talents. Responsabilités du chef de produit Si vous recrutez, utilisez ces exemples de responsabilités pour structurer votre liste de postes à pourvoir : Dirigez le développement des produits, de la conception à la mise sur le marché

Réalisez des études de marché et définissez des exigences claires pour les produits

Identifier les besoins des clients et définir les spécifications des produits

Collaborez avec le service marketing pour assurer la réussite des produits

Gérer l'équipe produit et fournir coaching et feedback

Suivez la progression des produits tout au long des étapes de développement et de lancement

Recueillez les commentaires des clients afin d'améliorer les produits et les solutions Heures de travail et avantages sociaux Cette section détaille les avantages sociaux, le salaire et les conditions de travail offerts par votre entreprise. Mentionnez les possibilités d'avancement, les primes et autres avantages. Utilisez des outils de comparaison salariale pour vous assurer que vos chiffres correspondent aux normes de l'industrie. Mettez en avant ce qui distingue votre entreprise : c'est là que vous vendez le rôle. Compétences et qualifications requises Créez une liste des compétences qui aideront le candidat à réussir dans ce rôle. Commencez par les qualités les plus essentielles. Par exemple : Expérience avérée en matière de développement de produits et d'innovation

Solides compétences en gestion de projet et en leadership

Expertise en budgétisation et gestion des ressources

Orienté client et passionné par l'analyse de marché

Capacité à travailler au sein de plusieurs équipes et départements

Compétences en analyse de données, gestion des indicateurs et prise de décision

Expérience avec les méthodologies Agile/Scrum Exigences en matière de formation et d'expérience Un baccalauréat en commerce, en génie industriel ou dans un champ connexe est nécessaire. Un MBA ou des certifications pertinentes, telles que Certified Product Manager (CPM), permettront aux candidats de se démarquer. Une expérience avec Agile/Scrum et les outils de gestion de produits est également un atout. Appel à l'action Terminez la description du poste en invitant les candidats à postuler. Encouragez-les à envoyer leur CV et leur lettre de motivation.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Docs pour co-créer des descriptions de poste, recueillir les commentaires de l'équipe et les joindre à votre flux de travail de recrutement. ClickUp Forms vous aide à rassembler les candidatures ou les suggestions internes en un seul endroit.

ClickUp fournit aux responsables du recrutement des outils puissants pour gérer les tâches, respecter les délais et rester facilement informé des opportunités de recrutement.

Par exemple, ClickUp Brain est le premier réseau neuronal au monde qui connecte les tâches, les documents, les personnes et les connaissances de votre entreprise à l'IA. Il agit comme un gestionnaire de connaissances, un chef de produit et un rédacteur adapté à votre style de travail. Vous pouvez l'utiliser pour générer des descriptions de poste directement via notre interface de discussion.

Créez des descriptions de poste claires, ciblées et attrayantes à l'aide du générateur de descriptions de poste de ClickUp Brain

Avec ClickUp Brain, vous pouvez définir clairement les principales responsabilités, qualifications et attentes liées au rôle de chef de produit. Par exemple, avec la commande slash « /IA », vous pouvez accéder à trois fonctions essentielles de rédaction IA :

Écrire n'importe quoi avec l'IA

Rédaction à l'aide d'invitations pré-générées par IA

Rédaction de comptes rendus

Cette fonctionnalité simplifie le processus de rédaction, de modification et de perfectionnement des descriptions de poste, garantissant ainsi qu'elles correspondent aux profils des candidats recherchés.

Mettez facilement en forme tous vos documents de gestion de produit à l'aide de ClickUp Docs

De plus, lorsque vous combinez ClickUp Brain avec ClickUp Docs, vous pouvez créer des applications personnalisées, ajouter des notes spécifiques aux descriptions de poste et collaborer de manière transparente avec des mentors ou des membres de l'équipe, tout en gardant tout organisé.

ClickUp Docs vous aide également à rédiger un CV de chef de produit, à peaufiner une lettre de motivation et à préparer d'autres documents de candidature grâce à son outil intégré AI Writer for Work by ClickUp Brain. Vous pouvez également créer une documentation détaillée pour le développement de produits, notamment en décrivant la vision, la stratégie et les objectifs du produit.

Intégrez des médias enrichis, liez des tâches connexes et étiquetez les membres de l'équipe pour vous assurer que tout le monde reste informé des dernières informations.

Voici comment vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour simplifier la rédaction de vos descriptions de poste :

Ouvrir un nouveau document Sélectionnez « Écrire avec l'IA » Tapez votre invite, vos instructions dans le champ de texte Cliquez sur Générer Modifier le texte généré

Vous pourrez ainsi créer plus facilement que jamais une description de poste et optimiser dès aujourd'hui votre processus de recrutement.

📖 À lire également : Conseils et stratégies efficaces pour la recherche d'emploi

Qualifications et certifications requises

Pour exceller en tant que chef de produit, les candidats doivent posséder à la fois une formation, une expérience pratique et des certifications reconnues dans le secteur. Voici les qualifications indispensables pour la plupart des rôles dans la gestion de produit :

Un diplôme en commerce, ingénierie, informatique, design industriel ou dans un champ connexe

La plupart des positions en gestion de produit exigent 2 à 5 ans d'expérience pertinente dans des rôles tels que la gestion de projet, le marketing ou le développement de produit

Communication claire à l'oral et à l'écrit pour transmettre des idées, gérer les attentes et aligner les équipes vers un objectif commun

Une compréhension approfondie de toutes les étapes du cycle de vie d'un produit, de la conception à la mise en œuvre, en passant par le développement, le lancement et les itérations

Capacité à résoudre des problèmes pour évaluer les données, identifier les défis et trouver des solutions innovantes afin de fournir un produit qui répond aux besoins des clients

Bien que les certifications ne soient pas toujours requises, elles peuvent vous aider à vous démarquer des autres candidats et à démontrer votre engagement envers votre développement professionnel.

Voici quelques certifications utiles pour les chefs de produit :

1. Responsable marketing produit certifié (CPMM)

La certification Certified Product Marketing Manager, proposée par l'AIPMM, est conçue pour vous aider à acquérir des connaissances approfondies sur les fonctions du marketing produit. Elle fournit aux chefs de produit les outils et les stratégies nécessaires pour assurer la réussite d'un produit sur le marché.

Cette certification se concentre sur les aspects clés du marketing produit et aide les professionnels à combler le fossé entre le développement produit et les performances commerciales.

Durée du cours

15 à 20 heures

Tarifs*

125 $ pour une adhésion d'un an à l'AIPMM

395 $ pour le cours en autoformation

*Veuillez consulter le site web de l'institut pour connaître les derniers tarifs.

2. Responsable produit certifié Agile et propriétaire de produit (ACPM)

La certification Agile Certified Product Manager Product Owner initie les chefs de produit aux aspects stratégiques et tactiques de la gestion agile de produit. Elle aide les professionnels à apprendre à mettre en œuvre efficacement les principes Agile, même dans des scénarios réels.

Grâce à cette certification, vous serez en mesure de surmonter les obstacles et de relever les défis liés aux projets en toute confiance. Elle constitue donc un atout supplémentaire pour les personnes déjà expérimentées dans la gestion de projet.

Durée du cours

15 à 20 heures

Tarifs*

125 $ pour une adhésion d'un an à l'AIPMM

395 $ pour le cours en autoformation

*Veuillez consulter le site web de l'institut pour connaître les derniers tarifs.

3. Certification de chef de produit technique

Créée par Dhaval Bhatt, chef de produit technique primé, la certification Technical Product Manager est un programme intensif destiné à ceux qui souhaitent améliorer leurs compétences en gestion de produits techniques.

Ce cours fournit des connaissances pratiques sur les aspects techniques de la gestion de produit, vous prépare aux questions techniques courantes posées lors des entretiens et vous donne les outils nécessaires pour réussir dans un rôle de chef de produit technique.

Durée du cours

1 semaine

Tarifs*

399 $ pour plus de 140 conférences et plus de 15 heures de contenu

*Veuillez consulter le site web de l'institut pour connaître les derniers tarifs.

Tous les chefs de produit ne viennent pas du secteur technologique 🎯 De nombreux chefs de produit n'ont pas commencé leur carrière dans l'ingénierie. Les chefs de produit qui réussissent viennent des domaines de l'assurance qualité, du marketing, de l'assistance et de l'éducation. Caractéristiques clés : Esprit stratégique

Empathie envers les utilisateurs

Prise de décision dans un contexte d'incertitude

Pensée systémique

📮ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées souhaitent tirer parti de l'IA pour exceller professionnellement en l'appliquant aux réunions, aux e-mails et aux projets. Si la plupart des applications de messagerie électronique et des plateformes de gestion de projet intègrent l'IA comme fonctionnalité, celle-ci n'est pas toujours suffisamment fluide pour unifier les flux de travail entre les différents outils. Mais chez ClickUp, nous avons trouvé la solution ! Grâce aux fonctionnalités de gestion des réunions basées sur l'IA de ClickUp, vous pouvez facilement créer des éléments d'agenda, prendre des notes lors des réunions, créer et attribuer des tâches à partir des notes de réunion, transcrire des enregistrements, et bien plus encore, grâce à notre outil de prise de notes IA et à ClickUp Brain. Gagnez jusqu'à 8 heures de réunion par semaine, tout comme nos clients chez Stanley Security !

Salaire et évolution de carrière d'un chef de produit

Une carrière de chef de produit peut être à la fois enrichissante et lucrative. Les chefs de produit jouent un rôle essentiel dans le développement et la réussite d'un produit, en dirigeant des équipes interfonctionnelles, en définissant des stratégies produit et en veillant à l'alignement sur les objectifs de l'entreprise.

En conséquence, leur rémunération reflète le niveau de responsabilité et d'expertise requis.

Le salaire d'un chef de produit peut varier en fonction de facteurs tels que l'emplacement, l'expérience et le secteur d'activité. Selon des sources publiques sur Internet, voici les rémunérations moyennes des chefs de produit à différents niveaux :

Au-delà du salaire de base, les chefs de produit bénéficient souvent de primes, d'options sur actions et d'autres avantages. Dans les entreprises technologiques ou les start-ups, les options sur actions peuvent considérablement augmenter la rémunération totale.

Les chefs de produit commencent généralement comme chefs de produit junior, puis progressent vers des rôles de chef de produit senior ou principal. De nombreux chefs de produit évoluent ensuite vers des postes de direction, tels que responsable produit, ou vers des fonctions transversales dans les domaines de la croissance ou des opérations. Avec l'expérience, ils peuvent accéder à des postes de directeur ou de vice-président, supervisant les stratégies produit à l'échelle de l'entreprise.

Le secteur d'activité, l'emplacement, la taille de l'entreprise et les certifications pertinentes ont une influence significative sur l'évolution de carrière et le salaire. Par exemple, les hubs technologiques et les grandes entreprises ont tendance à offrir des salaires plus élevés et davantage d'opportunités d'évolution.

Les chefs de produit compétents sont les moteurs de la réussite des entreprises qui lancent de nouveaux produits et misent sur l'innovation.

📖 À lire également : Modèles gratuits pour définir et suivre vos objectifs dans Excel et ClickUp

ClickUp pour les chefs de produit

Obtenir un certificat en gestion de produit est une chose, mais appliquer efficacement ces compétences dans votre travail est ce qui compte vraiment. C'est là que ClickUp peut vous aider !

ClickUp vous permet de mettre en pratique votre expertise en gestion de produits. Comme vous le savez, le passage d'un produit du stade de développement à celui de lancement implique de nombreuses tâches. Vous devez également communiquer avec les clients et les parties prenantes tout en gérant les attentes et les priorités.

La gestion de produits est devenue beaucoup plus facile depuis la mise en œuvre de ClickUp. Les tâches peuvent être suivies et l'affichage du tableau de bord est très interactif.

ClickUp vous aide à gérer vos tâches et vos priorités avec ClickUp Tasks

Avec ClickUp Tasks, vous pouvez créer des tâches claires, les attribuer aux membres de l'équipe et fixer des délais. Vous pouvez définir les priorités des tâches afin de clarifier les responsabilités et les échéanciers.

Utilisez ClickUp pour attribuer des tâches, définir des priorités et garantir le respect des délais

Les statuts de tâche et les flux de travail personnalisables vous permettent d'ajuster vos processus de gestion de projet en fonction des besoins de votre équipe, que vous testiez une fonctionnalité, suiviez des problèmes ou travailliez avec des méthodologies spécifiques telles que Scrum ou Agile.

Vous pouvez suivre efficacement le temps passé sur les tâches à l'aide du suivi du temps ClickUp

Avec le suivi du temps ClickUp, vous pouvez surveiller le temps nécessaire à l'achèvement des tâches, identifier les inefficacités et apporter les ajustements nécessaires.

Marquez une tâche comme jalon dans ClickUp

ClickUp vous aide également à suivre les jalons importants. Ils marquent l'achèvement de tâches majeures, comme la mise en place d'une nouvelle fonctionnalité.

Les jalons importants sont faciles à gérer et à visualiser dans la vue Gantt de ClickUp

Dans la vue Gantt de ClickUp, ces jalons sont mis en évidence sous forme de losanges jaunes, ce qui les rend faciles à identifier dans l'échéancier. La vue Gantt vous permet de suivre la progression de votre projet au fil du temps, que ce soit sur plusieurs jours, semaines ou mois.

Identifiez facilement les jalons dans la vue Gantt de ClickUp

Les tableaux Kanban de ClickUp vous aident à organiser et à visualiser facilement les flux de travail

En tant que chef de produit, vous pouvez facilement utiliser le tableau Kanban ClickUp pour organiser et suivre vos tâches. Personnalisez les colonnes, faites glisser les tâches d'une phase à l'autre et mettez en évidence les tâches clés à l'aide de libellés et d'étiquettes de priorité de différentes couleurs. Le tableau vous permet de sélectionner plusieurs tâches, de les mettre à jour en bloc et de les attribuer aux membres de l'équipe, le tout en un seul endroit.

Grâce aux sous-groupes (couloirs), vous pouvez classer visuellement les tâches selon des critères tels que l'assigné ou la priorité, ce qui facilite la gestion des projets complexes et permet à l'équipe de rester alignée.

Affichez les tâches dans des colonnes personnalisables, faites-les glisser d'une phase à l'autre et ajoutez des sous-groupes pour suivre les projets

Vous pouvez surveiller les indicateurs et la santé des produits à l'aide des tableaux de bord ClickUp

D'autre part, les tableaux de bord ClickUp vous permettent de créer un tableau de bord de gestion de produit qui suit et organise les données clés, des commentaires des clients aux informations sur l'utilisation des produits.

Des rapports personnalisés vous aident à prendre des décisions éclairées et à hiérarchiser votre travail de manière stratégique.

🤝 La gestion de produit est un sport d'équipe En tant que chef de produit, vous ne vous contentez pas de créer un produit, vous coordonnez les équipes d'ingénierie, de conception, d'assurance qualité et de marketing autour d'une vision commune. ClickUp vous aide à : Attribuez des tâches de développement avec des spécifications détaillées

Collaborez avec les concepteurs à l'aide de Documents

Recueillez les résultats des tests d'assurance qualité via des formulaires

Partagez des checklists de mise sur le marché avec le service marketing

Obtenez un aperçu complet du statut des projets et des tâches en attente au sein de votre équipe

Le modèle de feuille de route produit de ClickUp vous aide à planifier et à exécuter votre stratégie efficacement

ClickUp aide les chefs de produit à penser de manière stratégique. Il leur permet d'afficher une vue d'ensemble et de se concentrer sur les priorités clés. Pour vous aider, ClickUp propose une bibliothèque de modèles de gestion de produit.

Obtenez un modèle gratuit Supervisez l'ensemble de votre processus de planification de produits grâce au modèle de feuille de route produit ClickUp

Par exemple, vous pouvez utiliser le modèle de feuille de route produit ClickUp pour créer et exécuter efficacement des plans stratégiques. Grâce à la vue Feuille de route produit de ClickUp, vous pouvez visualiser la stratégie à long terme de votre produit et aligner votre équipe sur des objectifs communs. Ce cadre garantit également que vos parties prenantes sont alignées sur vos objectifs.

Le modèle comprend des statuts, des champs et des affichages personnalisés, vous offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour gérer et visualiser votre feuille de route produit de la manière qui vous convient le mieux.

De plus, ClickUp s'intègre parfaitement à plus de 1 000 outils, dont Slack et Microsoft Teams. Vous pouvez regrouper tous vos outils existants sur une seule plateforme, ce qui rend votre flux de travail encore plus efficace.

Shreyas Doshi, ancien chef de produit de première ligne et responsable des chefs de produit chez Stripe, Google, Twitter et Yahoo, partage ses réflexions sur le métier de chef de produit.

Définissez clairement ce que vous attendez de votre prochain emploi avant de quitter votre emploi actuel. Je suis fermement convaincu qu'en tant que chefs de produit, nous devons considérer notre propre carrière comme un produit que nous gérons. Nous devons appliquer le même niveau de rigueur analytique aux décisions concernant notre carrière et à ce type de changement d'entreprise.

🧰 Conseil sur les outils : les chefs de produit gèrent souvent plusieurs plateformes, telles que Trello, Notion, Slack et Excel. ClickUp les unifie grâce à des intégrations natives.

Utilisez ClickUp pour gérer toutes vos tâches de gestion de produit

La gestion de produit est un champ dynamique qui vous permet d'assumer de nombreux rôles et de collaborer avec des personnes talentueuses. Les chefs de produit qui réussissent combinent des compétences techniques et relationnelles, telles que la recherche utilisateur, la planification, la communication et la gestion du temps.

ClickUp vous aide à gérer vos tâches, à créer des feuilles de route, à automatiser les flux de travail et à suivre la progression dans un seul et même endroit. Vous pouvez tout rationaliser, de la définition des objectifs aux mises à jour des parties prenantes, le tout dans un seul environnement de travail.

Prêt à franchir la prochaine étape de votre carrière dans la gestion de produits ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et lancez-vous ! 🚀