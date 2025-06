Comment calculer les frais de gestion de projet (avec formules et exemples)

Vous connaissez ce moment où vous élaborez une proposition de projet et où tout se passe bien, jusqu'à ce que vous tombiez sur cet élément : les frais de gestion de projet.

Tout à coup, vous n'êtes plus sûr de vous. Faut-il facturer un montant forfaitaire ? Un pourcentage du coût total du projet ? Faut-il facturer à l'heure ? Et qu'est-ce qui est pris en compte dans la gestion de projet ?

Certains intègrent discrètement cet effort dans leur tarification globale, en espérant que cela s'équilibre. D'autres y réfléchissent trop et présentent un nombre qui semble déconnecté du travail réel impliqué.

En réalité, la gestion de projet est un travail concret et mesurable. Si vous passez du temps à coordonner les parties prenantes, à obtenir des approbations, à ajuster les échéanciers ou à vous assurer que les livrables sont bien fournis, vous faites de la gestion de projet. Et cela mérite une rémunération adéquate.

Ce guide vous aidera à calculer ces honoraires de manière claire et en toute confiance. Nous vous expliquerons ce qui relève de la gestion de projet, passerons en revue les différents modèles de tarification que vous pouvez utiliser et vous présenterons des formules simples illustrées par des exemples concrets.

Que sont les frais de gestion de projet ?

Les frais de gestion de projet correspondent à la rémunération versée à un chef de projet (ou à une équipe) pour planifier, coordonner et superviser votre projet du début à la fin. Ces frais couvrent tout, de la création d'échéanciers à la gestion des budgets, en passant par la vérification que votre projet reste dans les limites prévues.

Si vous vous demandez comment calculer les frais de gestion de projet, sachez qu'il n'existe pas de réponse universelle.

💰 Par exemple, si le budget de votre projet est de 100 000 $, un chef de projet peut facturer entre 5 % et 15 %, selon la complexité et l'ampleur du projet.

Comprendre les frais de gestion de projet est essentiel pour maîtriser la gestion des coûts d'un projet. Cela vous aide à respecter votre budget et à éviter les mauvaises surprises en cours de route.

Utilisez le modèle de budget de projet avec WBS de ClickUp pour définir la portée du projet, allouer les ressources et estimer avec précision les frais liés au projet

Méthodes courantes pour calculer les frais de gestion de projet

Il existe différents modèles de tarification pour chaque occasion, en fonction de la complexité de votre projet, de sa durée et de votre implication quotidienne.

Découvrons les méthodes les plus courantes et les cas dans lesquels chacune d'entre elles est la plus efficace 👇

1. Méthode du taux horaire

Il s'agit de l'approche la plus simple, où vous facturez en fonction des heures travaillées. Elle est flexible et précise lorsque la portée n'est pas entièrement définie ou susceptible d'évoluer.

⚒️ Formule : Honoraires totaux = Taux horaire × Nombre total d'heures travaillées

✅ Idéal pour : Les chefs de projet ou consultants indépendants travaillant sur des projets à court terme ou à portée variable, en particulier dans des secteurs tels que les services créatifs, le dépannage informatique ou le développement de produits en phase initiale, où les tâches et les échéanciers changent fréquemment

2. Tarification à prix fixe

Vous convenez à l'avance d'un montant total pour l'ensemble du projet. Ce modèle de tarification exige une définition claire et précise du travail à effectuer et repose souvent sur des données historiques ou l'expérience passée.

⚒️ Formule : Honoraires totaux = montant fixe prédéfini (basé sur le temps estimé × le taux horaire ou la valeur fournie)

✅ Idéal pour : Les agences ou les chefs de projet qui gèrent des projets répétitifs et clairement définis, tels que le déploiement de logiciels, la planification d'évènements ou les échéanciers de construction, où les livrables et les phases sont prévisibles

3. Pourcentage du coût total du projet

Vos honoraires sont calculés en pourcentage du budget total du projet. Cette méthode aligne les incitations, car les projets plus importants et plus complexes nécessitent une supervision et une coordination accrues.

⚒️ Formule : Honoraires totaux = Budget du projet × % des honoraires (généralement entre 5 % et 15 %)

✅ Idéal pour : les chefs de projet qui gèrent de grands projets d'investissement ou de construction d'infrastructures où les budgets sont importants et où les clients attendent une implication tout au long du cycle de vie, de l'approvisionnement à la gestion des fournisseurs en passant par les rapports aux parties prenantes

4. Honoraires forfaitaires ou mensuels

Le chef de projet reçoit un paiement mensuel fixe sur une période définie. Ce modèle fonctionne bien pour l'assistance continue, la supervision à long terme ou lorsque le chef de projet est intégré à l'équipe du client.

⚒️ Formule : Honoraires totaux = Tarif mensuel × Nombre de mois

✅ Idéal pour : Les entreprises dont les cycles de projet sont continus, telles que les start-ups SaaS qui développent des fonctionnalités au fil du temps, les équipes de transformation interne ou les chefs de projet qui assistent des initiatives interdépartementales sans date de fin fixe

5. Estimation ascendante

Cette méthode consiste à décomposer l'ensemble du projet en tâches plus petites, à estimer chacune d'entre elles individuellement, puis à regrouper les coûts ou le temps. Elle est très détaillée et souvent la plus précise, à condition que vous ayez une bonne compréhension de l'ensemble du projet et de l'estimation de son coût.

⚒️ Formule : Estimation totale du projet = somme de toutes les estimations des tâches individuelles (coût ou durée de la tâche × quantité) + marge pour imprévus

✅ Idéal pour : les projets complexes comportant plusieurs livrables, tels que le développement de logiciels d'entreprise, la construction ou la production de matériel informatique, où la précision et le contrôle des composants individuels sont importants

6. Estimation descendante

Dans l'estimation descendante d'un projet, vous commencez par le budget global ou les contraintes de l'échéancier, puis vous allouez les ressources aux phases ou aux tâches en conséquence. Cette méthode de détermination des frais de gestion de projet utilise les contraintes comme données d'entrée et les répartit entre les segments du projet.

⚒️ Formule : Estimation totale = budget prédéfini ou durée ÷ nombre de phases ou de tâches (ajustez les allocations en fonction de la priorité ou de la complexité)

✅ Idéal pour : Les projets soumis à des contraintes budgétaires ou à des délais stricts, tels que les campagnes marketing à échéance fixe ou les refontes de processus internes, où l'équipe doit travailler à rebours à partir de cibles non négociables

Facteurs qui influencent les frais de gestion de projet

Lorsque vous déterminez le montant à facturer pour la gestion d'un projet (ou le montant que vous allez payer pour un projet), plusieurs facteurs entrent en jeu. Analysons-les en détail :

1. Taille et complexité du projet

Lorsque vous essayez de calculer les frais de gestion de projet, tenez compte de la taille et de la complexité du projet.

📌 Une petite campagne marketing est bien moins complexe qu'un grand projet de construction. Si vous coordonnez des dizaines d'éléments mobiles ou travaillez avec plusieurs équipes, cela demandera plus de temps, d'expertise et d'efforts, ce qui augmentera les coûts.

⚡ Archive des modèles : Pour éviter les surprises, définissez clairement vos attentes dès le départ à l'aide d'un modèle de proposition de projet solide qui décrit la portée, les livrables et les structures tarifaires.

2. Secteur

Certaines industries exigent tout simplement une expertise plus poussée, ce qui peut faire grimper les coûts des projets.

📌 Par exemple, la gestion de projet dans le domaine de la technologie ou de la construction coûte généralement plus cher, car ces champs impliquent souvent des réglementations plus strictes, des connaissances spécialisées et des risques plus élevés. Comparez cela à la gestion d'un évènement communautaire local, où les choses sont plus simples.

3. Durée du projet

La durée d'un projet a un impact direct sur son coût.

📌 S'il s'agit d'une initiative à court terme, les frais peuvent être moins élevés, mais pour les projets à long terme, vous aurez besoin d'une équipe validée pour plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui peut s'avérer coûteux.

De plus, plus le projet est long, plus les ressources nécessaires sont importantes, ce qui a une incidence sur l'allocation des ressources et les honoraires.

4. Emplacement

L'emplacement du projet joue un rôle très important.

📌 Si vous vivez dans une région où le coût de la vie est élevé, comme New York ou San Francisco, les honoraires seront plus élevés. En effet, les salaires sont plus élevés dans ces régions !

L'intégration des clients peut également impliquer de relever des défis liés à l'emplacement, ce qui pourrait entraîner une modification des honoraires afin de tenir compte des facteurs locaux. Villes éloignées ou plus petites ? Honoraires généralement moins élevés.

5. Expertise et expérience

Le niveau d'expertise et d'expérience peut ajouter une valeur considérable aux honoraires de gestion de projet, il est donc important d'en tenir compte.

Plus un chef de projet est expérimenté ou spécialisé, plus il peut facturer ses services. Si vous recrutez quelqu'un qui a géré des projets de plusieurs millions de dollars ou qui possède de nombreuses certifications, attendez-vous à payer un prix élevé.

🎯 Guide rapide : Vous ne savez pas si vous devez développer en interne ou faire appel à une aide extérieure ? Voici un guide qui vous aidera à déterminer quand l'externalisation de la gestion de projet peut réellement vous faire gagner du temps et de l'argent.

6. Modifications de la portée

Parfois, le client peut souhaiter ajouter des fonctionnalités ou modifier l'objectif final. Ces changements entraînent des frais supplémentaires, car le chef de projet doit recalibrer le projet et y consacrer plus d'heures. Si cela se produit après que vous ayez déjà facturé un client, ajustez les frais en conséquence pour refléter la nouvelle portée du projet (n'hésitez pas à demander des paiements supplémentaires lorsque la portée change).

⚡ Archive de modèles : Utilisez un modèle de demande de devis standardisé avec des grilles d'évaluation prédéfinies au lieu de repartir de zéro à chaque fois. Ce simple changement permet généralement de réduire le temps nécessaire à l'approvisionnement tout en garantissant que les fournisseurs soumettent des offres directement comparables.

Comment choisir la bonne structure tarifaire

Déterminer la bonne structure tarifaire consiste à trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre client.

Nous allons vous présenter quelques options afin que vous puissiez déterminer celle qui correspond le mieux à votre projet et à votre style :

Structure tarifaire Avantages Inconvénients Exemple Taux horaire Flexibilité, suivi facile des heures, fonctionne bien pour les projets non définis Moins prévisible, peut s'avérer coûteux pour les projets de grande envergure Un consultant engagé quelques heures par semaine pour un petit projet Honoraires fixes/forfaitaires Des coûts prévisibles pour le client, une incitation à l'efficacité Risque de sous-estimation, pas de rémunération supplémentaire pour les problèmes imprévus Un projet de développement logiciel avec un échéancier et des livrables clairs Honoraires forfaitaires Aligne les objectifs du chef de projet sur le budget, axé sur la performance Il peut être difficile d'ajuster les frais si la portée du projet change, risque de sous-utilisation Difficulté à estimer le coût final, moins prévisible Pourcentage du coût du projet Aligne les objectifs du chef de projet sur le budget, axé sur la performance Difficile à estimer à l'avance, conflits potentiels liés à l'estimation précise des coûts Un projet de construction où le chef de projet reçoit un pourcentage du budget total Coût majoré Couvre les coûts réels, le client ne paie que ce qu'il utilise Difficulté à estimer le coût final, moins prévisible Un projet de construction ou de fabrication où les coûts peuvent varier Paiement par jalon/progression Le client ne paie que lorsque les livrables clés sont atteints, ce qui permet d'aligner les incitations Peut retarder le paiement si les jalons ne sont pas clairs ou en retard Un projet de conception Web où les paiements sont effectués après l'achèvement de chaque phase Tarification basée sur la valeur Frais basés sur la valeur fournie, profit potentiel plus élevé Difficile à déterminer, nécessite une compréhension approfondie des besoins du client Une campagne marketing qui stimule considérablement les ventes d'un client

Comment utiliser ClickUp pour définir, suivre et justifier les frais de gestion de projet

Vous avez calculé vos honoraires de gestion de projet. Vous avez choisi le bon modèle de tarification. Mais la plupart des clients ne se contenteront pas de vous croire sur parole.

Ils poseront des questions telles que :

💭 « Pourquoi nous facturez-vous les réunions internes ? »💭 « Pouvez-vous nous montrer combien de temps a été consacré à la coordination ? »💭 « Il s'agissait d'un tarif fixe, pourquoi nous facturez-vous plus ? »

Et à moins de disposer de données pour étayer vos propos, ces discussions peuvent rapidement devenir délicates.

C'est là qu'un logiciel de gestion de projet comme ClickUp change la donne. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous aide à définir clairement le périmètre, à suivre les coûts avec précision et à justifier vos factures en toute confiance, que vous facturiez à l'heure, au mois ou par jalon.

Voyons exactement comment faire 👇

Utilisez le suivi du temps pour enregistrer les heures réelles

En tant que chef de projet, lorsque vous facturez à l'heure ou sur la base d'honoraires forfaitaires, la question qui revient le plus souvent est : « Où est passé tout ce temps ? »

Pour ces moments-là et bien d'autres encore, le suivi du temps de projet de ClickUp vous donne une réponse précise. Vous pouvez suivre le temps directement sur les tâches, les sous-tâches, les réunions ou même les communications avec les clients, afin de ne pas avoir à deviner ou à remplir manuellement des relevés de temps à la fin de la semaine.

Enregistrez les heures de travail, le temps passé sur les tâches hautement prioritaires et exportez tous les détails vers vos clients en un clin d'œil grâce au suivi du temps ClickUp

Voici comment vous pouvez l'utiliser :

🔁 Suivez le temps de manière flexible, où que vous soyez : démarrez et arrêtez les chronomètres directement à partir d'une tâche, enregistrez le temps manuellement ou synchronisez-le entre votre bureau, votre mobile et le web. ClickUp s'intègre même à des outils tels que Toggl, Harvest et Everhour pour plus de flexibilité.

🗂 Organisez le temps suivi à l'aide de notes et de libellés : Joignez des notes aux entrées de temps pour expliquer ce qui a été fait. Utilisez des libellés tels que « Appel client », « Planification de l'échéancier » ou « Boucle de rétroaction » pour indiquer exactement ce qui compte dans la gestion de projet.

Les outils de suivi du temps de ClickUp vous permettent de libeller et de marquer les entrées de temps comme facturables pour une facturation claire

📊 Créez et personnalisez des relevés de temps : regroupez les relevés de temps par membre de l'équipe, étiquette, tâche ou date. Les vues hebdomadaires et mensuelles vous permettent de voir rapidement qui a passé du temps sur quoi, ce qui est idéal pour la facturation des clients (tous les coûts directs et indirects) et les revues internes.

📈 Affichez le temps estimé par rapport au temps réel suivi : Comparez le temps que vous pensiez nécessaire à la réalisation d'une tâche et le temps réellement passé. Idéal pour repérer rapidement les services excédentaires, les dérives de périmètre ou les inexactitudes dans la planification.

Définissez des estimations de durée et suivez le temps réellement passé sur les tâches dans ClickUp afin de mieux planifier et gérer vos projets

⚡ Archive des modèles : L'enregistrement du temps n'est que la moitié du travail. L'autre moitié ? Structurer votre budget dès le premier jour. Utilisez un modèle de budget de projet pour mapper les estimations de coûts, suivre les dépenses et définir des taux horaires par tâche ou par équipe.

Utilisez les champs personnalisés et les champs de formule pour effectuer des calculs basés sur le modèle de tarification que vous avez choisi

Vous pouvez utiliser les champs personnalisés et les champs de formule ClickUp pour calculer les frais de gestion de projet en créant un système structuré qui calcule dynamiquement les frais en fonction de paramètres tels que le budget du projet, la durée ou les heures travaillées.

💰 Commencez par définir votre structure tarifaire : vous pouvez choisir entre un tarif forfaitaire, un pourcentage du budget total du projet, un tarif horaire multiplié par le temps travaillé ou un tarif échelonné en fonction de la taille ou de la complexité du projet.

✍🏼 Accédez à votre liste ou espace ClickUp où se trouvent les tâches de votre projet et ajoutez ces champs personnalisés :

Pour les honoraires basés sur un pourcentage : Budget du projet : champ Devise % des honoraires du chef de projet : champ Nombre (par exemple, 10 pour 10 %)

Budget du projet : Champ Devise

Pourcentage des frais de gestion de projet : champ nombre (par exemple, 10 pour 10 %)

Pour le calcul du taux horaire : Heures travaillées : champ Nombre (vous pouvez également l'enregistrer dans le champ Suivi du temps) Taux horaire PM : champ Devise

Heures travaillées : Champ nombre (vous pouvez également l'enregistrer dans le champ Suivi du temps)

Taux horaire PM : Champ devise

Pour les honoraires fixes ou les installations plus complexes : Honoraires fixes de gestion de projet : Champ devise Frais supplémentaires : Champ devise (pour les modules complémentaires personnalisés)

Frais de gestion de projet fixes : Champ devise

Frais supplémentaires : Champ Devise (pour les modules complémentaires personnalisés)

Budget du projet : Champ Devise

Pourcentage des frais de gestion de projet : champ nombre (par exemple, 10 pour 10 %)

Heures travaillées : Champ nombre (vous pouvez également l'enregistrer dans le champ Suivi du temps)

Taux horaire PM : Champ devise

Frais de gestion de projet forfaitaires : Champ devise

Frais supplémentaires : Champ Devise (pour les modules complémentaires personnalisés)

Créez des champs personnalisés dans ClickUp pour calculer les frais de gestion de projet

🤝 Rappel : vous n'avez besoin que des champs qui correspondent à votre modèle tarifaire. Ne vous souciez pas du reste.

🧮 Ajouter un champ de formule : cliquez sur « Ajouter un champ personnalisé » → Sélectionnez Formule. Nommez ensuite votre champ « Frais de gestion de projet » ou « Frais de projet » et saisissez une formule en fonction de votre modèle de frais :

📌 Exemple : {Heures travaillées} * {Taux horaire du chef de projet}

Une fois que vous avez saisi la valeur dans les deux champs correspondants, vous obtenez automatiquement une valeur calculée pour les frais de votre projet dans le champ Formule.

💡 Conseil de pro : activez le mode Éditeur avancé pour les calculs complexes, par exemple lorsque vous souhaitez utiliser un modèle hybride pour calculer les frais du projet, qui se présente comme suit : IF({Budget du projet} > 10000, {Frais de gestion de projet fixes} + ({Budget du projet} 0,05), {Frais de gestion de projet fixes} + ({Budget du projet} 0,1)). (Des frais de 5 % sont facturés si le budget du projet est supérieur à 10 000 $, sinon 10 %)

Créez des propositions transparentes dans les documents destinés aux clients

L'un des moyens les plus rapides d'établir la confiance (et d'éviter les refus concernant vos frais de gestion de projet) est d'indiquer exactement ce qui est inclus. Pour ce faire, utilisez ClickUp Docs pour créer des propositions destinées aux clients en quelques minutes.

Créez des propositions de projet collaboratives prêtes à être envoyées aux clients avec ClickUp Docs

Les documents vous aident à :

✍️ Rédigez des propositions bien structurées : Utilisez des en-têtes, des tableaux, des sections repliables et des légendes pour présenter les échéanciers, les livrables, la fréquence des communications et votre structure tarifaire.

🔗 Liez les tâches et les échéanciers à la proposition : Montrez aux clients comment la portée est liée au travail réel. Par exemple, le fait de lier une tâche « Installation de l'échéancier » ou une tâche récurrente « Rapports hebdomadaires » rend votre gestion de projet plus authentique.

👀 Contrôlez la visibilité et les permissions : gardez vos notes internes cachées et ne partagez que les sections pertinentes pour le client. Vous pouvez également accorder un accès en lecture seule si vous souhaitez obtenir les commentaires du client sans qu'il modifie la proposition.

📌 Contrôle des versions et mises à jour en direct : Plus besoin d'envoyer des PDF mis à jour ou de demander aux clients de « vérifier la dernière version ». Il suffit de mettre à jour le document pour que le client voie toujours la dernière version du cahier des charges et des conditions contractuelles.

Et si la rédaction de propositions vous semble fastidieuse, vous allez adorer ClickUp Brain . L'assistant IA natif de ClickUp vous aide à rédiger automatiquement des propositions, à décomposer les livrables ou même à réécrire des réponses prêtes à être envoyées aux clients dans votre ton.

Mais pas avec ClickUp Brain. Il se trouve directement dans votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches !

Suivez les budgets et comparez-les aux estimations

ClickUp dispose d'une suite complète de fonctionnalités logicielles de gestion de projet qui vous offrent une visibilité sur tous les livrables. La solution ClickUp pour la gestion de projet en équipe comprend des tableaux de bord pour surveiller l'utilisation du budget, plus de 15 vues pour zoomer sur la portée, des jalons pour lier la facturation à la livraison, et bien plus encore.

Obtenez une vue d'ensemble des livrables des clients, des calendriers de projet, des coûts et plus encore grâce à la solution ClickUp Project Management Team

Voici ce que nous entendons par là ⬇️

Comparez ce qui est prévu et ce qui se passe réellement : Utilisez Utilisez les champs personnalisés ClickUp pour ajouter une estimation du temps et du coût à chaque tâche, puis comparez-les au temps réel suivi. Utilisez la vue Tableur ClickUp pour filtrer davantage par assigné, étiquette ou type de tâche afin de toujours savoir quelles parties du projet dépassent le budget

Obtenez instantanément des informations grâce aux tableaux de bord : utilisez utilisez les tableaux de bord visuels en direct de ClickUp qui affichent le temps suivi, le budget utilisé, l'utilisation de l'équipe ou le coût par jalon. Et si les échéanciers changent ou si de nouvelles exigences apparaissent en cours de projet, vous pouvez mettre à jour vos budgets et vos contrats en temps réel

Pour passer à la vitesse supérieure, dites adieu à la recherche manuelle dans les tableaux de bord, les documents et les tâches pour trouver cette information cruciale juste avant que votre client ne synchronise.

Il suffit de demander à ClickUp Brain une mise à jour rapide et de le laisser parcourir tout votre environnement de travail pour trouver en un clin d'œil la réponse la plus pertinente et la plus récente à votre requête !

Utilisez ClickUp Brain pour obtenir des mises à jour instantanées sur les tâches, les flux de travail et les livrables

Exemples de scénarios de calcul des frais de projet

Le calcul des honoraires de projet vous semble encore abstrait ? Ces exemples vous montreront exactement comment fonctionne l'estimation de projet dans la pratique 👇

1. Honoraires forfaitaires mensuels d'une agence de marketing

Imaginons que vous dirigiez une start-up SaaS en pleine croissance et que vous ayez besoin d'une production marketing cohérente : blogs, référencement, actualisation du contenu, etc. Vous ne voulez pas renégocier le périmètre chaque mois, et votre agence ne veut pas suivre les heures passées sur chaque message Slack. C'est là qu'une rémunération mensuelle forfaitaire est la solution idéale pour votre équipe de gestion de projet et votre client.

Livrables par mois Valeur estimée 4 articles de blog (1 000 à 1 500 mots) 2 000 $ Recherche et rapports SEO 1 000 $ 2 appels stratégiques ou de révision 500 $ Assistance et modifications Slack 500 $ Frais totaux 4 000 $/mois

Cette installation offre une prévisibilité aux deux parties. Vous obtenez des résultats fiables sans avoir à microgérer les tâches. La société de gestion de projet bénéficie d'un flux de revenus régulier et peut mieux planifier sa bande passante.

🧠 Anecdote : Le terme « gestion de projet » n'est devenu populaire que dans les années 1950. Avant cela, les projets étaient simplement... du travail. La formalisation a commencé dans les secteurs de la défense et de la construction.

2. Développement de logiciels (tarif horaire + marge)

Imaginez que vous développez un MVP pour un produit FinTech. Le périmètre est encore en cours de définition, mais vous disposez de trois mois et avez besoin d'une équipe de développement capable de livrer rapidement. Dans ce cas, un modèle de tarification horaire avec une marge pour imprévus est plus sûr qu'un prix fixe.

Rôle Taux horaire Estimation du nombre d'heures Coût Responsable technique 120 $ 160 19 200 $ Développeur backend 100 $ 160 16 000 $ Développeur front-end 90 $ 160 14 400 $ Sous-total 49 600 $ 10 % de réserve pour imprévus 4 960 $ Estimation totale 54 560 $

La marge de sécurité vous protège en cas de modification des échéanciers ou si vous découvrez des cas particuliers en cours de sprint. Elle permet également à votre équipe de rester motivée et efficace sans sous-estimer le travail à fournir.

3. Projet de construction (pourcentage du coût total)

Supposons que vous êtes un constructeur résidentiel qui établit un devis pour un projet de maison personnalisée. Le coût total de la construction est estimé à 400 000 $. Pour le client, cela comprend tout : les matériaux, la main-d'œuvre, les permis. Pour vous, la gestion de ce projet à temps plein pendant 6 à 8 mois nécessite une supervision, la coordination des fournisseurs, le contrôle de la qualité et le suivi de l'échéancier du projet.

Au lieu de facturer à l'heure, vous pouvez facturer des frais de gestion de projet sous forme de pourcentage du coût total (une pratique courante dans le secteur de la construction).

Coût total du projet 400 000 $ Frais de gestion de projet (10 %) 40 000 $ Calendrier des paiements 25 % à l'avance, le reste lié aux étapes de construction

Ce modèle aligne vos incitations sur la progression du projet. Si les coûts augmentent en raison de modifications demandées par le client, vos honoraires sont ajustés proportionnellement.

📌 Par exemple, les quatre grands cabinets d'audit n'utilisent généralement pas de formule de tarification standard pour leurs projets. Ils déterminent plutôt leurs honoraires en fonction des spécificités de votre mission, telles que la portée, la taille de l'entreprise, l'emplacement et le type de résultats que vous recherchez.

Selon vos besoins, ils peuvent facturer à l'heure, fixer des honoraires fixes pour le projet, lier les paiements à des jalons ou même lier leurs honoraires aux résultats qu'ils vous aident à atteindre.

Les honoraires prennent généralement en compte :

Composition et ancienneté de l'équipe

Durée de la mission

Taille du client et secteur d'activité

Livraison mondiale ou locale

Valeur fournie par rapport aux efforts consacrés à la gestion de projet

Les marges internes attendues (~30-40 %) et le coût du déploiement de partenaires/experts sont également pris en compte dans la tarification.

Fixez le prix de chaque projet en toute confiance avec ClickUp

Il n'existe pas de formule universelle pour calculer les frais de gestion de projet, et c'est précisément ce qui rend la tâche difficile. Vous jonglez avec des échéanciers changeants, des périmètres complexes et du travail invisible qui obtient rarement le crédit (ou le budget) qu'il mérite. Et quelque part entre le coup d'envoi et la livraison finale, la frontière entre une tarification équitable et une sous-facturation commence à s'estomper.

ClickUp vous aide à mettre fin à ce chaos.

Grâce au suivi du temps, aux champs personnalisés et aux champs de formule, aux solutions d'équipe, à l'IA et aux rapports intégrés à votre environnement de travail, vous pouvez associer chaque nombre à l'effort réel. Vous devez justifier des frais plus élevés pour une construction complexe ? Montrez-le. Vous voulez éviter que la dérive des objectifs ne grignote vos marges ? Repérez-la rapidement. Vous préférez standardiser la façon dont vous établissez vos devis pour tous vos projets ? Automatisez-la.

Et lorsque vos clients vous demanderont ce qu'ils paient, vous aurez la réponse avant même qu'ils aient fini leur question.

Ne vous prenez plus la tête. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et constatez la différence par vous-même !

Foire aux questions (FAQ)

1. Quels sont les honoraires standard pour la gestion de projet ?

Il n'existe pas de tarif forfaitaire universel pour les frais de gestion de projet. Tout dépend du type de projet, de sa portée et du secteur d'activité. Cela dit, la plupart des frais de gestion de projet s'inscrivent dans l'une des structures courantes suivantes :

Pourcentage du coût du projet : généralement entre 5 % et 15 %, en particulier dans les domaines de la construction, des évènements et des implémentations à grande échelle

Taux horaire ou journalier : varie entre 50 $ et 200 $+ par heure, selon l'expérience du gestionnaire de projet et la complexité du projet

Honoraires fixes ou forfaitaires : souvent utilisés pour les projets de marketing, de conception ou de conseil dont la portée est prévisible

Si votre projet est complexe, à long terme ou implique la coordination de plusieurs équipes et fournisseurs, attendez-vous à des honoraires plus élevés. Pour des projets plus courts ou bien définis, des honoraires fixes ou un pourcentage moins élevé peuvent être plus appropriés.

2. Pouvez-vous facturer les frais de gestion de projet séparément des autres services ?

Oui, vous pouvez le faire, et dans de nombreux cas, vous devriez le faire. Facturer séparément les frais de gestion de projet (PM) permet de clarifier la valeur de la supervision, de la coordination et de la livraison qui va au-delà du travail d'exécution.

Par exemple, une société de gestion de projet peut facturer séparément le travail de conception et le temps consacré aux appels avec le client, aux échéanciers et aux cycles de rétroaction.

3. Devriez-vous facturer la gestion de projet en pourcentage du budget ou en heures ?

Si votre projet a une portée claire et un budget important, il est plus facile de facturer un pourcentage, qui s'adapte bien à l'évolution du projet. Mais si les choses sont plus flexibles ou si l'effort de gestion de projet varie, optez pour une facturation à l'heure. Choisissez ce qui vous offre le plus de clarté et de contrôle.