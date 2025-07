Top 10 des compteurs de mots IA pour mieux écrire

Vous êtes-vous déjà retrouvé tellement absorbé par l'écriture que vous avez perdu le compte du nombre de mots ?

Nous sommes tous passés par là.

🧠 Anecdote amusante : une personne tape en moyenne 40 mots par minute, tandis qu'un dactylographe professionnel peut atteindre plus de 80 mots par minute !

Que vous soyez étudiant travaillant sur un devoir ou un spécialiste du marketing optimisant le référencement, le suivi du nombre de mots est une autre tâche à laquelle vous devez prêter attention. Heureusement, la plupart des traitements de texte disposent d'un compteur de mots intégré pour effectuer cette tâche.

Cela dit, les compteurs de mots IA modernes font bien plus que compter vos mots. Ils peuvent améliorer la lisibilité, effectuer des vérifications grammaticales, détecter le plagiat et peaufiner votre style d'écriture.

Si vous recherchez ce petit plus qui fait toute la différence, nous avons sélectionné pour vous quelques-uns des meilleurs compteurs de mots basés sur l'IA qui vous aideront à écrire plus vite !

Les meilleurs compteurs de mots IA en un coup d'œil

Que devez-vous rechercher dans les compteurs de mots IA ?

Nous avons déjà mentionné que les compteurs de mots IA font plus que compter les mots avec précision. Ainsi, pour vous aider à tirer le meilleur parti de l'outil IA de comptage de mots, recherchez les fonctionnalités suivantes :

Comptage des mots et des caractères en temps réel : sélectionnez un outil qui affiche instantanément le nombre de phrases, de mots et de caractères, au fur et à mesure que vous tapez. Ce retour immédiat vous permet de respecter le nombre de mots requis et de rester dans les limites imposées sans avoir à vérifier manuellement

Analyse de la lisibilité et de la complexité : outre le partage du nombre de mots, choisissez un outil de comptage de mots basé sur l'IA qui fournit des scores de lisibilité (par exemple, Flesch-Kincaid) et suggère des améliorations en analysant la structure des phrases, la complexité, la voix passive, etc. afin d'optimiser le niveau de lecture

Suggestions grammaticales et stylistiques : choisissez un outil de comptage de mots basé sur l'IA qui identifie et corrige les erreurs grammaticales telles que les fautes d'orthographe, les signes de ponctuation manquants, etc. Il doit également vous proposer des suggestions stylistiques pour vous aider à atteindre vos objectifs rédactionnels, en soulignant les formulations maladroites et les problèmes de clarté afin d'obtenir un texte soigné et professionnel

Résumé alimenté par l'IA : optez pour des outils de comptage de mots IA de haute qualité avec des capacités de résumé pour condenser de longs textes en points clés. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les étudiants, les professionnels et les créateurs de contenu qui cherchent à tirer rapidement des informations de documents volumineux

Densité des mots-clés et informations SEO : les spécialistes du marketing de contenu et les rédacteurs doivent rechercher un outil de comptage de mots qui assure le suivi de la densité des mots-clés afin d'optimiser et d'équilibrer les exigences SEO avec la fiabilité et le caractère engageant du contenu

Détection du plagiat et du contenu généré par l'IA : les enseignants qui évaluent les dissertations d'admission à l'université doivent choisir un outil de comptage de mots capable de détecter le contenu généré par l'IA et le plagiat. Cela renforce la crédibilité de l'originalité du texte

Calcul de la durée estimée de lecture : privilégiez un outil de comptage de mots qui donne une estimation de la durée de lecture ou d'élocution afin de créer un contenu captivant et adapté au temps dont disposent vos lecteurs, pour un engagement maximal

Les meilleurs compteurs de mots IA

Voici notre liste des meilleurs outils de comptage de mots qui vous donnent plus que le simple nombre de mots présents dans l'ensemble du document :

1. ClickUp (Idéal pour l'écriture intégrée et la productivité)

Essayez-le dès maintenant Travaillez en collaboration avec votre équipe sans dépasser votre quota de mots grâce à la puissante combinaison de ClickUp Docs + ClickUp Brain

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui regroupe la rédaction assistée par IA, le comptage de mots et la collaboration sur des documents dans un seul environnement de travail ! Conçue pour les rédacteurs, les spécialistes du marketing et les équipes, ClickUp offre une combinaison parfaite entre comptage de mots, suggestions intelligentes et outils de collaboration, ce qui en fait une solution idéale pour les professionnels qui ont besoin de plus qu'un simple compteur.

ClickUp Brain est un assistant IA qui prend en charge toutes les tâches de rédaction et de modification en cours. Vous pouvez l'utiliser pour générer du contenu écrit, résumer, traduire, et plus encore. Cet outil d'IA optimise votre processus de rédaction en générant de nouvelles idées de contenu, en rédigeant des articles et même en résumant de longs documents en quelques secondes.

Imaginez que vous préparez un article de blog pour le lancement du dernier produit de votre entreprise. Il vous suffit de partager vos points clés, et ClickUp Brain rédige un article convaincant, suggère des titres accrocheurs et peaufine votre texte pour plus de clarté et d'impact. Il peut également créer des modèles réutilisables pour vos futurs articles, traduire votre contenu pour un public international et organiser toutes vos recherches en un seul endroit.

Créez des blogs, des rapports, des e-mails et bien plus encore, en accord avec votre image de marque, grâce à l'aide à la rédaction alimentée par l'IA de ClickUp Brain

Avec ClickUp Brain comme assistant de rédaction, vous gagnez du temps, stimulez votre créativité et vous assurez que votre message atteint toujours sa cible.

Contrairement aux compteurs de mots basiques, ClickUp est très performant grâce à la mise en place d'un hub centralisé pour les équipes. Il vous permet de partager des documents, de suivre des projets, d'optimiser les flux de travail, et bien plus encore, le tout en un seul endroit.

ClickUp Docs vous permet de créer et de modifier des documents de manière collaborative. Pendant que votre équipe travaille sur le document, le compteur de mots intégré affiche le nombre de mots dans le document en temps réel, vous aidant ainsi à respecter les exigences en matière de nombre de mots.

De plus, ClickUp Docs enregistre tout dans le cloud grâce à la fonctionnalité d'enregistrement automatique et conserve l'historique des versions afin d'établir une source unique de vérité.

Que vous créiez du contenu, collaboriez sur des documents professionnels ou cherchiez à améliorer vos compétences rédactionnelles, ClickUp vous aide à faire en sorte que chaque mot compte pour produire des textes pertinents et de grande qualité.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez ClickUp AI pour résumer des documents entiers ou du texte sélectionné, ce qui facilite la création de résumés exécutifs ou d'aperçus rapides

Collaborez avec vos coéquipiers en temps réel : ajoutez des commentaires, attribuez des tâches et suivez les modifications directement dans votre document

Liez directement vos écrits à des tâches via ClickUp Tasks , afin de pouvoir attribuer des brouillons, fixer des délais et suivre la progression de votre projet

Accédez aux versions précédentes de vos documents, comparez les modifications et restaurez les versions antérieures si nécessaire

Éliminez les distractions grâce au mode Focus, qui masque les barres latérales et assombrit les autres contenus afin que vous puissiez vous concentrer sur votre écriture

Ajoutez des champs personnalisés dans ClickUp, tels que des objectifs de nombre de mots, le niveau de lecture ou le statut du contenu, à vos tâches d'écriture pour un meilleur suivi et des rapports plus précis

Configurez des automatisations dans ClickUp pour faire passer les tâches d'écriture dans votre flux de travail, avertir les éditeurs ou mettre à jour les statuts lorsque les brouillons sont prêts à être révisés

Utilisez ou créez des modèles pour vos articles de blog, rapports ou briefs afin de garantir la cohérence et de gagner du temps sur vos projets de rédaction récurrents

Générez rapidement des mises à jour d'équipe ou des notes de compte rendu à partir de vos activités d'écriture récentes à l'aide de ClickUp AI

Recherchez instantanément dans tous vos documents, tâches et commentaires à l'aide de la recherche connectée pour trouver du contenu, des mots-clés ou des références spécifiques

Limitations de ClickUp

Les nombreuses fonctionnalités peuvent sembler intimidantes pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Voici ce que Dayana Mileva, directrice de compte chez Pontica Solutions, a à dire à propos de ClickUp :

Les esprits innovants de notre organisation s'efforcent toujours de s'améliorer et recherchent constamment des moyens de gagner une minute, une heure, voire une journée entière. ClickUp a résolu pour nous de nombreux problèmes que, avec le recul, nous essayions de résoudre à l'aide d'outils peu pratiques tels que des tableaux Excel et des documents Word.

Les esprits innovants de notre organisation s'efforcent toujours de s'améliorer et recherchent constamment des moyens de gagner une minute, une heure, voire une journée entière. ClickUp a résolu pour nous de nombreux problèmes que, avec le recul, nous essayions de résoudre à l'aide d'outils peu pratiques tels que des tableaux Excel et des documents Word.

2. Grammarly (le meilleur pour les suggestions grammaticales et stylistiques basées sur l'IA)

via Grammarly

Grammarly est surtout connu pour ses fonctionnalités avancées de vérification grammaticale et orthographique, mais il sert également de compteur de mots précis alimenté par l'IA. Ce vérificateur grammatical amélioré par l'IA aide les rédacteurs, les étudiants et les professionnels à suivre leur nombre de mots tout en recevant des informations sur la lisibilité, le ton et la clarté.

Les mises à jour en temps réel de Grammarly en font un excellent compagnon pour ceux qui travaillent sur des essais, des rapports ou des contenus qui doivent respecter des exigences spécifiques en matière de longueur. Au-delà du comptage des mots, Grammarly fournit des informations sur la structure des phrases, la concision et la répétition des mots. Son interface intuitive vous permet non seulement de respecter la limite de mots, mais aussi d'affiner votre écriture.

Meilleures fonctionnalités de Grammarly

Suivez facilement le nombre de mots grâce à des mises à jour en temps réel sur tous les types de documents

Recevez des informations contextuelles sur la longueur des phrases, la clarté et l'engagement

Adaptez votre écriture aux exigences de longueur sans perdre en cohérence

Intégrez-les à toutes les plateformes grâce à des extensions de navigateur et des applications de bureau pour un suivi transparent

Limites de Grammarly

Pas toujours précis à 100 %, Grammarly signale parfois des phrases correctes comme étant des erreurs

Version Premium requise pour des analyses détaillées allant au-delà du simple suivi du nombre de mots

Tarifs Grammarly

Free

Pro : 30 $/mois par membre

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Grammarly

G2 : 4,7/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 7 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Grammarly ?

Un critique G2 déclare :

J'utilise Grammarly depuis un certain temps et je suis très satisfait des résultats. Contrairement à de nombreux correcteurs orthographiques ou grammaticaux traditionnels, cette plateforme va bien au-delà des bases. Elle vous aide à améliorer votre écriture en s'adaptant au type de texte sur lequel vous travaillez, qu'il s'agisse d'un e-mail formel, d'un rapport, d'un article universitaire ou même d'un contenu créatif, et, plus important encore, elle tient compte de votre public cible.

J'utilise Grammarly depuis un certain temps et je suis très satisfait des résultats. Contrairement à de nombreux correcteurs orthographiques ou grammaticaux traditionnels, cette plateforme va bien au-delà des bases. Elle vous aide à améliorer votre écriture en s'adaptant au type de texte sur lequel vous travaillez, qu'il s'agisse d'un e-mail formel, d'un rapport, d'un article universitaire ou même d'un contenu créatif, et, plus important encore, elle tient compte de votre public cible.

3. Hemingway Editor (le meilleur pour améliorer la lisibilité et la concision)

via Hemingway Editor

Hemingway Editor est un outil d'écriture IA unique qui met l'accent sur la lisibilité tout en fournissant un comptage précis des mots. Cet outil en ligne analyse la complexité des phrases et la verbosité en temps réel, ce qui est très utile pour les rédacteurs qui souhaitent produire des textes concis et percutants.

Hemingway ne se contente pas de compter les mots, il met en évidence les adverbes excessifs, les phrases complexes et l'utilisation de la voix passive, ce qui en fait un excellent outil pour ceux qui souhaitent que leur contenu soit succinct et percutant. Son interface facile à lire simplifie le suivi des mots sans distractions inutiles.

Les meilleures fonctionnalités de l'éditeur Hemingway

Identifiez les phrases trop longues et réduisez la complexité inutile

Restez concis grâce à des commentaires en temps réel sur la longueur des phrases

Exportez facilement vos textes pour les utiliser sur d'autres plateformes d'écriture

Accédez-y même si vous n'avez pas de connexion Internet active

Limitations de l'éditeur Hemingway

Options de mise en forme limitées par rapport à d'autres traitements de texte

Pas d'intégration avec le stockage cloud, les utilisateurs doivent enregistrer et transférer manuellement le contenu

Tarifs de l'éditeur Hemingway

Free

Hemingway Editor Plus (Individual 5K) : 18,33 $/mois

Hemingway Editor Plus (Individual 10K) : 12,50 $/mois

Hemingway Editor Plus (Team 5K) : 12,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Hemingway Editor

G2 : 4,4/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hemingway Editor ?

Un avis G2 dit :

J'aime le fait qu'il mesure au fur et à mesure que j'écris. C'est un bon indicateur et une méthode cohérente pour écrire pour un large public. Cela rend mes écrits très accessibles.

J'aime le fait qu'il mesure au fur et à mesure que j'écris. C'est un bon indicateur et une méthode cohérente pour écrire pour un large public. Cela rend mes écrits très accessibles.

4. ProWritingAid (Idéal pour une analyse détaillée de vos écrits et des commentaires)

via ProWritingAid

ProWritingAid propose un assistant de rédaction complet alimenté par l'IA avec un compteur de mots intégré qui aide les utilisateurs à contrôler efficacement la longueur des documents. Idéal pour les auteurs, les éditeurs et les créateurs de contenu, il suit le nombre de mots et fournit des suggestions de rédaction approfondies, notamment des améliorations stylistiques et des vérifications grammaticales.

ProWritingAid se distingue par ses commentaires contextuels, qui analysent tout, de la longueur des phrases aux mots trop utilisés.

Meilleures fonctionnalités de ProWritingAid

Effectuez des analyses grammaticales et stylistiques approfondies grâce à plus de 20 rapports

Optimisez le rythme grâce à des informations sur le flux des mots et l'équilibre des paragraphes, en particulier pour l'écriture créative

Personnalisez les limites de mots pour différents types de contenu, y compris les romans et les rapports d'entreprise

Bénéficiez d'un thésaurus et de suggestions de mots dans l'application pour enrichir votre vocabulaire

Limitations de ProWritingAid

Vitesse de traitement lente pour les documents volumineux.

Coûteux pour l'ensemble des fonctionnalités, ce qui pousse certains utilisateurs à explorer des alternatives à ProWritingAid

Tarifs ProWritingAid

Free

Premium : 30 $/mois

Premium Pro : 36 $/mois

Évaluations et avis sur ProWritingAid

G2 : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 490 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ProWritingAid ?

Un avis G2 dit :

ProWritingAid est incroyablement riche en fonctionnalités. Vous pouvez choisir le type de langage (professionnel, informel, académique, etc.) et les suggestions sont généralement très pertinentes. Le logiciel est particulièrement efficace pour identifier les mots de remplissage et aider à rationaliser les textes, sans oublier, bien sûr, les fautes de frappe !

ProWritingAid est incroyablement riche en fonctionnalités. Vous pouvez choisir le type de langage (professionnel, informel, académique, etc.) et les suggestions sont généralement très pertinentes. Le logiciel est particulièrement efficace pour identifier les mots de remplissage et aider à rationaliser les textes, sans oublier, bien sûr, les fautes de frappe !

🧠 Anecdote : avec près de 345 millions d'abonnés et environ 321 millions d'utilisateurs actifs, Microsoft 365, qui comprend également Microsoft Word, héberge un nombre considérable de documents, de feuilles de calcul et de présentations !

5. Google Docs (idéal pour la collaboration en temps réel et le stockage cloud)

via Google Docs

Google Docs est une plateforme d'écriture populaire basée sur le cloud qui intègre un compteur de mots facile d'accès dans sa suite de documents alimentée par l'IA. Les rédacteurs, les étudiants et les professionnels peuvent vérifier instantanément le nombre de mots lors de la rédaction de contenu, ce qui en fait un excellent outil pour les projets soumis à des exigences strictes en matière de longueur.

Google Docs permet à plusieurs utilisateurs de travailler sur le même document en temps réel afin de centraliser la documentation d'un projet. De plus, son intégration à Google Drive garantit que tous les fichiers sont stockés en toute sécurité et accessibles depuis n'importe où.

Les meilleures fonctionnalités de Google Docs

Collaborez efficacement tout en assurant le suivi des modifications et des limites de mots

Enregistrez automatiquement vos documents dans le cloud pour éviter toute perte de données

Utilisez la saisie vocale pour dicter du texte tout en surveillant le nombre de mots

Accédez à des fonctions de vérification grammaticale et orthographique de base

Limitations de Google Docs

Vérifications grammaticales et suggestions stylistiques limitées basées sur l'IA

L'accès hors ligne nécessite une installation manuelle et une connexion à un seul compte

Tarifs Google Docs

Gratuit avec un compte Google

Évaluations et avis sur Google Docs

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 28 360 avis)

Que disent les utilisateurs de Google Docs dans la vie réelle ?

Un critique de Capterra a déclaré ceci à propos de Google Docs :

J'adore la facilité avec laquelle il est possible de collaborer avec des collègues, que ce soit en modifiant un document en même temps ou en ajoutant des commentaires et des suggestions de modifications, sans interrompre le flux du document. Les options de partage sont également très pratiques, car elles permettent de limiter le partage en fonction du domaine Google Workspace, d'une adresse e-mail spécifique ou uniquement des personnes disposant de liens spécifiques.

J'adore la facilité avec laquelle il est possible de collaborer avec des collègues, que ce soit en modifiant un document en même temps ou en ajoutant des commentaires et des suggestions de modifications, sans interrompre le flux du document. Les options de partage sont également très pratiques, car elles permettent de limiter le partage en fonction du domaine Google Workspace, d'une adresse e-mail spécifique ou uniquement des personnes disposant de liens spécifiques.

💡 Conseil de pro : laissez l'IA se charger du travail fastidieux lié à la documentation afin de pouvoir vous recentrer sur l'essentiel. Comment ? L'IA automatise la mise en forme, détecte les erreurs et améliore la lisibilité, vous libérant ainsi des tâches cruciales. De plus, elle personnalise le contenu, réduit les coûts et favorise la collaboration en temps réel au sein de l'équipe.

6. Microsoft Word (idéal pour la rédaction traditionnelle avec amélioration IA)

via Microsoft Word

Lancé pour la première fois en 1983, Microsoft Word reste l'un des logiciels de traitement de texte les plus fiables. Il offre un compteur de mots fiable qui se met à jour en temps réel.

Que ce soit pour rédiger des rapports, des documents de recherche ou du contenu créatif, la fonctionnalité intégrée de comptage de mots de Word aide les utilisateurs à respecter sans effort les limites imposées. Les informations fournies par MS Word sur la lisibilité, le nombre de caractères et l'estimation de la durée de lecture en font une excellente option pour les professionnels.

Même s'il a commencé avec de simples fonctionnalités de modification de texte, Microsoft Word est désormais doté de fonctionnalités basées sur l'IA, telles que des suggestions grammaticales et stylistiques, la prédiction de texte et la conversion de la parole en texte. Ses outils de modification basés sur l'IA garantissent que le nombre de mots n'est pas seulement un nombre, mais fait partie intégrante d'un processus de rédaction raffiné.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Word

Surveillez le nombre de mots en direct dans la barre d'outils inférieure pendant que vous écrivez

Définissez des limites de mots pour les devoirs, les articles de blog et les rapports

Utilisez la modification en cours alimentée par l'IA pour affiner la structure sans dépasser les limites

Accédez à des outils de traduction intégrés pour la rédaction multilingue et la localisation de contenu

Limitations de Microsoft Word

Ne dispose pas de fonctionnalités avancées de réécriture basées sur l'IA par rapport aux assistants de rédaction dédiés

Les fonctionnalités basées sur un abonnement limitent l'accès complet sans forfait payant

Tarifs Microsoft Word

Microsoft 365 Personnel : 9,99 $/mois

Microsoft 365 Famille : 12,99 $/mois par utilisateur

Applications Microsoft 365 pour les entreprises : 9,99 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Standard : 15 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Microsoft Word

G2 : 4,7/5 (plus de 1 870 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 470 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Word ?

Un évaluateur G2 a déclaré ce qui suit à propos de Microsoft Word :

Microsoft Word est un excellent outil pour taper et modifier des documents. J'apprécie particulièrement le fait qu'il propose différents modèles adaptés à tous les types de documents à rédiger : lettres, CV, flyers, etc. Des fonctionnalités utiles telles que de nombreux types et tailles de polices de caractères, des formats de couleurs, la vérification orthographique, la vérification grammaticale et bien d'autres encore contribuent à rendre mes documents bien meilleurs que la moyenne. Il est également très appréciable que bon nombre de ces fonctionnalités exceptionnelles soient gratuites et qu'il ne soit jamais nécessaire de payer pour des mises à niveau. Il est très facile à naviguer. Même un utilisateur débutant n'aura aucune difficulté à s'en servir.

Microsoft Word est un excellent outil pour taper et modifier des documents. J'apprécie particulièrement le fait qu'il propose différents modèles adaptés à tous les types de documents à rédiger : lettres, CV, flyers, etc. Des fonctionnalités utiles telles que de nombreux types et tailles de polices de caractères, des formats de couleurs, un correcteur orthographique, un correcteur grammatical et bien d'autres encore contribuent à rendre mes documents bien meilleurs que la moyenne. Il est également très appréciable que bon nombre de ces fonctionnalités soient gratuites et qu'il ne soit pas nécessaire de payer pour les mises à jour. Il est très facile à utiliser. Même un utilisateur débutant n'aura aucune difficulté à s'en servir.

7. QuillBot (le meilleur pour la paraphrase et le résumé alimentés par l'IA)

via QuillBot

QuillBot est un assistant de rédaction alimenté par l'IA conçu pour améliorer l'écriture grâce à la paraphrase, la résumisation et la correction grammaticale. Il sert également de compteur de mots IA efficace.

Sa capacité unique à réduire le nombre de mots tout en conservant le sens rend cet outil particulièrement utile pour les étudiants, les gestionnaires de réseaux sociaux, les spécialistes du marketing et les rédacteurs qui ont besoin de raccourcir ou d'allonger efficacement un texte tout en gardant un œil sur sa longueur.

Les meilleures fonctionnalités de QuillBot

Résume des contenus longs en points clés concis

Effectuez des vérifications grammaticales et surlignez les erreurs pour affiner le contenu

Réduisez ou développez votre texte pour respecter sans effort les limites imposées

Intégrez-les à Google Docs pour une modification en cours du contenu en toute transparence

Limites de QuillBot

La paraphrase est limitée à plusieurs mots ou caractères dans la version gratuite

Difficultés à maintenir le contexte dans les paraphrases longues

Tarifs QuillBot

Free

Premium : 4,17 $/mois

Équipe : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur QuillBot

G2 : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de QuillBot ?

Un avis G2 dit :

Pour rédiger rapidement des publications sur les réseaux sociaux, j'utilise QuillBot afin d'améliorer mon style d'écriture. Outre la paraphrase, cet outil offre de nombreuses autres fonctionnalités telles qu'un correcteur grammatical et un détecteur de plagiat. Je trouve cet outil très utile. Je peux rapidement paraphraser le même texte en deux ou trois versions différentes et le publier sur différentes plateformes.

Pour rédiger rapidement des publications sur les réseaux sociaux, j'utilise QuillBot afin d'améliorer mon style d'écriture. Outre la paraphrase, cet outil offre de nombreuses autres fonctionnalités telles qu'un correcteur grammatical et un détecteur de plagiat. Je trouve cet outil très utile. Je peux rapidement paraphraser le même texte en deux ou trois versions différentes et le publier sur différentes plateformes.

8. Originality.ai (Idéal pour la détection de contenu IA et les contrôles de plagiat)

Originality. ai est avant tout un outil de détection de l'IA et de vérification du plagiat. Il dispose d'un compteur de mots intégré qui permet aux utilisateurs de suivre la longueur des documents. Il effectue également des vérifications pour s'assurer que votre contenu est unique et exact.

Cet outil est particulièrement utile pour les contenus axés sur le référencement. Il fournit des informations sur la structure et la lisibilité du texte, ainsi que le suivi du nombre de mots. Il garantit que les articles respectent les exigences en matière de longueur tout en conservant leur originalité.

Les meilleures fonctionnalités d'Originality. ai

Il suffit de coller le contenu pour détecter le contenu généré par l'IA, y compris les résultats des modèles ChatGPT et GPT-4

Vérifiez instantanément le nombre de mots tout en effectuant des analyses anti-plagiat sur plusieurs sources

Génère un score d'originalité du contenu qui détermine l'authenticité

Permettez à vos équipes de collaborer, ce qui est particulièrement utile pour les éditeurs et les agences

Originalité. Limites de l'IA

Génère parfois de faux positifs, car aucun détecteur d'IA n'est fiable à 100 %

Il ne dispose pas d'un vérificateur grammatical ou de lisibilité, ce qui signifie que vous devrez l'intégrer à d'autres outils

Prix Originality.ai

Paiement à l'utilisation : 30 $ (paiement unique)

Pro : 14,95 $/mois

Enterprise : 179 $/mois

Évaluations et avis sur Originality.ai

G2 : 4,3/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Originality.ai ?

Un avis G2 dit:

Nous utilisons régulièrement cette plateforme pour vérifier le contenu généré par l'IA et plagié. L'outil est facile à utiliser et les surlignages en couleur permettent de voir facilement quelles parties du contenu pourraient être générées par l'IA. Il analyse rapidement les documents et les rapports sont détaillés, ce qui nous aide à vérifier efficacement l'originalité.

Nous utilisons régulièrement cette plateforme pour vérifier le contenu généré par l'IA et plagié. L'outil est facile à utiliser et les surlignages en couleur permettent de voir facilement quelles parties du contenu pourraient avoir été générées par l'IA. Il analyse rapidement les documents et les rapports sont détaillés, ce qui nous aide à vérifier efficacement l'originalité.

🧠 Fait amusant : une étude récente a révélé que 88 % des personnes ont déjà utilisé l'IA pour surmonter une paralysie des tâches.

9. Wordcounter. ai (Idéal pour le comptage de mots de base et l'analyse de texte simple)

Si vous recherchez un outil de comptage simple, Wordcounter.ai est fait pour vous. Il offre une grande diversité, fonctionnant comme un compteur de phrases et de paragraphes, et comptant les mots.

L'outil affiche le temps total de lecture et de lecture à voix haute du contenu dans la zone de saisie. Vous pouvez également partager une liste de mots-clés, et il affichera la densité des mots-clés, que vous pouvez exporter au format CSV ou TXT.

Les meilleures fonctionnalités de Wordcounter.ai

Utilisez-le comme compteur de mots, de phrases et de paragraphes, tout à la fois

Analysez la densité des mots-clés, avec assistance pour l'optimisation des moteurs de recherche

Surlignez les mots trop utilisés pour diversifier votre vocabulaire

Obtenez des résultats sans vous inscrire et sans travailler dans un navigateur pour un accès rapide

Limites de Wordcounter.ai

Ne propose pas de vérification grammaticale ou orthographique, nécessite l'intégration d'autres outils

Ne dispose pas d'améliorations avancées de l'IA pour la rédaction, telles que l'amélioration des phrases et les suggestions de lisibilité

Tarifs de Wordcounter.ai

Free

Évaluations et avis sur Wordcounter.ai

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

10. ZeroGPT (le meilleur pour détecter les textes générés par l'IA)

via ZeroGPT

Semblable à Originality.ai, ZeroGPT aide à différencier le contenu généré par l'IA de celui créé par des humains. Avec ses compteurs de caractères et de mots intégrés, cet outil est très utile pour les enseignants, les éditeurs et les entreprises.

L'outil utilise des algorithmes avancés de détection de l'IA pour analyser le texte à la recherche de modèles indiquant son origine. Les rapports détaillés de ZeroGPT attribuent un niveau d'authenticité au contenu analysé.

Les meilleures fonctionnalités de ZeroGPT

Suivez le nombre de mots en toute transparence tout en détectant les textes générés par l'IA

Garantissez une écriture humaine sans dépasser les limites

Utilisez des analyses basées sur l'IA pour affiner la structure de vos phrases

Optimisez vos écrits universitaires grâce à un suivi structuré des mots

Limitations de ZeroGPT

Pas entièrement fiable car il génère souvent des faux positifs ou des faux négatifs

Manque d'intégration avec les principales plateformes de contenu

Tarification ZeroGPT

Free

Pro : 9,50 $/mois

Plus : 19 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis ZeroGPT

G2 : 4/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de ZeroGPT ?

Un avis G2 dit :

Ce que j'aime le plus chez ZeroGPT, c'est son interface utilisateur et sa facilité d'utilisation. Outre la fonctionnalité de détection IA, il offre également de nombreuses autres fonctionnalités telles qu'un vérificateur grammatical, un résumeur de texte, un paraphraseur, un traducteur IA, etc. Il est également disponible sur WhatsApp et Telegram, ce qui le rend encore plus facile à utiliser sur tous les appareils. Il génère également à la volée un rapport PDF des résultats de la détection IA, ce qui garantit une transparence et une crédibilité optimales.

Ce que j'aime le plus chez ZeroGPT, c'est son interface utilisateur et sa facilité d'utilisation. Outre la fonctionnalité de détection de l'IA, il offre également de nombreuses autres fonctionnalités telles qu'un vérificateur grammatical, un résumeur de texte, un paraphraseur, un traducteur IA, etc. Il est également disponible sur WhatsApp et Telegram, ce qui le rend encore plus facile à utiliser sur tous les appareils. Il génère également à la volée un rapport PDF des résultats de la détection de l'IA, ce qui garantit une transparence et une crédibilité optimales.

💡 Conseil de pro : divisez les phrases longues en phrases plus courtes. Elles seront ainsi moins susceptibles d'être signalées comme contenu généré par l'IA.

Faites en sorte que chaque mot compte avec ClickUp

Le choix du bon compteur de mots gratuit dépend également de vos besoins spécifiques. Que vous recherchiez une vérification grammaticale basée sur l'IA, la détection de l'originalité du contenu ou une collaboration documentaire fluide en plus des compteurs de mots, vous pouvez choisir parmi les options ci-dessus.

Par exemple, Hemingway Editor améliore la lisibilité tandis que ZeroGPT et Originality.ai vérifient l'authenticité du contenu, et avec Grammarly, vous vérifiez la grammaire... La liste est longue.

Cependant, si vous recherchez un outil complet qui combine le meilleur du comptage de mots, de l'aide à la rédaction alimentée par l'IA et de la collaboration en équipe, ClickUp est la solution idéale. L'intégration de ClickUp Docs et ClickUp Brain vous permettra d'atteindre vos objectifs de rédaction de manière transparente et efficace. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et rejoignez la vague de création de contenu alimentée par l'IA !