Les 13 meilleures alternatives à ElevenLabs pour une synthèse de texte réaliste

Avez-vous déjà essayé de générer des voix off qui semblent humaines, mais qui finissent par avoir un ton monotone et robotique ?

Si ElevenLabs a placé la barre très haut avec sa synthèse de texte réaliste [TTS], ce n'est pas la seule option disponible. La voix appropriée peut faire ou défaire votre message, que vous produisiez des podcasts, des vidéos de formation ou des publicités dynamiques.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleures alternatives à ElevenLabs pour obtenir une voix réaliste, expressive et naturelle. 🔊

Pourquoi choisir une alternative à ElevenLabs ?

ElevenLabs est un acteur majeur dans le domaine de la synthèse vocale, mais il ne convient pas à tous les créateurs ou entreprises. Voici pourquoi il peut être judicieux d'explorer une alternative à ElevenLabs :

Génération de caractères limitée : limité à 5 000 caractères par requête pour les forfaits payants et à 2 500 pour le forfait gratuit.

Système de crédits mensuels strict : l'utilisation est régie par des plafonds de crédits mensuels, et tout dépassement des limites nécessite l'achat de crédits supplémentaires.

Contraintes liées à la taille du projet : les projets sont limités à 200 chapitres, chaque chapitre pouvant contenir 400 paragraphes et chaque paragraphe pouvant comporter jusqu'à 5 000 caractères.

Fonctionnalités avancées coûteuses : les projets multi-locuteurs, l'audio haute qualité (192 kbps) et le clonage vocal de niveau professionnel ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs.

Prise en charge linguistique limitée : les fonctionnalités clés telles qu'ElevenReader Publishing ne prennent en charge que l'anglais.

Coûts d'expérimentation élevés : des crédits sont utilisés à chaque tentative, y compris pour les modifications en cours, les nouvelles tentatives et les générations de test.

Aucun droit de formation sur les modèles d'IA : les résultats ne peuvent pas être réutilisés pour la formation, le réglage ou le développement d'autres outils d'IA.

Les meilleures alternatives à ElevenLabs en un coup d'œil

Voici un tableau comparatif de toutes les alternatives à ElevanLabs. 📊

Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour Tarifs ClickUp Rédigez des scripts dans ClickUp Docs, transcrivez vos réunions avec ClickUp AI Notetaker, résumer et lié vos notes de réunion à l'aide de ClickUp Brain, gérez vos transcriptions dans vos tâches et vos flux de travail grâce à une intégration transparente avec des outils tiers. Équipes de toutes tailles, y compris les particuliers, les petites équipes et les entreprises. Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises. Murf. ai Accédez à une API de génération vocale en temps réel, à un changeur de voix avec réglage personnalisé, créez des expériences multilingues, déployez de l'audio à grande échelle. Petites entreprises et créateurs de contenu Essai gratuit disponible ; à partir de 29 $/mois par utilisateur (Starter) PlayHT Accédez à une API de génération vocale en temps réel, clonez des voix avec un réglage personnalisé, créez des expériences multilingues. Développeurs et entreprises de taille moyenne Tarification personnalisée Amazon Polly Générez des discours réalistes grâce à des voix neuronales, diffusez instantanément des flux audio, gérez des lexiques pour la prononciation, intégrez des applications AWS. Équipes des moyennes et entreprises intégrées aux services AWS Offre gratuite disponible ; tarification personnalisée. Google TTS Choisissez parmi les voix WaveNet ou standard, personnalisez le ton et la hauteur, convertissez du texte dans plus de 40 langues, diffusez la voix en temps réel. Applications, bots et entreprises internationales sur l'infrastructure Google Cloud Offre gratuite disponible ; tarification personnalisée. Microsoft Azure Créez des applications avec reconnaissance vocale en temps réel, concevez des voix neuronales personnalisées, convertissez du texte à l'aide des commandes SSML, gérez l'utilisation dans l'écosystème Azure. Entreprises et équipes de développement avancées Offre gratuite disponible ; personnalisation disponible pour les entreprises. Speechify Convertissez des PDF et des documents en fichiers audio, réglez la vitesse de lecture, numérisez des images avec OCR, écoutez sur tous vos appareils lors de vos déplacements. Particuliers et petites équipes Essai gratuit disponible ; tarification personnalisée. Descript Enregistrez des discussions avec capture d'écran, transcrivez instantanément, effectuez la modification en cours à l'aide de l'interface texte, générez des voix off avec Overdub. Créateurs et petites entreprises Forfait Free gratuit disponible ; à partir de 24 $/mois (amateurs). Resemble IA Clonez des voix avec des couches émotionnelles, convertissez l'audio en parole en temps réel, changez de langue à la volée, intégrez la voix dans les applications. Développeurs et équipes de contenu de taille moyenne Essai gratuit ; à partir de 19 $/mois WellSaid Labs Sélectionnez des voix de qualité studio, créez des narrations cohérentes, collaborez au sein d'équipes vocales de partage, exportez pour la formation et le marketing. Formation, apprentissage et marketing dans les équipes des moyennes et grandes entreprises Forfait Free disponible ; à partir de 99 $/mois (Creative) Lovo IA Rédigez des scripts publicitaires ou des narrations, sélectionnez des voix adaptées à l'émotion, modifiez le rythme et les pauses, et obtenez un son prêt à être diffusé. Petites entreprises et créateurs de contenu Forfait Free disponible ; à partir de 10 $/mois (Basic) Listnr Convertissez des blogs en fichiers audio en un seul clic, publiez directement sur des plateformes de podcast, intégrez des fichiers audio à des sites, gérez des versions audio. Petites équipes et créateurs indépendants Tarification personnalisée Synthesia Rédigez des scripts dans l'éditeur, choisissez parmi plus de 230 avatars IA, générez automatiquement des voix off et localisez des vidéos grâce à une prise en charge linguistique étendue (plus de 140 langues). Entreprises de taille moyenne et équipes d'entreprise Forfait Free disponible ; à partir de 29 $/mois (Starter)

Les meilleures alternatives à ElevenLabs à utiliser

Ces 13 alternatives à ElevenLabs offrent des fonctionnalités spécialisées, telles que la technologie de clonage vocal pour la création de scripts, la transcription et la gestion des flux de travail audio.

C'est parti ! 💪

ClickUp (idéal pour ses fonctionnalités de transcription intégrées et ses notes exploitables)

ClickUp AI peut instantanément capturer et transcrire vos notes vocales dans les discuter et les tâches, les rendant ainsi consultables.

Premier espace de travail IA convergent au monde, ClickUp combine la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe sur une seule et même plateforme, optimisée par l'automatisation et la recherche IA de nouvelle génération.

Des flux de travail de conversion du texte en parole alimentés par l'IA sont disponibles sur toute la plateforme, vous aidant à avancer à la vitesse de vos pensées.

ClickUp Brain : une IA ambiante qui établit la connexion entre vos discussions et vos flux de travail.

Au cœur de la plateforme se trouve ClickUp Brain, un assistant IA intégré directement à chaque couche de votre espace de travail, de ClickUp Docs à Tasks en passant par Meetings.

Cet outil d'IA contextuelle transforme la façon dont vous capturez, transcrivez et traitez les discussions dans votre environnement de travail. Grâce à des fonctionnalités telles que la transcription vocale alimentée par l'IA, vous pouvez enregistrer des réunions ou des clips vocaux directement dans ClickUp, et Brain générera automatiquement des transcriptions précises. Plus besoin de chercher vos notes ou de craindre d'avoir manqué des détails clés.

Mais ce n'est pas tout : ClickUp Brain analyse intelligemment ces transcriptions et ces discussions pour identifier les éléments d'action, les transformant instantanément en tâches ou en rappels avec un contexte riche, le tout sans quitter votre flux de travail. Que vous utilisiez la fonction Talk to Text de l'application de bureau pour la dictée mains libres ou que vous tiriez parti de l'IA Notetaker pour résumer les réunions et extraire les prochaines étapes, ClickUp Brain garantit que chaque discussion est consultable, exploitable et parfaitement connectée à vos projets. Cela signifie que vous pouvez demander à Brain de trouver les éléments à entreprendre issus de l'appel de la semaine dernière, de transcrire ou de résumer une note vocale, ou même de créer des tâches à partir de fils de discussion, rendant ainsi l'ensemble de votre environnement de travail plus intelligent, mieux organisé et véritablement collaboratif.

Générez des rapports d'équipe, suivez la progression et obtenez des informations instantanément avec ClickUp Brain

Rendez vos réunions plus productives avec ClickUp AI Notetaker.

ClickUp AI Notetaker se connecte automatiquement à vos réunions Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, transcrit la discussion en temps réel et identifie les éléments clés à mener.

Après la réunion, l'outil d'IA pour la prise de notes génère un résumé complet et le joint directement aux tâches ClickUp ou projets pertinents dans votre espace de travail. Cela garantit que les décisions et responsabilités critiques sont clairement documentées et facilement accessibles.

Par exemple, vous intégrez un nouveau client pour un projet de voix off ou un partenariat de contenu. Vous pouvez utiliser l'IA pour prendre des notes lors des réunions; elle se joint à votre appel, capture les exigences du client, les délais et les préférences créatives, puis crée automatiquement des tâches assignées à votre scénariste, éditeur sonore ou développeur.

ClickUp document

Vous souhaitez créer des briefs créatifs, des scripts ou des spécifications techniques ? Optez pour ClickUp Documents.

Rédigez des articles de blog, des scripts ou de la documentation de développement avec une modification en cours dans ClickUp Docs*

Grâce à ses fonctionnalités d'IA intégrées, vous pouvez instantanément résumer de longs fils de commentaires, extraire des points d'action et suggérer les prochaines étapes, ce qui est parfait pour gérer les approbations de scripts, les notes de développement ou les révisions internes entre les équipes.

Par exemple, lors de la rédaction d'une nouvelle politique d'entreprise, les membres de l'équipe peuvent collaborer et partager des notes. Il suffit de demander à ClickUp Brain de fournir un résumé en langage naturel pour une révision rapide, et vous l'obtiendrez en quelques secondes. Le meilleur dans tout ça ? Toutes vos notes, transcriptions, modèles de listes de tâches et tâches à accomplir sont automatiquement reliés aux tâches, aux jalons et aux échéanciers.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Enregistrez et partagez vos commentaires : capturez des enregistrements d'écran avec des commentaires audio pour revoir les modifications, expliquer les changements de conception ou présenter les nouvelles fonctionnalités à votre équipe à l'aide de capturez des enregistrements d'écran avec des commentaires audio pour revoir les modifications, expliquer les changements de conception ou présenter les nouvelles fonctionnalités à votre équipe à l'aide de ClickUp Clips

Organisez vos flux de travail : créez des pipelines adaptés à votre processus, tels que la révision de scripts, la livraison audio ou le suivi des bugs avec créez des pipelines adaptés à votre processus, tels que la révision de scripts, la livraison audio ou le suivi des bugs avec les statuts de tâches personnalisés ClickUp

Visualisez vos idées : utilisez utilisez les tableaux blancs ClickUp pour planifier des scripts, esquisser du contenu vidéo ou mapper des sprints de développement dans un espace visuel gratuit conçu pour le brainstorming.

Regroupez tout : connectez des outils tels que Figma, Google Drive ou GitHub afin que vos ressources, vos notes et votre code soient toujours à portée de main grâce connectez des outils tels que Figma, Google Drive ou GitHub afin que vos ressources, vos notes et votre code soient toujours à portée de main grâce aux intégrations ClickUp

ClickUp limitations

Courbe d'apprentissage abrupte en raison de ses fonctionnalités étendues et de ses options personnalisées.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique sur G2 résume bien la situation :

ClickUp Brain permet vraiment de gagner du temps. L'IA intégrée peut désormais résumer de longs fils de discussion, rédiger des documents et même transcrire des clips audio directement dans une tâche, ce qui permet à mon équipe de réduire les changements de contexte et d'utiliser moins d'outils de module complémentaire. […] Nous organisons des sprints agiles, publions des documents et gérons les OKR sans avoir à passer d'une application à l'autre. Les intégrations natives (Slack, Drive, GitHub) sont rapides à mettre en place. *

ClickUp Brain permet vraiment de gagner du temps. L'IA intégrée peut désormais résumer de longs fils de discussion, rédiger des brouillons de documents et même transcrire des clips audio directement dans une tâche, ce qui permet à mon équipe de réduire les changements de contexte et d'utiliser moins d'outils de module complémentaire. […] Nous organisons des sprints agiles, publions des documents et gérons les OKR sans avoir à passer d'une application à l'autre. Les intégrations natives (Slack, Drive, GitHub) sont rapides à mettre en place. *

⭐️ Bonus : Brain MAX est votre assistant de bureau alimenté par l'IA, conçu pour les flux de travail axés sur la voix. Ses fonctionnalités avancées de conversion de la parole en texte vous permettent d'exprimer vos idées, vos tâches ou vos instructions à voix haute et de les voir instantanément transcrites, organisées et mises en œuvre. Que vous preniez des notes de réunion, mettiez à jour des forfaits de projet ou envoyiez des messages rapides, Brain MAX vous permet de gérer votre travail sans effort et sans les mains. Cette expérience fluide axée sur la voix rationalise vos routines quotidiennes, réduit les efforts manuels et vous permet de rester concentré sur ce qui compte le plus, rendant votre productivité plus rapide et plus naturelle que jamais.

2. Murf. ai (Idéal pour produire des voix off IA de qualité studio)

Murf. ai est un outil de génération vocale basé sur l'IA, idéal pour le contenu qui exige une profondeur émotionnelle, tels que les livres audio, l'apprentissage en ligne ou les campagnes promotionnelles. L'outil de transcription IA vous permet de contrôler entièrement le style vocal, la hauteur, la vitesse et la prononciation, le tout via une interface studio intuitive ou un accès API.

Les environnements de travail partagés, les bibliothèques de prononciation et les préréglages vocaux vous aident à garantir la cohérence de vos résultats entre les projets, les équipes et les langues. De plus, grâce à son approvisionnement éthique en voix et à sa vaste bibliothèque, vous n'êtes plus obligé de choisir entre les cinq mêmes options génériques ; vous obtenez des voix qui semblent humaines et correspondent au contexte de votre audience internationale.

Les meilleures fonctionnalités de Murf. ai

Transmission vocale directe avec Say It My Way pour reproduire votre ton, votre débit et votre rythme vocaux, en guidant la voix IA ligne par ligne.

Générez des variantes vocales avec Variability et créez instantanément plusieurs options de style et de rythme pour la même ligne sans avoir à refaire manuellement les enregistrements.

Mettez en évidence les mots percutants grâce à l' accentuation au niveau des mots afin d'ajouter de l'intensité à certains mots pour une narration dramatique ou une clarté pédagogique.

Modifiez l'audio à l'aide d'un script grâce à la fonctionnalité de modification en cours vocale, qui permet notamment de transcrire et de réécrire directement sous forme de texte les voix off enregistrées avant de les ré-encoder instantanément.

Limites de Murf. ai

Les forfaits bas de gamme ne génèrent pas de voix naturelles.

Les ajustements personnalisés de la prononciation ne sont pas toujours efficaces ou faciles à utiliser pour les utilisateurs.

Tarifs de Murf. ai

Free

Créateur : 29 $/mois par utilisateur

Croissance : 99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 299 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Murf.ai

G2 : 4,7/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Murf.ai ?

Un petit extrait d'un utilisateur réel:

Murf studio est facile à utiliser. Nous sommes un cabinet dentaire et nous l'utilisons actuellement pour transformer notre musique d'attente ennuyeuse en un argumentaire marketing mis en musique afin d'informer nos patients de nos services... Parfois, la voix semblait un peu artificielle... Mais je ne suis pas sûr que la mise à niveau en vaille la peine. J'aimerais pouvoir envoyer un texte à ce sujet pour voir si les fonctionnalités améliorées valent l'investissement pour moi.

Murf studio est facile à utiliser. Nous sommes un cabinet dentaire et nous l'utilisons actuellement pour transformer notre musique d'attente ennuyeuse en un argumentaire marketing mis en musique afin d'informer nos patients de nos services... Parfois, la voix semblait un peu artificielle... Mais je ne suis pas sûr que la mise à niveau en vaille la peine. J'aimerais pouvoir envoyer un texte à ce sujet pour voir si les fonctionnalités améliorées valent l'investissement pour moi.

📮 ClickUp Insight : Les résultats de notre sondage sur l'efficacité des réunions indiquent que 42 % des équipes utilisent des clips enregistrés (21 %) ou des outils de gestion de projet (21 %) pour le travail asynchrone. Cependant, ces outils nécessitent souvent des ressources supplémentaires, notamment des abonnements, des identifiants de connexion et des courbes d'apprentissage distincts. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp facilite la communication asynchrone. Accédez à des clips vidéo, des messages vocaux, des flux de travail de projet, des documents collaboratifs et un outil de prise de notes intégré basé sur l'IA, le tout dans un seul environnement de travail. Pourquoi gérer plusieurs abonnements et des informations dispersées alors qu'une seule solution peut rationaliser l'ensemble de votre flux de travail ? 💫 Résultats concrets : les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp rapportent une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

3. PlayHT (idéal pour créer du contenu multilingue)

via PlayHT

Vous rencontrez des difficultés en raison d'une flexibilité vocale limitée ou de goulots d'étranglement dans la production ? PlayHT est là pour vous aider. Plus qu'une simple conversion de texte en parole, PlayHT personnalise l'expérience vocale que vous souhaitez. Au lieu de vous cantonner à des lectures robotiques ou à des préréglages rigides, vous bénéficiez de voix telles que « Mikael », « Deedee » et « Atlas », chacune dotée d'une personnalité humaine convaincante pour des tons et des cas d'utilisation spécifiques.

Vous souhaitez affiner la restitution d'un module d'apprentissage en ligne contenant de nombreux acronymes ? Ou peut-être ajouter une voix off à une vidéo? C'est possible. Son modèle Dialog apporte fluidité et nuances de discussion, ce qui est idéal pour les podcasts et les assistants IA. Quant au modèle 3.0 Mini, il reste léger et réactif pour les applications en temps réel telles que les jeux en direct ou les agents interactifs.

Les meilleures fonctionnalités de PlayHT

Ajustez les émotions, le rythme, la hauteur, le ton, l'accentuation et insérez même des pauses intentionnelles grâce aux styles de discours et aux inflexions .

Utilisez l'aperçu au niveau du paragraphe pour ajuster la restitution avant de générer le fichier audio final.

Définissez la prononciation des noms de marque, des termes techniques ou des acronymes et réutilisez-les sans effort.

Passez d'un locuteur à l'autre à l'aide de l'éditeur Multi-Voice pour créer des scripts riches en dialogues avec plusieurs voix IA distinctes dans le même fichier.

Limites de PlayHT

Variété et authentification limite pour certains accents. Par exemple, les utilisateurs se plaignent que les voix australiennes sonnent américaines ou britanniques.

Interface utilisateur peu pratique et incohérente, en particulier lors des transitions entre les éditeurs.

Tarifs PlayHT

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur PlayHT

G2 : 4,5/5 (plus de 80 avis)

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote : L'aventure des voix off générées par /IA a commencé avec des appareils mécaniques tels que le phonographe de Thomas Edison en 1877, qui pouvait enregistrer et reproduire des sons, mais n'était pas capable de synthétiser la parole humaine.

4. Amazon Polly (idéal pour une synthèse vocale de haute qualité)

via Amazon Polly

Amazon Polly est un service de synthèse vocale basé sur le cloud proposé par Amazon Web Services (AWS). Bien qu'il ne soit pas conçu pour les lectures théâtrales ou les caractères hyper expressifs, il travaille bien lorsque l'évolutivité, la prise en charge multilingue et la vitesse sont indispensables.

Les développeurs peuvent utiliser le langage SSML (Speech Synthesis Markup Language) pour affiner la sortie vocale, en ajustant des aspects tels que la prononciation, le volume, la hauteur et la vitesse d'élocution afin d'obtenir l'effet souhaité. De plus, pour ceux qui développent des applications vocales ou des expériences multimédias, les modèles vocaux neuronaux à faible latence de Polly offrent juste assez de réalisme pour maintenir l'intérêt des auditeurs.

Les meilleures fonctionnalités d'Amazon Polly

Transformez des PDF, des articles et des pages Web en flux vocaux grâce à la synthèse vocale neuronale.

Utilisez des marques vocales et des lexiques de prononciation personnalisés pour obtenir une prononciation parfaite des noms, du jargon ou des acronymes.

Utilisez l'API Amazon Polly pour doter vos applications, sites Web ou systèmes personnalisés de fonctionnalités vocales à la demande.

Produisez des milliers de versions audio de contenus changeants sans avoir à embaucher ou à réenregistrer.

Limites d'Amazon Polly

Nécessite des connaissances techniques pour utiliser efficacement SSML afin de bénéficier de fonctionnalités avancées de clonage vocal personnalisé et de personnalisation de la parole.

Les utilisateurs ont fait des rapports de problèmes dans la capture précise des sons vocaux natifs ou dans la reconnaissance de certaines voix régionales.

Tarifs Amazon Polly

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les outils

G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Amazon Polly ?

Un utilisateur a partagé cet avis sur G2:

J'aime beaucoup la façon dont Amazon Polly permet aux ordinateurs de parler comme des humains. Le son est très naturel et vous pouvez choisir différentes voix. C'est idéal pour créer des voix off pour des vidéos ou faire parler vos applications. Très facile à utiliser ! Je n'aime pas le fait qu'Amazon Polly facture des frais d'utilisation, ce qui signifie que vous devez payer en fonction du nombre de caractères qu'il lit à voix haute. Cela peut coûter cher si vous l'utilisez beaucoup.

J'aime beaucoup la façon dont Amazon Polly permet aux ordinateurs de parler comme des humains. Le son est très naturel et vous pouvez choisir différentes voix. C'est idéal pour créer des voix off pour des vidéos ou faire parler vos applications. Très facile à utiliser ! Je n'aime pas le fait qu'Amazon Polly facture des frais d'utilisation, ce qui signifie que vous devez payer en fonction du nombre de caractères qu'il lit à voix haute. Cela peut coûter cher si vous l'utilisez beaucoup. *

📖 À lire également : Alternatives à Otter / IA

5. Google TTS (idéal pour générer du contenu audio multilingue)

via Google TTS

Google Cloud Text-to-Speech est un service cloud qui transforme du texte écrit en parole humaine naturelle, en tirant parti des technologies avancées d'apprentissage automatique de Google.

Avec plus de 380 voix et plus de 50 variantes linguistiques, cet outil offre une assistance robuste, allant de la mise à l'échelle mondiale du contenu à l'image de marque audio hyper-localisée. De plus, son streaming à faible latence depuis Chirp 3 et le réalisme étayé par la recherche de WaveNet garantissent un résultat soigné.

Les meilleures fonctionnalités de Google TTS

Choisissez les voix WaveNet pour générer un discours haute fidélité avec une intonation et un rythme réalistes, grâce aux modèles avancés de DeepMind.

Utilisez les voix Neural2 pour produire un discours plus naturel et expressif grâce à la technologie de réseau neuronal de nouvelle génération.

Déployez les voix Chirp 3 (HD) pour créer des enregistrements audio spontanés et de discussion, avec des hésitations et des intonations nuancées semblables à celles d'un être humain.

Utilisez l'assistance SSML pour mettre en forme les dates, les nombres, les pauses et mettre en valeur les phrases clés.

Limites de Google TTS

Chaque requête API a une limite de 5 000 octets de texte, les textes plus longs étant divisés en plusieurs requêtes.

Il n'est pas optimisé pour les scénarios de streaming en temps réel.

Tarifs Google TTS

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google TTS

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

👋🏾 Découvrez comment utiliser l'IA pour améliorer votre productivité. Regardez ce tutoriel !

6. Microsoft Azure (idéal pour exécuter des applications vocales)

via Microsoft Azure

Microsoft Azure AI Speech offre une plateforme vocale complète qui vous permet de transcrire, synthétiser, analyser et même créer des voix neuronales personnalisées. Le plus gros avantage ? Tout est hébergé dans le cloud fiable de Microsoft, vous offrant des outils de niveau entreprise sans compromettre l'échelle ou le contrôle.

Speech Studio vous permet de créer votre propre voix de marque à partir de zéro ou d'améliorer vos expériences audio à l'aide de modèles haute fidélité intégrés. Les voix HD améliorent encore cette fonctionnalité en ajustant les tonalités vocales en temps réel pour correspondre au sentiment du texte, garantissant ainsi un résultat plus expressif et plus adapté au contexte.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Azure

Ajoutez une synthèse vocale réaliste en tirant parti de voix neuronales préconstruites avec une haute fidélité (48 kHz) pour un résultat plus réaliste.

Tirez parti de son API de synthèse par lots pour générer de manière asynchrone des fichiers audio longs, tels que des livres audio ou du matériel de formation.

Générez des données visémiques pour animer des avatars ou des humains numériques en synchronisant correctement leur bouche en anglais américain.

Limites de Microsoft Azure

La mise en œuvre de l'API TTS nécessite une bonne maîtrise des services cloud et des API.

La création d'une voix neuronale personnalisée nécessite un investissement important, notamment l'approbation de Microsoft et un temps de formation considérable.

Tarifs Microsoft Azure

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Microsoft Azure

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 900 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Microsoft Azure ?

Voici ce qu'en dit un avis publié sur Capterra:

Ce que j'apprécie le plus dans Microsoft Azure, c'est qu'il offre des bases de données telles que SQL et que les fonctionnalités DevOps sont excellentes et très utiles pour créer des sites Web et des applications... Ce que j'apprécie le moins, c'est que les services sont parfois lents et qu'il y a parfois des pannes qui entraînent des temps d'arrêt.

Ce que j'apprécie le plus dans Microsoft Azure, c'est qu'il offre des bases de données telles que SQL et que les fonctionnalités DevOps sont excellentes et très utiles pour créer des sites Web et des applications... Ce que j'apprécie le moins, c'est que les services sont parfois lents et qu'il y a parfois des pannes qui entraînent des temps d'arrêt.

🔍 Le saviez-vous ? Dans les années 1950, Bell Labs a créé Audrey, un système capable de reconnaître les chiffres de zéro à neuf. Des décennies plus tard, la technologie vocale a évolué avec le modèle de Markov caché, qui a alimenté les outils des années 90 tels que Dragon Dictate, qui comprenait enfin plus que de simples nombres.

7. Speechify (idéal pour convertir tout texte en audio lors de vos déplacements)

via Speechify

Speechify est une plateforme de synthèse vocale alimentée par l'IA qui convertit le contenu écrit en audio naturel. Disponible sous forme d'application mobile, d'application de bureau et d'extension de navigateur, elle s'adresse à une base d'utilisateurs diversifiée, comprenant des étudiants, des professionnels et des personnes ayant des difficultés de lecture telles que la dyslexie.

De la numérisation de contenu physique avec votre téléphone et sa conversion instantanée en audio, au doublage de contenu multilingue pour une portée mondiale, la plateforme regorge de fonctions permettant d'éliminer les goulots d'étranglement dans la production.

Les meilleures fonctionnalités de Speechify

Utilisez sa fonction de reconnaissance optique de caractères (OCR) pour numériser des documents physiques ou des images et les faire lire à haute voix.

Utilisez-la comme extension Chrome pour lire des pages web, des e-mails et des documents directement dans votre navigateur.

Tirez parti de la fonctionnalité Voice Cloning pour reproduire votre propre voix à partir d'un enregistrement audio de seulement 20 secondes.

Lisez jusqu'à 4,5 fois plus vite grâce à la lecture alimentée par l'IA pour prévisualiser des scripts, des documents ou du contenu longs lors de vos déplacements.

Limites de Speechify

Le service peut rencontrer des problèmes de latence dans les applications de streaming en temps réel.

Le système a du mal à transmettre les nuances émotionnelles ou les subtilités contextuelles.

Tarifs Speechify

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Speechify

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Speechify ?

Selon un critique de G2:

J'ai utilisé Speechify pour la première fois dans le cadre d'un de mes projets et je l'ai tout de suite apprécié. Le plus grand avantage est la facilité d'utilisation de l'API, qui produit un résultat très net et clair. Cela m'a fait gagner beaucoup de temps et m'a fourni un résultat correct... La version gratuite présente toutefois une limite en termes de nombre de texte pouvant être traduite à la fois. Si une version premium était proposée à des fins de test, cela aiderait vraiment à valider l'outil. *

J'ai utilisé Speechify pour la première fois dans le cadre d'un de mes projets et je l'ai tout de suite apprécié. Le plus grand avantage est la facilité d'utilisation de l'API, qui produit un résultat très net et clair. Cela m'a fait gagner beaucoup de temps et m'a fourni un résultat correct... La version gratuite présente toutefois une limite en termes de nombre de texte pouvant être traduite à la fois. Si une version premium était proposée à des fins de test, cela aiderait vraiment à valider l'outil.

🧠 Anecdote : Speechify a été fondé par Cliff Weitzman, qui l'a initialement créé pour l'aider à surmonter sa dyslexie. Aujourd'hui, son objectif est de rendre la lecture plus rapide et plus accessible à tous.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de reconnaissance de texte

8. Descript (idéal pour créer et effectuer la modification en cours sur des podcasts et des tutoriels)

via Descript

Si la création de voix off, de vidéos ou de podcasts soignés accapare votre emploi du temps ou, pire encore, votre budget, Descript vous propose une solution intelligente.

Il s'agit d'une plateforme de modification en cours audio et vidéo alimentée par l'IA qui facilite votre processus de modification en cours en vous permettant de modifier des fichiers multimédias à partir de transcriptions de texte. Conçu pour les créateurs de contenu, les podcasteurs, les éducateurs et les spécialistes du marketing, cet outil vous permet d'éliminer en quelques clics les tics verbaux courants dans vos enregistrements, améliorant ainsi votre contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

Utilisez Overdub pour générer des clones vocaux réalistes pour la correction d'erreurs, la narration ou des voix off entièrement synthétiques.

Coupez, copiez, collez ou régénérez la parole à partir du texte à l'aide de l'éditeur de script, et utilisez l'IA pour simuler un contact visuel direct, même lors de la lecture de scripts.

Utilisez Regenerate pour remplacer les hésitations ou les lignes manquantes par une voix générée par l'IA de manière transparente.

Limites de Descript

La gestion de podcasts vidéo à plusieurs intervenants ou d'enregistrements longs entraîne des retards, un décalage audio ou des plantages de l'application.

Si les fonctions de modification en cours de base sont faciles à utiliser, les outils et fonctions plus complexes manquent de clarté et d'assistance à la prise en main.

Tarifs Descript

Free

Amateur : 24 $/mois par utilisateur

Créateur : 35 $/mois par utilisateur

Entreprise : 35 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Descript ?

Voici ce qu'un critique de G2 avait à dire :

J'aime la synthèse de texte IA. Elle est très facile à utiliser et permet d'apporter des modifications à la volée aux scripts, ce qui est formidable par rapport à l'embauche d'un artiste VO. C'est également très pratique pour enregistrer des démos d'écran dans l'environnement... Je n'aime pas certaines des fonctionnalités d'édition. Le gel des images et le zoom avant et arrière sont un peu pénibles par rapport aux programmes d'éditeur de vidéo traditionnels comme Premiere Pro.

J'aime la synthèse de texte IA. Elle est très facile à utiliser et permet d'apporter des modifications à la volée aux scripts, ce qui est formidable par rapport à l'embauche d'un artiste VO. C'est également très pratique pour enregistrer des démos d'écran dans l'environnement... Je n'aime pas certaines des fonctionnalités de modification en cours. Le gel des images et le zoom avant et arrière sont un peu pénibles par rapport aux programmes d'éditeur de vidéo traditionnels comme Premiere Pro.

9. Resemble IA (idéal pour générer des applications de synthèse vocale en temps réel)

via Resemble AI

Resemble IA propose une suite d'outils pour la synthèse du texte (TTS), la conversion de la parole en parole (STS) et la conversion vocale en temps réel, adaptés à de nombreuses applications telles que les processus de création de contenu, les assistants virtuels et les médias interactifs.

Vous avez besoin de voix qui évoluent avec vos caractères, votre contenu ou votre marque ? Cet outil vous permet de générer des caractéristiques vocales personnalisées en quelques secondes à partir d'une simple description de texte. Vous pouvez également adapter et intégrer des fonctionnalités vocales réalistes via le package Python ou l'API afin de créer des agents en temps réel et des expériences vocales interactives.

Les meilleures fonctionnalités de Resemble IA

Utilisez Voice Design pour créer des voix uniques à partir de simples descriptions de texte, sans avoir besoin d'échantillons audio ou d'expertise technique.

Utilisez Original Detection pour protéger l'intégrité de votre marque grâce à la détection en temps réel des manipulations audio, image et vidéo.

Localisez la parole dans plus de 142 langues et dialectes régionaux avec une intonation précise et des nuances culturelles.

Limites de Resemble IA

Les utilisateurs doivent régler manuellement les prononciations à l'aide de curseurs, ce qui peut prendre beaucoup de temps.

Les voix générées peuvent sembler robotiques ou effrayantes, en particulier lorsqu'elles tentent d'imiter des accents réels.

Tarifs de Resemble IA

Payez à l'utilisation

Créateur : 19 $/mois par utilisateur

Professionnel : 99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 699 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Resemble IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

10. WellSaid Labs (idéal pour produire des narrations audio de haute qualité pour la formation)

via WellSaid Labs

WellSaid Labs simplifie les processus de doublage par IA pour les équipes qui accordent de l'importance à la rapidité, à la cohérence et au contrôle. Son atout majeur ? Il est conçu pour la collaboration et l'évolutivité. Vous pouvez attribuer des projets, créer des bibliothèques phonétiques partagées et tester plusieurs options vocales dans le cadre de campagnes ou de flux de produits.

Le modèle d'IA fermé de la plateforme garantit que vos données, la propriété intellectuelle de votre marque et votre travail ne quittent jamais votre écosystème. De plus, vous pouvez régler intuitivement la hauteur, le rythme et le volume à l'aide d'indications verbales, ce qui permet un contrôle précis de la sortie vocale sans langages de balisage complexes.

Les meilleures fonctionnalités de WellSaid Labs

Collaborez en temps réel entre équipes grâce à un espace de travail partagé conçu pour les projets vocaux à grand volume.

Recherchez des voix avec précision à l'aide de filtres tels que le dialecte, la personnalité ou le style de production pour trouver celle qui vous convient le mieux.

Apportez des modifications instantanées à l'audio avec IA Director sans avoir à redémarrer l'ensemble du flux de travail.

Intégrez la création vocale à votre pile via une API à faible latence qui rend les flux MP3 en quelques millisecondes.

Limites de WellSaid Labs

Certaines fonctionnalités, telles que le système de repères (actuellement en version bêta), peuvent nécessiter un certain temps d'apprentissage pour les utilisateurs non techniciens.

L'accent est principalement mis sur les voix anglaises, ce qui limite l'utilité pour les créateurs de contenu internationaux.

Tarifs de WellSaid Labs

Free

Créatif : 55 $/mois par utilisateur

Entreprise : 160 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur WellSaid Labs

G2 : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de WellSaid Labs ?

Voici ce qu'en dit un avis publié sur G2:

La variété des personnages/voix était très utile, tout comme la possibilité de les séparer par phrase ou par paragraphe. L'équipe avec laquelle je travaillais était très précise sur la façon dont elle souhaitait que le nom de son organisation soit prononcé, et j'ai pu m'assurer qu'il était annoncé correctement... Si la plupart du temps, les voix off prononçaient les mots avec précision, certains problèmes de prononciation m'ont obligé à répéter plusieurs fois l'orthographe.

La variété des personnages/voix était très utile, tout comme la possibilité de les séparer par phrase ou par paragraphe. L'équipe avec laquelle je travaillais était très précise sur la façon dont elle souhaitait que le nom de son organisation soit prononcé, et j'ai pu m'assurer qu'il était annoncé correctement... Si la plupart du temps, les voix off prononçaient les mots avec précision, certains problèmes de prononciation m'ont obligé à répéter plusieurs fois l'orthographe.

11. Lovo IA (idéal pour créer des voix off prêtes à être diffusées et des contenus audio de marque)

via Lovo IA

Lovo AI est un générateur vocal IA avancé qui convertit du texte écrit en discours naturel. Son outil phare, Genny, fusionne des voix générées par IA avec un éditeur vidéo intégré, vous permettant de produire du contenu vocal de haute qualité et des vidéos synchronisées en un seul endroit.

Considérez Genny comme un studio. De la rédaction de scripts aux sous-titres en passant par les images générées par l'IA, il regorge d'outils qui facilitent votre processus créatif. Que vous animiez une vidéo explicative, créiez du contenu e-learning ou testiez des options vocales pour un prototype de jeu, cet outil offre une plateforme intégrée avec plus de 500 voix IA dans plusieurs langues (plus de 100).

Les meilleures fonctionnalités de Lovo IA

Ajoutez des nuances émotionnelles, telles que l'excitation ou la tristesse, à vos voix off afin d'améliorer la narration et l'engagement du public.

Utilisez Genny intégré pour effectuer la modification en cours sur le contenu audio et vidéo.

Rédigez des scripts de voix off en quelques secondes à l'aide de Genny's IA Writer, conçu pour stimuler le processus créatif.

Limites de Lovo IA

Bien qu'il génère des voix semblables à celles des humains, certains utilisateurs remarquent une légère qualité robotique, en particulier pour les oreilles entraînées.

Les utilisateurs ne peuvent pas régler entièrement les pauses, les interruptions et les intonations dans un même script, ce qui limite la précision.

Tarifs de Lovo IA

Basique : 10 $/mois par utilisateur

Pro : 48 $/mois par utilisateur

Pro + : 149 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Lovo IA

G2 : 4,4/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 50 avis)

💡 Conseil de pro : veillez à personnaliser votre style de voix off. Consignez-le dans un guide de style vocal afin de pouvoir le réutiliser dans différents projets. Veillez à la cohérence dans les domaines suivants : Personnalité vocale (choisissez un modèle de comédien vocal régulier)

Ton (amical, professionnel, sarcastique)

Rythme (lent pour les tutoriels, rapide pour les TikToks)

12. Listnr (idéal pour générer des fichiers audio TTS et héberger des podcasts)

via Listnr

Listnr intervient à l'étape où les voix off traditionnelles échouent, en particulier lorsque le temps, la cohérence et la diversité linguistique constituent des obstacles. Il offre un moyen rapide et évolutif de créer des voix off au son naturel dans plus de 142 langues.

Avec plus de 1 000 voix ultra-réalistes, il vous aide à adapter votre contenu à différents formats tels que Reels, vidéos YouTube, podcasts, jeux et livres audio, sans compromettre le ton ou la clarté. Une différence clé par rapport à ElevenLabs ? Listnr vous permet d'héberger et de publier des podcasts, d'intégrer des lecteurs audio directement dans votre site et même de convertir des blogs entiers en épisodes audio.

Les meilleures fonctionnalités de Listnr

Hébergez des podcasts complets et convertissez du contenu écrit en épisodes de podcast à l'aide d'outils de podcasting intégrés.

Utilisez la fonctionnalité d'intégration de lecteur audio personnalisable pour ajouter des voix off à votre site web, votre LMS ou vos ressources marketing.

Utilisez Emotion Fine-Tuning pour ajuster le ton et l'expression afin de rendre vos récits ou vos voix off plus captivants.

Limites de Listnr

Pas de rapports intégrés via l'API pour les mots mal prononcés ou peu courants.

Qualité inégale pour certains accents, en particulier pour certaines langues spécifiques.

Tarifs Listnr

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Listnr

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Listnr ?

Un avis publié sur G2 résume ainsi la situation :

…Ce que j'aime chez Listnr, c'est son fondateur. Il est en constante évolution, améliore les fonctionnalités et sollicite des commentaires directs pour améliorer le produit. Il est facile à configurer et à utiliser, et permet de gagner beaucoup de temps pour créer du contenu audio à partir de publications existantes…Il est parfois un peu lent, avec un léger décalage, mais cela s'améliore également, donc à mesure que la technologie évolue, j'espère que la vitesse s'améliorera aussi. Le manque de distribution est un aspect qui doit être traité en priorité, tout comme la programmation des podcasts.

…Ce que j'aime chez Listnr, c'est son fondateur. Il est en constante évolution, améliore les fonctionnalités et sollicite des commentaires directs pour améliorer le produit. Il est facile à configurer et à utiliser, et permet de gagner beaucoup de temps pour créer du contenu audio à partir de publications existantes…Il est parfois un peu lent, avec un léger décalage, mais cela s'améliore également, donc à mesure que la technologie évolue, j'espère que la vitesse s'améliorera aussi. Le manque de distribution est un aspect qui doit être traité en priorité, tout comme la programmation des podcasts.

13. Synthesia (idéal pour créer des vidéos animées par des avatars IA avec voix off)

via Synthesia

Synthesia transforme du texte écrit en vidéos de qualité professionnelle avec des fonctionnalités d'avatars réalistes et de voix off naturelles. Créée à l'origine en 2017 comme une alternative à la production de vidéo traditionnelle axée sur la recherche, elle est utilisée par plus de 50 000 équipes pour produire des formations internes, des supports d'aide à la vente, des explications sur les produits et du contenu vidéo localisé.

Combinant une technologie avancée de synthèse de texte (TTS) avec des présentateurs numériques personnalisables, cet outil permet aux utilisateurs de créer du contenu attrayant à l'aide de caméras, de microphones ou d'acteurs. Cela en fait une solution idéale pour les entreprises, les enseignants, les spécialistes du marketing et les créateurs de contenu qui souhaitent produire efficacement des vidéos de haute qualité.

Les meilleures fonctionnalités de Synthesia

Créez des vidéos fonctionnant avec plus de 230 avatars réalistes qui peuvent transmettre votre message de manière humaine.

Intégrez des vidéos dans votre LMS, CMS, CRM ou vos outils d'auteur sans avoir à les exporter.

Améliorez vos vidéos grâce à des millions d'images, de vidéos, d'icônes, de GIF et de bandes sonores gratuites disponibles sur la plateforme.

Limites de Synthesia

Les options de personnalisation du caractère, de prononciation et d'élocution sont limitées.

Les avatars donnent souvent l'impression d'être robotiques et manquent de gestes naturels tels que se tourner, utiliser des accessoires ou taper au clavier.

Tarifs Synthesia

Free

Starter : 29 $/mois par utilisateur

Créateur : 89 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Synthesia

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 270 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Synthesia ?

Voici ce qu'en dit un avis publié sur Capterra:

Avec Synthesia, je peux créer des vidéos professionnelles de grande qualité en une fraction du temps qu'il me fallait auparavant, même si je suis un utilisateur expérimenté d'autres outils de création de vidéos, tels qu'Adobe Premiere Pro... J'ai parfois du mal à trouver le bon rythme pour la voix off, c'est-à-dire que lorsque l'avatar parle, je dois ajouter pas mal de pauses, etc. dans le script, même lorsque je choisis délibérément une voix qui parle lentement et clairement. J'ai aussi parfois des difficultés avec la modification en cours de texte. Par exemple, je ne parviens souvent pas à effectuer immédiatement la sélection du texte que je souhaite modifier et je dois cliquer/essayer 2-3-4 fois avant de pouvoir changer la taille de la police de caractère, par exemple, ou la police de caractère elle-même. Je ne sais pas pourquoi cela se produit. *

Avec Synthesia, je peux créer des vidéos professionnelles de grande qualité en une fraction du temps qu'il me fallait auparavant, même si je suis un utilisateur expérimenté d'autres outils de création de vidéos, tels qu'Adobe Premiere Pro... J'ai parfois du mal à trouver le bon rythme pour la voix off, c'est-à-dire que lorsque l'avatar parle, je dois ajouter pas mal de pauses, etc. dans le script, même lorsque je choisis délibérément une voix qui parle lentement et clairement. J'ai aussi parfois des difficultés avec la modification en cours du texte. Par exemple, je ne parviens souvent pas à effectuer immédiatement la sélection du texte que je souhaite modifier et je dois cliquer/essayer 2-3-4 fois avant de pouvoir changer la taille de la police de caractère, par exemple, ou la police de caractère elle-même. Je ne sais pas pourquoi cela se produit. *

🧠 Anecdote : En 1936, les laboratoires Bell ont présenté Voder, le premier synthétiseur vocal électronique. Il ne « parlait » pas tout seul, il avait besoin d'un opérateur qualifié utilisant des clés et des pédales pour produire des sons semblables à la parole.

De la voix off au flux de travail avec ClickUp

Pour trouver l'outil de synthèse vocale qui vous convient, vous devez déterminer dans quelle mesure il s'intègre à votre flux de travail global.

Bien que les alternatives à ElevenLabs que nous avons présentées offrent une qualité vocale et une personnalisation personnalisées parfaites, la plupart se limitent à la génération vocale.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, va encore plus loin. Le ClickUp AI Notetaker transforme les réunions en transcriptions structurées que vous pouvez immédiatement convertir en contenu prêt pour la synthèse vocale. Avec ClickUp Brain et ClickUp Brain MAX, vous pouvez générer du contenu prêt pour la synthèse vocale et même automatiser les mises à jour. Et avec ClickUp Docs, vous pouvez collaborer, organiser et finaliser des scripts avec votre équipe.

Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous à ClickUp de manière gratuite dès aujourd'hui ! ✅