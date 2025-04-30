Comment créer une culture d'entreprise à distance solide et durable

Le télétravail est là pour rester. Mais comment créer une culture d'entreprise à distance dynamique, connectée et durable ? C'est là que la vraie magie (et le vrai défi) commence.

🌎 Fait : près de 67 % des travailleurs du secteur technologique déclarent travailler à distance. C'est de loin le secteur qui compte la plus forte proportion de télétravailleurs.

Que vous dirigiez une entreprise axée sur le télétravail, que vous passiez d'un modèle hybride à un modèle entièrement distribué ou que vous renforciez une équipe à distance, la mise en place d'une culture du télétravail solide est la clé d'une réussite à long terme.

Et comme vous le diront tous les dirigeants chevronnés, une culture d'entreprise saine ne se construit pas en quelques visioconférences. Elle doit être entretenue, défendue et conçue avec intention.

Si vous souhaitez que vos télétravailleurs restent connectés, motivés et prêts à atteindre leurs objectifs (quel que soit le fuseau horaire), vous êtes au bon endroit !

Découvrons ensemble ce qui fait le succès et la prospérité d'une culture d'entreprise à distance. 🚀

Pourquoi la culture à distance est essentielle pour les équipes distribuées

🎉 Fait amusant : les employés à distance sont 22 % plus heureux lorsque leur travail est soutenu par une communication claire et une reconnaissance.

Dans un environnement de travail à distance, vous ne pouvez pas compter sur l'énergie ou l'ambiance du bureau pour favoriser une culture d'entreprise. Les déjeuners d'équipe, les discussions rapides autour de la machine à café, les sessions de brainstorming spontanées ? ☕💬 Dans un environnement à distance ? Ce n'est pas toujours possible.

Cependant, sans une bonne culture d'entreprise, les équipes à distance peuvent rapidement se sentir comme un groupe de freelances déconnectés plutôt que comme une véritable équipe de membres. Cela conduit à un engagement moindre, à des attentes floues et à de nombreux moments où l'on se demande « Mais qui est cette personne dans la réunion Zoom ? ». 😅

Voici pourquoi il est plus important que jamais d'investir dans la culture du télétravail :

Renforcez la confiance et le sentiment d'appartenance

Lorsque les employés à distance se sentent connectés à la mission d'une grande entreprise, et entre eux, ils font preuve de plus d'énergie, de créativité et de loyauté. Dans une configuration à distance, la culture d'entreprise remplace les moments informels au bureau et permet aux membres de l'équipe de se sentir connectés à leur objectif.

Améliorez la communication et la collaboration

Une culture forte jette les bases nécessaires au partage d'idées, à la résolution des problèmes et à l'avancement des projets au sein des équipes.

Sans cela, les malentendus se multiplient et la collaboration entre différents fuseaux horaires devient chaotique sans pratiques de travail asynchrones appropriées. Cela exige également des compétences nécessaires telles qu'une écriture claire, de l'empathie et une écoute attentive.

Stimulez l'engagement et la fidélisation

🧐 Le saviez-vous ? 57 % des travailleurs ont déclaré qu'ils chercheraient « absolument » un nouvel emploi si la flexibilité du télétravail leur était retirée.

Dans le secteur technologique concurrentiel d'aujourd'hui, où les entreprises recherchent constamment les meilleurs talents à l'échelle mondiale, la différence entre rester et partir se résume souvent à la culture du télétravail.

Cela stimule les performances

Lorsque les membres de l'équipe se sentent écoutés, soutenus et en phase avec les valeurs de votre entreprise, ils ne se contentent pas d'être plus performants individuellement, ils se motivent mutuellement.

La flexibilité offerte par le télétravail profite également aux nomades numériques, aux parents qui travaillent et à tous ceux qui recherchent un équilibre entre vie professionnelle et vie privée sans sacrifier leurs ambitions ni accepter une baisse de salaire.

Une culture d'entreprise à distance transforme des individus talentueux en une force imparable, avec plus d'influence que les avantages offerts par un bureau ne pourraient jamais le faire.

La conclusion ? L'efficacité d'une culture florissante repose sur des efforts délibérés. Ce n'est pas seulement « agréable à avoir », c'est indispensable pour le lieu de travail d'aujourd'hui et votre lieu de travail moderne. 🌱

📮ClickUp Insight : Un travailleur du savoir doit en moyenne entrer en contact avec 6 personnes pour accomplir son travail. Cela signifie qu'il doit contacter quotidiennement 6 personnes clés pour recueillir des informations essentielles, s'aligner sur les priorités et faire avancer les projets. La lutte est réelle : les suivis constants, la confusion entre les versions et le manque de visibilité nuisent à la productivité de l'équipe. Une plateforme centralisée comme ClickUp, avec sa recherche connectée et sa gestion des connaissances par l'IA, résout ce problème en mettant instantanément le contexte à portée de main.

Les défis liés à la mise en place d'une culture à distance

🧐 Le saviez-vous ? Malgré une plus grande flexibilité, l'engagement des employés à l'échelle mondiale a chuté de 23 % en 2023 à 21 % en 2024, soit la deuxième baisse depuis 2009.

Dans la réalité actuelle du télétravail , les meilleurs talents ne se trouvent plus uniquement dans la Silicon Valley. Votre capacité à atteindre le vivier mondial de talents dépend de la force de votre culture d'équipe. Cependant, même si l'idée de créer une culture de télétravail solide semble inspirante, il faut être réaliste : cela comporte son lot d'obstacles. Et si vous n'y êtes pas préparé, même les initiatives culturelles les mieux intentionnées des meilleures entreprises de télétravail peuvent échouer. 😬

Voici les points à surveiller :

Connexion organique limitée

Sans discussions spontanées ni déjeuners informels, les télétravailleurs passent à côté de moments propices à la création de liens naturels. Pour établir des relations authentiques dans le cadre du télétravail, il faut déployer des efforts délibérés et organiser des activités de team building amusantes et créatives.

Lacunes en matière de communication

Sans contacts directs, le ton et le sens peuvent être perdus. Les habitudes de travail asynchrones ne sont pas seulement utiles, elles sont indispensables à la survie des équipes à distance.

Isolement et épuisement professionnel

Le télétravail peut brouiller les frontières entre vie professionnelle et vie privée, jusqu'à donner l'impression d'être toujours au travail. Sans rituels solides favorisant l'appartenance et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les employés en télétravail peuvent se sentir isolés, voire souffrir d'un burnout silencieux.

Renforcement incohérent

Si les valeurs de votre entreprise ne sont pas clairement mises en pratique au quotidien, les employés à distance créent leurs propres règles (souvent contradictoires) et les managers d'équipe et les dirigeants ont du mal à créer une unité. Sans rituels culturels solides, les nouveaux employés peuvent interpréter la culture différemment, ce qui affaiblit chaque étape du processus d'embauche.

Manque de visibilité et de reconnaissance

Sans systèmes intentionnels pour renforcer les valeurs et récompenser les employés, les efforts importants peuvent facilement passer inaperçus, ce qui entraîne une augmentation du taux de rotation du personnel au fil du temps.

La bonne nouvelle ? Chacun de ces défis peut être relevé avec la bonne approche et les bons outils à votre disposition 💪

🎉 Anecdote : GitLab, la plus grande entreprise entièrement à distance au monde, compte plus de 2 000 membres répartis dans plus de 60 pays, ce qui prouve que les cultures à distance peuvent s'étendre plus largement que de nombreux sièges sociaux.

Construisez une culture d'entreprise à distance efficace et durable (avec ClickUp !)

Soyons honnêtes : créer une culture d'entreprise à distance solide ne se résume pas à organiser quelques apéritifs virtuels et à espérer que tout se passe bien. Il s'agit de concevoir de manière intentionnelle la manière dont votre équipe à distance se connecte, collabore, se développe et se sent soutenue, même lorsque tout le monde travaille dans des fuseaux horaires différents. Cela signifie repenser les anciennes habitudes de bureau et en créer de nouvelles, axées sur le numérique, pour une culture d'entreprise qui dure vraiment, distincte d'une entreprise traditionnelle.

🧐 Le saviez-vous ? 77 % des travailleurs affirment être plus productifs en télétravail qu'au bureau.

Alors, comment faire concrètement ? Et comment une plateforme comme ClickUp peut-elle être votre arme secrète pour gérer efficacement le télétravail ? Plongeons-nous dans le vif du sujet.

1. Faites en sorte que les valeurs de votre entreprise ne soient pas seulement des mots accrochés au mur

Les valeurs de l'entreprise ne doivent pas se limiter à une diapositive dans votre présentation d'intégration. Dans une culture d'entreprise à distance, elles servent de repères à la place des moments en face à face qui définissent naturellement le comportement dans une entreprise où les employés travaillent au même endroit. Votre culture à distance sera par défaut incohérente si les valeurs sont vagues ou invisibles.

🧐 Le saviez-vous ? Seuls 12 % des cadres ayant des employés hybrides ou à distance ont prévu de revenir au bureau début 2025. Le télétravail s'installe durablement, rendant encore plus cruciales des valeurs clairement définies.

💡 Comment ClickUp intègre vos valeurs dans votre travail quotidien :

Créez un hub culturel vivant et dynamique avec ClickUp Docs

Créez un hub culturel vivant à l'aide de ClickUp Docs. Transformez vos valeurs en pages dédiées avec des exemples tirés de projets réels, des réussites de l'équipe ou des félicitations. L'historique des versions garantit que les valeurs de votre entreprise évoluent avec votre lieu de travail à distance.

Automatisez les rappels trimestriels à l'aide des automatisations ClickUp afin que les chefs d'équipe puissent mettre à jour les exemples ou lier les valeurs aux tâches récentes. Ainsi, vos valeurs ne prennent pas la poussière dans vos fichiers numériques, elles restent visibles, pertinentes et vivantes dans votre flux de travail.

✅ Résultat : les valeurs ne sont pas un PDF oublié, mais un système que votre équipe à distance construit ensemble.

2. Optimisez votre flux de communication : équilibrez asynchronisation et synchronisation

La communication à distance entre les équipes ne doit pas se limiter à des réunions constantes ou à des visioconférences interminables, surtout lorsque vous disposez d'outils de collaboration à distance puissants qui prennent en charge la communication asynchrone et offrent une visibilité en temps réel.

Mais voici le hic : sans structure, l'asynchronisme s'effondre. Lorsque la destination des mises à jour, la rapidité de réponse ou la nécessité d'une réunion ne sont pas clairement définies, l'asynchronisme se transforme en silence. Le contexte se perd, les échéanciers prennent du retard et les équipes situées dans différents fuseaux horaires commencent à se sentir déconnectées et désynchronisées.

🧐 Le saviez-vous ? Les mauvaises habitudes asynchrones sont la première cause de désalignement à distance, devant même les objectifs flous et les problèmes techniques.

💡 Comment ClickUp permet de structurer, de rendre exploitables et claires les discussions à distance :

Restez concentré sur vos discussions grâce à ClickUp Chat et Catch Me Up

Utilisez ClickUp Chat pour des discussions contextuelles asynchrones. Les réponses en fil et les étiquettes permettent de garder une communication claire, ce qui est idéal pour les équipes réparties dans différents fuseaux horaires.

ClickUp Chat pour la culture du télétravail

Vous revenez sur un canal après des vacances ou un long fil de discussion ? Vous pourriez faire défiler des dizaines de messages... ou utiliser la fonctionnalité Catch Me Up de ClickUp Chat.

Il vous offre un résumé rapide de ce qui s'est passé pendant votre absence, notamment :

Vos éléments d'action

Mises à jour clés

Tout contexte que vous auriez pu manquer

Fini les marathons de lecture, vous obtenez rapidement les informations dont vous avez besoin.

La fonctionnalité « Catch me up » de ClickUp Chat pour améliorer la culture du télétravail

Dans ClickUp, chaque discussion peut se transformer en action. Vous avez repéré une note importante dans le chat ou une suggestion dans un commentaire de tâche ? Transformez-la en nouvelle tâche en un seul clic, sans copier-coller ni perte d'idées. C'est un moyen simple de réduire les changements de contexte, que vous travailliez à distance, en mode hybride ou au bureau.

Créez des tâches à partir du chat ClickUp pour faciliter la collaboration

Partagez clairement et visuellement vos informations asynchrones avec les Clips ClickUp

Clips ClickUp pour vous aider dans la communication asynchrone

Au lieu d'échanger des clarifications ou de manquer des instructions, enregistrez des clips ClickUp pour expliquer :

Présentations détaillées des conceptions

Commentaires sur les livrables

Mises à jour des forfaits de projet

Intégrez des clips dans les fils de discussion ou directement dans les tâches, offrant ainsi à votre équipe une référence visuelle qui réduit la confusion.

Exemple concret : lors de la planification du vendredi, un chef de projet lit les points importants du fil de discussion via Catch Me Up, transforme deux points de discussion en tâches, ajuste l'échéancier de lancement de la semaine suivante dans le Calendrier et partage un Clip expliquant le nouveau forfait, le tout en environ 10 minutes.

✅ La communication dans ClickUp ne se limite pas au chat : elle se traduit naturellement en actions, en visibilité et en progression.

3. Établissez des connexions réelles, de manière intentionnelle

La culture du télétravail ne se nourrit pas uniquement de réunions programmées. Elle a besoin de points de contact humains, d'espaces pour s'amuser, d'activités de team building et d'une identité commune. La clé réside dans la réflexion : créez des rythmes qui favorisent les liens tout en tenant compte des différents horaires de travail, des personnalités et des fuseaux horaires.

💡 Conseil de pro : créez un défi « Relais de reconnaissance » : chaque semaine, la dernière personne reconnue dans le chat doit reconnaître quelqu'un d'autre. Cela transforme les félicitations en une réaction en chaîne amusante et continue.

💡 Comment ClickUp intègre les connexions réelles dans la vie quotidienne :

Créez des espaces de cohésion asynchrones avec ClickUp Chat

Créez des liens asynchrones avec ClickUp Des canaux de discussion destinés aux mèmes et aux photos d'animaux de compagnie

Lancez des canaux informels tels que #pets-of-clickup, #weekend-highlights ou #random-memes. Permettez à vos collègues de partager de manière asynchrone, sans pression ni contrainte d'horaires. En peu de temps, les noms d'utilisateur deviendront des personnes réelles et de véritables connexions.

Réfléchissez à de nouveaux rituels d'équipe avec ClickUp AI

Suggestions de ClickUp AI pour les jeux-questionnaires

Vous avez besoin d'idées nouvelles pour renforcer l'esprit d'équipe ? Laissez ClickUp AI vous aider . Obtenez des suggestions adaptées au style de votre équipe, puis transformez-les en tâches concrètes.

✨ Idées à essayer :

Chasses au trésor asynchrones

Défis photo

Des lieux de rencontre virtuels adaptés aux introvertis

Succès hebdomadaires

📌 Étape suivante : convertissez vos idées en tâches, attribuez-les à des propriétaires et suivez la participation, sans stress et avec plaisir.

Exemple concret : L'équipe lance un fil de discussion informel de type bingo après que l'IA a suggéré un défi asynchrone intitulé « Montrez votre week-end ». Les animaux de compagnie, les collations, les sorties à la plage et les loisirs envahissent le chat, créant ainsi des connexions personnelles entre les différents fuseaux horaires.

✅ Les équipes solides ne se construisent pas par hasard, mais en laissant de la place aux moments authentiques, au sein des flux de travail qui comptent.

🧐 Le saviez-vous ? Les travailleurs hybrides connaissent le taux d'épuisement professionnel le plus faible (28 %), par rapport aux employés travaillant entièrement à distance (36 %) et entièrement sur site (35 %). Signification : Des interactions virtuelles régulières peuvent réduire le burnout, même pour les équipes entièrement à distance !

4. Mettez en avant vos réussites (petites et grandes !)

La reconnaissance stimule la motivation, en particulier dans les équipes à distance. Célébrer les victoires, petites ou grandes, permet de maintenir l'élan, de renforcer les connexions et de consolider la culture. Mais il faut plus qu'un emoji 🎉. Pour que la reconnaissance soit vraiment efficace, vous avez besoin de systèmes qui la rendent visible, cohérente et soutenue par toute l'entreprise.

🧠 N'oubliez pas : vous construisez un lieu où les gens se sentent en sécurité, écoutés et valorisés, ce que beaucoup considèrent comme le fondement d'une stratégie d'expérience humaine solide. 🏆

💡 Comment ClickUp rend la reconnaissance visible et exploitable :

Suivez vos réussites avec les objectifs ClickUp

Objectifs ClickUp pour suivre les performances de vos équipes à distance et vérifier si leurs objectifs de collaboration sont atteints

Dans une culture d'entreprise à distance, les employés peuvent facilement se sentir invisibles, surtout lorsque leurs contributions ne sont pas vues ou reconnues en temps réel.

Avec Objectifs ClickUp , vous pouvez définir, suivre et célébrer les réalisations de vos collaborateurs, équipes ou services. Créez des objectifs axés sur la culture d'entreprise, tels que « Célébrer 10 victoires par sprint » ou « Reconnaître chaque nouvelle recrue au cours de sa première semaine ». Liez ces objectifs directement aux tâches ou aux fils de discussion où la reconnaissance a eu lieu.

Au fur et à mesure de la progression des objectifs, votre équipe voit exactement comment elle avance, non seulement en termes de résultats, mais aussi en termes de valeurs et de collaboration.

💡 Conseil de pro : Étiquetez les tâches ou les commentaires avec les valeurs de votre entreprise (comme #obsession-client ou #équipe-d'abord) pour contribuer automatiquement aux objectifs culturels.

✅ Résultat : la reconnaissance devient mesurable, significative et quelque chose à laquelle tout le monde contribue, et non plus quelque chose qui dépend de la mémoire ou de l'humeur.

🧐 Le saviez-vous ? Seuls 30 % des managers hybrides ont reçu une formation officielle à la gestion d'équipes distribuées. Signification : Les systèmes de feedback intentionnels (comme les sondages par pulsation) sont encore plus importants pour combler les lacunes en matière de leadership.

Automatisez la reconnaissance afin que la surveillance ne compromette pas la culture à distance

Vous pouvez également configurer ClickUp Automatisations pour rendre la reconnaissance facile et cohérente. Déclenchez un message de félicitations dans Chat dès qu'une étape importante est franchie ou qu'un objectif est atteint. Mettez automatiquement à jour un document « Victoires de l'équipe » lorsque quelqu'un termine un projet inter-équipes complexe ou reçoit des commentaires élogieux d'un client.

Encouragez les marques d'appréciation informelles avec un canal de discussion #Kudos

Créez des canaux destinés aux employés pour qu'ils puissent se féliciter mutuellement

Allez encore plus loin en créant des canaux de célébration dans ClickUp Chat, tels que #Kudos, #SmallWins ou #GratitudeWall, où la reconnaissance devient une partie intégrante de votre culture de télétravail, et non un rituel trimestriel.

Envoyez rapidement des remerciements après une transition réussie

Célébrez les efforts exceptionnels

Mettez en avant les petites victoires qui comptent

Car lorsque votre équipe voit que son impact est valorisé, et pas seulement pris en compte, elle est plus encline à donner le meilleur d'elle-même le lendemain.

Exemple concret : chaque compliment publié dans le chat et étiqueté #customer-obsession déclenche une mise à jour dans le tableau de bord « Reconnaissance » et compte pour l'objectif trimestriel « Mettre en avant les valeurs fondamentales 50 fois », transformant ainsi les compliments en données culturelles réelles.

✅ La reconnaissance n'est pas aléatoire : elle est stratégique, visible et fait partie de votre rythme quotidien avec ClickUp.

5. Renforcez ce facteur de confiance : la sécurité psychologique est la clé

La confiance n'est pas seulement une sensation agréable, c'est le fondement même d'une véritable collaboration. Les employés à distance doivent se sentir en sécurité pour poser des questions, admettre leurs erreurs et donner leur avis sans crainte.

💡 Comment ClickUp intègre le feedback, l'action et la confiance dans votre culture :

Recueillez des commentaires honnêtes grâce aux formulaires anonymes ClickUp

Formulaire ClickUp pour recueillir les commentaires des employés à distance

La confiance s'instaure lorsque les gens se sentent libres de s'exprimer. Utilisez les formulaires ClickUp pour recueillir :

Sondages anonymes (« Dans quelle mesure vous sentez-vous assisté ce mois-ci ? »)

Feedback trimestriel sur les processus de l'équipe

Suggestions pour améliorer la culture d'entreprise

Donnez votre avis sur les transferts de projets, les rythmes de communication et l'assistance à la direction

Les formulaires sont entièrement personnalisables : adaptez les questions, la visibilité et la structure en fonction du ton que vous souhaitez donner. Vous pouvez même automatiser les tâches de suivi en fonction des envois de formulaires afin que les actions soient effectuées automatiquement.

Le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez lier des formulaires à l'intérieur de documents, de descriptions de tâches ou les partager de manière asynchrone via le chat, sans avoir à envoyer d'e-mails « sondages obligatoires » embarrassants.

💡 Conseil de pro : ne vous contentez pas de sonder la satisfaction, sondez le sentiment d'appartenance. Demandez « À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti particulièrement fier de travailler ici ? » et tirez parti de ces moments.

Agissez en toute confiance grâce à des modèles structurés de réunions individuelles

Pour instaurer la confiance, il faut commencer par écouter, puis agir en conséquence. Utilisez les entretiens individuels pour identifier les obstacles, recueillir des commentaires et définir des objectifs de croissance.

Posez des questions telles que :

« Qu'est-ce qui bloque votre meilleur travail ? »

« Vous arrivez à vous concentrer suffisamment ? »

« Quelle est la chose que nous pourrions améliorer ? »

Planifiez des tâches récurrentes individuelles, gardez-les privées et suivez les tendances, sans perdre le contact humain.

Respectez la confidentialité tout en conservant la visibilité grâce aux vues Charge de travail et Activité

Gérez vos collaborateurs à distance grâce à la vue Charge de travail de ClickUp

Utilisez la vue Activité pour surveiller l'engagement dans les projets de manière douce et non invasive. Utilisez la vue Charge de travail pour repérer les moments où vos collègues sont sur le point d'atteindre leur limite avant que la situation ne s'aggrave. Une visibilité utile, sans devenir une surveillance.

Exemple concret : après qu'un formulaire anonyme a fait état de préoccupations concernant la surcharge de travail, un chef d'équipe consulte la vue Charge de travail, confirme le signal, utilise l'IA pour générer quelques questions de suivi et ajuste les priorités lors d'entretiens individuels, bouclant ainsi la boucle de manière visible et respectueuse.

✅ La confiance s'établit lorsque les commentaires ne sont pas seulement recueillis, mais aussi pris en compte, analysés et visibles dans votre façon de diriger au quotidien.

💡 Conseil de pro : avant de recueillir des commentaires, rappelez à votre équipe que le partage honnête n'est pas seulement sûr, c'est aussi un moyen clé de façonner la culture. Présenter les commentaires comme une contribution culturelle peut stimuler la participation !

6. Voyez ce qui se passe : la visibilité et le suivi sont essentiels

Dans une culture de télétravail, vous ne pouvez pas vous contenter d'une prise de conscience passive. La visibilité sur les flux de travail, les objectifs et le bien-être permet d'harmoniser les efforts et d'éviter l'épuisement professionnel avant qu'il ne survienne.

💡 Comment ClickUp vous offre une visibilité exploitable et centrée sur les personnes :

Créez des tableaux de bord ClickUp holistiques qui allient productivité et culture

Vous n'avez pas besoin de rester connecté pour rester informé. Vous avez besoin de la bonne perspective. Les vues ClickUp offrent aux équipes et aux managers la flexibilité nécessaire pour voir ce qui compte sans avoir à rechercher les mises à jour.

Vues ClickUp pour différentes exigences

Utilisez la vue Tableau pour suivre l'évolution des projets de « À faire » à « Terminé »

Vue Liste pour gérer l'intégration ou le travail quotidien

Affichage Calendrier pour les lancements, les calendriers de contenu ou les rituels

Vue Charge de travail pour vérifier la capacité et éviter le surmenage

Choisissez l'affichage qui correspond à vos besoins

Exemple concret : avant d'attribuer des tâches pour un nouveau projet client, un chef de projet consulte la vue Charge de travail pour éviter toute surcharge, la vue Calendrier pour planifier les échéances et utilise un widget personnalisé du tableau de bord pour suivre les étapes importantes du lancement, s'assurant ainsi que le travail est non seulement terminé, mais qu'il l'est de manière durable.

✅ Dans ClickUp, la visibilité ne se limite pas aux échéances : il s'agit de concevoir des méthodes de travail plus intelligentes et plus saines.

7. Éliminez les plis : des flux de travail fluides, c'est génial

Les flux de travail désorganisés créent une surcharge mentale et nuisent à votre culture d'entreprise à distance. Des flux de travail clairs et intégrés = des télétravailleurs plus heureux.

💡 Comment ClickUp rend les flux de travail faciles et évolutifs :

Éliminez les tâches répétitives grâce à de puissantes automatisations

Créez des automatisations sur ClickUp pour gagner du temps

Les automatisations ClickUp ne vous font pas seulement gagner du temps, elles nettoient l'ensemble de votre flux de travail. Automatisez les actions routinières telles que :

Déplacer une tâche vers « Révision » lorsqu'une demande de tirage GitHub liée est fermée

Réattribuer une tâche lorsqu'une date d'échéance est dépassée sans qu'elle ait été achevée

Mise à jour des priorités lorsque des obstacles sont étiquetés dans le chat

Rappel automatique au propriétaire d'un projet lorsque les dépendances ne sont pas achevées

Les automatisations peuvent même déclencher plusieurs actions à partir d'un seul évènement, comme envoyer un message Slack, mettre à jour un champ personnalisé et passer une tâche à l'étape suivante, le tout en une seule fois.

Le résultat ? Moins de saut de tâches, plus de concentration et aucune étape critique qui passe entre les mailles du filet.

Connectez vos outils en toute transparence grâce aux intégrations ClickUp

Utilisez ClickUp avec le reste de votre pile technologique grâce à des intégrations transparentes

Votre équipe ne vit pas dans une seule application, vos flux de travail ne devraient pas non plus. Les intégrations natives de ClickUp avec Slack, Zoom, GitHub, Google Drive et bien d'autres vous permettent de :

Transformez les messages Slack directement en tâches

Joignez automatiquement des liens vers des réunions Zoom à vos tâches

Synchronisez les documents de projet entre ClickUp et Drive

Affichez les statuts GitHub PR dans les tâches associées

Moins d'onglets. Moins d'activations/désactivations. Plus de flux.

Grâce à la combinaison des automatisations et des intégrations, vous ne vous contentez pas de gérer le travail, vous concevez un écosystème sans effort.

Exemple concret : après avoir remarqué que des tâches étaient bloquées en « Révision » depuis plus d'une semaine, un chef de projet invite l'IA à identifier les schémas récurrents, met à jour les automatisations pour qu'elles soient transmises après 48 heures et synchronise automatiquement les statuts GitHub, réduisant ainsi les délais de révision de 40 %.

✅ Dans ClickUp, les flux de travail fluides ne sont pas le fruit du hasard : ils sont conçus intentionnellement à l'aide des bons outils et connectés de manière intelligente.

8. Commencez du bon pied : réussissez votre intégration à distance

Les premières impressions donnent forme à la culture. Un excellent processus d'intégration à distance ne se contente pas d'aider les nouveaux employés à s'installer, il jette les bases de leur fidélisation.

💡 Comment ClickUp rend l'intégration cohérente, humaine et évolutive :

Lancez un parcours d'intégration structuré et reproductible grâce aux modèles ClickUp

Utilisez le modèle de forfait de télétravail ClickUp ou personnalisez votre modèle d'intégration :

Préremplissez les tâches clés telles que la configuration des outils, l'achèvement des modules de formation et la planification des réunions de présentation

Créez des liens directs vers des documents importants tels que le hub Culture, les directives de travail à domicile et les normes asynchrones

Ajoutez des champs personnalisés pour suivre la progression de l'intégration et les scores de bien-être

Chaque nouvelle recrue part d'une base cohérente, et les managers ne repartent pas toujours de zéro.

Personnalisez l'accueil avec les clips ClickUp asynchrones

Enregistrez des vidéos de bienvenue avec ClickUp Clips pour présenter l'équipe, expliquer la disposition de l'environnement de travail ou décrire les 30 premiers jours. Intégrez des Clips dans des tâches ou des documents pour offrir aux nouvelles recrues un accueil convivial et personnalisé avant même leur premier appel.

Il s'agit d'une connexion humaine, sans le stress lié au fuseau horaire. N'oubliez pas : votre processus de recrutement ne s'arrête pas à la lettre d'offre, il façonne votre culture à long terme.

Exemple concret : Un nouvel employé du service marketing commence sa première journée en ouvrant une tâche de bienvenue liée à son échéancier personnalisé. Il regarde un clip de bienvenue, lit le document sur la culture d'entreprise, coche les jalons de sa première semaine et soumet ses commentaires via un formulaire le 14e jour, ce qui lui offre, ainsi qu'au service des ressources humaines, une expérience d'intégration claire et connectée.

✅ Dans ClickUp, l'intégration à distance n'est pas une simple formalité administrative, c'est le fondement même de l'appartenance, de la réussite et de l'engagement à long terme.

Exemples concrets de culture à distance en action

Les meilleures cultures à distance ne sont pas le fruit du hasard : elles sont le résultat de systèmes intentionnels, d'habitudes quotidiennes et d'une assistance solide de la part des dirigeants.

💬 Un coup de pouce au moral : la culture que vous façonnez aujourd'hui pourrait être la raison pour laquelle quelqu'un aura envie de se connecter demain. Cela vaut bien un sourire.

Voyons comment de véritables entreprises axées sur le télétravail et animées par une mentalité de croissance créent des cultures florissantes à travers les écrans et les continents :

GitLab : documentez tout, faites confiance en toute confiance

En tant que l'une des plus grandes entreprises à distance au monde, GitLab considère la documentation non seulement comme une ressource interne, mais aussi comme un pilier de sa culture d'entreprise. Chaque décision, chaque processus et chaque valeur figure dans son manuel public, faisant ainsi de la transparence une pratique quotidienne et non un simple mot à la mode.

Au lieu de se fier à leur mémoire ou aux discussions de couloir, GitLab permet à chaque membre de l'équipe de trouver des réponses, de suggérer des améliorations et de contribuer à l'évolution de la culture.

✨ Leçon à retenir : les équipes à distance prospèrent lorsque la documentation n'est pas considérée comme une charge de travail supplémentaire, mais comme le fondement d'une culture du télétravail solide et de l'autonomie.

Remote.com : célébrez la connexion, pas seulement l'achèvement

Chez Remote.com, la direction célèbre intentionnellement les victoires interculturelles des équipes, et pas seulement les lancements de produits finaux ou les KPI trimestriels. La reconnaissance fait partie intégrante du rythme de travail, elle n'est pas ajoutée après coup.

Les petites victoires sont mises en avant grâce à des messages asynchrones, et les employés sont encouragés à nommer leurs collègues qui incarnent les valeurs de l'entreprise plutôt que ceux qui atteignent simplement leurs objectifs.

✨ Leçon à retenir : dans une installation à distance, la visibilité des efforts est tout aussi importante que la visibilité des résultats. La reconnaissance renforce le lien émotionnel avec l'équipe et la mission.

Buffer : privilégiez la sécurité psychologique à grande échelle

Buffer fonctionne avec une transparence salariale totale, des valeurs ouvertes et des bilans de santé mentale. Les dirigeants normalisent la vulnérabilité en organisant activement des sessions de feedback, même lorsque cela est inconfortable.

En considérant la sécurité psychologique comme un système permanent, Buffer crée un espace où les discussions honnêtes sur l'équilibre, l'épuisement professionnel et la croissance sont la norme.

✨ Leçon à retenir : les télétravailleurs ont besoin de systèmes culturels qui normalisent l'honnêteté, le feedback et l'assistance émotionnelle, et pas seulement des évaluations formelles.

Zapier : automatisez les tâches fastidieuses, célébrez l'humain

Zapier n'automatise pas seulement les flux de travail pour plus d'efficacité, il automatise également la culture. Lorsque les nouvelles recrues achèvent leur intégration, Zapier déclenche automatiquement des célébrations de bienvenue. Lorsque les projets franchissent des jalons, des célébrations publiques sont organisées sur les canaux de l'équipe, ce qui permet de maintenir la dynamique sans avoir recours à des rappels manuels.

✨ Leçon à retenir : dans le monde actuel, où le télétravail est roi, l'automatisation des célébrations permet de s'assurer que les victoires de l'équipe ne se perdent pas dans des calendriers chargés et que tout le monde se sente pris en compte.

La culture ne se construit pas par la proximité, mais par la conception

Construire une culture d'entreprise à distance fantastique est un processus continu, qui ne se fait pas par hasard. Les employés à distance ne comptent pas sur la proximité du bureau pour se sentir connectés ; ils comptent sur des systèmes conçus avec intention. ClickUp n'est pas seulement un outil de gestion de projet, c'est un système d'exploitation où une culture florissante est conçue, nourrie et développée.

ClickUp vous aide à renforcer les valeurs de votre entreprise, à mettre en place des rituels évolutifs pour les futures recrues et à établir des habitudes de communication durables à l'aide de modèles de plans de communication. Il réduit également le taux de rotation du personnel et permet aux nouveaux collaborateurs de continuer à progresser vers votre objectif. Il transforme les bonnes intentions en pratiques durables qui favorisent la fidélisation des employés, renforcent l'engagement des télétravailleurs et créent une culture d'entreprise durable.

Plus important encore, ClickUp fournit la structure dont votre entreprise à distance a besoin pour renforcer ses valeurs tout en poursuivant sa croissance. Cela vous aide à créer une organisation résiliente, connectée et hautement performante, prête à mener la danse dans le futur du télétravail.

