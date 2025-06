13 exemples de témoignages clients qui renforcent la confiance

Lorsque les gens envisagent d'acheter un produit ou un service, ils ne se fient pas uniquement aux publicités, aux fonctionnalités ou aux arguments commerciaux. Ils recherchent une validation, la preuve que d'autres ont eu une bonne expérience.

C'est là que les témoignages clients ont plus de poids que tout ce qu'une entreprise peut dire d'elle-même. Ils semblent authentiques, crédibles et dignes de confiance, comme une recommandation d'un pair plutôt qu'un argument marketing.

En effet, selon Bright Local, 77 % des clients lisent toujours ou régulièrement les avis et témoignages en ligne lorsqu'ils recherchent des entreprises locales. Souvent, ils utilisent ces informations pour prendre une décision d'achat positive (ou négative) !

Si vous souhaitez découvrir le quoi, le comment et le pourquoi des témoignages clients, poursuivez votre lecture.

Nous partagerons également des exemples de témoignages clients pour vous inspirer. Discutez avec vos clients les plus fidèles pour découvrir comment des témoignages authentiques peuvent vous aider à augmenter vos ventes et à réduire l'incertitude de vos acheteurs en ligne.

Qu'est-ce qu'un témoignage client ?

Un témoignage client est une recommandation puissante émanant d'un client satisfait, qui valide la valeur d'un produit ou d'un service. Les témoignages peuvent prendre plusieurs formes, notamment des avis écrits, des clips vidéo, des études de cas, des publications sur les réseaux sociaux, etc.

🔮 Le saviez-vous ? La probabilité d'achat d'un produit ayant reçu cinq avis est 270 % plus élevée que celle d'un produit n'ayant reçu aucun avis !

Quel que soit le format, vous pouvez demander à vos clients de vous fournir des témoignages afin de présenter votre marque et vos produits sous leur meilleur jour aux clients potentiels.

Si certains témoignages sont des recommandations rémunérées, en particulier dans le marketing d'influence, la plupart sont partagés volontairement par les clients sur des sites d'avis ou recueillis directement par les entreprises.

Associés à une rédaction convaincante, à des stratégies intelligentes de fidélisation des clients et à des efforts marketing ciblés, les témoignages clients jouent un rôle essentiel pour aider à surmonter les hésitations des acheteurs, augmenter les ventes en ligne et transformer les clients fidèles en ambassadeurs passionnés de votre marque.

Qu'est-ce qui fait un bon témoignage client ?

Voici ce qui distingue un témoignage oubliable d'un témoignage inoubliable :

Identification claire du client : Comprend le nom, le titre et la société du client, et parfois même une photo. Cette précision rend le témoignage plus crédible et plus facile à comprendre

Problème spécifique ou point sensible : Décrit le problème exact auquel le client était confronté avant de trouver la solution

Résultats concrets et mesurables : Au lieu d'éloges vagues, les témoignages convaincants citent des résultats tangibles, tels que « augmentation des taux de conversion de 30 % » ou « gain de 10 heures par semaine »

Authenticité du style et du ton : On dirait que ce sont de vraies personnes qui parlent. Des formulations naturelles, de légères imperfections et des expressions émotionnelles les rendent plus crédibles

Facteurs clés de différenciation : Met en avant les avantages de votre produit par rapport à la concurrence en termes de prix, d'assistance, de cas d'utilisation, de service exceptionnel, etc

Témoignage de transformation : Il décrit clairement le parcours « avant et après », aidant ainsi les prospects à visualiser leur propre réussite potentielle

⚡️Archive de modèles : Modèles de questionnaires gratuits pour une collecte efficace des données

13 exemples de témoignages clients percutants (avec modèles)

Si vous cherchez de l'inspiration pour présenter les réussites réelles de vos clients (et peut-être gagner du temps par la même occasion), découvrez ces 13 exemples de témoignages percutants, ainsi que des modèles prêts à l'emploi pour faciliter la création des vôtres :

1. Témoignage sous forme de citation courte

Il s'agit de citations classiques, courtes, directes et élogieuses de clients décrivant leurs expériences positives avec votre entreprise. Simples mais très efficaces, elles sont idéales lorsque vous souhaitez obtenir rapidement des preuves pour votre site Web, vos réseaux sociaux ou vos supports marketing.

ClickUp utilise de courtes citations pour établir instantanément sa crédibilité et montrer comment il améliore l'efficacité des équipes grâce à la collaboration en temps réel, l'IA, l'automatisation et la gestion de projet évolutive.

ClickUP rassemble toutes nos équipes en un seul endroit

📌 Astuce rapide : associez les citations à des images de clients ou à des logos d'entreprises pour les rendre plus authentiques.

Voici un modèle que vous pouvez utiliser :' « [Produit/Service] m'a aidé à [obtenir un résultat spécifique] beaucoup plus rapidement que prévu. Je ne pourrais pas être plus satisfait ! » – [Nom du client], [Titre/Nom de l'entreprise]

💡 Conseil de pro : Mettez en avant les témoignages issus de la presse sur vos pages de témoignages afin d'ajouter de la crédibilité provenant de tiers. Les mentions dans des médias de confiance peuvent être plus convaincantes que les citations de clients seules.

2. Témoignages axés sur les résultats

Ce type de témoignage se concentre spécifiquement sur des résultats mesurables. Il apporte la preuve indéniable que votre produit ou service a un impact réel.

Ils sont parfaits pour cibler les clients axés sur les résultats qui se soucient du retour sur investissement (ROI) ou du gain de temps. Pour aller plus loin, voici un exemple de ClickUp, qui résout des problèmes très spécifiques de CEMEX.

📌 Astuce rapide : incluez des nombres et des délais précis pour que l'impact soit clair et impressionnant.

⌛ Modèle pour gagner du temps : utilisez le modèle de sondage sur la satisfaction client de ClickUp pour trouver instantanément des clients prêts à témoigner. Les clients qui évaluent votre service de manière positive et confirment que leurs problèmes ont été résolus (« Le problème a-t-il été résolu ? — OUI ») sont les meilleurs candidats pour obtenir rapidement des témoignages.

3. Témoignage vidéo

La vidéo apporte une authenticité sans pareille. Voir et entendre un vrai client parler de votre produit crée une connexion émotionnelle forte et instaure rapidement un climat de confiance.

Dans cette vidéo, des clients ClickUp issus de divers secteurs partagent leur expérience avec ClickUp, en soulignant son impact sur la collaboration au sein de leur équipe et sur leur productivité globale.

📌 Astuce rapide : limitez la durée des vidéos à 1 ou 2 minutes et concentrez-vous sur le problème rencontré par le client et sur la manière dont votre marque l'a aidé

4. Témoignage avant/après

Montrez la vie avant et après votre produit. Rendez-le accessible en mettant en évidence un point faible clair de votre public cible et en proposant une solution pertinente, comme l'a fait OC Fitness Coach.

📌 Astuce rapide : concentrez-vous sur les changements émotionnels et pratiques plutôt que sur les nombres. Montrez comment la vie, l'entreprise ou les sentiments du client ont changé après avoir utilisé votre produit/service.

5. Témoignage sous forme d'étude de cas

Une étude de cas partage des informations approfondies sur la manière dont vous avez résolu le problème d'un client, avec des statistiques, des résultats et une petite touche narrative pour rendre le tout plus intéressant. Cette étude de cas réalisée par ClickUp combine des résultats quantifiables et des avantages pratiques dans un récit convaincant afin de présenter des applications concrètes.

📌 Astuce rapide : Structurez clairement votre étude de cas : Défi → Solution → Résultats → Citation du client.

Utilisez ce modèle de style étude de cas comme référence : Contexte : « En tant que [rôle/secteur d'activité], j'avais besoin d'aide pour [défi spécifique] »

Parcours : « J'ai découvert [le produit/service] et le processus d'intégration a été [facile/rapide/fluide]. Ils se sont démarqués grâce à [leur différenciateur clé] »

Impact : « Depuis, j'ai constaté [résultats détaillés] et je me sens plus confiant dans [tâche/domaine de résultat] »

Recommandation : « Je recommande vivement [produit/service] à tous ceux qui recherchent [avantage/résultat] »

6. Témoignage de preuve sociale

Parfois, les clients publient spontanément des commentaires sur votre marque sur des plateformes telles que Twitter, LinkedIn ou Instagram. Ces commentaires constituent des recommandations spontanées qui deviennent des preuves concrètes et indépendantes des atouts de votre marque.

📌 Astuce rapide : avec leur permission, partagez les témoignages sur les réseaux sociaux et étiquetez le client pour plus d'authenticité et de portée.

7. Témoignages spécifiques à un secteur d'activité

Ces témoignages sont conçus pour mettre en avant l'impact dans un secteur particulier. En soulignant les défis spécifiques à un créneau que votre produit ou service a permis de relever, vous positionnez votre produit comme une solution spécialisée.

Découvrez comment les avis clients d'AppLovin contribuent à établir cette entreprise comme une solution publicitaire et marketing de premier plan, basée sur l'IA, pour les secteurs des applications mobiles et des jeux.

📌 Astuce rapide : incluez des termes spécifiques à votre secteur d'activité et des défis que vos clients potentiels reconnaîtront et auxquels ils pourront s'identifier.

8. Témoignages d'influenceurs ou d'experts

Un grand nom de votre secteur vous fait de la publicité ? C'est un formidable coup de pouce pour votre crédibilité !

Lorsque vous pénétrez un nouveau marché ou que vous essayez de repositionner votre marque, vous pouvez demander à des influenceurs, des célébrités ou des experts en la matière de prêter leur autorité à votre marque.

Si vous souhaitez élargir votre audience ou répondre efficacement aux attentes de vos clients, enregistrez des témoignages audio avec des leaders du secteur et transformez-les en podcasts !

Et la publication LinkedIn de Serena Williams pour Shopify est l'exemple parfait d'un témoignage d'influenceur.

📌 Astuce rapide : assurez-vous que les témoignages des influenceurs correspondent aux valeurs de votre marque afin d'éviter toute impression de manque d'authenticité.

9. Témoignages comparatifs

Un client explique pourquoi il vous a choisi plutôt que vos concurrents. Grâce à ces témoignages, vous pouvez cibler des clients potentiels qui sont en phase d'évaluation et comparent des solutions similaires.

Dans cette évaluation G2, un chef de projet technique explique en quoi ClickUp se démarque comme une application tout-en-un pour le travail.

📌 Astuce rapide : encouragez les clients satisfaits à laisser des avis et répondez aux commentaires négatifs comme positifs pour montrer que vous vous souciez d'eux

10. Témoignages évalués par des pairs

Il s'agit d'évaluations et d'avis recueillis sur des plateformes tierces, telles que Reddit ou Trustpilot. Un seul bon témoignage pouvant susciter des discussions organiques sur votre marque, ceux-ci peuvent s'avérer extrêmement précieux.

Découvrez comment ce fil Reddit fait connaître ClickUp.

📌 Astuce rapide : créez des comptes officiels uniquement pour participer naturellement aux discussions (par exemple, « Bonjour, nous sommes [Marque], merci pour votre commentaire, nous sommes à votre écoute ! »).

11. témoignage « Recommanderiez-vous ? »

Une recommandation directe ? Très convaincante lorsque les gens sont encore indécis.

Si un client dit qu'il vous recommanderait, cela démontre qu'il est véritablement satisfait de la valeur que vous lui apportez, non seulement en tant qu'acheteur ponctuel, mais aussi en tant que fidèle ambassadeur de votre marque.

📌 Astuce rapide : mettez en avant ces témoignages percutants et ces recommandations de clients en vous concentrant sur les aspects spécifiques que le client a appréciés, tels que la facilité d'utilisation ou le service personnalisé

12. Témoignage écrit long format

Vous souhaitez transmettre la profondeur du problème, la solution et l'impact émotionnel d'une manière plus narrative ? Demandez à vos clients de partager leur point de vue unique dans un témoignage publié sur un blog et fournissez-leur un cadre pour leur faciliter la tâche.

Voici un modèle d'e-mail que vous pouvez utiliser : Objet : Nous aimerions connaître votre expérience avec [nom de votre entreprise] ! Bonjour [Nom du client], j'espère que vous allez bien ! Je vous contacte car nous accordons une grande valeur à vos commentaires et aimerions en savoir plus sur votre expérience avec [votre produit/service]. Si vous avez quelques minutes, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir partager un témoignage détaillé. N'hésitez pas à aborder des questions telles que : Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir [votre produit/service] ?

Comment cela vous a-t-il aidé à surmonter vos difficultés initiales ?

Quels avantages vous ont le plus marqué ?

Quelle a été votre expérience globale avec nous ? Si cela vous convient mieux, nous serions ravis de vous appeler brièvement pour recueillir vos impressions. Vous pouvez également répondre à cet e-mail. Merci beaucoup pour votre assistance continue. Nous espérons avoir bientôt de vos nouvelles ! Cordialement, [Votre nom] [Votre position] [Vos coordonnées]

📌 Astuce rapide : offrez une petite incitation, telle qu'une réduction, un cadeau ou un don à une association caritative qu'ils soutiennent, en guise de jeton d'appréciation

💡 Conseil de pro : mélangez les témoignages d'employés et les témoignages d'entretiens pour créer une histoire complète. Les points de vue des employés renforcent la crédibilité de la marque en interne, tandis que les commentaires des clients renforcent la confiance et influencent les décisions d'achat.

13. Témoignage émotionnel

Toutes les victoires ne se mesurent pas en nombre. Parfois, ce sont des émotions telles que le soulagement, la joie, la gratitude ou la confiance qui comptent.

Découvrez comment ce témoignage client pour WeightWatchers utilise un langage qui suscite l'émotion afin de toucher les clients potentiels sur le plan émotionnel.

📌 Astuce rapide : laissez les émotions du client guider ses mots et transformez des messages centrés sur l'humain en témoignages convaincants

⚡️Archive de modèles : Modèles gratuits de cartes du parcours client

Comment recueillir des témoignages qui convertissent

Définir d'excellents témoignages n'est qu'une partie de l'équation ; mettre en place un système fiable pour les collecter est ce qui transforme la réussite des clients en atouts marketing.

Voyons comment procéder :

Identifiez les moments de satisfaction élevée : suivez les jalons de vos clients (tels que l'achèvement de l'intégration, les grandes victoires, les dates de renouvellement) et déclenchez des demandes de témoignages lorsque les clients sont les plus satisfaits et les plus disposés à partager leur expérience

Utilisez des invites d'entretien pré-formulées : au lieu de demander aux clients de « vous envoyer quelque chose », guidez-les à l'aide de 3 à 5 invites spécifiques qui donnent forme à des récits plus forts sans leur imposer la charge de la rédaction

Proposez des entretiens téléphoniques en option : parfois, les clients préfèrent parler plutôt que d'écrire. En proposant un entretien téléphonique rapide de 10 minutes, vous pouvez recueillir des témoignages riches et détaillés que vous pourrez ensuite modifier en citations soignées

Capturez des micro-témoignages tout au long du parcours : au lieu d'attendre un témoignage « final », recueillez rapidement des extraits d'e-mails, de discussions, de sites d'avis ou de commentaires post-webinaire au fur et à mesure qu'ils apparaissent

Simplifiez le processus : préremplissez les informations de base sur les clients dans les outils de commentaires clients lorsque cela est possible, rédigez des formulaires courts (moins de 5 minutes) et facilitez le téléchargement de vidéos ou de captures d'écran

Quand NE PAS demander un témoignage ❌ Immédiatement après l'achat : juste après une vente, les clients n'ont pas encore vu les résultats. Demander un avis trop tôt risque d'obtenir des commentaires vagues ou vides de sens au lieu de preuves significatives

Pendant la phase d'intégration ou de mise en œuvre : les clients sont encore en train de découvrir votre produit ou service. Leur expérience n'est pas encore complètement formée et leurs commentaires peuvent mettre en évidence des points de confusion plutôt que des réussites

Lorsqu'un client rencontre des problèmes : Si un client est bloqué, frustré ou confronté à des tickets d'assistance non résolus, une demande de témoignage sera perçue comme une absence de réactivité et nuira à la confiance

Sans déclencheur de réussite clair : s'il n'y a pas de réussite, de résultat ou de jalon clair pour le projet, attendre vous aidera à recueillir plus tard un témoignage beaucoup plus fort et axé sur les résultats

Où utiliser les témoignages pour un impact maximal

Pour transformer les témoignages en croissance réelle, vous devez les placer là où ils auront le plus d'influence sur les décisions de votre public. Voici quelques exemples :

Pages de destination : placez vos témoignages les plus convaincants à proximité des boutons d'appel à l'action sur vos pages de destination. Ils renforcent la confiance au moment précis où les visiteurs décident de passer à l'étape suivante

Pages produits : Utilisez des témoignages qui évoquent directement des fonctionnalités ou des avantages spécifiques. Positionnez-les à proximité des détails du produit correspondant afin que les lecteurs puissent associer les éloges à ce qui compte le plus

Pages de tarification : Mettez en avant des témoignages qui mentionnent le rapport qualité-prix, les économies réalisées ou le retour sur investissement. Cela permet de réduire les objections liées aux prix et de renforcer la valeur de votre offre

Campagnes par e-mail : Insérez des témoignages courts et percutants dans vos e-mails de fidélisation, vos annonces de produits ou vos suivis après démonstration. Une preuve cohérente garantit la crédibilité de votre marque tout au long du parcours de l'acheteur

Présentations commerciales et propositions : Fournissez à votre équipe commerciale des témoignages adaptés au secteur d'activité, à la taille ou aux défis de vos prospects. Personnaliser la preuve sociale rend les argumentaires beaucoup plus convaincants

Webinaires et démonstrations en direct : Mentionnez quelques citations de clients lors de vos webinaires ou présentations de démonstration. Parser vos témoignages de réussite réels renforce la confiance sans donner l'impression de vouloir vendre à tout prix

Pages de remerciement et post-achat : Affichez les témoignages de vos clients après leur inscription, leur achat ou leur téléchargement. Cela rassure les acheteurs sur le bien-fondé de leur décision et réduit les doutes post-achat

💡 Conseil de pro : Les meilleurs témoignages commencent bien avant que vous ne les demandiez. Utilisez le modèle de collaboration ClickUp Client Success pour synchroniser votre équipe, de la première réunion avec le client jusqu'à la validation finale. Lorsque tout le monde connaît l'histoire du client, il est beaucoup plus facile de recueillir des commentaires authentiques et percutants. Un peu d'organisation en amont peut faire toute la différence.

⚡️Archive de modèles : 10 modèles gratuits pour le service client afin d'organiser les opérations d'assistance

Utilisez ClickUp pour gérer les demandes de témoignages et les ressources

La collecte de témoignages et le suivi des indicateurs clés de performance (KPI) relatifs à l'expérience client contribuent à renforcer la confiance, à stimuler les conversions et à fidéliser les clients. Mais la gestion du processus complet de témoignage est tout sauf simple.

Vous contactez vos clients, mais vous perdez le fil des suivis. Les devis sont approuvés, mais ne sont jamais utilisés dans les campagnes. Certaines de vos meilleures histoires clients sont oubliées dans des dossiers aléatoires, car les équipes marketing, commerciales et de service ne sont pas alignées.

Sans système centralisé, vous vous efforcez constamment de collecter, d'organiser et d'utiliser les témoignages au moment où ils sont le plus importants. ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous offre un moyen puissant et unifié de gérer les témoignages à chaque étape du parcours client, de la première demande à la gestion continue des relations.

Voyons comment ClickUp fait office de logiciel de réussite client pour rationaliser l'ensemble du processus 👇

1. Rassemblez les témoignages avec les formulaires ClickUp

Les formulaires ClickUp vous permettent de créer facilement des formulaires de demande de témoignages personnalisés en quelques minutes. Au lieu d'envoyer des demandes par e-mail, d'utiliser un logiciel d'automatisation de formulaires dédié ou de suivre manuellement les réponses, vous pouvez envoyer un seul lien vers le formulaire à vos clients et tout enregistrer automatiquement dans ClickUp.

Vous pouvez ajouter des champs pour la permission de publication, le type d'industrie, les détails du cas d'utilisation ou même le téléchargement facultatif de photos, afin que votre équipe recueille dès le premier jour des témoignages complets et prêts à être utilisés dans vos campagnes.

Une fois que les réponses commencent à affluer, vous pouvez passer à l'étape suivante avec ClickUp Brain. Cet outil vous permet d'analyser en temps réel les commentaires des clients issus des envois de formulaires, ce qui vous aide à dégager des tendances, à repérer les témoignages clients prometteurs et à hiérarchiser les suivis de manière plus intelligente.

Il vous suffit d'ouvrir l'Espace, le Dossier ou la Liste où sont stockés vos envois de formulaire, de cliquer sur Demander à l'IA dans l'en-tête d'emplacement en haut à droite, puis de poser des questions telles que « Quels témoignages mentionnent [fonctionnalité du produit] ? » ou « Montrez-moi les envois des clients du secteur de la santé. »*

Analysez les commentaires des clients en leur posant des questions en langage naturel et obtenez des informations instantanées grâce à ClickUp Brain

En quelques secondes, Brain extrait des informations pertinentes de vos envois, que vous pouvez immédiatement transformer en ressources marketing exploitables.

📮ClickUp Insight : La moitié de nos répondants ont des difficultés à adopter l'IA ; 23 % ne savent tout simplement pas par où commencer, tandis que 27 % ont besoin de plus de formation pour effectuer des tâches avancées. ClickUp résout ce problème grâce à une interface de discussion familière qui ressemble à un service de messagerie texte. Les équipes peuvent se lancer directement avec des questions et des demandes simples, puis découvrir naturellement des fonctionnalités d'automatisation et des flux de travail plus puissants au fur et à mesure, sans la courbe d'apprentissage intimidante qui freine tant de personnes.

ClickUp facilite encore plus la collecte de témoignages en proposant des modèles de formulaires de commentaires prêts à l'emploi.

Par exemple, vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de commentaires ClickUp pour créer une plateforme permettant à vos clients d'exprimer leurs opinions et de recueillir des informations précieuses pour améliorer vos produits.

Obtenez un modèle gratuit Organisez et suivez les commentaires des clients de manière structurée à l'aide du modèle de formulaire de commentaires de ClickUp

Voici comment cela peut vous aider👇

Recueillez des évaluations globales sur vos services à l'aide de champs d'évaluation par étoiles prédéfinis, qui aident votre équipe à identifier instantanément les clients satisfaits à qui demander des témoignages

Recueillez automatiquement les raisons des notes attribuées et les suggestions d'amélioration, ce qui vous permettra de disposer d'un contexte plus riche lors de la sélection des meilleures citations et des témoignages clients à mettre en avant

Grâce aux champs personnalisés intégrés à ClickUp , tels que le niveau client, vous pouvez hiérarchiser vos efforts de collecte de témoignages en fonction de vos groupes de clients les plus stratégiques ou les plus précieux

Sachez exactement à quel représentant ou fournisseur le commentaire se rapporte, ce qui facilite le rapprochement des témoignages de réussite client avec des équipes ou des initiatives spécifiques lors de la création de campagnes

2. Suivez et organisez les témoignages grâce aux tableaux de bord ClickUp

Allant encore plus loin, les tableaux de bord ClickUp vous offrent une visibilité en temps réel sur la position de chaque témoignage.

Visualisez les performances des projets et suivez la progression de votre équipe en temps réel à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Voici ce que vous pouvez faire avec les tableaux de bord :

Surveillez le statut d'envoi et d'approbation : créez des widgets de statut pour voir en temps réel combien de demandes de témoignages ont été envoyées, combien sont en attente et combien ont été entièrement approuvées

Visualisez les témoignages par persona ou par secteur d'activité : configurez des diagrammes circulaires ou des diagrammes à barres qui classent les témoignages par type de client, cas d'utilisation du produit ou secteur d'activité, afin d'aider les équipes marketing à personnaliser leurs campagnes avec précision

Personnalisez votre environnement de travail en ajoutant des cartes de différentes catégories à l'aide de ClickUp Cards

Suivez l'utilisation des témoignages dans toutes les campagnes : ajoutez des diagrammes ou des listes de tâches qui indiquent quels témoignages ont été liés à des campagnes actives de marketing, commerciales ou de réussite client, et identifiez les lacunes qui nécessitent de nouvelles citations

identifiez les témoignages les plus performants* : suivez les objectifs du service client et les indicateurs d'engagement tels que les clics, les partages ou les conversions liés à des témoignages spécifiques, afin de hiérarchiser les témoignages les plus percutants

3. Gérez les relations avec vos clients grâce à la solution CRM ClickUp

La gestion des témoignages ne s'arrête pas après avoir recueilli quelques citations. Établir des relations à long terme avec des clients satisfaits permet souvent d'obtenir des témoignages plus riches et plus réguliers, tels que des études de cas, des recommandations, des avis sur les produits ou des entretiens avec les clients.

La solution CRM pour équipes de ClickUp aide les équipes commerciales et de réussite client à gérer ces relations de manière plus stratégique.

Gérez efficacement les relations clients et les étapes du pipeline à l'aide de la solution CRM Team de ClickUp

Vous pouvez suivre les personnes qui ont donné leur témoignage dans une base de données clients, définir des rappels de suivi pour demander des citations ou des recommandations mises à jour, et créer des séquences de nurturing, tout en assurant une transition fluide entre les équipes.

4. Capturez les succès de votre service d'assistance et renforcez la fidélité avec la solution de service client ClickUp

Une excellente gestion de la communication avec les clients suscite les témoignages les plus forts et les plus émouvants, à condition que votre équipe soit prête à les saisir au bon moment.

La solution ClickUp Customer Service Team permet aux équipes d'assistance d'identifier, de signaler et de cultiver activement les opportunités de témoignages lorsque la satisfaction client est à son maximum, et non plusieurs semaines plus tard, lorsque l'enthousiasme s'estompe.

Organisez et rationalisez vos opérations de service client avec la solution ClickUp pour les équipes de service client

En bref :

Déléguez et signalez facilement les prospects potentiels pour des témoignages : les représentants du service client peuvent rapidement étiqueter les tickets résolus qui présentent des résultats exceptionnels, sans avoir à quitter leur flux de travail. Vous pouvez attribuer ces tickets étiquetés aux équipes marketing ou de réussite client afin qu'elles les utilisent pour obtenir des témoignages

Personnalisez les flux de travail du service pour capturer les informations clés sur les clients : utilisez les champs personnalisés pour enregistrer des données supplémentaires telles que les évaluations de satisfaction des clients, les notes de résolution et les points forts émotionnels de l'interaction

Donnez la priorité aux clients dignes d'un témoignage : les paramètres de priorité de ClickUp aident les équipes à concentrer leurs efforts de suivi sur les clients à fort impact, c'est-à-dire ceux qui ont remporté des succès majeurs ou qui font preuve d'une forte fidélité à la marque, afin que vous cibliez d'abord les meilleurs candidats

📚À lire également : Comment résoudre les problèmes courants liés au service client

Transformez les témoignages en atouts pour votre croissance avec ClickUp

Recueillir des témoignages est une chose. Les transformer en ressources cohérentes et génératrices de revenus en est une autre. Sans le bon système, même les meilleures citations de vos clients finissent par se perdre dans des fils d'e-mails ou dispersées entre différentes équipes.

ClickUp vous aide à aller bien au-delà de la simple collecte de commentaires. Grâce aux formulaires, aux tableaux de bord, aux outils CRM et aux flux de travail du service client, tous regroupés au même endroit, votre équipe peut recueillir, gérer et activer des témoignages sans aucune approximation. Que vous souhaitiez mettre en avant les bonnes histoires au bon moment ou aligner les équipes commerciales, d'assistance et marketing sur la réussite des clients, ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin pour développer votre preuve sociale.

Essayez ClickUp gratuitement et rationalisez l'ensemble de votre flux de travail lié aux témoignages.