les 11 meilleurs agents IA pour les réunions : automatisez les notes, les transcriptions et la planification

Les réunions ne sont pas le problème. C'est ce qui se passe après. Éléments d'action manquants, points à retenir oubliés et heures passées à rédiger des suivis ou à fouiller dans les enregistrements.

En fait, les équipes perdent plus de 60 % de leur temps à essayer de se rappeler le contexte et à déterminer les étapes suivantes. C'est là que les agents de réunion IA entrent en jeu. Ces outils se joignent à vos appels, prennent des notes, résument les points clés et assurent le suivi des éléments d'action, afin que vous puissiez rester concentré pendant la réunion.

J'ai testé les meilleurs. Voici les meilleurs agents IA pour les réunions qui clarifient automatiquement les discussions.

Que rechercher dans les agents IA pour les réunions ?

Tous les agents IA pour réunions ne se valent pas. Certains sont d'excellents preneurs de notes, tandis que d'autres sont des génies de la planification. Les meilleurs ? Ils font tout cela sans donner l'impression que les réunions sont robotisées.

Voici ce qu'il faut rechercher lorsque vous choisissez des agents IA pour vos réunions :

Transcriptions précises : si l'IA ne fait pas la différence entre « action à entreprendre » et « accident », cela pose problème

Résumé intelligent : personne n'a le temps de passer au crible : personne n'a le temps de passer au crible les comptes rendus de réunion mot à mot — l'IA doit mettre en évidence les informations clés, les décisions et les éléments d'action

Intégrations faciles : que vous utilisiez Zoom, Google Meet, Slack ou Microsoft Teams, votre assistant IA doit s'intégrer de manière transparente

Aide à la planification : les meilleurs outils ne se contentent pas de prendre : les meilleurs outils ne se contentent pas de prendre des notes de réunion grâce à l'IA , ils vous aident également à réserver, reprogrammer et organiser vos réunions

Sécurité et confidentialité : les discussions sensibles restent privées — recherchez un chiffrement de bout en bout et des politiques de données strictes

Maîtrisez ces fonctionnalités et votre agent IA ne vous fera pas seulement gagner du temps, il rendra enfin les réunions virtuelles utiles. Découvrons maintenant les meilleurs outils pour mener à bien cette tâche !

📮ClickUp Insight : 37 % des employés envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments à traiter, mais 36 % ont encore recours à d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié pour consigner les décisions, les informations clés dont vous avez besoin risquent de se perdre dans les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches exploitables dans toutes vos tâches, discussions et documents, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Les meilleurs agents IA pour les réunions en un coup d'œil

Outil Meilleure fonctionnalité Cas d'utilisation principal Tarifs ClickUp Gestion des réunions alimentée par l'IA, notes et tâches unifiées, tableaux de bord personnalisables Les équipes internationales et les environnements de travail hybrides ont besoin d'une génération instantanée des tâches Gratuit pour toujours ; personnalisation disponible pour les entreprises Otter IA Transcription en temps réel, résumés intelligents, collaboration asynchrone Professionnels indépendants et équipes ayant besoin de résumés rapides et d'un suivi des actions Gratuit ; forfaits payants à partir de 16,99 $/mois Fireflies IA Transcriptions consultables, intégrations CRM, commandes vocales Équipes ayant besoin de réunions consultables, d'enregistrement CRM et d'analyse des intervenants Gratuit ; forfaits payants à partir de 18 $/mois Avoma Prévisions de revenus, résumés intelligents, informations sur les transactions Équipes commerciales optimisant les performances et le suivi des risques liés aux revenus 29 $/mois pour Meeting Assistant ; 69 $/mois pour Revenue Intelligence tl;dv Mises à jour automatiques des outils CRM, étiquetage en direct, transcription multilingue Équipes commerciales et internationales ayant besoin de synchroniser leur CRM et de partager les points forts des réunions Gratuit ; forfaits payants à partir de 29 $/mois MeetGeek Résumés automatisés par e-mail, création de tâches, intégrations CRM Équipes souhaitant recevoir des informations détaillées directement après la réunion Gratuit ; forfaits payants à partir de 19 $/mois Sembly IA Transcriptions exportables avec horodatage, notes de réunion intelligentes Équipes ayant besoin de transcriptions structurées et horodatées pour la documentation Gratuit ; forfaits payants à partir de 15 $/mois Fathom IA Points forts et résumés multilingues en temps réel Équipes à distance et non techniques à la recherche de simplicité Gratuit ; forfaits payants à partir de 19 $/mois Supernormal transcription dans plus de 60 langues, synchronisation automatique avec les CRM Les étudiants et les enseignants ont besoin d'un tutorat et d'une aide à l'étude basés sur l'IA Gratuit ; forfaits payants à partir de 18 $/mois Jamworks Fiches IA, enregistrement de cours, prise de notes en temps réel Les équipes travaillant dans des environnements bruyants ont besoin d'appels plus clairs et plus nets 18,99 $/mois pour les étudiants Krisp IA Suppression du bruit, clarté vocale, transcription alimentée par l'IA Équipes travaillant dans des environnements bruyants et ayant besoin d'appels plus clairs et plus nets Gratuit ; forfaits payants à partir de 16 $/mois

Les 11 meilleurs agents IA pour les réunions

👀 Le saviez-vous ? 83 % des travailleurs du savoir s'appuient principalement sur les e-mails et les discussions pour communiquer au sein de leur équipe, ce qui disperse les informations essentielles sur des canaux déconnectés et limite l'efficacité de la collaboration.

Le bon agent IA pour les réunions change la donne, transformant les réunions en actions concrètes au lieu de pertes de temps. Voici mes 11 favoris qui m'aident à traverser une journée chargée en réunions !

1. ClickUp (Meilleure super application pour les réunions IA — gestion des réunions, éléments d'action et automatisation des flux de travail)

Le premier est ClickUp —l'application qui fait tout pour le travail. De la gestion de projets et du suivi des objectifs à la gestion d'un agenda de réunions chargé, ClickUp vous aide à tout organiser, à rester connecté et à aller de l'avant.

Agents IA pour un suivi sans effort des réunions et des éléments d'action

Les agents ClickUp AI sont des assistants numériques proactifs conçus pour automatiser la suite des opérations après chaque réunion.

Ce qui distingue les agents IA, c'est leur capacité à agir concrètement, non seulement à analyser ou à résumer, mais aussi à exécuter.

Soyez plus productif avec les agents IA de ClickUp

Grâce à cela, vous pouvez :

Automatisation de l'exécution : créez et attribuez instantanément des éléments d'action à partir des notes ou des résumés de réunion, sans aucune entrée manuelle

Suivi mains libres : les agents IA envoient des rappels, suivent la progression et responsabilisent tout le monde

Automatisez les flux de travail récurrents : pour les réunions régulières, les agents IA peuvent configurer des agendas récurrents, attribuer des tâches préparatoires et s'assurer que tout le monde est prêt au début de chaque réunion

Meilleurs cas d'utilisation : Créez et attribuez instantanément des éléments d'action

Envoyez des rappels et des suivis automatisés

Suivez l'avancement des tâches issues des réunions

Automatisez la préparation et le suivi des réunions récurrentes

Les agents IA sont axés sur l'exécution et la responsabilité : ils automatisent les suivis de routine et la création de tâches, tout en laissant le contrôle aux utilisateurs.

Laissez ClickUp AI Notetaker gérer le chaos des réunions

ClickUp AI Notetaker est le MVP silencieux de vos réunions, qui se concentre sur la capture et l'organisation de tout ce qui est discuté.

Il se connecte à vos appels Zoom ou Google Meet, enregistre la discussion, transcrit tout en temps réel et fournit des résumés soignés, le tout automatiquement.

Laissez ClickUp AI Notetaker automatiser la prise de notes, le résumé et la planification

Transcription en temps réel de vos appels

Résumés générés par l'IA avec décisions, points à retenir et prochaines étapes

Des informations exploitables qui se transforment en tâches ClickUp en un seul clic

Enregistrements consultables pour revoir les réunions passées à tout moment

Vous restez présent et concentré, IA Notetaker s'occupe de la documentation.

💡 Conseil de pro : activez les intégrations de calendrier de ClickUp pour synchroniser automatiquement vos réunions et déclencher AI Notetaker lorsque les appels commencent.

ClickUp Brain : informations contextuelles et génération de contenu

ClickUp Brain est votre assistant IA intégré qui transforme les discussions et le contenu en informations claires et exploitables dans votre environnement de travail. Grâce à lui, vous pouvez :

Génération intelligente de contenu : rédigez instantanément des agendas , des résumés, des e-mails et des mises à jour de projet adaptés à votre flux de travail

Extraction d'informations : résumez instantanément les notes de réunion , les documents et les fils de commentaires

Recommandations contextuelles : suggérez les prochaines étapes, les échéances et les automatisations en fonction de l'activité de votre environnement de travail

Créez instantanément des agendas de réunion détaillés avec ClickUp Brain

Meilleurs cas d'utilisation : Générez des agendas de réunion en fonction d'objectifs ou de réunions précédentes

Résumez vos notes, documents et fils de discussion

Rédigez des suivis et des mises à jour de projet

Fournissez des réponses instantanées dans votre environnement de travail grâce à l'IA

ClickUp Brain est une intelligence contextuelle qui vous aide à préparer, résumer et planifier des réunions plus intelligentes.

Brain Max : l'application IA ultime pour les réunions

Pour les équipes prêtes à consolider leur pile IA, Brain Max est la mise à niveau qui transforme ClickUp en une véritable super application IA.

Cas d'utilisation de Brain Max

Voici comment Brain Max améliore vos réunions :

Talk-to-Speech pour les réunions : dictez vos notes de réunion, les éléments à traiter ou les suivis à la voix, idéal pour capturer vos idées au milieu d'une discussion ou lorsque vous avez les mains occupées

Automatisation des réunions grâce à l'IA : transformez automatiquement les résumés de réunion en tâches exploitables, attribuez-les et planifiez des rappels, sans aucune entrée manuelle

Connaissances IA centralisées : effectuez des recherches dans toutes vos notes de réunion, tous vos documents et toutes vos tâches à l'aide de requêtes alimentées par l'IA, afin de ne jamais perdre de vue les décisions prises ou les prochaines étapes

Intégrations avancées : connectez-vous en toute transparence à Zoom, Google Meet et votre calendrier pour déclencher AI Notetaker, synchroniser les agendas et automatiser la planification

Élimination de la prolifération de l'IA : Remplacez un ensemble disparate d'outils d'IA, de preneurs de notes et d'abonnements de productivité par une plateforme sécurisée et unifiée

Meilleurs cas d'utilisation : Dictée vocale de notes et d'éléments d'action

Automatisez l'ensemble du flux de travail des réunions

Recherchez instantanément toute décision ou tâche prise lors d'une réunion

Consolidez tous les outils d'IA pour les réunions sur une seule plateforme

Le véritable changement ? Brain Max limite la prolifération de l'IA. Vous obtenez tout en un seul endroit au lieu de payer pour plusieurs applications déconnectées. Les équipes qui utilisent Brain Max ont déclaré avoir réalisé jusqu'à 88 % d'économies en consolidant leur pile de productivité dans ClickUp

En bref, ClickUp Brain fournit une IA intelligente et contextuelle pour chaque réunion. Brain Max transforme ClickUp en un centre de commande IA tout-en-un, rationalisant les réunions, automatisant les suivis et éliminant le chaos (et les coûts) liés à la prolifération de l'IA.

💡 Conseil de pro : utilisez la fonctionnalité de synthèse vocale de Brain Max pour capturer les éléments d'action et les commentaires en temps réel, puis laissez les agents IA les transformer en tâches et en rappels afin que rien ne soit oublié.

Organisez des réunions ciblées et axées sur l'action avec ClickUp Meetings

Au-delà de l'IA, ClickUp Meetings vous permet de planifier, suivre et automatiser les suivis, afin que les éléments d'action ne soient pas perdus.

Créez des agendas avec modification en cours du texte pour mettre en évidence les points clés et restez organisé avec ClickUp Meetings

Avec cela, vous pouvez utiliser :

Commentaires assignés pour déléguer des tâches et garantir la responsabilité

Checklists pour suivre tout ce que vous prévoyez de discuter et cocher les éléments au fur et à mesure

Tâches récurrentes pour générer automatiquement des agendas pour les réunions récurrentes

Commandes slash pour des actions rapides et efficaces sans clics inutiles

💡 Conseil de pro : intégrez ClickUp à Zoom, Google Agenda et d'autres outils pour planifier, rejoindre et suivre vos réunions, le tout sans passer d'une application à l'autre.

Vous avez du mal à garder vos notes de réunion claires, utiles et lisibles par la suite ? Ces modèles ClickUp mettent fin au chaos dans votre documentation :

Attentes de la réunion pour structurer efficacement vos réunions Le modèle de notes de réunion ClickUp vous aide à organiser vos notes à l'aide de pages et de sous-pages et utilise l'IA pour générer des résumés. Il comprend des sections telles quepour structurer efficacement vos réunions

Le modèle de compte rendu de réunion ClickUp est l'outil idéal pour documenter tout ce qui se passe lors d'une réunion dans un format structuré et facile à suivre. Il comprend des sections pour les détails clés tels que l'animateur, les participants, l'agenda, les points de discussion, les mises à jour du comité et les éléments d'action, ce qui facilite le suivi des décisions et des suivis

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Stockez les notes de réunion, les agendas et les éléments d'action dans ClickUp Docs avec des résumés intégrés et la création de tâches

Transformez les discussions en tâches avec des commentaires assignés pour garantir le suivi

Suivez les agendas et les points de discussion en temps réel grâce à des checklists

Enregistrez des réunions asynchrones avec ClickUp Clips et utilisez l'IA pour transcrire des vidéos à des fins de référence

Générez automatiquement des agendas pour les réunions internes récurrentes

Intégrez Zoom et Google Agenda pour faciliter la planification et la participation

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un certain temps pour s'habituer à la large gamme de fonctionnalités permettant de gagner du temps

L'application mobile couvre les fonctionnalités essentielles, mais ne dispose pas de toutes les fonctionnalités de la version bureau

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp

Un avis TrustRadius dit :

Nous l'utilisons pour faciliter et accélérer nos réunions quotidiennes issues de notre rituel Scrum. Cela m'aide à connaître la progression de mon sprint, l'avancement de mes tâches et à garder un backlog organisé pour toutes mes tâches.

2. Otter IA (Idéal pour créer des résumés condensés de réunions)

via Otter IA

Les prises de notes frénétiques et les éléments d'action manqués sont désormais évitables. Otter.ai, l'un des meilleurs assistants de réunion IA, transcrit les réunions en temps réel, génère des résumés instantanés et attribue même des tâches pour vous aider à rester concentré pendant qu'il gère les points clés et les éléments d'action.

Contrairement aux outils de transcription standard, Otter. ai va plus loin avec OtterPilot, qui se connecte automatiquement à Zoom, Google Meet et Microsoft Teams pour prendre des notes à votre place. L'un de ses principaux atouts est sa capacité à condenser de longues réunions d'une heure en résumés rapides et digestes de 30 secondes.

Les fonctionnalités d'automatisation intelligente d'Otter sont utiles pour les professionnels indépendants et les grandes équipes. Elles identifient automatiquement les moments clés, les intervenants et le contexte, créant ainsi des notes de réunion riches sans étiquetage manuel. Vous pouvez mettre en évidence des sections de transcription dans le même environnement de travail, joindre des diapositives et générer des informations de suivi.

Les fonctionnalités de collaboration en temps réel d'Otter AI le rendent particulièrement efficace pour les réunions d'équipe. Les coéquipiers peuvent commenter, s'étiqueter et attribuer des suivis pendant la réunion, sans avoir à attendre qu'elle se termine. Les canaux IA prennent en charge les mises à jour asynchrones, transformant les transcriptions en connaissances partagées par l'équipe qui évoluent au fil du temps.

Capacité IA : OtterPilot utilise l'IA pour rejoindre automatiquement les réunions, enregistrer et transcrire les discussions en temps réel, générer des résumés et des tâches, et fournir un assistant de discussion pour répondre aux questions et rédiger du contenu.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter IA

Transcrivez, résumez et capturez automatiquement les éléments d'action grâce à un assistant de réunion alimenté par l'IA

Utilisez Otter AI Chat pour poser des questions ou générer des e-mails, des mises à jour de statut et d'autres informations

Collaborez au-delà des réunions en direct grâce aux canaux IA qui combinent discussions en temps réel et mises à jour asynchrones

Intégrez Slack, Salesforce, HubSpot et bien d'autres outils pour automatiser les flux de travail et maintenir vos projets sur la bonne voie

Mettez en évidence des sections de transcription manuellement ou à l'aide de l'IA pour créer des suivis instantanés

Joignez des images, des diapositives de présentation ou des documents aux moments de réunion pour plus de contexte

Limites de l'IA Otter

Peut rencontrer des difficultés avec les accents non américains ou non britanniques dans les transcriptions automatisées

Le forfait Free permet uniquement trois importations audio/vidéo par compte

Options de mise en forme limitées pour les transcriptions exportées par rapport à d'autres outils

Tarifs d'Otter IA

Free

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Otter IA

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos d'Otter IA

Un avis G2 dit :

Ce que je préfère chez Otter, c'est que je peux accorder toute mon attention à mes interlocuteurs pendant un appel, sans avoir à prendre continuellement des notes. Les discussions sont plus fluides, je peux poser plus de questions et obtenir beaucoup plus d'informations, car je sais qu'Otter prendra des notes et enregistrera une transcription audio.

3. Fireflies AI (Idéal pour les transcriptions et la prise de notes de réunions grâce à l'IA)

via Fireflies IA

Vous souhaitez automatiser vos notes, transcriptions et résumés de réunion ? Fireflies IA veille à ce qu'aucun détail ne soit oublié.

En invitant Fireflies AI Notetaker à vos appels, vous pouvez transcrire et résumer vos réunions sur Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, et plus encore. La fonctionnalité de recherche IA trouve instantanément les sujets clés, les éléments d'action ou les détails essentiels.

Fireflies se distingue par ses analyses approfondies des réunions et sa base de connaissances consultable. Chaque réunion devient une ressource consultable grâce à l'étiquetage par mots-clés, l'analyse des sentiments et la répartition du temps de parole des intervenants. Vous pouvez également générer des listes de lecture personnalisées des appels enregistrés par sujet, comme les objections ou les demandes de fonctionnalités.

La plateforme permet également l'intégration avec des outils CRM tels que Salesforce et HubSpot, aidant ainsi les équipes commerciales, d'assistance et de recrutement à enregistrer automatiquement les discussions et les éléments à traiter. Sa fonctionnalité de commande vocale vous permet de contrôler le bot à l'aide de phrases telles que « prendre note » ou « surligner ceci », ce qui est idéal pour un suivi mains libres pendant les appels nécessitant une grande concentration.

Capacité IA : Fireflies IA utilise le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique pour transcrire des réunions en temps réel, identifier les sentiments, extraire les éléments d'action et activer des commandes vocales pour la capture mains libres des notes de réunion.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies IA

Suivez le temps de parole, le sentiment et les indicateurs clés pour coacher plus efficacement vos coéquipiers

Collaborez à l'aide de commentaires, d'épingles et d'extraits audio pour faciliter le partage au sein de l'équipe

Enregistrez les notes, les activités et les enregistrements des appels dans votre CRM pour référence future

Partagez vos notes sur Slack, Notion, Asana et bien d'autres pour une intégration transparente dans votre flux de travail

Recherchez des transcriptions par mot-clé, intervenant ou sujet pour retrouver rapidement les informations dont vous avez besoin

Créez des listes de lecture personnalisées à partir d'extraits de réunions pour la formation, le coaching ou les transferts d'équipe

Limites de Fireflies IA

Cet outil n'est pas disponible sur les appareils mobiles

Assistance disponible uniquement dans une seule langue de transcription par réunion

Les horodatages dans les transcriptions peuvent parfois dévier lors d'appels longs impliquant plusieurs interlocuteurs

Tarifs de Fireflies AI

Free

Pro : 18 $/mois par place

Business : 29 $/mois par place

Enterprise : 39 $/mois par place

Évaluations et avis sur Fireflies IA

G2 : 4,8/5 (plus de 610 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Fireflies IA

Un avis Capterra dit :

J'ai choisi Fireflies parce qu'il permet de créer des comptes rendus pour les réunions en face à face ainsi que pour les réunions vidéo

À lire également : Les meilleurs outils de transcription IA à essayer

4. Avoma (Idéal pour les prévisions de revenus avec des alertes basées sur l'IA)

via Avoma

Avoma est une plateforme IA tout-en-un qui automatise tout, de la prise de notes à la planification, en passant par le coaching et les prévisions de revenus. La véritable magie opère grâce à ses fonctionnalités Conversation Intelligence et Revenue Intelligence. Ces fonctionnalités analysent les réunions pour révéler des informations clés, suivre les tendances et aider à prendre de meilleures décisions.

Avoma améliore les performances des équipes commerciales en automatisant l'évaluation des appels, en proposant un coaching personnalisé et en envoyant des alertes en temps réel sur les risques liés aux transactions. Cela se traduit par de meilleurs taux de réussite et une meilleure réalisation des quotas, ce qui rend votre équipe plus efficace et plus performante.

Au-delà des équipes commerciales, Avoma aide les équipes chargées de la réussite client et des produits à analyser les commentaires, à former les représentants du service client et à identifier les points de friction lors de l'intégration. La plateforme prend en charge la transcription multilingue, la prise de notes collaborative et la relecture des réunions grâce à l'IA, afin que les équipes puissent revenir sur les moments clés sans avoir à réécouter l'intégralité des appels.

Le planificateur IA associe automatiquement les participants aux créneaux horaires disponibles, tandis que les résumés intelligents décomposent chaque appel en agendas, points à retenir et objections, prêts à être envoyés aux CRM, Slack ou par e-mail.

Capacité IA : Avoma exploite l'IA pour transcrire, résumer et analyser les réunions, prévoir les tendances en matière de revenus, évaluer la qualité des discussions et générer des informations utiles pour le coaching des équipes commerciales et d'assistance.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Gagnez plus de quatre heures par semaine en automatisant la prise de notes, les e-mails de suivi et les mises à jour CRM

Planifiez des réunions et acheminer les prospects sans effort grâce à un planificateur et un acheminateur de prospects alimentés par l'IA

Générez des comptes rendus de réunion grâce à l'intelligence conversationnelle pour augmenter vos taux de réussite et accélérer l'intégration

Améliorez vos prévisions de revenus et la réussite de vos transactions grâce à des alertes basées sur l'IA, à l'analyse des gains et des pertes et au suivi des équipes commerciales

Synchronisez les notes, les éléments d'action et les résumés de réunion directement dans Salesforce, HubSpot et d'autres CRM

Divisez les réunions en chapitres, automatiquement regroupés par sujet ou objection, afin que les commerciaux puissent les consulter plus rapidement

Utilisez des tableaux de bord de coaching pour évaluer les performances des commerciaux et fournir des commentaires personnalisés à grande échelle

Limites d'Avoma

Son large intervalle de fonctionnalités peut être intimidant pour les nouveaux utilisateurs

Les fonctionnalités avancées de Revenue Intelligence nécessitent des niveaux tarifaires plus élevés

Les résumés peuvent nécessiter une révision manuelle lorsque les intervenants se chevauchent ou que la qualité audio est mauvaise

Tarifs Avoma

Essai gratuit disponible

Startup : 29 $/mois par utilisateur

Organisation : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : 39 $ facturés annuellement

+Modules complémentaires :

Conversation Intelligence : 35 $/mois par utilisateur

Revenue Intelligence : 35 $/mois par utilisateur

Lead Router : 25 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis des clients Avoma

G2 : 4,6/5 (plus de 1 330 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent d'Avoma

Un avis G2 dit :

Les fonctionnalités de transcription automatique des enregistrements sont très précises, ce qui nous fait gagner du temps et garantit que rien ne se perd dans la discussion. La possibilité de différencier les intervenants et le résumé des notes de réunion fourni à la fin facilitent le suivi des discussions et permettent de se référer ultérieurement à tous les points clés.

🧠 Anecdote : Le mot « minute » dans « compte rendu de réunion » ne fait pas référence au temps, mais vient du latin minuta scriptura, qui signifie « petite écriture ». Vos notes de réunion ont donc toujours été censées être courtes et concises.

tl;dv (too long; didn't view) est un assistant de réunion IA qui enregistre, transcrit, résume et, surtout, intègre les résultats des réunions à d'autres outils de flux de travail. Il se synchronise facilement avec Zoom, Microsoft Teams et Google Meet. Il enregistre automatiquement les appels et fournit des résumés et des points forts concis générés par l'IA.

Il met également à jour votre CRM après chaque appel, en remplissant automatiquement les informations clés et en transférant les tâches vers des CRM tels que Salesforce et HubSpot ou des outils tels que Jira, Slack, Asana et ClickUp. Grâce aux invites de réunion pour des sujets spécifiques ou des appels clients, vous pouvez vous concentrer davantage sur le perfectionnement de vos compétences commerciales.

tl;dv se distingue en vous permettant d'étiqueter des moments en direct et de générer instantanément des clips partageables avec des titres et des résumés générés par l'IA. Ces clips peuvent être intégrés dans des documents, partagés via Slack ou enregistrés sous les comptes des clients pour des transferts plus rapides entre les équipes.

Il comprend une recherche par mot-clé, des passages importants horodatés et une boîte de réception intelligente qui signale les réunions nécessitant votre attention. Avec sa transcription multilingue et ses libellés des intervenants, tl;dv fonctionne bien pour les équipes internationales qui évoluent rapidement.

Capacité IA : tl;dv utilise l'IA pour transcrire les réunions, résumer les points clés, détecter les indices des intervenants et déclencher automatiquement la mise à jour des tâches dans les outils CRM et de gestion de projet.

tl;dv meilleures fonctionnalités

Utilisez des modèles de notes de réunion personnalisables avec une assistance dans plus de 30 langues

Mettez automatiquement à jour votre CRM avec les détails des réunions et transférez les tâches routinières vers d'autres outils

Créez des clips, étiquetez les moments clés et partagez-les sans encombrer les discussions de l'équipe

Utilisez des invites à exécution automatique pour mettre en évidence les réunions ou les sujets clés et recevez des rapports directement dans votre boîte de réception

Étiquetez en direct les moments importants pendant les réunions et créez instantanément des résumés générés par l'IA

Recherchez dans toutes les transcriptions à l'aide de filtres par intervenant, mot-clé ou sujet pour retrouver plus rapidement le contexte

limitations de tl;dv

Le bot tl;dv ne peut pas participer aux réunions avec le forfait Free

La version mobile est moins intuitive que la version bureau, ce qui rend l'enregistrement des réunions en déplacement difficile

Les rediffusions des réunions peuvent parfois présenter des dysfonctionnements ou des retards

La génération des clips peut prendre plus de temps pour les longues réunions avec une mauvaise qualité audio

tl;dv tarification

Free

Pro : 29 $/mois par utilisateur

Business : 65 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

évaluations et avis clients tl;dv

G2 : 4,7/5 (plus de 330 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que disent les utilisateurs réels à propos de tl;dv

Un avis G2 dit :

TLDV a considérablement changé ma façon de gérer les réunions. Les transcriptions et les résumés automatiques me font gagner un temps considérable, en particulier lorsque je dois revenir sur des points spécifiques ou partager des notes avec mon équipe. J'apprécie également la possibilité d'étiqueter les moments clés et de naviguer rapidement dans les longs enregistrements. L'interface est claire et facile à utiliser, et s'intègre bien avec mes outils existants.

👀 Le saviez-vous ? Microsoft a constaté que le temps consacré aux réunions a triplé entre 2020 et 2022 en raison du télétravail. Pas étonnant que les calendriers soient chaotiques ! Les bons outils peuvent vous aider à faire le tri, à rendre vos réunions productives et à garder votre santé mentale intacte.

via MeetGeek

MeetGeek est un autre assistant de réunion IA remarquable qui mérite d'être pris en considération. Il offre des outils puissants qui rejoignent automatiquement les réunions du calendrier et génèrent des enregistrements, des transcriptions et des notes de réunion.

La fonctionnalité qui distingue MeetGeek est sa capacité à détecter et à classer les sujets (en étiquetant les faits, les décisions et les préoccupations) et à envoyer automatiquement par e-mail des résumés détaillés et des informations pertinentes aux outils ou aux parties prenantes concernés après la réunion.

MeetGeek prend également en charge les flux de travail automatisés des réunions, tels que l'envoi d'e-mails de suivi personnalisés, la mise à jour des entrées CRM et la création de tâches dans les outils de projet. Il permet également d'envoyer des e-mails récapitulatifs personnalisés avec des formats et des liens personnalisables, qui peuvent être envoyés automatiquement aux participants ou aux canaux de l'équipe.

Avec ses environnements de travail partagés et ses archives consultables, MeetGeek est un hub central pour les réunions. L'étiquetage intelligent et la navigation dans l'échéancier permettent aux équipes d'accéder rapidement aux décisions ou aux risques, tandis que les intégrations avec des outils tels que Notion, Asana et HubSpot facilitent la mise en œuvre des informations.

Capacité d'IA : MeetGeek utilise l'IA pour identifier les sujets, étiqueter les décisions, extraire les points importants et envoyer des résumés, des suivis et des tâches automatisés à des outils externes en fonction du contexte de la réunion.

Meilleures fonctionnalités de MeetGeek

Recherchez des notes de réunions passées par mot-clé pour trouver plus rapidement des détails spécifiques

Envoyez des résumés précis et détaillés par e-mail avec des informations granulaires vers n'importe quel outil après chaque réunion

Personnalisez le nom, les messages et les résumés de votre assistant IA pour une image de marque personnalisée

Intégrez des plateformes CRM telles que HubSpot pour fournir à vos équipes commerciales et clientèle des informations cruciales sur les clients pendant les appels

Envoyez des e-mails de suivi automatisés et personnalisés en fonction des rôles des participants et des sujets abordés

Utilisez des environnements de travail partagés et des marqueurs d'échéancier pour rationaliser les révisions interfonctionnelles

Limites de MeetGeek

Participe automatiquement à toutes les réunions, même si vous l'utilisez uniquement pour prendre des notes, ce que certains trouvent intrusif

Selon certains utilisateurs, le partage des enregistrements directs des réunions pourrait être plus fluide

La modification des résumés générés après la réunion peut nécessiter un effort manuel pour des cas d'utilisation spécifiques

Tarifs MeetGeek

Forfait Free

Pro : 19 $/mois par utilisateur

Business : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : 59 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur MeetGeek

G2 : 4,6/5 (plus de 430 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que disent les utilisateurs réels à propos de MeetGeek

Un avis G2 dit :

Si j'ai plusieurs réunions en même temps, je peux configurer MeetGeek pour qu'il assiste aux réunions et prenne toutes les notes pertinentes, note qui était présent et fournisse un compte rendu détaillé de ce qui s'est passé.

À lire également : Types d'agents IA pour booster l'efficacité de votre entreprise

via Sembly IA

Inutile d'appuyer sur « enregistrer » : Sembly IA capture automatiquement vos réunions. Vous avez un appel préenregistré ? Téléchargez l'audio ou la vidéo pour obtenir rapidement des transcriptions, des notes et des informations.

Sembly se distingue par ses transcriptions exportables qui incluent des horodatages personnalisables et le libellé des intervenants, ce qui est idéal pour la conformité, la documentation ou l'analyse détaillée. Vous pouvez également enregistrer des discussions hors ligne via un navigateur ou un téléphone.

L'assistant IA personnel de Sembly peut participer à vos réunions et analyser les discussions pour en dégager le sentiment, les suivis et les décisions importantes. Smart Meeting Notes organise les transcriptions en sections structurées telles que problèmes, risques, solutions et résultats.

La plateforme prend en charge plus de 40 langues et s'intègre à des outils tels que Microsoft Teams, Zoom et Google Agenda. Les environnements de travail d'équipe permettent aux équipes de stocker, d'annoter, de rechercher et d'étiqueter les transcriptions de manière centralisée dans tous les services.

Capacité IA : Sembly utilise l'IA pour transcrire, étiqueter et structurer les discussions lors des réunions, fournissant ainsi des résumés intelligents, la détection des intervenants, l'analyse des sentiments et des transcriptions consultables avec horodatage.

Les meilleures fonctionnalités de Sembly IA

Exportez les transcriptions au format TXT, SRT ou DOCX avec des horodatages et des libellés personnalisables, puis partagez-les via Slack ou votre CRM

Intégrez des plateformes de visioconférence et des services de stockage cloud pour un accès fluide

Recherchez des réunions par mot-clé, élément clé ou participant pour trouver instantanément les informations dont vous avez besoin

Utilisez Smart Meeting Notes pour organiser les discussions par problème, solution et résultat

Collaborez dans des environnements de travail partagés avec des fonctionnalités avancées de filtrage, d'étiquetage et d'analyse

Limites de Sembly IA

La navigation peut sembler moins intuitive qu'avec des outils plus simples

La fonctionnalité IA Chat pour les réunions a des limites d'invites, d'instructions et de messages sur les forfaits inférieurs

Certains utilisateurs rencontrent des ralentissements lors de l'exportation de fichiers volumineux ou d'enregistrements longs

Tarifs de Sembly IA

Personnel : Gratuit

Professionnel : 15 $/mois

Équipe : 29 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sembly IA

G2 : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Capterra : aucune évaluation disponible

Ce que les utilisateurs réels disent de Sembly IA

Un avis G2 dit :

Sembly fonctionne avec toutes les plateformes, même lorsque vous n'êtes pas en ligne, et vous offre une source cohérente de prise de notes. Je l'utilise tous les jours et, comme il s'agit d'un service web, il est facile à intégrer.

🧠 Fait amusant : Un Américain sur cinq occupe désormais un emploi fortement exposé à l'IA. À mesure que les lieux de travail évoluent, la clé n'est pas d'éviter l'IA, mais d'apprendre à travailler avec elle, en particulier lors des réunions où les outils d'IA peuvent booster la productivité, capturer des informations et maintenir tout le monde sur la même longueur d'onde.

8. Fathom AI (Idéal pour aider les équipes non techniques à optimiser leurs réunions)

via Fathom AI

Pour les équipes qui souhaitent éviter la courbe d'apprentissage, Fathom IA est une solution simple et efficace. Elle dispose d'une interface claire et intuitive, ce qui en fait l'un des assistants de réunion les plus faciles à utiliser. Vous pouvez transformer vos discussions en résumé de réunion et élaborer un plan d'action en quelques minutes. Fathom génère des notes détaillées, met en évidence les éléments à suivre et vous aide à rédiger des e-mails de suivi.

La fonctionnalité phare de Fathom est la prise en charge de 28 langues, qui permet de fournir des notes précises quelle que soit la langue de la réunion.

Fathom IA est populaire auprès des équipes en contact avec la clientèle et à distance qui souhaitent rester concentrées pendant les appels et recevoir une documentation précise. Pendant les réunions, les utilisateurs peuvent mettre en évidence les moments clés en un seul clic, et Fathom ajoute instantanément ces clips au récapitulatif.

Après chaque réunion, Fathom envoie des résumés par e-mail ou Slack, incluant les décisions, les questions et les prochaines étapes. Transférez automatiquement les informations issues des réunions vers des outils tels que HubSpot ou Salesforce, sans aucune intervention manuelle.

Capacité IA : Fathom utilise l'IA pour enregistrer, transcrire, surligner et résumer les réunions, offrant une assistance multilingue, la création de clips en temps réel et un contenu de suivi automatisé par e-mail ou synchronisation CRM.

Les meilleures fonctionnalités de Fathom IA

Créez et partagez de courts clips vidéo pour mettre en évidence les moments clés

Générez des points forts en temps réel et des résumés de réunion alimentés par l'IA

Suivez les pages affichées et les principales sources de référence dans un tableau de bord Fathom Analytics centralisé

Transférez directement les informations issues des réunions vers des outils tels que HubSpot ou Salesforce sans lever le petit doigt

Recevez des e-mails récapitulatifs avec les éléments à traiter, les listes d'intervenants et les échéanciers immédiatement après chaque appel

Comprenez les limites de l'IA

Les notes copiées peuvent inclure des liens vers des vidéos, ce que certains utilisateurs trouvent inutile

L'installation est simple, mais peut prendre plus de temps que prévu

Intégration limitée avec les plateformes non CRM par rapport à la concurrence

Tarification de Fathom AI

Free

Premium : 19 $/mois par utilisateur

Édition Teams : 29 $/mois par utilisateur

Team Edition Pro : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fathom IA

G2 : 5/5 (plus de 4 400 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 670 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Fathom AI

Un avis G2 dit :

Cette application m'a été extrêmement utile pour rester organisé et productif, en particulier pendant les réunions. J'apprécie particulièrement la façon dont elle capture automatiquement les moments clés, génère des résumés et me permet de me concentrer sur la discussion au lieu de prendre constamment des notes. L'interface est claire et intuitive, et les fonctionnalités correspondent exactement à mes besoins. Je la recommande vivement à tous ceux qui souhaitent travailler plus intelligemment et gagner du temps !

À lire également : Modèles gratuits de listes de tâches dans Excel et ClickUp

9. Supernormal (idéal pour les équipes internationales qui ont besoin d'une assistance multilingue pour prendre des notes lors des réunions)

via Supernormal

Le prochain est Supernormal, un agent IA compatible avec Zoom conçu pour simplifier vos réunions. Cet agent IA Zoom s'appelle Supernormal. Il prend automatiquement des notes, génère des résumés IA et synchronise les éléments d'action de manière transparente avec Zoom, Google Meet et Microsoft Teams.

Norma, l'assistante IA, classe les points clés, crée des tâches et met automatiquement à jour votre CRM ou vos outils de projet.

Conçu pour les équipes internationales, il s'intègre à Salesforce, Slack, Notion, Trello, HubSpot et Asana, et prend en charge plus de 60 langues.

Supernormal élimine le travail administratif après les réunions en transformant les résumés en éléments d'action structurés et en les attribuant instantanément. Il comprend des modèles adaptés aux rôles de l'équipe commerciale, des produits ou des ressources humaines, afin que chaque réunion soit mise en forme en fonction du flux de travail de votre équipe.

Il se synchronise automatiquement avec votre calendrier pour rejoindre les bonnes réunions et prend en charge les récapitulatifs personnalisés et la mise en forme des transcriptions spécifiques à chaque intervenant. Les équipes peuvent collaborer sur des notes en temps réel ou de manière asynchrone, ce qui est idéal pour les environnements hybrides.

Capacité d'IA : Supernormal utilise l'IA pour rejoindre des réunions, transcrire dans plus de 60 langues, générer automatiquement des résumés structurés, attribuer des tâches et envoyer des mises à jour vers les outils CRM et de gestion de projet avec une installation minimale.

Les meilleures fonctionnalités de Supernormal

Capturez des transcriptions en temps réel et des résumés de réunion générés par l'IA

Attribuez des éléments d'action et créez automatiquement des tâches dans Asana, ClickUp et d'autres outils

Bénéficiez d'un chiffrement de niveau entreprise et de la certification SOC 2 pour garantir la sécurité

Recevez chaque dimanche un résumé hebdomadaire par e-mail avec les points clés de vos réunions

Utilisez des modèles de réunion par rôle pour générer plus rapidement des résumés pertinents

Collaborez sur des notes en temps réel, même si certains participants manquent la réunion en direct

Limites de Supernormal

Certains utilisateurs trouvent les options de personnalisation complexes au début

Il existe une limite de jetons. Si vous la dépassez, vous risquez d'obtenir des réponses tronquées ou des erreurs

Retard occasionnel dans la synchronisation des mises à jour entre tous les outils intégrés

Tarification Supernormal

Free

Pro : 18 $/mois par utilisateur

Business : 29 $/mois par utilisateur (essai gratuit de 7 jours)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Supernormal

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Supernormal

Un avis G2 dit :

Ce que j'apprécie le plus chez Supernormal, c'est la précision de la transcription, même en portugais, et la façon dont les notes de réunion sont automatiquement organisées par sujet. Cela m'a fait gagner beaucoup de temps lors de la préparation de la documentation et des résumés après les réunions pour assurer la cohérence avec les équipes techniques. J'apprécie également l'intégration transparente avec Google Meet, qui permet de démarrer automatiquement les enregistrements sans intervention manuelle. L'interface est claire et intuitive, ce qui est très utile lorsque l'on gère plusieurs projets.

👀 Le saviez-vous ? Des études montrent que 68 % des employés considèrent que l'inefficacité des réunions d'équipe est le principal frein à leur productivité. Cela représente beaucoup de temps perdu qui aurait pu être gagné grâce à un logiciel de gestion des réunions basé sur l'IA !

10. Jamworks (Idéal pour le tutorat personnel avec des fiches)

via Jamworks

Vous prenez encore des notes comme dans les années 90 ? Découvrez Jamworks. Ce n'est pas une simple application de prise de notes, c'est votre assistant d'étude personnel. Il enregistre les cours, génère des notes alimentées par l'IA et crée même des fiches interactives pour vous aider à retenir les concepts clés.

Vous êtes perdu en cours ? Vous avez besoin d'un petit rappel avant un examen ? Jamworks est là pour vous aider.

Jamworks est conçu pour les étudiants, les enseignants et les apprenants soucieux de l'accessibilité qui souhaitent retenir davantage avec moins d'efforts. Soulignez les moments clés d'un cours et générez instantanément des supports d'étude à partir de ces segments.

Le tuteur IA peut expliquer des idées complexes en termes simples, traduire des notes en plusieurs langues et vous interroger à l'aide de cartes flash personnalisées. Il s'intègre à des plateformes d'apprentissage telles que Canvas et Moodle pour synchroniser votre contenu.

Capacité IA : Jamworks utilise l'IA pour transcrire des conférences, identifier les sujets clés, générer des fiches de révision et offrir un tutorat 24h/24 et 7j/7 via un assistant IA personnalisé.

Les meilleures fonctionnalités de Jamworks

Enregistrez et transcrivez vos cours en temps réel afin de pouvoir vous concentrer sur votre apprentissage plutôt que sur la prise de notes frénétique

Détectez automatiquement les sujets clés et divisez les leçons en chapitres pour faciliter la navigation

Générez des notes de cours de haute qualité suffisamment détaillées pour impressionner vos professeurs

Créez des fiches de révision alimentées par l'IA avec des questions et des réponses générées automatiquement pour réviser sans effort

Demandez à un tuteur IA des explications personnalisées, disponibles 24h/24 et 7j/7 dans toutes les langues

Surlignez les segments clés d'une conférence et convertissez-les instantanément en invites, instructions ou fiches de révision

Intégrez-les à des plateformes LMS populaires telles que Canvas, Blackboard et Moodle pour une synchronisation transparente

Limites de Jamworks

La fonction d'enregistrement peut être fastidieuse, nécessitant plusieurs clics pour localiser et partager le lien vers la réunion

Le contenu du site Web n'est pas toujours exact, complet ou à jour

Actuellement, seule l'utilisation individuelle est prise en charge. Aucune fonctionnalité de collaboration intégrée n'est disponible pour les études en groupe ou le partage de notes

Tarifs Jamworks

essai gratuit pendant 14 jours

Tarification : 18,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Jamworks

G2 : aucune évaluation disponible

Capterra : aucune évaluation disponible

Ce que les utilisateurs réels disent de Jamworks

Un commentaire Reddit dit :

Je recommande vraiment l'application jamworks ! Elle enregistre mes cours et utilise une IA intelligente pour prendre des notes à ma place 🙂 Elle vient également d'introduire un quiz pour vos notes !!

11. Krisp AI (Idéal pour améliorer l'expérience des réunions grâce à la suppression du bruit)

via Krisp IA

Vous êtes gêné par le bruit de fond ou la surcharge d'informations pendant les réunions ? Krisp, un assistant alimenté par l'IA, est conçu pour rendre les réunions plus productives.

Il filtre le bruit, transcrit les discussions et génère des notes de réunion, ce qui est idéal pour les particuliers et les équipes. Krisp fonctionne parfaitement avec Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, sans aucun plugin.

Krisp ne se contente pas de supprimer le bruit, il sépare les voix, détecte l'écho et vous permet d'activer votre propre filtre de clarté vocale. Ainsi, votre voix reste claire, même dans les environnements bruyants.

L'assistant de réunion IA transcrit les discussions, identifie les intervenants et fournit des résumés téléchargeables des appels. Pour les équipes hybrides ou à distance travaillant dans des environnements bruyants, Krisp améliore la qualité audio sans nécessiter de mise à niveau matérielle.

Capacité IA : Krisp utilise l'IA pour supprimer les bruits de fond, annuler l'écho, convertir les accents pour plus de clarté et générer des transcriptions et des résumés intelligents en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Krisp IA

Supprimez les bruits de fond en temps réel grâce à la suppression du bruit alimentée par l'IA

Transcrivez automatiquement vos réunions grâce à un texte précis généré par l'IA

Générez des notes alimentées par l'IA avec les points clés et les éléments d'action

Enregistrez vos réunions et accédez-y ultérieurement pour les consulter ou les partager

Utilisez l'IA pour convertir les accents et améliorer la clarté

Activez la suppression de l'écho, l'amélioration de la voix et le filtrage des interférences

Téléchargez des transcriptions résumées et des informations sur les intervenants

Limites de Krisp IA

Le forfait Free limite le nombre de résumés IA quotidiens et la durée de la suppression du bruit

Certains utilisateurs rencontrent parfois des problèmes avec certaines intégrations d'applications

Options de modification en cours d'application limitées pour les transcriptions par rapport aux outils dédiés à la prise de notes

Tarifs de Krisp IA

Free

Pro : 16 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Krisp IA

G2 : 4,7/5 (plus de 560 avis)

Capterra : Évaluations insuffisantes

Ce que les utilisateurs réels disent de Krisp

Un commentaire Reddit dit :

Je l'utilise depuis des années au Brésil (où les chiens aboient absolument partout et tout le temps), et cela fonctionne très bien. Tous les autres bruits sont encore mieux filtrés.

💡Conseil de pro : avant d'envoyer cette invitation à une réunion, posez-vous la question suivante : cela pourrait-il être un e-mail ? Si oui, faites gagner du temps à tout le monde et utilisez ClickUp Brain pour rédiger vos idées ou résumer les points clés à la place !

Bien que ces outils ne figurent pas dans notre top 11, ils gagnent en popularité grâce à leurs atouts uniques et pourraient être des compléments parfaits à votre boîte à outils pour les réunions.

💡 Idéal pour : Une participation inclusive et équilibrée pendant les réunionsPourquoi il se démarque : Equal Time utilise l'IA pour suivre le temps de parole et s'assurer que tout le monde peut s'exprimer, ce qui est particulièrement utile pour les équipes hybrides et les cultures axées sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Il incite les participants qui parlent trop à se taire, invite les participants plus discrets à s'exprimer et fournit des analyses de participation après la réunion. Idéal pour : La synchronisation des équipes de direction, les sessions de brainstorming et les réunions d'équipe inclusives

💡 Idéal pour : Transcription rapide et multilinguePourquoi il se démarque : Notta transcrit les réunions dans plus de 40 langues et prend en charge le téléchargement de fichiers audio/vidéo pour des transcriptions consultables et horodatées. Il est particulièrement utile pour les équipes internationales qui ont besoin d'une précision en temps réel sans installation complexe. Idéal pour : Entretiens internationaux, webinaires et sessions de recherche client

💡 Idéal pour : Collaboration vidéo asynchrone + notes IA synchroniséesPourquoi se démarque-t-il ? Bubbles combine l'enregistrement d'écran et les notes générées par IA, permettant aux coéquipiers de laisser des commentaires riches et horodatés. Idéal pour réduire la surcharge des réunions en direct et maintenir la communication contextuelle, même en mode asynchrone. Idéal pour : Présentations de produits, revues de démos et boucles de feedback asynchrones

Optimisez vos réunions avec ClickUp

Plus de 11 millions de réunions ont lieu chaque jour aux États-Unis, 55 millions par semaine et plus d'un milliard par an ! Mais soyons honnêtes, toutes ne débouchent pas sur une réelle progression.

Même avec un assistant de réunion IA, le véritable défi commence après l'appel : les notes s'accumulent, les éléments à traiter se perdent et les suivis sont oubliés.

C'est là que ClickUp offre un avantage distinct. Il ne s'agit pas simplement d'un autre assistant de réunion, mais d'une plateforme où les informations issues des réunions se transforment en tâches exploitables, directement intégrées à vos projets et à la communication de votre équipe.

Parce que les réunions doivent être source d'action, pas de chaos. Prêt à transformer vos discussions en résultats ?

