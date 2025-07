10 applications de timeboxing pour planifier chaque heure avec un objectif

« Je ne peux pas me concentrer plus de 10 minutes ! »

Entre les notifications incessantes, les réunions qui s'enchaînent et les changements constants de contexte, rester concentré semble impossible pour beaucoup d'entre nous. Une étude montre que la plupart des gens travaillent moins de quatre heures par jour, oui, sur une journée de travail de 8 heures.

Mais que diriez-vous de pouvoir planifier votre journée avec une telle précision que les distractions deviendraient insignifiantes ?

C'est là que les applications de timeboxing vous aident. Considérez-les comme vos gardes du corps personnels, qui surveillent votre calendrier pour que vous puissiez vous concentrer.

Que vous jongliez entre les délais d'un travail en freelance, que vous gériez une équipe à distance ou que vous essayiez simplement de venir à bout de votre liste interminable de tâches, ces outils vous aideront à planifier des blocs de temps pour des tâches spécifiques, à établir de meilleures routines et, enfin, à achever les tâches qui comptent vraiment.

Découvrons ensemble les 10 meilleures applications de gestion du temps, y compris celles qui intègrent la gestion de projet, pour bloquer votre journée de manière ciblée.

Les meilleures applications de timeboxing en un coup d'œil

Voici quelques-uns des meilleurs outils disponibles, chacun avec ses avantages, selon la façon dont vous aimez planifier, suivre ou bloquer votre temps :

Nom de l'outil Idéal pour Utilisations clés Tarifs* ClickUp Outil tout-en-un pour la gestion du temps ; Taille de l'équipe : Freelances, entrepreneurs individuels, petites équipes, startups, PME, entreprises Gestion des tâches, planification de projets, suivi du temps, planification, tâches récurrentes et intégrations avec des outils tels que Google Agenda et Slack Forfait Free, personnalisations pour les entreprises Sunsama Planification quotidienne avec intégration d'un calendrier ; Taille de l'équipe : Freelances, petites équipes, startups Organisez vos tâches provenant de Gmail, Slack et GitHub dans des créneaux horaires, bénéficiez d'estimations de durée basées sur l'IA et adoptez des rituels de planification quotidiens À partir de 20 $ par utilisateur/mois Todoist Planification quotidienne avec intégration d'un calendrier ; Taille de l'équipe : Freelances, petites équipes et startups Hiérarchisation des tâches, tâches récurrentes, filtres personnalisés et intégrations avec Google Agenda, Gmail et Slack Gratuit ; forfaits payants à partir de 5 $ par utilisateur/mois Motion Automatisation des plannings grâce à l'IA ; Taille de l'équipe : PME, entreprises Hiérarchisation des tâches, résolution des conflits, affichage des échéanciers et planification des ressources grâce à l'IA Forfaits payants à partir de 49 $ par utilisateur/mois Akiflow Gestion centralisée des tâches et du calendrier ; Taille de l'équipe : Freelances et entrepreneurs individuels, Capture des tâches à partir d'e-mails et de messages, planification par glisser-déposer et rituels de planification quotidiens/hebdomadaires Essai gratuit, 34 $ par utilisateur/mois Reclaim Blocage intelligent du temps ; Taille de l'équipe : Petites équipes, PME Planification automatique des tâches, blocage du temps de concentration, affichage unifié du calendrier et ajustements en temps réel Gratuit ; forfaits payants à partir de 10 $ par utilisateur/mois TickTick Productivité personnelle avec chronomètre intégré ; Taille de l'équipe : Freelances, entrepreneurs individuels, particuliers Gestion des tâches, suivi des habitudes, rappels récurrents et affichage multiple du calendrier 35,99 $ par utilisateur/an TimeCamp Suivi du temps avec fonctionnalités de facturation ; Taille de l'équipe : Freelances, consultants Suivi automatique du temps, catégorisation de la productivité, rapports et intégrations avec des outils tels que Trello et Asana Gratuit ; forfaits payants à partir de 3,99 $ par utilisateur/mois Toggl Track Suivi du temps léger pour tous vos projets ; Taille de l'équipe : Petites équipes, PME Suivi du temps en temps réel et hors ligne, intégration du calendrier et suivi des activités en arrière-plan Gratuit ; forfaits payants à partir de 10 $ par utilisateur/mois Dans le sens des aiguilles d'une montre Optimisation du calendrier de l'équipe et temps de concentration ; Taille de l'équipe : PME et entreprises Planification de réunions basée sur l'IA, création de temps de concentration, analyse de la charge de travail des réunions et liens de planification pour la coordination externe Gratuit ; forfaits payants à partir de 6,75 $ par utilisateur/mois

📖 À lire également : Comment suivre efficacement le temps passé sur des tâches et des projets

Que rechercher dans une application de timeboxing ?

Trouver la bonne application de timeboxing peut considérablement améliorer votre flux de travail quotidien. Sur la base des commentaires des utilisateurs et des besoins réels, voici les fonctionnalités clés à rechercher lorsque vous choisissez votre outil de blocage de temps:

Intégrations transparentes : Synchronisez votre application de calendrier et vos outils de gestion des tâches tels que Synchronisez votre application de calendrier et vos outils de gestion des tâches tels que ClickUp , Trello ou Asana pour bloquer du temps sans passer d'une plateforme à l'autre

Planification intelligente : Donnez la priorité aux applications qui reprogramment automatiquement les tâches inachevées en fonction de vos Donnez la priorité aux applications qui reprogramment automatiquement les tâches inachevées en fonction de vos indicateurs de productivité , de vos délais et de l'importance de tâches spécifiques

Outils de concentration intégrés : Recherchez des fonctionnalités telles que les chronomètres Pomodoro, le blocage de sites Web et le bruit blanc pour rester concentré pendant vos sessions de travail

Flexibilité multi-appareils : choisissez des outils qui fonctionnent sur iOS, Android et les applications Web, afin de pouvoir ajouter des tâches ou ajuster votre calendrier hebdomadaire à tout moment

Calendrier avec fusion des tâches : Choisissez des applications qui fusionnent les fonctionnalités de gestion des tâches avec le blocage du calendrier, afin de pouvoir glisser-déposer les tâches, les classer par couleur et joindre des détails à chaque bloc

Rapports sur le temps : Donnez la priorité aux applications avec Donnez la priorité aux applications avec suivi du temps et rapports intégrés pour mieux comprendre vos habitudes et affiner la manière dont vous suivez votre progression et planifiez à l'avance

🧠 Fait amusant : des employés heureux = des équipes productives ! Une étude suggère que les travailleurs plus heureux sont 13 % plus productifs. C'est une raison supplémentaire de bloquer des plages horaires pour le travail productif et les pauses dans votre organisation !

Les meilleures applications de timeboxing

Si vous êtes prêt à en faire plus et à réduire votre stress, une application de timeboxing fiable vous sera utile dans votre routine de travail.

Des relevés de temps automatisés à la planification intelligente, voici les meilleures applications de timeboxing pour vous aider à reprendre le contrôle de votre calendrier et à mieux vous concentrer.

1. ClickUp (idéal pour le timeboxing tout-en-un avec gestion des tâches)

Vous voulez que chaque heure compte ? ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, est conçue pour gérer vos tâches, vos projets et vos timeboxing sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre.

Planifiez vos projets sur des périodes fixes, définissez des évènements dans votre calendrier et respectez vos délais grâce aux outils intégrés de suivi du temps, de planification et de progression. Mieux encore, laissez ClickUp gérer tout votre « travail autour du travail » afin que vous puissiez vous concentrer sur les tâches qui vous rapprochent de vos objectifs.

Que vous gériez une équipe ou votre propre emploi du temps chargé, ClickUp vous permet de faire avancer votre travail et de le garder visible à chaque étape. Comment ?

💜 Calendrier ClickUp

Utilisez le calendrier ClickUp pour suivre le temps consacré à chaque tâche dans un calendrier complet

Découvrez le calendrier ClickUp! Il ne s'agit pas seulement d'un outil pour suivre vos dates, il est conçu pour vous aider à organiser votre journée de manière efficace.

Planifiez facilement des blocs de temps, glissez-déposez des tâches et alignez les évènements de votre calendrier sur les objectifs de votre équipe ou vos priorités personnelles. Elle se synchronise avec des outils tels que Google Agenda et Microsoft Outlook et extrait directement votre liste de tâches, afin que votre planification reste dynamique et réalisable.

Une fois que vous avez lié votre application de calendrier à ClickUp, le timeboxing de votre journée devient un jeu d'enfant. Vous pouvez facilement afficher et planifier votre emploi du temps directement à l'endroit où se trouvent vos tâches. De plus, le calendrier bloque automatiquement votre emploi du temps pour un nouveau passe-temps ou une répétition de présentation.

Saviez-vous que vous perdez quatre heures par semaine à activer/désactiver des applications? Avec ClickUp, vous pouvez éliminer les changements de contexte. Rejoignez les réunions Google Meet, Zoom ou Microsoft Teams directement depuis l'application pour gagner du temps. Et grâce à l'IA Notetaker, vous pouvez prendre des notes pendant les réunions tout en restant concentré sur la discussion.

💜 Suivi du temps ClickUp

Le suivi du temps de projet de ClickUp est également un outil puissant pour tous ceux qui souhaitent rester au top de leur travail et gérer leur temps de manière efficace. Il vous permet de surveiller exactement le temps que prennent les tâches, ce qui vous aide à gérer la charge de travail, à respecter le calendrier et à créer des blocs de temps structurés pour vos tâches les plus importantes.

Suivez votre temps où que vous soyez sur ClickUp pour rester au top de vos besoins en matière de timeboxing

Que vous travailliez seul ou en équipe, les fonctionnalités de gestion du temps de ClickUp facilitent le suivi du temps. Vous pouvez démarrer et arrêter les chronomètres directement à partir des tâches, et suivre le travail en temps réel sans changer d'application.

Vous avez oublié de démarrer le chronomètre ? Pas de souci, il vous suffit d'enregistrer manuellement le temps passé sur votre travail pour que tout reste précis. Et lorsque vous avez besoin d'approfondir vos analyses, ClickUp génère des rapports détaillés qui vous permettent de voir clairement où passe votre temps. Vous pouvez même comparer le temps estimé et le temps réel afin d'améliorer votre planification future et de respecter vos délais de manière plus cohérente.

De plus, la configuration de tâches récurrentes sur ClickUp est un jeu d'enfant. Par exemple, vous pouvez définir une tâche « Vérifier les e-mails » tous les matins à 9 h, afin qu'elle réapparaisse automatiquement chaque jour, vous aidant ainsi à établir une routine plus prévisible.

💜 Modèle ClickUp Time Box

Obtenez un modèle gratuit Décomposez les jalons de vos projets, fixez des délais réalisables et allouez efficacement les ressources grâce au modèle ClickUp Time Box

Prêt à vous lancer dans le timeboxing ? Commencez avec le modèle ClickUp Time Box. Il est conçu pour résoudre les problèmes courants de gestion du temps en vous aidant à diviser votre journée en sessions de travail ciblées et intentionnelles.

Ce modèle vous permet de :

Personnalisez votre emploi du temps quotidien grâce à des fonctionnalités de blocage de temps prêtes à l'emploi pour le travail approfondi, les tâches administratives et les pauses

Suivez le temps passé sur des tâches illimitées

Glissez-déposez les tâches dans des créneaux horaires pour mapper visuellement votre journée

Utilisez les tâches récurrentes et l'automatisation pour maintenir une structure quotidienne sans mises à jour manuelles

Divisez vos objectifs ambitieux en tâches plus faciles à gérer grâce à des sous-tâches limitées dans le temps

Suivez votre progression en temps réel et réfléchissez à ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas)

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivi du temps en temps réel intégré aux tâches pour une facturation précise et des informations détaillées, par rapport à d'autres outils de productivité

Tableaux de bord ClickUp personnalisables qui offrent une vue d'ensemble de la charge de travail, des échéanciers et des performances de l'équipe

Dépendances entre les tâches et plus de 15 vues flexibles telles que des diagrammes de Gantt, une vue Kanban et une vue Charge de travail pour visualiser la progression des projets et éviter les goulots d'étranglement

Estimations de durée, rappels et automatisations pour rationaliser la gestion des tâches et respecter les délais

Intégrations transparentes avec des outils tels que Google Agenda, Slack et Toggl pour des flux de travail plus fluides

Limites de ClickUp

Avec ses fonctionnalités étendues et ses options de personnalisation, la configuration de flux de travail de timeboxing peut sembler intimidante pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un critique G2 déclare :

ClickUp est très facile à utiliser, même avec toutes les fonctionnalités qu'il offre. J'adore le fait que tout soit regroupé au même endroit, de la gestion des tâches aux documents en passant par la vue Calendrier. Le calendrier m'aide particulièrement à suivre les échéances et à planifier efficacement. C'est un excellent outil pour la productivité personnelle et celle de l'équipe.

ClickUp est très facile à utiliser, même avec toutes les fonctionnalités qu'il offre. J'adore le fait que tout soit regroupé au même endroit, de la gestion des tâches aux documents en passant par le calendrier. Le calendrier m'aide particulièrement à suivre les échéances et à planifier efficacement. C'est un excellent outil pour la productivité personnelle et celle de l'équipe.

2. Sunsama (idéal pour la planification quotidienne avec intégration d'un calendrier)

via Sunsama

Avez-vous déjà eu l'impression que votre journée était un flou de tâches dispersées dans différentes applications ? Sunsama vous aide à mettre fin au chaos en récupérant les tâches de vos outils tels que Gmail, Slack et GitHub et en les organisant dans des créneaux horaires fixes dans votre calendrier.

Grâce à un rituel de planification simple de 10 à 15 minutes chaque matin, vous pouvez passer en revue ce qui n'est pas terminé et définir des objectifs réalistes pour la journée. Au lieu de vous submerger de fonctionnalités, cette application vous aide à planifier avec intention et détermination.

Les meilleures fonctionnalités de Sunsama

Planifiez votre journée grâce à des estimations de durée basées sur l'IA qui s'adaptent à vos habitudes de travail

Triez automatiquement les tâches dans des canaux tels que « Travail client » ou « Réunions d'équipe »

Connectez-vous à des outils tels que des plateformes de projet et des calendriers pour une planification quotidienne fluide

Déplacez les e-mails qui nécessitent votre attention vers votre liste de tâches et bloquez du temps pour vous en occuper

Limites de Sunsama

Le rituel quotidien de planification peut sembler exigeant pour les utilisateurs qui préfèrent une planification plus automatisée

Ce n'est pas un outil de gestion de projet complexe adapté

Tarifs Sunsama

Essai gratuit

Abonnement mensuel : 20 $/mois

Évaluations et avis Sunsama

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 25 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Sunsama ?

Un avis publié sur Capterra indique :

En tant qu'entrepreneur indépendant, il est souvent difficile de venir à bout du nombre de tâches que j'ai à accomplir chaque jour. Sunsama me rappelle de faire des pauses, me donne une vue réaliste du temps que prendra une tâche et me fournit un résumé hebdomadaire de la façon dont j'ai utilisé mon temps. Je peux regrouper mes calendriers personnels et professionnels, mes activités de bien-être et le temps que je consacre à ma famille en un seul endroit. Cela m'aide à rester en phase avec mes objectifs et mes intentions.

En tant qu'entrepreneur indépendant, il est souvent difficile de venir à bout du nombre de tâches que j'ai à accomplir chaque jour. Sunsama me rappelle de faire des pauses, me donne une estimation réaliste du temps que prendra une tâche et me fournit un résumé hebdomadaire de la façon dont j'ai utilisé mon temps. Je peux regrouper mes calendriers personnels et professionnels, mes activités de bien-être et le temps que je consacre à ma famille au même endroit. Cela m'aide à rester en phase avec mes objectifs et mes intentions.

3. Todoist (idéal pour une gestion simple et intuitive des tâches)

via Todoist

Todoist apporte une touche de simplicité à la gestion des tâches personnelles et d'équipe, en apprenant aux utilisateurs à gagner du temps grâce à des fonctionnalités d'organisation innovantes.

L'interface claire et intuitive de l'application rend la saisie et l'organisation des tâches très naturelles, que vous planifiiez votre journée de travail ou gériez des projets d'équipe complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Utilisez le système de drapeaux de quatre couleurs pour classer les tâches par ordre d'importance

Hiérarchisez les tâches avec des modèles récurrents tels que « tous les troisièmes mardis » ou « tous les jours de la semaine » pour les travaux répétitifs

Configurez des filtres personnalisés pour afficher les tâches en fonction de leur date d'échéance, de leur libellé ou de leur priorité

Connectez-vous à des outils tels que Google Agenda, Gmail, Slack et Zapier pour synchroniser votre flux de travail

Limites de Todoist

La version gratuite limite l'accès à certaines fonctionnalités telles que les rappels et les libellés

Tarifs Todoist

Débutant : Gratuit

Pro : 2,50 $/mois par utilisateur

Business : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4,4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Todoist dans la vie réelle ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Todoist est la pierre angulaire de ma stratégie de gestion du temps, avec Spark Mail et Google Agenda. L'intégration est parfaite avec ces applications et d'autres, et l'application mobile est indispensable pour ne rien manquer.

Todoist est la pierre angulaire de ma stratégie de gestion du temps, avec Spark Mail et Google Agenda. L'intégration est parfaite avec ces applications et d'autres, et l'application mobile est indispensable pour ne rien manquer.

📮 Insight ClickUp : 50 % des personnes structurent leur temps en consacrant certains jours à des tâches administratives et d'autres à un travail ciblé, mais seulement 22 % déclarent automatiser ou déléguer leurs tâches. La gestion manuelle du temps est utile, mais elle n'élimine pas les tâches répétitives qui continuent de nuire à la concentration. ✔️ Le calendrier, le blocage de temps et les agents IA de ClickUp travaillent ensemble pour protéger votre temps. Planifiez automatiquement les tâches répétitives, déplacez les tâches en fonction de leur priorité et déclenchez des rappels pour que votre semaine se déroule sans accroc. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

4. Motion (idéal pour l'automatisation des plannings grâce à l'IA)

via Motion

Motion apporte une nouvelle approche de la technique du timeboxing en utilisant l'intelligence artificielle pour optimiser votre emploi du temps quotidien. Cet outil de planification intelligent analyse vos tâches, vos réunions et vos priorités afin de créer un forfait quotidien personnalisé qui s'adapte à votre emploi du temps et à votre style de travail.

Par exemple, si vous jonglez entre une réunion avec un client et une échéance serrée pour un projet, Motion hiérarchisera ces tâches et ajustera votre emploi du temps pour vous assurer que les deux soient achevés à temps. L'application se distingue par sa hiérarchisation des tâches basée sur l'IA, qui tient compte des dépendances, des échéances et des durées des projets.

Les meilleures fonctionnalités de Motion

Gérez sans effort vos réunions personnelles et professionnelles, tout en tenant compte de la disponibilité de votre équipe

Laissez l'IA gérer votre planning en détectant les conflits et en déplaçant les réunions à des moments plus opportuns

Utilisez des outils intégrés pour la gestion des tâches, l'affichage des échéanciers et la planification des ressources

Accédez à des modèles de projet prêts à l'emploi pour configurer rapidement de nouvelles initiatives

Limitations de mouvement

Nécessite une adaptation à un nouveau style de flux de travail, car l'IA prend en charge la planification

L'intégration approfondie avec les outils existants peut prendre du temps

Tarification dynamique

Pro IA : 29 $/mois par place

Business IA : 49 $/mois par place

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Motion

G2 : 4,1/5 (plus de 110 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 80 avis)

💡 Conseil de pro : Vous voulez vous simplifier la vie ? Utilisez les intégrations de ClickUp avec plus de 1 000 outils. Qu'il s'agisse du suivi du temps avec Everhour ou de la synchronisation de votre Google Agenda, vous pouvez tout garder au même endroit et rester productif sans avoir à passer d'une application à l'autre.

5. Akiflow (idéal pour la gestion centralisée des tâches et du calendrier)

via Akiflow

Vous en avez assez de passer d'une application à l'autre pour gérer votre emploi du temps quotidien ? Akiflow regroupe toutes vos tâches et tous les évènements de votre calendrier dans un environnement de travail clair. Vous pouvez ainsi planifier votre journée plus facilement sans avoir à passer constamment d'une application à l'autre.

Cet outil de planification excelle dans la collecte de tâches à partir de plateformes populaires telles que Google Agenda, Outlook, Gmail et Slack. Lorsque vous mettez à jour une tâche dans Akiflow, celle-ci est automatiquement synchronisée avec l'application source, ce qui garantit la cohérence de toutes vos tâches entre vos différents outils.

Les meilleures fonctionnalités d'Akiflow

Capturez les tâches provenant d'e-mails, de messages ou de sites Web grâce à la boîte de réception universelle d'Akiflow

Glissez-déposez les tâches dans votre calendrier pour un blocage efficace du temps et des ajustements rapides

Utilisez des rituels quotidiens et hebdomadaires pour planifier, réfléchir et rester sur la bonne voie

Partagez vos disponibilités pour planifier des réunions sans aller-retour

Limites d'Akiflow

Il manque certains outils de gestion de projet populaires par rapport aux applications dédiées à la gestion des tâches

Nécessite une planification manuelle des tâches et des modèles de blocage de temps , ce qui peut prendre beaucoup de temps et entraîner une surcharge de tâches si cela n'est pas géré avec soin

Tarifs Akiflow

Essai gratuit

Pro Monthly : 34 $/mois

Évaluations et avis sur Akiflow

G2 : 5/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 90 avis)

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de surveillance des employés

6. Reclaim (idéal pour le blocage intelligent du temps et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée)

via Reclaim

Imaginez un outil qui organise automatiquement vos tâches en fonction de vos réunions sans que vous ayez à lever le petit doigt. Reclaim AI de Dropbox fait exactement cela en se synchronisant avec votre calendrier et en ajustant les horaires en temps réel en fonction de votre charge de travail et de vos priorités.

Elle prend en compte les délais et le temps disponible pour attribuer les moments appropriés aux tâches. Plutôt que de passer du temps à ajuster manuellement votre journée, elle vous permet de vous concentrer sur ce qui compte, tandis que l'outil veille à ce que votre calendrier reste optimisé et sans conflit.

Récupérez les meilleures fonctionnalités

Planifiez vos tâches et vos réunions en fonction de vos habitudes de travail

Bloquez automatiquement du temps pour vous concentrer sur des tâches exigeantes grâce à un rythme similaire à celui de la technique Pomodoro

Unifiez tous vos calendriers (Google Agenda, Outlook) dans une seule vue

Adaptez-vous aux changements en déplaçant automatiquement les tâches lorsque des conflits surviennent

Repoussez vos limites

La configuration de plusieurs intégrations de calendriers nécessite un effort initial

Pas d'application mobile pour planifier vos déplacements

La planification automatique ne correspond pas toujours aux préférences personnelles

Récupérez vos prix

Lite : Gratuit

Starter : 10 $/mois par place

Business : 15 $/mois par place

Récupérez vos évaluations et vos avis

G2 : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Capterra : Évaluations insuffisantes

Que disent les utilisateurs de Reclaim dans la vie réelle ?

Un critique G2 déclare :

En tant qu'étudiant, ma capacité à consacrer du temps à mes projets est limitée. Désormais, il me suffit d'ajouter la tâche à ma liste de tâches et elle est automatiquement planifiée. Il est également facile de voir si je suis trop en retard et si je dois travailler davantage pour rattraper mon retard.

En tant qu'étudiant, ma capacité à consacrer du temps à mes projets est limitée. Désormais, je n'ai plus qu'à ajouter la tâche à ma liste de choses à faire et elle est automatiquement programmée. Il est également facile de voir si je suis trop en retard et si je dois travailler davantage pour rattraper mon retard.

7. TickTick (idéal pour la productivité personnelle avec chronomètre Pomodoro intégré)

via TickTick

TickTick combine une gestion intelligente des tâches, un calendrier et un suivi des habitudes pour vous aider à planifier votre journée de manière ciblée. Grâce à plusieurs affichages du calendrier (mensuel, hebdomadaire, agenda, plusieurs jours et plusieurs semaines), vous pouvez facilement visualiser l'ensemble de votre emploi du temps.

C'est plus qu'une simple application de liste de tâches. Elle propose des chronomètres Pomodoro et des rappels intelligents pour vous aider à rester concentré et à garder le cap. Que vous créiez des tâches ou de nouvelles habitudes, TickTick vous aide à atteindre vos objectifs.

Les meilleures fonctionnalités de TickTick

Définissez des rappels récurrents avec des intervalles personnalisés, des notifications par e-mail et des alertes basées sur l'emplacement sur iOS

Organisez vos tâches à l'aide de filtres et d'étiquettes intelligents pour un accès rapide

Affichez les tâches sous forme de liste, de tableau Kanban ou d'échéancier, et utilisez Markdown pour prendre des notes détaillées

Suivez vos habitudes parallèlement à vos tâches régulières pour établir des routines cohérentes

Limites de TickTick

Fonctionnalités de collaboration limitées pour la gestion des tâches en équipe

Pas de fonctionnalités de suivi du temps pour une analyse détaillée de la productivité

Options de personnalisation limitées pour certaines vues et dispositions des tâches

Tarifs TickTick

Forfait annuel : 35,99 $/an

Évaluations et avis sur TickTick

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 120 avis)

👀 Le saviez-vous ? La matrice d'Eisenhower, popularisée par le président Dwight D. Eisenhower, est une technique de gestion du temps qui vous aide à classer les tâches par ordre d'urgence et d'importance. Il s'agit de se concentrer sur les tâches importantes mais pas nécessairement urgentes, afin de ne pas perdre de temps sur des choses qui ne sont pas prioritaires.

8. TimeCamp (idéal pour le suivi du temps avec fonctionnalités de facturation)

via TimeCamp

Vous avez besoin d'un relevé de temps qui assure le suivi du temps sans tracas ? TimeCamp fonctionne discrètement en arrière-plan, vous n'avez donc pas à deviner ni à gérer des feuilles de calcul. Il enregistre automatiquement vos heures et transforme ces données en informations précieuses.

Qu'il s'agisse de suivre la productivité, de gérer des projets ou de générer des factures, TimeCamp vous aide à comprendre vos habitudes de travail et à trouver des moyens de vous améliorer. De plus, il s'intègre à tous vos outils favoris, ce qui en fait un complément idéal à votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de TimeCamp

Suivez le temps automatiquement ou manuellement grâce à la détection d'inactivité, la surveillance des applications et la catégorisation de la productivité

Générez des rapports pour évaluer la progression, les performances et le budget

Intégrez des outils tels que Trello, Asana et ClickUp pour rationaliser vos flux de travail

Utilisez des applications mobiles avec suivi GPS et géorepérage pour les équipes à distance

Limites de TimeCamp

Les rôles des utilisateurs sont limités dans les forfaits inférieurs ; la gestion avancée des rôles n'est disponible que dans le forfait Premium

L'application mobile, en particulier sur iOS, peut être lente et sujette à des problèmes de synchronisation, ce qui entraîne parfois des divergences dans les données

Tarifs TimeCamp

forfait Free

Starter : 2,99 $/mois par utilisateur

Premium : 4,99 $/mois par utilisateur

Ultimate : 7,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : 11,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur TimeCamp

G2 : 4,7/5 (plus de 340 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 590 avis)

9. Toggl Track (idéal pour un suivi du temps léger sur plusieurs projets)

via Toggl Track

Vous avez besoin d'un moyen simple et fiable pour suivre votre temps de travail ? Toggl Track offre une expérience intuitive et sans fioritures qui vous aide à rester au top de toutes vos tâches, sans perturber votre flux.

Elles sont conçues pour s'intégrer à votre routine, que vous préfériez utiliser une application de bureau, une extension de navigateur ou un appareil mobile.

Grâce à des fonctionnalités telles que l'intégration d'une application de calendrier, le suivi en arrière-plan et des chronomètres en un clic, elles offrent tous les avantages des applications de timeboxing et transforment les heures dispersées en blocs de travail structurés et ciblés.

Toggl Track : meilleures fonctionnalités

Visualisez les entrées de temps dans Google Agenda ou Outlook

Suivez le temps en temps réel ou hors ligne, synchronisez plus tard ; activez/désactivez les modes chronomètre et manuel

Utilisez votre mobile pour un suivi en déplacement ou votre bureau pour un flux de travail concentré

Activez le suivi en arrière-plan sur toutes les applications et tous les sites Web pour enregistrer automatiquement vos activités

Limites de Toggl

Fonctionnalités de gestion de projet limitées par rapport aux outils dédiés

Les options de rapports pour le travail en contact avec les clients sont limitées

Toggl Suivre les tarifs

forfait Free

Starter : 10 $/mois par utilisateur

Premium : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Toggl Suivez les évaluations et les avis

G2 : 4,6/5 (plus de 1 550 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

🧠 Anecdote : Le timeboxing a fait son apparition dans le domaine du développement logiciel, où les équipes allouaient des périodes fixes (ou « boxes ») au travail sur des tâches spécifiques. Initialement introduit dans le contexte des méthodologies Agile, il aidait les équipes à rester concentrées et à avancer dans leurs tâches. Aujourd'hui, il s'agit d'une technique de productivité populaire utilisée par tous, des PDG aux étudiants, pour minimiser les distractions et garantir que les tâches sont achevées efficacement dans un délai défini.

10. Clockwise (idéal pour optimiser le calendrier de votre équipe et vous concentrer)

via Clockwise

vous êtes submergé par des réunions interminables et vous avez du mal à trouver du temps pour vous concentrer ? Clockwise est là pour vous aider.

Cet assistant de planification basé sur l'IA optimise votre journée en planifiant automatiquement vos réunions, en préservant votre temps de concentration et en se synchronisant sans effort avec Google Agenda, Slack et Asana. Il est conçu pour vous aider à reprendre le contrôle de votre calendrier et à booster votre productivité.

Les meilleures fonctionnalités de Clockwise

Reprogrammez automatiquement vos réunions pour créer des blocs de temps de concentration ininterrompus

S'intègre à Google Agenda, Slack et d'autres outils pour une planification simplifiée

Fournit des analyses pour mesurer la charge des réunions et le temps de concentration dans toute votre organisation

Offre des liens de planification pour coordonner les réunions avec des invités externes et plusieurs coéquipiers

Limitations dans le sens des aiguilles d'une montre

La fonctionnalité flexible Réunions est limitée aux réunions internes

Ne prend pas en charge la reprogrammation automatique des réunions avec des participants externes

Tarification en fonction du temps

Free

Teams : 6,75 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Business : 11,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Clockwise

G2 : 4,7/5 (plus de 65 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Clockwise ?

Un avis G2 dit :

Elle intègre le temps de concentration dont j'ai besoin, mais que je trouve trop fastidieux à mettre en place moi-même de manière cohérente. J'apprécie que le planificateur IA réagisse aux changements dans mon calendrier avant même que je le fasse. J'ai constaté que cela avait un impact positif sur ma productivité et que mes collègues étaient plus attentifs lorsqu'il s'agissait de réserver du temps pré-alloué dans mon calendrier. Pour un utilisateur unique, je trouve que le prix est également raisonnable et qu'il a été facile à intégrer avec les outils clés que j'utilise déjà pour mon travail, par exemple Outlook et Asana.

Elle intègre le temps de concentration dont j'ai besoin, mais que je trouve trop fastidieux à mettre en place moi-même de manière cohérente. J'apprécie que le planificateur IA réagisse aux changements dans mon calendrier avant même que je ne le fasse. J'ai constaté que cela avait un impact positif sur ma productivité et que mes collègues étaient plus attentifs lorsqu'il s'agissait de réserver du temps pré-alloué dans mon calendrier. Pour un utilisateur unique, je trouve que le prix est également raisonnable et que l'application s'intègre facilement aux outils clés que j'utilise déjà pour mon travail, par exemple Outlook et Asana.

Rendez chaque minute importante avec ClickUp

Le temps est la seule ressource que nous ne pouvons pas multiplier. C'est pourquoi il est si important de choisir la bonne application de timeboxing pour votre productivité.

Chaque application de notre liste apporte quelque chose de spécial au tableau : certaines excellent dans la gestion des tâches personnelles, vous aidant à définir des périodes de travail ciblées, tandis que d'autres brillent dans les paramètres d'équipe.

Mais si vous recherchez une solution complète qui combine le timeboxing avec des fonctionnalités robustes de gestion de projet, ClickUp se démarque du lot. Son application personnalisable de suivi du temps, ses flux de travail automatisés et ses outils de collaboration d'équipe vous aident à faire plus que simplement gérer votre temps : ils vous aident à en tirer le meilleur parti.

Vous pouvez configurer des tâches avec des timeboxes, suivre la progression en temps réel et ajuster votre planning à la volée. De plus, grâce à des fonctionnalités telles que des tableaux de bord personnalisés et des rapports détaillés, vous saurez toujours exactement comment votre équipe utilise son temps.

Prêt à prendre le contrôle de votre temps et à booster votre productivité ?

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp.