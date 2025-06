Options gratuites de modèles de suivi des prospects pour gérer votre pipeline commercial

Le suivi des prospects peut ressembler à un numéro de jonglage avec des torches enflammées. Vous savez qu'il est essentiel pour repérer les opportunités de croissance et offrir une expérience client exceptionnelle, mais essayer de rester au courant de chaque prospect, de chaque étape et de chaque suivi ? C'est beaucoup.

Vous pouvez commencer par une simple feuille de calcul Excel ou Google Sheets, cela fonctionne très bien. Mais rapidement, les choses peuvent se compliquer. C'est là qu'un modèle de suivi des prospects fiable entre en jeu.

Avec un modèle bien conçu, vous disposez d'un cadre prêt à l'emploi pour organiser clairement les informations sur vos clients, suivre les interactions et rester au fait des suivis.

Dans ce guide, nous vous expliquons ce qui rend un modèle de suivi des prospects vraiment efficace, comment choisir celui qui correspond à votre flux de travail et où vous pouvez trouver d'excellents modèles (gratuits !) pour commencer à gérer vos prospects comme un pro.

Que sont les modèles de suivi des prospects ?

Les modèles de suivi des prospects sont des outils structurés qui vous aident à gérer et à surveiller les clients potentiels. Ils servent d'outil centralisé pour suivre l'origine des prospects, leur niveau d'engagement et les actions à mener pour les guider tout au long de l'entonnoir de vente.

Voici les éléments standard d'un modèle de suivi des prospects :

Nom et coordonnées du prospect : informations essentielles telles que le nom, l'e-mail, le numéro de téléphone et le nom de l'entreprise

Source du prospect : origine du prospect (par exemple, formulaire sur le site web, réseaux sociaux, recommandation, évènement, etc. )

Date du premier contact : première interaction ou demande de renseignements de la part du prospect

Statut du prospect : classification (nouveau, en cours, converti) pour comprendre l'étendue des opportunités commerciales

Historique des interactions : journal des appels, e-mails, réunions et suivis

Représentant commercial attitré : personne chargée de gérer le prospect

Étapes suivantes : actions de suivi nécessaires pour convertir le prospect en client

💡 Conseil de pro : Améliorez vos ventes grâce à un logiciel dédié au suivi des prospects qui vous permet d'organiser, de noter et de nourrir automatiquement vos prospects. Un bon système de gestion des prospects transforme l'intérêt occasionnel en revenus réguliers en faisant en sorte que chaque interaction compte pour la conversion.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de suivi des prospects ?

Trouver le modèle de suivi des prospects idéal est essentiel pour organiser toutes les informations relatives aux prospects et à l'entonnoir de vente.

Voici ce que vous devez rechercher dans un modèle de suivi des prospects :

Structure et flux : sélectionnez un modèle bien organisé avec un flux logique, qui vous guidera sans effort à travers chaque étape de la gestion des clients. Il doit être facile d'entrer, de mettre à jour et de récupérer les informations lorsque vous en avez besoin

Personnalisation de la conception : optez pour un modèle flexible qui vous permet d'ajuster les champs, les catégories et les sections en fonction de votre flux de travail. La personnalisation garantit que votre équipe travaille efficacement sans distractions inutiles

Collaboration efficace : choisissez un modèle de suivi des prospects qui permet à plusieurs membres de l'équipe d'accéder aux informations sur les prospects et de les mettre à jour en temps réel. Ainsi, tout le monde est sur la même page, ce qui réduit les malentendus et améliore le travail d'équipe

Attrait visuel : privilégiez un modèle esthétique et facile à lire pour améliorer la convivialité. L'utilisation d'un code couleur, de libellés clairs et d'une disposition structurée peut rendre le suivi des prospects plus intuitif et moins fastidieux

Organisation et suivi faciles : choisissez un modèle de suivi des prospects doté de fonctionnalités telles que le tri, le filtrage et la recherche rapides des prospects. Vous gagnerez ainsi du temps et améliorerez votre prise de décision

Complet mais concis : choisissez un modèle commercial qui capture toutes les informations pertinentes sur les prospects et le suivi de leur progression, sans être encombré d'informations superflues. En restant concis, vous garantissez l'efficacité et l'utilité des données sans compliquer inutilement la tâche de vos équipes commerciales et marketing, tout en les aidant à prendre des décisions éclairées

📮 ClickUp Insight : Les travailleurs du savoir envoient en moyenne 25 messages par jour à la recherche d'informations et de contexte. Selon une étude réalisée par ClickUp, une grande partie du temps est perdue à faire défiler, rechercher et déchiffrer des discussions fragmentées dans des e-mails et des chats. 😱 Grâce à une plateforme intelligente qui relie les tâches, les projets, les discussions et les e-mails (sans oublier l'IA !) en un seul endroit, vous ne manquerez plus aucune information importante.

Les meilleurs modèles de suivi des prospects pour booster vos efforts commerciaux et marketing

Voici les meilleurs modèles de suivi des prospects proposés par ClickUp, l'application quotidienne pour le travail, et d'autres. Ils vous permettront de suivre chaque phase de votre entonnoir de vente et d'optimiser la conversion des prospects.

1. Étapes ClickUp pour créer un modèle d'entonnoir de vente

Obtenez un modèle gratuit Visualisez l'entonnoir de vente, organisez les tâches et assurez la collaboration avec ClickUp. Étapes pour créer un modèle d'entonnoir de vente

Un entonnoir de vente est une étape importante dans la création d'une stratégie commerciale réussie. Le modèle Étapes de création d'un entonnoir de vente ClickUp vous aide à visualiser clairement chaque étape de l'entonnoir de vente afin de garantir la cohérence du processus commercial.

Le modèle fournit un plan pour adapter l'entonnoir de vente à différents segments de clientèle et identifier les goulots d'étranglement. Il aide également à analyser l'efficacité de l'entonnoir.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez les champs personnalisés dans ClickUp pour saisir et suivre facilement les indicateurs de votre entonnoir

Créez des checklists sur les étapes commerciales, attribuez des tâches et définissez des priorités pour que votre stratégie reste opérationnelle

Ajoutez toutes les pièces jointes pertinentes nécessaires pour renforcer votre stratégie ou vous y référer à n'importe quelle étape de l'entonnoir de vente

Idéal pour : les équipes commerciales qui souhaitent identifier les goulots d'étranglement et optimiser l'entonnoir pour une meilleure efficacité.

🎁 Bonus : Vous souhaitez organiser et entretenir efficacement vos prospects ? Utilisez les modèles CRM pour conserver toutes les données relatives aux prospects au même endroit.

2. Modèle de pipeline commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez les données clients, créez un entonnoir de vente et définissez des priorités avec le modèle de pipeline commercial ClickUp

Les pipelines de vente vous aident à suivre vos clients et vos prospects du début à la fin. Le modèle de pipeline de vente ClickUp fournit une boîte à outils efficace pour optimiser chaque étape de votre processus de vente.

Grâce à ce modèle, vous pouvez optimiser la communication au sein de votre équipe et établir des prévisions précises sur les ventes futures. Il garantit en outre un développement plus rapide des produits grâce à un processus commercial rationalisé.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez les détails des clients en cours de prospection et des nouveaux prospects à l'aide du dossier de gestion du pipeline

Enregistrez les coordonnées, les détails du compte et les détails du forfait des clients actuels et passés dans le dossier de gestion des comptes

Classez rapidement les prospects en fonction de facteurs tels que l'urgence, la valeur et le potentiel

Idéal pour : les équipes commerciales qui souhaitent suivre et gérer les prospects tout au long du parcours d'achat.

➡️ En savoir plus : Indicateurs du pipeline commercial que toute équipe commerciale devrait suivre

3. Modèle de suivi des ventes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Clarifiez vos efforts commerciaux et prenez des décisions basées sur des données grâce au modèle de suivi des ventes ClickUp

Le modèle ClickUp Sales Tracker facilite l'évaluation des performances de votre équipe et la gestion de votre pipeline commercial. Ce modèle vous permet de définir et d'examiner les cibles commerciales, d'identifier les tendances et de suivre les performances afin de progresser vers les objectifs.

Grâce à ce modèle, vous pouvez suivre les performances individuelles et celles de votre équipe en temps réel. Il vous aide également à déterminer où concentrer vos efforts commerciaux et à prendre des décisions basées sur des données pour optimiser votre pipeline.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Ajoutez une liste de produits, les objectifs à atteindre et d'autres indicateurs pour suivre vos ventes par produit

Créez des indicateurs dans la liste du volume des ventes par mois pour obtenir un aperçu des produits vendus et ciblés chaque mois

Utilisez le suivi des ventes pour obtenir des détails sur les coûts, les marges bénéficiaires, les cibles et les retours

Idéal pour : Les responsables commerciaux qui surveillent les performances et les efforts de leur équipe.

🧠 Fait amusant : selon une étude, 62 % des détaillants estiment que les données et les analyses constituent un avantage concurrentiel.

4. Modèle CRM commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Identifiez des prospects et obtenez des informations sur vos clients grâce au modèle CRM commercial ClickUp

Disposer d'un logiciel CRM efficace est indispensable pour stimuler la croissance et garder une longueur d'avance sur la concurrence. Si vous n'en avez pas, le modèle CRM commercial ClickUp vous offre un outil productif pour prendre des décisions basées sur des données et améliorer votre stratégie.

Il vous aide à mieux comprendre le comportement des clients en vous permettant d'accéder à toutes les données en un seul endroit. De plus, le modèle augmente la productivité grâce à des processus automatisés et vous fait gagner du temps en éliminant la saisie manuelle des données.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Rassemblez toutes les données clients que vous souhaitez suivre, notamment les coordonnées, l'historique des ventes et toutes les notes relatives aux prospects

Segmentez vos clients en fonction de leurs données démographiques, de leurs intérêts et d'autres facteurs afin de créer des campagnes et des messages personnalisés

Envoyez automatiquement des e-mails à chaque segment de clientèle afin de rester en contact avec eux

Idéal pour : les équipes qui souhaitent centraliser les interactions avec les clients et les données commerciales, tout en surveillant les commentaires et les avis des clients afin de comprendre leurs préférences.

📚 À lire également : Comment automatiser votre flux de travail CRM : avantages et bonnes pratiques

5. Modèle de rapport commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Comprenez les indicateurs clés et le comportement des clients grâce au modèle de rapport commercial ClickUp

Un rapport commercial est essentiel pour rester informé de la progression de votre processus de vente. Le modèle de rapport commercial ClickUp est un outil efficace pour clarifier l'ensemble du processus.

Grâce à ce modèle, vous suivez les performances commerciales, assurez la responsabilité et élaborez un plan commercial basé sur les données pour stimuler la croissance. De plus, vous obtenez un aperçu des ventes à l'aide des rapports annuels, trimestriels et mensuels, qui comprennent des détails sur les prévisions, les ventes réelles, les régions, etc.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Attribuez des tâches à l'aide de statuts personnalisés tels que « Ouvert » et « Achevé » pour suivre l'évolution des performances commerciales et des réalisations

Analysez l'aperçu des ventes pour examiner les détails des services les plus performants

Ajoutez des formules pour suivre divers aspects tels que la croissance des ventes et les résultats commerciaux, et obtenez des informations pour booster vos efforts marketing

Idéal pour : les équipes commerciales qui souhaitent suivre leurs performances à l'aide de rapports détaillés pour analyser la croissance des ventes.

💡 Conseil de pro : Les outils basés sur l'IA tels que ClickUp Brain vous aideront à maintenir un entonnoir de vente et des données de prospects clairs et structurés. En fonction de vos invites et instructions, l'outil générera des informations détaillées pour vous aider à mieux organiser vos données. Voici comment cela peut vous aider : Automatisez les tâches répétitives pour vous concentrer sur les problèmes complexes et l'analyse des données ⏳

Maintenez l'efficacité du processus de conversion des prospects grâce à des suggestions basées sur l'IA 🔄

Créez un entonnoir de vente bien organisé pour augmenter les taux de conversion 🚀

Automatisez les tâches répétitives avec ClickUp Brain

6. Modèle de rapport commercial hebdomadaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez vos efforts futurs et optimisez votre stratégie grâce au modèle de rapport hebdomadaire des ventes ClickUp

Les rapports commerciaux hebdomadaires fournissent un aperçu rapide des performances et vous aident à identifier les goulots d'étranglement afin d'optimiser vos efforts. Le modèle de rapport commercial hebdomadaire ClickUp fait exactement cela et bien plus encore pour vous permettre de garder une longueur d'avance.

Le modèle vous aide à mieux comprendre les données clients afin de prendre des décisions qui favorisent la réussite. Il vous aide également à suivre et analyser les performances, à identifier les points à améliorer et à orienter vos efforts dans la bonne direction.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Ajoutez la formule de déviation par rapport aux objectifs pour analyser la déviation positive ou négative par rapport aux objectifs fixés

Obtenez un aperçu des rapports dans les files d'attente « Review » (Révision) et « Complete » (Achevé)

Partagez instantanément vos informations avec votre équipe pour améliorer la collaboration et l'alignement

Idéal pour : les équipes commerciales qui souhaitent suivre les tendances commerciales à court terme afin d'optimiser leur pipeline.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs exemples de logiciels CRM et leurs cas d'utilisation pour augmenter la productivité

Waseem Nicola, directeur des opérations chez Carflow, dit ceci à propos de l'utilisation de ClickUp :

Il (ClickUp) a aidé et simplifié l'organisation du travail entre les différents services au sein des opérations : assistance/gestion de projet/livraison et réussite client. Il a également amélioré notre capacité à communiquer et à être transparents avec les autres parties prenantes internes, telles que l'équipe commerciale, et externes, telles que les clients particuliers et les entreprises.

7. Modèle de KPI commerciaux ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez et surveillez les indicateurs clés de performance, attribuez des tâches et analysez la progression grâce au modèle d'indicateurs clés de performance commerciale ClickUp

Il est difficile de déterminer quels indicateurs KPI (indicateurs clés de performance) commerciaux suivre pour obtenir les meilleures informations. Comme son nom l'indique, le modèle ClickUp Sales KPI vous permet de définir des objectifs et des KPI mesurables tout au long de l'entonnoir de vente afin que l'équipe reste alignée et concentrée sur la réalisation des objectifs.

Grâce à ce modèle, vous pouvez clairement voir les indicateurs clés, suivre les performances et identifier les domaines à améliorer afin d'obtenir de meilleurs résultats.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez des rapports hebdomadaires et mensuels pour suivre les performances en cours et optimiser votre stratégie

Définissez différents indicateurs clés de performance et ajoutez des formules pour analyser efficacement les performances

Obtenez un aperçu annuel des indicateurs mensuels à l'aide du tableau des revenus mensuels pour formuler des stratégies efficaces

Idéal pour : les équipes commerciales qui souhaitent définir, suivre et examiner régulièrement les indicateurs clés de performance commerciale afin d'obtenir des résultats à court et à long terme.

Découvrez comment définir des indicateurs clés de performance efficaces grâce à cette courte vidéo :

➡️ En savoir plus : Outils d'automatisation des ventes pour les petites entreprises

8. Modèle de carte du parcours client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Obtenez des informations sur le comportement des clients grâce au modèle de carte du parcours client ClickUp

Le modèle de carte du parcours client ClickUp fournit une structure détaillée pour le suivi des différents aspects du parcours de vos clients. Il vous aide à élaborer des stratégies qui améliorent la satisfaction client et la progression de votre entreprise.

Fondamentalement, ce modèle vous permet de visualiser les interactions avec les clients et d'identifier divers points de contact et opportunités afin de réduire les frictions. Vous pouvez ainsi concevoir une stratégie efficace qui augmente les taux de conversion et améliore la satisfaction des clients.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez les différentes phases du parcours client et ajoutez des détails pertinents dans chaque section pour obtenir des informations complètes

Utilisez des questions sur le comportement des clients à chaque étape pour mieux comprendre leurs préférences

Identifiez des moyens de résoudre les problèmes des clients en synchronisation avec votre équipe commerciale

Idéal pour : Les équipes marketing et commerciales qui cherchent à améliorer l'expérience client en mappant les points de contact.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez maintenir un flux constant de prospects ? Utilisez l'IA pour générer des prospects et booster votre processus de génération de prospects : Analysez de grands volumes de données pour obtenir des informations basées sur les données ✅️

Créez un contenu dynamique qui trouvera un écho auprès des clients ✅️

Personnalisez le parcours client pour améliorer l'engagement ✅️

Automatisez les tâches répétitives et garantissez votre efficacité ✅️

9. Modèle de suivi des prospects commerciaux par HubSpot

via HubSpot

Le modèle Sales Lead Tracker de HubSpot fournit un outil simple pour suivre les prospects et comprendre le comportement des clients.

Le modèle montre clairement les prospects à différentes étapes. Cela vous aidera à créer des stratégies pour atteindre vos objectifs commerciaux et booster votre entreprise.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez les tableaux de bord et les fonctionnalités de rapports pour obtenir un aperçu des données et effectuer des analyses approfondies

Ajoutez les phases de la vente, les nouveaux contrats, le processus de rapports et d'autres détails pour garantir la cohérence

Mettez à jour les données au fur et à mesure de la progression de vos prospects dans les différentes étapes afin d'obtenir des informations précises

Idéal pour : Les équipes marketing et commerciales qui cherchent à optimiser la conversion des prospects grâce à des informations basées sur les données.

10. Modèle de feuille de calcul pour le suivi des prospects par Pipedrive

via Pipedrive

Pour accompagner les prospects jusqu'à la phase d'achat, vous devez parfaitement comprendre les besoins et le comportement du client. Le modèle de feuille de calcul Sales Lead Tracker de Pipedrive est un outil pratique pour analyser les données et recueillir des informations pertinentes afin de créer une stratégie commerciale efficace.

Cette feuille de calcul de suivi des prospects vous aide à garantir une allocation efficace des ressources et à identifier les domaines à améliorer.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Ajoutez tous les détails concernant le prospect, depuis la date de votre dernier contact jusqu'à la prochaine date de contact, en passant par ses coordonnées, afin de garantir la rapidité de vos efforts

Suivez différents indicateurs tels que la source du prospect, son statut et la vente prévue afin d'obtenir des données sur l'acquisition et le comportement des clients

Laissez des commentaires pour ajouter toute information importante concernant le prospect afin de vous assurer que vos efforts vont dans la bonne direction

Idéal pour : Les équipes marketing et commerciales qui souhaitent suivre le statut des prospects, l'historique des contacts et les prévisions de ventes afin d'optimiser leurs stratégies de suivi.

🧠 Fait intéressant : des études indiquent que les prospects accompagnés ont tendance à effectuer des achats 47 % plus importants que les prospects non accompagnés.

11. Modèle Excel/Google Sheets de suivi des prospects commerciaux par Coefficient

via Coefficient

Le modèle Excel/Google Sheets Sales Lead Tracker de Coefficient est un outil facile à utiliser qui vous permet d'ajouter les données client requises et d'effectuer le suivi des différentes phases du parcours client.

De la capture des prospects à la conclusion de la vente, ce modèle Excel de suivi des prospects commerciaux vous aide à identifier les opportunités et à prendre les mesures nécessaires pour convertir les prospects avec succès. En outre, il fournit un aperçu détaillé des prospects convertis et des prévisions de ventes afin de vérifier si les efforts sont dans la bonne direction.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez le comportement d'un prospect tout au long du processus commercial afin d'obtenir des informations pertinentes pour booster votre entreprise

Indiquez la date du dernier contact et du prochain contact, la prochaine action à effectuer et le statut du prospect afin de garantir un argumentaire précis et personnalisé pour chaque prospect

Ajoutez la source du prospect, son type et la personne à contacter pour obtenir des informations sur le type et le comportement de vos clients

Idéal pour : Les équipes marketing et commerciales à la recherche d'un outil de suivi des prospects simple et personnalisable pour faciliter la collaboration.

📚 À lire également : Comment créer un organigramme du processus commercial

12. Modèle Excel d'entonnoir de vente par SalesFlare

via SalesFlare

Le modèle Excel d'entonnoir de vente de SalesFlare offre une disposition organisée pour la gestion et l'analyse de vos prospects afin d'élaborer une stratégie commerciale efficace.

Ce modèle vous permet de prévoir vos revenus, de suivre les commerciaux, de vérifier les taux de conversion et d'accéder à d'autres données importantes. Vous pourrez ainsi mieux comprendre le comportement des clients et orienter efficacement votre stratégie vers la conversion.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Recevez un rappel si vous n'avez pas donné suite au prospect avant la date d'échéance et assurez-vous qu'aucun prospect ne soit négligé

Utilisez la fiche d'analyse de l'entonnoir de vente pour obtenir un aperçu des revenus, des commerciaux, du pourcentage de clôture, des gains par compte et du pourcentage de conversion des prospects

Personnalisez les paramètres et la fiche d'instructions en fonction de l'entonnoir de vente, de la structure de l'équipe, de la durée du suivi, des cibles et d'autres indicateurs afin de garantir des projections et des informations précises

Idéal pour : les équipes marketing et commerciales qui souhaitent suivre les taux de conversion des prospects et les prévisions de revenus.

🔎 Le saviez-vous ? Les entreprises qui ont mis en place des pratiques avancées de génération et de gestion des leads atteignent un quota de ventes supérieur de 9,3%.

Optimisez le suivi de vos prospects avec ClickUp

Les modèles de suivi des prospects vous aideront à trouver des informations pertinentes sur le comportement des clients. Grâce à un modèle de suivi des prospects, vous pouvez identifier les obstacles à la vente et les opportunités de conversion potentielles.

ClickUp fournit une plateforme tout-en-un pour rationaliser l'entonnoir de vente. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Docs, ClickUp Brain et des modèles personnalisables de suivi des prospects, vous pouvez améliorer le parcours client et garantir la collaboration entre les membres de votre équipe.

Ne laissez pas des données clients dispersées vous empêcher de convertir vos prospects. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et optimisez la gestion de vos prospects !