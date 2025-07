Modèles gratuits de forfait Business pour restaurant

Ouvrir un restaurant semble passionnant, jusqu'à ce que vous soyez submergé par les permis, les finances et dix feuilles de calcul différentes. Un bon modèle de forfait Business pour restaurant ne vous aide pas seulement à vous organiser, il permet également à votre entreprise de survivre.

🔎 Le saviez-vous ? 97 % des restaurants à service complet prévoient de s'agrandir chaque année. Votre forfait Business doit définir une stratégie de croissance claire pour rester compétitif dans un secteur où presque tout le monde se développe.

Avec des sections claires pour vos projections financières, votre analyse de marché et un échantillon de menu, les modèles de forfait Business pour restaurant vous aident à vous concentrer sur l'essentiel : ouvrir vos portes.

Que vous lanciez un restaurant gastronomique ou un café brunch convivial, une structure adéquate est votre premier atout majeur. Découvrez des modèles de forfaits Business gratuits et exhaustifs pour vous aider à structurer votre plan d'investissement. ✨

Que sont les modèles de forfait Business pour les restaurants ?

Un modèle de forfait Business pour restaurant est un document pré-structuré qui optimise le processus de création d'un plan d'affaires complet pour un restaurant nouveau ou en expansion.

Il fournit un cadre de base qui garantit que tous les aspects critiques de l'entreprise sont soigneusement pris en compte et clairement articulés.

L'objectif principal est de simplifier la phase de planification souvent complexe et de faciliter la présentation convaincante de votre concept aux investisseurs potentiels, aux prêteurs ou aux parties prenantes internes.

Un modèle complet de forfait Business pour restaurant comprend généralement des sections dédiées aux éléments suivants :

Résumé : un aperçu concis du concept, de la mission et des objectifs clés de votre restaurant

Modèle commercial : détails sur la mise en forme de votre restaurant (par exemple, restauration décontractée, gastronomique, rapide et décontractée), le style de service et la proposition de valeur unique

Analyse du marché : recherches et informations sur votre marché cible, les tendances du secteur et le paysage concurrentiel

Marché cible : une description détaillée des caractéristiques démographiques, psychographiques et des préférences culinaires de votre clientèle idéale

Stratégie marketing : décrit votre approche pour attirer et fidéliser les clients, notamment en matière de stratégie de marque, de publicité et d'activités promotionnelles

Échantillon de menu : Une sélection représentative des plats que vous proposez et de votre stratégie tarifaire

Projections financières : prévisions concernant les ventes, les dépenses et la rentabilité sur une période donnée

États des flux de trésorerie : projections des entrées et sorties de trésorerie de votre restaurant afin d'assurer sa stabilité financière

19 modèles de forfait Business pour les restaurants

Un bon modèle de forfait Business pour restaurant ne doit pas seulement vous aider à organiser vos idées, il doit vous aider à les mettre en œuvre. Ces modèles apportent structure, clarté et orientation à chaque phase de la planification, de la stratégie au recrutement, jusqu'au jour du lancement.

1. Modèle de forfait Business ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Mappez l'ensemble de votre plan pour votre restaurant avec le modèle de forfait Business de ClickUp

Le modèle de forfait Business ClickUp vous offre un cadre complet pour planifier, gérer et mettre en œuvre votre projet de restaurant, de la conception au lancement. Grâce à cinq vues personnalisées, dont Échéancier, Sujets et Forfait Business, passez en quelques secondes d'une planification globale à une gestion détaillée des tâches.

Suivez tout, de votre plan marketing à votre plan de dotation en personnel, à l'aide de statuts tels que « À faire », « En cours » et « À réviser ». Ce modèle facilite la collaboration avec votre équipe de direction, l'attribution des rôles et le respect des délais et des priorités grâce à des échéances claires.

💜 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Créez des échéanciers pour chaque section de votre entreprise à l'aide de diagrammes de Gantt

Suivez chaque tâche, de la conception à la réalisation, grâce à des tableaux de statut

Ajoutez des champs personnalisés pour signaler les détails clés tels que les approbations ou les échéances

Affichez et organisez la conception de votre nouveau restaurant, votre stratégie marketing et votre marché cible en un seul endroit

Idéal pour : Les propriétaires de restaurants qui souhaitent disposer d'un système de planification complet avec suivi intégré, collaboration en temps réel et personnalisation facile.

⭐ Étude de cas : RevPartners a accéléré de 64 % la prestation de ses services en créant des guides de prestation pour ses clients à l'aide des modèles ClickUp, ce qui a réduit le temps consacré à l'organisation et à la mise en œuvre du travail au sein de son équipe de services professionnels.

2. Modèle de document pour forfait Business ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Transformez votre concept de restaurant en un plan détaillé grâce au modèle de document de forfait Business de ClickUp

Le modèle de document de forfait Business de ClickUp est conçu pour plus de clarté et de collaboration. Au lieu de passer d'une application à l'autre et d'un document à l'autre, organisez tout au même endroit : vos objectifs, vos analyses de marché, vos projections financières et les contributions de votre équipe.

Il s'agit d'une disposition axée sur les documents qui agit comme un environnement de travail, vous permettant ainsi de modifier, d'attribuer et de mettre à jour au fur et à mesure. Considérez-le comme votre tableau de planification central, mais en plus intelligent, plus rapide et prêt à être présenté aux investisseurs.

💜 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Rédigez et mettez en forme votre forfait Business dans un document en ligne qui prend en charge la collaboration

Utilisez des champs personnalisés et des statuts pour suivre les sections, les modifications ou les approbations

Liez directement à des tâches des sections telles que votre résumé exécutif, votre échantillon de menu et votre marché cible

Passez en revue et révisez le contenu avec votre équipe à l'aide des commentaires et rappels intégrés

Idéal pour : Les fondateurs qui recherchent un format flexible, de type document, pouvant servir à la fois d'espace de planification et de collaboration pour l'ensemble de leur entreprise de restauration.

📮 Insight ClickUp : Notre sondage sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée a révélé que 46 % des travailleurs consacrent entre 40 et 60 heures par semaine à leur travail, tandis que 17 % d'entre eux dépassent les 80 heures ! Mais le travail ne s'arrête pas là : 31 % ont du mal à se réserver du temps pour eux-mêmes de manière régulière. C'est la recette parfaite pour le burn-out. 😰 Mais vous savez quoi ? L'équilibre au travail commence par la visibilité ! Les fonctionnalités intégrées de ClickUp, telles que la vue Charge de travail et le suivi du temps, facilitent la visualisation de la charge de travail, la distribution équitable des tâches et le suivi des heures réellement passées, afin que vous sachiez toujours comment optimiser le travail et à quel moment. 💫 Résultats réels : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité du travail.

3. Modèle de forfait Business ClickUp Lean

Obtenez un modèle gratuit Élaborez rapidement un plan ciblé pour votre restaurant grâce au modèle de forfait Business de ClickUp

Le modèle de forfait Business de ClickUp est conçu pour être rapide et simple. Si vous travaillez selon un échéancier serré ou si vous avez besoin d'un aperçu général à partager avec des investisseurs, ce modèle va à l'essentiel et se concentre sur ce qui compte.

Il comprend des vues telles que Résumé du forfait, Modèle d'entreprise Canva et Guide de démarrage, qui vous aident à couvrir votre modèle d'entreprise, votre budget et votre public cible sans vous enliser dans des tâches fastidieuses. Tout reste synchronisé pendant que vous construisez votre vision avec clarté et précision.

Voici ce que Jodi Salice, directrice créative chez United Way Suncoast, a à dire à propos de ClickUp :

💜 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez la stratégie de votre entreprise de restauration à l'aide du format Lean Canvas

Organisez-vous par priorité pour vous concentrer sur ce qui fait bouger les choses

Ajoutez des pièces jointes et des notes pour accéder rapidement à des ressources ou des références

Suivez les tâches et les sections grâce à des statuts simples « Ouvert » et « Achevé »

Idéal pour : Les nouveaux propriétaires de restaurant ou les petites équipes qui souhaitent créer un forfait simple et prêt à être présenté aux investisseurs sans compliquer le processus.

Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je suis satisfait. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'affichage, impossible de se tromper avec ClickUp.

Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je suis satisfait. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'affichage, impossible de se tromper avec ClickUp.

4. Modèle ClickUp Business Launch

Obtenez un modèle gratuit Planifiez et réalisez le lancement de votre restaurant étape par étape grâce au modèle ClickUp Business Launch

Le modèle ClickUp Business Launch est idéal pour les restaurants qui s'apprêtent à ouvrir leurs portes pour la première fois. De l'image de marque aux opérations, ce modèle décrit chaque étape du lancement, y compris le recrutement, l'obtention des licences, la coordination des fournisseurs et le marketing avant l'ouverture.

Il permet aux restaurateurs de diviser leur vision en étapes réalisables grâce à des échéanciers, des priorités et des champs de propriété intégrés. Le modèle est particulièrement utile pour les moments importants, comme la préparation d'une grande ouverture, l'intégration des fournisseurs ou la finalisation de votre plan marketing, car il permet à toutes les équipes de rester alignées et responsables.

💜 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Déléguez les responsabilités liées aux permis, aux embauches et aux contrats avec les fournisseurs

Surveillez votre image de marque, élaborez vos menus et lancez des initiatives marketing

Divisez votre lancement en tâches gérables avec des propriétaires et des dates d'échéance attribués

Définissez des échéanciers à l'aide de diagrammes de Gantt et suivez ce qui est en retard ou en avance

Idéal pour : Les équipes de restauration qui se préparent pour le jour du lancement et qui ont besoin de rester organisées, de respecter les délais et de collaborer entre les différents services.

💡 Conseil de pro : Oubliez le chaos des notes autocollantes et des registres manuels. Utilisez un système de gestion des commandes pour centraliser les commandes entrantes, suivre leur exécution et éviter les erreurs coûteuses pendant les heures de pointe.

5. Modèle de plan d'action ClickUp pour les petites entreprises

Obtenez un modèle gratuit Concrétisez vos objectifs commerciaux grâce au modèle de plan d'action ClickUp pour les petites entreprises

Le modèle de plan d'action ClickUp pour les petites entreprises vous aide à transformer des objectifs généraux en tâches étape par étape avec des échéanciers clairs, des responsabilités et un suivi de l'impact. Conçu pour les petites équipes, ce modèle transforme les objectifs en jalons mesurables.

Il est particulièrement utile pour planifier la première année d'activité, des prévisions budgétaires aux premières promotions.

Avec des champs personnalisables pour les tâches, les ressources et les objectifs, ce modèle favorise une exécution ciblée tout en permettant aux équipes de s'adapter à l'évolution de la dynamique de l'entreprise. Que vous lanciez votre restaurant, élaboriez votre menu ou gériez votre budget, ce modèle garantit que tout le monde est sur la même longueur d'onde et que chaque tâche est achevée.

💜 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Décomposez vos objectifs commerciaux en jalons et fixez des échéances

Suivez et gérez les besoins en ressources grâce à des champs personnalisés tels que le personnel ou les fournitures

Alignez les membres de votre équipe grâce à la propriété des tâches et aux mises à jour en temps réel

Hiérarchisez les tâches en fonction de l'effort requis et de leur impact afin de vous concentrer sur l'essentiel

Idéal pour : Les propriétaires de restaurants ou les équipes de petites entreprises qui souhaitent traduire des objectifs ambitieux en un plan d'action flexible mais ciblé afin de rester organisés.

⭐ Étude de cas : Brand Right Marketing a réduit ses heures de travail manuel en automatisant les transferts de tâches, les factures et les révisions de contenu à l'aide de ClickUp. À eux seuls, les modèles de tâches leur ont fait gagner plusieurs jours, en générant automatiquement plus de 30 sous-tâches par projet avec des attributions et des échéances pour l'équipe. Grâce à ces optimisations, l'équipe gère désormais plus de 40 projets Web à la fois, sans se noyer dans les vérifications de statut ou les rappels dans les couloirs.

6. Modèle de feuille de route stratégique pour les entreprises ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez votre vision et votre échéancier grâce au modèle de feuille de route stratégique pour les entreprises de ClickUp

Le modèle de feuille de route stratégique pour les entreprises ClickUp vous aide à mapper l'avenir de votre restaurant de manière claire, visuelle et avec une structure exploitable. Il est conçu pour montrer où en est votre entreprise aujourd'hui, où vous voulez l'amener et quelles étapes sont nécessaires pour combler l'écart.

Utilisez-le pour suivre tout, des objectifs financiers et des plans de dotation en personnel aux lancements de menus et aux campagnes de marketing. Avec six vues différentes et des outils de suivi intégrés, il est idéal pour la planification trimestrielle ou pour guider l'expansion d'un restaurant à plusieurs emplacements, permettant aux parties prenantes de voir la progression dans différents départements tout en se concentrant sur les résultats stratégiques.

💜 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Alignez le marketing, les finances, les ressources humaines et les opérations vers des objectifs communs

Utilisez des jalons pour suivre les phases d'expansion ou les efforts de rebranding

Attribuez des tâches et des statuts aux membres de l'équipe dans tous les services

Visualisez côte à côte les priorités à court terme et les initiatives à long terme

Idéal pour : Les restaurateurs et les dirigeants qui élaborent des stratégies de croissance évolutives et fondées sur des données afin d'aligner les tâches à court terme sur les objectifs commerciaux à long terme.

7. Modèle de plan d'action ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez et suivez votre stratégie de croissance commerciale avec le modèle de plan d'action ClickUp pour le développement commercial

Le modèle de plan d'action ClickUp est idéal pour le développement commercial d'un restaurant, car il fournit un cadre clair pour transformer les initiatives stratégiques en étapes concrètes. Conçu pour les entreprises axées sur la croissance, il vous aide à définir des objectifs, à les décomposer en tâches exécutables et à suivre leur progression dans tous les services.

Utilisez ce modèle pour explorer de nouvelles opportunités commerciales, des partenariats ou des innovations en matière de menu. Chaque initiative est suivie en fonction de ses objectifs, de l'allocation des ressources et du retour sur investissement (ROI) attendu, ce qui facilite la validation des idées et leur adaptation en fonction des performances.

💜 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Évaluez des initiatives telles que les partenariats ou les offres hors site et utilisez les dépendances entre les tâches pour assurer la progression au sein des équipes

Décomposez les plans de développement complexes en checklists et jalons faciles à gérer

Suivez les programmes pilotes, les commentaires des clients et les performances financières

Suivez la progression en temps réel grâce à des tableaux de bord visuels et des mises à jour de statut

Idéal pour : Les restaurants qui cherchent à augmenter leurs sources de revenus grâce à la restauration, la livraison, les offres saisonnières ou la vente au détail.

8. Modèle de planification de menu ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos recettes, vos ingrédients et votre préparation en un seul endroit grâce au modèle de planification de menu ClickUp

Le modèle de planification de menu ClickUp est spécialement conçu pour les équipes de restauration qui ont besoin d'optimiser leurs opérations liées aux menus. Planifiez votre menu hebdomadaire ou saisonnier, fixez le prix des ingrédients et coordonnez-vous avec les équipes de cuisine et d'approvisionnement. Ce modèle de planification de menu permet également de créer des versions, de collaborer entre chefs et de s'adapter facilement aux préférences alimentaires, aux variations régionales ou aux promotions.

Grâce à deux vues claires, Boîte à recettes et Commencer ici, vous pouvez rapidement passer du brainstorming à la budgétisation et à la planification de la préparation. Plus qu'une simple liste de menus, c'est votre stratégie de menu, votre plan logistique et votre inventaire, le tout en un seul endroit.

💜 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Classez les plats en fonction de leur popularité, de leur marge ou du type de régime alimentaire

Liez les ingrédients aux tâches de préparation, d'approvisionnement et de calcul des coûts en cuisine

Attribuez la préparation des recettes aux membres de l'équipe et surveillez leur statut grâce aux mises à jour des tâches

Étiquetez les éléments en fonction des besoins alimentaires, du temps de cuisson ou du statut promotionnel

🔑 Idéal pour : Les propriétaires de restaurants, les chefs et les responsables de cuisine qui recherchent un système visuel et collaboratif pour rationaliser la planification des menus, la préparation et les achats.

9. Modèle ClickUp pour le calcul du coût des recettes de restaurant

Obtenez un modèle gratuit Suivez avec précision le coût des ingrédients et le prix des plats grâce au modèle de calcul du coût des recettes de restaurant ClickUp

Conçu pour clarifier les finances, le modèle de calcul du coût des recettes de ClickUp permet aux restaurants d'analyser la rentabilité au niveau de chaque plat. Il aide à calculer le coût par portion, les marges et les prix des fournisseurs, garantissant ainsi que chaque élément contribue au résultat net.

L'affichage des ingrédients, le suivi des recettes et le guide intégré facilitent la prise en main, même si vous n'avez jamais calculé le coût d'un plat auparavant. Le modèle peut également être utilisé pour comparer des ingrédients alternatifs ou les variations de prix au fil des saisons, ce qui vous aide à contrôler les coûts alimentaires.

💜 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Saisissez les ingrédients, la taille des portions et les prix des fournisseurs pour contrôler les coûts

Suivez le pourcentage des coûts et la marge bénéficiaire de chaque élément du menu afin de signaler les éléments à faible marge

Surveillez les détails des fournisseurs et les conversions d'unités grâce aux champs personnalisés

Ajustez vos stratégies tarifaires en fonction des fluctuations saisonnières ou de l'offre

Idéal pour : Les restaurateurs, chefs ou responsables de cuisine qui ont besoin d'un système détaillé et reproductible pour fixer le prix des plats, gérer les stocks et protéger leurs marges bénéficiaires grâce à une analyse granulaire des coûts.

10. Modèle de diagramme des jalons ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez visuellement chaque échéance et chaque objectif grâce au modèle de diagramme des jalons ClickUp

Le modèle de diagramme des jalons ClickUp est l'outil idéal pour décomposer des projets complexes en étapes de progression visibles et faciles à suivre. Ce modèle permet de visualiser la progression des initiatives majeures telles que la rénovation d'un restaurant, l'ouverture d'une nouvelle branche ou la mise à niveau des opérations.

Il aide les équipes à rester concentrées en mappant les dates clés et les points de contrôle pour les projets à long terme. Conçu avec une interface Tableau blanc épurée et des outils de suivi de la progression, il est idéal pour aligner votre équipe et rester responsable. Par conséquent, il encourage une collaboration plus fluide entre le personnel de cuisine, les entrepreneurs, les designers et la direction.

💜 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Divisez votre projet en jalons et sous-tâches gérables

Diagramme des jalons du projet, de la planification aux évaluations post-lancement

Phases identifiées par des codes de couleur pour une meilleure clarté interfonctionnelle

Tenez les parties prenantes informées de la progression grâce à des mises à jour et à des tableaux de bord partagés

Idéal pour : Les restaurateurs et leurs équipes, les consultants ou les chefs de projet qui assurent le suivi d'initiatives à fort impact s'étalant sur plusieurs semaines ou plusieurs mois et nécessitant une planification par jalons.

💡 Conseil de pro : Pour ceux qui cherchent à optimiser la préparation des repas et à réduire le gaspillage alimentaire, les générateurs de recettes basés sur l'IA offrent une solution convaincante. Ces outils innovants analysent les ingrédients disponibles et proposent rapidement des idées de repas, ce qui permet de gagner un temps précieux et d'ajouter une touche de plaisir au processus de cuisson.

11. Modèle de plan de continuité des activités ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Préparez votre équipe à toute perturbation grâce au modèle de plan de continuité des activités ClickUp

Le modèle de plan de continuité des activités ClickUp prépare les restaurants aux perturbations opérationnelles, qu'il s'agisse de problèmes d'approvisionnement, de pénurie de personnel ou de fermetures d'urgence. Avec des vues dédiées aux priorités, aux flux de travail et aux guides de planification, il apporte une structure au chaos.

Utilisez-le pour planifier les catastrophes naturelles, les pannes d'équipement, les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ou les urgences sanitaires. Vous disposerez de tous les outils nécessaires pour évaluer les risques, définir les étapes de reprise et communiquer avec votre équipe. De plus, le modèle prend en charge la planification de scénarios et les flux de travail de communication, afin que votre équipe sache comment agir rapidement en cas de perturbation.

💜 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Identifiez les opérations essentielles telles que la gestion du personnel, l'approvisionnement et les systèmes de point de vente

Définissez des stratégies d'urgence tout en identifiant les opérations critiques qui nécessitent une attention constante en cas de perturbations à court et à long terme

Consignez les procédures opératoires normalisées et les coordonnées des fournisseurs pour agir rapidement

Suivez le statut de chaque étape grâce aux marqueurs En cours, À faire et Achevé

🔑 Idéal pour : Les propriétaires de restaurants et les exploitants de petites entreprises qui souhaitent élaborer un plan fiable pour rester opérationnels en cas d'urgence ou d'évènement imprévu.

12. Modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Fixez-vous des objectifs plus intelligents et atteignez-les grâce au modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp

Le modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp transforme les grands rêves en étapes réalisables à l'aide du cadre SMART : spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Grâce à plusieurs affichages tels que l'échéancier, la santé des objectifs et le tableau blanc de planification, vous aurez tous les angles de votre stratégie couverts.

De l'augmentation du taux de rotation des tables à l'amélioration des avis des invités, chaque objectif est suivi avec clarté. L'alignement des étapes d'action sur des indicateurs de réussite crée une culture de la responsabilité, aidant les équipes à établir plus efficacement leurs priorités.

💜 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Décomposez vos objectifs en étapes claires et réalisables, avec des échéances et des propriétaires

Utilisez des champs personnalisés pour suivre les indicateurs clés de performance et les références, et aligner les performances de l'équipe sur des résultats tangibles

Surveillez les indicateurs de réussite grâce à des champs personnalisés tels que « Résultat » et « Santé de l'objectif »

Mettez à jour le statut de vos objectifs à mesure que vous passez de la planification à l'évaluation, et revoyez-les régulièrement en fonction de leur progression

Idéal pour : Les gérants de restaurant ou les propriétaires d'entreprise qui souhaitent définir et suivre des objectifs opérationnels ou stratégiques à l'aide d'un système structuré et mesurable.

💡 Conseil de pro : Décomposez votre vision pour votre restaurant en objectifs faciles à atteindre grâce à une planification à long terme: 1 an pour la survie, 5 ans pour la stabilité et 10 ans pour l'expansion. Voici comment ClickUp Brain peut vous aider à générer des idées pour développer votre entreprise de restauration : Accélérez la croissance de votre entreprise avec l'aide de ClickUp Brain

13. Modèle de forfait Business pour restaurant Canva (style Terracotta Coral Peach)

via Canva

Le modèle de forfait Business pour restaurant Canva n'est pas seulement esthétique, il est conçu pour vous aider à présenter votre concept de restaurant de manière claire et confiante.

Avec sa disposition claire, ses couleurs vives et ses éléments de conception conviviaux, ce modèle de document A4 rend votre résumé, votre échantillon de menu et vos projections financières faciles à lire et visuellement attrayants.

Le modèle comprend des sections modifiables pour les études de marché, l'image de marque, les opérations et les résumés financiers, le tout dans une disposition visuellement attrayante. Grâce à l'interface glisser-déposer de Canva, vous pouvez tout personnaliser, des polices de caractères aux images en passant par la disposition des sections, sans avoir besoin d'un diplôme en design.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Personnalisez les polices de caractères, les couleurs et la disposition pour créer un forfait prêt à être présenté aux investisseurs

Utilisez des sections préformatées pour structurer votre concept, votre analyse de marché et votre tarification

Exportez-les au format PDF haute qualité pour vos présentations, vos dossiers de financement ou vos impressions

Mettez en avant vos arguments de vente uniques à l'aide de diagrammes, d'icônes et de photos

Idéal pour : Les restaurateurs qui souhaitent impressionner leurs investisseurs ou partenaires avec un forfait Business très visuel et facile à parcourir.

🎁 Bonus : Laissez l'IA s'occuper de la structure de votre forfait Business. Utilisez des outils tels que ClickUp Brain pour générer des résumés exécutifs, des projections financières détaillées et bien plus encore en quelques minutes.

14. Modèle de plan financier pour restaurant par Template. Net

Le modèle de plan financier pour restaurant de Template. Net est un plan détaillé conçu pour aider les propriétaires de restaurants à mapper clairement et en toute confiance l'aspect financier de leurs opérations. Des sections détaillées, telles que la gestion des flux de trésorerie, les prévisions de dépenses et le suivi de la rentabilité, permettent de fonder vos projections financières sur des données et de les adapter à la croissance.

Ce forfait pluriannuel couvre tout, du résumé exécutif aux prévisions de revenus, en passant par la ventilation des coûts et les stratégies de gestion des risques. Il est donc idéal pour les présentations aux investisseurs, les demandes de prêt ou la planification financière interne.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Projetez vos revenus sur 5 ans grâce à des calculs de croissance intégrés

Répartissez les dépenses liées à la main-d'œuvre, au marketing et au capital dans un format organisé

Définissez des objectifs financiers et des stratégies adaptés à votre modèle de restaurant

Utilisez les sections d'évaluation des risques intégrées pour montrer votre vision financière aux parties prenantes

Idéal pour : Les propriétaires ou gérants de restaurants à la recherche d'une feuille de route financière complète et modifiable pour soutenir leur financement, guider leur croissance et surveiller leur viabilité à long terme.

15. Modèle de forfait Business pour café par Toast

via Toast

Le modèle de forfait Business pour café de Toast est un guide utile pour ouvrir et gérer un café ou une petite entreprise de restauration. Il comprend des invites, des instructions et des conseils personnalisés pour la stratégie d'emplacement, le recrutement, la conception du menu, l'intégration du point de vente (POS) et le marketing.

Bien que conçu pour les cafés, il convient également aux bars à jus, aux boulangeries ou aux concepts de snacks haut de gamme à la recherche d'un forfait ciblé et axé sur le service.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez des conseils de planification spécifiques à l'industrie pour les cafés et les bars à boissons

Concentrez-vous sur l'expérience client, la rotation des menus et les promotions saisonnières

Planifiez à l'avance vos besoins en personnel et en intégration technologique

Accédez aux connaissances approfondies de Toast en matière de points de vente dans le secteur de la restauration

Idéal pour : Les entrepreneurs dans le domaine des cafés et des coffee shops qui élaborent un plan de démarrage adapté aux opérations spécifiques de leur secteur.

16. Modèle de forfait Business pour les investisseurs dans le secteur de la restauration par Template. Net

Le modèle de forfait Business pour les investisseurs de Restaurant Business Plan for Investors Template by Template. Net est spécialement conçu pour les fondateurs qui souhaitent présenter leur concept culinaire à des investisseurs potentiels. Ce plan structuré de manière professionnelle couvre tous les éléments qu'un investisseur souhaite voir, des opportunités du marché et du positionnement de la marque aux projections financières et à la répartition du financement.

Conçu pour les présentations aux investisseurs, ce modèle de forfait Business comprend tous les éléments nécessaires pour mettre en avant le potentiel de croissance, le retour sur investissement (ROI) et la préparation opérationnelle.

Il comprend des sections consacrées au résumé, au positionnement sur le marché, aux modèles de revenus et aux demandes de financement, vous permettant de présenter votre restaurant avec clarté, confiance et transparence financière.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Présentez un concept bien défini avec des avantages concurrentiels clairs et un positionnement sur le marché

Décomposez les coûts de démarrage, les projections de revenus et le retour sur investissement attendu

Incluez une stratégie marketing et opérationnelle détaillée adaptée à la restauration haut de gamme ou de niche

Personnalisez votre présentation pour les investisseurs locaux, les groupes d'investisseurs providentiels ou les établissements de crédit

Idéal pour : Les créateurs de restaurants à la recherche de capitaux qui ont besoin d'un forfait Business soigné et prêt à être présenté aux investisseurs, couvrant tous les aspects essentiels, de l'histoire de la marque à la viabilité financière.

🧠 Fait intéressant : 95 % des restaurants utilisent aujourd'hui l'IA ou l'automatisation dans leurs opérations. Vos opérations et vos fonctions de gestion du personnel doivent refléter les outils modernes tels que l'automatisation et l'IA afin de rationaliser les flux de travail et de réduire les coûts.

17. Modèle de forfait Business pour petit restaurant au format PDF par BusinessPlanTemplate. com

Le modèle PDF de forfait Business pour petits restaurants de BusinessPlanTemplate.com est un guide détaillé, étape par étape, conçu pour les restaurateurs débutants et les propriétaires de petites entreprises.

Rédigé par Dave Lavinsky, un entrepreneur chevronné, ce PDF vous guide à travers toutes les sections d'un plan d'affaires professionnel, de l'aperçu de votre entreprise et l'analyse de votre marché cible aux projections financières et à la planification des opérations. Il s'agit d'un mélange idéal de conseils et de structure qui vous aidera à créer un plan prêt à être présenté aux investisseurs.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez la structure et l'emplacement de votre entreprise afin d'établir les bases de votre restaurant

Réalisez une analyse du secteur et de la clientèle afin d'aligner votre concept sur les besoins du marché

Définissez votre stratégie tarifaire et marketing pour attirer et fidéliser vos clients

Planifiez vos opérations quotidiennes, de la gestion du personnel aux relations avec les fournisseurs

Idéal pour : les propriétaires de nouveaux restaurants ou de petits restaurants à la recherche d'un modèle de forfait au format PDF qui simplifie le processus de rédaction tout en couvrant toutes les sections requises par les investisseurs.

18. Modèle de forfait Business pour restaurant par BentoBox

via BentoBox

Le modèle de forfait Business pour restaurant BentoBox est un document Google Doc prêt à être modifié, conçu pour accompagner les créateurs de restaurants à chaque étape de l'élaboration d'un plan d'affaires sérieux destiné aux investisseurs.

De l'image de marque au recrutement, en passant par l'installation technique et les seuils de rentabilité, ce modèle va au-delà des bases. Il regorge de notes utiles, de sections facultatives et d'exemples, ce qui le rend idéal pour les nouvelles ouvertures et les restaurants existants à la recherche de financement ou en phase d'expansion.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Remplissez votre résumé exécutif, les biographies de votre équipe et votre modèle de service pour créer un dossier commercial convaincant

Définissez votre stratégie marketing avec des sections optionnelles pour les réseaux sociaux, les relations publiques, le référencement naturel et les campagnes par e-mail

Accédez aux ressources intégrées de BentoBox pour les commandes en ligne et les sites web

Personnalisez chaque page avec votre image de marque, la structure de votre équipe et vos objectifs, puis supprimez le guide et exportez-le pour le présenter

Idéal pour : les propriétaires de restaurants qui souhaitent disposer d'un document complet et modifiable pour présenter leur projet aux investisseurs ou guider leurs opérations, en particulier ceux qui utilisent Google Docs ou qui souhaitent collaborer en ligne.

19. Modèle de forfait Business pour restaurant par TouchBistro

via TouchBistro

Le modèle de plan d'affaires pour restaurant de TouchBistro est un document gratuit de 15 pages téléchargeable qui aide les restaurateurs à structurer l'ensemble de leur analyse de rentabilité sans partir de zéro.

Conçu pour les nouvelles entreprises et les efforts de rebranding, ce modèle compatible avec Word comprend des invites détaillées dans toutes les sections principales : résumé exécutif, analyse de marché, marketing, opérations et finances.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez les invites, instructions et conseils section par section pour décrire votre concept, votre mission et votre équipe de direction

Utilisez l'analyse financière et le plan de croissance pour mapper les coûts de démarrage, les flux de trésorerie et les projections de retour sur investissement

Définissez clairement votre marché cible, vos connaissances sur la concurrence et votre stratégie de marque

Ajoutez des échantillons de menus et des visuels en annexe pour donner vie à votre présentation

Idéal pour : les restaurateurs qui élaborent un forfait Business à partir de zéro et qui ont besoin d'un modèle facile à suivre et personnalisable, conçu pour impressionner les banques, les prêteurs ou les investisseurs.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de forfait Business pour restaurant ?

Maintenant que vous avez exploré quelques options intéressantes, comment choisir le modèle de forfait Business adapté à votre restaurant ?

Un bon modèle de forfait Business pour restaurant est bien plus qu'un simple document à remplir ; il sert de feuille de route stratégique, guidant les restaurateurs en herbe et confirmés à travers les considérations essentielles nécessaires pour réussir à atteindre les clients cibles. Voici ce que vous devez rechercher dans un modèle de forfait Business solide pour restaurant :

Structure complète : sélectionnez un modèle qui comprend toutes les sections essentielles, du résumé exécutif et de l'analyse de marché aux projections financières détaillées et aux plans opérationnels, afin de vous assurer qu'aucun élément critique n'est oublié

Des conseils clairs : recherchez un modèle de forfait Business pour restaurant qui propose des invites et des questions guides dans chaque section, facilitant ainsi la réflexion et garantissant la saisie efficace des informations pertinentes

Adaptabilité : Choisissez un modèle de forfait Business pour restaurant qui peut être personnalisé en fonction de divers concepts de restaurant, cuisines et marchés cibles, en tenant compte des nuances uniques de chaque entreprise

Rigueur financière : choisissez des modèles de forfait Business pour restaurant dont les sections consacrées aux projections financières sont détaillées et structurées de manière logique, afin de pouvoir créer des prévisions de ventes, des budgets de dépenses et des tableaux de trésorerie réalistes, essentiels pour obtenir un financement

Informations exploitables : recherchez des modèles de forfait Business pour les restaurants qui vont au-delà de la simple collecte de données et encouragent la réflexion stratégique et le développement d'étapes concrètes pour l'étude de marché, les opérations et la gestion

Ressources intégrées : optez pour des modèles qui incluent des liens vers des ressources pertinentes ou des exemples, afin d'aider davantage l'utilisateur à élaborer un plan bien documenté et convaincant

Créez, financez et lancez votre restaurant avec ClickUp

Un excellent restaurant commence par un excellent plan, et le bon modèle de forfait pour restaurant facilite l'élaboration, le financement et le suivi de ce plan. Que vous ouvriez votre premier bistrot ou que vous développiez un restaurant familial très apprécié, ces modèles couvrent tous les aspects, des projections financières à votre échantillon de menu.

Fini les conjectures, les improvisations et les réinventions. Vous disposez de dispositions pour les investisseurs, d'outils pour votre équipe et de forfaits qui vous permettent de garder le cap même lorsque la cuisine est en effervescence.

Vous avez besoin d'un endroit pour tout organiser ? ClickUp vous offre la structure, la personnalisation et les outils de collaboration dont vous avez besoin, le tout dans des modèles qui vous aideront à passer du concept à l'ouverture, sans stress.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et mettez votre entreprise de restauration sur la carte !