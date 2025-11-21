Les 11 meilleures alternatives à Speak AI pour la conversion de la parole en texte en 2025

Vous en avez assez de rencontrer des limites avec Speak AI ? Votre transcription s'interrompt au milieu d'une discussion ou vous devez activer/désactiver entre deux applications pour attribuer un simple élément.

Ce qui commence comme un gain de temps finit par ajouter plus de travail avec un contexte manquant, des flux de travail désordonnés et des fonctionnalités qui ne vont tout simplement pas assez loin. Si vous recherchez quelque chose qui s'intègre dans votre flux de travail quotidien, vous êtes au bon endroit.

Nous avons sélectionné 11 alternatives à Speak IA qui vont au-delà de la transcription de base, tout en garantissant précision, coût et intégration.

C'est parti ! 💪

Pourquoi opter pour une alternative à Speak IA ?

Speak AI couvre les bases, mais ne permet pas de transformer vos réunions en flux de travail exploitables.

Voici pourquoi vous devriez envisager d'essayer une alternative à Speak IA. 💁

Capacités de transcription limitées : il ne permet pas la création automatisée de tâches ou d'éléments à partir des discussions.

Pas d'intégrations approfondies : l'outil ne fait pas de connexion directe avec les applications de gestion de projet ou de collaboration d'équipe.

Capacités de recherche limitées : les transcriptions ne peuvent pas faire l'objet de recherches sur plusieurs réunions ou appels.

Pas de transcription automatique des clips vocaux : les messages vocaux ne sont pas transcrits ni liés à des tâches/commentaires pertinents.

Installation fragmentée du flux de travail : l'outil linguistique basé sur l'IA nécessite plusieurs outils distincts pour les notes, les tâches et la communication.

Pas de résumés intelligents : pas de synthèse en temps réel des points forts d'une réunion générée par l'IA ni d'extraction des points clés.

Les alternatives à Speak /IA en un coup d'œil

Voici un tableau comparatif de toutes les alternatives à Speak IA. 📊

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs ClickUp Transcriptions et flux de travail de gestion de projetTaille des équipes : Équipes de toutes tailles, y compris les particuliers, les petites équipes et les entreprises Résumés automatiques des réunions avec AI Notetaker, ClickUp Brain pour des informations contextuelles, Docs intégré pour la modification en cours, intégration transparente des tâches avec ClickUp Tasks. Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises. Descript Contenu vidéo et podcast avec transcription intégréeTaille de l'équipe : Créateurs de contenu et podcasteurs Overdub pour le clonage vocal, l'enregistrement d'écran, la modification en cours multipiste, la suppression des mots de remplissage, les outils de publication pour les podcasts et les vidéos. Forfait Free gratuit disponible ; à partir de 24 $/mois (Hobbyist) Otter. ai Transcriptions de réunions en direct, résumés automatisés et prise de notes liée au calendrierTaille de l'équipe : Petites et moyennes entreprises Transcription en temps réel, prise de notes par IA , requête des transcriptions à l'aide d'Otter AI Chat et intégrations avec Zoom, Teams et Google Meet. Forfait Free disponible ; à partir de 17 $/mois par utilisateur (Pro) Rev Transcriptions vérifiées par des humains dans des documents juridiques, universitaires et professionnels Taille de l'équipe : Entreprises et cabinets d'avocats Transcription humaine et IA, horodatage automatique et libellés des locuteurs, transcriptions modifiables pour une utilisation en entreprise. Formule gratuite non disponible ; à partir de 15 $/mois (formule Basic). Duolingo Nouvelles langues grâce à des leçons ludiques et vocales Taille de l'équipe : Apprenants individuels Nouvelles langues avec des outils de discussion basés sur l'IA tels que Roleplay, révision des erreurs via Practice Hub et compréhension facile des concepts. À partir de 67,89 $/an (forfait Business) Sonix Transcription rapide et multilingue avec traduction et identification des locuteurs Taille de l'équipe : Entreprises de taille moyenne Transcription audio et traduction dans plus de 40 langues, analyse de texte à l'aide d'outils d'IA, génération de sous-titres et de transcriptions détaillées avec une grande précision. Tarification personnalisée Google Cloud Speech-to-Texte Transcription intégrée et évolutiveTaille de l'équipe : Entreprises et développeurs Reconnaissance vocale en temps réel dans plusieurs langues et interactions avec l'utilisateur, diarisation des locuteurs, horodatage au niveau des mots pour plus de précision, intégration API. À partir de 0,024 $/minute Chuchotement Modèles d'IA de transcription open source et personnalisables pour la rechercheTaille de l'équipe : Chercheurs et développeurs Modèle open source pour la reconnaissance vocale multilingue, traitement des fichiers hors ligne pour la confidentialité, gestion efficace des accents variés et des bruits de fond. Forfait Free disponible Verbit Transcription et sous-titrage conformes à l'ADA dans les paramètres de l'éducation, du droit et de l'entreprise Taille de l'équipe : Entreprises et établissements d'enseignement Transcription IA avec modification en cours, précision spécifique au domaine, sous-titrage en temps réel pour les secteurs éducatif et juridique. Forfait Free disponible ; à partir de 29 $/mois (libre-service) Amazon Polly Convertissez du texte en parole réaliste pour les applications vocales, les systèmes IVR et les outils d'apprentissage Taille de l'équipe : Développeurs et entreprises Conversion du texte-parole avec un rendu réaliste, personnalisation du ton et de la hauteur avec SSML, streaming audio en temps réel. Forfait Free disponible ; à partir de 4 $/mois (voix standard) Assembly IA Création d'applications avec détection de sujets et analyse des sentiments Taille de l'équipe : Développeurs et entreprises Transcription vocale avec détection du locuteur, analyse des sentiments, expurgation des données sensibles Forfait gratuit disponible ; tarification personnalisée.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les meilleures alternatives à Speak IA à utiliser

Voici les meilleures applications d'apprentissage des langues basées sur l'IA qui offrent plus de contrôle et une meilleure collaboration que Speak AI. 🎯

ClickUp (idéal pour les transcriptions et les flux de travail de gestion de projet)

Essayez-le dès maintenant Transcrivez vos notes vocales, clips de vidéo, notes de réunion et bien plus encore grâce à ClickUp AI.

Le travail tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est inefficace.

Nos projets, nos connaissances et nos communications sont dispersés entre différents outils déconnectés qui ralentissent notre travail.

ClickUp résout ce problème en tant que premier espace de travail IA convergent au monde qui combine la prise de note IA, la transcription rapide, l'automatisation contextuelle et la documentation dynamique, le tout dans un seul et même espace de travail.

Trouvez plus rapidement des informations pertinentes avec ClickUp Brain.

Toutes vos notes, discussions et fils de discussion sont consultables via l'IA dans l'environnement de travail ClickUp.

Avec ClickUp Brain, vous intégrez les données de réunion au reste de votre environnement de travail.

Demandez-lui un résumé des entretiens avec les clients du mois dernier ou ce qui est en attente dans votre pipeline de contenu. Il extrait des informations précieuses à partir de documents, de tâches et de notes réels ; pas besoin de passer d'une plateforme à l'autre ou de fouiller dans des dossiers.

Pour les équipes qui gèrent un grand nombre de données vocales, ClickUp Brain aide à hiérarchiser, organiser et suivre les tâches.

Il analyse votre environnement de travail et met en évidence les domaines qui nécessitent votre attention, tels que le travail en retard ou les dépendances manquantes. Il vous suffit de poser une question et ses capacités de traitement du langage naturel la comprendront.

De plus, tous les enregistrements vocaux ou clips vidéo que vous enregistrez dans l'environnement de travail ClickUp sont instantanément transcrits et rendus consultables par ClickUp Brain !

Ne manquez plus jamais un élément à accomplir grâce à ClickUp AI Notetaker.

Commençons par ClickUp AI Notetaker, qui se connecte automatiquement à vos appels Zoom, Google Meet ou Teams pour enregistrer et transcrire la discussion en temps réel. Mais ce n'est pas tout : il identifie également les éléments clés et les convertit en tâches ClickUp, en les attribuant aux bonnes personnes avec des dates d'échéance et le contexte pertinent.

Imaginons que vous participiez à une réunion de planification de produit. Au lieu de taper frénétiquement ou de faire le suivi plus tard pour plus de clarté, vous pouvez utiliser l'IA pour prendre des notes. Elle capture la discussion, met en évidence les prochaines étapes (comme « mettre à jour le texte de la page d'accueil d'ici mardi ») et les lie directement à votre liste de tâches.

Vous avez manqué un appel client ? AI Notetaker vous offre des transcriptions consultables, des résumés de type TL; DR et des points forts instantanés de l'appel, tous enregistrés dans des documents ClickUp privés pour référence. Vous n'avez même pas besoin de passer du temps à mettre à jour manuellement les notes de réunion ou à convertir les points vocaux en listes de tâches.

Capturez chaque mot avec l'assistant de prise de notes IA de ClickUp Transformez les points clés de chaque appel en tâches suivies grâce à ClickUp AI Notetaker.

Travaillez sur votre documentation de manière collaborative ClickUp Docs

Tout cela est lié à ClickUp Docs, où vous pouvez transformer vos transcriptions en documents de travail.

Créez des plans de contenu, des spécifications de produits ou des notes de réunion avec votre équipe, coéditez en temps réel et convertissez les points importants en tâches directement à partir du document. Tout reste lié : transcriptions, échéanciers et tâches à accomplir, afin que les projets restent fidèles à ce qui a été dit et convenu.

Transformez vos notes désordonnées en documents vivants avec ClickUp Docs

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Convertissez instantanément les éléments à entreprendre en tâches : créez, attribuez et effectuez le suivi des tâches à partir des notes de réunion à l'aide de la tâche ClickUp

Accédez à des transcriptions consultables : utilisez ClickUp Connected Search pour trouver des citations, du contexte ou des termes clés dans toutes vos réunions ou notes passées.

Enregistrez et transcrivez des clips audio : transformez vos commentaires vocaux ou vos enregistrements d'écran en contenu transcrit et consultable à l'aide de ClickUp Clips

Publication automatique dans les canaux de l'équipe : transmettez les points forts des réunions et les tâches dans transmettez les points forts des réunions et les tâches dans ClickUp Chat , lié à Docs et à d'autres projets pertinents.

ClickUp limitations

Courbe d'apprentissage abrupte en raison de ses nombreuses options personnalisées

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique sur G2 résume bien la situation :

ClickUp Brain permet vraiment de gagner du temps. L'IA intégrée peut désormais résumer de longs fils de discussion, rédiger des brouillons de documents et même transcrire des clips audio directement dans une tâche, ce qui permet à mon équipe de réduire les changements de contexte et d'utiliser moins d'outils de module complémentaire. […] Tout dans un seul espace de travail. Nous effectuons des sprints agiles, publions des documents et gérons les OKR sans avoir à passer d'une application à l'autre. Les intégrations natives (Slack, Drive, GitHub) sont rapides à mettre en place. Permission granulaires + automatisations robustes. Il est facile d'accorder aux sous-traitants un accès en lecture seule ou de déclencher des flux de travail en plusieurs étapes lorsqu'un statut change. *

ClickUp Brain permet vraiment de gagner du temps. L'IA intégrée peut désormais résumer de longs fils de discussion, rédiger des brouillons de documents et même transcrire des clips audio directement dans une tâche, ce qui permet à mon équipe de réduire les changements de contexte et d'utiliser moins d'outils de module complémentaire. […] Tout dans un seul environnement de travail. Nous effectuons des sprints agiles, publions des documents et gérons les OKR sans avoir à passer d'une application à l'autre. Les intégrations natives (Slack, Drive, GitHub) sont rapides à mettre en place. Permission granulaires + automatisations robustes. Il est facile d'accorder aux sous-traitants un accès en lecture seule ou de déclencher des flux de travail en plusieurs étapes lorsqu'un statut change. *

📮 ClickUp Insight : Selon notre sondage sur l'efficacité des réunions, près de 40 % des personnes interrogées participent à 4 à 8 réunions ou plus par semaine, chacune pouvant durer jusqu'à une heure. Cela représente un temps collectif considérable consacré aux réunions dans votre organisation. Et si vous pouviez récupérer ce temps perdu ? Le bloc-notes IA intégré de ClickUp peut vous aider à augmenter votre productivité jusqu'à 30 % grâce à des résumés de réunion instantanés, tandis que ClickUp Brain facilite la création automatisée de tâches et la rationalisation des flux de travail, transformant ainsi des heures de réunion en informations exploitables.

2. Descript (idéal pour le contenu de vidéo et podcast avec transcription intégrée)

via Descript

Descript est un éditeur audio et vidéo de qualité professionnelle qui simplifie le processus de production pour les créateurs, les équipes et les enseignants. Sa transcription alimentée par l'IA transforme vos enregistrements en texte modifiable, vous permettant de couper, rogner et peaufiner le contenu aussi facilement que si vous effectuez une modification en cours sur un document.

De la régénération d'extraits vocaux à l'aide de l'IA à la suppression des bruits de fond et à la génération de contenu visuel, l'enregistreur vocal IA donne la priorité à la création de contenu de bout en bout. Cela en fait un choix idéal pour les professionnels qui élaborent des stratégies de contenu axées sur les médias, et pas seulement pour analyser des données de discussion.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

Corrigez les erreurs audio, créez des intros ou doublez du contenu à l'aide des outils de clonage vocal et de génération de voix synthétique de Descript.

Utilisez Edit for Clarity et Remove Retakes pour nettoyer la parole en un seul clic et renforcer votre récit.

Laissez le Speaker Detective intégré identifier et attribuer un libellé aux voix en quelques secondes, vous évitant ainsi de perdre du temps à les étiqueter manuellement.

Utilisez l'IA pour identifier et extraire les meilleurs moments pour les clips destinés aux réseaux sociaux, afin de stimuler l'engagement.

Limites de Descript

La modification en cours du contenu vidéo à plusieurs intervenants ou de long formulaire entraîne des retards.

L'IA peut mal interpréter certaines phrases, ce qui nécessite une vérification manuelle.

Tarifs Descript

Free

Amateur : 24 $/mois par utilisateur

Créateur : 35 $/mois par utilisateur

Entreprise : 65 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Descript ?

Consultez une critique G2 pour cette alternative à Speak IA :

Le fait de pouvoir effectuer la modification en cours, le coupage et le collage du texte et également effectuer la modification en cours de la vidéo/l'audio sous-jacente change la donne. Pour le travail que je fais (production de cours vidéo pour des cours en ligne), c'est essentiel et je n'ai trouvé aucune autre application comme celle-ci... La transcription s'est détériorée. Elle était auparavant meilleure et plus précise. De plus, synchroniser le script avec l'audio est très délicat. La possibilité de synchroniser une transcription avec l'audio est très importante et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'utilise Descript, mais c'est parfois très frustrant car l'application ne parvient souvent pas à détecter avec précision où le texte doit être placé, EN PARTICULIER s'il y a plusieurs prises (ce qui est toujours le cas lorsque nous enregistrons en direct en studio). *

Le fait de pouvoir effectuer la modification en cours, le coupage et le collage du texte et également effectuer la modification en cours de la vidéo/l'audio sous-jacente change la donne. Pour le travail que je fais (production de cours vidéo pour des cours en ligne), c'est essentiel et je n'ai trouvé aucune autre application comme celle-ci... La transcription s'est détériorée. Elle était auparavant meilleure et plus précise. De plus, synchroniser le script avec l'audio est très délicat. La possibilité de synchroniser une transcription avec l'audio est très importante et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'utilise Descript, mais c'est parfois très frustrant car l'application ne parvient souvent pas à détecter avec précision où le texte doit être placé, EN PARTICULIER s'il y a plusieurs prises (ce qui est toujours le cas lorsque nous enregistrons en direct en studio). *

🧠 Anecdote : Au début des années 1990, Dragon Systems a lancé « Dragon Dictate », suivi d'« Dragon NaturallySpeaking », qui pouvait reconnaître un discours continu à une vitesse de 100 mots par minute, une avancée qui nous a rapprochés des outils de transcription IA que nous utilisons aujourd'hui.

3. Otter. ai (Idéal pour les transcriptions de réunions en direct et les résumés d'automatisation)

Otter. ai est un agent de réunion IA complet destiné aux professionnels submergés par des réunions qui s'enchaînent.

Ce qui distingue Otter, c'est son IA proactive qui participe. Son Meeting Agent peut automatiquement rejoindre les sessions Zoom, Teams et Google Meet.

Cet outil d'IA génère des transcriptions en direct avec une précision supérieure à 95 % et transfère instantanément les notes vers des outils tels que Google Docs, Salesforce, Notion et Asana. De plus, le résumeur de transcriptions IA prend en charge la transcription multilingue, notamment en anglais, français et espagnol, afin de répondre aux besoins d'une base d'utilisateurs diversifiée.

Otter. ai : les meilleures fonctionnalités

Utilisez des assistants personnalisés tels que Media Agent pour la création de contenu, Sales Agent pour les suivis CRM ou Education Agent pour l'automatisation des notes de cours.

Posez des questions à AI Chat sur les réunions passées et obtenez des réponses contextuelles, des résumés ou même des brouillons d'e-mails.

Utilisez Studio Sound pour améliorer la clarté de l'audio enregistré et la précision de la transcription.

Définissez vos paramètres en matière de résumé, de comportement des agents et d'intégrations afin d'adapter l'outil à votre flux de travail.

Limitations d'Otter. ai

La précision de la transcription varie en fonction des accents non standard et des enregistrements audio de mauvaise qualité.

Même avec la version premium, certains noms, termes ou phrases peuvent être mal interprétés, ce qui incite les utilisateurs à se tourner vers les alternatives à Otter.ai.

Tarifs Otter.ai

Free

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Otter. ai : évaluations et avis

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Voici un avis G2 sur cette alternative à Speak IA :

Ce que j'apprécie le plus chez Otter, c'est que je peux accorder toute mon attention à mes interlocuteurs pendant un appel, sans avoir à prendre continuellement des notes. Les discussions peuvent se dérouler plus dans un flux gratuit, je peux poser plus de questions et obtenir beaucoup plus d'informations, car je sais qu'Otter prendra des notes et enregistrera une transcription audio... Actuellement, je pense que ce qui pourrait être amélioré, c'est la section des notes consacrée aux points d'action rhw. Parfois, elle les oublie, et je dois alors revoir la partie de la discussion concernée pour obtenir le point d'action complet. *

Ce que j'apprécie le plus dans les favoris d'Otter, c'est que je peux accorder toute mon attention à mes interlocuteurs pendant un appel, sans avoir à prendre continuellement des notes. Les discussions peuvent se dérouler plus dans un flux gratuit, je peux poser plus de questions et obtenir beaucoup plus d'informations, car je sais qu'Otter prendra des notes et enregistrera une transcription audio... Actuellement, je pense que ce qui pourrait être amélioré, c'est la section des notes consacrée aux points d'action rhw. Parfois, elle les oublie, et je dois alors revoir la partie de la discussion concernée pour obtenir le point d'action complet. *

📣 L'avantage ClickUp : Brain MAX est votre compagnon de bureau alimenté par l'IA qui place la productivité vocale au centre de votre flux de travail. Grâce à des fonctionnalités avancées de conversion de la parole en texte, il vous suffit d'exprimer vos idées, tâches, rappels ou messages à voix haute, et Brain MAX les transcrit et les organise instantanément. Que vous preniez des notes rapides, rédigiez des e-mails ou mettiez à jour votre liste de tâches, Brain MAX vous permet de rester organisé et productif sans effort, les mains libres. Cette expérience fluide axée sur la voix vous aide à aller plus vite, à réduire les efforts manuels et à rester concentré sur ce qui compte le plus.

4. Rev (idéal pour les transcriptions vérifiées par des humains dans les domaines juridique, universitaire et professionnel)

via Rev

Rev est un logiciel de reconnaissance de texte de longue date qui s'adresse aux secteurs où la précision est indispensable, tels que le droit, la santé et les médias. Il fournit des transcriptions de texte recevables devant les tribunaux et conformes à la norme HIPAA.

Contrairement à Speak AI, qui peine souvent à garantir la clarté des conversations à plusieurs interlocuteurs ou la précision requise dans le domaine juridique, Rev offre aux chercheurs, aux équipes juridiques, aux journalistes et aux consultants la possibilité de choisir leur niveau de précision. Avec une application mobile robuste, une sécurité de niveau industriel et une comparaison multi-fichiers, cette alternative permet une analyse approfondie des discussions.

Rev : les meilleures fonctionnalités

Choisissez entre ses transcriptions IA précises à plus de 96 % ou la transcription humaine pour une précision de niveau judiciaire.

Convertissez de longs témoignages, appels de découverte ou entretiens en points clés à retenir avec des horodatages liés.

Utilisez Multi-File Insights pour repérer les divergences entre plusieurs enregistrements lors de l'examen des dépositions.

Utilisez son assistant IA pour identifier les preuves, citations ou moments clés parmi des heures de témoignages.

Limites de Rev

Certains utilisateurs signalent des rapports selon lesquels des fichiers disparaissent temporairement et doivent être téléchargés à nouveau.

Absence de traitement par lots ou d'automatisation pour les flux de travail à grande échelle

Prix Rev

Basique : 14,99 $/mois par utilisateur

Pro : 34,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 420 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Rev ?

Un avis publié sur G2 le formule ainsi :

J'adore utiliser l'application pour enregistrer des fichiers audio lorsque je fais des visites de bâtiments pour les articles que j'écris... J'aime utiliser les transcriptions IA abordables, qui s'améliorent de jour en jour, mais j'espère qu'elles continueront à s'améliorer. Il est intéressant de noter que la transcription en direct qui apparaît à l'écran est souvent meilleure que la transcription IA que je peux commander plus tard, et j'aimerais pouvoir choisir d'utiliser cette version, mais il semble que Rev ne l'enregistre pas.

J'adore utiliser l'application pour enregistrer des fichiers audio lorsque je visite des bâtiments pour les articles que j'écris... J'aime utiliser les transcriptions IA abordables, qui s'améliorent de jour en jour, mais j'espère qu'elles continueront à s'améliorer. Il est intéressant de noter que la transcription en direct qui apparaît à l'écran est souvent meilleure que la transcription IA que je peux commander plus tard, et j'aimerais pouvoir choisir d'utiliser cette version, mais il semble que Rev ne l'enregistre pas.

🧠 Anecdote amusante : la transcription par IA a beaucoup évolué depuis 1952, date à laquelle un système appelé « Audrey » ne pouvait reconnaître que les chiffres prononcés. Dans les années 60, le Shoebox d'IBM pouvait comprendre 16 mots, ce qui était considérable à l'époque.

5. Duolingo (idéal pour apprendre de nouvelles langues grâce à des leçons ludiques et vocales)

via Duolingo

Duolingo est peut-être connu pour l'enseignement des langues, mais il peut être utile aux créateurs de contenu qui travaillent sur des projets multilingues. Si vous créez du contenu pour un public international ou jonglez avec différentes langues, sa reconnaissance vocale, ses explications grammaticales, ses commentaires sur la prononciation et son immense base de données linguistiques peuvent vous aider à affiner votre expression.

Il ne s'agit pas d'un outil de transcription achevé, mais il est idéal pour améliorer la clarté, localiser vos scripts et vous assurer que vos formulations semblent naturelles. Considérez-le comme un complément à votre installation de transcription principale, en particulier si la précision et les nuances linguistiques sont importantes pour votre travail.

Les meilleures fonctionnalités de Duolingo

Connectez-vous avec des caractères IA tels que « Lily » via des visioconférences, simulant ainsi des discussions réelles.

Utilisez les séries quotidiennes, les rappels et les classements pour rester motivé et encourager l'amélioration à long terme de votre élocution.

Encouragez l'utilisation de Duolingo for Business pour améliorer la communication entre les employés grâce à des programmes linguistiques structurés avec des analyses de l'administrateur.

Utilisez la reconnaissance vocale basée sur l'IA pour corriger votre prononciation et améliorer instantanément votre fluidité à l'oral.

Limites de Duolingo

Certains utilisateurs trouvent l'interface trop vive ou trop dure pour les yeux.

L'approche ludique peut privilégier l'engagement plutôt que l'apprentissage approfondi ou immersif des langues.

Tarifs Duolingo

Free

forfait Business : 67,89 $ par utilisateur et par an

Évaluations et avis sur Duolingo

G2 : 4,5/5 (plus de 130 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Duolingo ?

Consultez cette critique de Capterra:

Mon expérience a été très bonne. Malgré la présence de nombreuses publicités dans l'application, j'ai pensé que cela valait la peine d'investir dans mon apprentissage d'autres langues et c'est pourquoi je me suis abonné à la version super de l'application... À mon avis, l'application pourrait proposer davantage de langues à apprendre, même si vous ne connaissez que le portugais. Comme cela n'est pas encore possible, les Brésiliens doivent d'abord apprendre l'anglais, puis la plupart des autres langues disponibles dans l'application.

Mon expérience a été très bonne. Malgré la présence de nombreuses publicités dans l'application, j'ai pensé que cela valait la peine d'investir dans mon apprentissage d'autres langues et c'est pourquoi je me suis abonné à la version super de l'application... À mon avis, l'application pourrait proposer davantage de langues à apprendre, même si vous ne connaissez que le portugais. Comme cela n'est pas encore possible, les Brésiliens doivent d'abord apprendre l'anglais, puis la plupart des autres langues disponibles dans l'application.

💡 Conseil de pro : utilisez les modèles de liste de tâches dans ClickUp pour attribuer automatiquement des actions de suivi à partir des résumés de votre AI Notetaker. Ainsi, chaque point clé se transforme en tâche sans que vous ayez à lever le petit doigt.

6. Sonix (idéal pour la transcription multilingue et l'étiquetage des locuteurs)

via Sonix

Sonix est un outil de transcription basé sur l'IA qui transforme les contenus audio et vidéo en texte très précis dans plus de 53 langues. Vous pouvez également mettre en évidence les moments clés, laisser des commentaires et exporter dans plusieurs mises en forme (notamment SRT, DOCX et PDF).

Contrairement aux outils qui se contentent de générer une transcription basique, Sonix crée également un lecteur multimédia avec une transcription pour le partage ou l'intégration, ce qui facilite la révision ou la présentation de votre contenu. De son éditeur intuitif intégré au navigateur à la génération fluide de sous-titres, il offre un flux de travail complet pour transcrire, traduire, analyser et partager facilement des notes.

Les meilleures fonctionnalités de Sonix

Générez des résumés, détectez les thèmes et les sentiments, et attribuez automatiquement les libellés aux chapitres grâce à ses fonctionnalités avancées d'analyse IA.

Gérez l'accès multi-utilisateurs avec un contrôle achevé sur les privilèges de téléchargement, de modification en cours et de commentaire.

Partagez des extraits ou des transcriptions complètes à l'aide de son lecteur multimédia natif, qui prend également en charge la publication optimisée pour le référencement.

Intégrez-les à Zoom, Dropbox, Adobe Premiere et bien d'autres pour les adapter parfaitement à votre flux de travail existant.

Limites de Sonix

Cet outil ne fournit pas d'assistance pour la conversion en temps réel de la parole en texte.

Il manque certaines fonctionnalités avancées post-transcription, telles que l'analyse des sentiments et la catégorisation thématique.

Tarifs Sonix

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sonix

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 130 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sonix ?

Selon un avis publié sur Capterra à propos de cette alternative à Speak IA :

C'est l'un des rares services capables de gérer plusieurs langues et traductions. J'ai apprécié l'interface utilisateur conviviale et la possibilité d'exporter vers des logiciels tels qu'Adobe et Atlas. ti. Le plus grand avantage est la facilité avec laquelle on peut effectuer une modification en cours sur les transcriptions... Ce que j'ai moins aimé, c'est qu'ils proposent une analyse qualitative basique moyennant un supplément. J'aurais aimé qu'elle soit incluse, mais je comprends que ma licence était une licence basique. *

C'est l'un des rares services capables de gérer plusieurs langues et traductions. J'ai apprécié l'interface utilisateur conviviale et la possibilité d'exporter vers des logiciels tels qu'Adobe et Atlas. ti. Le plus grand avantage est la facilité avec laquelle on peut effectuer une modification en cours sur les transcriptions... Ce que j'ai moins aimé, c'est qu'ils proposent une analyse qualitative basique moyennant un supplément. J'aurais aimé qu'elle soit incluse, mais je comprends que ma licence était une licence basique. *

🧠 Anecdote amusante : bien avant l'apparition des claviers et du stockage cloud, les scribes de l'Antiquité étaient les gardiens ultimes des archives ! En Égypte, ils étaient des personnalités importantes, à qui les pharaons confiaient la tâche de documenter l'histoire, les impôts et les rituels à l'aide de hiéroglyphes complexes. Dans l'Israël antique, les scribes étaient des experts juridiques et des érudits religieux qui contribuaient à la préservation de la Bible hébraïque.

7. Google Cloud Speech-to-Text (idéal pour une transcription intégrée et évolutive)

Google Cloud Speech-to-Text est une API de reconnaissance vocale qui exploite Chirp, son modèle de base entraîné sur des millions d'heures d'audio et des milliards de phrases multilingues. Cela se traduit par de meilleures performances avec les accents, le jargon spécifique à un domaine et les bruits de fond.

Cet outil fonctionne selon trois modes flexibles : synchrone, asynchrone et en continu, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications en temps réel, au traitement par lots et à tout ce qui se trouve entre les deux. Les chercheurs travaillant avec des données sensibles ou les entreprises ayant des exigences strictes en matière de conformité trouveront son API V2 très utile, car elle offre une journalisation de niveau entreprise et un contrôle régional de la transcription.

Les meilleures fonctionnalités de Google Cloud Speech-to-Texte

Entraînez le modèle à donner la priorité au vocabulaire spécifique à un domaine ou à la terminologie propre à une marque pour améliorer les résultats.

Choisissez parmi des modèles optimisés pour la téléphonie, la vidéo ou les commandes, ou créez le vôtre avec l'interface utilisateur Speech-to-Text.

Transcrivez du contenu audio pour un public international grâce à une assistance native des dialectes majeurs et mineurs.

Limites de Google Cloud Speech-to-Texte

L'ajustement et la configuration des modèles en fonction de besoins spécifiques peuvent s'avérer difficiles.

La précision diminue considérablement en présence de bruit de fond ou d'enregistrements peu clairs.

Tarifs de Google Cloud Speech-to-Texte

API Speech-to-Text V1 : 0,024 $/minute

API Speech-to-Text V2 : 0,016 $/minute

Évaluations et avis sur Google Cloud Speech-to-Text

G2 : 4,6/5 (plus de 250 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que pensent les utilisateurs réels de Google Cloud Speech-to-Text ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

Ajouter mon premier membre à mon entreprise a été un jeu d'enfant... Les paramètres d'administrateur détaillés peuvent être un peu difficiles à naviguer. Cependant, si vous dirigez une très petite équipe, vous n'avez probablement pas besoin de vous occuper de tout cela. Et si vous travaillez dans une grande entreprise, vous disposez probablement des ressources nécessaires pour confier la gestion des paramètres d'administrateur des utilisateurs à un membre du personnel ou à un service entier.

Ajouter mon premier membre à mon entreprise a été un jeu d'enfant... Les paramètres d'administrateur détaillés peuvent être un peu difficiles à naviguer. Cependant, si vous dirigez une très petite équipe, vous n'avez probablement pas besoin de vous occuper de tout cela. Et si vous travaillez dans une grande entreprise, vous disposez probablement des ressources nécessaires pour confier la gestion des paramètres d'administrateur des utilisateurs à un membre du personnel ou à un service entier.

8. Whisper (idéal pour les modèles de transcription open source et personnalisables)

via Whisper

Développé par OpenAI, Whisper a été entraîné à partir d'une base de données massive de 680 000 heures d'enregistrements audio multilingues et multitâches afin de fournir un travail fiable dans des conditions réelles, et pas seulement avec des enregistrements de qualité studio.

Cet outil fonctionne grâce à un puissant modèle Transformer encodeur-décodeur qui identifie les langues, ajoute des horodatages, offre l'assistance audio multilingue et traduit même la parole en anglais, le tout dans un processus fluide. Et comme il est entièrement open source, les développeurs, les chercheurs et les équipes produit peuvent le modifier et le développer librement, sans se soucier des licences.

Les meilleures fonctionnalités de Whisper

Générez automatiquement des horodatages pour les phrases afin de simplifier la modification en cours multimédia et la synchronisation du contenu.

Accédez à l'architecture du modèle et au code d'inférence de Whisper et modifiez-les pour créer des applications vocales sur mesure ou des outils de recherche universitaire.

Déployez Whisper hors ligne sur des machines locales ou des serveurs privés pour une confidentialité des données renforcée.

Limites de Whisper

Il peut générer des mots ou des phrases inexacts (hallucinations), en particulier dans les environnements audio bruyants ou complexes.

L'outil traite l'audio par tranches de 30 secondes, ce qui conduit à des transcriptions incomplètes ou fragmentées pour les entrées plus longues.

Tarifs Whisper

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Whisper

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Whisper ?

Voici ce qu'un utilisateur avait à dire :

Whisper impressionne par son interface utilisateur fluide, qui garantit une communication sans effort. Sa mise en œuvre est simple, même si quelques conseils initiaux amélioreraient l'expérience d'intégration... Bien que généralement efficace, Whisper pourrait bénéficier d'une meilleure aide à l'intégration pour les nouveaux utilisateurs. De plus, des retards occasionnels dans les délais de réponse du service client ont été notés.

Whisper impressionne par son interface utilisateur fluide, qui garantit une communication sans effort. Sa mise en œuvre est simple, même si quelques conseils initiaux amélioreraient l'expérience d'intégration... Bien que généralement efficace, Whisper pourrait bénéficier d'une meilleure aide à l'intégration pour les nouveaux utilisateurs. De plus, des retards occasionnels dans les délais de réponse du service client ont été notés.

👋🏾 Apprenez à utiliser l'IA pour prendre des notes de réunion. Regardez ce tutoriel :

9. Verbit (idéal pour la transcription et le sous-titrage conformes à l'ADA)

via Verbit

Verbit utilise une approche hybride unique : tout d'abord, son IA génère rapidement des transcriptions, puis un réseau d'éditeurs professionnels les peaufine. Ce modèle à plusieurs niveaux permet à Verbit de répondre à des normes de précision élevées, même dans le cas d'enregistrements complexes, techniques ou bruyants.

Verbit se distingue par l'attention particulière qu'il porte aux besoins des entreprises. Il est spécialement conçu pour les secteurs tels que l'éducation, le droit et les médias, qui exigent des normes juridiques, académiques et d'accessibilité strictes. La plateforme propose également des sous-titres en direct, l'extraction de mots-clés, des résumés automatiques de notes et une mise en forme personnalisable.

Les meilleures fonctionnalités de Verbit

Fournissez des sous-titres accessibles et conformes à l'ADA pour les évènements en direct et le contenu enregistré.

Exportez vos transcriptions dans des mises en forme telles que PDF, Word, CSV, JSON et SRT avec des fonctionnalités telles que les codes temporels SMPTE et l'identification des locuteurs.

Intégrez des transcriptions avec Smart Player , qui propose des transcriptions consultables, des clips de lecture et des sous-titres à l'écran.

Utilisez ses outils spécialisés tels que Captivate™ et Gen. V™ pour transformer le contenu vocal en informations exploitables.

Limites de Verbit

La mise en forme des transcriptions n'est pas optimisée pour la lisibilité et manque de segmentation naturelle.

Il est difficile de corriger les erreurs de planification, comme corriger des erreurs, ce qui nécessite de contacter un représentant.

Tarifs Verbit

Gratuit (jusqu'à 30 min)

Libre-service : 29 $/mois par utilisateur

Service complet : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Verbit

G2 : 4,4/5 (plus de 70 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Verbit ?

Voici un avis G2 sur cette alternative à Speak IA :

Ce que j'apprécie particulièrement chez Verbit, c'est son interface conviviale, son ASR précis et son approche orientée client. Je l'utilise tous les jours ; il est intégré à notre système... Verbit ne propose pas de service peer-to-peer ; vous devez signer un contrat pour pouvoir l'utiliser.

Ce que j'apprécie particulièrement chez Verbit, c'est son interface conviviale, son ASR précis et son approche orientée client. Je l'utilise tous les jours ; il est intégré à notre système... Verbit ne propose pas de service peer-to-peer ; vous devez signer un contrat pour pouvoir l'utiliser.

🔍 Le saviez-vous ? Dans les années 1970, l'université Carnegie Mellon, soutenue par le ministère américain de la Défense, a développé un système de reconnaissance vocale appelé « Harpy » capable de comprendre des phrases complètes à partir d'un vocabulaire de 1 000 mots, ce qui a constitué une avancée majeure pour la technologie de transcription par IA.

via Amazon Polly

Si vous vous demandez comment ajouter une voix off à une vidéo, cet outil est fait pour vous. Amazon Polly est le moteur avancé de synthèse vocale (TTS) d'Amazon Web Services, conçu pour créer des expériences vocales interactives. Il convertit du texte simple, des documents et même des scripts multilingues en discours réaliste, offrant des voix naturelles grâce à des réseaux neuronaux.

L'avantage de Polly réside dans sa capacité à interpréter des contextes complexes, à traiter les homographes, les passages multilingues, les unités et les dates avec une précision quasi humaine. Avec l'assistance de 47 voix dans 24 langues, cet outil offre une excellente couverture linguistique. Il est particulièrement utile pour les équipes qui créent des modules d'apprentissage en ligne, des outils d'accessibilité ou des applications vocales mondiales.

Les meilleures fonctionnalités d'Amazon Polly

Insérez des étiquettes Speech Synthesis Markup Language pour affiner l'accentuation, la hauteur, la vitesse d'élocution et la prononciation.

Exportez vos fichiers audio au format MP3, Ogg ou PCM, pour une utilisation adaptée à tout, du podcasting aux systèmes IVR.

Intégrez Polly à d'autres services AWS tels que Lambda ou S3 pour bénéficier de flux de travail d'automatisation avancés et de déploiement.

Limites d'Amazon Polly

Les utilisateurs signalent une capacité limitée à personnaliser en profondeur le ton de la voix, la prononciation ou à créer des profils vocaux uniques.

Malgré les améliorations apportées, certains utilisateurs trouvent encore que les voix de Polly manquent de profondeur émotionnelle ou d'inflexion naturelle.

Tarifs Amazon Polly

Free

Voix standard : 4 $/mois pour 1 million de caractères

Neural Voices : 16 $/mois pour 1 million de caractères

Voix génératives : 30 $/mois pour 1 million de caractères

Voix longues : 100 $/mois pour 1 million de caractères

Évaluations et avis sur Amazon Polly

G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Amazon Polly ?

Voici un extrait d'un avis publié sur G2:

J'aime beaucoup la façon dont Amazon Polly permet aux ordinateurs de parler comme des humains. Le son est très naturel et vous pouvez choisir différentes voix. C'est idéal pour créer des voix off pour des vidéos ou faire parler vos applications. Très facile à utiliser !... Je n'aime pas le fait qu'Amazon Polly facture des frais d'utilisation, ce qui signifie que vous devez payer pour le nombre de caractères qu'il lit à haute voix. Cela peut coûter cher si vous l'utilisez beaucoup.

J'aime beaucoup la façon dont Amazon Polly permet aux ordinateurs de parler comme des humains. Le son est très naturel et vous pouvez choisir différentes voix. C'est idéal pour créer des voix off pour des vidéos ou faire parler vos applications. Très facile à utiliser !... Je n'aime pas le fait qu'Amazon Polly facture des frais d'utilisation, ce qui signifie que vous devez payer pour le nombre de caractères qu'il lit à haute voix. Cela peut coûter cher si vous l'utilisez beaucoup.

11. Assembly IA (idéal pour la création d'application avec détection de sujets et analyse des sentiments)

via Assembly IA

AssemblyAI est conçu pour les développeurs et les équipes techniques qui ont besoin d'une reconnaissance vocale fiable s'intégrant parfaitement à leurs flux de travail personnalisés. Plutôt que de simplement convertir l'audio en texte, il aide les équipes à approfondir ce qui est dit et qui le dit.

Cet outil prend en charge plus de 99 langues, sépare les locuteurs, reconnaît les termes spécifiques à un secteur et détecte automatiquement la langue, le tout via une API. Il est pratique pour les équipes produit, les chercheurs et les ingénieurs qui souhaitent mieux contrôler le traitement des données vocales.

Les meilleures fonctionnalités d'Assembly IA

Capturez et transcrivez des discussions en direct avec une latence inférieure à 500 ms et une détection avancée de la fin des énoncés.

Utilisez le modèle universel entraîné sur plus de 12,5 millions d'heures de données multilingues pour une précision supérieure à 93,3 % et le taux d'erreur sur les mots le plus bas du secteur.

Convertissez automatiquement les nombres, les dates et la casse pour obtenir un texte clair et lisible, sans post-traitement.

Attribuez chaque mot prononcé au bon locuteur pour obtenir des transcriptions plus claires et des analyses de discussion plus approfondies.

Limites de Assembly IA

Même avec un terrain de jeu, l'interface API peut être intimidante pour les non-développeurs.

Les résultats de l'API peuvent ne pas être correctement mis en forme, contrairement à la version gratuite de l'interface.

Tarifs d'Assembly IA

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Assembly IA

G2 : 4,6/5 (plus de 50 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Assembly IA ?

Voici ce qu'un utilisateur a dit à propos de cette alternative à Speak IA :

J'utilise AssemblyAI pour obtenir les transcriptions de mes épisodes de podcast, et la précision est plutôt bonne. L'horodatage associé à chaque mot nous permet de faire facilement la connexion avec l'audio du podcast et d'aller directement là où nous en avons besoin. Le service client est excellent... Parfois, cela peut être un peu délicat lorsque le podcasteur épelle le code promotionnel qu'il utilise. Par exemple, si le code promotionnel est SUMMER. Je peux obtenir S-U-M-M-E-R, ce qui n'est pas facile à travailler. Mais c'est un cas particulier. *

J'utilise AssemblyAI pour obtenir les transcriptions de mes épisodes de podcast, et la précision est plutôt bonne. L'horodatage associé à chaque mot nous permet de faire facilement la connexion avec l'audio du podcast et d'aller directement là où nous en avons besoin. Le service client est excellent... Parfois, cela peut être un peu délicat lorsque le podcasteur épelle le code promotionnel qu'il utilise. Par exemple, si le code promotionnel est SUMMER. Je peux obtenir S-U-M-M-E-R, ce qui n'est pas facile à travailler. Mais c'est un cas particulier. *

🔍 Le saviez-vous ? L'IA contribue à faire revivre l'histoire ! Aaron Newcomer, collectionneur de lettres historiques, a mis à profit sa passion pour lancer une start-up spécialisée dans l'IA qui transcrit des écritures manuscrites du XIXe siècle. Grâce à l'apprentissage automatique, nous pouvons désormais lire des documents vieux de plusieurs siècles qui étaient autrefois presque impossibles à déchiffrer.

Écoutez votre flux de travail et choisissez ClickUp

Chacune de ces alternatives à Speak AI apporte quelque chose de précieux, qu'il s'agisse de transcription, de collaboration en temps réel ou d'analyse avancée de la parole. Mais si vous recherchez plus qu'une simple conversion du son en texte, ClickUp se distingue comme la solution tout-en-un qui établit directement la connexion entre vos discussions et votre travail.

Avec ClickUp AI Notetaker, vous pouvez enregistrer et transcrire automatiquement vos réunions, tandis que ClickUp Brain offre une assistance contextuelle basée sur l'IA dans tout votre environnement de travail. N'oublions pas non plus ClickUp Docs, qui vous permet de collaborer sur du contenu, d'extraire des actions à mener et de tout garder en connexion pour prendre des décisions éclairées.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅